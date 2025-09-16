2025-10-13 Monday

Glassnode diz que investidores de Bitcoin de curto prazo antecipam resultado positivo da reunião do Fed

Glassnode diz que investidores de Bitcoin de curto prazo antecipam resultado positivo da reunião do Fed

O post Glassnode diz que investidores de Bitcoin de curto prazo antecipam resultado positivo da reunião do Fed apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Principais conclusões Os investidores de Bitcoin de curto prazo estão ganhando mais confiança à medida que a reunião do FOMC da Reserva Federal se aproxima. Os dados on-chain da Glassnode apontam para investidores se posicionando para um resultado positivo da decisão do Fed. Os investidores de Bitcoin de curto prazo estão mostrando renovada confiança antes da reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto desta semana, de acordo com a empresa de análise blockchain Glassnode. Os dados on-chain indicam que esses investidores estão se posicionando para um resultado positivo da próxima decisão do Fed. A Glassnode disse que o índice SOPR para compradores recentes subiu enquanto o BTC manteve $107.000, mostrando que os detentores de curto prazo estão novamente com lucro antes do Fed. Este impulso renovado deriva em grande parte do BTC recuperando a base de custo de todos os detentores de menos de 3 meses, que a Glassnode estima entre $111.800 e $114.200. Para que a confiança se mantenha, o Bitcoin deve permanecer acima deste intervalo após a decisão do Fed; não conseguir fazê-lo poderia arriscar uma estrutura de mercado de "vender a notícia". Fonte: https://cryptobriefing.com/bitcoin-glassnode-sopr-fed/
Tom Lee vê rally do Bitcoin, Ethereum com os cortes de taxa antecipados da Fed

Tom Lee vê rally do Bitcoin, Ethereum com os cortes de taxa antecipados da Fed

O post Tom Lee Vê Rally do Bitcoin e Ethereum com Cortes de Taxa Antecipados da Fed apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Tom Lee identifica o Nasdaq 100, Bitcoin e Ethereum como os principais beneficiários do corte de taxas da Fed. O Presidente da BitMine espera um "movimento monstruoso" para criptomoedas dentro de três meses. A Fed deve anunciar um corte de 25 pontos base com 96,4% de probabilidade de mercado. O Presidente da BitMine, Tom Lee, partilhou a sua tese de investimento para potenciais cortes de taxa da Reserva Federal. Ele identificou Bitcoin e Ethereum entre os principais beneficiários de uma política monetária mais flexível. Falando à CNBC, Lee posicionou as criptomoedas junto com as ações do Nasdaq 100 como as oportunidades mais promissoras se o banco central prosseguir com as reduções de taxa antecipadas. A análise de Lee baseia-se em precedentes históricos de setembro de 1998 e setembro de 2024, ambos períodos em que a Reserva Federal cortou as taxas após pausas prolongadas. O executivo da BitMine, cuja empresa opera como uma entidade estilo MicroStrategy focada em Ethereum, espera que esses padrões se repitam se as expectativas atuais de corte de taxa se materializarem. Tom Lee disse hoje no @CNBCClosingBell que se a Fed cortar, os maiores beneficiários serão: 1. NASDAQ 100 (Mag 7 + IA) 2. Bitcoin e Ethereum — "poderiam fazer um movimento monstruoso nos próximos 3 meses" 3. Small caps e financeiras pic.twitter.com/HoEW6VgdDt — Tom Lee Tracker (Não é realmente o Tom) (@TomLeeTracker) 15 de setembro de 2025 Estrutura de Três Níveis para Ativos A estrutura de investimento de Lee prioriza três categorias distintas com base na sua sensibilidade às mudanças de política monetária. O Nasdaq 100 ocupa o primeiro lugar, impulsionado pelas ações do Magnificent Seven e empresas do setor de Inteligência Artificial que se beneficiam de melhores condições de crescimento sob taxas mais baixas. A sensibilidade à liquidez monetária forma o segundo nível, onde Bitcoin e Ethereum ganham vantagens com as políticas de flexibilização dos bancos centrais globais. Lee caracterizou esta categoria como "sazonalmente forte" e projetou que as criptomoedas poderiam gerar um "movimento monstruoso" nos próximos três meses se os cortes de taxa prosseguirem conforme esperado. Os ativos sensíveis à taxa de juros compõem a terceira categoria, incluindo ações de pequena capitalização e empresas do setor financeiro que normalmente se beneficiam de reduzidas...
Atenção: Hoje é um Grande Dia para Bitcoin (BTC) nos EUA! Uma Reunião Crítica sobre Criptomoedas Será Realizada com Grandes Nomes Presentes!

