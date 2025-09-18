Fed corta taxa de juros em movimento de "gestão de riscos" enquanto Bitcoin vislumbra possível valorização

O Federal Reserve retornou ao modo de flexibilização após dez meses de adotar uma abordagem de espera e observação sobre a economia dos EUA. Em um movimento amplamente esperado na quarta-feira, o banco central dos EUA cortou sua taxa de juros de referência em 25 pontos base para 4%-4,25%, a mais baixa desde dezembro de 2022, no que o presidente do Fed, Jerome Powell, chamou de "corte de controle de risco". O Fed reconheceu que o crescimento econômico na primeira metade do ano "moderou" e o mercado de trabalho "desacelerou". Esta desaceleração, disse Powell durante uma conferência de imprensa, deve-se principalmente a mudanças na imigração. No entanto, não houve amplo apoio para um corte maior, disse ele, e que o Fed estava certo em esperar para reduzir as taxas e não será apressado a cortar de forma mais agressiva. A decisão segue sinais crescentes de que o mercado de trabalho dos EUA começou a enfraquecer decisivamente, sendo o mais recente o relatório de emprego de agosto que mostrou a adição de apenas 22.000 empregos à economia e a taxa de desemprego subindo para 4,3%, a mais alta desde 2021. "O Fed está sob pressão para se inclinar mais para o lado dovish, e qualquer sucessor de Powell provavelmente favorecerá reduções de taxa mais rápidas e profundas", disse Chris Rhine, Chefe de Estratégias Ativas Líquidas na Galaxy. "Embora os ativos de risco já tivessem precificado em grande parte este corte, o gráfico de pontos atualizado alinha-se com as previsões recentes do lado da venda, apontando para mais 50 pontos base de cortes pela frente." Junto com esses dados, revisões dos relatórios dos meses anteriores mostraram que muito menos empregos haviam sido criados do que se pensava anteriormente. Somou-se a isso a pressão política na forma das repetidas críticas do Presidente Trump à hesitação do Fed em agir diante do que ele insiste ter sido uma inflação em desaceleração. Powell disse durante a conferência de imprensa de quarta-feira que o Fed está "fortemente comprometido em manter [sua] independência". Bitcoin 'novas máximas'...