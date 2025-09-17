2025-10-13 Monday

BTC e ETH visam recuperação enquanto Fed prepara decisão de corte de taxas

BTC e ETH visam recuperação enquanto Fed prepara decisão de corte de taxas

O post BTC e ETH Visam Rally enquanto Fed Prepara Decisão de Corte de Taxa apareceu no BitcoinEthereumNews.com. BTC consolida perto de $115K enquanto volumes caem 72% antes da decisão chave do Fed ETH mantém-se acima de $4.500 com mercado de opções visando $5K-$6K no final do ano Traders veem corte do Fed e entradas de ETF como combustível para rally do Bitcoin e Ethereum Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH) entraram em meados de setembro em um padrão de espera, com volumes diminuindo antes da decisão do Federal Reserve desta semana. Analistas enfatizam que a calmaria atual parece mais uma consolidação do que exaustão, com expectativas de que ambos os ativos subam até o final do ano se a política monetária se inclinar para o apoio. BTC e ETH Mantêm Faixa enquanto Volumes Caem BTC negociou dentro da faixa de $115.000-$116.000 no momento da escrita, mostrando resiliência apesar de volumes menores antes da decisão de política do Federal Reserve. Dados colocaram o preço em $115.449,88, subindo 0,61% em 24 horas, com uma capitalização de mercado de $2,29 trilhões. Ethereum seguiu um caminho similar, cotado a $4.501,43 após um declínio diário de 0,33%, trazendo sua capitalização de mercado para $543,34 bilhões. Atividade de Negociação e Dinâmica de Mercado Os volumes, no entanto, contaram uma história diferente. O faturamento de 24 horas do Bitcoin caiu 71,8% para $42 bilhões, enquanto o do Ethereum escorregou 27,4% para $28 bilhões. Apesar da desaceleração, as métricas de liquidez permaneceram intactas: a relação volume-capitalização de mercado do BTC ficou em 1,86%, enquanto a do ETH ficou em 5,22%. Relacionado: Tom Lee Diz que Bitcoin e Ethereum Podem Ver 'Movimento Monstro' Após Cortes de Taxa do Fed A ação de preço de curto prazo refletiu indecisão. Bitcoin caiu abaixo de $115.150 antes de se recuperar para testar $115.750, enquanto Ethereum brevemente ultrapassou $4.520 antes de voltar para abaixo de $4.505. Analistas interpretam essa oscilação como consolidação limitada em torno de zonas chave de suporte e resistência. Dados de Opções Sinalizam Fortes Expectativas para o Final do Ano O posicionamento de derivativos sugere que os traders veem movimentos maiores pela frente. Sean Dawson, chefe de pesquisa da dYdX, destacou que as opções de compra de BTC com vencimento em dezembro se agrupam entre $140.000 e $200.000. Para Ethereum, o posicionamento aponta para alvos entre $5.000 e $6.000. A configuração reflete otimismo de que entradas de ETF...
BitcoinEthereumNews2025/09/17 08:26
Trump prolonga o prazo de proibição do TikTok até 16 de dezembro

Trump prolonga o prazo de proibição do TikTok até 16 de dezembro

A publicação "Trump Estende Prazo de Proibição do TikTok Para 16 de Dezembro" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Em destaque, o Presidente Donald Trump estendeu o prazo para a venda do TikTok até 16 de dezembro na terça-feira, adiando um possível encerramento da aplicação, horas depois de ter dito aos repórteres que havia chegado a um "acordo" com autoridades chinesas sobre o futuro da aplicação. O logótipo do TikTok exibido num ecrã de telemóvel e uma foto de Donald Trump tirada em 25 de junho em Haia exibida num ecrã de portátil no fundo são vistos nesta foto ilustrativa tirada na Polónia em 21 de julho de 2025. (Foto de Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images) NurPhoto via Getty Images Factos Principais Trump assinou uma ordem executiva na terça-feira para dar mais tempo para finalizar a venda, dias antes de se encontrar com o Presidente chinês Xi Jinping para discutir o plano. O Secretário do Tesouro Scott Bessent disse à CNBC mais cedo na terça-feira que o acordo com a ByteDance foi concluído "em essência" em março ou abril, mas que os chineses adiaram o acordo após o anúncio de tarifas de Trump. Tangente Trump disse aos repórteres no domingo "podemos deixar [o TikTok] morrer", acrescentando que "depende da China". O Que Observar O acordo deve ser fechado nos próximos 30 a 45 dias, de acordo com a CNBC. Contexto Principal Esta é a quarta vez que Trump estende o prazo desde que uma lei entrou em vigor em janeiro exigindo que a empresa-mãe do TikTok, ByteDance, vendesse a aplicação para um proprietário não chinês devido a preocupações de segurança relacionadas com a sua ligação ao governo chinês. Autoridades chinesas devem aprovar a venda. Trump adotou uma abordagem mais leniente com o TikTok do que durante seu primeiro mandato, creditando-o por ajudá-lo a ganhar o voto jovem nas eleições presidenciais de 2024. Leitura Adicional Trump Sugere que "Acordo" do TikTok Foi Alcançado Com a China — O Que Saber (Forbes) Trump Diz que Preocupações de Segurança Nacional do TikTok São "Altamente Superestimadas", Sugere Adiar Proibição Novamente (Forbes) Batalha Pelo TikTok:...
BitcoinEthereumNews2025/09/17 07:34
Até onde pode chegar o preço do XRP se o Bitcoin atingir a meta de 750 mil dólares da Pantera

