Kevin Durant, Larry Fitzgerald e outros atletas participam na ronda de financiamento Série A de 11 milhões de dólares da Rec

A publicação Kevin Durant, Larry Fitzgerald e outros atletas participam na rodada Série A de 11 milhões de dólares da Rec apareceu no BitcoinEthereumNews.com. ATLANTA, GA – 16 DE DEZEMBRO: Larry Fitzgerald #11 do Arizona Cardinals recebe esta recepção contra Brian Poole #34 do Atlanta Falcons no Mercedes-Benz Stadium em 16 de dezembro de 2018 em Atlanta, Geórgia. (Foto de Kevin C. Cox/Getty Images) Getty Images Rec, uma empresa de tecnologia que serve a indústria de parques e recreação, arrecadou 11 milhões de dólares em uma rodada de Financiamento Série A na qual vários atletas profissionais atuais e antigos participaram. A empresa oferece software e um aplicativo para ajudar as pessoas a se inscreverem em aulas esportivas e outros programas, reservar quadras de tênis e ginásios e facilitar para os diretores de recreação lidar com o influxo de consultas dos residentes. A Crosslink Capital, uma sociedade de capital de risco de Menlo Park, Califórnia, liderou a rodada Série A, enquanto investidores existentes como NFX, Precursor Ventures e Long Journey Ventures que fizeram parte da rodada inicial de 6,2 milhões de dólares da empresa no ano passado forneceram capital adicional. A Marquee Ventures, uma subsidiária do Chicago Cubs, também investiu. O ala do Houston Rockets Kevin Durant, o jogador de linha ofensiva do Arizona Cardinals Kelvin Beachum, o ex-wide receiver All-Pro Larry Fitzgerald e o quarterback do Hall da Fama Joe Montana estavam entre os atletas que também investiram na rodada Série A. Fitzgerald, que administra sua própria sociedade de capital de risco e fez cerca de 150 investimentos em estágio inicial desde 2013, disse que foi atraído pela Rec porque cresceu passando inúmeras horas em centros de recreação na área de Minneapolis. Ele disse que entende o esforço necessário para que os diretores de recreação administrem as coisas sem problemas. "Você vai a esses lugares, e eles estão drasticamente com falta de pessoal", disse Fitzgerald em uma entrevista. "Você tem duas ou três pessoas que estão trabalhando, tentando organizar todas essas atividades e eventos e coisas que estão acontecendo. E você pensa, 'Cara, isso poderia ser facilmente resolvido com algumas soluções tecnológicas.' Isso...
BitcoinEthereumNews2025/09/17 12:27
Meta vai revelar os seus mais recentes óculos inteligentes equipados com ecrã

A publicação "Meta revela os seus mais recentes óculos inteligentes equipados com ecrã" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Meta planeia apresentar os seus mais recentes óculos inteligentes com um ecrã incorporado na sua conferência Connect na quarta-feira. Esta iniciativa irá avançar os planos de realidade aumentada da Meta, enquanto a empresa está sob escrutínio relativamente às proteções para crianças nas redes sociais. No evento de dois dias na sede da Meta em Menlo Park, Califórnia, Zuckerberg planeia apresentar os primeiros óculos comercialmente viáveis da empresa com um ecrã. Os analistas esperam que o dispositivo estreie por cerca de 800 dólares americanos. Internamente, o projeto tem sido conhecido como "Hypernova", e espera-se que o produto chegue ao mercado como "Celeste". O lançamento ampliaria a aposta da Meta em manter o ritmo em hardware impulsionado por IA contra rivais como a OpenAI e a Google da Alphabet, embora os analistas afirmem que o preço poderia pesar na procura. Espera-se que os óculos sejam muito menos avançados que o "Orion", um protótipo destacado no Connect do ano passado, que Zuckerberg descreveu como "a máquina do tempo para o futuro". O Orion está programado para lançamento em 2027. Os óculos inteligentes com IA da Meta levantam preocupações sobre a segurança infantil A Meta vende duas linhas de óculos habilitados com IA construídos com a Oakley e a Ray-Ban. Esses produtos oferecem câmaras, controle por voz e a capacidade de transmitir ao vivo para o Instagram e o Facebook. Zuckerberg direcionou mais de 60 mil milhões de dólares americanos desde 2020 para a divisão de RA da empresa. Ele afirmou que os óculos inteligentes serão a principal via para trazer a "superinteligência" para o dia a dia. Na busca pela liderança em IA, ele também alimentou um dispendioso concurso de talentos ao recrutar pesquisadores líderes de empresas rivais. A Reuters relatou que as diretrizes de inteligência artificial da Meta permitiam que chatbots conversassem com crianças sobre tópicos como raça. A Meta avança com nova tecnologia apesar das perdas Juntamente com os óculos equipados com ecrã, espera-se que a Meta revele uma pulseira de primeira geração que permite aos utilizadores controlar os óculos usando gestos com as mãos. A empresa também planeia apresentar uma versão atualizada da Ray-Ban...
BitcoinEthereumNews2025/09/17 11:12
Preço do Bitcoin atinge $117.000 enquanto ações de tesouraria como MSTR, NAKA entram em colapso

