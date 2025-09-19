2025-10-13 Monday

Michigan avança com projeto de lei da Reserva de Bitcoin para investir 10% dos fundos estatais em Bitcoin

A publicação "Michigan avança com projeto de lei de Reserva de Bitcoin para investir 10% dos fundos estatais em Bitcoin" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Principais conclusões: a legislatura de Michigan está a considerar um projeto de lei para permitir que até 10% dos seus fundos públicos sejam investidos em Bitcoin. Esta medida tornaria Michigan um dos estados mais ambiciosos dos EUA em relação à adoção de Bitcoin a nível estadual. Michigan avançou hoje com legislação que autorizaria o estado a investir até 10% dos seus fundos públicos em Bitcoin, juntando-se a uma crescente onda de estados que exploram reservas de ativos cripto. O projeto de lei da Reserva estratégica de Bitcoin representa uma das propostas mais ambiciosas de adoção de Bitcoin a nível estadual até à data. Mais de 20 estados dos EUA introduziram ou consideraram legislação semelhante de reserva de Bitcoin em 2024 e início de 2025, refletindo um aumento do interesse institucional à medida que os preços do Bitcoin atingiram novos máximos. O fundo de pensões de Michigan já mantém uma pequena exposição ao Bitcoin através de fundos negociados em bolsa. A proposta alinha-se com mudanças mais amplas na política federal de criptomoedas sob a administração Trump, que expressou apoio a uma reserva nacional de Bitcoin. Tal apoio federal encorajou iniciativas a nível estadual, à medida que os governos procuram diversificação de pórtifolio para além dos ativos tradicionais. Os defensores do Bitcoin argumentam que as reservas estatais poderiam fornecer proteção de cobertura contra a inflação e desvalorização da moeda, semelhante à forma como fundos soberanos como o fundo petrolífero da Noruega se diversificaram em investimentos alternativos. Os críticos citam a volatilidade de preços do Bitcoin como um risco para os fundos públicos. A legislação ainda requer aprovação legislativa adicional antes que Michigan possa iniciar compras de Bitcoin para as suas operações do tesouro estadual. Fonte: https://cryptobriefing.com/michigan-advances-bitcoin-reserve-bill-2024/
2025/09/19 11:42
Coinbase Lança Recurso de Empréstimo de USDC com Altos Rendimentos para Clientes

TLDR A Coinbase lança empréstimos on-chain de USDC com rendimentos de até 10,8% através da Morpho e Steakhouse Financial. A funcionalidade de empréstimo de USDC está disponível em mercados selecionados com uma implementação mais ampla planeada em breve. A funcionalidade oferece rendimentos mais elevados do que o programa existente "USDC Rewards" da Coinbase. A Coinbase integra DeFi com uma interface de experiência do usuário para simplificar empréstimos para usuários de criptomoedas populares. [...] O artigo "Coinbase Lança Funcionalidade de Empréstimo de USDC com Altos Rendimentos para Clientes" apareceu primeiro no CoinCentral.
2025/09/19 11:25
A empresa japonesa cotada Remixpoint aumentou as suas holdings de Bitcoin em 77, elevando as suas holdings totais para 1.350.

PANews relatou em 19 de setembro que, de acordo com a CoinDesk, a empresa japonesa cotada Remixpoint anunciou em 18 de setembro que havia comprado aproximadamente 77 bitcoins adicionais por 1,32 mil milhões de ienes. A compra foi concluída ao longo de quatro dias de negociação, de 28 de agosto a 17 de setembro de 2025. Esta compra adicional eleva as participações totais de Bitcoin da empresa para aproximadamente 1.350, com um preço total de compra de 20,3 mil milhões de ienes. De acordo com o Bitcoin Treasury, que acompanha as participações corporativas em Bitcoin, a Remixpoint ocupa atualmente o 40º lugar globalmente e o 3º no Japão.
2025/09/19 11:25
Bélgica mostra interesse na transformação digital do Cazaquistão

