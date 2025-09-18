Exchange MEXC
/
Notícias sobre criptomoedas
/
2025-10-13 Monday
Notícias sobre criptomoedas
Fique por dentro das últimas notícias do mundo cripto e das atualizações do mercado!
O governo dos EUA agora detém mais Bitcoin do que a China e o Reino Unido
A publicação "O governo dos EUA agora detém mais Bitcoin do que a China e o Reino Unido" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Principais conclusões: O governo dos EUA agora detém mais Bitcoin do que a China e o Reino Unido, com cerca de 198.000 BTC avaliados em mais de 20 mil milhões de dólares. A China detém cerca de 190.000 BTC, o Reino Unido cerca de 61.000 BTC, e com as participações dos EUA incluídas, os três países juntos controlam cerca de 2,1% de todo o Bitcoin. Os Estados Unidos agora detêm cerca de 198.000 Bitcoin avaliados em mais de 20 mil milhões de dólares, superando os 190.000 BTC da China e os 61.000 BTC do Reino Unido. Combinados, os três governos controlam cerca de 449.000 BTC, equivalente a aproximadamente 2,1% do suprimento total de Bitcoin. A maior parte das participações dos EUA provém de apreensões ligadas a atividades ilícitas, e sob o Presidente Donald Trump, surgiram propostas para estabelecer uma reserva nacional de Bitcoin para cimentar o domínio dos EUA no mercado cripto. Fonte: https://cryptobriefing.com/us-government-bitcoin-holdings-surpass-china-uk/
1
$0,004749
+25,46%
U
$0,007339
+3,68%
TRUMP
$6,138
+2,62%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews
2025/09/19 04:22
Compartilhar
'KPop Demon Hunters' reescreve a história musical dos filmes de animação
O post 'KPop Demon Hunters' Reescreve a História Musical de Filmes de Animação apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A banda sonora de KPop Demon Hunters sobe para o N.º 1 na Billboard 200, juntando-se a um pequeno grupo de álbuns de filmes de animação a liderar a tabela. LOS ANGELES, CALIFÓRNIA – 24 DE AGOSTO: Ken Jeong fala durante o Evento Sing-Along de "KPop Demon Hunters" da Netflix no Regal LA Live em 24 de agosto de 2025 em Los Angeles, Califórnia. (Foto de Gonzalo Marroquin/Getty Images para Netflix) Getty Images para Netflix Os filmes de animação são conhecidos não apenas por serem adequados para famílias, mas por terem um desempenho excecionalmente bom nas bilheteiras e por produzirem algumas das canções mais memoráveis na história do cinema. A Disney e a Pixar transformaram em grande negócio não apenas a criação de filmes blockbuster, mas também bandas sonoras de sucesso e inúmeros singles que venderam milhões, dominaram as tabelas e ganharam o Óscar de Melhor Canção Original. Agora, a Sony Animation e a Netflix estão a dar luta a esses gigantes. KPop Demon Hunters, o filme de animação da Netflix que se revelou o título mais visto da plataforma de sempre, junta-se a um clube exclusivo de algumas das bandas sonoras mais bem-sucedidas ligadas a filmes de animação de todos os tempos, ao subir uma posição na América. KPop Demon Hunter Atinge o N.º 1 A banda sonora de KPop Demon Hunters melhora na Billboard 200 esta semana, subindo do N.º 2 para o N.º 1. Este período marca a primeira vez do conjunto como o álbum completo N.º 1 na América, após quase dois meses de espera no segundo lugar atrás de projetos como I'm the Problem de Morgan Wallen, Don't Tap the Glass de Tyler, the Creator, e Man's Best Friend de Sabrina Carpenter. Este último título cai para o N.º 2 depois de abrir em primeiro lugar apenas na semana passada. O Rei Leão, Pocahontas e Frozen De acordo com a Billboard, KPop Demon Hunters é agora apenas a sétima banda sonora associada a um filme de animação a alcançar o N.º 1 na...