O post Preço do Bitcoin Atinge $117.000 Enquanto Ações de Tesouraria Como MSTR, NAKA Entram em Colapso apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A ressaca da ilusão do verão do bitcoin em papel chegou, rápida e dolorosamente. Vemos isso, não no preço do Bitcoin, que mais uma vez está subindo calma e discretamente — chegando aos $117.000 na noite de terça-feira — mas nos preços das ações das empresas de tesouraria de Bitcoin. Todas estão sendo massacradas: Olhe para os gráficos de $MSTR, Metaplanet, $NAKA, H100, Smarter Web Company e todos parecem iguais — um esquema de pump-and-dump estilo shitcoin para os céus, seguido por um declínio prolongado de volta para onde começaram (ou bem abaixo disso). Por um tempo, nós — e o resto de Wall Street — pensamos que qualquer um poderia fazer arbitragem nos mercados financeiros. Emitir ações acima do seu valor intrínseco; comprar Bitcoin; repetir. Para este caso vertiginoso de verão, Wall Street estava pagando mais de um dólar por um dólar em Bitcoin, e os olhos de todos brilhavam com sinais de dólar; este é um negócio que, se você puder, fará alegremente o dia todo. Mas agora que isso acabou, haverá um preço a pagar — e o diabo já está por aí chutando traseiros e anotando nomes. Ah, e não é legal chutar alguém que já está caído (e certamente não quando esse cara é, em certo sentido, seu chefe...) mas dado que $NAKA caiu impressionantes 50% no outro dia após o término do período de restrição das ações S3 PIPE — tendo já colapsado cerca de 87% desde seu pico de pump-and-dump de maio — seria negligência de nossa parte como terapeutas de preços não dar uma segunda olhada. Então, com o float negociável de ações em circulação aumentando durante a noite cerca de 50 vezes — e, suponha-se, muitos "insiders" de PIPE de segunda camada querendo dump-dump-duuuuump — a fórmula era bastante simples: muita oferta extra encontra nenhuma demanda igual a preço em colapso. Nas palavras do analista de empresas de tesouraria de Bitcoin Adam Livingston: "E você...
BitcoinEthereumNews2025/09/17 10:49
Bitcoin para 150K? – Por que o indicador CHAVE sinaliza espaço para crescimento