Até onde pode chegar o preço do XRP se o Bitcoin atingir a meta de 750 mil dólares da Pantera

O post Até Onde Pode Chegar o Preço do XRP Se o Bitcoin Atingir a Meta de $750K da Pantera apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O fundador da Pantera Capital prevê que o Bitcoin pode atingir $750K com base em padrões históricos. O XRP mantém um coeficiente de correlação de 0,79 com o Bitcoin nos últimos três meses. A correlação conservadora sugere uma meta de $19,2, enquanto o fator de volatilidade aponta para $28,54. O fundador da Pantera Capital, Dan Morehead, projetou que o Bitcoin poderia atingir $750.000 dentro de cinco anos, levantando questões sobre como esse crescimento pode afetar altcoins correlacionadas como o XRP. Durante uma entrevista ao CNBC Squawk Box, Morehead baseou sua projeção no padrão histórico do Bitcoin de aproximadamente dobrar anualmente nos últimos 12 anos. A previsão tem implicações para o XRP devido à correlação estabelecida entre o Bitcoin e as principais altcoins em múltiplos ciclos de mercado. De acordo com dados da Macroaxis, o Bitcoin e o XRP mantêm um coeficiente de correlação de 0,79 nos últimos três meses, indicando que seus movimentos de preço tendem a se alinhar durante altas e correções. Projeções Matemáticas Baseadas na Análise de Correlação Do nível atual do Bitcoin próximo a $115.000, atingir $750.000 exigiria um aumento de preço de 552% no período de cinco anos. Aplicando esse mesmo ganho percentual ao preço atual do XRP de $2,97 resultaria em um preço-alvo de aproximadamente $19,20, aproximando-se do limite psicológico de $20. No entanto, a análise de correlação revela complexidade adicional na relação entre as duas criptomoedas. A Macroaxis indica que o XRP gera aproximadamente 1,56 vezes mais retornos que o Bitcoin durante movimentos positivos do mercado, embora isso também signifique que o XRP experimenta volatilidade 1,56 vezes maior durante condições adversas. Considerando esse multiplicador de volatilidade, o XRP poderia potencialmente alcançar ganhos de 861% se o Bitcoin realizar a projeção de $750.000 de Morehead. Esse cálculo levaria o XRP a aproximadamente $28,54, estabelecendo uma nova máxima histórica que superaria seu pico anterior alcançado durante o mercado em alta de 2021. As projeções assumem que os padrões de correlação histórica continuem durante o período de cinco anos, embora os mercados de criptomoedas tenham mostrado que as correlações podem fortalecer ou enfraquecer com base em desenvolvimentos regulatórios, adoção institucional e fatores de maturidade do mercado. Morehead...
XRP
XRP$2.5214+1.87%
BitcoinEthereumNews2025/09/17 06:57
FDA—Após ordem de Trump—adverte gigantes farmacêuticas sobre anúncios de perda de peso

FDA—Após ordem de Trump—adverte gigantes farmacêuticas sobre anúncios de perda de peso

