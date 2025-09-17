Exchange MEXC
/
Notícias sobre criptomoedas
/
2025-10-13 Monday
Notícias sobre criptomoedas
Fique por dentro das últimas notícias do mundo cripto e das atualizações do mercado!
Ações da GD Culture caem quase 28% após movimento de Tesouraria de Bitcoin
O post "Ações da GD Culture caem quase 28% após movimento de Tesouraria de Bitcoin" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. As ações da GD Culture caem 28% após anunciar aquisição de Bitcoin de 875 milhões de dólares através da emissão de 39,2 milhões de novas ações. A compra da Pallas Capital adiciona 7.500 BTC, tornando a GDC a 14ª maior detentora pública de Bitcoin. A empresa de livestreaming negociada na Nasdaq, GD Culture Group, teve seu pior dia de negociação em mais de um ano, caindo 28% após declarar uma aquisição de Bitcoin de 875 milhões de dólares. A queda das ações ocorreu quando os investidores ficaram sabendo que a empresa venderia quase 39,2 milhões de novas ações para concluir a transação de compra de criptomoeda. A empresa de livestreaming, que utiliza inteligência artificial, firmou um acordo com a Pallas Capital Holding para adquirir todos os ativos, incluindo 7.500 tokens de Bitcoin avaliados em cerca de 875,4 milhões de dólares. Esta aquisição torna a GD Culture a 14ª maior detentora corporativa de Bitcoin negociada publicamente no mercado. Preocupações do mercado sobre a estratégia de diluição de ações Na terça-feira, as ações da GD Culture caíram para 6,99 dólares, a maior queda da empresa desde o início de 2024 e uma queda no valor de mercado para 117,4 milhões de dólares. As negociações após o horário normal viram as ações recuperarem algum terreno, subindo 3,7%, já que alguns investidores consideraram a queda drástica como uma situação potencialmente sobrecomprada. A grande emissão de ações dilui os direitos de propriedade dos atuais acionistas, o que provoca um pânico em massa entre os investidores quanto à viabilidade das políticas corporativas de tesouraria de Bitcoin. A VanEck já havia alertado que empresas que financiam a compra de criptomoedas diluindo o capital próprio arriscam perder valor para os acionistas no caso de uma queda acentuada nos preços das ações. O CEO Xiaojian Wang justificou a aquisição, dizendo que facilitaria diretamente a criação de uma reserva de ativos cripto forte e diversificada e a oportunidade de capitalizar a adoção institucional do Bitcoin. A empresa fornece aplicações de e-commerce baseadas em personalidades virtuais geradas por IA em serviços de livestreaming baseados no TikTok. Esta aquisição faz parte de uma tendência corporativa mais ampla de adoção do Bitcoin, já que empresas de capital aberto que detêm o...
Compartilhar
BitcoinEthereumNews
2025/09/17 19:59
Compartilhar
Metaplanet estabelece subsidiária nos EUA, Metaplanet Income Corp., para expandir o negócio de rendimentos de Bitcoin
