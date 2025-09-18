2025-10-13 Monday

Preço do Ouro Atinge Novo Recorde Alto Surpreendente

A publicação Preço do Ouro Atinge Novo Recorde Histórico Impressionante apareceu em BitcoinEthereumNews.com. Aumento Sem Precedentes: Preço do Ouro Atinge Novo Recorde Histórico Impressionante Ir para o conteúdo Início Notícias Cripto Aumento Sem Precedentes: Preço do Ouro Atinge Novo Recorde Histórico Impressionante Fonte: https://bitcoinworld.co.in/gold-price-record-high/
BitcoinEthereumNews2025/09/18 07:55
Os batedores titânicos de Inglaterra ultrapassam a Irlanda no primeiro T20 em Malahide

O post Os Batedores Titânicos da Inglaterra Vencem a Irlanda no Primeiro T20 em Malahide apareceu no BitcoinEthereumNews.com. DUBLIN, IRLANDA – 17 DE SETEMBRO: Phil Salt da Inglaterra rebate para seis corridas observado pelo wicketkeeper irlandês Lorcan Tucker durante a primeira partida Internacional T20 entre Irlanda e Inglaterra no Malahide Cricket Club em 17 de setembro de 2025 em Dublin, Irlanda. (Foto de Gareth Copley/Getty Images) Getty Images A Inglaterra continuou sua forma brutal nos internacionais T20 depois de vencer a Irlanda na quarta-feira na primeira de uma série de três partidas. Uma viagem através do mar irlandês foi uma introdução suave para o capitão substituto Jacob Bethell, enquanto sua equipe completou uma vitória abrangente por quatro wickets sobre os Verde e Brancos no atraente ambiente do Castelo e Jardins de Malahide. A Inglaterra agora marcou mais de 500 corridas nos últimos dois T20s. Eles massacraram a África do Sul em Manchester na terça-feira passada, registrando a pontuação mais alta por uma nação Membro Pleno no formato. Phil Salt, que marcou 141 em Old Trafford, ficou 11 corridas aquém de outra centena em sua busca para ser o melhor rebatedor de T20 do mundo. Salt bateu seu taco contra sua proteção com raiva ao sair, mas ele acumulou um total de 12 sixes e 25 fours nessas rebatidas. A Irlanda rebateu bem, marcando 25 limites após um powerplay relativamente contido. Lorcan Tucker tem média superior a 40 no críquete de Teste, e suas habilidades multi-formato tiveram uma exibição descontraída aqui. O wicketkeeper marcou esplêndidos 55 enquanto fazia uma parceria de 123 com Harry Tector, que fez 63. O único ponto negativo contra a Inglaterra foi o esforço de arremesso. Adil Rashid sofreu mais do que o habitual na série truncada contra os Proteas, e ele também lançou alguns arremessos duvidosos no Norte de Dublin. Jamie Overton se retirou da seleção de bola vermelha, mas ele estava errático no comprimento. Sam Curran, o especialista em bits and pieces da Inglaterra, não teve seu...
BitcoinEthereumNews2025/09/18 07:53
Recuperação do preço do Bitcoin revive margens de lucro para baleias de curto prazo, rally vai continuar?

A publicação "A Recuperação do Preço do Bitcoin Revive as Margens de Lucro para as Baleias de Curto prazo, Rally Continuará?" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin's Price Recovery Revives Profit Margins For Short-Term Whales, Rally To Extend? | Bitcoinist.com Cadastre-se para o nosso boletim informativo! Para atualizações e ofertas exclusivas, insira seu e-mail. Meu nome é Godspower Owie, e trabalho para as plataformas de notícias NewsBTC e Bitcoinist. Às vezes gosto de me considerar um explorador, pois gosto de explorar novos lugares, aprender coisas novas, especialmente as valiosas, e conhecer novas pessoas que têm impacto na minha vida, por menor que seja. Valorizo minha família, amigos, carreira e tempo. Realmente, esses são provavelmente os aspectos mais significativos da existência de cada pessoa. Não persigo ilusões, mas sonhos. Este site usa cookies. Ao continuar a usar este site, você está dando consentimento para que os cookies sejam utilizados. Visite nosso Centro de Privacidade ou Política de Cookies. Eu concordo Fonte: https://bitcoinist.com/bitcoin-revives-sth-profit-margins/
BitcoinEthereumNews2025/09/18 07:33
Afiliada da Bolsa de Valores da Coreia KOSCOM solicita marcas registadas de Stablecoin

