O post "Impulso do Bitcoin falha em elevar a valorização das ações da Strategy" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Strategy, a maior detentora pública de Bitcoin, expandiu suas reservas mesmo com o prémio sobre suas ações continuando a diminuir. A empresa revelou em 15 de setembro que comprou 525 BTC por cerca de $60,2 milhões, pagando um preço médio de $114.562 por moeda. A última compra elevou o rendimento de Bitcoin da Strategy para 2025 para 25,9% e aumentou suas participações totais para 638.985 BTC. O estoque, adquirido por $47,23 bilhões a uma média de $73.913 por moeda, está agora avaliado em $73,97 bilhões, dando à empresa um lucro não realizado de aproximadamente 57%. A Strategy disse que financiou sua última compra de Bitcoin através de receitas de vendas contínuas de ações, que trouxeram cerca de $24 milhões via ações Strife, $17,3 milhões através de ações Strike, e outros $17 milhões de ofertas perpétuas Stride.
O mNAV em declínio da MSTR
Enquanto a Strategy continuou a acumular Bitcoin, seu valor líquido de ativos de mercado (mNAV) caiu para o nível mais baixo desde janeiro de 2024. A relação, que acompanha quanto de prémio ou desconto as ações da empresa negociam em comparação com seu Bitcoin subjacente, caiu para 1,26x, de acordo com dados do Bitcoin Treasuries. Isso marca um declínio acentuado do nível de 3,14x visto em novembro de 2024. O prémio em queda aponta para uma mudança no sentimento dos investidores. Em vez de pagar bem acima do valor das moedas da Strategy, os acionistas agora estão precificando as ações mais próximas de suas participações reais. Este declínio também coincidiu com a atual queda no valor das ações MSTR da Strategy, que caíram mais de 28% desde seu pico de julho de $457 para $327 no momento da publicação. Notavelmente, a mesma tendência pode ser observada em outras empresas detentoras de Bitcoin como a Metaplanet.
Desempenho das Ações da Strategy e Metaplanet vs Bitcoin Desde 14 de julho (Fonte: Strategy Tracker)
Analistas do Standard Chartered apontam para vários fatores por trás da mudança, incluindo um campo lotado de corporativas...