A publicação Metaplanet estabelece subsidiária nos EUA Metaplanet Income Corp. para expandir negócio de rendimento de Bitcoin apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Principais conclusões Metaplanet, uma empresa japonesa, estabeleceu a Metaplanet Income Corp. como uma subsidiária nos EUA. A nova entidade visa expandir o negócio de rendimento de Bitcoin da Metaplanet. A Metaplanet estabeleceu hoje uma subsidiária nos EUA chamada Metaplanet Income Corp. para expandir o seu negócio de rendimento de Bitcoin. A empresa japonesa anunciou a formação da nova entidade americana como parte da sua estratégia para aumentar as operações focadas na geração de rendimento relacionado com Bitcoin. A subsidiária irá operar a partir dos Estados Unidos enquanto a Metaplanet procura ampliar as suas atividades de negócio de ativos digitais. O movimento representa a expansão contínua da Metaplanet em serviços focados em Bitcoin através da sua nova estrutura corporativa baseada nos EUA. Fonte: https://cryptobriefing.com/metaplanet-us-subsidiary-bitcoin-income-expansion/
U
$0,007328
+3,72%
LOOKS
$0,0099
+2,42%
MOVE
$0,0858
+4,12%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews
2025/09/17 19:53
Compartilhar
Metaplanet, representante do Bitcoin, anuncia novas subsidiárias nos EUA e no Japão enquanto as ações caem
O post Bitcoin Proxy Metaplanet Anuncia Novas Subsidiárias nos EUA e Japão Enquanto Ações Caem apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Metaplanet, também conhecida como a MicroStrategy da Ásia, anuncia novas subsidiárias nos Estados Unidos e no Japão para expandir seu negócio de geração de renda com Bitcoin, enquanto suas ações caem. Estas são a Metaplanet Income Corp., Bitcoin Japan Inc. e Bitcoin Japan Co. Ltd. Isso ocorre após o último "período silencioso", quando a empresa recebeu os 1,4 mil milhões de dólares angariados para finalizar sua oferta internacional. Empresa de Tesouraria de Bitcoin Metaplanet Revela Grandes Planos A Metaplanet, maior empresa corporativa de tesouraria de Bitcoin da Ásia, fez vários anúncios em 17 de setembro após seu conselho de administração aprovar planos-chave. Um dos principais desenvolvimentos inclui o estabelecimento de uma nova subsidiária nos EUA, a Metaplanet Income Corp, para impulsionar seu negócio de geração de renda com Bitcoin. Será uma subsidiária integral da Metaplanet Holdings Inc., com sede nos EUA. Comentando sobre a próxima fase de crescimento da empresa e o fechamento de 1,4 mil milhões de dólares angariados para comprar mais Bitcoin, o CEO Simon Gerovich disse: Metaplanet Income Corp. nos EUA para expandir ainda mais nosso Negócio de Geração de Renda com Bitcoin. Este negócio tornou-se nosso motor de crescimento, gerando receita consistente e lucro líquido. Temos fluxo de caixa positivo, produzindo significativo fluxo de caixa interno para apoiar iniciativas futuras. A empresa de tesouraria de Bitcoin também anunciou a aquisição estratégica do domínio "Bitcoin.jp" para fortalecer sua posição no Japão. Além disso, a empresa anunciou um ajuste do preço mínimo de exercício para as séries 20 a 22 de direitos de aquisição de ações. Também divulgou perguntas e respostas sobre ofertas no exterior e direitos de ações. Aquisição Estratégica de Domínio da Metaplanet A Metaplanet expandiu suas holdings totais de Bitcoin para 20.136 BTC avaliados em mais de 2,3 mil milhões de dólares após a última compra de 1.009 BTC no valor de 112 milhões de dólares. Ações Permanecem Sob Pressão O preço das ações da Metaplanet caiu 1,16% para 594 JPY apesar dos anúncios. O baixo e alto de 24 horas foram 571 e 614 JPY, respectivamente. De acordo com o Yahoo Finance, o preço das ações caiu 31% em um mês, reduzindo...