1
$0,004749
+25,46%
M
$2,03755
-11,85%
T
$0,01331
+9,54%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews
2025/09/19 03:35
Compartilhar
De 2 biliões de dólares para 400 biliões de dólares? CEO vê o Bitcoin a explodir 200 vezes
O post De $2 Trilhões Para $400T? CEO Vê Bitcoin Explodindo 200x apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Dizem que os jornalistas nunca realmente desligam. Mas para Christian, isso não é apenas uma metáfora, é um estilo de vida. Durante o dia, ele navega pelas marés sempre mutáveis do mercado de criptomoedas, manejando palavras como um editor experiente e criando artigos que decifram o jargão para as massas. Quando o PC entra em modo de hibernação, no entanto, suas atividades tomam um rumo mais mecânico (e às vezes filosófico). A jornada de Christian com a palavra escrita começou muito antes da era do Bitcoin. Nos sagrados corredores acadêmicos, ele aperfeiçoou seu ofício como redator de reportagens para o jornal da faculdade. Este amor precoce pela narrativa abriu caminho para uma passagem bem-sucedida como editor numa empresa de engenharia de dados, onde a vitória do seu ensaio no primeiro mês financiou um fornecimento de meses de guloseimas para cães e gatos – um testemunho da sua dedicação aos seus companheiros peludos (mais sobre isso depois). Christian então percorreu o mundo do jornalismo, trabalhando em jornais no Canadá e até na Coreia do Sul. Finalmente estabeleceu-se num gigante de notícias local na sua cidade natal nas Filipinas por uma década, tornando-se um viciado total em notícias. Mas então, algo novo chamou sua atenção: criptomoeda. Era como uma caça ao tesouro misturada com narrativa – exatamente o seu tipo! Então, ele conseguiu um trabalho incrível na NewsBTC, onde é um dos especialistas em tudo relacionado a cripto. Ele simplifica essas coisas confusas em pedaços digeríveis, tornando fácil para qualquer pessoa entender (ele saúda sua equipe de gestão por lhe ensinar esta habilidade). Acha que Christian é só trabalho e nada de diversão? Nem pensar! Quando não está no computador, você o encontrará satisfazendo sua paixão por motos. Um verdadeiro entusiasta de mecânica, Christian adora mexer na sua moto e saborear a alegria da estrada aberta na sua Yamaha R3 de 320cc. Outrora um demônio da velocidade que atingiu...
Compartilhar
BitcoinEthereumNews
2025/09/19 02:51
Compartilhar
Michael Saylor compreende sequer a diferença entre Bitcoin Core e Knots?
O post "Michael Saylor entende mesmo a diferença entre Bitcoin Core vs. Knots?" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Como fundador da maior empresa de tesouraria de Bitcoin (BTC) do mundo, Strategy (anteriormente MicroStrategy), muitas pessoas esperavam que Michael Saylor assumisse uma posição de liderança na guerra civil deste ano entre os operadores de nós Bitcoin Core e Knots. Infelizmente, quando um membro da audiência na sua Bitcoin Treasuries NYC Unconference ontem lhe perguntou sobre a mudança controversa no OP_RETURN no centro da discórdia, ele não conseguiu fornecer uma resposta satisfatória. Paul Sztorc chamou-a de "resposta pró-ossificação absurda" que demonstrou "nenhum conhecimento real dos problemas". "Uma das declarações mais confusas que já ouvi", comentou outro. Envolvidos em desacordo por quase um ano sobre a acomodação controversa do Bitcoin Core para armazenamento de dados arbitrários, os dissidentes do Knots têm executado software para protestar contra a mudança do Core. Ao contrário da versão 30 (v30) do Core, o software Knots manterá um impedimento contra a maioria dos usos arbitrários de datacarrier do OP_RETURN, o método de armazenamento primário do Bitcoin para mídia aleatória ou arquivos de computador. O Bitcoin Core é o software mais popular para operadores de nós, com domínio estimado em mais de 3/4 em vários rastreadores. O Knots, ao contrário do aumento do Core para 100.000 bytes com sua atualização v30 em outubro, planeja manter o limite de datacarrier do OP_RETURN abaixo de 90 bytes em seu mempool padrão. Leia mais: Desenvolvedores do Bitcoin Core agendam mudança no OP_RETURN para outubro Buscando insights do presidente executivo da maior tesouraria corporativa de BTC do mundo, um membro da audiência perguntou o que ele pensava sobre o aumento proposto pelo Core. Saylor evitou uma resposta clara. "Acho que propostas de protocolo, por mais bem-intencionadas que sejam, podem dar terrivelmente errado", disse ele. "Acho que este debate que vemos agora sobre os limites do OP_RETURN é, na verdade, uma mudança de segunda ordem ou talvez até de terceira ordem. "Não está mudando a quantidade de BTC, que é, claro, uma mudança atômica de ordem zero. Não está mudando o tamanho do bloco, que é uma mudança de primeira ordem. É..."