Atenção: Hoje é um Grande Dia para Bitcoin (BTC) nos EUA! Uma Reunião Crítica sobre Criptomoedas Será Realizada com Grandes Nomes Presentes!

A publicação Atenção: Hoje é um Grande Dia para o Bitcoin (BTC) nos EUA! Uma Reunião Crítica de Criptomoeda Será Realizada com Grandes Nomes Presentes! apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O presidente dos EUA Donald Trump tomou medidas importantes em relação ao Bitcoin e criptomoedas desde sua posse oficial. Essas ações incluem Trump assinando uma ordem executiva sobre a reserva estratégica de Bitcoin dos EUA e o projeto de lei de reserva de Bitcoin da Senadora Cynthia Lummis. Enquanto as expectativas para a reserva de BTC continuam, uma importante reunião será realizada em Washington hoje nos EUA. De acordo com o The Block, a reunião será organizada por Cynthia Lummis, a senadora por trás da Lei do Bitcoin, e contará com a presença de figuras proeminentes como o fundador da Strategy Michael Saylor e o presidente da Bitmine Tom Lee. De acordo, a reunião discutirá a adoção e apoio a um projeto de lei que visa criar uma reserva estratégica de Bitcoin nos Estados Unidos. "Nosso foco será garantir que a Reserva estratégica de Bitcoin avance de maneira neutra em termos orçamentários e construir a coalizão necessária para avançar a Lei do Bitcoin." Espera-se que os participantes incluam executivos da indústria de criptomoedas como o fundador da Strategy Michael Saylor, o presidente da startup Ethereum BitMine e CEO da Fundstrat Tom Lee, o CEO da MARA Holdings Fred Thiel e o CEO da CleanSpark Matt Schultz. Lummis apresentou anteriormente um projeto de lei que exigiria que o governo dos EUA comprasse 200.000 BTC anualmente por cinco anos, acumulando um total de um milhão de BTC. A Lei do Bitcoin, introduzida em março pela Senadora Cynthia Lummis, pode ser o próximo grande foco dos legisladores na legislação de criptomoedas, após os esforços para aprovar a Lei GENIUS em julho. O projeto de lei propõe que os EUA adquiram 1 milhão de Bitcoins, avaliados em mais de $115 bilhões aos preços atuais, como reservas estratégicas dentro de cinco anos através de uma estratégia independente do orçamento, que essas compras sejam distribuídas ao longo de cinco anos (200.000 BTC por ano), e que as compras sejam feitas com recursos que não sobrecarregarão os contribuintes, ou seja, o público. *Isto não é aconselhamento de investimento. Siga nossa conta do Telegram e Twitter agora para exclusivo...
Relatório de Ações de Futebol Fantasy Semana 3: 5 Em Alta e Em Baixa