Q
$0,021845
+12,61%
U
$0,007328
+3,72%
BTC
$113 757,93
+1,64%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews
2025/09/17 19:37
Compartilhar
ETFs de Bitcoin registam o 7º dia consecutivo de entradas com 292 milhões de dólares
O post ETFs de Bitcoin Registam 7º Dia Consecutivo de Fluxos de Entrada Com $292 Milhões apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Os ETFs de Bitcoin estenderam a sua sequência de fluxo de entrada para sete dias consecutivos com $292 milhões, enquanto os ETFs de ether interromperam uma série de cinco dias com $62 milhões em saídas. Fluxos Institucionais Favorecem Bitcoin enquanto ETFs de Ether Terminam Sequência Vencedora de Cinco Dias O momentum permaneceu firmemente por trás dos fundos negociados em bolsa (ETFs) de bitcoin na terça-feira, 16 de setembro, à medida que os fundos registaram o seu sétimo consecutivo [...] Fonte: https://news.bitcoin.com/bitcoin-etfs-log-7th-straight-day-of-inflows-with-292-million/
COM
$0,012561
+24,30%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews
2025/09/17 19:34
Compartilhar
Metaplanet expande negócio de Bitcoin com novas subsidiárias nos EUA e Japão
A publicação Metaplanet Expande Negócio de Bitcoin Com Novas Subsidiárias nos EUA e Japão apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin 17 de setembro de 2025 | 13:30 A Metaplanet, frequentemente apelidada de "MicroStrategy da Ásia", está avançando com sua estratégia global de Bitcoin apesar de uma queda recente no preço das ações. A empresa revelou em 17 de setembro que está lançando novas subsidiárias tanto nos Estados Unidos quanto no Japão como parte de um esforço para fortalecer suas operações de negócios relacionadas ao Bitcoin. Entre as novas entidades estão a Metaplanet Income Corp. nos EUA e duas empresas baseadas no Japão, Bitcoin Japan Inc. e Bitcoin Japan Co. Ltd. De acordo com o conselho de administração, esses empreendimentos foram projetados para expandir o modelo de negócios da empresa de geração de renda a partir do Bitcoin, que se tornou um motor central de crescimento. O anúncio vem logo após a Metaplanet ter garantido 1,4 mil milhões de dólares em financiamento para apoiar sua expansão internacional. Espera-se que esse capital apoie novas compras de Bitcoin, bem como iniciativas estratégicas mais amplas. Como parte de sua estratégia focada no Japão, a Metaplanet também divulgou a aquisição do domínio Bitcoin.jp, posicionando-se mais firmemente no ecossistema cripto do país. Junto com esses desenvolvimentos, a empresa delineou ajustes aos direitos de aquisição de ações e publicou um Q&A para esclarecer detalhes de suas ofertas no exterior. Apesar da turbulência do mercado, o tesouro de Bitcoin da Metaplanet continua a crescer. A empresa agora detém 20.136 BTC avaliados em mais de 2,3 mil milhões de dólares, após sua aquisição mais recente de 1.009 BTC no valor de 112 milhões de dólares. As informações fornecidas neste artigo são apenas para fins educacionais e não constituem aconselhamento financeiro, de investimento ou de negociação. Coindoo.com não endossa ou recomenda qualquer estratégia de investimento específica ou criptomoeda. Sempre conduza sua própria pesquisa e consulte um consultor financeiro licenciado antes de tomar quaisquer decisões de investimento. Autor Alex é um jornalista financeiro experiente e entusiasta de criptomoedas. Com mais de 8 anos de experiência cobrindo as indústrias de cripto, blockchain e fintech, ele é bem versado no complexo e sempre em evolução mundo de...
Q
$0,021845
+12,61%
U
$0,007328
+3,72%
ALEX
$0,0043
+3,86%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews
2025/09/17 18:39
Compartilhar
Analista experiente prevê preço do Bitcoin se a Fed cortar as taxas de juro amanhã