CHANGE
$0,00165996
+8,45%
BTC
$113 708,29
+1,59%
MORE
$0,026
+1,72%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews
2025/09/19 02:37
Compartilhar
Empresa de Holding de Investimento de Hong Kong Prepara-se para Minerar Bitcoin
O post Empresa de Holding de Investimento de Hong Kong Inicia Mineração de Bitcoin apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Grupo DL Holdings, listado em Hong Kong, está mergulhando de cabeça no setor de mineração de Bitcoin com um acordo de títulos conversíveis de $21,85 milhões, de acordo com o relatório da Coinidol.com. A empresa, através de uma parceria com a Fortune Peak, planeia adquirir mais de 2.200 mineradores avançados de Bitcoin, com um objetivo inicial de produzir aproximadamente 200 BTC anualmente. Esta ação faz parte de uma estratégia mais ampla para construir uma reserva de Bitcoin que exceda 4.000 BTC nos próximos dois anos, posicionando-se como uma das principais ações de taxa de hash de Bitcoin no mercado asiático. Empresas asiáticas para integrar criptomoedas Ao envolver-se na mineração, a DL Holdings não está apenas adquirindo Bitcoin, mas também gerando receita e construindo sua exposição a ativos digitais desde o início. O uso de títulos conversíveis de cupom zero para financiar a aquisição é uma fascinante interseção entre finanças tradicionais e a indústria cripto, demonstrando como as empresas estão encontrando formas inovativas de financiar suas estratégias de ativos digitais. Tais passos sinalizam que mais corporações, incluindo na Ásia, estão vendo o Bitcoin não apenas como um holding especulativo, mas como um ativo estratégico de longo prazo que pode ser usado para diversificar seus balanços e aumentar o valor para os acionistas. Fonte: https://coinidol.com/hong-kong-bitcoin-mining/
BTC
$113 708,29
+1,59%
BOND
$0,1441
+4,11%
MORE
$0,026
+1,72%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews
2025/09/19 02:00
Compartilhar
Como é que o Bitcoin afeta as ações da MicroStrategy?
