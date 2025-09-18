2025-10-13 Monday

Marca de Moda de Tokyo Expande-se para Bitcoin e Agente de IA

Marca de Moda de Tokyo Expande-se para Bitcoin e Agente de IA

A publicação "Marca de Moda de Tóquio Expande-se para Bitcoin e IA" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Na quarta-feira, o retalhista japonês de vestuário casual Mac House anunciou que os acionistas aprovaram uma mudança de nome para Gyet Co., Ltd., sinalizando uma mudança estratégica para cripto e ativos digitais. A mudança destaca um plano corporativo mais amplo centrado em criptomoeda, blockchain e inteligência artificial. Reflete a ambição da empresa de lançar um programa global de tesouraria Bitcoin, atraindo a atenção de observadores domésticos e internacionais. "Yet" e Seu Significado Global A carta corporativa alterada da Gyet introduz iniciativas digitais abrangentes, adicionando aquisição de criptomoedas, negociação, gestão de ativos e serviços de pagamento. Os novos objetivos também abrangem mineração na nuvem, staking, empréstimos e yield farming, bem como desenvolvimento de sistemas blockchain, projetos relacionados a NFT e pesquisa em IA generativa e operações de centros de dados. Essas mudanças indicam uma clara intenção de diversificar além do vestuário e posicionar a empresa nos setores globais de tecnologia e finanças. Patrocinado Patrocinado O rebranding reflete o objetivo da Gyet de operar com uma perspectiva internacional mais ampla. Seu novo nome transmite três conceitos: "Growth Yet", "Global Yet" e "Generation Yet", sinalizando um desejo de criar valor impulsionado pela tecnologia para as gerações futuras, enquanto expande além do mercado doméstico do Japão. Compra e Mineração de Bitcoin A Gyet declarou suas ambições de ativos digitais em junho de 2025 e em julho assinou um acordo básico de cooperação com a empresa de mineração Zerofield. A empresa desde então iniciou um programa de aquisição de Bitcoin de $11,6 milhões e está testando operações de mineração em estados dos EUA como Texas e Georgia, onde os custos de eletricidade são relativamente baixos. Seu objetivo de manter mais de 1.000 BTC é modesto globalmente, mas o modelo—financiando compras e mineração com fluxo de caixa do varejo—permanece incomum para um negócio de vestuário. Dentro do Japão, a Gyet segue empresas como Hotta Marusho e Kitabo, que também diversificaram para atividades de criptomoeda distintas de suas operações originais. Esta mudança pode acelerar as participações corporativas em Bitcoin como uma estratégia financeira, atrair interesse em empreendimentos de mineração no exterior por empresas japonesas, e...
2025/09/18
Ganhos de 8% do Bitcoin já fazem de setembro de 2025 o seu segundo melhor

Ganhos de 8% do Bitcoin já fazem de setembro de 2025 o seu segundo melhor

A publicação "Ganhos de 8% do Bitcoin Já Fazem de Setembro de 2025 o Seu Segundo Melhor" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Pontos-chave: O Bitcoin está contrariando tendências sazonais ao adicionar 8%, tornando este setembro o seu melhor desde 2012. Setembro de 2025 precisaria ver uma valorização de 20% para se tornar o mais forte do Bitcoin de sempre. A volatilidade de preços do BTC está em níveis raramente vistos antes num ciclo de alta incomum. O Bitcoin (BTC) ganhou mais neste setembro do que em qualquer ano desde 2012, um novo recorde de mercado em alta. Dados históricos de preços da CoinGlass e BiTBO confirmam que, com 8%, a valorização de setembro de 2025 do Bitcoin é a segunda melhor de sempre. Bitcoin evitando o "Rektember" com ganhos de 8% Setembro é tradicionalmente o mês mais fraco do Bitcoin, com perdas médias de cerca de 8%. Retornos mensais de BTC/USD (captura de ecrã). Fonte: CoinGlass Este ano, as apostas são altas para a sazonalidade do preço do BTC, já que padrões históricos exigem o próximo pico do mercado em alta e outros ativos de risco estabelecem repetidos novos recordes históricos. Enquanto tanto o ouro quanto o S&P 500 estão em descoberta de preço, o BTC/USD enrolou-se durante setembro após estabelecer novos máximos próprios no mês anterior. Mesmo com "apenas" 8%, no entanto, o desempenho deste setembro é atualmente suficiente para torná-lo o mais forte do Bitcoin em 13 anos. A única vez que o nono mês do ano foi mais lucrativo para os touros do Bitcoin foi em 2012, quando o BTC/USD ganhou cerca de 19,8%. No ano passado, a valorização atingiu o máximo de 7,3%. Retornos mensais de BTC/USD. Fonte: BiTBO A volatilidade do preço do BTC desaparece Os números sublinham um ano de pico de mercado em alta altamente incomum para o Bitcoin. Relacionado: BTC 'precificando' o que está por vir: 5 coisas para saber sobre o Bitcoin esta semana Ao contrário dos mercados em alta anteriores, a volatilidade do preço do BTC diminuiu em 2025, contra as expectativas dos participantes do mercado de longa data com base no desempenho anterior. Os dados da CoinGlass mostram que a volatilidade caiu para níveis não vistos em mais de uma década, com uma queda particularmente acentuada a partir de abril. Volatilidade histórica do Bitcoin (captura de ecrã). Fonte: CoinGlass A empresa de análise on-chain Glassnode, entretanto, destaca o...
2025/09/18
Fundo do Mercado Monetário de Títulos do Tesouro da UE da Spiko atinge 300 milhões de dólares em AUM, sinalizando crescente interesse dos investidores