A afiliada fornecedora de infraestrutura de TI da Korea Exchange, KOSCOM, solicitou cinco marcas registadas relacionadas com stablecoins, além de reorganizar os seus departamentos de cripto e ativos digitais.
Coinstats2025/09/18 07:30
Ações da Lyft atingem máximo de três anos após parceria com a Waymo

O post Ações da Lyft Atingem Máxima de Três Anos Após Parceria com Waymo apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Topline As ações da Lyft subiram mais de 14% na quarta-feira para uma máxima de três anos depois que a empresa de transporte compartilhado anunciou uma parceria com o serviço de transporte autônomo Waymo. Vista geral da sinalização da Lyft durante o Festival de Cinema de Sundance em 23 de janeiro de 2023 em Park City, Utah. (Foto de Mat Hayward/Getty Images) Getty Images Fatos Principais As ações da Lyft subiram 11,9% para $22,60 cerca de trinta minutos antes do fechamento do mercado na quarta-feira. O aumento no preço das ações leva as ações da Lyft ao seu ponto mais alto desde maio de 2022, quando caíram drasticamente após o boom pós-lockdown da COVID no ano anterior. A parceria entre Lyft e Waymo traz o serviço de robotáxi da Waymo para Nashville, somando-se ao serviço da empresa nas cidades de Los Angeles, Phoenix, San Francisco, Atlanta e Austin. A Lyft fornecerá manutenção de veículos, infraestrutura e operações de depósito sob o acordo. Os passageiros poderão usar o serviço de robotáxi da Waymo primeiro através do aplicativo da empresa e depois através do aplicativo da Lyft à medida que o serviço em Nashville cresce. Receba Alertas de Texto de Notícias de Última Hora da Forbes: Estamos lançando alertas por mensagem de texto para que você sempre saiba as maiores histórias que moldam as manchetes do dia. Envie "Alerts" para (201) 335-0739 ou cadastre-se aqui. Tangente As ações da Uber, concorrente de transporte compartilhado da Lyft, caíram 4,2% às 14:30 EDT, apagando os ganhos feitos na última semana de negociação. As ações da Uber subiram mais de 53% este ano. Contexto Principal As ações da Lyft têm estado em alta desde que a empresa anunciou seus resultados do segundo trimestre em agosto, quando ficou abaixo das expectativas dos analistas em receita ($1,6 bilhão) e lucro por ação ($0,10), mas registrou $4,5 bilhões em reservas brutas—um recorde histórico que representou um aumento de 12% ano a ano. A Waymo está procurando expandir o mercado para suas viagens autônomas no próximo ano, com planos de trazer seu serviço para Washington, D.C., Miami e Nova York. Também tem testado em cidades...
BitcoinEthereumNews2025/09/18 07:11
O melhor investimento em criptomoeda para fazer hoje é Pepeto, melhor que Shiba Inu e Pepe

Os investidores querem utilidade; opção de venda de dinheiro num token sem futuro parece roleta. O ângulo inteligente está nas pré-vendas, [...] A publicação O Melhor Investimento Cripto Para Fazer Hoje É Pepeto, Melhor Que Shiba Inu E Pepe apareceu primeiro em Coindoo.
Coindoo2025/09/18 06:39
A recente recuperação da Solana (SOL) pode impressionar, mas investidores que procuram um ROI transformador estão a olhar para outros lugares