O post Bitcoin a 150K? – Por que o indicador CHAVE sinaliza espaço para crescimento apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Principais conclusões O rally do Bitcoin está em risco de superaquecimento ou uma grande correção? O Golden Cross NVT do Bitcoin em 0,3 sinaliza uma zona neutra, mostrando que há espaço para crescimento sem excesso especulativo. Os mineradores estão adicionando pressão de venda ao mercado? Mesmo com um aumento de 150% no Índice de Posição dos Mineradores, os níveis permanecem baixos em 0,10, indicando que os mineradores estão fazendo holding em vez de vender BTC. O Golden Cross NVT do Bitcoin [BTC] estava em um neutro 0,3, no momento da publicação, não indicando nem superaquecimento extremo nem subvalorização, enquanto sinaliza condições ascendentes saudáveis. Historicamente, níveis acima de 2 se alinharam com topos de ciclo, enquanto valores negativos marcaram fortes zonas de acumulação. Com esta métrica mantendo-se estável, o Bitcoin mantém espaço para crescimento sem risco imediato de excesso especulativo. Esta zona neutra se alinha com rallies históricos, sugerindo que a expansão de preço continua possível enquanto a cautela aumenta em torno do comportamento dos detentores de longo prazo. Fonte: CryptoQuant As entradas em exchanges estão sugerindo tomada de lucro oculta? O CDD de Entrada em Exchange subiu 3,17%, mostrando que moedas mais antigas e mantidas por longo tempo estão se movendo para as exchanges após dormência prolongada. Esta métrica frequentemente sinaliza preparação para tomada de lucro, já que detentores experientes usam exchanges para garantir liquidez durante rallies. Embora o aumento permaneça moderado, destaca a mudança de convicção entre investidores que anteriormente permaneceram inativos. Historicamente, aumentos nas entradas em exchanges precederam correções de mercado, especialmente durante fases de preços em alta. No entanto, a escala atual de movimento sugere reposicionamento em vez de ampla distribuição, deixando o momentum ascendente do Bitcoin intacto por enquanto. Fonte: CryptoQuant Dias de moeda destruídos aumentam à medida que o fornecimento dormente desperta No geral, os Dias de Moeda Destruídos subiram quase 6%, no momento da escrita, refletindo um aumento nas moedas mais antigas sendo gastas após longa inatividade. Tais movimentos são críticos porque medem o peso da atividade dos detentores de longo prazo em vez de negociações de curto prazo. Em ciclos anteriores, o aumento do CDD coincidiu com maior volatilidade, à medida que o fornecimento despertado introduziu nova liquidez ao mercado. No entanto, a atual...
BitcoinEthereumNews2025/09/17 10:28
Google, Coinbase colaboram no lançamento de protocolo de pagamento de IA

Detalhe: https://coincu.com/news/google-ai-payment-protocol-launch/
Coinstats2025/09/17 10:09
Bitwise Aposta Fortemente em ETF de Stablecoins e Tokenização

O post Bitwise Aposta Ousadamente em ETF de Stablecoins e Tokenização apareceu no BitcoinEthereumNews.com. AltcoinsBlockchain 17 de setembro de 2025 | 05:05 A próxima onda de ETFs com tema cripto pode em breve incluir um produto centrado em duas das tendências de crescimento mais rápido do setor: stablecoins e tokenização de ativos do mundo real. A Bitwise submeteu documentação aos reguladores dos EUA buscando aprovação para seu "ETF de Stablecoin e Tokenização", um fundo projetado para combinar ações tradicionais com exposição a ativos digitais. Em vez de focar apenas em criptomoedas, a estrutura proposta divide-se igualmente entre duas áreas. Metade rastreia empresas ligadas à expansão de stablecoins e mercados tokenizados — incluindo empresas de pagamento, corretoras, provedores de infraestrutura e até varejistas selecionados. A outra metade segue produtos negociados em bolsa regulamentados vinculados ao Bitcoin e Ether, dando ao portfólio exposição direta a cripto enquanto mantém limites para restringir posições sobrecarregadas. O momento não é acidental. Desde que o Presidente Donald Trump assumiu o cargo em janeiro, Washington mudou para uma postura mais favorável às criptomoedas. A aprovação da Lei GENIUS neste verão estabeleceu uma estrutura nacional para stablecoins, desencadeando um aumento de capital no setor. Em menos de nove meses, as stablecoins em circulação subiram para quase $290 bilhões, enquanto versões tokenizadas de Títulos do Tesouro e outros instrumentos financeiros aumentaram para aproximadamente $76 bilhões. O Presidente da SEC, Paul Atkins, rotulou abertamente a tokenização como uma inovação que a agência pretende apoiar. A Bitwise, fundada em 2017, tornou-se uma das gestoras mais ativas no espaço de ETF, já supervisionando mais de 20 fundos focados em cripto. Sua proposta mais recente junta-se a um campo lotado: concorrentes como Nicholas Wealth estão testando estratégias mistas, enquanto outros gestores de ativos estão correndo para introduzir ETFs baseados em Bitcoin, Ether e altcoins. Analistas esperam que a SEC emita uma onda de decisões em outubro e novembro, com o mais novo veículo da Bitwise provavelmente estreando antes do final do ano se passar pelo processo de revisão. O registro destaca como a conversa nos mercados financeiros mudou rapidamente. Antes considerados experimentos de nicho,...
BitcoinEthereumNews2025/09/17 10:06
Google lança protocolo de pagamentos com IA com integração de cripto e Stablecoin