Fundo do Mercado Monetário de Títulos do Tesouro da UE da Spiko atinge 300 milhões de dólares em AUM, sinalizando crescente interesse dos investidores

O fundo de mercado da Spiko está a experimentar um aumento significativo na adoção, com o seu AUM a atingir $300 milhões, indicando fortes fluxos de capital para o produto.
2025/09/18
Pepeto vs Blockdag Vs Layer Brett Vs Remittix e Little Pepe

Pepeto vs Blockdag Vs Layer Brett Vs Remittix e Little Pepe

O post Pepeto vs Blockdag Vs Layer Brett Vs Remittix and Little Pepe apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Notícias Cripto 18 de setembro de 2025 | 05:39 À procura do melhor investimento cripto em 2025? As pré-vendas podem virar um portfólio rapidamente e às vezes mudar uma vida da noite para o dia quando escolhe bem, por isso começamos com recibos em vez de slogans e vamos direto ao que está ativo, auditado e utilizável hoje, não aspirações vagas que provavelmente se desviarão à medida que os ciclos mudam e as narrativas desaparecem por meses. Neste confronto direto, colocamos Pepeto (PEPETO) contra Blockdag, Layer Brett, Remittix e Little Pepe usando métricas simples, intenção e entrega da equipe, provas on-chain, clareza de tokenomics, prontidão de DEX e cadeia cross-chain, trilhos PayFi, staking e preparação para listagem, para que possa agir com base em fatos, não hype, e decidir com confiança antes que a próxima alta o apanhe assistindo de fora. Utilidade do Pepeto: DEX sem taxa, Bridge e Forte Potencial Pepeto trata o manual das meme coins como um resumo de plataforma, não uma piada. A equipe entrega rápido, aprimora detalhes e aparece semanalmente, visando permanência em vez de um sucesso momentâneo. Um design com limite máximo ancora o PepetoSwap, uma exchange sem taxa onde cada negociação passa pelo PEPETO para uso integrado em vez de burburinho. Já 850+ projetos se candidataram para listar, terreno fértil para volume se as listagens seguirem. Uma cadeia cross-chain integrada adiciona roteamento inteligente para unificar liquidez, cortar saltos extras e reduzir slippage, transformando atividade em demanda constante de token porque cada swap toca o PEPETO. Pepeto é auditado por especialistas independentes Solidproof e Coinsult, um marcador de confiança refletido em mais de $6,7 milhões já arrecadados na pré-venda. O impulso inicial é visível. A pré-venda coloca os compradores iniciais na frente da fila com staking e aumentos de preço baseados em estágios, e essa fila está ficando longa. Utilidade mais propósito, cultura mais ferramentas, a combinação que tende a ir mais longe do que apenas o hype. Tradução para você: Pepeto está se formando do ruído para o uso. Se...
2025/09/18
Carteira de 1.000 Bitcoin da Mt. Gox da Era Satoshi Subitamente Reativada

