O preço do Bitcoin e Ethereum poderá disparar nos próximos 3 meses com os cortes nas taxas da Fed

O preço do Bitcoin e Ethereum poderá disparar nos próximos 3 meses com os cortes nas taxas da Fed

O post "O preço do Bitcoin e Ethereum pode disparar nos próximos 3 meses com os cortes nas taxas do Fed" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O presidente da BitMine, Tom Lee, previu que o Bitcoin e Ethereum poderiam se tornar as negociações de destaque nos próximos três meses se o Federal Reserve decidir cortar as taxas de juros. Como será o rally? Resumo O presidente da BitMine, Tom Lee, disse que prevê "movimentos monstruosos" nos próximos três meses para Bitcoin e Ethereum se o Fed decidir cortar as taxas de juros. O mercado cripto em geral parece estar se preparando para o impacto da decisão de taxa do Fed, com pesquisas mostrando forte otimismo para um corte na taxa de juros. Em uma entrevista à CNBC, o presidente da BitMine e tesoureiro do Ethereum, Tom Lee, disse que os ativos digitais estão entre os setores que podem receber um grande impulso nos próximos três meses. Se o Federal Reserve decidir avançar com os cortes nas taxas de juros, o setor poderá ver grandes movimentos nas próximas semanas. Ele afirmou que tanto o Bitcoin (BTC) quanto o Ethereum (ETH) estão "sazonalmente fortes" e prontos para dar saltos ainda maiores após um corte na taxa de juros do Fed. "Acho que eles poderiam fazer um movimento monstruoso nos próximos três meses, tipo enorme", disse Tom Lee em sua entrevista. De acordo com a CBS, o Fed anunciará sua próxima decisão sobre a taxa às 14:00 EST de 17 de setembro. O CME FedWatch cita que a probabilidade de um corte de 0,25% está em 96% de chance, o que depende dos preços futuros dos Fed Funds de 30 dias para determinar a probabilidade. Os traders de cripto estão se preparando para a decisão do Fed, colocando mais fundos no mercado de stablecoin para implantar on-chain. Além disso, os maiores beneficiários também incluem o Nasdaq 100, especialmente as ações MAG7 e de IA que receberão um impulso dos cortes de juros. Os pontos de referência que Tom Lee usou para fazer sua previsão são o que aconteceu em setembro do ano passado, bem como...
O JPMorgan pode agora ajudá-lo a encontrar um jato privado ou mordomo

O JPMorgan pode agora ajudá-lo a encontrar um jato privado ou mordomo

A publicação "JPMorgan pode agora ajudar-te a encontrar um jato privado ou mordomo" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Jatos privados estacionados no Aeroporto Memorial Friedman durante a Conferência Allen & Company Sun Valley em 10 de julho de 2025 em Sun Valley, Idaho. Kevin Dietsch | Getty Images O J.P. Morgan Private Bank está a lançar um novo serviço de estilo de vida para os seus clientes ricos, oferecendo descontos e recomendações em tudo, desde voos em jatos privados e viagens até pessoal doméstico e restauração de arte. A iniciativa surge num momento em que bancos privados e empresas de gestão de ativos procuram encontrar formas de servir os clientes para além do investimento central e aconselhamento financeiro, que se tornaram cada vez mais mercantilizados. O J.P. Morgan disse que clientes de património líquido ultra-elevado e family offices estão cada vez mais a recorrer aos seus consultores de riqueza para aconselhamento não financeiro mais amplo. "Há uma tendência crescente entre os clientes que querem o nosso aconselhamento fora da gestão de ativos tradicional", disse William Sinclair, co-diretor da Prática Global de Family Office do J.P. Morgan Private Bank. "Eles veem o J.P. Morgan como uma fonte confiável por causa dos nossos clientes." Os serviços darão aos clientes dos EUA do J.P. Morgan Private Bank acesso a uma rede especializada de empresas que foram cuidadosamente avaliadas e selecionadas pelo banco. Não há custo adicional para aceder aos serviços, e os clientes receberão ofertas exclusivas, consultas gratuitas, taxas com desconto e outros acordos das empresas na plataforma. Os serviços incluem tudo, desde voos em jatos privados e viagens de luxo até pessoal doméstico, gestão de cuidados de saúde e aconselhamento sobre colecionáveis. Também incluem programas agregados de relatórios financeiros, contabilidade e serviços de pagamento de contas (conhecidos como "serviços de CFO"), que estão em forte procura por investidores ultra-ricos e family offices. Para aconselhamento de viagens, os clientes poderão aceder à Valerie Wilson Travel, que o J.P. Morgan adquiriu em 2022 como parte da sua compra da empresa de gestão de viagens Frosch. O banco não nomeou outras empresas disponíveis na plataforma, mas disse que incluem uma ampla gama de fornecedores...
ETFs de criptomoedas continuam populares: fundos de Bitcoin e Ether atraem mais de 600 milhões de dólares combinados