A publicação "A Bélgica mostra interesse na transformação digital do Cazaquistão" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Homepage > Notícias > Negócios > A Bélgica mostra interesse na transformação digital do Cazaquistão A Bélgica está interessada em ajudar o Cazaquistão com os seus objetivos de transformação digital, visando colaborações políticas, económicas e parlamentares. De acordo com um relatório, o embaixador do Cazaquistão na Bélgica, Roman Vassilenko, reuniu-se com Birgit Stevens, diretora-geral para Relações Bilaterais no Serviço Público Federal Belga para Assuntos Estrangeiros, Comércio Externo e Cooperação para o Desenvolvimento, para partilhar ideias. Ambas as partes revelaram que a reunião servirá como base para as futuras relações bilaterais entre os dois países. Vassilenko partilhou o plano do Cazaquistão para a digitalização com a sua homóloga belga, destacando o roteiro de inteligência artificial (IA) do país da Ásia Central. Ele referiu-se às principais disposições do discurso anual do Estado da Nação do Presidente do Cazaquistão, Kassym-Jomart Tokayev, como prova do salto para a digitalização. Vassilenko destacou o estabelecimento de um Ministério dedicado à IA e planos para lançar a CryptoCity, uma zona piloto para ativos digitais. Ele observou que o objetivo final da transformação digital do Cazaquistão é tornar-se o líder regional em tecnologias emergentes na Ásia Central e competir no cenário global. Stevens revelou que a Bélgica está interessada nos objetivos do Cazaquistão, sugerindo uma colaboração entre ambos os países. Stevens acrescentou que a Bélgica manterá linhas de comunicação abertas com o Cazaquistão para partilha de conhecimento e apoio técnico associado a tecnologias emergentes. A diplomata belga observou que a nação europeia apoiará a expansão do processamento de materiais críticos e terras raras para além das tecnologias emergentes. Stevens sugeriu um apoio futuro na forma de monitorização por satélite para avaliar o potencial natural, com ambos os lados aludindo à experiência da Bélgica no setor espacial. Os planos do Cazaquistão para a gestão de recursos hídricos e o desenvolvimento do Corredor do Meio para melhorar o transporte transfronteiriço na Ásia Central despertaram o interesse de Stevens. O comércio bilateral entre a Bélgica e o Cazaquistão atingiu 299 milhões de dólares e está a caminho de ultrapassar o...
2025/09/19 11:09
ChainCatcher faz parceria com a Alibaba Cloud para suporte Blockchain

Detalhe: https://coincu.com/blockchain/chaincatcher-alibaba-cloud-blockchain/
2025/09/19 10:39
Os touros do Bitcoin precisam recuperar este nível chave para uma nova corrida aos $125K

A publicação "Os Touros do Bitcoin Precisam Reconquistar Este Nível Chave para uma Nova Corrida aos $125K" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Pontos-chave: Os touros do Bitcoin estão ocupados transformando níveis-chave de volta em suporte; conseguirão quebrar os $118.000 a seguir? Novas máximas históricas estão no horizonte se a tendência de alta da reação do Fed continuar. Traders das corretoras já estão trazendo grandes linhas de liquidez em ambos os lados do preço. O Bitcoin (BTC) procurou transformar $117.000 em suporte na quinta-feira, à medida que o corte na taxa de juros da Reserva Federal impulsionou os mercados cripto. Gráfico de uma hora BTC/USD. Fonte: Cointelegraph/TradingView Observe estes níveis de preço do Bitcoin a seguir, dizem os traders Dados do Cointelegraph Markets Pro e TradingView mostraram que BTC/USD ganhou até 1,3% após o fechamento diário. A volatilidade atingiu quando o Federal Reserve dos EUA anunciou seu primeiro corte de taxa de 2025, chegando a 0,25% para corresponder às expectativas do mercado. Após uma breve queda abaixo de $115.000, o Bitcoin recuperou-se, liquidando posições tanto de long quanto de short no valor de mais de $100 milhões em 24 horas. Atualização $BTC: Ação de Preço do FOMC acertada 🔨 Segunda e terça-feira entediantes; quarta-feira volátil com o clássico retrocesso de um movimento falso inicial. $105M liquidados em 30 minutos durante o FOMC, é por isso que é importante estar ciente disso. Adoro absolutamente este mercado. Provavelmente $120k a seguir. https://t.co/azE7Fg6J10 pic.twitter.com/x3EPCmIlOx — CrypNuevo 🔨 (@CrypNuevo) 17 de setembro de 2025 Entre os traders, as esperanças eram altas de que os touros cimentariam o suporte e continuariam a desafiar as máximas históricas. "A parte mais importante; o $BTC vai romper esta zona crucial de resistência?" questionou o trader de criptomoedas, analista e empreendedor Michaël van de Poppe em uma publicação no X. Um gráfico que acompanhava mostrava a próxima batalha dos touros em $118.000. "Tudo que tenho certeza é que, uma vez que o Bitcoin se estabilize, começaremos a ver grandes breakouts nas Altcoins ocorrerem", acrescentou. Gráfico diário BTC/USDT com RSI, dados de volume. Fonte: Michaël van de Poppe/X O popular trader Daan Crypto Trades concordou sobre a importância da marca de $118.000. Durante comentários dovish do presidente do Fed Jerome Powell...
2025/09/19 10:20
Scott Bessent diz que a queda do yuan contra o euro é um problema da Europa, não da América

