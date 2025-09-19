Pode o XRP repetir a sua subida de 300% e atingir $5? Analistas avaliam

Um dos resultados mais notáveis da bull run foi o aumento de preço de 300% do XRP este ano. Os investidores questionam se o XRP poderá atingir $5 em 2025, dado o ritmo impulsionado por melhorias no ecossistema, interesse institucional e clareza legal. Numerosos analistas partilham esta visão, apontando para estímulos significativos de procura como a aprovação iminente do ETF de XRP e a introdução de opções de XRP na CME. Para além de conjeturas, os fundamentos do XRPL estão mais sólidos do que nunca. Em apenas alguns meses, o TVL da rede aumentou de $20 milhões para mais de $100 milhões, e as aplicações DeFi cross-chain estão a tornar-se mais acessíveis devido à compatibilidade com EVM. O XRPL está a transformar-se num centro de liquidez e soluções financeiras inteligentes como resultado deste surto de inovação. Como a DEX nativa que o XRPL há muito necessitava, o DeXRP está a tornar-se cada vez mais popular. O DeXRP está a preparar-se para lançar como o ponto focal da nova economia DeFi do XRPL, tendo já gerado mais de $6,6 milhões em pré-venda e atraído mais de 9.500 investidores. O que é o DeXRP? Como a primeira exchange descentralizada (DEX) baseada no XRPL, o DeXRP está a assumir o centro das atenções enquanto o XRP continua a solidificar o seu lugar no mercado global. Uma expectativa massiva foi gerada pela combinação da ambição do DeXRP por uma plataforma de negociação avançada e a infraestrutura estabelecida do XRPL, que é reconhecida pelas suas transações rápidas, taxas baixas e capacidades prontas para uso institucional. Em contraste com muitas pré-vendas especulativas, o desenvolvimento do DeXRP mostra tanto interesse institucional como impulso impulsionado pela comunidade. A sua conquista precoce do marco de $6,4 milhões demonstra a rapidez com que os investidores estão a perceber o seu potencial. Sucesso da Pré-venda do DeXRP Mais de 9.300 carteiras distintas já aderiram à pré-venda do DeXRP, indicando um alto nível de interesse de todo o mundo. Um aspeto crucial é destacado pelo volume e variedade de participação:...