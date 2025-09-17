Bitcoin para 150K? – Por que o indicador CHAVE sinaliza espaço para crescimento
Principais conclusões O rally do Bitcoin está em risco de superaquecimento ou uma grande correção? O Golden Cross NVT do Bitcoin em 0,3 sinaliza uma zona neutra, mostrando que há espaço para crescimento sem excesso especulativo. Os mineradores estão adicionando pressão de venda ao mercado? Mesmo com um aumento de 150% no Índice de Posição dos Mineradores, os níveis permanecem baixos em 0,10, indicando que os mineradores estão fazendo holding em vez de vender BTC. O Golden Cross NVT do Bitcoin [BTC] estava em um neutro 0,3, no momento da publicação, não indicando nem superaquecimento extremo nem subvalorização, enquanto sinaliza condições ascendentes saudáveis. Historicamente, níveis acima de 2 se alinharam com topos de ciclo, enquanto valores negativos marcaram fortes zonas de acumulação. Com esta métrica mantendo-se estável, o Bitcoin mantém espaço para crescimento sem risco imediato de excesso especulativo. Esta zona neutra se alinha com rallies históricos, sugerindo que a expansão de preço continua possível enquanto a cautela aumenta em torno do comportamento dos detentores de longo prazo. Fonte: CryptoQuant As entradas em exchanges estão sugerindo tomada de lucro oculta? O CDD de Entrada em Exchange subiu 3,17%, mostrando que moedas mais antigas e mantidas por longo tempo estão se movendo para as exchanges após dormência prolongada. Esta métrica frequentemente sinaliza preparação para tomada de lucro, já que detentores experientes usam exchanges para garantir liquidez durante rallies. Embora o aumento permaneça moderado, destaca a mudança de convicção entre investidores que anteriormente permaneceram inativos. Historicamente, aumentos nas entradas em exchanges precederam correções de mercado, especialmente durante fases de preços em alta. No entanto, a escala atual de movimento sugere reposicionamento em vez de ampla distribuição, deixando o momentum ascendente do Bitcoin intacto por enquanto. Fonte: CryptoQuant Dias de moeda destruídos aumentam à medida que o fornecimento dormente desperta No geral, os Dias de Moeda Destruídos subiram quase 6%, no momento da escrita, refletindo um aumento nas moedas mais antigas sendo gastas após longa inatividade. Tais movimentos são críticos porque medem o peso da atividade dos detentores de longo prazo em vez de negociações de curto prazo. Em ciclos anteriores, o aumento do CDD coincidiu com maior volatilidade, à medida que o fornecimento despertado introduziu nova liquidez ao mercado. No entanto, a atual...
