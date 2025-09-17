2025-10-13 Monday

Pizzas congeladas da Katie chegam à Target com acordo de retalho de 20 milhões de dólares

Pizzas congeladas da Katie chegam à Target com acordo de retalho de 20 milhões de dólares

O post As Pizzas Congeladas da Katie Chegam à Target Com Acordo de Retalho de $20 Milhões apareceu no BitcoinEthereumNews.com. As pizzas artesanais congeladas da Katie estão disponíveis em todas as lojas Target do país a partir de 17 de setembro. Katie's Pizza – Andrew Cutraro A ascensão de Katie Lee da dependência e sem-abrigo até se tornar fundadora de uma próspera empresa de pizzas congeladas artesanais é a quintessência da história americana de superação. Outrora uma sem-abrigo que abandonou o ensino secundário, Lee transformou o seu sonho de possuir uma pizzaria de bairro na sua cidade natal de St. Louis em realidade em 2008 – um sonho que tinha há anos mas que não conseguia concretizar devido à sua dependência de álcool e drogas. Hoje, o seu belo e moderno restaurante italiano homónimo ostenta três localizações queridas pela cidade, e num marco incrível, a sua linha de pizzas artesanais congeladas estará disponível em todas as lojas Target do país a partir de 17 de setembro. Mais notavelmente, Lee e a sua equipa de chefs premiados fizeram tudo isto abraçando o impossível – usando muitos ingredientes locais e orgânicos, cada pizza da Katie é feita à mão. Esta proeza culinária é um triunfo pessoal para Lee e a sua equipa, cujo objetivo principal é respeitar o processo tradicional de criar pizzas premium, esticadas à mão e cozidas em forno a lenha. Aqui não é permitida automação – estas são pizzas reais, feitas por pessoas trabalhadoras. E a diferença é cristalina quando as leva para casa, as coze e as prova. Obtém uma pizza de qualidade de restaurante, com crosta crocante ao estilo napolitano carregada de sabor. "Como uma mãe trabalhadora ocupada, é difícil encontrar comida real e conveniente, por isso fizemo-la nós mesmos", diz Lee. "Esta é comida real para a alma, artesanal com os melhores ingredientes. Não há nada igual e temos orgulho em defender isso." Como a Katie está a revolucionar a indústria de pizzas congeladas "Não apenas entrámos na Target — chegámos lá enquanto fazíamos cada pizza à mão, numa instalação que construímos nós mesmos, com chefs, não máquinas", diz Lee. "Há...
BitcoinEthereumNews2025/09/18 00:53
USD estabiliza-se antes do FOMC – Scotiabank

USD estabiliza-se antes do FOMC – Scotiabank

O post USD estabiliza-se antes do FOMC – Scotiabank apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Dólar Americano (USD) está mostrando sinais de estabilização antes da reunião do FOMC de quarta-feira, com ganhos modestos contra a maioria das moedas do G10 enquanto tenta recuperar uma parte das perdas desta semana, relatam os Estrategistas-Chefe de Forex do Scotiabank, Shaun Osborne e Eric Theoret. USD recuperando uma parte das perdas desta semana "Os movimentos carecem de um catalisador claro e sugerem um ajuste de posições antes da decisão da taxa às 14h ET. Os mercados estão amplamente esperando um corte bem sinalizado de 25 pontos base que precisará ser acompanhado por uma declaração, previsão e conferência de imprensa que justifiquem as expectativas de um alívio adicional de 45 pontos base precificado até o final do ano. As moedas individuais do G10 estão mistas em termos de desempenho, com JPY, MXN e GBP mantendo-se próximos da estabilidade vs. o USD, enquanto o CAD e CHF negociam de forma um pouco defensiva. O EUR está mostrando pequenas perdas, mas ainda negociando logo abaixo do seu máximo de vários anos, enquanto as moedas sensíveis ao crescimento e de beta mais alto—NZD, AUD, SEK e NOK—mostram maior fraqueza." "A barreira para uma surpresa dovish parece elevada, dado o sentimento bearish (baixista) e o posicionamento que já estão fortemente inclinados contra o USD. O tom mais amplo do mercado é misto, com os futuros de ações estagnados logo abaixo do recorde de terça-feira, enquanto o rendimento do US10Y parece vulnerável a uma quebra abaixo de 4,00% e uma extensão para níveis vistos brevemente pela última vez em abril. O mercado do Tesouro está negociando bem, apesar de um prazo iminente de 30 de setembro, enquanto o congresso busca evitar uma paralisação do governo. Os republicanos estão visando aprovar um projeto de lei provisório até sexta-feira, mas os democratas parecem estar oferecendo sinais mistos em termos de sua disposição para oferecer apoio." "O Presidente Trump está no Reino Unido para uma visita de Estado, e diz-se que ele falou com o Presidente indiano Modi sobre o tema das tarifas sobre as compras da Índia..."
BitcoinEthereumNews2025/09/18 00:20
Em meio à turbulência do mercado, os investidores estão a recorrer à mineração na nuvem da Open Minerador para estabilidade e retornos a longo prazo.