ETFs de criptomoedas continuam populares: fundos de Bitcoin e Ether atraem mais de 600 milhões de dólares combinados

O post ETFs de criptomoedas continuam populares: Fundos de Bitcoin e Ether atraem mais de 600 milhões de dólares combinados apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Os ETFs de Bitcoin registaram um sexto dia consecutivo de entradas com 260 milhões de dólares, enquanto os ETFs de ether marcaram o seu quinto dia positivo consecutivo com 360 milhões de dólares. A sequência sublinha o crescente apetite dos investidores em ambos os principais fundos de ativos digitais. ETFs de Bitcoin estendem sequência de vitórias para seis dias com ETFs de Ether a seguir. Os fundos negociados em bolsa de criptomoedas (ETFs) mantiveram o seu impulso em [...] Fonte: https://news.bitcoin.com/crypto-etfs-stay-hot-bitcoin-and-ether-funds-pull-in-over-600-million-combined/
Notícias Bitcoin de hoje: Congresso recebe 18 executivos sobre proposta de Reserva de 1M BTC

Notícias Bitcoin de hoje: Congresso recebe 18 executivos sobre proposta de Reserva de 1M BTC

O post Notícias Bitcoin de Hoje: Congresso Recebe 18 Executivos sobre Proposta de Reserva de 1M BTC apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Principais insights As recentes notícias do Bitcoin destacam que o projeto de lei Lummis busca reserva de 1M BTC ao longo de cinco anos ($115B). 18 líderes cripto, incluindo Saylor e Lee, reúnem-se com o Congresso na terça-feira. Opções incluem excedente tarifário, certificados de ouro do Tesouro. Nas notícias de Bitcoin de hoje, legisladores dos EUA reuniram-se com 18 executivos da indústria cripto em 16 de setembro de 2025, para avançar com a Lei BITCOIN, que propõe adquirir 1 milhão de Bitcoin avaliados em mais de $115 bilhões aos preços atuais de $115.140 por BTC. A mesa redonda, organizada pela Digital Chamber e The Digital Power Network, teve como objetivo discutir o financiamento neutro em termos orçamentários para a Reserva estratégica de Bitcoin do Presidente Donald Trump, com participantes incluindo o Presidente da MicroStrategy Michael Saylor e o CEO da Fundstrat Tom Lee. Detalhes da Lei BITCOIN Surgem nas Últimas Notícias do Bitcoin O cerne da discussão nesta atualização de notícias do Bitcoin é a própria Lei BITCOIN. De acordo com a proposta, o Tesouro e o Fed comprariam até 1.000.000 de Bitcoin ao longo de cinco anos. A Senadora Cynthia Lummis introduziu a Lei BITCOIN em março de 2025. Aos preços atuais do BTC, esse montante excederia $115 bilhões, de acordo com relatórios recentes de notícias do Bitcoin. As compras serão financiadas por métodos neutros em termos orçamentários — significando que o Fed/Tesouro deve compensar o gasto para que o déficit líquido não aumente. O financiamento vem do Federal Reserve e do Departamento do Tesouro. A ordem executiva de Trump exige métodos neutros em termos orçamentários para evitar custos aos contribuintes. A lei segue o Projeto de lei das criptomoedas GENIUS aprovado em julho de 2025. Os executivos apresentaram estratégias na mesa redonda, como destacado na cobertura de notícias do Bitcoin. As opções incluem reavaliar os certificados de ouro do Tesouro e usar receitas tarifárias. A Digital Chamber afirmou que o foco centrou-se em avançar com a reserva sem impacto fiscal. Os participantes buscaram razões para o estancamento de seis meses do projeto de lei e abordaram as objeções dos legisladores. Até agora, a Lei BITCOIN tem apenas patrocinadores Republicanos, mas os organizadores dizem que querem mostrar como o Bitcoin pode ser integrado em...
6 Pré-vendas Secretas Preparadas para Ganhos de 1000x

