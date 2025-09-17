Metaplanet expande negócio de Bitcoin com novas subsidiárias nos EUA e Japão

A publicação Metaplanet Expande Negócio de Bitcoin Com Novas Subsidiárias nos EUA e Japão apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin 17 de setembro de 2025 | 13:30 A Metaplanet, frequentemente apelidada de "MicroStrategy da Ásia", está avançando com sua estratégia global de Bitcoin apesar de uma queda recente no preço das ações. A empresa revelou em 17 de setembro que está lançando novas subsidiárias tanto nos Estados Unidos quanto no Japão como parte de um esforço para fortalecer suas operações de negócios relacionadas ao Bitcoin. Entre as novas entidades estão a Metaplanet Income Corp. nos EUA e duas empresas baseadas no Japão, Bitcoin Japan Inc. e Bitcoin Japan Co. Ltd. De acordo com o conselho de administração, esses empreendimentos foram projetados para expandir o modelo de negócios da empresa de geração de renda a partir do Bitcoin, que se tornou um motor central de crescimento. O anúncio vem logo após a Metaplanet ter garantido 1,4 mil milhões de dólares em financiamento para apoiar sua expansão internacional. Espera-se que esse capital apoie novas compras de Bitcoin, bem como iniciativas estratégicas mais amplas. Como parte de sua estratégia focada no Japão, a Metaplanet também divulgou a aquisição do domínio Bitcoin.jp, posicionando-se mais firmemente no ecossistema cripto do país. Junto com esses desenvolvimentos, a empresa delineou ajustes aos direitos de aquisição de ações e publicou um Q&A para esclarecer detalhes de suas ofertas no exterior. Apesar da turbulência do mercado, o tesouro de Bitcoin da Metaplanet continua a crescer. A empresa agora detém 20.136 BTC avaliados em mais de 2,3 mil milhões de dólares, após sua aquisição mais recente de 1.009 BTC no valor de 112 milhões de dólares. As informações fornecidas neste artigo são apenas para fins educacionais e não constituem aconselhamento financeiro, de investimento ou de negociação. Coindoo.com não endossa ou recomenda qualquer estratégia de investimento específica ou criptomoeda. Sempre conduza sua própria pesquisa e consulte um consultor financeiro licenciado antes de tomar quaisquer decisões de investimento. Autor Alex é um jornalista financeiro experiente e entusiasta de criptomoedas. Com mais de 8 anos de experiência cobrindo as indústrias de cripto, blockchain e fintech, ele é bem versado no complexo e sempre em evolução mundo de...