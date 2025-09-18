2025-10-13 Monday

Estátua dourada de Trump segurando Bitcoin aparece fora do Capitólio dos EUA

A publicação Estátua dourada de Trump segurando Bitcoin aparece fora do Capitólio dos EUA apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Uma estátua dourada de 12 pés de Trump segurando um Bitcoin foi colocada fora do Capitólio dos EUA na quarta-feira à noite em Washington. A instalação apareceu pouco antes do último anúncio da taxa de juros do Federal Reserve. Ficou ao longo da 3rd Street das 9:00 às 16:00, atraindo multidões enquanto D.C. tentava entender uma versão de espuma do presidente encarando o Congresso com uma cripto na mão. Às 14:00, o Fed cortou sua taxa de juros de referência em 0,25 pontos percentuais, reduzindo a taxa de curto prazo de 4,3% para 4,1%. É o primeiro corte de taxa desde dezembro, após um ano de preocupações sobre o crescimento lento de empregos e o aumento do desemprego. O Fed também delineou planos para mais dois cortes antes do final deste ano, mas disse que espera apenas um corte em 2026. Isso não agradou a Wall Street, que havia precificado cinco cortes até o próximo ano, como o Cryptopolitan relatou extensivamente. Organizadores de cripto fazem livestream de token para apoiar estátua de Trump A estátua foi financiada por um grupo de investidores de criptomoedas, a maioria dos quais permanece anônima. O objetivo deles era fazer um ponto alto e inevitável sobre o futuro da cripto e do poder governamental. Hichem Zaghdoudi, que falou pelo grupo, disse: "A instalação foi projetada para iniciar uma conversa sobre o futuro da moeda emitida pelo governo e é um símbolo da interseção entre política moderna e inovação financeira. À medida que o Federal Reserve molda a política econômica, esperamos que esta estátua provoque reflexão sobre a crescente influência da criptomoeda." Para levar a mensagem ainda mais longe, o grupo lançou uma memecoin no Pump.fun. Eles usaram vários livestreams para impulsionar o token e vinculá-lo diretamente ao golpe da estátua. Um organizador, falando durante uma transmissão na terça-feira, disse que a estátua foi construída usando "espuma extremamente dura" para facilitar a movimentação.
Bitcoin estável enquanto a Fed corta as taxas de juro pela primeira vez desde dezembro

O post Bitcoin Estável enquanto Fed Corta Taxas de Juros pela Primeira Vez Desde Dezembro apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Em resumo, o Federal Reserve manteve as taxas de juros inalteradas desde dezembro passado. O presidente dos EUA, Donald Trump, tem pressionado o Fed para cortar as taxas. Criptomoedas e outros ativos geralmente se beneficiam de cortes nas taxas que aumentam a liquidez financeira. O banco central dos EUA, como era amplamente esperado, cortou a taxa de fundos federais em 0,25% na quarta-feira, em meio a sinais recentes de que a economia estava enfraquecendo e precisava de um impulso—e sob pressão implacável do Presidente Donald Trump. O Bitcoin e outros ativos digitais importantes negociaram praticamente estáveis no período imediatamente posterior. A maior criptomoeda por capitalização de mercado estava recentemente sendo negociada pouco acima de $116.000, com alta de 0,2% nas últimas horas, de acordo com o provedor de dados de mercados cripto CoinGecko. O BTC subiu nos últimos dias com investidores possivelmente precificando a decisão antecipada. O Ethereum, a segunda maior criptomoeda por valor de mercado, estava sendo negociado a $4.501, estável durante o mesmo período. O Fed reduziu a taxa de juros para uma faixa entre 4% e 4,25% após uma revisão para baixo em um relatório do Departamento do Trabalho mostrando que os EUA criaram 911.000 empregos a menos do que inicialmente relatado para um período de um ano terminando em março, e outros sinais econômicos preocupantes. "A incerteza sobre as perspectivas econômicas permanece elevada", observou o Fed em um comunicado. Essas preocupações superaram a ameaça da inflação, que subiu para 2,9% em base anual, persistentemente acima da meta de longo prazo de 2% do banco. O recém-empossado governador Stephen Miran, um nomeado da Casa Branca, discordou da decisão, votando por um corte de taxa de 0,50%. O Fed tem uma missão dupla de manter a inflação baixa e garantir o pleno emprego.
ETF de Dogecoin Pronto para Entrar ao Vivo Hoje

