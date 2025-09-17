Índice de Altcoins aproxima-se de 75, dominância do BTC cai para 57%
O post Índice de Altcoins Aproxima-se de 75, Dominância do BTC Cai para 57% apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Índice de Temporada de Altcoins atingiu 71, quase chegando ao limite de 75 da "altseason". A dominância do Bitcoin caiu para 57,4%, o nível mais baixo desde fevereiro. O S&P 500 está superando o BTC, aumentando as chances de um rally de recuperação do Bitcoin. O Índice de Temporada de Altcoins subiu para 71, aproximando-se da marca de 75 que tipicamente confirma o início de uma temporada completa de altcoins. Para os traders, isso sinaliza que o capital está saindo do Bitcoin e indo para altcoins, onde tokens como Solana (SOL) e XRP têm liderado o grupo.
Altcoins Ganham Impulso enquanto Bitcoin Estagna
O índice mede quantas altcoins superaram o Bitcoin nos últimos 90 dias. Quando ultrapassa 75, a maioria dos traders declara "altseason". Neste momento, tokens como Solana (SOL) e XRP lideraram a carga, alimentando o rally e puxando as criptomoedas de menor capitalização para cima. Enquanto isso, a dominância do Bitcoin, sua participação na capitalização total do mercado cripto, caiu para 57,4%, o nível mais baixo desde fevereiro.
Relacionado: As Principais Altcoins Estão Superando o Bitcoin: A Temporada de Altcoins Chegou?
O declínio acentuado sinaliza a rotação de capital do Bitcoin para altcoins, uma tendência que historicamente precede rallies de altcoins.
Bitcoin Atrás das Ações e Capital em Rotação
O Bitcoin está ficando para trás do S&P 500. O colaborador e analista da CryptoQuant, Darkfost, destacou que enquanto o S&P 500 acabou de atingir um recorde de 6.600, o BTC permanece abaixo de $116.000 após corrigir de $108.000. Na última vez que ocorreu tal desacoplamento, o Bitcoin posteriormente ultrapassou $100.000. Se a história se repetir, uma forte reação pode estar no horizonte, disse Darkfost.
Ventos Macroeconômicos Favoráveis Podem Reacender o BTC
Apesar da atual rotação para altcoins, o Bitcoin pode não ficar quieto por muito tempo. Tom Lee, da Fundstrat, espera um "movimento monstruoso" tanto no Bitcoin quanto no Ethereum no Q4, impulsionado pelo afrouxamento da política monetária dos EUA.
Nos "próximos três meses", Lee espera um aumento massivo em BTC e ETH. Enquanto isso, os fundos negociados em bolsa (ETFs) à vista atraíram os maiores fluxos de entrada...
BitcoinEthereumNews2025/09/17 06:06