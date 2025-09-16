Atenção: Hoje é um Grande Dia para Bitcoin (BTC) nos EUA! Uma Reunião Crítica sobre Criptomoedas Será Realizada com Grandes Nomes Presentes!

O presidente dos EUA Donald Trump tomou medidas importantes em relação ao Bitcoin e criptomoedas desde sua posse oficial. Essas ações incluem Trump assinando uma ordem executiva sobre a reserva estratégica de Bitcoin dos EUA e o projeto de lei de reserva de Bitcoin da Senadora Cynthia Lummis. Enquanto as expectativas para a reserva de BTC continuam, uma importante reunião será realizada em Washington hoje nos EUA. De acordo com o The Block, a reunião será organizada por Cynthia Lummis, a senadora por trás da Lei do Bitcoin, e contará com a presença de figuras proeminentes como o fundador da Strategy Michael Saylor e o presidente da Bitmine Tom Lee. De acordo, a reunião discutirá a adoção e apoio a um projeto de lei que visa criar uma reserva estratégica de Bitcoin nos Estados Unidos. "Nosso foco será garantir que a Reserva estratégica de Bitcoin avance de maneira neutra em termos orçamentários e construir a coalizão necessária para avançar a Lei do Bitcoin." Espera-se que os participantes incluam executivos da indústria de criptomoedas como o fundador da Strategy Michael Saylor, o presidente da startup Ethereum BitMine e CEO da Fundstrat Tom Lee, o CEO da MARA Holdings Fred Thiel e o CEO da CleanSpark Matt Schultz. Lummis apresentou anteriormente um projeto de lei que exigiria que o governo dos EUA comprasse 200.000 BTC anualmente por cinco anos, acumulando um total de um milhão de BTC. A Lei do Bitcoin, introduzida em março pela Senadora Cynthia Lummis, pode ser o próximo grande foco dos legisladores na legislação de criptomoedas, após os esforços para aprovar a Lei GENIUS em julho. O projeto de lei propõe que os EUA adquiram 1 milhão de Bitcoins, avaliados em mais de $115 bilhões aos preços atuais, como reservas estratégicas dentro de cinco anos através de uma estratégia independente do orçamento, que essas compras sejam distribuídas ao longo de cinco anos (200.000 BTC por ano), e que as compras sejam feitas com recursos que não sobrecarregarão os contribuintes, ou seja, o público.