O post ETF de Dogecoin Pronto para Entrar em Negociação ao vivo Hoje apareceu em BitcoinEthereumNews.com. Altcoins 18 de setembro de 2025 | 09:35 O mercado dos EUA está prestes a testemunhar um momento único no investimento em criptomoedas. A partir de 18 de setembro, espera-se que os investidores possam comprar fundos negociados em bolsa (ETFs) vinculados diretamente ao XRP e Dogecoin, trazendo dois dos ativos digitais mais reconhecíveis para contas de corretagem populares. Os produtos — o REX-Osprey XRP ETF (XRPR) e REX-Osprey Dogecoin ETF (DOJE) — estão sendo lançados através de uma parceria entre REX Shares e Osprey Funds. Marca a primeira vez que a exposição spot de XRP e spot DOGE estará disponível em forma de ETF para traders dos EUA, um movimento que analistas descrevem como histórico para o espaço mais amplo de ativos digitais. Vozes da indústria rapidamente destacaram a importância do lançamento. O presidente da ETF Store, Nate Geraci, observou que o lançamento não apenas introduz o primeiro ETF de Dogecoin, mas também finalmente oferece acesso spot ao XRP para investidores tradicionais. Os analistas de ETF da Bloomberg, Eric Balchunas e James Seyffart, confirmaram que a negociação começará em 18 de setembro, após um breve atraso do cronograma original. Ambos os ETFs estão alojados sob um único prospecto que também cobre fundos planejados para TRUMP e BONK, embora esses lançamentos ainda não tenham recebido datas confirmadas. Ao envolver esses tokens em uma estrutura de ETF, os investidores não precisarão mais navegar por exchanges ou carteiras cripto para obter exposição — em vez disso, o acesso será tão simples quanto comprar ações através de uma conta de corretagem. A chegada desses produtos pode preparar o terreno para uma onda de novos ETFs baseados em altcoins, expandindo o panorama para além do Bitcoin e Ethereum e abrindo a porta para a adoção popular de outros tokens populares.
Dogecoin ganha momentum, enquanto Avalon ganha atenção no setor imobiliário de criptomoeda

Desfrute dos vídeos e músicas que adora, carregue conteúdo original e partilhe tudo com amigos, família e o mundo no YouTube.
GD Culture vai adquirir ativos da Pallas Capital, adicionando 7.500 Bitcoin à tesouraria

A publicação "GD Culture vai adquirir ativos da Pallas Capital, adicionando 7.500 Bitcoin à Tesouraria" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Grupo GD Culture celebrou um acordo de troca de ações para adquirir os ativos da Pallas Capital, incluindo 7.500 BTC, para acelerar a sua estratégia de tesouraria cripto. A aquisição da Pallas Capital impulsiona a estratégia de tesouraria da GD Culture. A GD Culture Group Limited (Nasdaq: GDC) anunciou um acordo histórico para adquirir a Pallas Capital Holding Ltd., adicionando 7.500 bitcoin ao seu balanço como parte
ETFs de Bitcoin Veem Aumento de $2,3B, o Mais Forte Desde Julho: O Que Isso Significa Para a Perspectiva de Preço

O post ETFs de Bitcoin Veem Aumento de $2,3B, o Mais Forte Desde Julho: O Que Isso Significa Para a Perspectiva de Preço apareceu no BitcoinEthereumNews.com. ETFs de Bitcoin Veem Aumento de $2,3B, o Mais Forte Desde Julho: O Que Isso Significa Para a Perspectiva de Preço
Como esta nova altcoin poderia entregar 50x antes do fim do mercado altista