O post FDA—Após Ordem de Trump—Adverte Gigantes Farmacêuticas Sobre Anúncios de Perda de Peso apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Manchete A Food and Drug Administration enviou cartas de advertência a dezenas de empresas farmacêuticas— incluindo a popular empresa de telemedicina Hims & Hers e gigantes farmacêuticas Eli Lilly e Novo Nordisk— exigindo que corrijam "alegações falsas ou enganosas" sobre alguns dos seus populares produtos para perda de peso após o Presidente Donald Trump assinar uma ordem destinada a reprimir a publicidade de medicamentos. As cartas foram emitidas há uma semana. (Foto de Sarah Silbiger/Getty Images) Getty Images Factos Principais As cartas de advertência foram enviadas a mais de 100 empresas, visando a "venda ilegal de medicamentos não aprovados e mal rotulados" aos consumidores pela internet. A Hims & Hers recebeu uma carta sobre os seus produtos compostos de semaglutida, que são medicamentos populares para diabetes e gestão de peso, com a FDA especificamente questionando alegações que sugerem que os produtos "são iguais a um produto aprovado pela FDA quando não são", observando que medicamentos compostos não são aprovados pela FDA. A Novo Nordisk foi advertida sobre um especial de Oprah Winfrey sobre medicamentos para perda de peso no qual a FDA alega conteúdo falso ou enganoso sobre os medicamentos para diabetes e perda de peso da Nordisk, Wegovy, Ozempic e Victoza (um porta-voz não identificado da FDA reconheceu à Reuters que as cartas estavam direcionadas a entrevistas na mídia, e não a anúncios). A FDA emitiu uma advertência semelhante sobre o episódio de Oprah para a Eli Lilly, que desenvolve os medicamentos para gestão de peso Zepbound e Mounjaro também apresentados no especial. Dois vídeos promocionais da Eli Lilly sobre o Zepbound também foram alvo de cartas de advertência da FDA, com a agência alegando que os vídeos enganam os consumidores sobre a segurança e eficácia do Zepbound, "que é um medicamento com múltiplos riscos graves, potencialmente fatais, incluindo uma advertência em caixa para o risco de tumores de células C da tiroide." A Forbes entrou em contacto com a FDA, Hims & Hers, Novo Nordisk e Eli Lilly para comentários. Como Estão a Comportar-se as Ações das Empresas Farmacêuticas? As ações da Hims...
BitcoinEthereumNews2025/09/17 06:28
Índice de Altcoins aproxima-se de 75, dominância do BTC cai para 57%

Índice de Altcoins aproxima-se de 75, dominância do BTC cai para 57%

O post Índice de Altcoins Aproxima-se de 75, Dominância do BTC Cai para 57% apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Índice de Temporada de Altcoins atingiu 71, quase chegando ao limite de 75 da "altseason". A dominância do Bitcoin caiu para 57,4%, o nível mais baixo desde fevereiro. O S&P 500 está superando o BTC, aumentando as chances de um rally de recuperação do Bitcoin. O Índice de Temporada de Altcoins subiu para 71, aproximando-se da marca de 75 que tipicamente confirma o início de uma temporada completa de altcoins. Para os traders, isso sinaliza que o capital está saindo do Bitcoin e indo para altcoins, onde tokens como Solana (SOL) e XRP têm liderado o grupo. Altcoins Ganham Impulso enquanto Bitcoin Estagna O índice mede quantas altcoins superaram o Bitcoin nos últimos 90 dias. Quando ultrapassa 75, a maioria dos traders declara "altseason". Neste momento, tokens como Solana (SOL) e XRP lideraram a carga, alimentando o rally e puxando as criptomoedas de menor capitalização para cima. Enquanto isso, a dominância do Bitcoin, sua participação na capitalização total do mercado cripto, caiu para 57,4%, o nível mais baixo desde fevereiro. Relacionado: As Principais Altcoins Estão Superando o Bitcoin: A Temporada de Altcoins Chegou? O declínio acentuado sinaliza a rotação de capital do Bitcoin para altcoins, uma tendência que historicamente precede rallies de altcoins. Bitcoin Atrás das Ações e Capital em Rotação O Bitcoin está ficando para trás do S&P 500. O colaborador e analista da CryptoQuant, Darkfost, destacou que enquanto o S&P 500 acabou de atingir um recorde de 6.600, o BTC permanece abaixo de $116.000 após corrigir de $108.000. Na última vez que ocorreu tal desacoplamento, o Bitcoin posteriormente ultrapassou $100.000. Se a história se repetir, uma forte reação pode estar no horizonte, disse Darkfost. Ventos Macroeconômicos Favoráveis Podem Reacender o BTC Apesar da atual rotação para altcoins, o Bitcoin pode não ficar quieto por muito tempo. Tom Lee, da Fundstrat, espera um "movimento monstruoso" tanto no Bitcoin quanto no Ethereum no Q4, impulsionado pelo afrouxamento da política monetária dos EUA. Nos "próximos três meses", Lee espera um aumento massivo em BTC e ETH. Enquanto isso, os fundos negociados em bolsa (ETFs) à vista atraíram os maiores fluxos de entrada...
BitcoinEthereumNews2025/09/17 06:06
Investidores de Bitcoin e Ethereum agem com cautela enquanto os Mercados se concentram na reunião do Fed de amanhã! Aqui estão os detalhes

