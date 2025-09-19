2025-10-13 Monday

Bitcoin mantém vantagem nas flutuações do mercado

Bitcoin mantém vantagem nas flutuações do mercado

O post Bitcoin Mantém Vantagem nas Flutuações do Mercado apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Recentemente, o Bitcoin tem mostrado uma tendência distinta de fazer mínimos mais baixos, impactando o mercado geral de criptomoedas com altcoins também seguindo o mesmo caminho. A resposta do mercado não tem sido favorável, levando a uma discussão significativa sobre a dominância de mercado do Bitcoin, especialmente à luz do seu desempenho recente. Continue Lendo: Bitcoin Mantém Vantagem nas Flutuações do Mercado Fonte: https://en.bitcoinhaber.net/bitcoin-maintains-edge-in-market-fluctuations
Valour lança ETP de staking em bitcoin na Bolsa de Valores de Londres

Valour lança ETP de staking em bitcoin na Bolsa de Valores de Londres

A publicação "Valour lança ETP de staking de Bitcoin na Bolsa de Valores de Londres" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Valour Digital Securities, uma subsidiária da DeFi Technologies, lançou seu produto negociado em bolsa (ETP) de Staking Físico de Bitcoin na Bolsa de Valores de Londres, anunciou a empresa na sexta-feira. A listagem expande o produto de Bitcoin com rendimento da Valour para além da Europa continental, onde é negociado desde novembro de 2024 no mercado Xetra da Alemanha. O ETP é restrito a investidores profissionais e institucionais sob as regulamentações atuais do Reino Unido, com acesso para o varejo previsto para abrir em 8 de outubro sob as novas regras da Autoridade de Conduta Financeira. O produto, listado sob o código 1VBS, é fisicamente lastreado 1:1 por Bitcoin mantido em cold storage com a Copper, um custodiante regulamentado. Oferece um rendimento anual estimado de 1,4%, que é distribuído aumentando o valor líquido de ativos (NAV) do produto. O rendimento é gerado através de um processo de staking que utiliza o mecanismo de consenso Satoshi Plus da Core Chain. As recompensas obtidas em tokens CORE são convertidas em Bitcoin e adicionadas às participações do ETP. A Valour enfatizou que, embora o processo envolva bloqueios de curto prazo durante as transações de stake, o Bitcoin subjacente não está sujeito a riscos tradicionais de staking, como slashing. O lançamento ocorre quando o Reino Unido começa a afrouxar as restrições sobre produtos de investimento vinculados a criptomoedas. No início deste ano, a Autoridade de Conduta Financeira avançou para permitir o acesso de varejo a certas notas e produtos negociados em bolsa de criptomoedas, uma mudança que testará a demanda por exposição regulamentada ao Bitcoin com rendimento. Esta é uma história em desenvolvimento. Este artigo foi gerado com a assistência de IA e revisado pelo editor Jeffrey Albus antes da publicação. Receba as notícias na sua caixa de entrada. Explore os boletins informativos da Blockworks: Fonte: https://blockworks.co/news/valour-launches-bitcoin-staking-etp
Previsão de preço do Pepe de especialistas em cripto: Poderá esta nova meme coin robótica ultrapassar o PEPE em 2026?

Previsão de preço do Pepe de especialistas em cripto: Poderá esta nova meme coin robótica ultrapassar o PEPE em 2026?

O Pepe pode ver ganhos de 2-5x até 2026, mas o presale de $0,0058 do Layer Brett, potencial de 50x e recompensas de staking da Layer 2 posicionam-no como a meme coin a superar.
'Beauty In Black' destronada na lista Top 10 da Netflix por um novo programa criminal

'Beauty In Black' destronada na lista Top 10 da Netflix por um novo programa criminal

