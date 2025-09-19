Mercado de duas velocidades deixa o Bitcoin preso entre o take profit e a hesitação

O Bitcoin está preso num estranho equilíbrio. Por um lado, os detentores de longo prazo estão constantemente a realizar ganhos em níveis elevados, transformando moedas com anos de idade em lucro a cada oportunidade. Por outro lado, os detentores de curto prazo mal conseguem ultrapassar o ponto de equilíbrio, não mostrando quase nenhuma convicção em realizar lucros ou perdas. Este mercado de duas velocidades define o ambiente atual e ajuda a explicar por que as subidas parecem pesadas e por que os recuos nunca chegam a espiralar para a capitulação. O preço do Bitcoin subiu acima de $117.120 em 18 de setembro, impulsionado pela volatilidade do mais recente corte de taxas da Reserva Federal. Apesar da volatilidade que precedeu a quebra acima de $115.000, o Bitcoin subiu modestamente no último mês e está quase 24% mais alto desde o início do ano. Por baixo desse exterior calmo está uma história dividida. O SOPR dos detentores de longo prazo, que mede se moedas com mais de 155 dias estão a ser gastas com lucro ou prejuízo, está em 1,78. Isso está muito acima da sua mediana histórica, o que significa que o fornecimento maduro está a chegar ao mercado com ganhos constantes. SOPR dos detentores de longo prazo do Bitcoin de 18 de agosto a 17 de setembro de 2025 (Fonte: CryptoQuant) Enquanto isso, o SOPR dos detentores de curto prazo, que acompanha a rentabilidade das moedas mais recentes, está estável em 1,00. Este nível é essencialmente o ponto de equilíbrio: a moeda média de curto prazo gasta está a ser vendida pelo mesmo preço pelo qual foi adquirida. SOPR dos detentores de curto prazo do Bitcoin de 18 de agosto a 17 de setembro de 2025 (Fonte: CryptoQuant) Esta divisão entre LTHs e STHs cria um desequilíbrio na forma como as subidas se desenrolam. Quando os LTHs vendem com lucro, fornecem um fluxo contínuo de oferta que deve ser absorvido. Se os participantes de curto prazo também vendem com lucro, o mercado pode lidar com isso, já que esses momentos frequentemente se alinham com expansões de tendência, pois a procura é ampla e os compradores estão ansiosos. Mas quando os detentores de curto prazo permanecem no ponto de equilíbrio, a procura diminui, e a distribuição de longo prazo pressiona o mercado.