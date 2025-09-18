Reguladores de Nova Iorque Pressionam Bancos a Adotar Análises Blockchain

O principal regulador financeiro de Nova Iorque instou os bancos a adotarem análises de blockchain, sinalizando uma supervisão mais rigorosa dos riscos ligados às criptomoedas. A medida reflete a preocupação dos reguladores de que as instituições tradicionais enfrentam uma exposição crescente aos ativos digitais. Enquanto as empresas nativas de cripto já dependem de ferramentas de monitoramento, o Departamento de Serviços Financeiros agora espera que os bancos as utilizem para detetar atividades ilícitas. O NYDFS Delineia Expectativas de Conformidade O aviso, emitido na quarta-feira pela Superintendente Adrienne Harris, aplica-se a todos os bancos estaduais e filiais estrangeiras. Na sua carta à indústria, o Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova Iorque (NYDFS) enfatizou que as análises de blockchain devem ser integradas nos programas de conformidade de acordo com o tamanho, operações e apetite ao risco de cada banco. O regulador advertiu que os mercados cripto evoluem rapidamente, exigindo que as instituições atualizem os seus quadros regularmente. "As tecnologias emergentes introduzem ameaças em evolução que requerem ferramentas de monitoramento aprimoradas", afirmou o aviso. Destacou a necessidade de os bancos prevenirem lavagem de dinheiro, violações de sanções e outras finanças ilícitas ligadas a transações de moeda virtual. Para esse fim, o Departamento listou áreas específicas onde as análises de blockchain podem ser aplicadas: Triagem de carteiras de clientes com exposição cripto para avaliar riscos. Verificação da origem de fundos de provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs). Monitoramento do ecossistema de forma holística para detetar lavagem de dinheiro ou exposição a sanções. Identificação e avaliação de contrapartes, como VASPs de terceiros. Avaliação da atividade de transação esperada versus real, incluindo limites em dólares. Ponderação de riscos ligados a novos produtos de ativos digitais antes do lançamento. Estes exemplos destacam como as instituições podem adaptar ferramentas de monitoramento para fortalecer os seus quadros de gestão de risco. A orientação expande o quadro de Atividades Relacionadas a Moedas Virtuais (VCRA) do NYDFS, que tem governado a supervisão cripto no estado desde 2022. Reguladores Sinalizam Impacto Mais Amplo Observadores do mercado dizem que o aviso é menos sobre novas regras e mais sobre esclarecer expectativas. Ao formalizar o papel das análises de blockchain nas finanças tradicionais, Nova Iorque está reforçando a ideia de que os bancos não podem tratar a exposição cripto como uma preocupação de nicho. Os analistas também acreditam que a abordagem pode repercutir além de Nova Iorque. Agências federais e reguladores em outros estados podem ver a orientação como um modelo para alinhar a supervisão bancária com as realidades da adoção de ativos digitais. Para as instituições, a falha em adotar ferramentas de inteligência blockchain pode convidar ao escrutínio regulatório e minar sua capacidade de salvaguardar a confiança dos clientes. Com as criptomoedas agora firmemente incorporadas nas finanças globais, a posição de Nova Iorque sugere que as análises de blockchain não são mais opcionais para os bancos — são essenciais para proteger a integridade do sistema financeiro.