Investidores de Bitcoin e Ethereum agem com cautela enquanto os Mercados se concentram na reunião do Fed de amanhã! Aqui estão os detalhes

O post Investidores de Bitcoin e Ethereum Agem com Cautela enquanto os Mercados se Concentram na Reunião do Fed de Amanhã! Aqui Estão os Detalhes apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Todos os olhos no mercado cripto estão voltados para a decisão da taxa de juros do Federal Reserve dos EUA, programada para quarta-feira. O Bitcoin está sendo negociado entre $115.000 e $116.000 hoje, enquanto o Ethereum está em mercado lateral, com investidores focados na decisão do Fed. Bitcoin e Ethereum em Mercado Lateral Antes da Decisão do Fed O estrategista de pesquisa da 21Shares, Matt Mena, afirmou que a verdadeira questão na reunião não era "haverá um corte na taxa?", mas "quanto?". Enquanto a expectativa predominante do mercado é um corte de 25 pontos base, plataformas como a Polymarket estão oferecendo uma baixa porcentagem de chance de um corte de 50 pontos base. De acordo com Mena, um corte surpresa de 50 pontos base poderia desencadear uma nova onda de movimento ascendente para as criptomoedas. O movimento do Fed poderia desencadear uma mudança de capital para ações e criptomoedas, pois reduzirá os retornos dos $7,5 trilhões em fundos do mercado monetário. Timothy Misir, Chefe de Pesquisa da BRN, enfatizou que a alavancagem está "por um fio", então o movimento pós-Fed pode ser forte. Os fluxos de entrada nos ETFs spot de Bitcoin e Ethereum dos EUA aumentaram nos últimos dias. Em 15 de setembro, os ETFs de Bitcoin viram seis dias consecutivos de entradas, totalizando aproximadamente $260 milhões, enquanto os ETFs de Ethereum viram cinco dias consecutivos de entradas líquidas de $360 milhões. Isso sugere um renovado apetite institucional. Especialistas apontam que setembro tem sido historicamente um mês desafiador para criptomoedas, mas o Bitcoin e ativos mais arriscados geralmente têm um desempenho forte no último trimestre do ano. Dados da Derive.xyz sugerem que o mercado de opções está liderando o caminho com expectativas de $140.000-$200.000 para o Bitcoin e $5.000-$6.000 para o Ethereum até o final do ano. Em última análise, a direção dos mercados será determinada por quão dovish o Fed será. *Isto não é aconselhamento de investimento. Siga nossa conta do Telegram e Twitter agora para notícias exclusivas, análises e dados on-chain! Fonte: https://en.bitcoinsistemi.com/bitcoin-and-ethereum-investors-act-cautiously-as-markets-focus-on-tomorrows-fed-meeting-here-are-the-details/
BitcoinEthereumNews2025/09/17 05:26
Principal site francês da dark web DFAS desmantelado, Bitcoin apreendido

