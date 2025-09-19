Exchange MEXC
/
Notícias sobre criptomoedas
/
2025-10-13 Monday
Notícias sobre criptomoedas
Fique por dentro das últimas notícias do mundo cripto e das atualizações do mercado!
Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos aprova fundo da Grayscale com BTC, ETH, XRP, SOL, ADA em avanço regulatório
A publicação "SEC Aprova Fundo da Grayscale Com BTC, ETH, XRP, SOL, ADA em Avanço Regulatório" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Wall Street acabou de ganhar uma poderosa nova rampa de acesso às criptomoedas, já que a SEC aprovou um fundo multi-ativos contendo Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana e Cardano para negociação. A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) anunciou em 17 de setembro um pacote de aprovações expandindo o acesso [...] Fonte: https://news.bitcoin.com/sec-approves-grayscale-fund-with-btc-eth-xrp-sol-ada-in-regulatory-breakthrough/
U
$0.007339
+3.68%
SOL
$192.72
+5.39%
BTC
$113,708.29
+1.59%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews
2025/09/19 09:08
Compartilhar
Mercado de duas velocidades deixa o Bitcoin preso entre o take profit e a hesitação
O post Mercado de duas velocidades deixa o Bitcoin preso entre a realização de lucros e a hesitação apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Bitcoin está preso num estranho equilíbrio. Por um lado, os detentores de longo prazo estão constantemente a realizar ganhos em níveis elevados, transformando moedas com anos de idade em lucro a cada oportunidade. Por outro lado, os detentores de curto prazo mal conseguem ultrapassar o ponto de equilíbrio, não mostrando quase nenhuma convicção em realizar lucros ou perdas. Este mercado de duas velocidades define o ambiente atual e ajuda a explicar por que as subidas parecem pesadas e por que os recuos nunca chegam a espiralar para a capitulação. O preço do Bitcoin subiu acima de $117.120 em 18 de setembro, impulsionado pela volatilidade do mais recente corte de taxas da Reserva Federal. Apesar da volatilidade que precedeu a quebra acima de $115.000, o Bitcoin subiu modestamente no último mês e está quase 24% mais alto desde o início do ano. Por baixo desse exterior calmo está uma história dividida. O SOPR dos detentores de longo prazo, que mede se moedas com mais de 155 dias estão a ser gastas com lucro ou prejuízo, está em 1,78. Isso está muito acima da sua mediana histórica, o que significa que o fornecimento maduro está a chegar ao mercado com ganhos constantes. SOPR dos detentores de longo prazo do Bitcoin de 18 de agosto a 17 de setembro de 2025 (Fonte: CryptoQuant) Enquanto isso, o SOPR dos detentores de curto prazo, que acompanha a rentabilidade das moedas mais recentes, está estável em 1,00. Este nível é essencialmente o ponto de equilíbrio: a moeda média de curto prazo gasta está a ser vendida pelo mesmo preço pelo qual foi adquirida. SOPR dos detentores de curto prazo do Bitcoin de 18 de agosto a 17 de setembro de 2025 (Fonte: CryptoQuant) Esta divisão entre LTHs e STHs cria um desequilíbrio na forma como as subidas se desenrolam. Quando os LTHs vendem com lucro, fornecem um fluxo contínuo de oferta que deve ser absorvido. Se os participantes de curto prazo também vendem com lucro, o mercado pode lidar com isso, já que esses momentos frequentemente se alinham com expansões de tendência, pois a procura é ampla e os compradores estão ansiosos. Mas quando os detentores de curto prazo permanecem no ponto de equilíbrio, a procura diminui, e a distribuição de longo prazo pressiona o mercado. Os dados do...