Em meio à turbulência do mercado, os investidores estão a recorrer à mineração na nuvem da Open Minerador para estabilidade e retornos a longo prazo.

A publicação "Em meio à turbulência do mercado, investidores estão recorrendo à mineração na nuvem Open Miner para estabilidade e retornos a longo prazo" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Londres, setembro de 2025 – À medida que o investimento em ativos digitais continua a entrar no mainstream, a mineração na nuvem surgiu como uma das fontes de renda passiva de crescimento mais rápido. Hoje, a Open Miner anunciou o lançamento de sua aplicação móvel dedicada, projetada para oferecer oportunidades de mineração de criptomoedas seguras, acessíveis e ecológicas para investidores globais. Padrões pioneiros de mineração verde Diferentemente das operações de mineração convencionais, a Open Miner opera mais de 200 centros de dados distribuídos alimentados inteiramente por fontes de energia renovável. Ao depender de energia eólica, solar e hidrelétrica, a plataforma não apenas reduz as emissões de carbono, mas também prova que a mineração de criptomoedas pode ser lucrativa e sustentável ao mesmo tempo. Principais recursos do App de Celular O aplicativo Open Miner, disponível para iOS, Android e Windows, consolida cada etapa do processo de investimento: Gestão de Contratos – Compre e renove contratos de mineração diretamente de um smartphone. Carteira Multi-Ativos – Deposite, saque e transfira fundos perfeitamente entre várias criptomoedas. Notificações Inteligentes – Receba atualizações em tempo real sobre tendências de mercado e desempenho de contratos. Segurança Avançada – Autenticação de dois fatores, armazenamento offline e proteção global de cibersegurança garantem que os ativos dos usuários permaneçam seguros. Opções flexíveis de contrato A Open Miner oferece contratos de mineração escalonados cobrindo Bitcoin e mais de seis altcoins líderes. Com contratos de nível inicial começando em apenas $100, pequenos e médios investidores podem acessar retornos diários previsíveis, enquanto contratos de maior valor oferecem maior potencial de lucro para participantes experientes. Comunidade e recompensas A plataforma promove o engajamento da comunidade através de um programa de recomendação que fornece comissões vitalícias. Os promotores ganham até 7% de recomendações diretas, junto com recompensas adicionais de conexões de segundo e terceiro nível, permitindo que os usuários expandam suas redes enquanto constroem renda passiva. Conformidade e confiança A Open Miner opera sob a Open Commercial Finance Limited, uma empresa registrada no Reino Unido, e é totalmente licenciada pela Financial Conduct Authority (FCA). Este apoio regulatório posiciona a Open Miner como uma das poucas...
SIX
SIX$0.0176+1.61%
RealLink
REAL$0.07125+1.64%
Moonveil
MORE$0.02602+1.79%
BitcoinEthereumNews2025/09/17 23:56
Compartilhar
Melhores traders reúnem-se em torno desta altcoin viral que planeia atualizar o Bitcoin: $HYPER atinge $16.4M