O protocolo AP2 da Google revoluciona os pagamentos com IA, em parceria com a Coinbase, Ethereum Foundation, Metamask e outros para fundir cripto, stablecoins e moeda fiduciária num único sistema confiável. Google avança nos pagamentos com IA através do AP2, em colaboração com a Coinbase e empresas de cripto. A Google anunciou em 16 de setembro que lançou o Agent Payments Protocol (AP2), uma estrutura padronizada para permitir [...]
Coinstats2025/09/17 09:30
Idoso afirmou falsamente ter disparado contra Charlie Kirk para atrapalhar a polícia, diz xerife

A publicação "Idoso Falsamente Afirmou Ter Disparado Contra Charlie Kirk Para Atrapalhar a Polícia, Diz Xerife" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Destaque Um idoso preso imediatamente após o assassinato de Charlie Kirk falsamente afirmou ter disparado contra o ativista conservador para atrapalhar a resposta policial na busca pelo atirador real, disse o Gabinete do Xerife do Condado de Utah na terça-feira. O homem falsamente afirmou ser a pessoa que disparou contra o ativista conservador Charlie Kirk. (Foto de Trent Nelson/The Salt Lake Tribune/Getty Images) Getty Images Factos Principais George Zinn, 71 anos, participou no evento de Kirk na Universidade do Vale de Utah e foi visto afirmando que disparou contra Kirk logo após o tiroteio, de acordo com o gabinete do xerife, que prendeu Zinn, levou-o ao departamento de polícia da universidade e posteriormente transportou-o para um hospital local após ele ter sofrido um episódio médico. O Gabinete do Xerife do Condado de Utah disse que Zinn, enquanto estava no hospital, declarou que falsamente afirmou ser o atirador para obstruir a resposta das forças policiais locais ao assassinato. Não há informações de que Zinn tenha conspirado com o suspeito do tiroteio, Tyler Robinson, que foi acusado na terça-feira em conexão com o assassinato de Kirk. Zinn também permitiu que agentes policiais olhassem o seu telemóvel, que continha material sexualmente explícito de menores. O gabinete do xerife disse que Zinn admitiu aos investigadores que "obtém gratificação sexual ao visualizar e compartilhar" as imagens, "e que a sua idade preferida de vítimas é de cinco a 12 anos". Zinn continua sob custódia e foi acusado de crimes de obstrução de justiça e exploração sexual de menor. Receba Alertas de Notícias de Última Hora da Forbes: Estamos a lançar alertas por mensagem de texto para que esteja sempre informado sobre as maiores histórias que moldam as manchetes do dia. Envie "Alerts" para (201) 335-0739 ou cadastre-se aqui. O Que Mais Sabemos Sobre George Zinn? Zinn foi preso em 2013 por enviar ameaças aos organizadores da Maratona de Salt Lake City dias após o Bombardeio da Maratona de Boston, que matou três pessoas e feriu mais de 260...
BitcoinEthereumNews2025/09/17 09:15
Dicas e resposta do Wordle de hoje #1551 para quarta-feira, 17 de setembro