6 Pré-vendas Secretas Preparadas para Ganhos de 1000x

Seis pré-vendas — Tapzi, Best Wallet Token, Harry Hippo, Guardians of the Car, Cogni AI e SpacePay — mostram forte utilidade, equipas e potencial de crescimento para ganhos de 1000x em 2025.
Presidente da Câmara de Vancouver apoia fundo Bitcoin para instituições de caridade dos bombeiros

Presidente da Câmara de Vancouver apoia fundo Bitcoin para instituições de caridade dos bombeiros

A publicação "Prefeito de Vancouver apoia fundo de Bitcoin para instituições de caridade de bombeiros" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Principais conclusões: O prefeito de Vancouver ajudou a criar um fundo de Bitcoin especificamente para instituições de caridade de bombeiros. A iniciativa posiciona Vancouver entre as maiores cidades norte-americanas a apoiar um fundo de caridade baseado em Bitcoin. O prefeito de Vancouver, Canadá, organizou um fundo de Bitcoin para as instituições de caridade dos bombeiros da cidade. A medida representa uma das maiores cidades da América do Norte a adotar Bitcoin como parte das operações municipais. Vancouver está entre as áreas metropolitanas mais populosas do Canadá. Detalhes sobre o tamanho do fundo, estrutura ou cronograma de implementação não estavam imediatamente disponíveis. Fonte: https://cryptobriefing.com/vancouver-mayor-bitcoin-fund-firefighters/
Desbloqueando o Surpreendente Futuro do BTC Até 2030

Desbloqueando o Surpreendente Futuro do BTC Até 2030

A publicação Desbloqueando o Surpreendente Futuro do BTC até 2030 apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Previsão de preço do Bitcoin: Desbloqueando o Surpreendente Futuro do BTC até 2030 Ir para o conteúdo Início Notícias de Criptomoedas Previsão de preço do Bitcoin: Desbloqueando o Surpreendente Futuro do BTC até 2030 Fonte: https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-price-prediction-2030-2/
Capitalização de mercado dos mineradores de Bitcoin aproxima-se dos $50 mil milhões à medida que as ações encenam recuperação

Capitalização de mercado dos mineradores de Bitcoin aproxima-se dos $50 mil milhões à medida que as ações encenam recuperação

A publicação "Capitalização de mercado de Mineradores de Bitcoin se aproxima de $50B enquanto as Ações fazem retorno" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Participações de mineradores de bitcoin negociados publicamente fizeram um forte retorno durante a semana passada, com várias empresas avançando acentuadamente e algumas estabelecendo novos máximos de 52 semanas na segunda-feira. Este artigo é do Theminermag, uma publicação comercial para a indústria de mineração de criptomoedas, focando nas últimas notícias e pesquisas sobre empresas institucionais de mineração de bitcoin. Bitfarms [...] Fonte: https://news.bitcoin.com/bitcoin-miners-market-cap-nears-50b-as-stocks-stage-comeback/
Push da Tesouraria de 1M BTC ganha força

