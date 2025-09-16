Porque as empresas com tesouraria em Bitcoin estão a enfrentar quedas nas ações
A publicação Por que as Empresas de Tesouraria Bitcoin Estão Enfrentando Quedas nas Ações apareceu no BitcoinEthereumNews.com. As ações da Next Technology Holding, NXTT, sofreram pequenas perdas depois que a empresa anunciou seus planos de arrecadar $500 milhões para adquirir Bitcoin (BTC) adicional e para outros fins corporativos. Não é a única empresa de tesouraria Bitcoin sob pressão. As ações NAKA da KindlyMD caíram mais de 55% depois que o CEO alertou os investidores sobre um aumento esperado na 'volatilidade de preços' das ações. Next Tech Holding Planeia Oferta de $500 Milhões, Ações Caem Patrocinado Patrocinado Num formulário S-3 apresentado à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, a empresa revelou planos para vender até $500 milhões em ações ordinárias através de uma ou mais ofertas. Observou que os fundos arrecadados seriam alocados para atividades corporativas gerais, incluindo a aquisição de Bitcoin. "Pretendemos usar os rendimentos líquidos da venda de quaisquer valores mobiliários oferecidos sob este prospeto para fins corporativos gerais, incluindo, mas não limitado a, a aquisição de Bitcoin", diz o documento. A decisão alinha-se com uma tendência mais ampla de empresas aumentando sua exposição a ativos digitais, com o Bitcoin permanecendo como a escolha mais proeminente. De acordo com o Bitcoin Treasuries, a própria Next Technology Holding já está entre os 20 principais detentores corporativos de BTC, com 5.833 moedas avaliadas em $673,96 milhões. No entanto, o anúncio não inspirou confiança nos investidores. Dados do Yahoo Finance mostraram que as ações NXTT caíram 4,79% para $0,14. Desempenho das Ações NXTT. Fonte: Yahoo Finance Ações da KindlyMD Caem 55% Depois que Ações PIPE Atingem o Mercado Enquanto isso, o revés para a Next Technology não está isolado. A KindlyMD, empresa de saúde listada na Nasdaq, que se fundiu com a Nakamoto Holdings para estabelecer uma Tesouraria Bitcoin, viu perdas ainda maiores. NAKA caiu mais de 55%, com o preço de fechamento das ações em $1,24. Na negociação pré-mercado, as ações viram um modesto aumento de cerca de 4%, o que não foi suficiente para reverter as perdas. Patrocinado Patrocinado O declínio faz parte de uma tendência de baixa mais ampla. As ações têm...
BitcoinEthereumNews2025/09/16 22:03