Analistas destacam uma nova altcoin com potencial para ganhos de 50x antes da conclusão do mercado em alta.
Fed deverá cortar taxas em 25 pontos base, Bitcoin e Ethereum estáveis

A publicação "Fed deve cortar taxas em 25 pontos base, Bitcoin e Ethereum estáveis" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Notícias Jenny Johnson prevê um corte de taxa do Fed de 25 pontos base, citando forte crescimento salarial e vendas no retalho apesar da inflação persistente de 3%. Scott Melker espera um corte cauteloso de 25 pontos base, com o discurso de Powell focado em decisões baseadas em dados. Bitcoin e Ethereum estão estáveis, mas uma sugestão de mais cortes até o final do ano poderia desencadear uma recuperação do mercado. O Federal Reserve anunciou sua decisão sobre a taxa de juros. Na CNBC, Jenny Johnson, CEO da Franklin Templeton, compartilhou sua opinião, apostando em um pequeno corte de taxa de 25 pontos base em vez de um maior de 50 pontos base. Ela mencionou números recentes de emprego que mostram um mercado de trabalho mais fraco, mas ela acha que esses números são notícias antigas. Em vez disso, ela apontou para o forte crescimento salarial e o aumento das vendas no retalho, que mostram que as pessoas ainda estão gastando apesar da inflação em torno de 3%. O que está impulsionando o próximo movimento do Fed Johnson sente que um corte de 25 pontos base é a jogada inteligente para o presidente do Fed, Jerome Powell. Ela observou que há espaço para cortar mais as taxas em outubro ou dezembro se a economia exigir. A economia parece sólida, disse ela, mas os comentários de Powell em Jackson Hole sobre um mercado de trabalho mais fraco significam que nenhum corte de taxa não é uma opção. O especialista de mercado Scott Melker concorda, esperando um corte cauteloso de 25 pontos base, com Powell provavelmente enfatizando que movimentos futuros dependem de dados sem prometer mais cortes em breve. Enquanto isso, o ex-presidente Donald Trump está pressionando por um corte maior. Bitcoin, Ethereum e outras criptomoedas estão mantendo-se estáveis enquanto os investidores aguardam o discurso de Powell. O analista Kevin Capital diz que o mercado já espera o corte, mas se Powell sugerir mais cortes até o final do ano, poderíamos ver uma recuperação. Todos estão observando para ver o que Powell dirá a seguir.
Analista prevê rally de "Uptober" para BTC independentemente da decisão do FOMC

O post Analista Prevê Rally 'Uptober' para BTC Independentemente da Decisão do FOMC apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin negociou a $116.236 às 14:04 UTC em 17 de setembro, subindo cerca de 1% nas últimas 24 horas, mantendo-se acima de um nível chave enquanto os mercados aguardam o anúncio da política do Federal Reserve. Comentários dos Analistas Dean Crypto Trades observou no X que o bitcoin está apenas cerca de 7% acima do seu pico local pós-eleição, enquanto o S&P 500 subiu 9% e o ouro disparou 36% durante o mesmo período. Ele disse que o bitcoin comprimiu mais do que esses ativos, tornando provável que lidere o próximo movimento maior, embora possa formar um "máximo mais baixo" antes de se estender mais. Ele acrescentou que o ether poderia se juntar uma vez que quebre os $5.000 e entre em descoberta de preço. Lark Davis apontou para o histórico do bitcoin em torno das reuniões do FOMC de setembro, dizendo que cada decisão de setembro desde 2020 — exceto durante o mercado baixista de 2022 — precedeu um forte rally. Ele enfatizou que o padrão tem menos a ver com a escolha da taxa do Fed em si e mais com a dinâmica sazonal, argumentando que o bitcoin tende a prosperar neste período que antecede o "Uptober". Análise técnica da CoinDesk Research De acordo com o modelo de dados de análise técnica da CoinDesk Research, o bitcoin subiu cerca de 0,9% durante a janela de análise de 16-17 de setembro, subindo de $115.461 para $116.520. BTC atingiu um máximo de sessão de $117.317 às 07:00 UTC em 17 de setembro antes de consolidar. Após esse pico, o bitcoin testou a faixa de $116.400-$116.600 várias vezes, confirmando-a como uma zona de suporte de curto prazo. Na hora final da sessão, entre 11:39 e 12:38 UTC, o BTC tentou uma ruptura: os preços moveram-se estreitamente entre $116.351 e $116.376 antes de disparar para $116.551 às 12:34 com volume mais alto. Isso confirmou um padrão de consolidação-ruptura, embora os ganhos tenham sido modestos. No geral, o bitcoin permanece firme acima de $116.000, com suporte em torno de $116.400 e resistência próxima a $117.300.
A Próxima História do Bitcoin de 2025

