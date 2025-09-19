2025-10-13 Monday

Bitcoin, Solana em baixa, enquanto ETH, XRP em alta

A publicação Bitcoin, Solana em baixa, enquanto ETH, XRP em alta apareceu no BitcoinEthereumNews.com. OI de Cripto misto: Bitcoin, Solana em baixa, enquanto ETH, XRP em alta Cadastre-se para o nosso boletim informativo! Para atualizações e ofertas exclusivas, insira seu e-mail. Keshav é formado em Física e trabalha como escritor no Bitcoinist desde junho de 2021. Ele é apaixonado por escrever e, ao longo dos anos, adquiriu experiência trabalhando em uma variedade de nichos. Keshav mantém um interesse ativo no mercado de criptomoedas, sendo a análise on-chain uma área que ele particularmente gosta de pesquisar e escrever. Este site usa cookies. Ao continuar a usar este site, você está dando consentimento para o uso de cookies. Visite nosso Centro de Privacidade ou Política de Cookies. Eu concordo Fonte: https://bitcoinist.com/crypto-oi-mixed-bitcoin-solana-down-ethereum-xrp-up/
BitcoinEthereumNews 2025/09/19 14:26
Estratégia aproxima-se da Média Móvel Simples de 200 à medida que o BTC sobe

O post Strategy se aproxima da Média Móvel Simples de 200 dias enquanto o BTC sobe apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Strategy (MSTR) está se aproximando de sua média móvel simples de 200 dias (200SMA), um indicador técnico amplamente seguido que suaviza a ação do preço calculando o preço médio de fechamento dos últimos 200 dias de negociação. Os traders frequentemente a veem como um marcador chave para a direção da tendência de longo prazo. A MSTR está atualmente sendo negociada pouco acima de $350, ligeiramente abaixo da 200SMA em $355. A ação tem estado abaixo deste nível desde 25 de agosto, com o único outro período de fraqueza este ano ocorrendo em abril durante o chamado acesso de raiva das tarifas de Trump. Na quinta-feira, as ações subiram 6%, recuperando-se de uma linha de suporte testada pela última vez em setembro de 2024 e abril de 2025. A alta coincide com a força do Bitcoin, que está se aproximando de $118.000, quase uma máxima de um mês. O Bitcoin subiu mais de 8% em setembro, colocando-o no caminho para seu melhor setembro desde pelo menos 2013. No acumulado do ano, a MSTR ganhou 18% em comparação com a alta de 22% do Bitcoin. Em outros lugares no espaço de tesouraria de Bitcoin, as empresas continuam sendo duramente atingidas. A Metaplanet do Japão (3350) caiu 10% na quinta-feira e agora está quase 75% abaixo de sua máxima histórica. Fonte: https://www.coindesk.com/markets/2025/09/18/strategy-up-7-nears-200-day-simple-moving-average-as-bitcoin-rallies
BitcoinEthereumNews 2025/09/19 14:05
6 melhores meme coins para investir esta semana para máximo ROI