Carteira de 1.000 Bitcoin da Mt. Gox da Era Satoshi Subitamente Reativada

A publicação "Carteira Bitcoin de 1.000 da Era Satoshi da Mt. Gox Subitamente Reativada" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A conta X @SaniExp, que pertence ao fundador do explorador Timechain Index, publicou dados mostrando que uma carteira BTC inativa foi ativada após hibernar por seis anos. No entanto, ela foi criada há 13 anos, de acordo com o tweet — a época em que a sombra de Satoshi Nakamoto ainda estava se projetando, por assim dizer. A publicação no X afirma que o tweet pertence à infame exchange Bitcoin inicial Mt. Gox, que sofreu um grande hack no início dos anos 2010, e no ano passado começou a pagar compensação aos clientes que perderam suas criptomoedas nesse hack. O prazo foi eventualmente estendido para outubro de 2025. Carteira da Mt. Gox com 1.000 BTC reativada A fonte de dados mencionada acima compartilhou uma captura de tela do explorador Timechain Index, mostrando múltiplas transações marcadas como confirmadas e movendo um total de 1.000 Bitcoins. Esta quantidade de cripto é avaliada em $116.195.100 no momento da transação iniciada. No ano passado, a Mt. Gox começou a mover os restos de seus fundos gigantescos para pagar compensações aos seus credores. No início deste ano, também realizou várias transações massivas para exchanges parceiras para distribuir fundos aos investidores da Mt. Gox. Todas as compensações foram prometidas para serem pagas até 31 de outubro de 2025. A transação mencionada é provavelmente uma preparação para outro pagamento. A exchange foi hackeada por vários anos devido a múltiplas falhas de segurança não percebidas, e em 2014, quando o site ficou offline, 744.408 Bitcoins foram reportados como roubados. Fonte: https://u.today/satoshi-era-mtgoxs-1000-bitcoin-wallet-suddenly-reactivated
2025/09/18
Powell reitera o mandato duplo da Fed como estratégia de taxa

Powell reitera o mandato duplo da Fed como estratégia de taxa

Detalhe: https://coincu.com/markets/powell-clarifies-fed-dual-mandate/
2025/09/18
Notícia de última hora: CME vai lançar opções de futuros XRP

Notícia de última hora: CME vai lançar opções de futuros XRP

A publicação "Breaking: CME vai lançar opções de futuros de XRP" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O gigante de negociação com sede em Chicago, CME Group, anunciou que está a lançar opções para futuros de XRP. Estão programadas para lançamento em 13 de outubro (pendente de aprovação regulatória). O mesmo produto também será implementado para futuros de Solana, de acordo com o anúncio de quarta-feira. Opções sobre futuros darão aos traders o direito de comprar ou vender os contratos de futuros vinculados a estas criptomoedas a um determinado preço antes ou na data de expiração. As opções de XRP são especificamente direcionadas a instituições, traders ativos, bem como provedores de liquidez. Procura impressionante por futuros de XRP Como relatado pelo U.Today, o CME Group introduziu futuros de XRP em maio (pouco depois do produto baseado em Solana). O produto revelou-se extremamente bem-sucedido, tornando-se o produto mais rápido de sempre a atingir 1 mil milhões de dólares. Alguns analistas acreditam que este nível de procura pode ser um bom presságio para ETFs de XRP. Portanto, não é surpreendente que as opções de XRP sobre futuros sejam agora vistas como um passo natural. Fonte: https://u.today/breaking-cme-to-launch-xrp-futures-options
2025/09/18
Para os melhores traders de Bitcoin, já está precificado um corte na taxa do Fed?

Para os melhores traders de Bitcoin, já está precificado um corte na taxa do Fed?

O post "Para Traders de Bitcoin, Será que um Corte na Taxa do Fed Já Está Precificado?" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Em resumo, os mercados estão a esperar que a Reserva Federal corte as taxas de juro na quarta-feira. O preço do Bitcoin subiu esta semana, mas alguns analistas não esperam que o ativo suba com o anúncio. Em vez disso, os traders estarão a prestar atenção aos comentários do presidente do Fed, Jerome Powell, após a decisão, disseram analistas à Decrypt. O Bitcoin normalmente tem um bom desempenho num ambiente de taxas de juro baixas, mas o ativo pode não subir após um corte amplamente esperado na taxa de juro do banco central dos EUA na quarta-feira, dizem analistas, que acreditam que os mercados já precificaram o corte. Os analistas dizem que os traders estarão a observar com mais atenção o que o presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, diz na conferência de imprensa após o anúncio. "Parece que já está bastante precificado", disse Juan Leon, estrategista sénior de investimentos da Bitwise, à Decrypt. "[Um corte] já foi digerido pelos mercados. Onde fica interessante é no que Powell diz depois — é aí que verás os mercados de criptomoedas estabilizarem ou subirem", continuou. As probabilidades de o Fed reduzir a taxa em um quarto de ponto estão atualmente em 96%, segundo a ferramenta FedWatch da CME, a medida amplamente observada do sentimento dos investidores. As ações e criptomoedas subiram esta semana com esses dados. Em determinado momento na terça-feira, o preço do Bitcoin subiu para quase o seu nível mais alto num mês. O maior ativo digital por capitalização de mercado foi recentemente cotado a $116.559, um aumento de quase 5% nos últimos sete dias, de acordo com o fornecedor de dados de mercado de criptomoedas CoinGecko. A criptomoeda permanece cerca de 7% abaixo da sua máxima histórica de $124.128 estabelecida em agosto. Um mercado Myriad descobriu que quase nove em cada 10 consumidores esperam que o preço permaneça acima de $105.000 durante todo o mês de setembro. (Divulgação: Myriad é um mercado de previsão e plataforma de envolvimento desenvolvida pela Dastan, empresa-mãe da Decrypt, editorialmente independente.) Outros ativos digitais importantes...
2025/09/18
Reguladores de Nova Iorque Pressionam Bancos a Adotar Análises Blockchain

