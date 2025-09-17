Exchange MEXC
Notícias sobre criptomoedas
2025-10-13 Monday
Notícias sobre criptomoedas
Fique por dentro das últimas notícias do mundo cripto e das atualizações do mercado!
Corte de taxa da Fed tenta o Bitcoin para novas alturas
O post "Corte de Taxa do Fed Tenta o Bitcoin a Novas Alturas" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Espera-se amplamente que a Reserva Federal dos Estados Unidos corte as taxas de juros hoje, um movimento já previsto pelos participantes do mercado com uma redução de 25 pontos base. O mercado de criptomoedas está em alvoroço, com investidores aguardando ansiosamente o anúncio do presidente do Fed, Jerome Powell, às 21:00 no Horário Padrão da Turquia e sua conferência de imprensa às 21:30. Continue a leitura: Corte de Taxa do Fed Tenta o Bitcoin a Novas Alturas Fonte: https://en.bitcoinhaber.net/feds-rate-cut-tempts-bitcoin-to-new-heights
BitcoinEthereumNews
2025/09/17 16:34
Fluxos de Bitcoin aumentam à medida que Lyno AI mostra potencial de 100x
O post Fluxos de Bitcoin Aumentam enquanto Lyno AI Mostra Potencial de 100x apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Em 11 de setembro de 2025, quando o corte da taxa do Fed era esperado, os ETFs spot de Bitcoin receberam entradas de até 552,78 milhões, com volumes de negociação tremendos. Este boom é indicativo de nova atenção institucional à criptomoeda. Enquanto isso, a pré-venda do Lyno AI ganha impulso, o que é um indicador de uma possibilidade significativa de investidores obterem retornos exponenciais. Entradas de ETF de Bitcoin Sinalizam Crescente Confiança do Mercado A última adição de 552,78 milhões em ETFs spot de Bitcoin destaca a crescente confiança dos investidores institucionais em ativos cripto. Como os volumes de negociação atingiram $111.000, e os mercados responderam ao potencial afrouxamento da política do Fed, o Bitcoin ainda está recebendo um aumento de liquidez. Este cenário fornece um terreno perfeito no qual novos projetos cripto podem prosperar. Lyno AI Emerge como a Principal Pré-venda com Potencial de Alta de 100x A oportunidade de pré-venda mais promissora neste ambiente dinâmico é o Lyno AI. O projeto conseguiu arrecadar uma soma de 24911, vendendo 498222 tokens no estágio de Comerciante pioneiro a um preço de 0,050 cada. O segundo passo será elevado para $0,055 por token, e o quarto passo será elevado para 0,100 por token. O Lyno AI fornece a arbitragem cross-chain assistida por IA de próxima geração, permitindo que investidores de varejo superem traders institucionais automatizando negociações multi-chain, recompensas de mineração de liquidez e estratégias de empréstimos instantâneos. A inteligência de mercado do Lyno AI e seus algoritmos de IA autônomos podem lidar com os riscos e buscar oportunidades de lucro que não podem ser alcançadas apenas pelos fluxos de liquidez do Bitcoin. Isso será rendimentos de staking escalonados que atrairão usuários em qualquer lugar do mundo - incluindo pequenos empresários no Oriente Médio. Alguns dos melhores investidores que previram com precisão que o XRP subiria para $3 em 2025 agora estão olhando para o Lyno crescer 1000x, tornando o $LYNO um produto único de ganho mútuo para o varejo. Exclusivo...
BitcoinEthereumNews
2025/09/17 15:30
Empresa de análise partilha níveis-chave para o preço do Bitcoin (BTC)! Qual poderá ser o fundo e o topo?
