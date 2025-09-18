2025-10-13 Monday

Notícias sobre criptomoedas

Fique por dentro das últimas notícias do mundo cripto e das atualizações do mercado!
Previsão do preço da Pi Coin estagna e análise da MYX Finance desvanece

Previsão do preço da Pi Coin estagna e análise da MYX Finance desvanece

O post Previsão de Preço da Pi Coin Estagna & Análise da MYX Finance Desvanece apareceu em BitcoinEthereumNews.com. Notícias Cripto 17 de setembro de 2025 | 23:00 O crescimento da Pi desacelerou, com a mais recente previsão de preço da Pi Coin apontando para um intervalo estreito próximo de $0,34-$0,36, a menos que a adoção aumente. A análise de mercado da MYX Finance (MYX) destaca volatilidade explosiva, mas com preocupações de liquidez e oscilações imprevisíveis, muitos estão inseguros se ela pode manter o momentum. Então a questão é, por que se contentar com incerteza quando há um projeto já provando escala todos os dias? BlockDAG (BDAG) não está esperando pelo hype; está adicionando 1.000 novos detentores diariamente, garantindo $406 milhões em fundos de pré-venda e enviando 20.000 mineradores para 130 países. Com 3 milhões de utilizadores a minerar na sua aplicação X1, isto não é apenas mais uma jogada de baixa capitalização, é infraestrutura global formando-se antes do lançamento. Se está à procura da melhor cripto neste momento, a rápida adoção do BlockDAG e o lançamento de hardware real fazem-no destacar-se como a opção que está avançando rapidamente enquanto outras estão estagnadas. O Crescimento Diário do BlockDAG Torna Caro Ficar de Fora BlockDAG não está apenas adicionando números, está acumulando momentum. Mais de 312.000 detentores únicos já se juntaram, e outros 1.000 estão chegando todos os dias. Esse tipo de adoção constante mostra que isto não é uma jogada de curto prazo ou um projeto de comunidade de nicho. Com 3 milhões de pessoas a minerar através da aplicação X1 e a demanda por hardware escalando globalmente, o BlockDAG está se posicionando como uma das melhores criptos neste momento, especialmente para aqueles que valorizam entrar cedo antes dos preços se moverem. Os números da pré-venda contam a verdadeira história. BlockDAG arrecadou $406 milhões até o momento, com $40 milhões entrando apenas no último mês, aproximadamente $1 milhão por dia. Cada aumento de preço por lote significa que retardatários pagam mais pela mesma alocação, tornando o timing crítico. A $0,013 por BDAG, os detentores estão garantindo um preço que muitos acreditam que não estará disponível por muito tempo. O lançamento de hardware é outro impulsionador chave de confiança. Mais de 20.000...
NEAR
NEAR$2,453+3,50%
Threshold
T$0,01329+9,47%
RealLink
REAL$0,07125+1,64%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/18 05:44
Compartilhar
Mesa redonda crucial sobre regulação de Cripto nos EUA conclui: Um passo histórico em frente

Mesa redonda crucial sobre regulação de Cripto nos EUA conclui: Um passo histórico em frente

A publicação Mesa Redonda Crucial sobre Regulamentação de Criptomoedas dos EUA Conclui: Um Passo Histórico em Frente apareceu em BitcoinEthereumNews.com. Mesa Redonda Crucial sobre Regulamentação de Criptomoedas dos EUA Conclui: Um Passo Histórico em Frente Ir para o conteúdo Início Notícias de Cripto Mesa Redonda Crucial sobre Regulamentação de Criptomoedas dos EUA Conclui: Um Passo Histórico em Frente Fonte: https://bitcoinworld.co.in/us-crypto-regulation-roundtable/
BRC20.COM
COM$0,012561+24,30%
Forward
FORWARD$0,0002364+1,32%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/18 05:31
Compartilhar
Bancos de Nova Iorque aconselhados a utilizar análises de Blockchain: NYDFS