Melhores traders reúnem-se em torno desta altcoin viral que planeia atualizar o Bitcoin: $HYPER atinge $16.4M

A publicação "Traders se Reúnem em Torno Desta Altcoin Viral que Planeja Atualizar o Bitcoin: $HYPER Atinge $16.4M" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A pré-venda do Bitcoin Hyper ($HYPER) continua a aquecer, ultrapassando o marco de preço de $16.4M à medida que as baleias entram. Grandes compras de tokens Bitcoin Hyper ($HYPER) no valor de $69.8K desde segunda-feira impulsionaram a arrecadação de fundos cripto para os holofotes, estabelecendo-a como uma das pré-vendas mais quentes deste ano. As coisas devem ficar ainda mais emocionantes enquanto o projeto persegue seu objetivo de trazer velocidade, baixos custos de transação e utilidade expandida para o ecossistema Bitcoin. Por que o Bitcoin Precisa de uma Blockchain Layer 2 Desde o seu lançamento em 2009, o Bitcoin se consolidou como a principal criptomoeda do mundo. Continua a dominar com sua capitalização de mercado de mais de $2.3T e preço que recentemente atingiu até $124K. Investidores institucionais também começaram a acumular Bitcoins, com tesourarias corporativas detendo mais de 1M $BTC, ou 4.7% do fornecimento total. Em outras palavras, o Bitcoin continua sendo a principal escolha para qualquer pessoa que busca investir em ativos digitais. Mas apesar de seu status, o Bitcoin tem sido prejudicado por problemas como transações lentas e caras. Parte disso se deve ao seu código subjacente, que foi simplificado para torná-lo uma das criptomoedas mais seguras. No entanto, isso limita severamente a utilidade da moeda, razão pela qual você não pode usá-la para contratos inteligentes, DApps, protocolos DeFi e NFTs. Além disso, só pode processar até sete transações por segundo (TPS). Blockchains que vieram depois podem fazer significativamente mais, com a Solana capaz de lidar com até 65K TPS, por exemplo. Corrigir esses problemas requer mais do que apenas reescrever o código; fazer isso comprometeria a robusta segurança do Bitcoin. A solução? Uma blockchain Layer 2 para o Bitcoin. Bitcoin Hyper: Construindo a Via Rápida do Bitcoin O projeto Bitcoin Hyper ($HYPER), agora em pré-venda, está arrecadando fundos para desenvolver uma Layer 2 que tornará as transações de Bitcoin mais rápidas e baratas, e expandirá o que um regular...
BitcoinEthereumNews2025/09/17 23:27
Compartilhar
Ações da GD Culture caem 28% após acordo de Bitcoin de $875M