O post Empresa de Análise Partilha Níveis-Chave para o Preço do Bitcoin (BTC)! Qual Poderia Ser o Fundo e o Topo? apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A empresa de análise de criptomoedas Alphractal publicou uma análise abrangente que avalia os ciclos de mercado do Bitcoin a partir de uma perspectiva de valor em múltiplas camadas. A empresa visa ajudar os investidores a compreender melhor os regimes de mercado integrando mais de 12 modelos de avaliação on-chain. De acordo com o relatório, os níveis de preço económicos chave do Bitcoin incluem o Preço Realizado a $53.300, a Média de Mercado Real a $78.700, e o Preço Realizado Ativo a $85.500. Olhando para os grupos de investidores, o preço mínimo para investidores de curto prazo é calculado em $110.800, enquanto o preço mínimo para investidores de longo prazo é calculado em $36.500. Segundo a empresa, o Preço Alpha (Preço Justo) está em $169.400, o modelo CVDD está em $41.900, e o Alpha CVDD, que sinaliza topos de ciclo, está em $239.800. Além disso, o ponto de suporte de longo prazo, conhecido como Preço Thermo, está em $4.300. Entre outros indicadores, o preço médio histórico destaca-se como $16.800, o Preço Delta como $36.500, e o Preço de Pico como $586.800, que estabeleceu os picos no passado. A Alphractal observa que os investidores devem prestar especial atenção às interseções entre o preço spot e os preços mínimos dos investidores (STH, LTH, ativos e preços gerais dos investidores). De acordo com a empresa, tais interseções geralmente sinalizam reversões de tendência, enquanto preços aproximando-se dos níveis CVDD ou Thermo historicamente indicaram fortes zonas de compra. *Isto não é aconselhamento de investimento. Siga agora a nossa conta do Telegram e Twitter para notícias exclusivas, análises e dados on-chain! Fonte: https://en.bitcoinsistemi.com/analysis-company-shares-key-levels-for-bitcoin-btc-price-what-could-be-the-bottom-and-top/
BitcoinEthereumNews
2025/09/17 14:58
Bessent prevê acordo comercial provável com a China antes do prazo de novembro sobre tarifas recíprocas
A publicação "Bessent prevê acordo comercial provável com a China antes do prazo de novembro sobre tarifas recíprocas" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Secretário do Tesouro Scott Bessent expressou confiança na terça-feira de que um acordo comercial com a China está próximo. Com as chamadas tarifas recíprocas programadas para entrar em vigor em novembro, Bessent disse durante uma entrevista à CNBC que espera que mais negociações aconteçam antes disso. "Vamos nos ver novamente", disse ele durante uma ampla troca no "Squawk Box". "Cada uma dessas negociações tem se tornado cada vez mais produtiva. Acho que os chineses agora sentem que um acordo comercial é possível." A declaração vem com as negociações passando por uma série de reviravoltas desde que Trump anunciou seus impostos iniciais do "dia da libertação" sobre os parceiros comerciais globais dos EUA em 2 de abril. Sob o movimento inicial, a China teria enfrentado tarifas de até 145%, mas essas foram suspensas à medida que as negociações continuaram. Uma pausa inicial nas tarifas recíprocas expiraria em 12 de agosto, mas Trump estendeu a suspensão até 10 de novembro. Bessent disse que foi informado pelos parceiros comerciais dos EUA que "produtos chineses estão inundando seus mercados, e eles não sabem o que fazer sobre isso. Eles estão ligeiramente apopléticos com a entrada desses produtos." Os EUA tiveram um déficit comercial de quase $300 bilhões com a China em 2024. Isso está a caminho de diminuir significativamente em 2025 e estava em $128 bilhões até julho. Bessent observou que o Representante de Comércio dos EUA, Jamieson Greer, espera que o déficit "diminua pelo menos 30% este ano e provavelmente mais em 2026." "Então a ideia aqui é chegar ao equilíbrio, ter um comércio justo", disse ele. Fonte: https://www.cnbc.com/2025/09/16/bessent-sees-trade-deal-likely-with-china-before-november-deadline-on-reciprocal-tariffs.html
BitcoinEthereumNews
2025/09/17 14:15
Awwal Bank Abre Um Caminho Pioneiro Na Blockchain Saudita