O post 'Beauty In Black' destronado na lista dos Top 10 da Netflix por uma nova série policial apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Tyler Perry teve uma boa temporada com a segunda temporada da sua série, Beauty and Black, permanecendo no topo da lista dos Top 10 da Netflix por algum tempo, mas agora foi substituída por uma nova produção de alto perfil. Trata-se de Black Rabbit, que não deve ser confundida com outro drama original da Netflix, Black Doves. Esta não é estrelada por Keira Knightley, mas por Jude Law e Jason Bateman, com Bateman tendo recentemente interpretado o vilão em um dos filmes mais assistidos da Netflix, Carry-On. Aqui está a sinopse: "Quando o proprietário do restaurante mais badalado de Nova York permite que seu irmão problemático retorne ao negócio familiar, ele abre a porta para traumas antigos e novos perigos que ameaçam derrubar tudo o que construíram." The Bear, mas com crime! Quer dizer, não exatamente, mas é assim que soa, pelo menos. Esta é uma série limitada de oito episódios, supostamente, com episódios que variam de 45 a 68(!) minutos, embora hoje em dia eu só acredite que algo é uma série limitada quando vejo, já que está se tornando comum que qualquer série bem-sucedida eventualmente ganhe uma segunda temporada. Black Rabbit está sendo avaliada... bem. Tem 65% positivo dos críticos e 68% dos fãs no Rotten Tomatoes, o que eu diria que é tão mediano quanto se pode conseguir na plataforma. Vale a pena assistir, provavelmente, no mínimo. Quanto a Beauty in Black, essa série já foi renovada para a terceira temporada. Deve ser lançada em algum momento de 2026, já que não há um longo intervalo entre essas temporadas. Apesar de ser o programa nº 1 na América, foi completamente ignorado pelos críticos. Tem uma única crítica. Uma. É positiva! 100% de pontuação, viva! O resto da lista tem Wednesday em 3º lugar, continuando a acumular visualizações após a segunda metade de...
ETFs de criptomoedas rebotam com 376 milhões de dólares combinados para Bitcoin e Ether

ETFs de criptomoedas rebotam com 376 milhões de dólares combinados para Bitcoin e Ether

O post ETFs Cripto Rebote Com $376 Milhões Combinados para Bitcoin e Ether apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Após fluxos de saída na quarta-feira, tanto os fundos negociados em bolsa (ETFs) de bitcoin quanto de ether recuperaram-se na quinta-feira com fluxos de entrada combinados de $376 milhões. ETFs de Bitcoin trouxeram $163 milhões, enquanto ETFs de ether superaram com $213 milhões em entradas líquidas. A Confiança dos Investidores Retorna com ETFs de Bitcoin Adicionando $163 Milhões, ETFs de Ether $213 Milhões A maré virou na quinta-feira, [...] Fonte: https://news.bitcoin.com/crypto-etfs-rebound-with-376-million-combined-for-bitcoin-and-ether/
Kevin Durant tem acesso restaurado à sua conta bitcoin da Coinbase após anos

Kevin Durant tem acesso restaurado à sua conta bitcoin da Coinbase após anos

A publicação "Kevin Durant recupera acesso à sua conta Bitcoin da Coinbase após anos" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Kevin Durant #35 do Phoenix Suns observa durante a segunda metade contra o Houston Rockets na PHX Arena em 30 de março de 2025 em Phoenix, Arizona. Chris Coduto | Getty Images A estrela da NBA Kevin Durant recuperou o acesso à sua quantidade de Bitcoins, anos depois de ter ficado bloqueado da sua Conta Coinbase. "Resolvemos isto. Recuperação de conta completa", disse o CEO da Coinbase, Brian Armstrong, na sexta-feira numa publicação nas redes sociais, respondendo a um tweet sobre Durant estar bloqueado da sua conta na exchange de criptomoedas. A mensagem surge apenas alguns dias depois de Durant e o seu agente Rich Kleiman terem brincado sobre a situação na conferência Game Plan da CNBC em Los Angeles. "É apenas um processo que não conseguimos resolver", disse Kleiman na terça-feira, referindo-se ao protocolo de recuperação de conta da Coinbase. "Mas o Bitcoin continua a subir... então, quero dizer, só nos beneficiou." Durant comprou Bitcoins na Coinbase em 2016, logo após ouvir falar sobre o token várias vezes durante um jantar com os seus então colegas de equipa do Golden State Warriors. O Bitcoin estava a ser negociado entre aproximadamente $360 e $1.000 em 2016, mostram os dados da CoinGecko. Agora, o ativo digital está a ser negociado por volta de $116.000, de acordo com o mesmo fornecedor de dados cripto. Stock Chart IconStock chart icon Bitcoin desde 2016 Durant e o seu agente, que são investidores na Coinbase Global e promovem o negócio no seu site de desportos e entretenimento Boardroom, não divulgaram o tamanho das participações em Bitcoin do jogador de basquetebol na plataforma de negociação. O caso desencadeou uma discussão mais ampla sobre os serviços ao cliente da Coinbase, com vários utilizadores relatando nas redes sociais dificuldades em receber assistência da empresa para recuperar o acesso às suas contas e resolver outros problemas. As suas reclamações formam os últimos apelos para que a Coinbase reformule os seus serviços de suporte. Em maio, a Coinbase revelou que cibercriminosos tinham subornado alguns dos seus...
O Novo Álbum de Eminem Torna-se o Seu Mais Recente a Atingir um Marco Notável