Ações da GD Culture caem 28% após acordo de Bitcoin de $875M

O post Ações da GD Culture caem 28% após acordo de Bitcoin de $875M apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Notas principais Após adquirir 48 BTC da Pallas Capital, as ações da GDC caíram 28% em 16 de setembro. Esta marca a maior queda que a empresa viu nos últimos 12 meses. O número de empresas com tesouraria em Bitcoin aumentou significativamente em 2025. Pouco depois da GD Culture Group (GDC) fazer um acordo de aquisição de Bitcoin BTC $115 700 Volatilidade 24h: 0,4% Capitalização de mercado: $2,30 T Vol. 24h: $43,26 B com a Pallas Capital, suas ações caíram cerca de 28%. Esta foi designada como a maior queda que as ações experimentaram nos últimos 12 meses. Dados do Google Finance mostraram que houve uma ligeira recuperação de 3,7% na negociação de pré-mercado. GD Culture vende ações para adquirir 48 Bitcoin De acordo com o Google Finance, as ações da GD Culture Group caíram 28,16% em 16 de setembro para atingir $6,99. Esta tornou-se a maior queda da GDC em mais de 12 meses, desencadeando uma notável queda na sua capitalização de mercado para $117,4 milhões. Infelizmente, a queda posicionou a empresa 97% abaixo da sua máxima histórica (ATH) de $235,80, que registou em 19 de fevereiro de 2021. Um novo acordo de aquisição de Bitcoin pode ter "acionado o alarme" sobre a queda do preço das ações. A empresa de livestreaming havia feito um acordo estratégico para trocar dezenas de milhões das suas ações para adquirir 7.500 BTC da Pallas Capital. A GD Culture planeia emitir aproximadamente 39,2 milhões de ações do seu capital social comum e trocá-las por todos os ativos da Pallas Capital. Entre os ativos da Pallas está $875,4 milhões em Bitcoin. Xiaojian Wang, o CEO e Presidente da GD Culture, reconheceu que este acordo irá "apoiar diretamente" o seu plano de construir uma "reserva de ativos cripto forte e diversificada". Ele também disse que isso desempenharia um papel no posicionamento da empresa para beneficiar da crescente aceitação institucional do BTC como um ativo de reserva e armazenamento...
BitcoinEthereumNews2025/09/17 23:22
Robert Kiyosaki chama os ETFs de 'para perdedores', apoia a reformulação do 401(k) de Trump

Robert Kiyosaki chama os ETFs de 'para perdedores', apoia a reformulação do 401(k) de Trump

A publicação "Robert Kiyosaki chama os ETFs de 'para perdedores' e apoia a reformulação do 401(k) de Trump" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O autor de Pai Rico, Pai Pobre, Robert Kiyosaki, está novamente a criticar os fundos negociados em bolsa (ETFs). Ele classificou-os como "para perdedores", mesmo enquanto os ETFs de Bitcoin continuam a atrair enormes entradas. Kiyosaki reforçou a sua crença de que os verdadeiros investidores devem possuir ativos como Bitcoin, ouro ou imóveis diretamente. As observações do autor vieram com grandes elogios à ordem executiva de agosto de Donald Trump. Esta medida abriu as portas para que os planos de reforma 401(k) dos EUA incluam investimentos alternativos. Isso inclui cripto, private equity, imóveis e metais preciosos. Kiyosaki apoia Trump e critica ETFs Numa publicação no X, Kiyosaki afirmou que "a nova XO de Trump trata os investidores como adultos" e acrescentou que a medida torna os seus ativos favoritos, ouro, prata e Bitcoin, "mais valiosos". Mas ele antecipou que apenas investidores "mais inteligentes" e mais disciplinados deveriam aproveitar a mudança de política. "Se não estiver disposto a estudar e fazer o seu trabalho de casa, fique com fundos mútuos e ETFs tradicionais", escreveu. No entanto, o autor de Pai Rico, Pai Pobre agradeceu ao colaborador de longa data Andy Schectman por sinalizar a mudança de política. A ordem executiva de Trump enfrenta obstáculos legais, já que os empregadores permanecem cautelosos com processos judiciais relacionados a investimentos em planos de reforma. Enquanto isso, especialistas jurídicos alertaram que o governo não pode proteger totalmente as empresas de litígios. Isso deixa questões pairando sobre a rapidez com que private equity, cripto e outros ativos de maior risco encontrarão seu caminho para as carteiras de reforma convencionais. Kiyosaki adotou uma postura firme sobre a reforma de Trump como uma validação da sua filosofia de investimento. A indústria já sabe que ele há muito favorece ativos tangíveis como ouro e prata. GRANDE NOTÍCIA: De acordo com o amigo Andy Schectman... em 7 de agosto de 2025... o Presidente Trump assinou uma Ordem Executiva "Democratizando o Acesso a Investimentos Alternativos para Investidores 401k". Como alguns de vocês sabem, eu não invisto em fundos mútuos ou ETFs. Para mim, os Fundos Mútuos...
BitcoinEthereumNews2025/09/17 22:35
Previsão do Bitcoin hoje enquanto a Google planeia Agente de IA com pagamentos em criptomoeda, entradas de ETF de Bitcoin atingem recorde antes da reunião do FOMC, e mais...

