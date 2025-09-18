Ganhos do primeiro trimestre de 2026 da Darden Restaurants (DRI)
O post Darden Restaurants (DRI) ganhos do Q1 2026 apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O exterior de um Olive Garden é visto em 20 de junho de 2025 em Austin, Texas. Brandon Bell | Getty Images A Darden Restaurants reportou na quinta-feira resultados trimestrais mistos, com o Olive Garden e LongHorn Steakhouse ajudando a compensar a fraqueza no seu negócio de restaurantes de luxo. A empresa também aumentou sua previsão de crescimento de receita para o ano inteiro, embora tenha apenas reiterado suas projeções para seus ganhos. As ações da empresa caíram 6% nas negociações pré-mercado. Aqui está o que a empresa reportou em comparação com o que Wall Street esperava, com base numa pesquisa de analistas pela LSEG: Ganhos por ação: $1,97 ajustados vs. $2 esperados Receita: $3,04 mil milhões, em linha com as expectativas A Darden reportou lucro líquido do primeiro trimestre fiscal de $257,8 milhões, ou $2,19 por ação, acima dos $207,2 milhões, ou $1,74 por ação, do ano anterior. Excluindo ganhos relacionados à venda dos seus restaurantes Olive Garden canadenses, custos de fechamento de restaurantes e outros itens, a empresa ganhou $1,97 por ação. As vendas líquidas subiram 10,4% para $3,04 mil milhões, impulsionadas pela aquisição dos restaurantes Chuy's Tex Mex pela empresa, que foi concluída em outubro passado. As vendas em lojas comparáveis da Darden aumentaram 4,7% no trimestre. Esta métrica, que acompanha os resultados de lojas abertas há pelo menos um ano, ainda não inclui os restaurantes Chuy's. Também não inclui suas localizações Bahama Breeze, porque a empresa espera se desfazer da cadeia antes do final do ano fiscal. O Olive Garden, a joia do portfólio da Darden, reportou um crescimento de vendas em lojas comparáveis de 5,9%. A cadeia de inspiração italiana representa mais de 40% da receita total da empresa. O LongHorn Steakhouse viu suas vendas em lojas comparáveis aumentarem 5,5% no trimestre. O outro segmento de negócios da empresa, que inclui Cheddar's Scratch Kitchen e Yard House, reportou um crescimento de vendas em lojas comparáveis de 3,3%. Mesmo o negócio de restaurantes de luxo da Darden, que tem lutado nos últimos trimestres, reportou declínios de vendas em lojas comparáveis de apenas 0,2%. Wall Street estava projetando...
