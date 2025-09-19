2025-10-13 Monday

Primeiro ETF de Criptomoedas Multi-Ativos dos EUA Começa a Negociar Com Bitcoin, Ether, XRP, Solana, Cardano

Primeiro ETF de Criptomoedas Multi-Ativos dos EUA Começa a Negociar Com Bitcoin, Ether, XRP, Solana, Cardano

O post Primeiro ETF Cripto Multi-Ativo dos EUA Começa a Negociar Com Bitcoin, Ether, XRP, Solana, Cardano apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O primeiro ETF cripto multi-ativo dos EUA chegou oficialmente a Wall Street, desbloqueando uma exposição massiva aos principais ativos digitais. A Grayscale Lança ETF Cripto Inovador na NYSE Arca A Grayscale Investments, a maior plataforma de investimento focada em ativos digitais do mundo, anunciou em 19 de setembro que o seu Grayscale Coindesk Crypto 5 ETF começou a ser negociado na NYSE Arca, seguindo [...] Fonte: https://news.bitcoin.com/first-us-multi-asset-crypto-etf-begins-trading-with-bitcoin-ether-xrp-solana-cardano/
BitcoinEthereumNews 2025/09/19
Primeiro ETF de Doge nos EUA negoceia $6M numa hora, Bitcoin é menos volátil que Nasdaq, e mais...

Primeiro ETF de Doge nos EUA negoceia $6M numa hora, Bitcoin é menos volátil que Nasdaq, e mais...

O post Primeiro ETF de Doge nos EUA Negocia $6M em Uma Hora, Bitcoin É Menos Volátil que Nasdaq, e Mais... apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Atualizações ao vivo da Próxima Cripto a Explodir: Primeiro ETF de Doge nos EUA Negocia $6M em Uma Hora, Bitcoin É Menos Volátil que Nasdaq, e Mais... Cadastre-se para Nossa Newsletter! Para atualizações e ofertas exclusivas, insira seu e-mail. Como escritor de cripto, as responsabilidades de Bogdan dividem-se entre pesquisar e escrever artigos e entreter a equipe com seu humor beirando o politicamente incorreto, um aspirante a Bill Burr, se preferir. Graças aos seus mais de 12 anos de experiência em escrita em tantas áreas, incluindo tecnologia, cibersegurança, modelagem, fitness, cripto e outros tópicos-que-não-devem-ser-nomeados, ele tornou-se um verdadeiro ativo para a equipe. Enquanto sua posição como escritor sênior na PrivacyAffairs lhe ensinou valiosas lições sobre o poder da autogestão, toda sua carreira de escrita foi e é um exercício de autoaperfeiçoamento. Agora, ele está pronto para mergulhar no mundo cripto e ensinar as pessoas a assumirem o controle do seu próprio dinheiro na blockchain. Com a moeda fiduciária como uma moeda eternamente desvalorizada, Bitcoin e altcoins parecem ser a melhor alternativa para Bogdan. A maior conquista profissional de Bogdan, além de garantir uma posição como escritor principal para o Bitcoinist, foi sua carreira de 5 anos como gerente de redação na Blackwood Productions, onde coordenou uma equipe de quatro escritores. Durante esse tempo, ele aprendeu o valor do trabalho em equipe e de criar um ambiente de trabalho que gera eficiência, positividade e amizade. Este site usa cookies. Ao continuar a usar este site, você está dando consentimento para o uso de cookies. Visite nosso Centro de Privacidade ou Política de Cookies. Eu Concordo Fonte: https://bitcoinist.com/next-crypto-to-explode-live-news-september-19-2025/
BitcoinEthereumNews 2025/09/19
Observação de preço do Bitcoin: Irá o BTC quebrar a resistência de $118K ou enfrentar uma correção?

Observação de preço do Bitcoin: Irá o BTC quebrar a resistência de $118K ou enfrentar uma correção?

