Novo Testnet BDAG em breve disponível! Impulso do Mantle desvanece e AVAX em dificuldades

O post BDAG Nova Testnet Será Lançada em Breve! Impulso do Mantle Desvanece e AVAX Enfrenta Dificuldades apareceu em BitcoinEthereumNews.com. Notícias Cripto 17 de setembro de 2025 | 16:00 Descubra por que a pré-venda de $407M da BlockDAG e a próxima testnet awakening a tornam uma das criptomoedas mais populares, colocando-a à frente do impulso do Mantle e das tendências de preços da Avalanche. Alguns projetos continuam a falhar quando se trata de provar a força real da rede. O muito comentado aumento de preço do Mantle (MNT) mostra momentum, mas o projeto ainda carece de sinais claros de adoção sustentada. A tendência de preços da Avalanche (AVAX) parece melhor recentemente, mas ainda restam questões sobre quanto tempo pode se manter acima dos seus níveis de resistência principais. Então a questão é, por que esperar por estabilidade quando você pode fazer parte de algo que já está funcionando bem? BlockDAG (BDAG) não está apenas na teoria. Sua muito aguardada Testnet Awakening está prestes a ser lançada. Não se trata de esperar pelo dia da listagem. Trata-se de estar conectado a um sistema ao vivo antes da multidão. É por isso que BlockDAG não é apenas mais um projeto, mas um dos principais Persuasivos e informativos para qualquer pessoa que não queira perder a corrida inicial. BlockDAG Prova Utilidade Real com Mineração e Testnet Awakening A maioria dos projetos fala sobre recompensas de mineração apenas após o lançamento. BlockDAG está se preparando para fazê-lo na fase de rede de teste. Através do Protocolo Stratum, os mineradores de hardware da Série X podem ser sincronizados com a Testnet Awakening e fazer hash ativamente. Isso significa que os adotantes iniciais poderão testar a rede, ganhar BDAG e provar que funciona antes mesmo da chegada da mainnet. Esta configuração é rara e faz da BlockDAG uma das poucas criptomoedas para observar, onde os mineradores podem ver resultados em tempo real em vez de esperar por promessas. O impacto é simples: pessoas com mineradores poderão se conectar a um ecossistema ao vivo. Em vez de perseguir gráficos e esperar que as exchanges abram, esses participantes poderão construir suas participações. Para qualquer pessoa sentada no...