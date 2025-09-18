2025-10-13 Monday

Notícias sobre criptomoedas

Fique por dentro das últimas notícias do mundo cripto e das atualizações do mercado!
Bitcoin preparado para um Q4 'promissor', as próximas duas semanas podem ser decisivas

Bitcoin preparado para um Q4 'promissor', as próximas duas semanas podem ser decisivas

A publicação "Bitcoin Definido Para um Q4 'Promissor', As Próximas Duas Semanas Podem Ser Decisivas" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Rubmar é uma escritora e tradutora que tem sido entusiasta de cripto nos últimos quatro anos. Seu objetivo como escritora é criar peças informativas, completas e facilmente compreensíveis acessíveis para aqueles que estão entrando no espaço cripto. Depois de aprender sobre criptomoedas em 2019, Rubmar ficou curiosa sobre o mundo de possibilidades que a indústria oferecia, rapidamente percebendo que a liberdade financeira estava ao alcance de suas mãos com a tecnologia em desenvolvimento. Desde jovem, Rubmar era curiosa sobre como as línguas funcionam, encontrando interesse especial em jogos de palavras e nas peculiaridades dos dialetos. Sua curiosidade cresceu à medida que se tornou uma leitora ávida na adolescência. Ela explorou a liberdade e novas palavras através de seus livros favoritos, que moldaram sua visão do mundo. Rubmar adquiriu as habilidades necessárias para pesquisa aprofundada e pensamento analítico na universidade, onde estudou Literatura e Linguística. Seus estudos lhe deram uma perspectiva aguçada sobre vários tópicos e permitiram que ela não deixasse pedra sobre pedra em suas investigações. Em 2019, ela deu seus primeiros passos na indústria cripto quando um amigo a apresentou ao Bitcoin e às criptomoedas, mas foi apenas em 2020 que ela começou a mergulhar na profundidade da indústria. Quando Rubmar começou a entender a mecânica da esfera cripto, ela viu um novo mundo ainda a ser explorado. No início de sua viagem cripto, ela descobriu um novo sistema que lhe permitiu ter controle sobre suas finanças. Como jovem adulta do século 21, Rubmar enfrentou os desafios do sistema bancário tradicional e as restrições do dinheiro fiduciário. Após o fracasso da economia de seu país natal, as limitações das finanças tradicionais tornaram-se claras. A estrutura burocrática e ultrapassada a fez sentir-se sem esperança e impotente em meio a um sistema agressivo e distorcido criado pela hiperinflação.
BitcoinEthereumNews 2025/09/18 23:00
Fed corta taxa de juros em movimento de "gestão de riscos" enquanto Bitcoin vislumbra possível valorização

Fed corta taxa de juros em movimento de "gestão de riscos" enquanto Bitcoin vislumbra possível valorização

O post Fed Corta Taxa de Juros em Movimento de 'Controle de Risco' enquanto Bitcoin Vislumbra Possível Alta apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Federal Reserve retornou ao modo de flexibilização após dez meses de adotar uma abordagem de espera e observação sobre a economia dos EUA. Em um movimento amplamente esperado na quarta-feira, o banco central dos EUA cortou sua taxa de juros de referência em 25 pontos base para 4%-4,25%, a mais baixa desde dezembro de 2022, no que o presidente do Fed, Jerome Powell, chamou de "corte de controle de risco". O Fed reconheceu que o crescimento econômico na primeira metade do ano "moderou" e o mercado de trabalho "desacelerou". Esta desaceleração, disse Powell durante uma conferência de imprensa, deve-se principalmente a mudanças na imigração. No entanto, não houve amplo apoio para um corte maior, disse ele, e que o Fed estava certo em esperar para reduzir as taxas e não será apressado a cortar de forma mais agressiva. A decisão segue sinais crescentes de que o mercado de trabalho dos EUA começou a enfraquecer decisivamente, sendo o mais recente o relatório de emprego de agosto que mostrou a adição de apenas 22.000 empregos à economia e a taxa de desemprego subindo para 4,3%, a mais alta desde 2021. "O Fed está sob pressão para se inclinar mais para o lado dovish, e qualquer sucessor de Powell provavelmente favorecerá reduções de taxa mais rápidas e profundas", disse Chris Rhine, Chefe de Estratégias Ativas Líquidas na Galaxy. "Embora os ativos de risco já tivessem precificado em grande parte este corte, o gráfico de pontos atualizado alinha-se com as previsões recentes do lado da venda, apontando para mais 50 pontos base de cortes pela frente." Junto com esses dados, revisões dos relatórios dos meses anteriores mostraram que muito menos empregos haviam sido criados do que se pensava anteriormente. Somou-se a isso a pressão política na forma das repetidas críticas do Presidente Trump à hesitação do Fed em agir diante do que ele insiste ter sido uma inflação em desaceleração. Powell disse durante a conferência de imprensa de quarta-feira que o Fed está "fortemente comprometido em manter [sua] independência".
BitcoinEthereumNews 2025/09/18 22:54
Previsão do Bitcoin hoje enquanto a Fed acaba de cortar as taxas de juros, potencialmente alimentando uma recuperação para o Bitcoin Hyper e altcoins