O post A Próxima História do Bitcoin de 2025 apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Notícias Cripto 18 de setembro de 2025 | 07:39 A ascensão do Bitcoin de conceito obscuro a ativo global é o manual que todo investidor sério estuda minuciosamente, e ainda não terminou de ser escrito; o Bitcoin agora é negociado acima de $115.000, um lembrete de que as corridas que mudam vidas começam antes que a maioria das pessoas esteja sequer a observar. A questão que paira sobre este ciclo é simples: pode um novo concorrente comprimir essa trajetória, mais rápido, mais limpo, mais cedo, enquanto a janela ainda está aberta para aqueles dispostos a agir primeiro? Moedas ainda em pré-vendas são as que podem repetir esta história, e entre essas moedas, uma meme coin baseada na Blockchain Ethereum chama mais atenção, pois sua equipe parece determinada a causar impacto no mercado atual, fundindo cultura com ferramentas funcionais, com um design construído para recompensar os pioneiros em vez dos retardatários. Se está à procura da próxima oportunidade assimétrica, é aqui que momentum e mecânica se encontram, razão pela qual muitos traders discretamente marcam esta meme coin específica como a melhor criptomoeda para comprar agora num mercado lotado. Antes de mergulharmos mais fundo, faça uma rápida revisão do estudo de caso que toda mesa de cripto conhece de cor: como o Bitcoin foi de cerca de $0,0025 para mais de $100.000, e transformou uma experiência de nicho na história que ainda estabelece o padrão para tudo o que vem a seguir. Histórico de Preços do Bitcoin 2010-2025 Voltando aos princípios básicos: um estranho dinheiro da internet aparece em 2010 e depois, passo a passo, reconecta todo o mercado, a trajetória do Bitcoin de cerca de $0,0025 para mais de $100.000 é o estudo de caso que todas as mesas ainda citam porque prova que uma moeda pode mover todo o jogo. Em 2009, quase ninguém adivinhou o destino; lançado em 3 de janeiro de 2009, o Bitcoin ganhou um sinal de preço em 2010 quando a negociação da pizza avaliou o BTC perto de $0,0025, enquanto as cotações iniciais de câmbio viviam em frações de...
Quatro.Meme: A emissão de novo token requer um depósito de 0,01 BNB, aplicável ao modo Meme Rush e modo regular

Uma baleia com uma posição long de 25x em ETH já obteve um lucro de $4,335 milhões

Nas últimas 24 horas, a liquidação de contratos em toda a rede foi de US$683 milhões, com posições long e short explodindo.

BlockchainFX lidera as melhores pré-vendas de criptomoedas enquanto Nexchain e Lightchain juntam-se ao impulso de Uptober

Na última hora, a liquidação de toda a rede totalizou 116 milhões de dólares, principalmente devido a posições short.