A publicação Awwal Bank Forja Um Caminho Pioneiro Na Blockchain Saudita apareceu em BitcoinEthereumNews.com. Parceria Chainlink: Awwal Bank Forja Um Caminho Pioneiro Na Blockchain Saudita Ir para o conteúdo Início Notícias Crypto Parceria Chainlink: Awwal Bank Forja um Caminho Pioneiro na Blockchain Saudita Fonte: https://bitcoinworld.co.in/awwal-bank-chainlink-partnership/
BitcoinEthereumNews
2025/09/17 14:14
"Impulsionando a Transformação Financeira da Ásia Com Bitcoin E Ativos Reais" – Blockstream, Safeheron, E EchoX Organizam Uma Cimeira Exclusiva de Liderança Financeira Em Tóquio
A publicação "Impulsionando a Transformação Financeira da Ásia Com Bitcoin E Ativos Reais" – Blockstream, Safeheron, E EchoX Organizam Uma Cimeira Exclusiva de Liderança Financeira Em Tóquio apareceu em BitcoinEthereumNews.com. "Impulsionando a Transformação Financeira da Ásia Com Bitcoin E Ativos Reais" – Blockstream, Safeheron, E EchoX Organizam Uma Cimeira Exclusiva de Liderança Financeira Em Tóquio – BitcoinWorld Ir para o conteúdo Início Comunicado de Imprensa "Impulsionando a Transformação Financeira da Ásia com Bitcoin e Ativos Reais" – Blockstream, Safeheron, e EchoX Organizam uma Cimeira Exclusiva de Liderança Financeira em Tóquio Fonte: https://bitcoinworld.co.in/powering-asias-financial-transformation-with-bitcoin-and-rwa-blockstream-safeheron-and-echox-host-an-exclusive-financial-leadership-summit-in-tokyo/
BitcoinEthereumNews
2025/09/17 13:29
69.000 vítimas, 200 dólares por foto: Funcionário indiano ligado à fuga de dados da Coinbase
O post 69.000 vítimas, 200 dólares por foto: Funcionário indiano ligado ao vazamento de dados da Coinbase apareceu primeiro no Coinpedia Fintech News. Processos judiciais recentemente divulgados e registos estatais revelam detalhes sobre uma violação massiva de dados na Coinbase, uma das maiores bolsas de criptomoedas do mundo. O incidente, rastreado até um funcionário da TaskUs, prestadora de serviços de atendimento ao cliente da Coinbase, expôs dados sensíveis de mais de 69.000 clientes e levou a perdas estimadas em até 400 milhões de dólares. Violação interna...
CoinPedia
2025/09/17 13:14
Bitcoin a 750 mil dólares até 2030, ETH e SOL sobreviverão
A publicação Bitcoin a $750K até 2030, ETH e SOL Sobreviverão apareceu no BitcoinEthereumNews.com. CEO da Pantera: Bitcoin a $750K até 2030, ETH e SOL Sobreviverão Cadastre-se para a Nossa Newsletter! Para atualizações e ofertas exclusivas, insira o seu e-mail. Jake Simmons tem sido um entusiasta do Bitcoin desde 2016. Desde que ouviu falar sobre o Bitcoin, ele tem estudado o tema todos os dias e tentado compartilhar seu conhecimento com os outros. Seu objetivo é contribuir para a revolução financeira do Bitcoin, que substituirá o sistema de moeda fiduciária. Além de BTC e cripto, Jake estudou Informática de Negócios na universidade. Após a graduação em 2017, ele tem trabalhado no setor de blockchain e cripto. Você pode seguir Jake no Twitter em @realJakeSimmons. Este site usa cookies. Ao continuar a usar este site, você está dando consentimento para que os cookies sejam usados. Visite nosso Centro de Privacidade ou Política de Cookies. Eu Concordo Fonte: https://bitcoinist.com/bitcoin-750000-by-2030-eth-sol-survive-pantera-ceo/
BitcoinEthereumNews
2025/09/17 13:01
IBIT da BlackRock compra 1.810 Bitcoin no valor de $209,2M em 16 de setembro
A publicação "BlackRock's IBIT compra 1.810 Bitcoin no valor de $209,2M em 16 de setembro" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Principais conclusões: O ETF de Bitcoin da BlackRock, IBIT, comprou 1.810 Bitcoin em 16 de setembro. O valor desta compra totaliza $209,2 milhões. O ETF de Bitcoin IBIT da BlackRock comprou 1.810 Bitcoin no valor de $209,2 milhões em 16 de setembro. O plano de aquisição representa o investimento institucional contínuo no principal ativo digital através do veículo de fundo negociado em bolsa. Fonte: https://cryptobriefing.com/blackrock-ibit-buys-1810-bitcoin-sept-16/
BitcoinEthereumNews
2025/09/17 12:44
Anthony Scaramucci diz 'Tudo ficará bem' em meio à volatilidade das ações da NAKA: David Bailey admite 'Os investidores estão a perder dinheiro'
Anthony Scaramucci, o fundador e sócio-gerente da SkyBridge Capital, prestou apoio a David Bailey na terça-feira, cuja recém-formada empresa de tesouraria de Bitcoin (CRYPTO: BTC) Kindly MD Inc. (NASDAQ:ler mais
Coinstats
2025/09/17 11:21
