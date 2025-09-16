2025-10-13 Monday

Tom Lee da BitMine prevê ganhos "monstruosos" em Bitcoin e Ether com o corte da taxa da Fed

Tom Lee da BitMine prevê ganhos "monstruosos" em Bitcoin e Ether com o corte da taxa da Fed

Bitcoin e Ethereum podem estar à beira de uma subida dramática se o Federal Reserve avançar com o seu corte de taxa há muito antecipado esta semana, de acordo com Tom Lee, presidente do tesouro de Ethereum BitMine. Falando à CNBC, Lee disse que os ativos digitais se destacam entre os setores mais sensíveis à liquidez quando os bancos centrais aliviam a política. Ele apontou para episódios passados em setembro de 1998 e setembro de 2024, quando o Fed mudou de rumo, como seu manual. Ele previu um "movimento monstruoso" especificamente em Bitcoin e Ethereum nos próximos três meses. Decisores Políticos Prontos para Baixar as Taxas Após Meses em Espera O Fed inicia uma reunião de política de dois dias na terça-feira, com uma decisão agendada para as 14:00 ET de quarta-feira, 17 de setembro. Os mercados esperam um corte de 25 pontos base que reduziria a taxa de fundos federais para 4,00% a 4,25%, a primeira redução do ano após meses de estabilidade em 4,25% a 4,50%. As expectativas foram moldadas por sinais de arrefecimento do mercado de trabalho dos EUA, incluindo crescimento mais lento de empregos e uma taxa de desemprego que subiu para 4,2% em julho. A inflação, no entanto, permanece persistente em torno de 3%, impulsionada por tarifas e outras pressões do lado da oferta. Trump Pede Corte de Taxa Maior, Aumentando a Pressão Os traders acompanhados pela ferramenta CME FedWatch antecipam esmagadoramente um corte modesto, embora alguns vejam uma pequena chance de um movimento mais profundo de 50 pontos base. O Presidente Donald Trump pediu abertamente uma redução maior, adicionando pressão política às deliberações do Fed. Antes do anúncio, os mercados estavam em modo de espera. As ações asiáticas subiram para novos máximos, enquanto o dólar lutava para ganhar tração. Os investidores já precificaram uma mudança de política, com ações de tecnologia e ativos cripto liderando ganhos recentes. Bitcoin foi negociado pela última vez em torno de $115.800, subindo 3,4% na última semana. Ethereum pairou perto de $4.528, ganhando 5% no mesmo período. Ambos foram impulsionados pelo otimismo de que liquidez mais barata aumentará a demanda por ativos de risco. Cripto Posicionada no Centro do Aumento Impulsionado pelo Alívio Lee observou que além de tecnologia e cripto, small caps e ações financeiras também tendem a beneficiar-se de cortes de taxa. No entanto, ele sugeriu que Bitcoin e Ethereum poderiam ser as negociações de destaque, dada a sua força sazonal e sensibilidade ao alívio monetário. Para investidores de criptomoeda, a perspectiva de liquidez mais fácil levantou mais uma vez esperanças de ganhos extraordinários após um verão volátil. Um sinal claro do Fed na quarta-feira poderia definir o tom para os mercados globais até o final do ano, com Bitcoin e Ethereum posicionados no centro do rally de risco que Lee prevê.
2025/09/16
American Express começa a oferecer carimbos de viagem NFT aos clientes como recordação

American Express começa a oferecer carimbos de viagem NFT aos clientes como recordação

A American Express começou a oferecer recordações digitais aos clientes na forma de selos non-fungible token (NFT) emitidos na blockchain Base. A partir de 16 de setembro, a American Express revelou oficialmente a iniciativa Amex Passport, através da qual o gigante dos pagamentos irá...
2025/09/16
MetaMask lança stablecoin token nativo mUSD; Todos os detalhes

