Aumento do Bitcoin falha em elevar a valorização das ações da Strategy

O post "Impulso do Bitcoin falha em elevar a valorização das ações da Strategy" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Strategy, a maior detentora pública de Bitcoin, expandiu suas reservas mesmo com o prémio sobre suas ações continuando a diminuir. A empresa revelou em 15 de setembro que comprou 525 BTC por cerca de $60,2 milhões, pagando um preço médio de $114.562 por moeda. A última compra elevou o rendimento de Bitcoin da Strategy para 2025 para 25,9% e aumentou suas participações totais para 638.985 BTC. O estoque, adquirido por $47,23 bilhões a uma média de $73.913 por moeda, está agora avaliado em $73,97 bilhões, dando à empresa um lucro não realizado de aproximadamente 57%. A Strategy disse que financiou sua última compra de Bitcoin através de receitas de vendas contínuas de ações, que trouxeram cerca de $24 milhões via ações Strife, $17,3 milhões através de ações Strike, e outros $17 milhões de ofertas perpétuas Stride. O mNAV em declínio da MSTR Enquanto a Strategy continuou a acumular Bitcoin, seu valor líquido de ativos de mercado (mNAV) caiu para o nível mais baixo desde janeiro de 2024. A relação, que acompanha quanto de prémio ou desconto as ações da empresa negociam em comparação com seu Bitcoin subjacente, caiu para 1,26x, de acordo com dados do Bitcoin Treasuries. Isso marca um declínio acentuado do nível de 3,14x visto em novembro de 2024. O prémio em queda aponta para uma mudança no sentimento dos investidores. Em vez de pagar bem acima do valor das moedas da Strategy, os acionistas agora estão precificando as ações mais próximas de suas participações reais. Este declínio também coincidiu com a atual queda no valor das ações MSTR da Strategy, que caíram mais de 28% desde seu pico de julho de $457 para $327 no momento da publicação. Notavelmente, a mesma tendência pode ser observada em outras empresas detentoras de Bitcoin como a Metaplanet. Desempenho das Ações da Strategy e Metaplanet vs Bitcoin Desde 14 de julho (Fonte: Strategy Tracker) Analistas do Standard Chartered apontam para vários fatores por trás da mudança, incluindo um campo lotado de corporativas...
Ações da American Bitcoin (ABTC): Explicado o Mais Recente Jogo Cripto da Família Trump

O post American Bitcoin (ABTC) Stock: The Trump Family's Latest Crypto Play Explained apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A American Bitcoin (ABTC) acabou de entrar na Nasdaq, e fez muito barulho. No seu primeiro dia, as ações subiram mais de 100% antes de arrefecerem. Em determinado momento, a participação dos irmãos Trump valia mais de 2,5 mil milhões de dólares. Isto não é apenas um projeto secundário. Eric Trump e Donald Trump Jr. construíram a American Bitcoin com a Hut 8, um dos maiores nomes na mineração de cripto. Eles dizem que o objetivo é simples: minerar Bitcoin, comprar mais Bitcoin e tornar os EUA um líder neste espaço. A estreia veio através da fusão American Bitcoin Gryphon, que deu à empresa um acesso rápido ao mercado de ações. Agora, as ações ABTC estão ativas, e os investidores estão a observar atentamente. Alguns veem uma aposta ousada no futuro do Bitcoin. Outros veem um jogo arriscado ligado à política. De qualquer forma, as ações da American Bitcoin podem ser o maior passo da família Trump no mundo cripto até agora (o que já é dizer muito), e isso pode mudar a conversa sobre como a política e o Bitcoin se misturam. Pontos principais: - A American Bitcoin (ABTC) foi lançada em 2025, apoiada por Eric e Donald Trump Jr. com a Hut 8, com o objetivo de tornar os EUA um líder na mineração e acumulação de Bitcoin. - A fusão American Bitcoin Gryphon trouxe a ABTC para a Nasdaq, onde as ações duplicaram durante o dia na sua estreia antes de fecharem com alta de 16%. - A estratégia da empresa combina a mineração de novo Bitcoin com a construção de um grande tesouro, já detendo mais de 2.400 BTC e planeando uma captação de 2,1 mil milhões de dólares para expandir. - O profundo envolvimento da família Trump aumenta a visibilidade, mas também desperta preocupações sobre conflitos de interesse à medida que política, cripto e Wall Street colidem. O que é a American Bitcoin (ABTC)? A American Bitcoin foi criada no início de 2025 por Eric Trump e Donald Trump Jr., juntamente com a Hut 8, uma das maiores mineradoras de Bitcoin na América do Norte. A Hut 8 traz algo que a maioria dos novos empreendimentos não tem: uma rede existente...
Uma Extravagância Exclusiva de IA & Blockchain Na KBW 2025

