Investidores de ETF de Bitcoin reagem à decisão da Fed
O post Investidores de ETF de Bitcoin Reagem à Decisão do Fed apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Numa jogada surpreendente, os ETFs de Bitcoin spot registaram os seus primeiros fluxos de saída diários significativos em mais de uma semana, após a perspetiva política ajustada da Reserva Federal. Esta mudança reflete a prontidão do mercado para responder a qualquer indício de mudança no panorama regulatório, bem como a sua sensibilidade aos sinais do banco central. Continue a ler: Investidores de ETF de Bitcoin Reagem à Decisão do Fed Fonte: https://en.bitcoinhaber.net/bitcoin-etf-investors-react-to-feds-decision
BitcoinEthereumNews
2025/09/18 18:51
Analista: Trump aproveitou a onda do Bitcoin para fortalecer o dólar
O post Analista: Trump Aproveitou a Onda do Bitcoin para Fortalecer o Dólar apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Num artigo recente, Alex Gladstein argumenta que a súbita aceitação do Bitcoin por Trump tinha motivos ocultos. Ele acredita que o interesse de Trump em cripto é mais sobre promover stablecoins para estender a hegemonia do dólar do que substituir a moeda fiduciária. Analista Acredita que Trump Usou o Bitcoin como um Cavalo de Troia para Stablecoins O interesse da Administração Trump no Bitcoin [...] Fonte: https://news.bitcoin.com/analyst-trump-rode-the-bitcoin-wave-to-strengthen-the-dollar/
BitcoinEthereumNews
2025/09/18 18:18
Estátua dourada de Trump em Bitcoin rouba as atenções em Washington
A publicação Estátua Dourada de Trump com Bitcoin Rouba os Holofotes em Washington apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin 18 de setembro de 2025 | 13:05 Uma reluzente estátua de 12 pés do Presidente Donald Trump segurando um Bitcoin tornou-se brevemente a figura mais fotografada em Washington esta semana. A instalação apareceu a poucos passos do Capitólio, sincronizada para coincidir com a muito antecipada decisão da taxa de juros da Reserva Federal. Durante várias horas, a escultura de tamanho exagerado pairou sobre a 3rd Street, sua superfície dourada chamando a atenção de turistas, funcionários e passageiros. Curiosos tiravam fotos, intrigados pela visão incomum de um Trump feito de espuma segurando a criptomoeda mais conhecida do mundo. Um cenário de drama político da Fed Enquanto a estátua atraía multidões do lado de fora, o Fed fazia manchetes dentro. Os formuladores de políticas cortaram as taxas em 0,25 pontos percentuais, estabelecendo o benchmark de curto prazo em 4,1%. Oficiais indicaram que mais dois cortes poderiam seguir antes do fim do ano, mas sua previsão para 2026 sugeriu um ritmo de flexibilização muito mais lento do que os traders esperavam. Os mercados, que haviam antecipado até cinco cortes, reagiram com visível decepção. Ativistas cripto marcam sua posição O espetáculo foi financiado por uma coalizão de entusiastas de cripto. Hichem Zaghdoudi, que falou pelo grupo, disse que o trabalho pretendia alimentar a discussão sobre o choque entre ativos digitais e sistemas monetários tradicionais. Para reforçar a façanha, os organizadores também cunharam uma nova memecoin e transmitiram ao vivo a revelação para audiências online. Vídeo compartilhado no X mostrou o processo de construção: uma máquina esculpindo a semelhança de Trump, trabalhadores transportando peças para o lugar, e finalmente a estátua erguida enquanto pedestres paravam para assistir. Um organizador brincou na transmissão que esperava que o próprio Trump passasse por ali, embora o presidente estivesse no exterior na época. De arte de protesto a elogio Estátuas políticas em Washington não são novidade, mas a maioria da arte de guerrilha envolvendo Trump o ridicularizou em vez de honrá-lo. Exemplos recentes incluíram uma mão dourada esmagando a coroa da Liberdade e um...
BitcoinEthereumNews
2025/09/18 18:14
Bitcoin (BTC) cai e sobe após corte na taxa da Fed: O que vem a seguir para os preços?