A publicação "Scott Bessent diz que a queda do yuan contra o euro é um problema da Europa, não da América" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse em Madrid na quinta-feira que a queda da moeda chinesa não é um problema para os Estados Unidos, é a Europa que deveria estar preocupada. Falando durante uma entrevista conjunta com a Reuters e a Bloomberg, Scott fez os comentários após reuniões com o Vice-Primeiro-Ministro chinês He Lifeng como parte das discussões comerciais entre EUA e China, que também incluíram conversas sobre o TikTok. Ele deixou claro que o yuan, também conhecido como renminbi, na verdade se fortaleceu contra o dólar americano este ano, mas caiu para uma Mínima Histórica contra o euro. "O RMB está na verdade mais forte este ano contra o dólar. Agora está em uma Mínima Histórica contra o euro, o que é um problema para os europeus", disse Scott, rejeitando a ideia de que Pequim estava tentando desvalorizar sua moeda para obter uma vantagem injusta contra Washington. Ele disse que os funcionários chineses não tentaram nada do tipo com os EUA e explicou a realidade por trás do movimento da moeda: "É uma moeda fechada. Então eles gerenciam o nível." O colapso do yuan ajuda as exportações chinesas a inundarem a Europa Desde janeiro, o yuan caiu de 7,5 por euro para mais de 8,4, desencadeando preocupações em toda a Europa. Enquanto isso, contra o dólar, ganhou ligeiramente de 7,3 para 7,1. Esta divergência criou uma dinâmica comercial desequilibrada, porque enquanto os EUA viram suas importações da China caírem 14% devido a tarifas agressivas, a Europa registrou um aumento de 6,9% no comércio com a China. Então, Scott disse que as tarifas dos EUA estão fazendo o que deveriam fazer, reduzindo o déficit comercial. Mas o fluxo redirecionado de produtos chineses agora está chegando aos mercados europeus, onde a fraqueza do yuan está tornando as exportações chinesas ainda mais baratas em termos de euro. O enfraquecimento do yuan está atingindo a Europa em um momento sensível, enquanto o Banco Central Europeu...
2025/09/19 10:16
ETF Grayscale CoinDesk Crypto 5 estreia após aprovação da SEC

Detalhe: https://coincu.com/news/grayscale-coindesk-crypto-5-etf/
2025/09/19 09:39
PayPal expande stablecoin PYUSD para Tron, Avalanche e outras 6 cadeias

PayPal está a adicionar suporte para uma versão permissionless da sua stablecoin PYUSD na Tron, Avalanche e várias outras blockchains através da LayerZero e da sua cadeia cross-chain Stargate Hydra. O gigante de pagamentos PayPal está a expandir a sua stablecoin PayPal USD para oito novas blockchains, sete das quais através de uma integração com a cadeia cross-chain Stargate Hydra da LayerZero. A integração irá criar uma versão permissionless do PayPal USD (PYUSD) — PYUSD0 — que será "totalmente fungível" com o PYUSD e interoperável entre blockchains, afirmou a empresa de infraestrutura cripto LayerZero numa declaração na quinta-feira. Essas blockchains incluem Tron, Avalanche, Aptos, Abstract, Ink, Sei e Stable, enquanto as versões permissionless existentes na Berachain (BBYUSD) e Flow (USDF) serão atualizadas para PYUSD0. Um anúncio separado na quinta-feira também revelou que o PYUSD foi expandido para a Stellar. Ler mais
2025/09/19 09:03
Mais de 1,1 milhão de carteiras XRPL fazem holding de 51,7 milhões de dólares em tokens XRP dormentes

A publicação "Mais de 1,1 milhão de Carteiras XRPL Detêm $51,7 Milhões em Tokens XRP Inativos" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O CEO da XPMarket identifica 538.586 carteiras mantendo saldos mínimos de reserva de 20 tokens XRP. Contas inativas combinadas totalizam 1,13 milhão de carteiras com 16,7 milhões de tokens XRP. Reduções históricas de reserva de 20 para 1 XRP deixam saldos legados intactos. Análise on-chain revela que mais de 1,1 milhão de carteiras XRP Ledger contêm saldos inativos totalizando $51,7 milhões em tokens XRP ociosos. Dr. Artur Kirjakulov, co-fundador e CEO da plataforma analítica XPMarket, identificou este padrão ao examinar a distribuição de carteiras na rede XRPL. Os dados mostram que 538.586 carteiras atualmente mantêm exatamente 20 tokens XRP, avaliados em aproximadamente $62 cada aos preços atuais próximos de $3,10. Estas contas compreendem 7,64% do total de 7.048.872 carteiras ativas no XRP Ledger, tornando 20 XRP o segundo saldo de carteira mais comum em toda a rede. 538.586 carteiras no XRPL têm exatamente 20 XRP. 20 XRP era a reserva mínima de 2013 a 2021. São 10,7 milhões de XRP parados nestas carteiras. — Dr. Artur Kirjakulov (@Kirjakulov) 17 de setembro de 2025 Mudanças no Requisito de Reserva XRP Deixam Saldos Legados A prevalência de saldos de 20 XRP remonta aos requisitos históricos de reserva que foram reduzidos várias vezes conforme o preço do XRP aumentou. Originalmente, o XRPL exigia 20 XRP como reserva mínima para ativação da carteira, mas votos da comunidade progressivamente reduziram este limite. Em setembro de 2021, os validadores XRPL reduziram o requisito de reserva base de 20 XRP para 10 XRP quando o token era negociado em torno de $1,20, tornando o requisito avaliado em aproximadamente $12 naquele momento. A rede implementou outra redução em dezembro de 2024, cortando a reserva de 10 XRP para 1 XRP após o aumento do preço do XRP acima de $2. Os dados do XRPL Stats indicam que 10 XRP representa o saldo de carteira mais comum, mantido por 592.818 contas representando 8,4% do total de carteiras. Este padrão reflete o período de reserva mínima de setembro de 2021 até dezembro de 2024. Combinadas, carteiras mantendo ou...
2025/09/19 08:54
