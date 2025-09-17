Investidores de retalho dos EUA compram quase o dobro de BTC em comparação com ETH: Chainalysis
Os traders de criptomoedas dos EUA nas exchanges centralizadas preferem esmagadoramente BTC, enquanto os fundos institucionais investem em títulos do Tesouro tokenizados e ETFs de criptomoedas. No último ano, o Bitcoin (BTC) provou ser a criptomoeda preferida das pessoas na América do Norte, dizem os analistas da Chainalysis. Enquanto isso, as instituições estão a investir em fundos do mercado monetário tokenizados, que detêm títulos do Tesouro dos EUA, e em fundos negociados em bolsa (ETFs) de criptomoedas. Num excerto do seu relatório Geografia da Criptomoeda de 2025 partilhado com o The Defiant, a empresa de análise forense de blockchain com sede em Nova Iorque revelou que entre junho de 2024 e julho deste ano, os utilizadores comuns nos Estados Unidos compraram 2,7 biliões de dólares em Bitcoin com dólares americanos em exchanges centralizadas, com as compras de Ethereum (ETH) a chegarem a 1,5 biliões de dólares, e o USDT ficou em terceiro lugar com 454 mil milhões de dólares. O relatório observou que a participação do Bitcoin contra pares de negociação de moeda fiduciária na América do Norte "permaneceu incrivelmente estável nos últimos quatro anos, capturando cerca de 42% de todas as negociações fiduciárias em dezembro de 2022 e 42% de todas as negociações fiduciárias novamente em junho de 2025."
Governos Globais 'Estarão a Monitorizar de Perto'
Essa procura sustentada coincide com o rápido crescimento das stablecoins, e a crescente procura global por stablecoins indexadas ao USD, em particular. Segundo o relatório: "Entretanto, a adoção global de stablecoins lastreadas em dólares está a estender a influência monetária americana para além das fronteiras tradicionais, refletindo e consolidando o papel desproporcional do dólar americano nos mercados globais."
De acordo com o relatório da Chainalysis, as stablecoins agora movimentam biliões em liquidez de dólares a cada mês, com volumes de transferência frequentemente excedendo 2 biliões de dólares por mês e atingindo o pico de quase 3 biliões de dólares em 2025.
Volumes totais ajustados de stablecoin. Fonte: Chainalysis
Essa dinâmica ocorre juntamente com a clareza regulatória — em julho, o Presidente Trump assinou a Lei GENIUS, que estabelece critérios para supervisão federal e estadual, e fornece restrições em torno de emissores e reservas. Como a Chainalysis explica no excerto do relatório, as stablecoins referenciadas ao dólar "tornaram-se integradas nas finanças globais", servindo...