O post Bitcoin (BTC) Cai e Recupera Após Corte de Taxa do Fed: O Que Vem a Seguir para os Preços? apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O esperado corte de taxa do Federal Reserve foi anunciado na quarta-feira. Como de costume, os market makers venderam Bitcoin até $114.800. Então o preço recuperou-se fortemente, parando pouco antes de $118.000. Será que este rebote está apenas começando? Mais 3 cortes de taxa por vir? Um mercado de trabalho americano em declínio sem dúvida forçou a mão do Federal Reserve, e não apenas 25 pontos base foram cortados na quarta-feira, mas analistas estão prevendo mais 3 cortes mensais até o final do ano. Essas condições financeiras mais flexíveis provavelmente serão benéficas para o Bitcoin e o mercado cripto em geral. Queda, depois forte rebote Fonte: TradingView O gráfico de 4 horas para $BTC mostra que o preço subiu fortemente após a queda inicial antes do anúncio de corte de taxa na reunião do FOMC na quarta-feira. Uma vez que o preço atingiu o fundo, que coincidiu com a linha de tendência inferior do canal ascendente e o topo da pequena bandeira de alta, ele então recuperou-se vigorosamente. Atualmente, os touros estão lutando com a resistência horizontal de $117.500. Este é o último grande nível a superar antes que o preço do $BTC possa voltar à máxima histórica. Um corpo de vela perfurou o nível de resistência, mas uma vela terá que abrir acima para quebrar esta resistência. Uma história de duas resistências Fonte: TradingView O gráfico diário apresenta uma imagem clara do que está à frente do preço do $BTC. Pode-se observar que o preço está bem contra a primeira das duas resistências. Se $117.500 cair, $120.000 será o próximo. A segunda dessas duas resistências também provavelmente terá a linha de tendência superior do canal ascendente atuando como resistência ao mesmo tempo, então isso pode se provar ainda mais difícil de quebrar. Dito isso, uma quebra de $120.000 certamente...
BitcoinEthereumNews
2025/09/18 17:39
Mude "Esperar por Picos Noturnos" para "Depósitos Diários"—TALL MINER · 2025: Usando o Poder da Computação em Nuvem para Transformar a Volatilidade no Seu Segundo Fluxo de Capital
Transforme a volatilidade cripto em rendimento diário estável com o Minerador TALL. Taxa de hash baseada em nuvem funciona 7x24, pagamentos diários, bônus de inscrição de $15, configuração zero necessária.
Blockchainreporter
2025/09/18 17:38
Estátua Dourada de Trump Bitcoin Aparece em DC
A publicação Estátua Dourada de Trump com Bitcoin Aparece em DC apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Notas Principais Uma estátua dourada de 12 pés de Trump segurando Bitcoin foi revelada perto do Capitólio dos EUA. PACs de cripto e líderes da indústria continuam a apoiar a agenda pró-cripto de Trump. Organizadores vincularam a peça ao papel de Trump na popularização da adoção do Bitcoin. Uma enorme estátua dourada de 12 pés do Presidente dos Estados Unidos Donald Trump segurando um Bitcoin foi revelada em 17 de setembro logo fora do Capitólio dos EUA, atraindo multidões, burburinho nas redes sociais e debate político. A instalação foi financiada e organizada por um grupo de entusiastas de cripto e criadores de memecoins, realizada como parte de uma transmissão ao vivo do Pump.fun com o objetivo de homenagear a perspectiva pró-cripto do presidente. Tributo ao nosso salvador. pic.twitter.com/I03fRJnmDq — Donald J. Trump Golden Statue (@djtgst) 17 de setembro de 2025 Um Tributo Simbólico no National Mall A estátua foi posicionada perto da Union Square no National Mall, de frente para o Capitol Hill e aproximadamente a uma milha da Casa Branca. Um site ligado à façanha descreveu a peça como um tributo ao "compromisso inabalável de Trump em avançar o futuro das finanças através do Bitcoin e tecnologias descentralizadas." Hichem Zaghdoudi, um dos organizadores, disse aos repórteres locais que a estátua foi "projetada para iniciar uma conversa sobre o futuro da moeda emitida pelo governo e é um símbolo da interseção entre política moderna e inovação financeira." Imagens publicadas online mostram o gigante Trump dourado, feito de espuma leve e endurecida, sendo carregado para o local por várias pessoas. Os organizadores disseram que esperavam que o próprio Trump pudesse vê-la, embora o presidente estivesse no Reino Unido na época. A visita de Trump ao Reino Unido incluiu reuniões de alto perfil sobre tarifas, IA e comércio. Líderes de cripto estão pressionando para que ele empurre a Grã-Bretanha em direção a regras mais claras para ativos digitais, argumentando que o país corre o risco de ficar atrás da UE, Singapura e Dubai. De acordo com um relatório da Bloomberg, gigantes da indústria, desde a Coinbase até a Ripple, estão pressionando autoridades do Reino Unido para acelerar...
