'Beauty In Black' destronada na lista Top 10 da Netflix por um novo programa criminal

O post 'Beauty In Black' destronado na lista dos Top 10 da Netflix por uma nova série policial apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Tyler Perry teve uma boa temporada com a segunda temporada da sua série, Beauty and Black, permanecendo no topo da lista dos Top 10 da Netflix por algum tempo, mas agora foi substituída por uma nova produção de alto perfil. Trata-se de Black Rabbit, que não deve ser confundida com outro drama original da Netflix, Black Doves. Esta não é estrelada por Keira Knightley, mas por Jude Law e Jason Bateman, com Bateman tendo recentemente interpretado o vilão em um dos filmes mais assistidos da Netflix, Carry-On. Aqui está a sinopse: "Quando o proprietário do restaurante mais badalado de Nova York permite que seu irmão problemático retorne ao negócio familiar, ele abre a porta para traumas antigos e novos perigos que ameaçam derrubar tudo o que construíram." The Bear, mas com crime! Quer dizer, não exatamente, mas é assim que soa, pelo menos. Esta é uma série limitada de oito episódios, supostamente, com episódios que variam de 45 a 68(!) minutos, embora hoje em dia eu só acredite que algo é uma série limitada quando vejo, já que está se tornando comum que qualquer série bem-sucedida eventualmente ganhe uma segunda temporada. Black Rabbit está sendo avaliada... bem. Tem 65% positivo dos críticos e 68% dos fãs no Rotten Tomatoes, o que eu diria que é tão mediano quanto se pode conseguir na plataforma. Vale a pena assistir, provavelmente, no mínimo. Quanto a Beauty in Black, essa série já foi renovada para a terceira temporada. Deve ser lançada em algum momento de 2026, já que não há um longo intervalo entre essas temporadas. Apesar de ser o programa nº 1 na América, foi completamente ignorado pelos críticos. Tem uma única crítica. Uma. É positiva! 100% de pontuação, viva! O resto da lista tem Wednesday em 3º lugar, continuando a acumular visualizações após a segunda metade de...