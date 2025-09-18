Bitcoin (BTC) cai e sobe após corte na taxa da Fed: O que vem a seguir para os preços?

O post Bitcoin (BTC) Cai e Recupera Após Corte de Taxa do Fed: O Que Vem a Seguir para os Preços? apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O esperado corte de taxa do Federal Reserve foi anunciado na quarta-feira. Como de costume, os market makers venderam Bitcoin até $114.800. Então o preço recuperou-se fortemente, parando pouco antes de $118.000. Será que este rebote está apenas começando? Mais 3 cortes de taxa por vir? Um mercado de trabalho americano em declínio sem dúvida forçou a mão do Federal Reserve, e não apenas 25 pontos base foram cortados na quarta-feira, mas analistas estão prevendo mais 3 cortes mensais até o final do ano. Essas condições financeiras mais flexíveis provavelmente serão benéficas para o Bitcoin e o mercado cripto em geral. Queda, depois forte rebote Fonte: TradingView O gráfico de 4 horas para $BTC mostra que o preço subiu fortemente após a queda inicial antes do anúncio de corte de taxa na reunião do FOMC na quarta-feira. Uma vez que o preço atingiu o fundo, que coincidiu com a linha de tendência inferior do canal ascendente e o topo da pequena bandeira de alta, ele então recuperou-se vigorosamente. Atualmente, os touros estão lutando com a resistência horizontal de $117.500. Este é o último grande nível a superar antes que o preço do $BTC possa voltar à máxima histórica. Um corpo de vela perfurou o nível de resistência, mas uma vela terá que abrir acima para quebrar esta resistência. Uma história de duas resistências Fonte: TradingView O gráfico diário apresenta uma imagem clara do que está à frente do preço do $BTC. Pode-se observar que o preço está bem contra a primeira das duas resistências. Se $117.500 cair, $120.000 será o próximo. A segunda dessas duas resistências também provavelmente terá a linha de tendência superior do canal ascendente atuando como resistência ao mesmo tempo, então isso pode se provar ainda mais difícil de quebrar. Dito isso, uma quebra de $120.000 certamente...