Principal site francês da dark web DFAS desmantelado, Bitcoin apreendido

O post Principal site francês da dark web DFAS desmantelado, Bitcoin apreendido apareceu no BitcoinEthereumNews.com. As autoridades policiais em França encerraram uma das principais plataformas da dark web em língua francesa, o Dark French Anti System (DFAS). A operação contra o mercado darknet, que facilitava o tráfico de drogas e venda de armas, entre outras transações ilegais, ocorre após uma investigação prolongada. Autoridades francesas derrubam DFAS com prisões e apreensão de moedas O DFAS, um marketplace líder no segmento francófono da dark web, foi desativado pela polícia e sistema judiciário da França. O desenvolvimento segue vários anos de trabalho investigativo, conforme observou o portal de notícias cripto Journal du Coin em um relatório na terça-feira. Dois indivíduos foram detidos durante a ação policial, revelaram os meios de comunicação locais nos últimos dias. As autoridades também apreenderam mais de 6 bitcoins (BTC), avaliados em mais de €600.000 na época (mais de $700.000). Os primeiros detalhes sobre a operação foram publicados pelo Ministério Público de Paris no final da semana passada. O DFAS estava ativo desde 2017 e, ao longo dos anos, evoluiu para um importante fórum darknet para o crime organizado no mundo francófono. Além de negócios de drogas e armas, o site facilitava esquemas de fraude e lavagem de dinheiro. Também servia como uma plataforma de troca para dados pessoais roubados e ferramentas de anonimização. Base de usuários do DFAS cresceu constantemente até o encerramento A Cyberdouane, unidade da diretoria de inteligência aduaneira francesa (DNRED) especializada no combate ao tráfico cibernético, estava monitorando de perto o desenvolvimento da plataforma. Nos anos desde o lançamento, sua base de membros alcançou mais de 12.000 usuários. O website publicou mais de 110.000 anúncios e mensagens. Uma das pessoas presas em 8 de setembro é a pessoa que criou o DFAS e serviu como seu administrador principal. O outro é um cúmplice que ajudou nos testes de seus serviços. Os dois nasceram em 1997 e 1989, respectivamente, uma imprensa...
BitcoinEthereumNews2025/09/17 05:04
Bitcoin Novamente Encontra a Linha de Tendência de 2017-21, SOL Emite Aviso de 'Estrela Cadente'

Bitcoin Novamente Encontra a Linha de Tendência de 2017-21, SOL Emite Aviso de 'Estrela Cadente'

O post Bitcoin Novamente Encontra a Linha de Tendência de 2017-21, SOL Emite Aviso de 'Estrela da tarde' apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Esta é uma análise diária do analista da CoinDesk e Técnico de Mercado Certificado Omkar Godbole. Há alguns dias, a CoinDesk destacou três potenciais obstáculos que poderiam atrapalhar a marcha do bitcoin (BTC) em direção aos $120.000, um dos quais era a zona de fadiga bullish bem estabelecida acima de $116.000, em vigor desde julho. De fato, o recente salto do BTC de mínimas em torno de $107.200 atingiu uma barreira, não conseguindo romper decisivamente além dos $116.000 desde a última sexta-feira. Essa resistência alinha-se estreitamente com uma linha de tendência chave conectando os picos do mercado altista de dezembro de 2017 e novembro de 2021, um teto de preço que limitou a alta do BTC em julho e agosto, como mostrado pelos longos pavios superiores nas velas mensais. Os bulls já tentaram duas vezes, mas não conseguiram se manter acima desta linha. Podem os bulls quebrá-la na terceira tentativa? Possivelmente. Muitos analistas esperam que o bitcoin continue subindo até o final do ano, impulsionado pelo amplamente antecipado corte de taxa do Fed. Mas uma terceira falha consecutiva aqui fortaleceria a posição dos bears, potencialmente alimentando uma retração mais profunda. Os primeiros sinais de alerta de uma quebra poderiam surgir se os preços diários caíssem abaixo da Nuvem Ichimoku, atualmente atuando como uma zona de indecisão. No momento da escrita, o bitcoin negocia dentro dessa nuvem, oferecendo pouca clareza direcional. Cruzamentos acima ou abaixo desta nuvem frequentemente sinalizam mudanças no momentum, então os traders devem observar cuidadosamente. Aviso de 'Estrela da tarde' da SOL Enquanto o entusiasmo em torno das perspectivas de preço da solana (SOL) permanece alto, os indicadores técnicos sugerem uma nota de cautela. No domingo, SOL formou um clássico padrão de vela "estrela da tarde" após atingir uma alta de vários meses perto de $250, apenas para recuar fortemente até o fechamento. Este padrão, um corpo real pequeno com uma longa sombra superior após uma tendência de alta prolongada, como no caso da SOL, sinaliza que os compradores empurraram os preços para cima, mas acabaram perdendo o controle para os vendedores, que levaram o preço de volta para perto...
BitcoinEthereumNews2025/09/17 04:38
Um utilizador perdeu 1M USDC para um bot MEV após uma transação errada