Bancos de Nova Iorque aconselhados a utilizar análises de Blockchain: NYDFS

A publicação "Bancos de Nova Iorque Aconselhados a Utilizar Análise de Blockchain: NYDFS" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Superintendente de Serviços Financeiros de Nova Iorque, Adrienne Harris, emitiu uma carta de orientação na quarta-feira aconselhando todas as organizações bancárias de Nova Iorque a considerar o uso de análise de blockchain para fortalecer a conformidade e gerir riscos relacionados com atividades de moeda virtual. O NYDFS Vincula VCRA Anterior, Orientação de Análise em Nova Notificação aos Bancos O Departamento de Serviços Financeiros (DFS ou NYDFS) [...] Fonte: https://news.bitcoin.com/new-york-banks-advised-to-leverage-blockchain-analytics-nydfs/
BRC20.COM
COM$0,012561+24,30%
Virtuals Protocol
VIRTUAL$0,7879+7,56%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/18 04:33
Compartilhar
Outra empresa cotada na Nasdaq anuncia compra massiva de Bitcoin (BTC)! Torna-se a 14ª maior empresa! – Também vão investir em altcoin ligada a Trump!

Outra empresa cotada na Nasdaq anuncia compra massiva de Bitcoin (BTC)! Torna-se a 14ª maior empresa! – Também vão investir em altcoin ligada a Trump!

A publicação "Outra Empresa Listada na Nasdaq Anuncia Compra Massiva de Bitcoin (BTC)! Torna-se a 14ª Maior Empresa! – Também Investirão em Altcoin Ligada a Trump!" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Enquanto o número de empresas com tesouraria em Bitcoin (BTC) continua a aumentar dia após dia, outra empresa listada na Nasdaq anunciou sua compra de BTC. De acordo com isso, a empresa de transmissão ao vivo e e-commerce GD Culture Group anunciou um acordo de compra de Bitcoin no valor de $787,5 milhões. Segundo o comunicado oficial, o GD Culture Group anunciou que firmou um acordo de capital para adquirir ativos no valor de $875 milhões, incluindo 7.500 Bitcoins, da Pallas Capital Holding, uma empresa registrada nas Ilhas Virgens Britânicas. A GD Culture emitirá aproximadamente 39,2 milhões de ações ordinárias em troca de todos os ativos da Pallas Capital, incluindo Bitcoin no valor de $875,4 milhões. O CEO da GD Culture, Xiaojian Wang, disse que o acordo de aquisição apoiará diretamente o plano da empresa de construir uma reserva de ativos cripto forte e diversificada, aproveitando a crescente aceitação institucional do Bitcoin como ativo de reserva e reserva de valor. Com esta aquisição, espera-se que a GD Culture se torne a 14ª maior empresa de holding de Bitcoin negociada publicamente. O número de empresas que adotam estratégias de tesouraria em Bitcoin aumentou significativamente, excedendo 190 até 2025. Imediatamente após o anúncio do acordo, as ações da GD Culture caíram 28,16% para $6,99, sua maior queda em um ano. Como você também deve se lembrar, a GD Culture anunciou em maio que criaria uma reserva de criptomoedas. Neste ponto, a empresa anunciou que planeja investir em Bitcoin e na meme coin oficial do Presidente Donald Trump, o token TRUMP, através da emissão de até $300 milhões em ações. *Isto não é aconselhamento de investimento. Siga nossa conta do Telegram e Twitter agora para notícias exclusivas, análises e dados on-chain! Fonte: https://en.bitcoinsistemi.com/another-nasdaq-listed-company-announces-massive-bitcoin-btc-purchase-becomes-14th-largest-company-theyll-also-invest-in-trump-linked-altcoin/
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$6,139+2,60%
Bitcoin
BTC$113 735,18+1,62%
Altcoin
ALTCOIN$0,0002917+4,25%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/18 04:06
Compartilhar
Volatilidade do Bitcoin dispara enquanto FOMC confirma corte de taxa de 25 pontos base para setembro

Volatilidade do Bitcoin dispara enquanto FOMC confirma corte de taxa de 25 pontos base para setembro

