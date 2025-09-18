Analista prevê rally de "Uptober" para BTC independentemente da decisão do FOMC

O post Analista Prevê Rally 'Uptober' para BTC Independentemente da Decisão do FOMC apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin negociou a $116.236 às 14:04 UTC em 17 de setembro, subindo cerca de 1% nas últimas 24 horas, mantendo-se acima de um nível chave enquanto os mercados aguardam o anúncio da política do Federal Reserve. Comentários dos Analistas Dean Crypto Trades observou no X que o bitcoin está apenas cerca de 7% acima do seu pico local pós-eleição, enquanto o S&P 500 subiu 9% e o ouro disparou 36% durante o mesmo período. Ele disse que o bitcoin comprimiu mais do que esses ativos, tornando provável que lidere o próximo movimento maior, embora possa formar um "máximo mais baixo" antes de se estender mais. Ele acrescentou que o ether poderia se juntar uma vez que quebre os $5.000 e entre em descoberta de preço. Lark Davis apontou para o histórico do bitcoin em torno das reuniões do FOMC de setembro, dizendo que cada decisão de setembro desde 2020 — exceto durante o mercado baixista de 2022 — precedeu um forte rally. Ele enfatizou que o padrão tem menos a ver com a escolha da taxa do Fed em si e mais com a dinâmica sazonal, argumentando que o bitcoin tende a prosperar neste período que antecede o "Uptober". Análise técnica da CoinDesk Research De acordo com o modelo de dados de análise técnica da CoinDesk Research, o bitcoin subiu cerca de 0,9% durante a janela de análise de 16-17 de setembro, subindo de $115.461 para $116.520. BTC atingiu um máximo de sessão de $117.317 às 07:00 UTC em 17 de setembro antes de consolidar. Após esse pico, o bitcoin testou a faixa de $116.400-$116.600 várias vezes, confirmando-a como uma zona de suporte de curto prazo. Na hora final da sessão, entre 11:39 e 12:38 UTC, o BTC tentou uma ruptura: os preços moveram-se estreitamente entre $116.351 e $116.376 antes de disparar para $116.551 às 12:34 com volume mais alto. Isso confirmou um padrão de consolidação-ruptura, embora os ganhos tenham sido modestos. No geral, o bitcoin permanece firme acima de $116.000, com suporte em torno de $116.400 e resistência próxima a $117.300. Análise do gráfico das últimas 24 horas e de um mês O gráfico de dados mais recente da CoinDesk de 24 horas, terminando às 14:04 UTC em...