Um utilizador perdeu 1M USDC para um bot MEV após uma transação errada

A publicação "Um usuário perdeu $1M USDC para um bot MEV após transação equivocada" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Um usuário fez uma transação equivocada, enviando $1 milhão USDC para um endereço do contrato. Um Sandwich Bot interveio e levou os fundos antes que pudessem ser bloqueados. O usuário do Ethereum cometeu um erro comum – enviar fundos diretamente para um endereço de Contrato inteligente. Neste caso, o proprietário da carteira queria fazer uma ponte de $1 milhão, mas não seguiu os passos adequados. Em vez disso, o titular da carteira enviou os fundos diretamente para o endereço do contrato. A transação foi registrada e, se totalmente executada, teria congelado os fundos para sempre, como se os enviasse para um endereço inválido. No entanto, também foi notada e varrida por um bot MEV, que reteve os fundos. Parece que uma alma azarada acabou de enviar $1m USDC diretamente para um contrato de ponte em vez de chamar os métodos adequados, tendo tudo imediatamente varrido por um bot MEV 😭😭💀💀 pic.twitter.com/N7WGMSG4vS — deebeez (@deeberiroz) 16 de setembro de 2025 O bot MEV provavelmente foi configurado para observar transações para o contrato, pois notou imediatamente a transferência. O proprietário inicial que enviou $1 milhão recebeu os fundos de uma carteira de grande escala, possivelmente uma exchange, e depois tentou fazer a ponte das stablecoins. Bot MEV armazena os fundos em uma carteira dedicada A carteira de destino do bot MEV acabou de ver sua maior transação de 1 milhão USDC. Os fundos estão retidos na carteira, que recebeu sua maior transação única até agora. O bot MEV armazenou os fundos em uma carteira dedicada, que recebeu sua maior transação até à data. | Fonte: Etherscan Anteriormente, o bot varreu transferências menores de USDT e USDC. Neste momento, permanece desconhecido se o bot MEV será capaz de devolver os fundos ou se seu propósito é salvar tokens perdidos. Analistas on-chain também notaram que as ações do bot continham uma chamada de exploit para o contrato de ponte...
BitcoinEthereumNews2025/09/17 04:37
Empresa chinesa de Bitcoin visa venda de ações de 500 milhões de dólares para BTC

Empresa chinesa de Bitcoin visa venda de ações de 500 milhões de dólares para BTC

O post Empresa Chinesa de Bitcoin Visa Venda de Ações de $500 Milhões Para BTC apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A maior empresa de tesouraria corporativa de Bitcoin da China, Next Technology Holding, diz que está a procurar vender até $500 milhões das suas ações ordinárias para comprar mais Bitcoin e para outros fins. "Pretendemos usar os rendimentos líquidos da venda de quaisquer títulos oferecidos sob este prospeto para fins corporativos gerais, incluindo, mas não limitado a, a aquisição de Bitcoin", disse a empresa de software num documento apresentado ao regulador de valores mobiliários dos EUA na segunda-feira. A Next Technology atualmente detém 5.833 Bitcoin no valor de $671,8 milhões — tornando-a a 15ª maior empresa de tesouraria de Bitcoin — acima da KindlyMD de David Bailey, Semler Scientific e GameStop, mostram os dados da BitcoinTreasuries.NET. Top 20 empresas de tesouraria corporativa de Bitcoin por participações em BTC. Fonte: BitcoinTreasuries.NET Alocar mesmo metade da oferta de $500 milhões para Bitcoin permitiria à empresa listada na Nasdaq adquirir mais 2.170 Bitcoin aos preços atuais, elevando o seu total para mais de 8.000 Bitcoin. A Next Technology faz parte de uma tendência mais ampla de adoção de tesouraria de Bitcoin onde empresas públicas recorreram a capital próprio, dívida através de notas conversíveis, ofertas de ações preferenciais perpétuas e até empresas de aquisição de propósito específico para financiar as suas compras de Bitcoin. Existem atualmente 190 empresas cotadas em bolsa que detêm Bitcoin nos seus balanços, acima de menos de 100 no início do ano, e as suas participações combinadas ultrapassaram 1 milhão de Bitcoin no início deste mês — representando mais de 5% da oferta atual de Bitcoin. A Strategy de Michael Saylor continua a liderar o grupo com quase 639.000 Bitcoin marcados no seu balanço. Ações da Next Technology caem com a notícia As ações da Next Technology (NXTT) caíram 4,76% para $0,14 na Nasdaq na segunda-feira e mais 7,43% após o horário de negociação quando a notícia foi anunciada, mostram os dados do Google Finance. Variação do preço das ações da NXTT na segunda-feira, incluindo após o horário de negociação. Fonte: Google Finance No entanto, fez um ganho significativo em papel nas suas participações em Bitcoin desde...
BitcoinEthereumNews2025/09/17 02:53