O post Uma Extravagância Exclusiva de IA & Blockchain Na KBW 2025 apareceu em BitcoinEthereumNews.com. Revelando The Crypto Bash: Uma Extravagância Exclusiva de IA & Blockchain na KBW 2025 Ir para o conteúdo Início Notícias Cripto Revelando The Crypto Bash: Uma Extravagância Exclusiva de IA & Blockchain na KBW 2025 Fonte: https://bitcoinworld.co.in/the-crypto-bash-kbw-2025/
Reserva de Bitcoin da Strategy atinge $73B com 638.985 BTC na Tesouraria

O post Reserva de Bitcoin da Strategy atinge $73 mil milhões com 638.985 BTC na Tesouraria apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Strategy, empresa de inteligência empresarial cofundada por Michael Saylor, aumentou suas participações em Bitcoin para mais de $73 mil milhões após uma compra relatada como parte de sua estratégia de tesouraria. Em um comunicado de segunda-feira, Saylor disse que a empresa adquiriu 525 Bitcoin (BTC) por cerca de $60 milhões, com um preço médio de $114.562 por moeda. O Bitcoin adicional resultou em um total de 638.985 BTC nas participações da Strategy, avaliados em mais de $73 mil milhões no momento da publicação. Fonte: Michael Saylor A compra de Bitcoin fazia parte da estratégia de acumulação da Strategy, lançada em agosto de 2020 com um investimento de $250 milhões em BTC. Desde esse investimento inicial, a empresa tem anunciado regularmente compras significativas de BTC, incluindo um relatório de uma compra de $450 milhões no final de agosto e início de setembro. A acumulação de Bitcoin por Saylor através da Strategy marcou um dos primeiros movimentos significativos para uma empresa estabelecer uma tesouraria de criptomoedas como uma potencial proteção contra a inflação. Enquanto muitas outras empresas nos EUA e globalmente têm reservado alocações semelhantes para investir em BTC, outras têm explorado investimentos em Solana (SOL), Ether (ETH), e até mesmo Dogecoin (DOGE). Relacionado: TON Strategy lança recompra de $250M enquanto ações caem 7,5% Exposição a cripto através de uma variedade de veículos de investimento Enquanto algumas tesourarias estaduais dos EUA têm explorado maneiras de manter diretamente criptomoedas como Bitcoin através de reservas estratégicas, outras têm usado ações da Strategy (MSTR) como meio de obter exposição a ativos digitais, onde pode haver políticas para restringir investimento direto ou resistência pública. Fundos de pensão no Arizona, Califórnia, Colorado, Flórida, Louisiana, Maryland, New Jersey, Texas e Utah relataram possuir MSTR em 2024. Uma ordem executiva assinada pelo presidente dos EUA Donald Trump em agosto também poderia acelerar esse tipo de adoção, permitindo que planos de aposentadoria 401(k) incluam criptomoedas em sua estratégia de investimento. Além disso...
Ações da KindlyMD caem 55% após registo de ações de investidores PIPE

TLDR KindlyMD (NAKA) cai 55% após ações de investidores PIPE serem registradas para venda na sexta-feira. Ações de mineração focadas em IA Bitfarms, IREN e Hive continuam com forte desempenho com ganhos de dois dígitos. Tesla sobe 6% para $420 após a compra de 2,6 milhões de ações por Elon Musk revelada em registro na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. CEO da NAKA David Bailey diz aos traders de curto prazo para saírem, reconhecendo [...] A publicação KindlyMD Stock Falls 55% After PIPE Investor Share Registration apareceu primeiro no CoinCentral.
Ripple garante vitória legal, transfere 15 milhões de XRP para mineradores de IOTA para rendimento passivo estável

