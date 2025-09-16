Tom Lee da BitMine prevê ganhos "monstruosos" em Bitcoin e Ether com o corte da taxa da Fed

Bitcoin e Ethereum podem estar à beira de uma subida dramática se o Federal Reserve avançar com o seu corte de taxa há muito antecipado esta semana, de acordo com Tom Lee, presidente do tesouro de Ethereum BitMine. Falando à CNBC, Lee disse que os ativos digitais se destacam entre os setores mais sensíveis à liquidez quando os bancos centrais aliviam a política. Ele apontou para episódios passados em setembro de 1998 e setembro de 2024, quando o Fed mudou de rumo, como seu manual. Ele previu um "movimento monstruoso" especificamente em Bitcoin e Ethereum nos próximos três meses. Decisores Políticos Prontos para Baixar as Taxas Após Meses em Espera O Fed inicia uma reunião de política de dois dias na terça-feira, com uma decisão agendada para as 14:00 ET de quarta-feira, 17 de setembro. Os mercados esperam um corte de 25 pontos base que reduziria a taxa de fundos federais para 4,00% a 4,25%, a primeira redução do ano após meses de estabilidade em 4,25% a 4,50%. As expectativas foram moldadas por sinais de arrefecimento do mercado de trabalho dos EUA, incluindo crescimento mais lento de empregos e uma taxa de desemprego que subiu para 4,2% em julho. A inflação, no entanto, permanece persistente em torno de 3%, impulsionada por tarifas e outras pressões do lado da oferta. Trump Pede Corte de Taxa Maior, Aumentando a Pressão Os traders acompanhados pela ferramenta CME FedWatch antecipam esmagadoramente um corte modesto, embora alguns vejam uma pequena chance de um movimento mais profundo de 50 pontos base. O Presidente Donald Trump pediu abertamente uma redução maior, adicionando pressão política às deliberações do Fed. Antes do anúncio, os mercados estavam em modo de espera. As ações asiáticas subiram para novos máximos, enquanto o dólar lutava para ganhar tração. Os investidores já precificaram uma mudança de política, com ações de tecnologia e ativos cripto liderando ganhos recentes. Bitcoin foi negociado pela última vez em torno de $115.800, subindo 3,4% na última semana. Ethereum pairou perto de $4.528, ganhando 5% no mesmo período. Ambos foram impulsionados pelo otimismo de que liquidez mais barata aumentará a demanda por ativos de risco. Cripto Posicionada no Centro do Aumento Impulsionado pelo Alívio Lee observou que além de tecnologia e cripto, small caps e ações financeiras também tendem a beneficiar-se de cortes de taxa. No entanto, ele sugeriu que Bitcoin e Ethereum poderiam ser as negociações de destaque, dada a sua força sazonal e sensibilidade ao alívio monetário. Para investidores de criptomoeda, a perspectiva de liquidez mais fácil levantou mais uma vez esperanças de ganhos extraordinários após um verão volátil. Um sinal claro do Fed na quarta-feira poderia definir o tom para os mercados globais até o final do ano, com Bitcoin e Ethereum posicionados no centro do rally de risco que Lee prevê.