Previsão do Bitcoin hoje enquanto a Fed acaba de cortar as taxas de juros, potencialmente alimentando uma recuperação para o Bitcoin Hyper e altcoins

A publicação Previsão do Bitcoin Hoje enquanto o Fed Acabou de Cortar as Taxas de Juros, Potencialmente Alimentando uma Alta para o Bitcoin Hyper e Altcoins apareceu no BitcoinEthereumNews.com.
BitcoinEthereumNews 2025/09/18 22:24
Ganhos do primeiro trimestre de 2026 da Darden Restaurants (DRI)

Ganhos do primeiro trimestre de 2026 da Darden Restaurants (DRI)

O post Darden Restaurants (DRI) ganhos do Q1 2026 apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O exterior de um Olive Garden é visto em 20 de junho de 2025 em Austin, Texas. Brandon Bell | Getty Images A Darden Restaurants reportou na quinta-feira resultados trimestrais mistos, com o Olive Garden e LongHorn Steakhouse ajudando a compensar a fraqueza no seu negócio de restaurantes de luxo. A empresa também aumentou sua previsão de crescimento de receita para o ano inteiro, embora tenha apenas reiterado suas projeções para seus ganhos. As ações da empresa caíram 6% nas negociações pré-mercado. Aqui está o que a empresa reportou em comparação com o que Wall Street esperava, com base numa pesquisa de analistas pela LSEG: Ganhos por ação: $1,97 ajustados vs. $2 esperados Receita: $3,04 mil milhões, em linha com as expectativas A Darden reportou lucro líquido do primeiro trimestre fiscal de $257,8 milhões, ou $2,19 por ação, acima dos $207,2 milhões, ou $1,74 por ação, do ano anterior. Excluindo ganhos relacionados à venda dos seus restaurantes Olive Garden canadenses, custos de fechamento de restaurantes e outros itens, a empresa ganhou $1,97 por ação. As vendas líquidas subiram 10,4% para $3,04 mil milhões, impulsionadas pela aquisição dos restaurantes Chuy's Tex Mex pela empresa, que foi concluída em outubro passado. As vendas em lojas comparáveis da Darden aumentaram 4,7% no trimestre. Esta métrica, que acompanha os resultados de lojas abertas há pelo menos um ano, ainda não inclui os restaurantes Chuy's. Também não inclui suas localizações Bahama Breeze, porque a empresa espera se desfazer da cadeia antes do final do ano fiscal. O Olive Garden, a joia do portfólio da Darden, reportou um crescimento de vendas em lojas comparáveis de 5,9%. A cadeia de inspiração italiana representa mais de 40% da receita total da empresa. O LongHorn Steakhouse viu suas vendas em lojas comparáveis aumentarem 5,5% no trimestre. O outro segmento de negócios da empresa, que inclui Cheddar's Scratch Kitchen e Yard House, reportou um crescimento de vendas em lojas comparáveis de 3,3%. Mesmo o negócio de restaurantes de luxo da Darden, que tem lutado nos últimos trimestres, reportou declínios de vendas em lojas comparáveis de apenas 0,2%.
BitcoinEthereumNews 2025/09/18 22:02
Bitcoin Hyper é a próxima cripto a explodir