O post Analista Experiente Prevê o Preço do Bitcoin Se o Fed Cortar as Taxas de Juros Amanhã apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O analista de criptomoedas Alex Krüger compartilhou suas expectativas para a decisão de taxa de juros do Fed de amanhã. "Espero um corte de taxa dovish amanhã, mesmo que os mercados de taxa de juros já tenham precificado uma parte significativa disso", disse Krüger. O analista afirmou que escreverá artigos sobre o FOMC e a economia, mas enfatizou que não houve mudança significativa em suas visões de mercado: "Ainda estou otimista sobre ações e Bitcoin. Os mercados frequentemente esquecem quão rápido o Bitcoin pode se mover." Krüger afirmou que o Bitcoin provavelmente atingirá novas máximas até o final do ano. Apesar do poder de compra limitado de Saylor e da realização de lucros por investidores anteriores, o analista acredita que é provável que o BTC alcance novos recordes históricos. Explicando isso matematicamente, Krüger argumentou que a volatilidade escala com a raiz quadrada do tempo. Assim, se a volatilidade realizada permanecer em torno de 40% até o final do ano, isso se traduz em 23% de volatilidade para os próximos quatro meses. Isso significa que o preço do Bitcoin poderia subir para $136.000, um movimento de cerca de 23%, segundo o analista. *Isto não é aconselhamento de investimento. Siga nossa conta do Telegram e Twitter agora para notícias exclusivas, análises e dados on-chain! Fonte: https://en.bitcoinsistemi.com/experienced-analyst-predicts-bitcoin-price-if-the-fed-cuts-interest-rates-tomorrow/
Compartilhar
BitcoinEthereumNews
2025/09/17 18:16
Compartilhar
Bitcoin mantém-se nos $115.000 enquanto o ouro estabelece um novo máximo histórico
O post Bitcoin Mantém-se nos $115.000 enquanto o Ouro Estabelece um Novo Recorde Histórico apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Pontos-chave: Bitcoin tenta liquidar posições long na abertura de Wall Street com foco nos $115.000. Mercados estão virando para short antes da reunião da Reserva Federal de quarta-feira. Ouro atinge novas máximas históricas acima de $3.700 antes de corrigir. Bitcoin (BTC) oscilou na abertura de Wall Street de terça-feira enquanto analistas observavam potenciais liquidações. Gráfico de um minuto de BTC/USD. Fonte: Cointelegraph/TradingView Picos de alavancagem do Bitcoin com longs em risco Dados do Cointelegraph Markets Pro e TradingView mostraram BTC/USD tornando-se instável quando a sessão de negociação dos EUA começou. O preço oscilou entre $114.800 e $115.300 enquanto rodeado por blocos de liquidez nos livros de ordens das exchanges, tanto para cima quanto para baixo. "Há um enorme aglomerado de liquidações de long abaixo do preço atual, especificamente em torno do nível 114724.3. São muitos longs presos," observou o recurso de negociação TheKingfisher em parte de seu último comentário no X. Níveis de liquidação do livro de ordens BTC. Fonte: TheKingfisher/X Um gráfico que acompanha mostrou níveis relevantes de "dor" para traders acima e abaixo do preço à vista. "Este gráfico não prevê o futuro, mas diz onde está a dor. E onde está a dor, os movimentos de preço frequentemente seguem," TheKingfisher acrescentou, observando altos níveis de alavancagem ativos no mercado. No dia anterior, o popular trader Skew identificou volatilidade similar em baixos intervalos de tempo, questionando o que ele implicava ser comportamento manipulativo de preço. $BTCAs operações psicológicas continuam https://t.co/yJAKAijXLt pic.twitter.com/JY5tBX49RV — Skew Δ (@52kskew) 15 de setembro de 2025 "O mercado permanece pesado no lado superior com oferta persistente e descarregamento no preço," ele resumiu em sua última cobertura de mercado. Skew disse que os traders estavam virando para short antes do evento macroeconômico chave da semana: a decisão de taxa de juros da Reserva Federal dos EUA. Esperava-se que o Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) cortasse as taxas pela primeira vez em 2025 em 25 pontos base. "Decadência de posicionamento bastante grande já indo para o FOMC, não surpreendente embora o posicionamento short esteja começando a aumentar como a negociação de consenso indo para o FOMC," ele concluiu...
T
$0,0133
+9,55%
BTC
$113 757,93
+1,64%
TOP
$0,000096
--%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews
2025/09/17 17:34
Compartilhar
LimeWire adquire Fyre Festival – Uma nova era para a marca infame
LimeWire adquire a infame marca Fyre Festival por $230K, planeando um relançamento integrado com cripto. Poderá a tecnologia blockchain reviver o festival fracassado?