A publicação "A volatilidade do Bitcoin dispara à medida que o FOMC confirma corte de taxa de 25 pontos base para setembro" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Bitcoin (BTC) oscilou fortemente em 17 de setembro após o Federal Reserve confirmar um corte na taxa de juros de 25 pontos base, reduzindo sua faixa-alvo para a taxa de fundos federais para 4% a 4,25%. A decisão também reduziu a taxa de juros paga sobre saldos de reserva para 4,15% e baixou a taxa de crédito primária para 4,25%, ambas efetivas a partir de 18 de setembro. O Fed disse que a Mesa de Mercado Aberto do Fed de Nova York conduzirá operações de mercado aberto para manter a nova faixa, incluindo até $500 bilhões em acordos de recompra overnight e um limite diário de $160 bilhões por contraparte em repos reversos. Com base nos dados da CryptoSlate, o Bitcoin subiu para uma máxima intradia de $116.318 antes do comunicado, antes de reverter bruscamente para $114.820 quando os traders "venderam a notícia". O declínio foi violento, mas de curta duração, com o Bitcoin recuperando para $115.639 no momento da publicação. As rápidas oscilações enfatizam como os ativos digitais permanecem altamente sensíveis às mudanças na liquidez do dólar e na política do Fed. O corte na taxa era amplamente antecipado, mas marcou o primeiro ajuste de política do Fed em meses após manter os custos de empréstimo elevados. Os mercados já haviam precificado a decisão, embora a velocidade da reação do Bitcoin tenha destacado como os traders estão se posicionando em torno das mudanças nas condições monetárias. Os investidores agora aguardam a conferência de imprensa do presidente Jerome Powell mais tarde para obter mais orientações sobre se o banco central poderá realizar cortes adicionais antes do final do ano. As ações também viram volatilidade após o anúncio, enquanto os rendimentos do Tesouro caíram à medida que os mercados de títulos precificaram condições financeiras mais frouxas. Os movimentos exagerados do Bitcoin refletiram o sentimento de risco mais amplo, mas com oscilações intradia mais acentuadas. Dados de Mercado do Bitcoin No momento da publicação 19:38 UTC em 17 de setembro de 2025, o Bitcoin está classificado como #1 por capitalização de mercado e o preço caiu 0,8% nas últimas 24 horas. O Bitcoin tem uma capitalização de mercado de $2,3 trilhões com um volume de negociação de 24 horas de $52,5 bilhões...
Bitcoin
BTC$113 735,18+1,62%
BarnBridge
BOND$0,1441+4,04%
Capverse
CAP$0,10458+0,18%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/18 03:16
Compartilhar
Reserva Federal corta taxas de juro em 25 pontos base; Bitcoin sobe acima de $116.000

Reserva Federal corta taxas de juro em 25 pontos base; Bitcoin sobe acima de $116.000

O post Federal Reserve Corta Taxas de Juros Em 25 Pontos Base; Bitcoin Sobe Acima de $116.000 apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Federal Reserve cortou as taxas de juros em um quarto de ponto percentual na quarta-feira, reduzindo sua taxa de fundos federais de referência para uma faixa-alvo de 4,00% a 4,25%. A medida, amplamente antecipada pelos mercados, marca a primeira redução de taxa do banco central em anos e reflete a crescente preocupação com a desaceleração do crescimento do emprego e os elevados riscos negativos para a economia dos EUA. Em seu comunicado, o Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) observou que "indicadores recentes sugerem que o crescimento da atividade económica moderou na primeira metade do ano. Os ganhos de emprego desaceleraram, e a taxa de desemprego aumentou ligeiramente, mas permanece baixa. A inflação subiu e continua um pouco elevada." O Fed enfatizou seu duplo mandato de máximo emprego e preços estáveis, mas reconheceu que "a incerteza sobre as perspectivas económicas permanece elevada" e que "os riscos negativos para o emprego aumentaram." A decisão de cortar as taxas em 25 pontos base foi apoiada por 11 membros do comitê, incluindo o presidente Jerome Powell. Uma dissidência veio de Stephen I. Miran, que defendeu uma redução maior de 50 pontos base. Bitcoin Reage ao Corte do Fed Após o anúncio, o Bitcoin (BTC) subiu ligeiramente acima de $116.000, de acordo com dados do Bitcoin Magazine Pro. O movimento reflete o sentimento dos investidores de que uma política monetária mais flexível poderia apoiar ativos de risco, incluindo criptomoedas como o Bitcoin. Analistas de mercado apontaram a rápida reação do Bitcoin como um sinal do seu crescente papel como um ativo sensível a fatores macroeconómicos. Enquanto o S&P 500 e o Nasdaq registraram ganhos modestos, o pico de preço do Bitcoin destacou como os ativos digitais podem beneficiar desproporcionalmente das expectativas de condições financeiras mais fáceis. Perspectiva de Política O Fed enfatizou que ajustes adicionais dependerão dos dados recebidos. "Ao considerar ajustes adicionais à faixa-alvo para a taxa de fundos federais, o Comitê avaliará cuidadosamente os dados recebidos, a evolução das perspectivas e o equilíbrio de riscos", dizia o comunicado. O FOMC também...
Union
U$0,007328+3,72%
Bitcoin
BTC$113 735,18+1,62%
Movement
MOVE$0,0858+4,12%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/18 03:12
Compartilhar
ÚLTIMA HORA: O Presidente da Fed Jerome Powell Fala Após Decisão da Taxa de Juros – AO VIVO

