Até onde pode chegar o preço do XRP se o Bitcoin atingir a meta de 750 mil dólares da Pantera

O post Até Onde Pode Chegar o Preço do XRP Se o Bitcoin Atingir a Meta de $750K da Pantera apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O fundador da Pantera Capital prevê que o Bitcoin pode atingir $750K com base em padrões históricos. O XRP mantém um coeficiente de correlação de 0,79 com o Bitcoin nos últimos três meses. A correlação conservadora sugere uma meta de $19,2, enquanto o fator de volatilidade aponta para $28,54. O fundador da Pantera Capital, Dan Morehead, projetou que o Bitcoin poderia atingir $750.000 dentro de cinco anos, levantando questões sobre como esse crescimento pode afetar altcoins correlacionadas como o XRP. Durante uma entrevista ao CNBC Squawk Box, Morehead baseou sua projeção no padrão histórico do Bitcoin de aproximadamente dobrar anualmente nos últimos 12 anos. A previsão tem implicações para o XRP devido à correlação estabelecida entre o Bitcoin e as principais altcoins em múltiplos ciclos de mercado. De acordo com dados da Macroaxis, o Bitcoin e o XRP mantêm um coeficiente de correlação de 0,79 nos últimos três meses, indicando que seus movimentos de preço tendem a se alinhar durante altas e correções. Projeções Matemáticas Baseadas na Análise de Correlação Do nível atual do Bitcoin próximo a $115.000, atingir $750.000 exigiria um aumento de preço de 552% no período de cinco anos. Aplicando esse mesmo ganho percentual ao preço atual do XRP de $2,97 resultaria em um preço-alvo de aproximadamente $19,20, aproximando-se do limite psicológico de $20. No entanto, a análise de correlação revela complexidade adicional na relação entre as duas criptomoedas. A Macroaxis indica que o XRP gera aproximadamente 1,56 vezes mais retornos que o Bitcoin durante movimentos positivos do mercado, embora isso também signifique que o XRP experimenta volatilidade 1,56 vezes maior durante condições adversas. Considerando esse multiplicador de volatilidade, o XRP poderia potencialmente alcançar ganhos de 861% se o Bitcoin realizar a projeção de $750.000 de Morehead. Esse cálculo levaria o XRP a aproximadamente $28,54, estabelecendo uma nova máxima histórica que superaria seu pico anterior alcançado durante o mercado em alta de 2021. As projeções assumem que os padrões de correlação histórica continuem durante o período de cinco anos, embora os mercados de criptomoedas tenham mostrado que as correlações podem fortalecer ou enfraquecer com base em desenvolvimentos regulatórios, adoção institucional e fatores de maturidade do mercado. Morehead...