A publicação Observação do Preço do Bitcoin: O BTC Quebrará a Resistência de $118K ou Enfrentará uma Correção? apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Bitcoin foi negociado a $116.393 em 19 de setembro de 2025, colocando sua capitalização de mercado em $2,31 trilhões com um volume de negociação de 24 horas de $36,67 bilhões. A faixa intradia da criptomoeda variou de $116.349 a $117.888, refletindo uma consolidação apertada próxima à resistência chave. Bitcoin No gráfico diário, o bitcoin tem estado em uma tendência de alta confirmada desde o início de setembro, tendo [...] Fonte: https://news.bitcoin.com/bitcoin-price-watch-will-btc-break-118k-resistance-or-face-a-correction/
BitcoinEthereumNews 2025/09/19
CEO experiente diz, "O efeito do corte na taxa de juros surgirá com o tempo", revela previsão de preço para Bitcoin e Ethereum

CEO experiente diz, "O efeito do corte na taxa de juros surgirá com o tempo", revela previsão de preço para Bitcoin e Ethereum

O post "CEO Experiente Diz: 'O Efeito do Corte na Taxa de Juros Surgirá com o Tempo', Revela Previsão de Preço para Bitcoin e Ethereum" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O corte na taxa de juros anunciado pelo FED ontem não teve o impacto esperado no mercado de criptomoedas. Enquanto o preço do BNB atingiu uma máxima histórica de $1.000, os preços das principais criptomoedas como Bitcoin e Ethereum permaneceram praticamente estáveis. Analistas dizem que isso sugere que os investidores não têm confiança de que o Fed esteja realmente mudando para um caminho de política monetária mais flexível. O CEO da Wave Digital Assets, David Siemer, afirmou que espera que os efeitos do corte na taxa de juros sejam vistos ao longo do tempo, dizendo: "Bitcoin poderia subir para aproximadamente $130.000 até o final do ano, enquanto Ethereum poderia subir para $6.000." No entanto, especialistas dizem que um único corte na taxa de juros não foi suficiente para gerar entusiasmo no mercado. "Um corte na taxa é um vento favorável, mas não cria uma mudança de paradigma no mercado", disse Ira Auerbach, presidente da Tandem, uma subsidiária da Offchain Labs, e ex-executivo da Nasdaq. "A direção é favorável às criptomoedas, mas um único movimento não determina a tendência." O estrategista de mercado da Stocktwits, Tom Bruni, no entanto, afirmou que os investidores já haviam precificado a notícia, interpretando a estagnação atual como uma venda. O gerente da Galaxy, Chris Rhine, argumentou de forma semelhante que o corte na taxa de juros já estava precificado, e o mercado estava focado em direções futuras. *Isto não é aconselhamento de investimento. Siga nossa conta do Telegram e Twitter agora para notícias exclusivas, análises e dados on-chain! Fonte: https://en.bitcoinsistemi.com/experienced-ceo-says-the-effect-of-the-interest-rate-cut-will-emerge-over-time-reveals-bitcoin-and-ethereum-price-forecast/
BitcoinEthereumNews 2025/09/19
Dificuldade de Mineração do Bitcoin Atinge Novo Pico, Pressionando os Lucros dos Mineradores

Dificuldade de Mineração do Bitcoin Atinge Novo Pico, Pressionando os Lucros dos Mineradores

