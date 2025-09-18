Volatilidade do Bitcoin dispara enquanto FOMC confirma corte de taxa de 25 pontos base para setembro

A publicação "A volatilidade do Bitcoin dispara à medida que o FOMC confirma corte de taxa de 25 pontos base para setembro" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Bitcoin (BTC) oscilou fortemente em 17 de setembro após o Federal Reserve confirmar um corte na taxa de juros de 25 pontos base, reduzindo sua faixa-alvo para a taxa de fundos federais para 4% a 4,25%. A decisão também reduziu a taxa de juros paga sobre saldos de reserva para 4,15% e baixou a taxa de crédito primária para 4,25%, ambas efetivas a partir de 18 de setembro. O Fed disse que a Mesa de Mercado Aberto do Fed de Nova York conduzirá operações de mercado aberto para manter a nova faixa, incluindo até $500 bilhões em acordos de recompra overnight e um limite diário de $160 bilhões por contraparte em repos reversos. Com base nos dados da CryptoSlate, o Bitcoin subiu para uma máxima intradia de $116.318 antes do comunicado, antes de reverter bruscamente para $114.820 quando os traders "venderam a notícia". O declínio foi violento, mas de curta duração, com o Bitcoin recuperando para $115.639 no momento da publicação. As rápidas oscilações enfatizam como os ativos digitais permanecem altamente sensíveis às mudanças na liquidez do dólar e na política do Fed. O corte na taxa era amplamente antecipado, mas marcou o primeiro ajuste de política do Fed em meses após manter os custos de empréstimo elevados. Os mercados já haviam precificado a decisão, embora a velocidade da reação do Bitcoin tenha destacado como os traders estão se posicionando em torno das mudanças nas condições monetárias. Os investidores agora aguardam a conferência de imprensa do presidente Jerome Powell mais tarde para obter mais orientações sobre se o banco central poderá realizar cortes adicionais antes do final do ano. As ações também viram volatilidade após o anúncio, enquanto os rendimentos do Tesouro caíram à medida que os mercados de títulos precificaram condições financeiras mais frouxas. Os movimentos exagerados do Bitcoin refletiram o sentimento de risco mais amplo, mas com oscilações intradia mais acentuadas. Dados de Mercado do Bitcoin No momento da publicação 19:38 UTC em 17 de setembro de 2025, o Bitcoin está classificado como #1 por capitalização de mercado e o preço caiu 0,8% nas últimas 24 horas. O Bitcoin tem uma capitalização de mercado de $2,3 trilhões com um volume de negociação de 24 horas de $52,5 bilhões...