1
$0.004749
+25.46%
STREAM
$0.05896
-0.01%
PLAY
$0.03462
+5.03%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews
2025/09/19 08:27
Compartilhar
À medida que a fragmentação continua, cresce a necessidade de pacotes de streaming esportivos
O post À Medida que a Fragmentação Continua, Cresce a Necessidade de Pacotes de Streaming Esportivos apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O logotipo da ESPN exibido num ecrã de telemóvel e uma bola de basquetebol são vistos nesta foto ilustrativa tirada em Cracóvia, Polónia, em 1 de dezembro de 2022. (Foto de Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images) NurPhoto via Getty Images A fragmentação esportiva não é nova, mas voltou aos holofotes no último mês por várias razões: No contexto das preocupações com a inflação para os consumidores, há um potencial ponto de ruptura chegando para os esportes televisionados, onde o público, os parceiros de mídia ou ambos simplesmente não podem mais pagar o que têm pagado. Soluções para estes problemas crescentes já foram propostas anteriormente. A Rápida Ascensão e Queda da Venu Não há muito tempo, Disney, Fox e Warner Bros. Discovery estavam prestes a oferecer uma solução na forma da Venu. O serviço de streaming esportivo tudo-em-um reduziria o número de subscrições necessárias para assistir a muitos eventos ao vivo, enquanto concebivelmente daria aos consumidores interessados em esportes uma maneira mais fácil de cortar o cabo por um preço de $42,99. Mas como praticamente todas as soluções apresentadas para resolver este problema até agora, falhou. Desde o momento em que foi anunciada, a Venu ficou imediatamente envolvida em questões legais, forneceu uma coleção incompleta dos principais esportes (sem propriedades da Paramount ou NBCUniversal, afinal), e encerrou antes do lançamento. A perda dos direitos da NBA pela WBD também tornou as coisas mais difíceis, já que, como resultado, a empresa trouxe menos à mesa do que a Disney ou a Fox. A partir de outubro, esses dois têm outra chance de parceria. O público poderá agrupar a aplicação ESPN com a Fox One (que também inclui programação não esportiva) por $39,99. Isso é $10 a mais por mês do que o preço autónomo da aplicação ESPN, mas o mesmo preço do pacote Disney (com Hulu e Disney+) e $10 menos do que custaria subscrever a ESPN e Fox One separadamente. Este é um passo decente em...
1
$0.004749
+25.46%
T
$0.01331
+9.54%
FOX
$0.02101
+3.24%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews
2025/09/19 07:47
Compartilhar
Casey Mears regressa à Garage 66 para mais três corridas
O post Casey Mears Regressa à Garage 66 Para Mais Três Corridas apareceu em BitcoinEthereumNews.com. MARTINSVILLE, VIRGÍNIA – 30 DE MARÇO: Casey Mears, piloto do Ford #66 Canter Power Systems, acena para os fãs enquanto caminha no palco durante as apresentações dos pilotos antes da NASCAR Cup Series Cook Out 400 no Martinsville Speedway em 30 de março de 2025 em Martinsville, Virgínia. (Foto de Jared C. Tilton/Getty Images) Getty Images O veterano da Nascar Casey Mears continuará a aproximar-se da sua 500ª participação na Cup Series. O piloto de 47 anos, que não competia na Nascar desde 2019, fez subitamente o seu regresso à Cup Series com a Garage 66 no Martinsville Speedway no início deste ano. Mears anunciou esta semana que irá competir nas três últimas corridas da temporada da Cup Series em Talladega, Martinsville e Phoenix. A família Germain, antiga proprietária da Germain Racing, patrocinará o esforço de Mears com a S.I. Yachts. Mears competiu pela Germain Racing de 2010 até à sua reforma das corridas a tempo inteiro em 2016 (além da Daytona 500 de 2019). "Estou entusiasmado por termos conseguido organizar estas três corridas, e agradeço o apoio em curso de Bob Germain, S.I. Yachts e Acrisure", disse Mears. "Dada a nossa amizade próxima, é comovente que Bob esteja disposto a investir em mim depois de todos estes anos; isso mostra o seu caráter e quem ele é como pessoa. Também significa muito que a Acrisure continue a apoiar-nos; eles foram os primeiros a avançar este ano em Martinsville e ajudaram a iniciar este programa. Obrigado a Carl Long e à Garage 66 por todo o seu trabalho árduo porque trabalharam muito para acelerar e fazer isto acontecer." Mears tem atualmente 491 participações na Cup Series no seu currículo. Juntamente com Martinsville, também competiu em Daytona este verão. A Germain Racing encerrou as suas portas no final da temporada da Cup Series de 2020, quando o patrocinador de longa data Geico anunciou que iria...