O post A Recente Alta da Solana (SOL) Pode Impressionar, Mas Investidores Que Buscam ROI Transformador Estão Olhando Para Outros Lugares apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A última alta da Solana (SOL) atraiu investidores de todo o mundo, mas a história maior para investidores visionários é para onde estão se dirigindo as próximas ondas de retornos transformadores. À medida que a Solana continua a ver altos níveis de uso do ecossistema e utilização da rede, o cenário está sendo lentamente preparado para a Mutuum Finance (MUTM). MUTM está com preço de $0,035 em sua pré-venda de rápido crescimento. Uma valorização de preço de 14,3% é o que os investidores vão antecipar na próxima fase. Mais de $15,85 milhões foram arrecadados enquanto a pré-venda continua ganhando momentum. Ao contrário da maioria dos tokens que surfam ondas de pré-hype de curto prazo, a Mutuum Finance está se tornando uma escolha focada em utilidade com maior potencial de valor e, portanto, uma opção cada vez melhor para investidores que buscam mais do que apenas ação de preço. Solana Mantém Ganhos Próximos a $234 Enquanto a Especulação Persiste Solana (SOL) está sendo negociada atualmente a $234,08, mantendo sua faixa de 24 horas em torno de $234,42 a $248,19, ilustrando a tendência recente. O token registrou fortes ganhos de sete dias de quase 13%, superando em muito a maioria de seus pares, sendo apoiado pelo aumento de volume e compras institucionais. A resistência está em $250-$260, e o suporte parece estar em $220-$230, sendo estes níveis significativos para potencial breakout ou recuo de mercado. No entanto, a nova criptomoeda DeFi Mutuum Finance está sendo considerada pelos observadores do mercado como tendo mais potencial de valorização, estando ainda em pré-venda. Pré-venda da Mutuum Finance Fase 6 A Mutuum Finance está atualmente na Fase 6 de Pré-venda e oferecendo tokens por $0,035. A pré-venda tem avançado muito rapidamente, e os investidores já arrecadaram mais de $15,85 milhões. O projeto também planeja uma stablecoin indexada ao USD na blockchain Ethereum para pagamentos convenientes e como mantenedora de valor a longo prazo. A Mutuum Finance é uma plataforma DeFi de empréstimo duplo e multipropósito que beneficia tanto tomadores quanto emprestadores. Ela fornece a rede para o varejo assim como...
BitcoinEthereumNews2025/09/18 06:23
Metaplanet forma subsidiárias focadas em Bitcoin no Japão e nos EUA.

A publicação "Metaplanet Forma Subsidiárias Focadas em Bitcoin no Japão e nos EUA" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Metaplanet (3350), a maior empresa de tesouraria de Bitcoin no Japão, disse que estabeleceu duas subsidiárias — uma no Japão e outra nos EUA — e comprou o nome de domínio bitcoin.jp enquanto fortalece seu compromisso com a maior criptomoeda. A Bitcoin Japan Inc. será sediada em Tóquio e administrará um conjunto de mídias, conferências e plataformas online relacionadas ao Bitcoin, incluindo o domínio de internet e a Bitcoin Magazine Japan. A unidade americana, Metaplanet Income Corp., será sediada em Miami e focará na geração de renda a partir de produtos financeiros relacionados ao Bitcoin, incluindo derivativos, disse a empresa em uma publicação no X. A Metaplanet observou que lançou um negócio de geração de renda com Bitcoin no último trimestre de 2024 e pretende expandir ainda mais essas operações através da nova subsidiária. Ambas as subsidiárias de propriedade integral são lideradas em parte pelo CEO da Metaplanet, Simon Gerovich. No início deste mês, a empresa elevou suas reservas de Bitcoin para mais de 20.000 BTC. Atualmente, é a sexta maior empresa de tesouraria de Bitcoin do mundo, com 20.136 BTC em seu balanço, de acordo com dados da BitcoinTreasuries. A empresa líder, Strategy (MSTR), possui 638.985 BTC. As subsidiárias estão sendo estabelecidas logo após a empresa anunciar planos para levantar 204,1 bilhões de ienes líquidos (1,4 bilhão de dólares) em uma venda internacional de ações para reforçar suas reservas de BTC. As ações da Metaplanet caíram 1,16% na quarta-feira. Fonte: https://www.coindesk.com/business/2025/09/17/metaplanet-sets-up-u-s-japan-subsidiaries-buys-bitcoin-jp-domain-name
BitcoinEthereumNews2025/09/18 06:12
Taxas-chave: A Fed finalmente cede e os mercados agitam-se

Taxas-chave: A Fed finalmente cede e os mercados agitam-se

Powell corta timidamente, Trump grita mais alto do que nunca, e o cripto comemora. Em Washington, o FED baixa as armas, enquanto o Bitcoin e as stablecoins revisam sua coreografia. L'article Key Rates: The Fed Finally Gives In and Markets Stir est apparu en premier sur Cointribune.
Coinstats2025/09/18 04:15
8,18 milhões de Solana Comprometidos na CME enquanto as Opções de SOL se preparam para Negociação ao vivo

Interesse aberto da Solana dispara 6% na CME
Coinstats2025/09/18 04:05