A publicação Dicas e Resposta do Wordle #1551 de Hoje Para Quarta-feira, 17 de setembro apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Como resolver o Wordle de hoje. SOPA Images/LightRocket via Getty Images É novamente Quarta-feira de Wordle, pessoal, o que significa que tenho um quebra-cabeça extra para vocês resolverem antes de enfrentarmos o Wordle de hoje. Toda quarta-feira eu animo as coisas por aqui com um enigma, desafio mental, quebra-cabeça de lógica ou ocasionalmente um quebra-cabeça visual. É o meu dia favorito da semana do Wordle e espero que você goste do desafio extra. Aqui está o de hoje: Procurando pelo Wordle de terça-feira? Confira nosso guia aqui mesmo. Como Jogar Wordle Wordle é um jogo diário de palavras onde seu objetivo é adivinhar uma palavra oculta de cinco letras em seis tentativas ou menos. Após cada palpite, o jogo fornece feedback para ajudá-lo a se aproximar da resposta: Verde: A letra está na palavra e no local correto. Amarelo: A letra está na palavra, mas no local errado. Cinza: A letra não está na palavra. Use estas pistas para reduzir seus palpites. Cada dia traz uma nova palavra, e todos ao redor do mundo estão tentando resolver o mesmo quebra-cabeça. Alguns jogadores de Wordle também jogam Wordle Competitivo contra amigos, família, o Wordle Bot ou até mesmo contra mim, seu humilde narrador. Veja as regras para o Wordle Competitivo no final desta publicação. Dicas e Resposta do Wordle de Hoje Palavra Inicial do Wordle Bot: SLATE Minha Palavra Inicial Hoje: BRAID (501 palavras restantes) A Dica: Este Wordle tem mordida. A Pista: Este Wordle tem letras duplas duplas. Ok, spoilers abaixo! A resposta está chegando! . . . A Resposta: O Wordle de Hoje Captura de tela: Erik Kain Análise do Wordle Todos os dias eu verifico o Wordle Bot para ajudar a analisar meu jogo de adivinhação. Você pode verificar sua pontuação do Wordle com o Wordle Bot aqui mesmo. BRAID foi um palpite inicial ruim e não estou surpreso. Às vezes eu adivinhar palavras que não são tão...
BitcoinEthereumNews2025/09/17 09:09
Bitcoin estagna: incerteza política dos EUA obscurece o caminho do BTC além dos $124K

O post Bitcoin estagna: incerteza política dos EUA obscurece o caminho do BTC além dos $124K apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Principais conclusões Por que o Bitcoin está sob pressão? O Índice EPU dos EUA subiu para 939,7, nove vezes acima da média, elevando os riscos de contração de 2-5% em investimentos, empregos e consumo. Como este ciclo difere para o BTC? Os Endereços Ativos continuaram caindo apesar dos recordes históricos e entradas de ETF, sinalizando que os investidores agora dependem mais de exchanges e veículos institucionais do que da atividade on-chain. O Bitcoin [BTC] tem lutado para atingir uma nova máxima após negociar até $124.000, já que os fluxos de capital permanecem baixos. Dados econômicos dos EUA sugeriram que os fluxos de entrada poderiam diminuir ainda mais, aumentando o risco de preços e volumes mais fracos. Mesmo assim, o sentimento nos mercados mais amplos apontou para um caminho diferente para o ativo. Estresse político pesa sobre o Bitcoin O Índice de Incerteza de Política Econômica (EPU) dos EUA, segundo a Alphractal, atingiu 939,7 em 15 de setembro—o mais alto desde 2020 durante a pandemia de COVID-19. O EPU acompanha como o mercado está se comportando e prevê eventos-chave como recessões. A Alphractal observou que um risco projetado de 2-5% ainda paira. Os fatores incluíram choques tarifários, inflação persistente acima de 3% e disputas fiscais acaloradas em Washington. Essas pressões deixaram ativos de risco como o Bitcoin vulneráveis a pelo menos quedas de curto prazo. Fonte: Alphractal O analista de criptomoedas Joao Wedson alertou que "a história sempre se repete", referindo-se ao desempenho do Bitcoin em janeiro de 2024, quando o EPU disparou para 1.024 e o Bitcoin caiu 21% de $48.969 para $38.555. "Isso não é nada mais do que um fractal social que se repetiu ao longo dos séculos." Wedson acrescentou que este período pode apresentar uma forte oportunidade de acumulação, enfatizando que tais condições geralmente são de curto prazo. O Bitcoin quebrará a maldição do ciclo? Novos insights de mercado sugeriram que o ciclo atual do Bitcoin pode diferir dos ciclos anteriores. O analista de criptomoedas Darkforst observou que em bull runs anteriores, a atividade on-chain do Bitcoin aumentou, com Endereços Ativos (AA) subindo junto com o preço. Desta vez parece diferente. Enquanto...
BitcoinEthereumNews2025/09/17 07:56