Previsão do Bitcoin hoje enquanto a Google planeia Agente de IA com pagamentos em criptomoeda, entradas de ETF de Bitcoin atingem recorde antes da reunião do FOMC, e mais...

Atualizações Hyper do Bitcoin Ao Vivo Hoje: Previsão do Bitcoin Hoje enquanto Google planeia Agente de IA com Pagamentos em Criptomoeda, Entradas de ETF de Bitcoin Atingem Recorde Antes da Reunião do FOMC, e Mais... Leah é uma jornalista britânica com licenciatura em Jornalismo, Media e Comunicações e quase uma década de experiência em redação de conteúdo. Nos últimos quatro anos, o seu foco tem sido principalmente nas tecnologias Web3, impulsionada pelo seu genuíno entusiasmo pela descentralização e pelos mais recentes avanços tecnológicos. Ela contribuiu para importantes publicações de cripto e NFT - Cointelegraph, Coinbound, Crypto News, NFT Plazas, Bitcolumnist, Techreport e NFT Lately - o que a elevou a um papel sénior no jornalismo cripto. Seja a elaborar notícias de última hora ou análises aprofundadas, ela esforça-se por envolver os seus leitores com as informações e insights mais recentes. Os seus artigos frequentemente abrangem as criptomoedas mais populares, corretoras e regulamentações em evolução. Como parte da sua estratégia para atrair novatos em cripto para a Web3, ela explica até os tópicos mais complexos de forma facilmente compreensível e envolvente. Reforçando ainda mais o seu dinâmico histórico jornalístico, ela escreveu para vários setores, incluindo testes de software (TEST Magazine), viagens (Travel Off Path) e música (Mixmag). Quando não está mergulhada num universo cripto, ela provavelmente está a fazer turismo em ilhas (sendo Galápagos e Hainan os seus destinos preferidos). Ou talvez desenhando com lápis de giz enquanto ouve os Pixies, a sua banda favorita de todos os tempos.
BitcoinEthereumNews2025/09/17 21:51
Novo Testnet BDAG em breve disponível! Impulso do Mantle desvanece e AVAX em dificuldades

Novo Testnet BDAG em breve disponível! Impulso do Mantle desvanece e AVAX em dificuldades

O post BDAG Nova Testnet Será Lançada em Breve! Impulso do Mantle Desvanece e AVAX Enfrenta Dificuldades apareceu em BitcoinEthereumNews.com. Notícias Cripto 17 de setembro de 2025 | 16:00 Descubra por que a pré-venda de $407M da BlockDAG e a próxima testnet awakening a tornam uma das criptomoedas mais populares, colocando-a à frente do impulso do Mantle e das tendências de preços da Avalanche. Alguns projetos continuam a falhar quando se trata de provar a força real da rede. O muito comentado aumento de preço do Mantle (MNT) mostra momentum, mas o projeto ainda carece de sinais claros de adoção sustentada. A tendência de preços da Avalanche (AVAX) parece melhor recentemente, mas ainda restam questões sobre quanto tempo pode se manter acima dos seus níveis de resistência principais. Então a questão é, por que esperar por estabilidade quando você pode fazer parte de algo que já está funcionando bem? BlockDAG (BDAG) não está apenas na teoria. Sua muito aguardada Testnet Awakening está prestes a ser lançada. Não se trata de esperar pelo dia da listagem. Trata-se de estar conectado a um sistema ao vivo antes da multidão. É por isso que BlockDAG não é apenas mais um projeto, mas um dos principais Persuasivos e informativos para qualquer pessoa que não queira perder a corrida inicial. BlockDAG Prova Utilidade Real com Mineração e Testnet Awakening A maioria dos projetos fala sobre recompensas de mineração apenas após o lançamento. BlockDAG está se preparando para fazê-lo na fase de rede de teste. Através do Protocolo Stratum, os mineradores de hardware da Série X podem ser sincronizados com a Testnet Awakening e fazer hash ativamente. Isso significa que os adotantes iniciais poderão testar a rede, ganhar BDAG e provar que funciona antes mesmo da chegada da mainnet. Esta configuração é rara e faz da BlockDAG uma das poucas criptomoedas para observar, onde os mineradores podem ver resultados em tempo real em vez de esperar por promessas. O impacto é simples: pessoas com mineradores poderão se conectar a um ecossistema ao vivo. Em vez de perseguir gráficos e esperar que as exchanges abram, esses participantes poderão construir suas participações. Para qualquer pessoa sentada no...
BitcoinEthereumNews2025/09/17 21:29
Investidores de retalho dos EUA compram quase o dobro de BTC em comparação com ETH: Chainalysis