Bitcoin Hyper é a próxima cripto a explodir

A publicação "Bitcoin Hyper Is Next Crypto to Explode" apareceu no BitcoinEthereumNews.com.
BitcoinEthereumNews 2025/09/18 21:21
Observação de preço do Bitcoin: BTC luta abaixo dos $118K enquanto o Momentum arrefece

Observação de preço do Bitcoin: BTC luta abaixo dos $118K enquanto o Momentum arrefece

O post Observação do Preço do Bitcoin: BTC Luta Abaixo de $118K à medida que o Momentum Esfria apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Bitcoin está sendo negociado a $117.276 em 18 de setembro de 2025, marcando uma continuação do seu rebote de recuperação das baixas recentes. A criptomoeda atualmente possui uma capitalização de mercado de $2,33 trilhões com um volume de negociação de 24 horas de $58,34 bilhões e uma faixa de preço intradia entre $114.940 e $117.815.
BitcoinEthereumNews 2025/09/18 21:09
Dificuldade do Bitcoin definida para 6ª subida consecutiva, nova máxima histórica à frente

Dificuldade do Bitcoin definida para 6ª subida consecutiva, nova máxima histórica à frente

A publicação "Dificuldade do Bitcoin Definida Para 6ª Subida Consecutiva, Novo Recorde Histórico à Vista" apareceu no BitcoinEthereumNews.com.
BitcoinEthereumNews 2025/09/18 20:24
Optopia e EDITH unem forças para impulsionar o cálculo de IA do mundo real na blockchain

Optopia e EDITH unem forças para impulsionar o cálculo de IA do mundo real na blockchain

A Optopia pretende resolver desafios no setor de Web3 e IA oferecendo poder computacional fiável, tokenizado e eficiente para impulsionar agentes inteligentes.
Blockchainreporter 2025/09/18 20:15
Elétrico temático de Bitcoin circula em Milão, Itália

Elétrico temático de Bitcoin circula em Milão, Itália

O post Elétrico temático do Bitcoin circula em Milão, Itália apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Principais conclusões Um elétrico temático do Bitcoin está a circular em Milão, Itália, promovendo o próximo Fórum Lugano Plan B. O elétrico apresenta uma notável marca Bitcoin enquanto atravessa a cidade, servindo como uma promoção pública da adoção de criptomoedas. Um elétrico temático do Bitcoin foi revelado pelo CEO da Tether, Paolo Ardoino, como estando a operar em Milão, Itália, promovendo o próximo Fórum Lugano Plan B e destacando o crescente interesse da região pelos ativos digitais. O elétrico apresenta a marca e imagens do Bitcoin enquanto viaja pela cidade italiana. Milão tem-se tornado cada vez mais uma montra para eventos e promoções relacionados com blockchain, refletindo o crescente interesse de Itália em ativos digitais. As principais cidades italianas têm acolhido conferências e encontros da indústria que destacam a ambição do país em desempenhar um papel no ecossistema de ativos digitais da Europa. A adoção local de pagamentos cripto tem aumentado constantemente, apoiada pela agenda de fintech e inovação de Itália.
BitcoinEthereumNews 2025/09/18 20:07
5 mil milhões de dólares inundam o XRP num dia; Eis porquê

5 mil milhões de dólares inundam o XRP num dia; Eis porquê

O post $5 mil milhões inundam o XRP num dia; Eis o porquê apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O XRP estendeu a sua recuperação em 18 de setembro, adicionando mais de $5 mil milhões em valor de mercado em menos de 24 horas. O token subiu de $3 para $3,10, elevando a sua capitalização de mercado de $180,47 mil milhões para $185,79 mil milhões no momento da publicação. A atividade de negociação também aumentou, com o volume de 24 horas a subir 57% para $7,21 mil milhões, de acordo com dados obtidos pela Finbold do CoinMarketCap. O movimento coincide com a confirmação de que o ETF REX-Osprey XRP ($XRPR) estreará hoje após atrasos anteriores. Ao contrário dos ETFs spot tradicionais, o $XRPR operará sob uma estrutura de Registered Investment Company (R
BitcoinEthereumNews2025/09/18 19:32