ERA
$0,4331
+13,16%
Compartilhar
Blockchainreporter
2025/09/17 17:30
Compartilhar
Bitcoin, ETH, e mais em breve
A publicação Bitcoin, ETH, e Mais em Breve apareceu no BitcoinEthereumNews.com. PayPal Adiciona Cripto ao P2P: Bitcoin, ETH, e Mais em Breve Cadastre-se para o Nosso Boletim Informativo! Para atualizações e ofertas exclusivas, insira o seu e-mail. Keshav é formado em Física e trabalha como escritor no Bitcoinist desde junho de 2021. Ele é apaixonado por escrever e, ao longo dos anos, adquiriu experiência trabalhando em uma variedade de nichos. Keshav mantém um interesse ativo no mercado de criptomoedas, sendo a análise on-chain uma área que ele particularmente gosta de pesquisar e escrever. Este site utiliza cookies. Ao continuar a utilizar este site, está a dar consentimento para a utilização de cookies. Visite o nosso Centro de Privacidade ou Política de Cookies. Concordo Fonte: https://bitcoinist.com/paypal-crypto-to-p2p-bitcoin-ethereum-more-coming/
MORE
$0,02602
+1,79%
COM
$0,012561
+24,30%
SIGN
$0,04421
+4,41%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews
2025/09/17 17:07
Compartilhar
Tesourarias corporativas de Bitcoin impulsionarão a inovação de rendimento de BTC
O post "Tesourarias corporativas de Bitcoin impulsionarão a inovação de rendimento do BTC" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Divulgação: As opiniões e pontos de vista aqui expressos pertencem exclusivamente ao autor e não representam as opiniões e pontos de vista editoriais da crypto.news. Wall Street foi pego de surpresa quando a Strategy adicionou pela primeira vez Bitcoin (BTC) ao seu balanço. Era esta uma empresa de software ou o primeiro ETF corporativo de bitcoin do mundo? Os investidores tiveram que improvisar, e as ações da empresa rapidamente deixaram de ser negociadas com base nos fundamentos de software e começaram a se comportar como um puro representante do Bitcoin. Resumo Com taxas de juros acima de 4%, o Bitcoin ocioso é agora visto como ineficiente, pressionando as tesourarias corporativas a exigir soluções compatíveis que gerem rendimento. As opções atuais — credores falidos, BTC empacotado e DeFi offshore — não atendem aos padrões institucionais de custódia, auditabilidade ou risco. As instituições querem rendimento garantido diretamente no Bitcoin, com atestados transparentes e retornos vinculados à atividade econômica real, não a truques de tokens. Se o Bitcoin fornecer essas estruturas rapidamente, pode ancorar a próxima camada financeira; caso contrário, o capital migrará para Ethereum, Solana ou mercados tradicionais que oferecem rendimentos mais seguros. Esse debate acabou hoje. Gestores de ativos como BlackRock e Fidelity agora comercializam ETFs de Bitcoin para o mainstream, e as tesourarias corporativas coletivamente detêm bilhões em BTC. Mas manter Bitcoin não é mais suficiente. Em um mundo com taxas de juros ainda acima de 4%, o BTC ocioso vem com um alto custo de oportunidade. As tesourarias são obrigadas a otimizar a liquidez e gerar retornos sobre as reservas, não deixar os ativos ociosos. O que era aceitável na primeira onda de adoção corporativa agora parece uma ineficiência gritante. As soluções nativas de Bitcoin atuais não são suficientes Até o momento, não há opções suficientes para colocar o Bitcoin para trabalhar, e nenhuma passa nos testes básicos que as tesourarias aplicam. Credores de custódia como Celsius ofereceram retornos de dois dígitos aos investidores de varejo, apenas para implodir e eliminar depósitos. Produtos de Bitcoin empacotado como wBTC empurram ativos para fora da camada base do Bitcoin e...
T
$0,0133
+9,55%
REAL
$0,07124
+1,62%
LOOKS
$0,0099
+2,42%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews
2025/09/17 16:32
Compartilhar
Notícias em alta
Mais
Quatro.Meme: A emissão de novo token requer um depósito de 0,01 BNB, aplicável ao modo Meme Rush e modo regular
Uma baleia com uma posição long de 25x em ETH já obteve um lucro de $4,335 milhões
Nas últimas 24 horas, a liquidação de contratos em toda a rede foi de US$683 milhões, com posições long e short explodindo.
BlockchainFX lidera as melhores pré-vendas de criptomoedas enquanto Nexchain e Lightchain juntam-se ao impulso de Uptober
Na última hora, a liquidação de toda a rede totalizou 116 milhões de dólares, principalmente devido a posições short.