O Novo Álbum de Eminem Torna-se o Seu Mais Recente a Atingir um Marco Notável

O post "O Álbum Mais Recente de Eminem Torna-se o Seu Último a Alcançar um Marco Notável" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. "The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)" de Eminem celebra um ano na tabela oficial de Álbuns de Hip Hop e R&B do Reino Unido, subindo para o 7º lugar na sua quinquagésima segunda semana. NÃO ESPECIFICADO - 01 DE JANEIRO: Foto de EMINEM (Foto de Sal Idriss/Redferns) Redferns No Reino Unido, Eminem é presença constante na tabela oficial de Álbuns de Hip Hop e R&B. Essa lista classifica os álbuns completos e EPs mais vendidos que podem ser classificados pela Official Charts Company como hip-hop, rap, R&B ou algum outro subgénero relacionado com esses estilos. A superestrela americana quase sempre ocupa múltiplas posições na lista de 40 lugares, pois continua a ser um dos artistas de hip-hop com maior sucesso comercial, mesmo décadas após a sua estreia. O álbum mais recente de Eminem completa um ano na tabela específica do género, tornando-se a sua última vitória a celebrar tal aniversário. O Álbum de Eminem Atinge o Seu Primeiro Ano "The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)" de Eminem alcança 52 semanas na tabela oficial de Álbuns de Hip Hop e R&B. Ao completar o seu primeiro ano na lista, o conjunto sobe do 8º para o 7º lugar. A História de Eminem com The Death of Slim Shady "The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)" estreou em 1º lugar na tabela oficial de Álbuns de Hip Hop e R&B em julho de 2024. Até agora, nas 52 semanas que passou em algum lugar da lista, o conjunto acumulou seis permanências no 1º lugar e 29 dentro do top 10, incluindo os três períodos mais recentes. Os Álbuns de Longa Duração de Eminem 13 dos 20 projetos que Eminem enviou para a tabela oficial de Álbuns de Hip Hop e R&B permaneceram na lista por pelo menos um ano. O de maior duração do grupo é "Curtain Call: The Hits", a sua compilação de enorme sucesso. Esse conjunto já conta com 924 permanências na...
O crescimento de empréstimos bancários da Índia aumentou para 10,3% em 1 de setembro, de 10% anteriormente

O crescimento de empréstimos bancários da Índia aumentou para 10,3% em 1 de setembro, de 10% anteriormente

A publicação "O crescimento de empréstimos bancários da Índia aumentou para 10,3% em setembro 1 em comparação com os anteriores 10%" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. As informações nestas páginas contêm declarações prospetivas que envolvem riscos e incertezas. Mercados e instrumentos apresentados nesta página são apenas para fins informativos e não devem de forma alguma ser interpretados como uma recomendação para comprar ou vender estes ativos. Deve fazer a sua própria pesquisa completa antes de tomar quaisquer decisões de investimento. A FXStreet não garante de forma alguma que esta informação esteja livre de erros, equívocos ou declarações materialmente incorretas. Também não garante que esta informação seja oportuna. Investir em Mercados Abertos envolve um grande risco, incluindo a perda total ou parcial do seu investimento, bem como angústia emocional. Todos os riscos, perdas e custos associados ao investimento, incluindo a perda total do principal, são da sua responsabilidade. As opiniões e pontos de vista expressos neste artigo são dos autores e não refletem necessariamente a política oficial ou posição da FXStreet nem dos seus anunciantes. O autor não será responsabilizado por informações encontradas no final dos links publicados nesta página. Se não for explicitamente mencionado no corpo do artigo, no momento da escrita, o autor não tem posição em nenhuma ação mencionada neste artigo e não tem relação comercial com nenhuma empresa mencionada. O autor não recebeu compensação por escrever este artigo, além da FXStreet. A FXStreet e o autor não fornecem recomendações personalizadas. O autor não faz representações quanto à precisão, integridade ou adequação desta informação. A FXStreet e o autor não serão responsáveis por quaisquer erros, omissões ou quaisquer perdas, lesões ou danos decorrentes desta informação e da sua exibição ou uso. Erros e omissões excetuados. O autor e a FXStreet não são consultores de investimento registados e nada neste artigo pretende...
Compra esquecida de Bitcoin de Kevin Durant valoriza quase 200 vezes

