Matrixport prevê resiliência económica impulsionando o desempenho do Bitcoin
O post Matrixport Prevê Resiliência Económica Impulsionando o Desempenho do Bitcoin apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Pontos-chave: A Matrixport prevê resiliência económica dos EUA apoiando Bitcoin e ações. Inflação esperada abaixo de 2,0% em breve, auxiliando a expansão do mercado. IA e empresas eficientes desempenham papéis fundamentais na estabilidade dos ativos. Em 19 de setembro, a Matrixport divulgou uma análise de mercado indicando a resiliência da economia dos EUA, impulsionada pelo estreitamento dos spreads de crédito e pela eficiência da IA, apoiando o desempenho do Bitcoin e das ações. A análise sugere mudanças iminentes na política do Fed devido às quedas previstas na inflação, contrastando com visões consensuais, potencialmente influenciando a trajetória do Bitcoin.
IA e Dinâmica da Inflação na Ascensão do Bitcoin
A Matrixport identificou uma correlação entre o estreitamento dos spreads de crédito e o desempenho robusto em ações e Bitcoin. A análise da empresa sugere que aplicações de IA que melhoram a eficiência empresarial contribuem para estas condições favoráveis de mercado.
A previsão da Matrixport antecipa que a inflação cairá abaixo de 2,0%, contrastando com algumas previsões de mercado de inflação persistente devido a medidas fiscais. A crença da empresa numa tendência atual de alta para o Bitcoin, apesar da ausência de impulsionadores centrais claros, enfatiza o otimismo.
A potencial mudança na estratégia da Reserva Federal em direção ao relaxamento das condições financeiras está estreitamente alinhada com estas perspetivas, impactando o sentimento do mercado. A reação do mercado mais amplo inclui um impulso favorável para criptomoedas como o Bitcoin, impulsionado pela antecipação de políticas monetárias mais flexíveis.
Embora o Presidente da BitMine tenha ecoado sentimentos semelhantes em relação à influência da IA em Wall Street, declarações oficiais diretamente da liderança da Matrixport estiveram ausentes.
Trajetória de Mercado do Bitcoin e Padrões Históricos
Sabia? Historicamente, um spread de crédito em estreitamento frequentemente coincide com forte desempenho de ações e Bitcoin. Este padrão, como destacado pela Matrixport, reflete tendências vistas em outros ciclos económicos, sugerindo um comportamento económico repetitivo que informa estratégias de investimento.
O Bitcoin (BTC), em 19 de setembro de 2025, é negociado a $116.908,87 com uma capitalização de mercado de 2.329.174.512.910,91. Sua dominância está em 57,10%, enquanto o volume de negociação diminuiu 36,82% nas últimas 24 horas. Os últimos 90 dias viram um aumento de 12,97%. Estes dados, relatados por...
BitcoinEthereumNews2025/09/19 15:42