Meta vai revelar os seus mais recentes óculos inteligentes equipados com ecrã

A Meta planeia apresentar os seus mais recentes óculos inteligentes com um ecrã incorporado na sua conferência Connect na quarta-feira. Esta iniciativa irá avançar os planos de realidade aumentada da Meta, enquanto a empresa está sob escrutínio relativamente às proteções para crianças nas redes sociais. No evento de dois dias na sede da Meta em Menlo Park, Califórnia, Zuckerberg planeia apresentar os primeiros óculos comercialmente viáveis da empresa com um ecrã. Os analistas esperam que o dispositivo estreie por cerca de 800 dólares americanos. Internamente, o projeto tem sido conhecido como "Hypernova", e espera-se que o produto chegue ao mercado como "Celeste". O lançamento ampliaria a aposta da Meta em manter o ritmo em hardware impulsionado por IA contra rivais como a OpenAI e a Google da Alphabet, embora os analistas afirmem que o preço poderia pesar na procura. Espera-se que os óculos sejam muito menos avançados que o "Orion", um protótipo destacado no Connect do ano passado, que Zuckerberg descreveu como "a máquina do tempo para o futuro". O Orion está programado para lançamento em 2027. Os óculos inteligentes com IA da Meta levantam preocupações sobre a segurança infantil A Meta vende duas linhas de óculos habilitados com IA construídos com a Oakley e a Ray-Ban. Esses produtos oferecem câmaras, controle por voz e a capacidade de transmitir ao vivo para o Instagram e o Facebook. Zuckerberg direcionou mais de 60 mil milhões de dólares americanos desde 2020 para a divisão de RA da empresa. Ele afirmou que os óculos inteligentes serão a principal via para trazer a "superinteligência" para o dia a dia. Na busca pela liderança em IA, ele também alimentou um dispendioso concurso de talentos ao recrutar pesquisadores líderes de empresas rivais. A Reuters relatou que as diretrizes de inteligência artificial da Meta permitiam que chatbots conversassem com crianças sobre tópicos como raça. A Meta avança com nova tecnologia apesar das perdas Juntamente com os óculos equipados com ecrã, espera-se que a Meta revele uma pulseira de primeira geração que permite aos utilizadores controlar os óculos usando gestos com as mãos. A empresa também planeia apresentar uma versão atualizada da Ray-Ban...