O post Como o Bitcoin Afeta as Ações da MicroStrategy? apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A MicroStrategy está navegando num cenário marcado por padrões de ações em mudança, destacando sua proximidade com a significativa média móvel simples de 200 dias (SMA). Esta métrica é crucial para analisar tendências de longo prazo ao calcular a média dos preços de fechamento durante um período de 200 dias, ajudando a oferecer uma perspectiva estável em mercados voláteis. Continue Lendo: Como o Bitcoin Afeta as Ações da MicroStrategy? Fonte: https://en.bitcoinhaber.net/how-does-bitcoin-affect-microstrategys-stock
COM
$0,012557
+24,03%
NET
$0,00006807
-5,04%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews
2025/09/19 01:39
Compartilhar
Melhor cripto para comprar enquanto o ChatGPT prevê que o Bitcoin vai explodir após os cortes nas taxas
O post Melhor Cripto para Comprar enquanto ChatGPT Prevê que Bitcoin Explodirá Após Cortes nas Taxas apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Melhor Cripto para Comprar enquanto ChatGPT Prevê que Bitcoin Explodirá Após Cortes nas Taxas Cadastre-se para Nossa Newsletter! Para atualizações e ofertas exclusivas, insira seu e-mail. Aidan Weeks, mestre em Engenharia Mecânica, prosperou como redator de conteúdo por mais de quatro anos. Especializado nos setores de cripto, tecnologia, engenharia, IA e B2B, Aidan habilmente elabora textos para web, posts de blog, guias de compra, manuais, páginas de produtos e mais, tornando conceitos complexos acessíveis e envolventes. Sua transição da academia para a escrita em tempo integral reflete sua paixão por unir expertise técnica com conteúdo claro e informativo. Desde que se juntou ao Bitcoinist, Aidan escreveu extensivamente sobre DeFi, DApps, IA e meme coins, solidificando seu entendimento sobre tecnologias blockchain emergentes. Como adotante inicial, ele começou a investir em Solana em 2020, aprofundando ainda mais seus insights sobre mercados cripto e inovação. Hoje, ele combina experiência prática com um aguçado instinto editorial para ajudar os leitores a filtrar o hype, identificar tendências reais e entender um espaço em rápida evolução. Este site usa cookies. Ao continuar a usar este site, você está dando consentimento para o uso de cookies. Visite nosso Centro de Privacidade ou Política de Cookies. Eu Concordo Fonte: https://bitcoinist.com/best-crypto-to-buy-chatgpt-bitcoin-rate-cuts/
Compartilhar
BitcoinEthereumNews
2025/09/19 01:15
Compartilhar
Corretores de Forex com ETH vs. Corretores de Bitcoin: Qual é melhor para traders modernos?
O post Corretores de FX com ETH vs. Corretores de Bitcoin: Qual é Melhor para Traders Modernos? apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Os dias em que transferia dólares para uma conta de corretagem e esperava dois dias úteis parecem positivamente vintage. Nos últimos cinco anos, corretores de forex adotaram o financiamento cripto, permitindo que traders recarreguem sua margem com Bitcoin ou Ethereum quase tão facilmente quanto enviar um e-mail. Ambas as moedas prometem transferências 24 horas, alcance global e uma medida de privacidade em relação aos sistemas bancários tradicionais. No entanto, a experiência de usar uma conta denominada em Bitcoin pode diferir drasticamente de usar uma denominada em Ethereum, e essas diferenças reformulam a rapidez com que pode implementar capital, quanto paga em taxas e quão facilmente pode voltar para fiat quando é hora de obter lucro. Velocidade e Taxas Todo trader eventualmente enfrenta aquele momento de coração acelerado quando a margem fica baixa justamente quando surge uma configuração perfeita. Se financiar com Bitcoin, os tempos de confirmação são em média dez minutos, mas a congestão de rede pode expandir essa janela para uma hora desconfortável. Ethereum produz blocos aproximadamente a cada 12 segundos, mas a finalidade económica ocorre apenas após 2 épocas (12-13 minutos) em condições normais. Exchanges/corretores normalmente exigem múltiplas confirmações de blocos para depósitos de ETH (frequentemente na ordem de 6-14+ blocos), não um único bloco. Quando adiciona rollups de camada 2 do Ethereum como Arbitrum ou Optimism à equação, transferências em menos de um minuto tornam-se rotina. A estrutura de taxas segue um padrão similar. As taxas do Bitcoin correlacionam-se diretamente com a demanda por espaço de bloco; durante o aumento do mempool em 2023, elas subiram acima de $25, tornando pequenas recargas uma proposição questionável. As taxas de gás do Ethereum podem ser igualmente selvagens - o hype de NFT uma vez empurrou transferências simples para perto de $20, mas rollups frequentemente reduzem esses custos para meros centavos. O trader que valoriza custos consistentes e previsíveis, portanto, tenderá para corretores de FX com ETH e seu ecossistema de camada 2, enquanto alguém confortável esperando por uma janela de taxa ideal ainda pode preferir a simplicidade do BTC. Liquidez, Slippage,...
