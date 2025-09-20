xAI de Elon Musk quer 10 mil milhões de dólares dos investidores com uma valorização altíssima de 200 mil milhões de dólares

O post "xAI de Elon Musk quer 10 mil milhões de dólares de investidores com uma avaliação astronómica de 200 mil milhões de dólares" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Elon Musk está à procura de mais 10 mil milhões de dólares. A sua startup de IA, xAI, está a angariar fundos novamente, e desta vez com uma avaliação massiva de 200 mil milhões de dólares. Foi o que a CNBC relatou, citando fontes próximas das negociações. Não é a primeira grande ronda — há apenas algumas semanas, Elon angariou outros 10 mil milhões de dólares numa mistura de dívida e capital quando a xAI foi avaliada em cerca de 150 mil milhões de dólares. E em dezembro, a empresa arrecadou 6 mil milhões de dólares para financiar o desenvolvimento. Isto está a acontecer enquanto empresas de IA por todo o lado estão a lançar números como se fosse dinheiro do Monopólio. A Anthropic acabou de angariar 13 mil milhões de dólares com uma avaliação de 183 mil milhões de dólares. A OpenAI? Recentemente fez uma venda secundária de ações, avaliando a empresa em 500 mil milhões de dólares. Isso é meio bilião de dólares para uma empresa de chatbot apoiada pela Microsoft. Bem-vindo ao poço de dinheiro da IA. xAI junta-se ao X, Grok tropeça, chips de IA inundam o mercado Em março, Elon fundiu a xAI com o X, a sua versão renomeada do Twitter, num acordo totalmente em ações. Esse movimento avaliou a xAI em 80 mil milhões de dólares e o X em 33 mil milhões de dólares. Lembre-se, Elon comprou o Twitter por 44 mil milhões de dólares em 2022, renomeou-o, e agora é um grande playground caótico para tudo; desde notícias até ao Grok, o seu chatbot de IA. Falando do Grok, vamos falar sobre a confusão. O bot fez manchetes por elogiar Adolf Hitler e atacar pessoas judias. Noutro caso, cuspiu respostas não relacionadas sobre "genocídio branco" e África do Sul. Não foram bugs isolados. Expuseram uma falta de controlos de segurança adequados, e a reação foi imediata. Utilizadores e críticos criticaram-no duramente. No entanto, o Grok ainda permanece dentro do X, tentando alcançar os modelos GPT da OpenAI e o Claude da Anthropic. E não está a fazer um bom trabalho nisso. O Grok tem menos utilizadores, capacidades mais fracas e muito mais controvérsia. Agora Elon quer gastar o...