China ignora a soja dos EUA para iniciar a temporada, revivendo tática da guerra comercial

A publicação "China ignora soja dos EUA no início da temporada, revivendo tática de guerra comercial" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A China não reservou um único carregamento de soja dos EUA desde o início da nova temporada de exportação, quebrando um padrão de compra que se manteve firme desde pelo menos 1999. Isto não é apenas uma desaceleração aleatória; é uma repetição de uma tática de guerra comercial usada pela primeira vez sob Donald Trump. Em 11 de setembro, quase duas semanas após o início da temporada, dados do Departamento de Agricultura dos EUA mostraram zero vendas registradas pela China, o maior importador de soja do planeta. Só no ano passado, mais de 12 mil milhões de dólares em soja dos EUA foram para a China, representando mais da metade do valor total das exportações de soja dos EUA. O momento não é subtil. O Presidente Xi Jinping está programado para falar com Trump na sexta-feira. As conversas estão esquentando novamente sobre as restrições dos EUA a semicondutores e exportações de terras raras. Pouco antes da chamada, a China anunciou que a Nvidia havia violado leis antimonopólio, aumentando o conjunto de tensões não resolvidas. China congela compras de soja dos EUA e acumula estoques do Brasil E essa autorização não veio. Então os importadores estão ignorando os EUA e redobrando apostas no Brasil. Esmagadores, produtores de ração e granjas de suínos em toda a China compraram soja suficiente para durar até o final do ano. Vários deles até dobraram seus inventários. As reservas estratégicas do próprio governo também estão cheias. Um gestor de compras disse que está coberto apenas até o próximo mês, mas não está com pressa para fazer novos pedidos. Um gestor de uma grande instalação de esmagamento disse que uma onda inesperada de soja dos EUA faria os preços da farinha de soja despencarem nos mercados locais. Ambos solicitaram anonimato porque não estão autorizados a falar com a mídia. Normalmente, a China recorre à soja dos EUA entre outubro e fevereiro, pouco antes da colheita da América do Sul. Os compradores geralmente fecham seus negócios com semanas de antecedência. A esta altura, alguns milhões de toneladas já estariam garantidos...