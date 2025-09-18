Bitcoin estável enquanto a Fed corta as taxas de juro pela primeira vez desde dezembro
O post Bitcoin Estável enquanto Fed Corta Taxas de Juros pela Primeira Vez Desde Dezembro apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Em resumo, o Federal Reserve manteve as taxas de juros inalteradas desde dezembro passado. O presidente dos EUA, Donald Trump, tem pressionado o Fed para cortar as taxas. Criptomoedas e outros ativos geralmente se beneficiam de cortes nas taxas que aumentam a liquidez financeira. O banco central dos EUA, como era amplamente esperado, cortou a taxa de fundos federais em 0,25% na quarta-feira, em meio a sinais recentes de que a economia estava enfraquecendo e precisava de um impulso—e sob pressão implacável do Presidente Donald Trump. O Bitcoin e outros ativos digitais importantes negociaram praticamente estáveis no período imediatamente posterior. A maior criptomoeda por capitalização de mercado estava recentemente sendo negociada pouco acima de $116.000, com alta de 0,2% nas últimas horas, de acordo com o provedor de dados de mercados cripto CoinGecko. O BTC subiu nos últimos dias com investidores possivelmente precificando a decisão antecipada. O Ethereum, a segunda maior criptomoeda por valor de mercado, estava sendo negociado a $4.501, estável durante o mesmo período. O Fed reduziu a taxa de juros para uma faixa entre 4% e 4,25% após uma revisão para baixo em um relatório do Departamento do Trabalho mostrando que os EUA criaram 911.000 empregos a menos do que inicialmente relatado para um período de um ano terminando em março, e outros sinais econômicos preocupantes. "A incerteza sobre as perspectivas econômicas permanece elevada", observou o Fed em um comunicado. Essas preocupações superaram a ameaça da inflação, que subiu para 2,9% em base anual, persistentemente acima da meta de longo prazo de 2% do banco. O recém-empossado governador Stephen Miran, um nomeado da Casa Branca, discordou da decisão, votando por um corte de taxa de 0,50%. O Fed tem uma missão dupla de manter a inflação baixa e garantir o pleno emprego. Em mensagem no Telegram para o Decrypt, Noelle Acheson, autora do boletim informativo Crypto Is Macro Now, escreveu que o grande acontecimento não foi o corte esperado nas taxas, mas as previsões econômicas atualizadas dos funcionários do Fed, mostrando que os banqueiros centrais estão "ficando mais nervosos sobre as...