MetaMask lança stablecoin token nativo mUSD; Todos os detalhes

O post MetaMask Lança Stablecoin Nativa da Carteira mUSD; Todos os Detalhes apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A MetaMask entrou na arena das stablecoins. A popular carteira Web3 anunciou o lançamento da MetaMask USD (mUSD), sua primeira stablecoin nativa de carteira. De acordo com a página do token, o mUSD possui uma capitalização de mercado de $18,02 milhões com um fornecimento total de 18,04 milhões no lançamento. Esta iniciativa é mais do que apenas um lançamento de token. Posiciona a MetaMask não apenas como uma carteira, mas também como um participante direto na economia das stablecoins. MetaMask USD ($mUSD) já está disponível. 🦊 A melhor forma de entrar e sair das criptomoedas está aqui. pic.twitter.com/h6zSUao7Ka — MetaMask.eth 🦊 (@MetaMask) 15 de setembro de 2025 O que é mUSD? MetaMask USD ($mUSD) é uma stablecoin denominada em dólar totalmente integrada ao ecossistema MetaMask. Funciona perfeitamente em swaps, pontes e rampas de entrada/saída. Os utilizadores também podem gastá-la no mundo real através do Cartão MetaMask, aceite em mais de 150 milhões de comerciantes em todo o mundo. A stablecoin é emitida pela Bridge, uma entidade pertencente à Stripe que cria e destrói tokens usando o protocolo M0. A Bridge é a primeira emissora regulada nos EUA na rede M0, tornando o mUSD um ativo compatível e regulamentado. A MetaMask enfatiza que esta não é apenas mais uma stablecoin. É a primeira stablecoin nativa de carteira, estreitamente integrada à experiência MetaMask. @MetaMask USD 🦊, um dólar digital nativo para a carteira e ecossistema da MetaMask, já está disponível. Construído na plataforma universal de stablecoin da M0. pic.twitter.com/Ss38vK5BHq — M0 (@m0) 15 de setembro de 2025 Principais Características da MetaMask A MetaMask destacou várias características do mUSD: 🦊 Forte liquidez e incentivos na Linea 🦊 Rampas de entrada fiat de menor custo diretamente na MetaMask 🦊 Integração nativa com MetaMask Swap e Bridge 🦊 Utilizável via Cartão MetaMask em mais de 150M de comerciantes 🦊 Desenvolvido pela Transak para acesso perfeito do utilizador O endereço do contrato para $mUSD é: `0xaca92e438df0b2401ff60da7e4337b687a2435da` As stablecoins têm sido fundamentais para o DeFi há muito tempo. Elas alimentam pools de liquidez, pares de negociação, protocolos de empréstimo e pagamentos. Mas até agora, elas têm sido externas...
2025/09/16
Desbloqueando Insights Críticos da Relação Long/Short

Desbloqueando Insights Críticos da Relação Long/Short

A publicação Desbloqueando Insights Críticos da Relação Long/Short apareceu em BitcoinEthereumNews.com. Futuros Perpétuos de BTC: Desbloqueando Insights Críticos da Relação Long/Short Ir para o conteúdo Início Notícias de Criptomoedas Futuros Perpétuos de BTC: Desbloqueando Insights Críticos da Relação Long/Short Fonte: https://bitcoinworld.co.in/btc-perpetual-futures-ratio-4/
2025/09/16
REX-Osprey vai lançar ETF de XRP e Dogecoin esta semana após aprovação da SEC nos EUA

REX-Osprey vai lançar ETF de XRP e Dogecoin esta semana após aprovação da SEC nos EUA

A publicação REX-Osprey Vai Lançar ETF de XRP e Dogecoin Esta Semana Após Aprovação da SEC nos EUA apareceu primeiro no Coinpedia Fintech News Pela primeira vez na história dos EUA, os investidores poderão negociar ETFs vinculados diretamente ao XRP e Dogecoin. A REX Shares, uma provedora de ETF baseada nos EUA, confirmou que seus fundos REX-Osprey passaram pela revisão da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, com ambos os ETFs previstos para serem lançados esta semana. Este lançamento marca um grande passo para as altcoins, mostrando que os reguladores estão...
2025/09/16
Bitcoin (ETH), Ether (ETH), Outras Criptos Em Breve Adicionadas aos Pagamentos P2P

Bitcoin (ETH), Ether (ETH), Outras Criptos Em Breve Adicionadas aos Pagamentos P2P