A publicação "Dificuldade de Mineração do Bitcoin Atinge Novo Pico, Pressionando os Lucros dos Mineradores" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Pontos-chave A dificuldade da rede Bitcoin atingiu um novo recorde, indicando um aumento significativo no poder computacional total que protege a rede. Esta dificuldade mais elevada fortalece os protocolos de segurança do Bitcoin, tornando a blockchain mais resistente a potenciais ataques de 51%. Os mineradores agora enfrentam custos operacionais aumentados e pressão sobre os lucros, o que pode agravar a concentração de poder existente entre as principais pools de mineração. Bitcoin BTC $116 204 Volatilidade 24h: 0,8% Capitalização de mercado: $2,32 T Vol. 24h: $37,24 B Os mineradores estão sentindo a pressão à medida que a dificuldade de mineração da rede subiu para um novo recorde histórico em 19 de setembro. Enquanto este marco torna o Bitcoin mais seguro do que nunca, também intensifica o desafio económico para aqueles que mantêm a rede, forçando-os a gastar mais recursos pela mesma recompensa. Este ajuste de dificuldade é uma característica incorporada da rede, projetada para responder às mudanças no poder computacional, ou taxa de hash. O novo recorde, visível em navegadores de blockchain como o Mempool.space, confirma um influxo massivo de hardware poderoso que entrou online. Este mecanismo autorregulador garante que os blocos sejam encontrados a cada 10 minutos em média, mas cria um ambiente competitivo e de alto risco para os mineradores. Uma Fatia Cada Vez Menor do Bolo Gráfico mostrando o crescimento da taxa de dificuldade de mineração do Bitcoin ao longo do último ano. | Fonte da imagem: Mempool.space A notícia provocou reações imediatas e divididas de uma comunidade cujo sentimento de longo prazo tem recentemente mudado para a acumulação de ativos. Muitos celebraram as defesas reforçadas da rede, com um usuário do X observando que isso demonstra a "força incomparável da rede" do Bitcoin. No entanto, outros apontaram para as consequências financeiras diretas. Todos os mineradores competem pelo mesmo conjunto de recompensas. Nas últimas 24 horas (aproximadamente 144 blocos), esse "bolo" consistiu em cerca de 453,22 BTC, no valor de mais de $52 milhões. Com a nova dificuldade, a fatia de cada minerador nesse bolo diminui, significando que eles devem implantar mais poder de hash...
BitcoinEthereumNews 2025/09/19
Dogecoin vs Remittix vs Hedara: Qual cripto os analistas estão a apoiar para atingir 1$ primeiro?

Dogecoin vs Remittix vs Hedara: Qual cripto os analistas estão a apoiar para atingir 1$ primeiro?

Analistas dizem que a Remittix, com 26 milhões de dólares angariados, carteira ao vivo em versão beta e auditoria da CertiK, está melhor posicionada para atingir 1 dólar antes da Dogecoin ou Hedera, apesar das suas maiores capitalizações.
Blockchainreporter 2025/09/19
Grayscale lança ETF que acompanha BTC, ETH, XRP, SOL na NYSE Arca

Grayscale lança ETF que acompanha BTC, ETH, XRP, SOL na NYSE Arca

O post Grayscale lança ETF que acompanha BTC, ETH, XRP, SOL na NYSE Arca apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Pontos principais: O Crypto 5 ETF (GDLC) da Grayscale começou a ser negociado na NYSE Arca como o primeiro ETP de criptomoedas multi-ativos nos EUA. O ETF oferece exposição a BTC, ETH, XRP, SOL e ADA, cobrindo mais de 90% da capitalização do mercado de criptomoedas. A Grayscale Investments lançou oficialmente a negociação do seu CoinDesk Crypto 5 ETF, anteriormente Grayscale Digital Large Cap Fund LLC, na NYSE Arca como o primeiro ETP de criptomoedas multi-ativos nos EUA, anunciou a empresa na sexta-feira. O ETF, negociado sob o ticker GDLC, recebeu aprovação da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos na quarta-feira para ser listado na NYSE Arca como um ETP de criptomoedas multi-ativos após o regulador aprovar novos padrões genéricos de listagem para ações de fundos baseados em commodities, facilitando listagens mais rápidas de ativos digitais nas bolsas de valores. Peter Mintzberg, Diretor Executivo da Grayscale, chamou o lançamento de "marco histórico para todo o panorama de ETP de criptomoedas". "O Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF tem atendido à crescente demanda dos investidores por exposição diversificada a criptomoedas por quase uma década e os investidores estão cada vez mais recorrendo ao formato ETP para sua exposição a criptomoedas", disse Mintzberg em um comunicado. "GDLC é uma inovação desenvolvida especificamente para atender a essa demanda, trazendo simplicidade e acesso transparente aos ativos de criptomoedas mais líquidos e maiores." Através de um único veículo de investimento, o fundo GDLC oferece exposição a Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana e Cardano, que coletivamente representam mais de 90% da capitalização do mercado de criptomoedas. O fundo acompanha o Índice CoinDesk 5 e reequilibra trimestralmente para manter o alinhamento com os principais ativos no mercado de criptomoedas. O GDLC começou a ser negociado publicamente na OTCQX em 2019 e tornou-se uma empresa reportadora sob a Lei de Valores Mobiliários de 1934 em 2021. A decisão da SEC de adotar padrões genéricos de listagem representa um marco na criação de uma estrutura para ETFs de criptomoedas diversificados nos EUA. A Grayscale foi a primeira empresa a se beneficiar. O desenvolvimento lembra o anterior processo judicial da Grayscale...
BitcoinEthereumNews 2025/09/19
Pode o XRP repetir a sua subida de 300% e atingir $5? Analistas avaliam