BitcoinEthereumNews
2025/09/18 17:34
Uma visão do futuro da tecnologia vestível
A publicação Um Vislumbre do Futuro da Tecnologia Vestível apareceu em BitcoinEthereumNews.com. Óculos Inteligentes Meta Revolucionários: Um Vislumbre do Futuro da Tecnologia Vestível Ir para o conteúdo Início Notícias de IA Óculos Inteligentes Meta Revolucionários: Um Vislumbre do Futuro da Tecnologia Vestível Fonte: https://bitcoinworld.co.in/meta-smart-glasses-unveiled/
BitcoinEthereumNews
2025/09/18 16:43
Alavancagem de BTC aproxima-se dos $120K, grande teste pela frente
O post Alavancagem BTC Acumula-se Perto dos $120K, Grande Teste à Frente apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Principais Insights: Forte alavancagem acumula-se entre $118K-$120K, transformando a zona no próximo teste crítico de resistência do Bitcoin. Rejeição do ponto de interesse com divergências delta sugere arrefecimento do momentum após a recente alta impulsionada pelo FOMC. Níveis de suporte em $114K-$115K podem atrair compradores se o BTC não conseguir ultrapassar os $120K. Alavancagem BTC Acumula-se Perto dos $120K, Grande Teste à Frente O Bitcoin estava a ser negociado em torno de $117.099, com volume diário próximo de $59,1 mil milhões. O preço registou um ganho marginal de 0,01% nas últimas 24 horas e uma subida de 2% na última semana. Dados partilhados por Killa apontam para forte acumulação de alavancagem entre $118.000 e $120.000. Os gráficos de Mapa de Calor confirmam isto, mostrando densas bandas de liquidez nessa zona. Estes aglomerados de ordens frequentemente atuam como ímanes para a ação do preço, já que os mercados tendem a mover-se para onde a liquidez está concentrada. Ação do Preço em Torno do POI A análise de JoelXBT destaca como o Bitcoin atingiu um ponto de interesse (POI) chave durante a recente alta impulsionada pelo FOMC. Este movimento coincidiu com o que foi chamado de "zona de dor delta máxima", um nível onde o volume agressivo deixou desequilíbrios no fluxo de ordens. Fonte: JoelXBT /X Após o teste desta área, o BTC enfrentou rejeição e começou a recuar. Os indicadores delta revelaram divergências estendidas, com o preço a subir enquanto a força dos compradores enfraquecia. Esse descompasso sugere que a procura não conseguiu acompanhar o ritmo da alta, deixando espaço para um arrefecimento de curto prazo. Níveis de Resistência e Suporte O intervalo de $118K-$120K representa agora uma importante banda de resistência. Um movimento limpo acima dos $120K poderia forçar shorts alavancados a cobrir, potencialmente impulsionando mais altas. Na parte inferior, aglomerados menores de liquidez são visíveis perto de $114K-$115K. Se a rejeição persistir no topo, estes níveis provavelmente atuarão como os primeiros suportes onde os compradores podem tentar entrar. Perspetiva do Mercado O próximo movimento decisivo do Bitcoin provavelmente formar-se-á em torno do...
BitcoinEthereumNews
2025/09/18 16:40
Gigante da Indústria H Mining Ensina-te Como Obter Bitcoin no Valor de $110.000
Evite problemas com hardware: A H Mining promove contratos de mineração na nuvem ecológicos e em conformidade com o Reino Unido/UE—alegando que $60k podem render mais de $50k em BTC com pagamentos diários e opções de reinvestimento.
Blockchainreporter
2025/09/18 16:03
BMW converte NFT BAYC em Apecar Real 1/1, entrega veículo a colecionador na IAA Munique
A BMW entregou o exclusivo "Apecar 1/1" ao colecionador Dennis Weidner durante o IAA Mobility no BMW Welt em Munique em 12 de setembro de 2025, transformando um token não fungível (NFT) do Bored Ape Yacht Club (BAYC) do Metaverso Otherside num veículo físico personalizado. O Apecar — criado originalmente como uma obra de arte digital pela Yuga Labs — [...]
Coinstats
2025/09/18 14:30
Na última hora, a liquidação de toda a rede totalizou 116 milhões de dólares, principalmente devido a posições short.