Reguladores de Nova Iorque Pressionam Bancos a Adotar Análises Blockchain

O principal regulador financeiro de Nova Iorque instou os bancos a adotarem análises de blockchain, sinalizando uma supervisão mais rigorosa dos riscos ligados às criptomoedas. A medida reflete a preocupação dos reguladores de que as instituições tradicionais enfrentam uma exposição crescente aos ativos digitais. Enquanto as empresas nativas de cripto já dependem de ferramentas de monitoramento, o Departamento de Serviços Financeiros agora espera que os bancos as utilizem para detetar atividades ilícitas. O NYDFS Delineia Expectativas de Conformidade O aviso, emitido na quarta-feira pela Superintendente Adrienne Harris, aplica-se a todos os bancos estaduais e filiais estrangeiras. Na sua carta à indústria, o Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova Iorque (NYDFS) enfatizou que as análises de blockchain devem ser integradas nos programas de conformidade de acordo com o tamanho, operações e apetite ao risco de cada banco. O regulador advertiu que os mercados cripto evoluem rapidamente, exigindo que as instituições atualizem os seus quadros regularmente. "As tecnologias emergentes introduzem ameaças em evolução que requerem ferramentas de monitoramento aprimoradas", afirmou o aviso. Destacou a necessidade de os bancos prevenirem lavagem de dinheiro, violações de sanções e outras finanças ilícitas ligadas a transações de moeda virtual. Para esse fim, o Departamento listou áreas específicas onde as análises de blockchain podem ser aplicadas: Triagem de carteiras de clientes com exposição cripto para avaliar riscos. Verificação da origem de fundos de provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs). Monitoramento do ecossistema de forma holística para detetar lavagem de dinheiro ou exposição a sanções. Identificação e avaliação de contrapartes, como VASPs de terceiros. Avaliação da atividade de transação esperada versus real, incluindo limites em dólares. Ponderação de riscos ligados a novos produtos de ativos digitais antes do lançamento. Estes exemplos destacam como as instituições podem adaptar ferramentas de monitoramento para fortalecer os seus quadros de gestão de risco. A orientação expande o quadro de Atividades Relacionadas a Moedas Virtuais (VCRA) do NYDFS, que tem governado a supervisão cripto no estado desde 2022. Reguladores Sinalizam Impacto Mais Amplo Observadores do mercado dizem que o aviso é menos sobre novas regras e mais sobre esclarecer expectativas. Ao formalizar o papel das análises de blockchain nas finanças tradicionais, Nova Iorque está reforçando a ideia de que os bancos não podem tratar a exposição cripto como uma preocupação de nicho. Os analistas também acreditam que a abordagem pode repercutir além de Nova Iorque. Agências federais e reguladores em outros estados podem ver a orientação como um modelo para alinhar a supervisão bancária com as realidades da adoção de ativos digitais. Para as instituições, a falha em adotar ferramentas de inteligência blockchain pode convidar ao escrutínio regulatório e minar sua capacidade de salvaguardar a confiança dos clientes. Com as criptomoedas agora firmemente incorporadas nas finanças globais, a posição de Nova Iorque sugere que as análises de blockchain não são mais opcionais para os bancos — são essenciais para proteger a integridade do sistema financeiro.
2025/09/18
Analista usa IA para mostrar quão alto será o preço do XRP se os ETFs de XRP forem aprovados

Analista usa IA para mostrar quão alto será o preço do XRP se os ETFs de XRP forem aprovados

O analista de criptomoedas Rob Cunningham utilizou IA para calcular até que ponto o preço do XRP poderia subir se os ETFs de XRP eventualmente forem lançados. Com base na previsão, a altcoin poderia valorizar até 50 dólares apenas com base nas entradas nestes fundos. Até Onde O Preço Do XRP Poderia Subir Se Os ETFs De XRP Forem Aprovados Em [...]
2025/09/18