Pode o XRP repetir a sua subida de 300% e atingir $5? Analistas avaliam

O post "Pode o XRP Repetir o seu Aumento de 300% e Atingir $5? Analistas Opinam" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Um dos resultados mais notáveis da bull run foi o aumento de preço de 300% do XRP este ano. Os investidores questionam se o XRP poderá atingir $5 em 2025, dado o ritmo impulsionado por melhorias no ecossistema, interesse institucional e clareza legal. Numerosos analistas partilham esta visão, apontando para estímulos significativos de procura como a aprovação iminente do ETF de XRP e a introdução de opções de XRP na CME. Para além de conjeturas, os fundamentos do XRPL estão mais sólidos do que nunca. Em apenas alguns meses, o TVL da rede aumentou de $20 milhões para mais de $100 milhões, e as aplicações DeFi cross-chain estão a tornar-se mais acessíveis devido à compatibilidade com EVM. O XRPL está a transformar-se num centro de liquidez e soluções financeiras inteligentes como resultado deste surto de inovação. Como a DEX nativa que o XRPL há muito necessitava, o DeXRP está a tornar-se cada vez mais popular. O DeXRP está a preparar-se para lançar como o ponto focal da nova economia DeFi do XRPL, tendo já gerado mais de $6,6 milhões em pré-venda e atraído mais de 9.500 investidores. O que é o DeXRP? Como a primeira exchange descentralizada (DEX) baseada no XRPL, o DeXRP está a assumir o centro das atenções enquanto o XRP continua a solidificar o seu lugar no mercado global. Uma expectativa massiva foi gerada pela combinação da ambição do DeXRP por uma plataforma de negociação avançada e a infraestrutura estabelecida do XRPL, que é reconhecida pelas suas transações rápidas, taxas baixas e capacidades prontas para uso institucional. Em contraste com muitas pré-vendas especulativas, o desenvolvimento do DeXRP mostra tanto interesse institucional como impulso impulsionado pela comunidade. A sua conquista precoce do marco de $6,4 milhões demonstra a rapidez com que os investidores estão a perceber o seu potencial. Sucesso da Pré-venda do DeXRP Mais de 9.300 carteiras distintas já aderiram à pré-venda do DeXRP, indicando um alto nível de interesse de todo o mundo. Um aspeto crucial é destacado pelo volume e variedade de participação:...
BitcoinEthereumNews 2025/09/19
As expectativas para uma alta do XRP estão a crescer, com os utilizadores de mineração na nuvem do IOTA Minerador a ganharem 7.700 XRP diariamente.