ÚLTIMA HORA: O Presidente da Fed Jerome Powell Fala Após Decisão da Taxa de Juros – AO VIVO

O presidente do Fed, Jerome Powell, está a realizar uma conferência de imprensa ao vivo após a decisão da taxa de juros. Aqui estão os detalhes. Continue a ler: ÚLTIMA HORA: O presidente do Fed, Jerome Powell, fala após a decisão da taxa de juros – AO VIVO
SphereX
HERE$0,00021+0,47%
SecondLive
LIVE$0,00842+0,23%
Compartilhar
Coinstats2025/09/18 02:38
Compartilhar
Botanix lança stBTC para oferecer rendimento nativo do Bitcoin

Botanix lança stBTC para oferecer rendimento nativo do Bitcoin

O post Botanix lança stBTC para oferecer rendimento nativo do Bitcoin apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Botanix Labs lançou o stBTC, um token de staking líquido projetado para transformar o Bitcoin em um ativo gerador de rendimento, redistribuindo taxas de rede diretamente aos utilizadores. O protocolo começará a acumular rendimento ainda esta semana, com seu Genesis Vault programado para abrir em 25 de setembro, limitado a 50 BTC. A iniciativa marca uma das primeiras tentativas de gerar rendimento nativo do Bitcoin sem depender de modelos de tokens inflacionários ou custódiantes centralizados. O stBTC funciona permitindo que os utilizadores depositem Bitcoin no contrato inteligente sem permissão da Botanix, recebendo tokens stBTC que representam sua participação no vault de staking. À medida que as transações ocorrem, 50% das taxas de rede Botanix, pagas em BTC, retornam aos detentores de stBTC. Com o tempo, o valor do stBTC aumenta em relação ao BTC, permitindo que os utilizadores resgatem seu depósito original mais o rendimento. A Botanix estima que os retornos iniciais possam atingir 20-50% anualmente antes de estabilizar em torno de 6-8%, um nível semelhante ao staking em Ethereum, mas totalmente denominado em Bitcoin. A Botanix afirma que auditorias de segurança foram concluídas pela Spearbit e Sigma Prime, e o protocolo é construído no padrão de vault EIP-4626, que também sustenta produtos de staking baseados em Ethereum. A arquitetura Spiderchain da empresa, operada por 16 entidades independentes, incluindo Galaxy, Alchemy e Fireblocks, protege a rede. Se a adoção crescer, a Botanix argumenta que o sistema poderia tornar o Bitcoin um ativo produtivo e componível para finanças descentralizadas, enquanto reforça o consenso da rede. Esta é uma história em desenvolvimento. Este artigo foi gerado com a assistência de IA e revisado pelo editor Jeffrey Albus antes da publicação. Receba as notícias na sua caixa de entrada. Explore os boletins informativos da Blockworks: Fonte: https://blockworks.co/news/botanix-launches-stbtc
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/18 02:37
Compartilhar
Adam Wainwright volta ao montículo para honrar Darryl Kile