Compartilhar
BitcoinEthereumNews
2025/09/19 07:23
Compartilhar
'Come Back To Me' será exibido no BIFF antes do lançamento global
O post 'Come Back To Me' Será Exibido No BIFF Antes Do Lançamento Global apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Kim Woo-sung apresenta-se no palco durante a estreia de "The Rose: Come Back to Me" durante o Festival Tribeca 2025. Foto de Roy Rochlin/Getty Images para o Festival Tribeca) Getty Images para o Festival Tribeca The Rose: Come Back To Me será exibido três vezes no Festival Internacional de Cinema de Busan e em festivais de cinema adicionais em todo o mundo, antes do seu lançamento global nos cinemas em 2026. A banda indie coreana de pop alternativo conhecida como The Rose é composta por Woosung, Dojoon, Hajoon e Taegyeom. Desde os seus primeiros dias, tocando nas ruas de Hongdae, a banda tem cativado o público com o seu som distintivo que mistura géneros. O seu primeiro álbum completo Heal desencadeou a digressão mundial Heal Together World Tour, atraindo mais de 90.000 fãs e levando a aparições em festivais de alto perfil, incluindo como cabeça de cartaz do Palco Bacardi no Lollapalooza 2023. Eles alcançaram um novo marco com o seu segundo álbum Dual, que estreou na Billboard 200. Construindo sobre este sucesso, The Rose vendeu mais de 150.000 bilhetes na sua digressão Dawn to Dusk e apresentou um espetáculo impressionante no Coachella 2024. Este ano, eles fizeram uma digressão mundial, promovendo o seu mais recente álbum WRLD juntamente com o seu documentário The Rose: Come Back to Me, que estreou no Festival de Cinema Tribeca em junho de 2025. "Sabendo como a cultura coreana é dominante globalmente—desde K-Pop Demon Hunters até Parasite—o público internacional está ansioso para aprofundar e aprender mais", disseram Diane Quon e Sanjay M. Sharma em nome da equipa de produção por trás do popular documentário do Tribeca. "The Rose é tanto um documentário musical quanto uma história de amadurecimento—sobre um grupo de amigos encontrando o seu próprio caminho pelo mundo. É uma história de desgosto e cura, conformidade e individualidade, e, em última análise, sobre o poder transformador da música em todo o mundo." Hajoon, Taegyeom, Kim Woo-sung e Dojoon apresentam-se no palco durante a estreia de "The Rose: Come Back to Me".. (Foto de Roy...
K
$0.03267
+14.39%
M
$2.03755
-11.85%
WOO
$0.04744
+7.76%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews
2025/09/19 06:53
Compartilhar
'Uma Batalha Após Outra' Atinge Popularidade Máxima Com Pontuação de 97% no Rotten Tomatoes
O post 'One Battle After Another' Atinge Popularidade Máxima Com Pontuação de 97% no Rotten Tomatoes apareceu no BitcoinEthereumNews.com. 'One Battle After Another' já está a ser apontado para o sucesso nos Óscares Warner Bros Normalmente, leva tempo para construir interesse em filmes, mesmo aqueles que parecem ser sucessos garantidos. Na era das redes sociais, muitos fãs de cinema querem ler críticas dos seus pares em vez de meios de comunicação populares. Como resultado, todos, exceto as maiores franquias, geralmente só ganham força depois de serem lançados. No entanto, há exceções a esta regra e uma está à beira de ser lançada. Chamado One Battle After Another, o filme é protagonizado por Leonardo DiCaprio como um revolucionário desgastado e delirante que vive fora da rede com a sua filha adolescente. Quando um dos seus antigos inimigos reaparece e a sua filha é raptada, o filme transforma-se num jogo de gato e rato com perseguições de carros em abundância, bem como o envolvimento de milícias e organizações misteriosas. O enredo tem um toque do extravagante filme de ação dos anos 80, Commando, mas é na verdade vagamente baseado num livro escrito pelo autor americano Thomas Pynchon. O filme atinge uma nota oportuna, já que Pynchon é famoso por ridicularizar organizações quase-governamentais nefastas nos seus romances, e o realizador Paul Thomas Anderson continua esse tema no ecrã. Foi visto como um comentário político e DiCaprio foi uma escolha natural. O seu papel combina a paranoia que retratou na biografia de Howard Hughes, The Aviator, com as perseguições cómicas da sua comédia criminal Catch Me If You Can. DiCaprio é apoiado por um elenco igualmente de peso liderado por Benicio del Toro como seu cúmplice e Sean Penn como seu némesis. One Battle After Another estreou em Los Angeles a 8 de setembro e foi recebido com aclamação universal. Tem uma classificação de críticos de 97% no agregador de críticas Rotten Tomatoes, mas ainda não tem uma única pontuação do público, já que o filme não será lançado...