As expectativas para uma alta do XRP estão a crescer, com os utilizadores de mineração na nuvem do IOTA Minerador a ganharem 7.700 XRP diariamente.

O post Expectativas para uma alta do XRP estão crescendo, com usuários de mineração na nuvem da IOTA Miner ganhando 7.700 XRP diariamente. apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) anunciou um processo de certificação simplificado para ETFs de criptomoedas à vista: Qualquer ativo cripto com pelo menos seis meses de histórico de negociação de futuros na Coinbase será elegível para listagem de ETF. Esta medida histórica facilitará o lançamento oficial dos ETFs de XRP e DOGE nas principais bolsas dos EUA em 18 de setembro, marcando uma nova era para o investimento regulamentado em altcoins. As novas regulamentações não apenas abrem a porta para investimentos compatíveis para usuários institucionais, mas também criam mais oportunidades para investidores de varejo. Com o preço atual do XRP estável em torno de $3 e com expectativa de ultrapassar $5 ou até mesmo $10, o interesse dos investidores no mercado cripto está aumentando rapidamente. Neste contexto, a IOTA Miner, com sua integração de poder computacional cross-chain e mecanismo de dividendos DeFi, tornou-se um tópico popular no espaço de renda passiva. A plataforma oferece registro com um clique, pagamento flexível, soluções de contrato diversificadas e minas de energia verde, permitindo que os investidores desfrutem de retornos diários estáveis sem operação ativa, atendendo à demanda do mercado por baixas barreiras de entrada, alta segurança e retornos sustentáveis. Seis Razões para Escolher a IOTA Miner Operações Conformes, Transparência e Confiança Com sede no Reino Unido, seguimos rigorosamente as regulamentações financeiras, garantindo informações contratuais transparentes e segurança de fundos garantida. Barreira Zero para Participação Sem necessidade de equipamentos de mineração ou habilidades técnicas, basta registrar-se e começar a minerar. Alimentado por Energia Verde Nossas fazendas de mineração globais utilizam 100% de energia renovável, garantindo operação estável, ecológica e eficiente. Suporte Multi-Moeda Aceita ativos populares como USDT, BTC, ETH, BNB, XRP, ADA, SOL e USDC, oferecendo depósitos e saques flexíveis e convenientes. Suporte Técnico Líder do Setor Fizemos parceria com a Bitmain para criar um ecossistema de mineração eficiente e seguro, aproveitando hardware e tecnologia de primeira linha. Segurança Superior Proteção Cloudflare, criptografia EV SSL e autenticação multifator protegem os ativos dos usuários durante todo o...
BitcoinEthereumNews 2025/09/19
Preço do Bitcoin mira zonas de procura em timeframes superiores – Aqui está o alvo

Preço do Bitcoin mira zonas de procura em timeframes superiores – Aqui está o alvo

O post Preço do Bitcoin Mira Zonas de Demanda em Timeframes Mais Altos – Aqui Está o Alvo apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Preço do Bitcoin Mira Zonas de Demanda em Timeframes Mais Altos – Aqui Está o Alvo | Bitcoinist.com Cadastre-se para Nossa Newsletter! Para atualizações e ofertas exclusivas, insira seu e-mail. Scott Matherson é um destacado escritor cripto na Bitcoinist, que possui uma mente analítica afiada e uma compreensão profunda do panorama das moedas digitais. Scott conquistou uma reputação por entregar artigos bem pesquisados e que estimulam a reflexão, que ressoam tanto com novatos quanto com entusiastas experientes de cripto. Fora de sua escrita, Scott é apaixonado por promover a literacia cripto e frequentemente trabalha para educar o público sobre o potencial do blockchain. Este site usa cookies. Ao continuar a usar este site, você está dando consentimento para que cookies sejam usados. Visite nosso Centro de Privacidade ou Política de Cookies. Eu Concordo Fonte: https://bitcoinist.com/bitcoin-price-demand-zones/
BitcoinEthereumNews 2025/09/19
