O preço do Bitcoin e Ethereum poderá disparar nos próximos 3 meses com os cortes nas taxas da Fed

O post "O preço do Bitcoin e Ethereum pode disparar nos próximos 3 meses com os cortes nas taxas do Fed" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O presidente da BitMine, Tom Lee, previu que o Bitcoin e Ethereum poderiam se tornar as negociações de destaque nos próximos três meses se o Federal Reserve decidir cortar as taxas de juros. Como será o rally? Resumo O presidente da BitMine, Tom Lee, disse que prevê "movimentos monstruosos" nos próximos três meses para Bitcoin e Ethereum se o Fed decidir cortar as taxas de juros. O mercado cripto em geral parece estar se preparando para o impacto da decisão de taxa do Fed, com pesquisas mostrando forte otimismo para um corte na taxa de juros. Em uma entrevista à CNBC, o presidente da BitMine e tesoureiro do Ethereum, Tom Lee, disse que os ativos digitais estão entre os setores que podem receber um grande impulso nos próximos três meses. Se o Federal Reserve decidir avançar com os cortes nas taxas de juros, o setor poderá ver grandes movimentos nas próximas semanas. Ele afirmou que tanto o Bitcoin (BTC) quanto o Ethereum (ETH) estão "sazonalmente fortes" e prontos para dar saltos ainda maiores após um corte na taxa de juros do Fed. "Acho que eles poderiam fazer um movimento monstruoso nos próximos três meses, tipo enorme", disse Tom Lee em sua entrevista. De acordo com a CBS, o Fed anunciará sua próxima decisão sobre a taxa às 14:00 EST de 17 de setembro. O CME FedWatch cita que a probabilidade de um corte de 0,25% está em 96% de chance, o que depende dos preços futuros dos Fed Funds de 30 dias para determinar a probabilidade. Os traders de cripto estão se preparando para a decisão do Fed, colocando mais fundos no mercado de stablecoin para implantar on-chain. Além disso, os maiores beneficiários também incluem o Nasdaq 100, especialmente as ações MAG7 e de IA que receberão um impulso dos cortes de juros. Os pontos de referência que Tom Lee usou para fazer sua previsão são o que aconteceu em setembro do ano passado, bem como...