O post Ripple garante vitória legal, transfere 15 milhões de XRP para mineradores IOTA para rendimento passivo estável apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Vitória Legal da Ripple e a Transferência de $15M em XRP Apenas horas após vencer uma batalha importante contra a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), a Ripple executou silenciosamente uma transferência de 15 milhões de XRP. Entrada no Ledger: #98,741,614 Taxa: Apenas 0,000015 XRP — custo praticamente zero Os analistas acreditam que a transferência pode estar relacionada a: Gestão de liquidez de câmbio Expansão de canais de pagamento transfronteiriços Preparações de liquidez para potencial ETF O movimento mais uma vez destaca a eficiência e as taxas ultrabaixas da rede Ripple, comprovando sua força na liquidação de pagamentos do mundo real. Reação do Mercado e Mudança de Investidores Enquanto o preço do XRP sofreu um pequeno recuo para cerca de $2,96, o foco dos investidores está rapidamente mudando para o IOTA Miner, uma plataforma emergente de mineração em nuvem que está se tornando conhecida como uma "criptomoeda promissora" no espaço cripto. IOTA Miner: A Nova Criptomoeda Promissora para Rendimento Passivo Ao contrário da negociação, onde os lucros dependem de oscilações voláteis de preços, o IOTA Miner oferece aos investidores retornos diários consistentes. Por que investidores de varejo dos EUA e até institucionais estão prestando atenção: Rendimento passivo estável — Ganhe recompensas diárias de mineração independentemente da direção do mercado. Baixa barreira de entrada — Não é necessário hardware caro; basta começar a minerar através do app de celular. Proteção contra desvalorização — Mesmo durante quedas de preço, os retornos permanecem estáveis. Ventos favoráveis macroeconômicos — Com cortes nas taxas do Fed se aproximando e a clareza regulatória melhorando, plataformas como IOTA Miner estão ganhando força. Um adotante inicial compartilhou: "Enquanto os preços de XRP e DOGE continuam oscilando, minha conta IOTA Miner gera rendimento estável todos os dias. Isso é muito mais confiável do que apenas negociar moedas." Comece a mineração em nuvem com IOTA Miner em apenas três etapas: ✅ Passo 1: Registre rapidamente uma conta usando qualquer endereço de e-mail ✅ Passo 2: Escolha o plano de contrato de mineração em nuvem que melhor se adapte a você ✅ Passo 3: Após o término do período do contrato, você pode sacar seu principal ou comprar um novo plano para ganhar mais lucros Popular...
Rentabilidade da mineração de Bitcoin (BTC) caiu em agosto, diz Jefferies

A publicação "A Rentabilidade da Mineração de Bitcoin (BTC) Caiu em Agosto, Diz Jefferies" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A rentabilidade da mineração de Bitcoin BTC$115.882,42 diminuiu 5% no mês passado, principalmente devido a um aumento na taxa de hash da rede, disse o banco de investimento Jefferies em um relatório de pesquisa no domingo. "Uma frota hipotética de mineradores de BTC de um EH/s teria gerado ~$55 mil/dia em receita durante agosto, versus ~$58 mil/dia em julho e ~$44 mil há um ano", escreveram os analistas liderados por Jonathan Petersen. A taxa de hash refere-se ao poder computacional combinado total usado para minerar e processar transações em uma blockchain de prova de trabalho, e é um indicador da competição na indústria e da dificuldade de mineração. É medida em exahashes por segundo (EH/s). As empresas de mineração listadas nos EUA mineraram 3.573 bitcoin em agosto versus 3.598 em julho, observou o relatório, e esses mineradores representaram 26% da rede Bitcoin no mês passado, sem alteração desde julho. A MARA Holdings (MARA) minerou a maior quantidade de bitcoin do grupo, com 705.703 tokens, seguida pela IREN (IREN), disse a Jefferies. A taxa de hash energizada da MARA ainda é a maior do grupo, com 59,4 EH/s, com a CleanSpark (CLSK) em segundo lugar com 50 EH/s, acrescentou o relatório. Leia mais: Taxa de Hash da Rede Bitcoin Retornou aos Máximos Históricos em Agosto: JPMorgan Fonte: https://www.coindesk.com/markets/2025/09/15/bitcoin-mining-profitability-fell-in-august-jefferies-says
O yuan da China atinge máximo de 9 anos face ao dólar, enquanto colapsa face à Europa e ao Japão

O yuan acabou de subir para o seu nível mais forte contra o dólar americano em nove anos, negociando a 7,118 por dólar na segunda-feira, de acordo com dados da CNBC. Ao mesmo tempo, tem afundado contra todas as outras moedas principais, disparando alarmes da Índia ao México. Mas oh, isto não é algum acaso estranho, é exatamente [...]
Notícias Bitcoin Hoje: Indicador-chave Passa de Baixista para Neutro Antes das Expectativas de Corte nas Taxas do Fed, Tribunal Rejeita Recurso de Trump

Leia o artigo completo em coingape.com.
Melhores carteiras Worldcoin (WLD) para 2025: Principais escolhas para segurança e facilidade de uso

World Liberty Financial num relance &nbsp;Token: WLF&nbsp; | Fundada: 2023 | Foco: Finanças descentralizadas + Identidade | Objetivo: Acesso global a poupanças, empréstimos e pagamentos
