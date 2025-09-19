Scott Bessent diz que a queda do yuan contra o euro é um problema da Europa, não da América

O Secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse em Madrid na quinta-feira que a queda da moeda chinesa não é um problema para os Estados Unidos, é a Europa que deveria estar preocupada. Falando durante uma entrevista conjunta com a Reuters e a Bloomberg, Scott fez os comentários após reuniões com o Vice-Primeiro-Ministro chinês He Lifeng como parte das discussões comerciais entre EUA e China, que também incluíram conversas sobre o TikTok. Ele deixou claro que o yuan, também conhecido como renminbi, na verdade se fortaleceu contra o dólar americano este ano, mas caiu para uma Mínima Histórica contra o euro. "O RMB está na verdade mais forte este ano contra o dólar. Agora está em uma Mínima Histórica contra o euro, o que é um problema para os europeus", disse Scott, rejeitando a ideia de que Pequim estava tentando desvalorizar sua moeda para obter uma vantagem injusta contra Washington. Ele disse que os funcionários chineses não tentaram nada do tipo com os EUA e explicou a realidade por trás do movimento da moeda: "É uma moeda fechada. Então eles gerenciam o nível." O colapso do yuan ajuda as exportações chinesas a inundarem a Europa Desde janeiro, o yuan caiu de 7,5 por euro para mais de 8,4, desencadeando preocupações em toda a Europa. Enquanto isso, contra o dólar, ganhou ligeiramente de 7,3 para 7,1. Esta divergência criou uma dinâmica comercial desequilibrada, porque enquanto os EUA viram suas importações da China caírem 14% devido a tarifas agressivas, a Europa registrou um aumento de 6,9% no comércio com a China. Então, Scott disse que as tarifas dos EUA estão fazendo o que deveriam fazer, reduzindo o déficit comercial. Mas o fluxo redirecionado de produtos chineses agora está chegando aos mercados europeus, onde a fraqueza do yuan está tornando as exportações chinesas ainda mais baratas em termos de euro. O enfraquecimento do yuan está atingindo a Europa em um momento sensível, enquanto o Banco Central Europeu...