O post 6 Top Meme Coins para Investir Esta Semana para Máximo ROI apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Crypto News 19 de setembro de 2025 | 08:15 Se meme coins fossem gatos, 2025 seria uma sala cheia de apontadores laser. Notcoin ($NOT) está correndo em círculos, Non-Playable Coin ($NPC) finge não se importar, e BullZilla ($BZIL) acabou de saltar para os holofotes. Os traders estão comentando sobre as Melhores Meme Coins para Investir Esta Semana, mas apenas um projeto está rugindo com uma pré-venda ao vivo que continua ficando mais quente. A pré-venda do BullZilla ($BZIL) está ativa no Estágio 3, Fase 2 (3-B). Seu mecanismo de preço baseado em estágios sobe a cada $100K arrecadados ou a cada 48 horas, garantindo que o momentum nunca pare. No estágio atual, o potencial de ROI é um massivo 7.918% da pré-venda até a listagem. Mais de $500K foram arrecadados, mais de 27 bilhões de tokens vendidos, e 1.702+ detentores já estão a bordo. Cada minuto de atraso significa um preço de entrada mais alto. BullZilla é o líder indiscutível na busca pelas Melhores Meme Coins para Investir Esta Semana. Diferente das pré-vendas estáticas, o Mecanismo de Mutação do BullZilla força continuamente o preço a avançar. Ou a comunidade o empurra para cima através de marcos de $100K, ou o próprio tempo aciona um aumento a cada 48 horas. Esse sistema cria um FOMO implacável e torna as entradas antecipadas mais recompensadoras. BullZilla foi lançado a $0,00000575 e já subiu para $0,00006574 no Estágio 3B. Apenas no dia do lançamento, vendeu 7 bilhões de tokens, incluindo 2 bilhões nas primeiras duas horas. Os números atuais indicam mais de $500.000 arrecadados e mais de 27 bilhões de tokens distribuídos. Os primeiros adotantes já viram um ROI de 1.043%, enquanto os compradores de hoje estão olhando para um potencial de alta de 7.918% até o preço de listagem de $0,00527. Nos níveis atuais, $1.000 compra 15,21 milhões de tokens, valendo cerca de $80.167 na listagem. Um investimento de $15.000 garante 228,1 milhões de tokens, potencialmente valendo mais de $1,2 milhão. Os números mostram por que os traders veem o BullZilla como um dos...
BitcoinEthereumNews 2025/09/19 13:16
Melhores altcoins para comprar agora enquanto o Índice de Medo e Ganância mantém-se neutro em 51 – ADA, LINK e TRX nomeadas como as melhores escolhas

Os mercados de criptomoedas estão num equilíbrio delicado enquanto o Índice de Medo e Ganância atualmente está em 51, refletindo uma postura neutra dos traders. Após semanas de volatilidade, o Bitcoin consolidou-se em torno de $115.000, enquanto as altcoins aguardam o próximo movimento decisivo. O sentimento neutro não significa necessariamente inação, analistas argumentam que frequentemente prepara o cenário [...] A publicação Melhores Altcoins Para Comprar Agora Enquanto o Índice de Medo e Ganância Permanece Neutro em 51 – ADA, LINK e TRX Nomeadas Como Principais Escolhas apareceu primeiro no Blockonomi.
Blockonomi 2025/09/19 13:00
China ignora a soja dos EUA para iniciar a temporada, revivendo tática da guerra comercial

A publicação "China ignora soja dos EUA no início da temporada, revivendo tática de guerra comercial" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A China não reservou um único carregamento de soja dos EUA desde o início da nova temporada de exportação, quebrando um padrão de compra que se manteve firme desde pelo menos 1999. Isto não é apenas uma desaceleração aleatória; é uma repetição de uma tática de guerra comercial usada pela primeira vez sob Donald Trump. Em 11 de setembro, quase duas semanas após o início da temporada, dados do Departamento de Agricultura dos EUA mostraram zero vendas registradas pela China, o maior importador de soja do planeta. Só no ano passado, mais de 12 mil milhões de dólares em soja dos EUA foram para a China, representando mais da metade do valor total das exportações de soja dos EUA. O momento não é subtil. O Presidente Xi Jinping está programado para falar com Trump na sexta-feira. As conversas estão esquentando novamente sobre as restrições dos EUA a semicondutores e exportações de terras raras. Pouco antes da chamada, a China anunciou que a Nvidia havia violado leis antimonopólio, aumentando o conjunto de tensões não resolvidas. China congela compras de soja dos EUA e acumula estoques do Brasil E essa autorização não veio. Então os importadores estão ignorando os EUA e redobrando apostas no Brasil. Esmagadores, produtores de ração e granjas de suínos em toda a China compraram soja suficiente para durar até o final do ano. Vários deles até dobraram seus inventários. As reservas estratégicas do próprio governo também estão cheias. Um gestor de compras disse que está coberto apenas até o próximo mês, mas não está com pressa para fazer novos pedidos. Um gestor de uma grande instalação de esmagamento disse que uma onda inesperada de soja dos EUA faria os preços da farinha de soja despencarem nos mercados locais. Ambos solicitaram anonimato porque não estão autorizados a falar com a mídia. Normalmente, a China recorre à soja dos EUA entre outubro e fevereiro, pouco antes da colheita da América do Sul. Os compradores geralmente fecham seus negócios com semanas de antecedência. A esta altura, alguns milhões de toneladas já estariam garantidos...
BitcoinEthereumNews 2025/09/19 12:46
Após período difícil, Max Fried regressa ao estatuto de ás para os Yankees no mês final