T
$0.01331
+9.54%
GRID
$0.00182
-0.48%
CAR
$0.006031
+3.11%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews
2025/09/19 06:41
Compartilhar
Corte na Taxa da Fed Impulsiona BTC e Pré-venda do Bitcoin Hyper
O post Corte na Taxa do Fed Impulsiona BTC e Pré-venda do Bitcoin Hyper apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Federal Reserve dos EUA cortou as taxas de juros em 25 pontos base. Espera-se que isso direcione os investidores para ativos mais arriscados, impulsionando assim uma alta do $BTC. Mas à medida que a adoção do $BTC cresce, as limitações da rede - como taxas elevadas e baixa velocidade - tornar-se-ão apenas mais óbvias. Felizmente, o Bitcoin Hyper ($HYPER) está a preparar-se para corrigi-las - não é de admirar que tenha arrecadado quase $17M na pré-venda. O Corte na Taxa do Fed Pode Redirecionar $7,4T dos Fundos do Mercado Monetário para $BTC Com mais de $7,4T nos mercados monetários, o corte na taxa do Fed poderia ajudar a mover estes fundos para $BTC - especialmente agora que a exposição ao líder cripto é mais fácil através de ETFs de Bitcoin à vista e proxies do tesouro. Fonte: FRED O presidente do Fed, Powell, também sinalizou que mais dois cortes nas taxas podem ocorrer antes do final deste ano, citando preocupações contínuas com o mercado de trabalho dos EUA. Em contrapartida, isso poderia impulsionar ainda mais o momentum para a cripto nº 1. E isso não é tudo. O Estrategista Macro Octavio (Tavi) Costa sugere que o dólar americano pode estar a quebrar um nível de suporte de 14 anos. Com o potencial de um dólar muito mais fraco pela frente, espera-se que o cenário positivo para ativos de risco como $BTC se fortaleça. Fonte: X Octavio (Tavi) Costa À medida que a adoção do $BTC provavelmente acelera nestas condições, o Bitcoin Hyper pode ser exatamente o que é necessário para manter a rede funcional em meio à crescente procura. Bitcoin Hyper para Resolver a Crise de Escalabilidade do Bitcoin O Bitcoin Hyper é uma solução pioneira de Layer 2 (L2) projetada para resolver os pontos mais problemáticos da rede Bitcoin: escalabilidade lenta, velocidade de transação e taxas elevadas. Neste momento, o Bitcoin só pode facilitar 10,73 transações por segundo (tps). Em comparação, o Ethereum pode lidar com mais do dobro da carga de trabalho a 23,82 tps. O rendimento máximo do Bitcoin de 13,2 tps também é 78,83% inferior aos 62,34 tps do Ethereum. Como só pode processar um número limitado...
1
$0.004749
+25.46%
BTC
$113,708.29
+1.59%
HYPER
$0.20533
+2.98%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews
2025/09/19 05:54
Compartilhar
Florida vs Miami, Prévia, Cotações e Informações de TV
O post Florida vs Miami, Previsão, Cotações e Informações de TV apareceu no BitcoinEthereumNews.com. WACO, TEXAS – 29 DE AGOSTO: Jackson Arnold #11 dos Auburn Tigers procura passar durante a segunda metade de um jogo contra os Baylor Bears no McLane Stadium em 29 de agosto de 2025 em Waco, Texas. (Foto de Stacy Revere/Getty Images) Getty Images A Semana 4 do futebol universitário começa na quinta-feira à noite quando os Rice Owls viajam para jogar contra os Charlotte 49ers. Sem desrespeito a nenhum dos programas, mas eles não entraram nos cinco melhores jogos do fim de semana. Abaixo está uma análise dos principais confrontos de sábado. As cotações de apostas são via DraftKings Sportsbook. 1. Auburn Tigers Vs. Oklahoma Sooners Jackson Arnold está retornando à sua antiga escola e começou bem, completando 69,6% de seus passes com 8 touchdowns combinados de passe e corrida. O quarterback dos Sooners, John Mateer, lançou uma interceptação em todos os três jogos até agora, e Oklahoma tem uma boa chance de permanecer invicto se cuidar da bola. Ambos os programas cumpriram seu papel em três confrontos não-conferência, incluindo uma vitória Power 4 antes deste confronto entre os 25 melhores. Oklahoma é favorito por 7 pontos com o over/under definido em 47,5. O jogo será transmitido na ABC às 15:30 ET. 2. Michigan Wolverines Vs. Nebraska Cornhuskers Os Nebraska Cornhuskers têm uma chance real de fazer uma declaração no Ano 3 da era Matt Rhule com um confronto em casa contra os Michigan Wolverines. Um ano após chegar a um bowl game pela primeira vez desde 2016, Nebraska começou com 3-0 e está entre os 15 melhores em jardas por jogada em ambos os lados da bola. Michigan também está entre os programas nessa categoria, mas falhou em seu primeiro teste contra um oponente Power 4 quando perdeu para os Oklahoma Sooners. Este é um jogo importante...