Relatório de Ações de Futebol Fantasy Semana 3: 5 Em Alta e Em Baixa

O post Relatório de Ações do Fantasy Football Semana 3: 5 Em Alta e Em Baixa apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Vimos algumas estatísticas loucas durante a Semana 2. Entre elas estava Jared Goff produzindo cinco passes para touchdown numa vitória sobre os Bears. Também houve muitos fracassos, incluindo Michael Penix Jr. lançando apenas 135 jardas contra os Vikings. Enquanto voltamos nossa atenção para a Semana 3 do fantasy football, vamos destacar alguns jogadores que viram suas ações subir na última semana, bem como alguns outros que talvez seja hora de descartar. DETROIT, MICHIGAN – 05 DE DEZEMBRO: Tucker Kraft #85 do Green Bay Packers comemora após marcar um touchdown de 12 jardas contra o Detroit Lions durante o terceiro quarto no jogo em Ford Field em 05 de dezembro de 2024 em Detroit, Michigan. (Foto de Nic Antaya/Getty Images) Getty Images Em Alta no Fantasy Football Tucker Kraft, TE, Green Bay Packers Kraft desempenhou um papel fundamental na vitória dos Packers sobre os Commanders no Thursday Night Football. Ele foi alvo sete vezes, terminando com seis recepções para 124 jardas e um touchdown. Isso veio após ele também marcar um touchdown na Semana 1 contra os Lions. Dos seus 70 alvos na temporada passada, 15 deles vieram dentro da zona vermelha. Isso o ajudou a terminar com sete touchdowns. Os Packers sofreram um golpe na posição de wide receiver na Semana 2 com Jaydeen Reed fraturando a clavícula. Espera-se que ele fique fora por pelo menos seis semanas, o que não é oportuno para os Packers com Christian Watson ainda se recuperando de sua ruptura do LCA. Kraft, que já provou ser uma ameaça de touchdown, deve ver uma participação ampliada de alvos daqui para frente. Wan'Dale Robinson, WR, New York Giants Não é segredo que os Giants querem passar a bola para Robinson, especialmente em terceiras descidas. Ele foi alvo 140 vezes na temporada passada, o que o ajudou a produzir 93 recepções. No entanto,...
Pode o PSG vencer consecutivamente contra rivais ingleses?

Pode o PSG vencer consecutivamente contra rivais ingleses?

O post Pode o PSG Vencer Consecutivamente contra Rivais Ingleses? apareceu no BitcoinEthereumNews.com. MÓNACO, MÓNACO – 27 DE AGOSTO: O troféu da UEFA Champions League é visto no palco antes do Pontapé de Saída da Temporada de Futebol de Clubes Europeus 2025/26 em 27 de agosto de 2025 em Mónaco, Mónaco. (Foto de Francesco Scaccianoce – UEFA/UEFA via Getty Images) UEFA via Getty Images A Champions League está de volta! Pouco mais de três meses depois de o Paris Saint-Germain ter derrotado o Inter de Milão por 5-0 em Munique para erguer o troféu pela primeira vez, o prémio mais prestigiado do futebol europeu está novamente em disputa. Os detentores do título são uma das 36 equipas na fase de liga, que começa na terça-feira e que, como na temporada passada, consistirá em 189 jogos para reduzir o campo para 24 até o final de janeiro. A Premier League é a liga mais representada com um recorde de seis equipas na competição, enquanto o lado norueguês Bodo/Glimt e o clube belga Union Saint-Gilloise farão a sua estreia, assim como o Pafos do Chipre e o Kairat do Cazaquistão, que enfrentarão o Real Madrid. Como sempre, a CBS Sports e a Paramount+ mantêm os direitos exclusivos de transmissão em inglês nos EUA, enquanto a TNT Sports e a Amazon Prime partilham os direitos de TV no Reino Unido. Aqui estão cinco histórias para acompanhar enquanto a Champions League começa. O novo formato da Champions League ainda está em vigor? Sim, e permanecerá assim pelo menos até 2027, para grande desgosto de muitos dos seus detratores. A Champions League desta temporada seguirá o mesmo formato que foi introduzido pela primeira vez no ano passado, no qual 36 equipas se qualificam para uma chamada fase de liga, em vez de ter 32 equipas divididas em oito grupos de quatro. Enquanto no formato antigo os clubes jogavam contra as outras três equipas do seu grupo em casa e fora, agora jogam oito jogos, quatro deles em casa e quatro deles...
Bitcoin enfrenta alívio fiscal tailandês enquanto mercados aguardam política da Fed