O post Após Período Difícil, Max Fried Retorna ao Status de Ás Para os Yankees No Mês Final apareceu em BitcoinEthereumNews.com. O arremessador titular do New York Yankees Max Fried lança durante a segunda entrada de um jogo de beisebol contra o Baltimore Orioles, quinta-feira, 18 de setembro de 2025, em Baltimore. (Foto AP/Stephanie Scarbrough) Copyright 2025 The Associated Press. Todos os direitos reservados Max Fried olhou para sua mão em 12 de julho e um início frustrante contra os Cubs terminou cedo com uma bolha. Também foi parte do seu pior período da temporada enquanto os Yankees lentamente caíram do primeiro lugar e cederam a liderança da AL East para o Toronto Blue Jays. Um pouco mais de dois meses depois, Fried pode estar ainda melhor do que estava antes e pode estar entrando na discussão do AL Cy Young junto com Garrett Crochet e Tarik Skubal ao chegar a 18-5. Em uma situação onde os Yankees tiveram resultados mistos jogando após um voo tardio devido a um jogo noturno no dia de partida, Fried esteve no seu melhor e os Yankees continuaram a desfrutar de um dos seus melhores dias da temporada porque ele dominou a vitória enquanto os Blue Jays, Red Sox e Tigers perderam jogos da tarde nos seus dias de partida. Os 13 strikeouts de Fried em sete entradas em uma vitória sem estresse por 7-0 em Baltimore foram tão magistrais quanto possível para os Yankees, cuja ERA de rotação caiu para 3,68. Em comparação, os Tigers estão em 3,83, os Red Sox em 3,97 e os Blue Jays em 4,23, a pior marca entre qualquer equipe atualmente em posição de playoff. "Sinto que ele está em um ótimo momento. Ele está arremessando bem a bola", disse o técnico Aaron Boone aos repórteres em Baltimore. "Ele é um ás, e arremessa como tal. Ele teve um ano fenomenal até este ponto." A experiência da bolha de Fried foi parte de uma sequência de oito partidas onde ele registrou um atroz 6,80...
BitcoinEthereumNews 2025/09/19 12:25
Goldman Sachs ajusta expectativas de corte de taxa do BoE para fevereiro de 2025