NEAR
$2,452
+3,41%
BTC
$113 708,29
+1,59%
HYPE
$39,47
+3,95%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews
2025/09/19 00:27
Compartilhar
O álbum pré-hiato dos Disturbed alcançou o topo das tabelas há 15 anos
O post "O Álbum Pré-Hiato dos Disturbed Alcançou o Topo das Paradas Há 15 Anos" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Os Disturbed conquistaram quatro primeiros lugares consecutivos na Billboard 200 até 2010, com Asylum consolidando a trajetória da banda e destacando-se numa era dominada pelo pop há 15 anos esta semana. Disturbed nos bastidores do Not So Silent Night durante o concerto "Not So Silent Night" da Live 105 em 2002 – Bastidores no HP Pavilion em San Jose, Califórnia, Estados Unidos. (Foto de J. Shearer/WireImage) WireImage A banda de rock Disturbed pode estar a preparar-se para lançar outro álbum, já que o grupo regressou no início de 2025 com o seu novo single "I Will Not Break". Essa música rapidamente tornou-se um sucesso em várias classificações de rock da Billboard, que o grupo está habituado a dominar neste momento. Enquanto os fãs esperam para ouvir mais, um dos álbuns mais bem-sucedidos do grupo celebra um marco especial. Asylum Estreou em Nº 1 em setembro de 2010 Há 15 anos, os Disturbed lideraram a Billboard 200 com o álbum Asylum. O álbum completo estreou em primeiro lugar com 179.000 cópias vendidas na tabela datada de 18 de setembro de 2010. O quinto álbum do grupo tornou-se o seu quarto Nº 1 na Billboard 200, que na época considerava apenas vendas puras, já que as plataformas de streaming ainda não tinham dominado a indústria. Uma década depois de emergir como um dos nomes mais emocionantes do hard rock e metal com The Sickness, os Disturbed tinham enviado todos os seus projetos subsequentes — Believe, Ten Thousand Fists, Indestructible e depois Asylum — para o Nº 1 na contagem. O Grande Ano do Rock na Billboard 200 O hard rock estava no meio de um momento emocionante de popularidade em 2010, mesmo enquanto a Billboard 200 se tornava cada vez mais competitiva com pop, rap e country revezando-se na dominação. Asylum foi um dos vários projetos de grupos de rock a dominar a tabela em 2010, juntando-se a The Oracle dos Godsmack, Nightmare dos Avenged Sevenfold, e...
1
$0,004749
+25,46%
PHOTO
$0,72
-10,00%
MORE
$0,026
+1,72%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews
2025/09/19 00:02
Compartilhar
Detentores de BTC e XRP ganham mais de $9.000 por dia através da mineração na nuvem PAXMINING
A PAXMINING promove mineração na nuvem para detentores de BTC/XRP com bónus de inscrição de $15, planos a partir de $100, pagamentos diários, quintas de energia verde e recompensas multi-moeda.
BTC
$113 708,29
+1,59%
MORE
$0,026
+1,72%
XRP
$2,5183
+1,73%
Compartilhar
Blockchainreporter
2025/09/18 23:00
Compartilhar
Notícias em alta
Mais
Quatro.Meme: A emissão de novo token requer um depósito de 0,01 BNB, aplicável ao modo Meme Rush e modo regular
Uma baleia com uma posição long de 25x em ETH já obteve um lucro de $4,335 milhões
Nas últimas 24 horas, a liquidação de contratos em toda a rede foi de US$683 milhões, com posições long e short explodindo.
BlockchainFX lidera as melhores pré-vendas de criptomoedas enquanto Nexchain e Lightchain juntam-se ao impulso de Uptober
Na última hora, a liquidação de toda a rede totalizou 116 milhões de dólares, principalmente devido a posições short.