Bitcoin enfrenta alívio fiscal tailandês enquanto mercados aguardam política da Fed

O post Bitcoin Enfrenta Alívio Fiscal Tailandês Enquanto Mercados Aguardam Política do Fed apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Principais Insights: A taxa de 0% sobre ganhos de capital da Tailândia torna-a um importante centro cripto na Ásia. O preço do Bitcoin pode cair antes de reverter após o corte de taxas do Fed. Analistas preveem uma alta de longo prazo do Bitcoin após volatilidade de curto prazo. Bitcoin Enfrenta Alívio Fiscal Tailandês Enquanto Mercados Aguardam Movimento Político do Fed O Bitcoin (BTC) tem registado movimentos notáveis recentemente, com o governo tailandês a introduzir uma taxa de 0% sobre ganhos de capital para Bitcoin negociado em bolsas nacionais. Esta decisão torna a Tailândia um dos países mais atrativos para criptomoedas na Ásia. Os investidores de Bitcoin também estão atentos às ações da Reserva Federal relativamente às taxas de juro, já que os analistas esperam uma mudança significativa no mercado. Nova Política Fiscal da Tailândia sobre Bitcoin O governo tailandês revelou uma taxa de 0% sobre ganhos de capital nas transações de Bitcoin realizadas em bolsas locais. Espera-se que esta medida impulsione a posição do país como centro cripto na Ásia. Ao remover barreiras fiscais, o governo está a incentivar investimentos locais e estrangeiros no setor cripto. Este alívio fiscal segue uma tendência global de governos que procuram formas de integrar criptomoedas nas suas economias. 🚨 NOVO: Tailândia Abraça o Bitcoin 🇹🇭 O governo tailandês introduziu uma taxa de 0% sobre ganhos de capital para #Bitcoin negociado em bolsas nacionais. Esta medida torna a Tailândia uma das jurisdições mais favoráveis às criptomoedas na Ásia, e poderá atrair grandes fluxos de entrada para os mercados locais. pic.twitter.com/RKdugAXgRi — Bitcoinsensus (@Bitcoinsensus) 16 de setembro de 2025 As autoridades tailandesas acreditam que a medida atrairá mais traders de criptomoedas e investidores institucionais, impulsionando ainda mais os mercados financeiros da Tailândia. Movimentos do Preço do Bitcoin Antes da Decisão do Fed No entanto, com o preço do Bitcoin permanecendo volátil, todas as atenções estão voltadas para a próxima decisão da Reserva Federal relativamente às taxas de juro. Espera-se que o mercado de criptomoedas experimente flutuações antes deste anúncio. Um observador do mercado destacou que um corte do Fed é amanhã, com analistas a sugerirem que o Bitcoin poderá ver um...
Bitdeer revela série SEALMINER A3 com eficiência energética melhorada para equipamentos de mineração de Bitcoin

Bitdeer revela série SEALMINER A3 com eficiência energética melhorada para equipamentos de mineração de Bitcoin

A publicação Bitdeer revela série SEALMINER A3 com eficiência energética melhorada para equipamentos de mineração de Bitcoin apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Pontos principais: A Bitdeer apresentou a série SEALMINER A3, mineradores de Bitcoin de próxima geração. A série apresenta quatro modelos: A3 Pro Air, A3 Pro Hydro, A3 Air e A3 Hydro. A Bitdeer lançou hoje seus mineradores de Bitcoin de próxima geração com a série SEALMINER A3, apresentando quatro modelos projetados para melhor eficiência energética. A nova linha inclui os modelos A3 Pro Air, A3 Pro Hydro, A3 Air e A3 Hydro. Os modelos A3 Pro Air e A3 Pro Hydro oferecem eficiência energética de 12,5 J/TH, enquanto o A3 Hydro opera a 13,5 J/TH e o A3 Air a 14,0 J/TH. A série oferece opções de resfriamento a ar e a líquido em diferentes níveis de desempenho para operações de mineração de Bitcoin. Fonte: https://cryptobriefing.com/bitdeer-sealminer-a3-series-power-efficiency/
Saylor e Lee entre 18 para se reunirem com legisladores sobre a Reserva estratégica de Bitcoin