O post Goldman Sachs Ajusta Expectativas de Corte de Taxa do BoE para Fevereiro de 2025 apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Pontos-chave:Goldman Sachs revê expectativas de taxa de juro do Banco de Inglaterra.Cortes de taxa agora previstos para Fevereiro de 2025.Potenciais efeitos nos mercados tradicionais e digitais. Goldman Sachs reviu a sua previsão para o Banco de Inglaterra, prevendo agora cortes de taxa com início em Fevereiro de 2026, afetando os mercados financeiros globais e de ativos digitais. Esta mudança pode influenciar a liquidez institucional e os fluxos de ativos de risco, impactando GBP/USD e potencialmente impulsionando investimentos em ativos digitais. Goldman Sachs Prevê Cortes de Taxa do BoE a Partir de Fevereiro de 2025 Goldman Sachs reviu a sua previsão para as taxas de juro do Banco de Inglaterra, prevendo agora o próximo corte em Fevereiro de 2025 em vez de Novembro. Esta atualização implica reduções trimestrais contínuas culminando numa taxa terminal de 3% até ao final de 2026. A previsão do banco pode potencialmente afetar a alocação de liquidez institucional, embora nenhum grande fundo específico de criptomoedas tenha emitido declarações diretas. A mudança pelo Goldman Sachs impacta o sentimento do mercado. Analistas esperam potenciais efeitos nas avaliações de ativos, já que os mercados financeiros frequentemente reagem a mudanças nas taxas de juro. No entanto, as exchanges de criptomoedas não reportaram impactos diretos nos pares de negociação. Dados históricos sugerem que taxas mais baixas são favoráveis a ativos de risco, incluindo criptomoedas. "Continuamos a pensar que o BoE provavelmente cortará mais do que o mercado atualmente espera, à medida que as medidas de inflação doméstica subjacente caem e a procura se apresenta um pouco mais fraca do que a última previsão do Comité de Política Monetária." — Sven Jari Stehn, Economista-Chefe Europeu, Goldman Sachs A Capitalização de Mercado do Bitcoin Dispara à Medida que Investidores Antecipam Cortes de Taxa Sabia? Em cortes de taxa anteriores dos bancos centrais, criptomoedas como o Bitcoin frequentemente experimentaram fluxos de entrada aumentados, à medida que os investidores procuravam retornos mais altos fora dos ativos tradicionais de rendimento. Bitcoin (BTC) em 19 de setembro de 2025, detém uma capitalização de mercado de $2,33 triliões, com um volume de negociação de $44,41 mil milhões, conforme reportado pela CoinMarketCap. O preço atual do Bitcoin é $117.066,93, refletindo uma subida de 12,95% em 90 dias. A dominância da criptomoeda está...
BitcoinEthereumNews 2025/09/19 12:24
My Lovely Planet Revela Campanha #PlayForTurkey em Parceria com o Ícone do Futebol Hakan Çalhanoğlu

My Lovely Planet, o primeiro jogo Web3 reconhecido pela iniciativa #WeArePlay da Google, anunciou uma parceria estratégica com o ícone do futebol Hakan Çalhanoğlu e a sua esposa Sinem Çalhanoğlu para lançar a campanha #PlayForTurkey. A parceria estratégica entre My Lovely Planet e Çalhanoğlu irá focar-se em tornar o jogo web3 mais impactante no mundo real em meio a [...] O post My Lovely Planet Revela Campanha #PlayForTurkey em Parceria com o Ícone do Futebol Hakan Çalhanoğlu apareceu primeiro em Live Bitcoin News.
LiveBitcoinNews 2025/09/19 12:19
Lucros dos Grandes Investidores de ETH Atingem Recordes: Grande Recuperação ou Grande Queda de Preço a Seguir?

Baleias de Ethereum atingem lucros de nível de 2021 à medida que saídas aumentam e o staking desacelera. O ativo visa quebra acima da máxima histórica.
CryptoPotato 2025/09/19 12:06
SBI Holdings revela Hyper Deposit com Recompensas XRP e taxas reduzidas

TLDR O SBI Hyper Deposit automatiza transferências entre contas bancárias e de valores mobiliários. Os utilizadores recebem presentes em XRP e desfrutam de taxas de hipoteca mais baixas ao aderirem. O serviço oferece uma taxa de juro de 0,42% em depósitos em ienes. O SBI fortalece o seu impulso para a adoção de XRP com funcionalidades bancárias integradas. A SBI Holdings, uma importante instituição financeira japonesa, lançou um novo [...] O post SBI Holdings Revela Hyper Deposit com Recompensas em XRP e Taxas Reduzidas apareceu primeiro no CoinCentral.
Coincentral 2025/09/19 11:56