Compra esquecida de Bitcoin de Kevin Durant valoriza quase 200 vezes

A publicação "Compra Esquecida de Bitcoin de Kevin Durant Valoriza Quase 200x" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A compra de Bitcoin de Durant em 2016 cresceu quase 200x em valor após anos sem acesso à conta. Uma compra de Bitcoin de $10K naquela época valeria cerca de $1,8M ao preço atual de $117K. A empresa de Durant trabalhou com a Coinbase para restaurar o acesso após anos de problemas de início de sessão. A estrela da NBA Kevin Durant recuperou o acesso a uma conta de Bitcoin que abriu em 2016, quando o BTC era negociado por cerca de $650. As moedas permaneceram intocadas por quase uma década depois que ele perdeu suas credenciais de início de sessão. Com o Bitcoin agora acima de $117.000, suas participações valorizaram quase 200x. Uma entrada de $10.000 aos preços de 2016 agora está avaliada em cerca de $1,8 milhão. O agente de Durant, Rich Kleiman, revelou a recuperação durante a conferência Game Plan da CNBC em Los Angeles, chamando-a de um dos investimentos mais lucrativos do atleta. Conta Esquecida Beneficiou da Inatividade Durant comprou Bitcoin pela primeira vez enquanto jogava pelo Golden State Warriors, após participar de um jantar com conversas centradas em cripto. Ele e Kleiman compraram através da Coinbase, mas problemas de início de sessão os bloquearam. Relacionado: Teste da Linha de Tendência de 8 Anos do Bitcoin a $117.250 Pode Definir o Próximo Movimento Kleiman confirmou que nenhuma venda foi feita durante múltiplos ciclos de alta. "Nunca vendemos nada", disse ele, acrescentando que o acesso perdido preservou involuntariamente o stack de Durant durante altas e correções. A Coinbase Intervém A empresa de Durant, Thirty Five Ventures, fez parceria com a Coinbase em 2021, e a exchange tem trabalhado com eles desde então para restaurar o acesso. A Coinbase disse que sua plataforma inclui ferramentas de recuperação self-service e suporte 7x24 para casos semelhantes. Com o acesso restaurado, Durant agora possui Bitcoin que valorizou quase 200x desde sua entrada. Dos Warriors aos Rockets, Bitcoin Ainda Vence O bicampeão da NBA e medalhista de ouro olímpico está pronto para jogar pelo Houston Rockets nesta temporada após uma passagem pelo Phoenix Suns. Fora das quadras, seu experimento inicial com Bitcoin transformou-se em um ganho inesperado de milhões de dólares que...
O primeiro single número 1 de Justin Bieber completa 10 anos

O primeiro single número 1 de Justin Bieber completa 10 anos

O post "O Primeiro Single Nº 1 de Justin Bieber Completa 10 Anos" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Justin Bieber conquistou seu primeiro Nº 1 na Hot 100 em 2015 com "What Do You Mean?", uma canção que marcou sua transição para sons pop mais maduros. NOVA IORQUE, NY – 04 DE MAIO: O cantor Justin Bieber comparece ao Gala do Instituto de Vestuário 'China: Through The Looking Glass' no Metropolitan Museum of Art em 4 de maio de 2015 em Nova Iorque. (Foto de Dimitrios Kambouris/Getty Images) Getty Images A carreira musical de Justin Bieber esteve essencialmente inexistente por vários anos, e os fãs começavam a questionar quando voltariam a ouvir o astro pop — até que, do nada, ele revelou que seu novo álbum Swag seria lançado em apenas algumas horas. O álbum completo, que misturou pop e R&B, chegou logo depois em meados de julho, e o trouxe de volta aos topos de várias paradas da Billboard neste verão. Mais recentemente, Bieber lançou uma segunda parte, apropriadamente intitulada Swag II, que é contabilizada junto com Swag para fins de classificação nas paradas nos Estados Unidos. Enquanto ele celebra as canções do Swag II e o sucesso contínuo de várias faixas da primeira edição, seu primeiro líder na Hot 100 completa 10 anos. "What Do You Mean?" Estreou em Nº 1 "What Do You Mean?" estreou em Nº 1 há uma década, abrindo no topo da Hot 100 na parada datada de 19 de setembro de 2015. A faixa não foi apenas a primeira de Bieber a começar em primeiro lugar, mas — surpreendentemente — seu primeiro líder na classificação de canções mais competitiva da América. Justin Bieber Era uma Superestrela Sem um Nº 1 Quando "What Do You Mean?" chegou, Bieber já era uma das maiores estrelas pop do planeta. Ele havia acumulado vários hits na América, mas nunca tinha conseguido liderar a Hot 100. O músico canadense tinha chegado...
