Corte da taxa da Fed falha em semear rally do Bitcoin; vencimento de opções aproxima-se

O post Corte da Taxa Fed Falha em Semear Rally do Bitcoin; Expiração de Opções se Aproxima apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Notas Principais A Glassnode destacou que 95% do fornecimento de Bitcoin está em lucro, mas fluxos spot mais fracos e tomada de lucros estão criando sentimento frágil. Cerca de 30.000 opções de BTC no valor de $3,52 mil milhões expiram hoje na Deribit, com uma relação put-call baixista. Os investidores estão se posicionando para as quedas, antes do BTC retomar a jornada para novos recordes históricos. Bitcoin BTC $116 873 Volatilidade 24h: 0,4% Capitalização de mercado: $2,33 T Vol. 24h: $36,34 B o preço não mostrou muito movimento após o corte de taxa de 25 pontos base da Fed esta semana, e continua a flutuar no nível de $116.000. Todas as atenções estão na expiração de opções de Bitcoin de $3,5 mil milhões hoje, o que pode preparar o terreno para a próxima ação de preço. Analistas acreditam que o BTC pode ver mais uma queda antes do início da próxima etapa do rally. Preço do Bitcoin Enfrenta Forte Rejeição aos $117K Após a mudança na política monetária de Jerome Powell com cortes nas taxas de juros esta semana, a volatilidade do BTC permaneceu contida enquanto a cripto flutua na faixa de $115K-$117K. O popular analista cripto Rekt Capital observou que é importante para o preço do Bitcoin dar um fechamento diário acima de $117.200. Após isso, o BTC pode subir ainda mais para os níveis de $120.000, preparando o terreno para a próxima etapa do rally. No entanto, a falha em fechar acima de $117.200 pode levar a uma correção acentuada do BTC, até $105K, conforme o gráfico abaixo. #BTC O Bitcoin consegue fazer isso? O Bitcoin consegue fechar diariamente acima de ~$117,2k para iniciar a recuperação do intervalo azul-azul? Apenas menos de algumas horas até o novo fechamento diário chegar $BTC #Crypto #Bitcoin https://t.co/GJ3MAPkxw7 pic.twitter.com/eOrZU9fvnQ — Rekt Capital (@rektcapital) 18 de setembro de 2025 A empresa de análise de blockchain Glassnode observou que é importante para o preço do Bitcoin manter os níveis de $115.200, para evitar mais quedas. Observou que 95% do seu fornecimento circulante atual está atualmente em lucro...