Saylor e Lee entre 18 para se reunirem com legisladores sobre a Reserva estratégica de Bitcoin

O post Saylor e Lee entre 18 que se reunirão com legisladores sobre a Reserva de Bitcoin apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Legisladores dos EUA vão reunir-se com 18 executivos da indústria cripto, incluindo o presidente da Strategy, Michael Saylor, na terça-feira para discutir como o Congresso pode avançar com a Reserva estratégica de Bitcoin do Presidente Donald Trump. Os presentes também incluirão o CEO da Fundstrat, Tom Lee, que também é presidente da BitMine, bem como o CEO da MARA, Fred Thiel, de acordo com o grupo de defesa cripto The Digital Chambers, que compartilhou a lista completa com o Cointelegraph na segunda-feira. Os executivos da indústria estão a procurar criar impulso para a Lei do Bitcoin, uma medida introduzida pela senadora dos EUA Cynthia Lummis em março que pede ao governo para adquirir um milhão de Bitcoin (BTC) ao longo de cinco anos. As compras seriam financiadas através da Reserva Federal e do Departamento do Tesouro, com a ordem executiva de Trump afirmando que deve ser financiada através de estratégias neutras em termos orçamentais. A mesa redonda será organizada pela The Digital Chambers e sua afiliada, The Digital Power Network, disseram eles. A Lei do Bitcoin poderia ser o próximo grande foco dos legisladores na legislação cripto, após os seus esforços para aprovar o projeto de lei de stablecoin GENIUS Act em julho. Fonte: Michael Saylor Bitcoiners para apresentar ideias, procurar respostas Os executivos da indústria de Bitcoin apresentarão ideias sobre como os EUA podem financiar essas compras de Bitcoin sem impactar os contribuintes, disse a Digital Chambers ao Cointelegraph. "O foco será garantir que a Reserva estratégica de Bitcoin avance de forma neutra em termos orçamentais e construir a coligação necessária para fazer avançar a Lei do Bitcoin." Entre as estratégias neutras em termos orçamentais que foram sugeridas até agora estão a reavaliação dos certificados de ouro do Tesouro e a receita tarifária. Eles também procurarão saber o que travou o impulso da Lei do Bitcoin nos últimos seis meses, e quais são as maiores objeções ao projeto de lei entre os legisladores. Mineradores de Bitcoin, VC, banqueiros também se reunirão com legisladores Vários...
Sonic angaria capital institucional e revela atualização do protocolo ACM para impulsionar a economia da atenção

Sonic angaria capital institucional e revela atualização do protocolo ACM para impulsionar a economia da atenção