A publicação Bitcoin (ETH), Ether (ETH), Outras Criptos Em Breve Adicionadas aos Pagamentos P2P apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A empresa de pagamentos PayPal (PYPL) disse que está expandindo seu serviço peer-to-peer adicionando transferências de criptomoedas ao seu fluxo de pagamento, anunciou a empresa na segunda-feira. Os usuários nos EUA em breve poderão enviar Bitcoin BTC$108.783,53, Ether (ETH), a stablecoin em dólar do PayPal PYUSD e outros ativos digitais através do PayPal, Venmo e um número crescente de carteiras compatíveis com cripto em todo o mundo, disse a empresa em um comunicado à imprensa na segunda-feira. A integração chega junto com "PayPal links", uma nova ferramenta que permite aos usuários gerar um link personalizado de uso único para enviar ou solicitar dinheiro. Os links podem ser inseridos em mensagens de texto, chats ou e-mail, incorporando pagamentos em conversas cotidianas. As transferências pessoais entre amigos e familiares permanecerão isentas dos requisitos de relatório fiscal IRS 1099-K, o que significa que presentes, reembolsos e despesas compartilhadas não gerarão formulários fiscais mesmo se cripto estiver envolvida na transação, disse a empresa. A empresa disse que a medida se baseia no "PayPal World", sua nova iniciativa de interoperabilidade destinada a conectar as maiores carteiras digitais e sistemas de pagamento. Os pagamentos peer-to-peer são um importante impulsionador de crescimento, com o volume de pagamentos do consumidor subindo 10% no segundo trimestre em relação ao ano anterior. Em julho, a empresa disse que expandiria os pagamentos em cripto para comerciantes dos EUA como parte de seu impulso mais profundo nos pagamentos em moeda digital global. Leia mais: PayPal Expande Pagamentos em Cripto para Comerciantes dos EUA para Reduzir Taxas Transfronteiriças Fonte: https://www.coindesk.com/business/2025/09/15/paypal-adding-crypto-to-peer-to-peer-payments-allowing-direct-transfer-of-btc-eth-others
2025/09/16
Empresa fortalece posição com investimento massivo em Bitcoin

Empresa fortalece posição com investimento massivo em Bitcoin

A publicação "Empresa Fortalece Posição com Investimento Massivo em Bitcoin" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Strategy fez ondas na indústria de criptomoedas ao comprar mais 525 Bitcoins por 60 milhões de dólares, enfatizando a sua dedicação ao Bitcoin. Com uma impressionante coleção de 638.985 Bitcoins, avaliada em mais de 73 mil milhões de dólares, a empresa solidifica a sua reputação como um contribuinte fundamental para o mercado de Bitcoin. Continue a ler: Empresa Fortalece Posição com Investimento Massivo em Bitcoin Fonte: https://en.bitcoinhaber.net/company-fortifies-position-with-massive-bitcoin-investment
2025/09/16
Tribunal sul-coreano sentencia a 18 meses por BTC roubado

Tribunal sul-coreano sentencia a 18 meses por BTC roubado

A publicação Tribunal Sul-Coreano Condena a 18 Meses de Prisão Por BTC Roubado apareceu em BitcoinEthereumNews.com. Caso Emblemático de Mistura de Criptomoeda: Tribunal Sul-Coreano Condena a 18 Meses de Prisão Por BTC Roubado Ir para o conteúdo Início Notícias de Criptomoeda Caso Emblemático de Mistura de Criptomoeda: Tribunal Sul-Coreano Condena a 18 Meses de Prisão por BTC Roubado Fonte: https://bitcoinworld.co.in/crypto-mixing-south-korea-sentence/
2025/09/16
Venda Massiva de Bitcoin Empurra Investidores para Esta Nova Joia Oculta

Venda Massiva de Bitcoin Empurra Investidores para Esta Nova Joia Oculta

SEO Title: Venda Massiva de Bitcoin Empurra Investidores Para uma Gema Escondida Meta Description: Bitcoin enfrenta forte pressão de venda enquanto os investidores rodam para ativos alternativos e oportunidades especulativas. Bitcoin experimentou um recuo significativo neste setembro, à medida que vendas de baleias e incertezas macro testam a convicção dos investidores. Dados recentes mostram que ETFs spot de Bitcoin estão a atrair capital enquanto Ethereum [...] Continue Reading: Venda Massiva de Bitcoin Empurra Investidores Para Esta Nova Gema Escondida
2025/09/16
MicroStrategy atinge 28 compras de BTC, mas o seu maior movimento de Bitcoin ainda está por vir

MicroStrategy atinge 28 compras de BTC, mas o seu maior movimento de Bitcoin ainda está por vir

638k BTC, $27 mil milhões em ganhos - O movimento do Q4 da MicroStrategy em foco.
2025/09/16