Investidores de retalho dos EUA compram quase o dobro de BTC em comparação com ETH: Chainalysis

A publicação "Investidores de retalho dos EUA compram quase o dobro de BTC em comparação com ETH: Chainalysis" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Os traders de criptomoedas dos EUA nas exchanges centralizadas preferem esmagadoramente BTC, enquanto os fundos institucionais investem em títulos do Tesouro tokenizados e ETFs de criptomoedas. No último ano, o Bitcoin (BTC) provou ser a criptomoeda preferida das pessoas na América do Norte, dizem os analistas da Chainalysis. Enquanto isso, as instituições estão a investir em fundos do mercado monetário tokenizados, que detêm títulos do Tesouro dos EUA, e em fundos negociados em bolsa (ETFs) de criptomoedas. Num excerto do seu relatório Geografia da Criptomoeda de 2025 partilhado com o The Defiant, a empresa de análise forense de blockchain com sede em Nova Iorque revelou que entre junho de 2024 e julho deste ano, os utilizadores comuns nos Estados Unidos compraram 2,7 biliões de dólares em Bitcoin com dólares americanos em exchanges centralizadas, com as compras de Ethereum (ETH) a chegarem a 1,5 biliões de dólares, e o USDT ficou em terceiro lugar com 454 mil milhões de dólares. O relatório observou que a participação do Bitcoin contra pares de negociação de moeda fiduciária na América do Norte "permaneceu incrivelmente estável nos últimos quatro anos, capturando cerca de 42% de todas as negociações fiduciárias em dezembro de 2022 e 42% de todas as negociações fiduciárias novamente em junho de 2025." Governos Globais 'Estarão a Monitorizar de Perto' Essa procura sustentada coincide com o rápido crescimento das stablecoins, e a crescente procura global por stablecoins indexadas ao USD, em particular. Segundo o relatório: "Entretanto, a adoção global de stablecoins lastreadas em dólares está a estender a influência monetária americana para além das fronteiras tradicionais, refletindo e consolidando o papel desproporcional do dólar americano nos mercados globais." De acordo com o relatório da Chainalysis, as stablecoins agora movimentam biliões em liquidez de dólares a cada mês, com volumes de transferência frequentemente excedendo 2 biliões de dólares por mês e atingindo o pico de quase 3 biliões de dólares em 2025. Volumes totais ajustados de stablecoin. Fonte: Chainalysis Essa dinâmica ocorre juntamente com a clareza regulatória — em julho, o Presidente Trump assinou a Lei GENIUS, que estabelece critérios para supervisão federal e estadual, e fornece restrições em torno de emissores e reservas. Como a Chainalysis explica no excerto do relatório, as stablecoins referenciadas ao dólar "tornaram-se integradas nas finanças globais", servindo...
BitcoinEthereumNews2025/09/17 21:07
O ecossistema blockchain expande-se ainda mais — Aplicação de mineração em nuvem XRP lança-se globalmente

O ecossistema blockchain expande-se ainda mais — Aplicação de mineração em nuvem XRP lança-se globalmente

SitonMining lança aplicativo global de Mineração em nuvem de XRP, permitindo aos usuários minerar XRP sem custos de hardware, rastreamento em tempo real de lucros e pagamentos diários.
Blockchainreporter2025/09/17 20:00