Adam Wainwright volta ao montículo para honrar Darryl Kile

A publicação "Adam Wainwright Volta ao Montículo para Homenagear Darryl Kile" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Adam Wainwright do St. Louis Cardinals no banco de reservas durante a segunda entrada contra o Miami Marlins no Busch Stadium em 18 de julho de 2023 em St. Louis, Missouri. (Foto de Brandon Sloter/Image Of Sport/Getty Images) Getty Images Adam Wainwright, veterano do St. Louis Cardinals, é um cara bastante descontraído, e não é improvável que converse com você sobre tradições do beisebol e churrasco, ou até mesmo compartilhe uma piada. Essa personalidade apareceu na semana passada durante nossa chamada no Zoom quando mencionei pela primeira vez que sou fã do Chicago Cubs. Ele respondeu à menção da minha base de fãs: "Até agora, não acho que esta entrevista esteja indo muito bem." No entanto, Wainwright retornará ao Busch Stadium em 19 de setembro com um tom mais sério, desta vez para homenagear outro ex-Cardinal e amigo, o falecido Darryl Kile. Wainwright subirá ao montículo não como arremessador titular, mas para lançar o primeiro arremesso cerimonial do jogo. Juntando-se a ele no montículo estará a filha de Kile, Sierra, enquanto os dois ajudam a lançar um novo programa chamado Playing with Heart. "O falecimento de Darryl foi um lembrete de que as doenças cardíacas não discriminam, mesmo contra atletas de elite em excelente forma física", disse Wainwright. "Este programa é sobre ajudar as pessoas a reconhecerem os riscos, tomarem medidas e, esperançosamente, salvarem vidas." Wainwright, que jogou pelo St. Louis Cardinals como arremessador titular de 2005 a 2023, visa unir a essência da tradição do beisebol com uma mensagem crucial sobre saúde cardíaca. Kile, um querido arremessador dos Cardinals, faleceu tragicamente em 2002 aos 33 anos como resultado de doença cardíaca precoce. Sua morte súbita abalou o mundo do beisebol e deixou um impacto duradouro em companheiros de equipe, fãs e especialmente sua família. Agora, mais de duas décadas depois, Sierra Kile está se apresentando com Wainwright para...
MemeCore
M$2,03782-11,79%
Threshold
T$0,01329+9,47%
Seed.Photo
PHOTO$0,72-10,00%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/18 02:08
Compartilhar
CAD desce ligeiramente antes da decisão de taxa do BoC – Scotiabank

CAD desce ligeiramente antes da decisão de taxa do BoC – Scotiabank

O post CAD desce marginalmente antes da decisão de taxa do BoC – Scotiabank apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Dólar Canadiano (CAD) está fraco, com uma queda marginal de 0,1% vs. o USD antes das decisões duplas de taxa do BoC/Fed de quarta-feira, relatam os Estrategistas Chefes de FX do Scotiabank, Shaun Osborne e Eric Theoret. Os mercados estão à espera de um corte O Banco do Canadá também é amplamente esperado para entregar um corte de taxa de 25bpt às 9:45 ET, e o Gov. Mackelm realizará uma conferência de imprensa às 10:30 ET. Assim como com o Fed, vemos a barreira para uma surpresa dovish do BoC como sendo um pouco elevada, dado que os mercados estão realmente precificando quase 29bpts de flexibilização para a decisão de hoje e quase 50bpts de flexibilização até o final do ano. A comunicação de Macklem será crítica enquanto os mercados procuram comentários-chave sobre inflação e a perspectiva para estabilidade de preços após os últimos desenvolvimentos da política comercial. Comentários sobre a situação fiscal do Canadá também serão examinados de perto, dado o anúncio de terça-feira de uma data de lançamento de 4 de novembro para o orçamento federal. Em termos de fundamentos do CAD, notamos a estabilização nos spreads de rendimento. Nossa avaliação FV do USDCAD está atualmente em 1,3561 e ainda exibe uma divergência significativa dos níveis atuais no spot, no entanto, a extensão do residual parece estar diminuindo. "O quadro técnico do USD/CAD parece ter se tornado mais decididamente baixista após a quebra de terça-feira do nível de suporte da tendência da MA de 50 dias (1,3772). O RSI também caiu abaixo de 50 para território baixista, e o equilíbrio de risco de curto prazo favorece mais queda e um impulso através do suporte recente na faixa média de 1,37. Esperamos uma faixa de curto prazo entre 1,3700 e 1,3800." Fonte: https://www.fxstreet.com/news/cad-down-marginally-into-the-boc-rate-decision-scotiabank-202509171145
NEAR
NEAR$2,453+3,50%
LooksRare
LOOKS$0,0099+2,42%
Moonveil
MORE$0,02602+1,79%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/18 00:50
Compartilhar

Notícias em alta

Mais

Quatro.Meme: A emissão de novo token requer um depósito de 0,01 BNB, aplicável ao modo Meme Rush e modo regular

Uma baleia com uma posição long de 25x em ETH já obteve um lucro de $4,335 milhões

Nas últimas 24 horas, a liquidação de contratos em toda a rede foi de US$683 milhões, com posições long e short explodindo.

BlockchainFX lidera as melhores pré-vendas de criptomoedas enquanto Nexchain e Lightchain juntam-se ao impulso de Uptober

Na última hora, a liquidação de toda a rede totalizou 116 milhões de dólares, principalmente devido a posições short.