Push da Tesouraria de 1M BTC ganha força

O post "Push de 1M BTC na Tesouraria ganha força" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Pontos-chave O projeto de Lei do Bitcoin da Sen. Cynthia Lummis expande uma ordem executiva da era Trump e direciona o Tesouro a adquirir Bitcoin. A aquisição de 1 milhão de BTC acontecerá ao longo de cinco anos através de estratégias neutras em termos orçamentais. Embora a legislação tenha apenas apoio republicano até agora, defensores da indústria estão a pressionar para tornar a reserva de Bitcoin uma prioridade. O presidente executivo da Strategy (NASDAQ: MSTR), Michael Saylor, juntamente com os principais líderes cripto nos EUA, participarão da mesa redonda sobre criptomoedas no Capitólio em Washington D.C. esta semana. O objetivo é impulsionar a Lei do Bitcoin, que visa adquirir um total de 1 milhão de BTC BTC $115 460 volatilidade 24h: 0,5% Capitalização de mercado: $2,30 T Vol. 24h: $39,20 B, como parte do Tesouro dos EUA. Avançando com o plano de tesouraria de 1 milhão de bitcoin Em 16 de setembro, mais de uma dúzia de defensores de criptomoedas participarão da mesa redonda no Capitólio, organizada pela Sen. Cynthia Lummis e pelo Rep. Nick Begich, os patrocinadores republicanos de um projeto de lei para estabelecer uma "reserva estratégica de Bitcoin" dos EUA. No início deste ano, em março, a Sen. Lummis reintroduziu a Lei BITCOIN intitulada Boosting Innovation, Technology, and Competitiveness through Optimized Investment Nationwide Act. O projeto de lei propõe designar o bitcoin como um ativo de reserva estratégica. Expandiu ainda mais a ordem executiva assinada pelo Presidente Donald Trump, direcionando assim o governo dos EUA a criar participações permanentes de bitcoin semelhantes às reservas de ouro da nação. A legislação exige que os EUA adquiram um milhão de bitcoin ao longo de cinco anos através de "estratégias neutras em termos orçamentais", conforme proposto pelo Secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent. Também amplia a ordem de Trump que proibia a venda de Bitcoin e outros ativos cripto confiscados pelo governo, exigindo em vez disso que tais ativos sejam armazenados em um "estoque" separado. O esforço surge enquanto o Congresso continua a avançar com legislação relacionada a criptomoedas. Este verão,...
8,3M BTC a tornarem-se ilíquidos: Fidelity prevê escassez no fornecimento de Bitcoin

8,3M BTC a tornarem-se ilíquidos: Fidelity prevê escassez no fornecimento de Bitcoin

O post 8,3M BTC a Tornarem-se Ilíquidos: Fidelity Prevê Escassez no Fornecimento de Bitcoin apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Pontos-chave A Fidelity prevê que 8,3 milhões de BTC (42% do fornecimento) poderão ficar ilíquidos até 2032. Detentores de longo prazo e empresas públicas estão a impulsionar o fornecimento bloqueado de Bitcoin. As baleias venderam 12,7 mil milhões de dólares em BTC em 30 dias, apesar da acumulação de longo prazo. . O fornecimento futuro de Bitcoin poderá apertar significativamente, com a gestora de ativos Fidelity a prever que mais de 8,3 milhões de BTC BTC $115 553 volatilidade 24h: 0,6% Capitalização de mercado: $2,30 T Vol. 24h: $39,32 B , aproximadamente 42% do fornecimento circulante, podem tornar-se "ilíquidos" até 2032 se as tendências atuais de acumulação se mantiverem. Projeção de iliquidez da Fidelity Num relatório divulgado a 15 de setembro, a Fidelity identificou dois grupos que consistentemente bloqueiam Bitcoin, ou seja, detentores de longo prazo que não movimentaram moedas há pelo menos sete anos, e empresas de capital aberto com mais de 1.000 BTC cada. Juntos, estes grupos têm aumentado constantemente as suas reservas e mostram pouca inclinação para vender. Bitcoin movimentado pela última vez há mais de 7 anos | Fonte: Fidelity 8,3m até 2032 A Fidelity projeta que até o segundo trimestre de 2025, estas entidades controlarão mais de seis milhões de BTC, cerca de 28% do fornecimento total. Até 2032, o número poderá subir para 8,3 milhões de BTC, efetivamente removendo-os da circulação no mercado aberto. Já as empresas públicas detêm quase 1 milhão de BTC, cerca de 4,6% do fornecimento, com mais de 105 empresas a participar. Visão geral do fornecimento de Bitcoin: Q2 2010-Q2 2025 | Fonte: Fidelity Notavelmente, a redução do fornecimento líquido normalmente fortalece a pressão ascendente. No entanto, também levanta questões sobre a concentração de propriedade e os riscos se as baleias decidirem vender. Pressão do mercado apesar da retenção de longo prazo Embora a previsão da Fidelity sugira uma redução de fornecimento a longo prazo, dados recentes pintam um quadro de curto prazo mais volátil. As baleias de Bitcoin descarregaram quase 12,7 mil milhões de dólares nos últimos 30 dias, a venda mais acentuada desde meados de 2022, arrastando o BTC para baixo 2% durante o mesmo período. A recuperação do $BTC foi alimentada pelo impulso macro, entradas de ETF e futuros. No entanto, fluxos spot mais fracos,...