O post Sonic Levanta Capital Institucional e Revela Atualização do Protocolo ACM para Impulsionar a Economia da Atenção apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Comunicados de imprensa são conteúdo patrocinado e não fazem parte do conteúdo editorial da Finbold. Para uma isenção completa, por favor. Ativos/produtos cripto podem ser altamente arriscados. Nunca invista a menos que esteja preparado para perder todo o dinheiro que investir. Seul, Coreia do Sul, 16 de setembro de 2025, Chainwire A Sonic revelou sua atualização do protocolo ACM para redefinir a atenção como uma classe de ativos programável e negociável. Apoiada com um aumento de capital institucional fresco, a Sonic estabelecerá os Mercados de Capital de Atenção (ACM) como uma nova camada de infraestrutura econômica, solidificando sua posição como a camada de atenção da Solana. Desde suas raízes iniciais em jogos, onde a atenção é mais concentrada, a Sonic está evoluindo para uma rede fundamental que torna a atenção programável. Ao fornecer uma camada de dados verificável que captura tanto sinais off-chain, como impressões e cliques, com métricas on-chain como transações e volume, a Sonic permite que a atenção flua para uma nova classe de aplicações onde atenção, rendimento e ativos convergem. A atualização do ACM está sendo lançada com forte impulso nas frentes de capital, pesquisa, produto e ecossistema. DWF Labs e Awaken Finance estão entre os investidores que se juntaram como investidores estratégicos através de uma recente rodada de captação de recursos, demonstrando confiança institucional na missão da Sonic de tornar a atenção um ativo totalmente líquido. Profundidade intelectual foi adicionada pelo Professor Xi Chen da NYU, um líder reconhecido em economia computacional, que co-escreveu o Whitepaper do ACM com a equipe da Sonic, estabelecendo as bases teóricas da atenção programável como um mercado de capital. Seu lançamento se baseia na pesquisa da Sonic sobre recompensar a atenção do usuário, inspirada pelo sucesso de seu jogo tap-to-earn SonicX construído diretamente no TikTok, que atraiu mais de dois milhões de usuários. No início de 2025, a Sonic começou a pesquisar como medir e recompensar sistematicamente essa atenção, culminando na estrutura ACM: um sistema de métricas padronizadas, épocas e distribuição de recompensas que...
Porque as empresas com tesouraria em Bitcoin estão a enfrentar quedas nas ações

Porque as empresas com tesouraria em Bitcoin estão a enfrentar quedas nas ações

A publicação Por que as Empresas de Tesouraria Bitcoin Estão Enfrentando Quedas nas Ações apareceu no BitcoinEthereumNews.com. As ações da Next Technology Holding, NXTT, sofreram pequenas perdas depois que a empresa anunciou seus planos de arrecadar $500 milhões para adquirir Bitcoin (BTC) adicional e para outros fins corporativos. Não é a única empresa de tesouraria Bitcoin sob pressão. As ações NAKA da KindlyMD caíram mais de 55% depois que o CEO alertou os investidores sobre um aumento esperado na 'volatilidade de preços' das ações. Next Tech Holding Planeia Oferta de $500 Milhões, Ações Caem Patrocinado Patrocinado Num formulário S-3 apresentado à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, a empresa revelou planos para vender até $500 milhões em ações ordinárias através de uma ou mais ofertas. Observou que os fundos arrecadados seriam alocados para atividades corporativas gerais, incluindo a aquisição de Bitcoin. "Pretendemos usar os rendimentos líquidos da venda de quaisquer valores mobiliários oferecidos sob este prospeto para fins corporativos gerais, incluindo, mas não limitado a, a aquisição de Bitcoin", diz o documento. A decisão alinha-se com uma tendência mais ampla de empresas aumentando sua exposição a ativos digitais, com o Bitcoin permanecendo como a escolha mais proeminente. De acordo com o Bitcoin Treasuries, a própria Next Technology Holding já está entre os 20 principais detentores corporativos de BTC, com 5.833 moedas avaliadas em $673,96 milhões. No entanto, o anúncio não inspirou confiança nos investidores. Dados do Yahoo Finance mostraram que as ações NXTT caíram 4,79% para $0,14. Desempenho das Ações NXTT. Fonte: Yahoo Finance Ações da KindlyMD Caem 55% Depois que Ações PIPE Atingem o Mercado Enquanto isso, o revés para a Next Technology não está isolado. A KindlyMD, empresa de saúde listada na Nasdaq, que se fundiu com a Nakamoto Holdings para estabelecer uma Tesouraria Bitcoin, viu perdas ainda maiores. NAKA caiu mais de 55%, com o preço de fechamento das ações em $1,24. Na negociação pré-mercado, as ações viram um modesto aumento de cerca de 4%, o que não foi suficiente para reverter as perdas. Patrocinado Patrocinado O declínio faz parte de uma tendência de baixa mais ampla. As ações têm...