1
$0.004749
+25.46%
M
$2.03755
-11.85%
RICE
$0.07039
-7.69%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews
2025/09/19 05:05
Compartilhar
CryptoQuant relata semana recorde para compra de Bitcoin enquanto as posições a longo prazo aumentam
O post CryptoQuant relata semana recorde para compra de Bitcoin enquanto as posições de longo prazo aumentam apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Principais conclusões Os endereços de acumulação de Bitcoin viram um fluxo de entrada de $3,4B, o segundo maior de 2025. As carteiras de acumulação total agora detêm 2,84M BTC com uma base de custo médio de $72.437. A CryptoQuant relatou ontem uma acumulação semanal recorde de Bitcoin de 29.685 BTC por detentores de longo prazo. O aumento representa um dos maiores fluxos de entrada de uma única semana em carteiras tipicamente mantidas por mais de um ano. A transação, executada OTC apenas horas antes da decisão de taxa do Fed, foi avaliada em cerca de $3,4 bilhões e representa o segundo maior fluxo de entrada de um único dia em endereços de acumulação em 2025. Com esta adição, o total de Bitcoin mantido em carteiras de acumulação subiu para 2,84 milhões de BTC, com uma base de custo realizado médio agora em $72.437 por moeda, sublinhando a convicção contínua entre investidores de longo prazo apesar da incerteza macro. Fonte: https://cryptobriefing.com/cryptoquant-record-bitcoin-buying-long-term-holdings-2025/
BTC
$113,708.29
+1.59%
COM
$0.012557
+24.03%
SECOND
$0.0000086
-1.14%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews
2025/09/19 04:58
Compartilhar
Como celebrar a Oktoberfest como se estivesse em Munique
O post Como Celebrar a Oktoberfest Como Se Estivesse em Munique apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Foliões sentam, ficam de pé e balançam na icónica tenda do festival Hofbräu na Oktoberfest de Munique Don Tse A 190ª Oktoberfest acontecerá de 20 de setembro a 5 de outubro de 2025 em Munique, Alemanha. O festival anual começou em 1810 para celebrar o casamento do príncipe herdeiro da Baviera com a Princesa Therese von Sachsen-Hildburghausen. Desde então, cresceu até se tornar o maior e mais famoso festival de cerveja do mundo. Desde 1950, o início oficial da Oktoberfest é marcado pelo prefeito de Munique abrindo o primeiro barril no Schottenhamel Festhalle, após o qual os amantes de cerveja, da Alemanha e de outros lugares, dirigem-se à Theresienwiese (também chamada d'Wiesn) para visitar as 35 tendas de cerveja e celebrar a cultura bávara. Quantos amantes de cerveja? Em 2023, um recorde de 7,2 milhões de pessoas participaram do evento anual. Mas nem todos podem fazer a viagem ao exterior para erguer um Maßkrug (caneca de cerveja). Aqui está como você pode trazer um pouco de Oompah para a sua celebração caseira da Oktoberfest. Oktoberfest na América (e Canadá) A maior Oktoberfest da América é realizada todos os anos em Cincinnati, Ohio. Apelidada de "Oktoberfest Zinzinnati", este festival de quatro dias é realizado coincidentemente com as celebrações de Munique e honra a cultura bávara com espetáculos de circo, jogos e dança. A Oktoberfest de Frankenmuth em Frankenmuth, Michigan foi a primeira Oktoberfest fora da Alemanha a receber, em 1996, uma proclamação oficial da Oktoberfest original, tornando-se um evento Oktoberfest oficialmente reconhecido. Não há experiência mais autêntica deste lado do Atlântico. Apesar de quão grandiosas são estas celebrações da Oktoberfest, a maior celebração da Oktoberfest fora de Munique é na verdade no Canadá. A Oktoberfest de Kitchener-Waterloo afirma deter este título, embora uma Oktoberfest no Brasil também o reivindique. Localizada numa cidade a pouco mais de uma hora de carro a oeste de Toronto, a Oktoberfest de Kitchener-Waterloo de nove dias estará celebrando seu 57º ano em 2025 e receberá centenas de...
D
$0.02311
+3.12%
CITY
$0.7929
-0.50%
PLAY
$0.03462
+5.03%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews
2025/09/19 04:05
Compartilhar
Notícias em alta
Mais
Quatro.Meme: A emissão de novo token requer um depósito de 0,01 BNB, aplicável ao modo Meme Rush e modo regular
Uma baleia com uma posição long de 25x em ETH já obteve um lucro de $4,335 milhões
Nas últimas 24 horas, a liquidação de contratos em toda a rede foi de US$683 milhões, com posições long e short explodindo.
BlockchainFX lidera as melhores pré-vendas de criptomoedas enquanto Nexchain e Lightchain juntam-se ao impulso de Uptober
Na última hora, a liquidação de toda a rede totalizou 116 milhões de dólares, principalmente devido a posições short.