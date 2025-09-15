Ações da American Bitcoin (ABTC): Explicado o Mais Recente Jogo Cripto da Família Trump

O post American Bitcoin (ABTC) Stock: The Trump Family's Latest Crypto Play Explained apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A American Bitcoin (ABTC) acabou de entrar na Nasdaq, e fez muito barulho. No seu primeiro dia, as ações subiram mais de 100% antes de arrefecerem. Em determinado momento, a participação dos irmãos Trump valia mais de 2,5 mil milhões de dólares. Isto não é apenas um projeto secundário. Eric Trump e Donald Trump Jr. construíram a American Bitcoin com a Hut 8, um dos maiores nomes na mineração de cripto. Eles dizem que o objetivo é simples: minerar Bitcoin, comprar mais Bitcoin e tornar os EUA um líder neste espaço. A estreia veio através da fusão American Bitcoin Gryphon, que deu à empresa um acesso rápido ao mercado de ações. Agora, as ações ABTC estão ativas, e os investidores estão a observar atentamente. Alguns veem uma aposta ousada no futuro do Bitcoin. Outros veem um jogo arriscado ligado à política. De qualquer forma, as ações da American Bitcoin podem ser o maior passo da família Trump no mundo cripto até agora (o que já é dizer muito), e isso pode mudar a conversa sobre como a política e o Bitcoin se misturam. Pontos principais: - A American Bitcoin (ABTC) foi lançada em 2025, apoiada por Eric e Donald Trump Jr. com a Hut 8, com o objetivo de tornar os EUA um líder na mineração e acumulação de Bitcoin. - A fusão American Bitcoin Gryphon trouxe a ABTC para a Nasdaq, onde as ações duplicaram durante o dia na sua estreia antes de fecharem com alta de 16%. - A estratégia da empresa combina a mineração de novo Bitcoin com a construção de um grande tesouro, já detendo mais de 2.400 BTC e planeando uma captação de 2,1 mil milhões de dólares para expandir. - O profundo envolvimento da família Trump aumenta a visibilidade, mas também desperta preocupações sobre conflitos de interesse à medida que política, cripto e Wall Street colidem. O que é a American Bitcoin (ABTC)? A American Bitcoin foi criada no início de 2025 por Eric Trump e Donald Trump Jr., juntamente com a Hut 8, uma das maiores mineradoras de Bitcoin na América do Norte. A Hut 8 traz algo que a maioria dos novos empreendimentos não tem: uma rede existente...