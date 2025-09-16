8,3M BTC a tornarem-se ilíquidos: Fidelity prevê escassez no fornecimento de Bitcoin
O post 8,3M BTC a Tornarem-se Ilíquidos: Fidelity Prevê Escassez no Fornecimento de Bitcoin apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Pontos-chave A Fidelity prevê que 8,3 milhões de BTC (42% do fornecimento) poderão ficar ilíquidos até 2032. Detentores de longo prazo e empresas públicas estão a impulsionar o fornecimento bloqueado de Bitcoin. As baleias venderam 12,7 mil milhões de dólares em BTC em 30 dias, apesar da acumulação de longo prazo. . O fornecimento futuro de Bitcoin poderá apertar significativamente, com a gestora de ativos Fidelity a prever que mais de 8,3 milhões de BTC BTC $115 553 volatilidade 24h: 0,6% Capitalização de mercado: $2,30 T Vol. 24h: $39,32 B , aproximadamente 42% do fornecimento circulante, podem tornar-se "ilíquidos" até 2032 se as tendências atuais de acumulação se mantiverem. Projeção de iliquidez da Fidelity Num relatório divulgado a 15 de setembro, a Fidelity identificou dois grupos que consistentemente bloqueiam Bitcoin, ou seja, detentores de longo prazo que não movimentaram moedas há pelo menos sete anos, e empresas de capital aberto com mais de 1.000 BTC cada. Juntos, estes grupos têm aumentado constantemente as suas reservas e mostram pouca inclinação para vender. Bitcoin movimentado pela última vez há mais de 7 anos | Fonte: Fidelity 8,3m até 2032 A Fidelity projeta que até o segundo trimestre de 2025, estas entidades controlarão mais de seis milhões de BTC, cerca de 28% do fornecimento total. Até 2032, o número poderá subir para 8,3 milhões de BTC, efetivamente removendo-os da circulação no mercado aberto. Já as empresas públicas detêm quase 1 milhão de BTC, cerca de 4,6% do fornecimento, com mais de 105 empresas a participar. Visão geral do fornecimento de Bitcoin: Q2 2010-Q2 2025 | Fonte: Fidelity Notavelmente, a redução do fornecimento líquido normalmente fortalece a pressão ascendente. No entanto, também levanta questões sobre a concentração de propriedade e os riscos se as baleias decidirem vender. Pressão do mercado apesar da retenção de longo prazo Embora a previsão da Fidelity sugira uma redução de fornecimento a longo prazo, dados recentes pintam um quadro de curto prazo mais volátil. As baleias de Bitcoin descarregaram quase 12,7 mil milhões de dólares nos últimos 30 dias, a venda mais acentuada desde meados de 2022, arrastando o BTC para baixo 2% durante o mesmo período. A recuperação do $BTC foi alimentada pelo impulso macro, entradas de ETF e futuros. No entanto, fluxos spot mais fracos,...
BitcoinEthereumNews2025/09/16 18:00