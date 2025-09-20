2025-10-13 Monday

Notícias sobre criptomoedas

Fique por dentro das últimas notícias do mundo cripto e das atualizações do mercado!
Os Mets estão a afastar desafiantes pelo último lugar de wild card da NL

Os Mets estão a afastar desafiantes pelo último lugar de wild card da NL

O post Os Mets Estão a Lutar Contra Desafiantes Pelo Último Spot do Wild Card da NL apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Jogadores do New York Mets celebram após um jogo de beisebol contra os San Diego Padres, quinta-feira, 18 de setembro de 2025, em Nova Iorque. (AP Photo/Seth Wenig) Copyright 2025 The Associated Press. Todos os direitos reservados. Não se pode vencer se não se entrar. Esse é o nome do jogo para os playoffs da MLB, e com nove jogos restantes na temporada regular, a corrida pelo Wild Card da National League está mais acirrada do que o esperado. Os New York Mets não deveriam estar a suar por uma vaga nos playoffs. Depois de contratar Juan Soto e gastar dinheiro em melhorias no arremesso inicial, esperava-se que chegassem tranquilamente à pós-temporada. Em vez disso, estão a agarrar-se ao último Spot do Wild Card com 79-74, apesar de terem perdido nove dos seus últimos 12 jogos. Eles já foram eliminados da disputa pela divisão National League East pelos Philadelphia Phillies. Soto, que lidera a MLB com 119 caminhadas e tem 41 home runs e 33 roubos de base, liderou um ataque que se manteve firme. No entanto, muitos dos seus reforços de arremesso implodiu, e eles recorreram a prospectos para tentar levá-los até outubro. O maior problema tem sido um bullpen desastroso. O closer Edwin Diaz tem sido fenomenal com um ERA de 1,85 e 87 strikeouts em 58 1/3 innings, mas ninguém mais provou ser confiável. Eles tentaram resolver o problema adicionando Ryan Helsley, Tyler Rogers e Gregory Soto no prazo de transferências. Rogers tem estado bem, mas Helsley tem um ERA de 9,60 com os Mets e Soto tem um WHIP de 1,60. A queda de setembro de Nova Iorque deixou a porta aberta para alguns desafiantes surpreendentes. Os Arizona Diamondbacks e Cincinnati Reds estão ambos dois jogos atrás dos Mets com 77-76, e os San Francisco Giants estão três jogos atrás com 76-77. Os Diamondbacks foram vendedores no prazo, enviando infielders de canto slugging...
1
1$0,004752+25,38%
Threshold
T$0,01331+9,90%
Seed.Photo
PHOTO$0,72-10,00%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/20 07:46
Compartilhar
Ex-CEO da Disney Eisner critica a Disney e Trump pela remoção de Kimmel

Ex-CEO da Disney Eisner critica a Disney e Trump pela remoção de Kimmel

A publicação "Ex-CEO da Disney Eisner Critica Disney e Trump Pela Remoção de Kimmel" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Destaque O ex-CEO da Disney Michael Eisner pareceu criticar o seu sucessor Bob Iger num tweet na sexta-feira, denunciando aqueles que não estão "enfrentando os intimidadores" em meio a ameaças governamentais à Primeira Emenda, depois que a ABC da Disney pareceu ceder às ameaças da administração Trump ao remover o apresentador de talk show Jimmy Kimmel, após um monólogo no qual Kimmel fez comentários sobre o ativista conservador Charlie Kirk que criticavam tanto os apoiadores do MAGA quanto o Presidente Trump. Eisner fez os comentários num tweet publicado na sexta-feira. (Foto de JC Olivera/Sportico via Getty Images) Sportico via Getty Images Factos Principais Eisner disse que a suspensão indefinida de Kimmel "imediatamente após" o presidente da FCC Brendan Carr fazer ameaças contra a ABC "é mais um exemplo de intimidação fora de controle." Eisner parecia referir-se aos comentários que Carr fez numa aparição num podcast de direita na quarta-feira, quando o presidente da FCC observou as observações que Kimmel fez sobre Kirk e disse: "Estas empresas podem encontrar formas de tomar medidas contra Kimmel ou haverá trabalho adicional para a FCC no futuro." Horas após os comentários de Carr, a ABC anunciou que "Jimmy Kimmel Live!" seria retirado do ar. Eisner, que mencionou os ataques da administração Trump contra o ensino superior, escritórios de advocacia e grandes corporações, perguntou: "Para onde foi toda a liderança?", uma aparente crítica a Iger. A Forbes entrou em contacto com a Disney para comentar. Esta é uma história em desenvolvimento. Volte para atualizações. Fonte: https://www.forbes.com/sites/antoniopequenoiv/2025/09/19/ex-disney-chief-blasts-current-leadership-and-fcc-for-out-of-control-intimidation-after-kimmels-removal/
Threshold
T$0,01331+9,90%
BOB
BOB$0,000004436+6,55%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$6,14+2,70%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/20 07:22
Compartilhar
Um visto H1-B em breve custará $100.000 devido a Trump, diz relatório

Um visto H1-B em breve custará $100.000 devido a Trump, diz relatório

A publicação "Um Visto H1-B Em Breve Custará $100.000 Por Causa de Trump, Diz Relatório" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Manchete O Presidente Donald Trump deverá implementar uma nova taxa de $100.000 para o programa de vistos H1-B, informou a Bloomberg—seu mais recente movimento para aumentar as taxas relacionadas à imigração. O Presidente Donald Trump numa conferência de imprensa em Chequers no Reino Unido no final de uma visita de estado em 18 de setembro de 2025 em Aylesbury, Inglaterra. (Foto de Leon Neal/Getty Images) Getty Images Factos Principais Trump deverá assinar uma ordem já na sexta-feira para tentar exigir o pagamento pelo programa de vistos destinado a trabalhadores especializados, tipicamente na área de tecnologia. As taxas existentes do programa incluem $215 para se registar na loteria e $780 para a petição, conhecida como I-29, apresentada por um empregador patrocinador, de acordo com a Bloomberg. Esta é uma notícia em desenvolvimento e será atualizada. Fonte: https://www.forbes.com/sites/saradorn/2025/09/19/trump-will-charge-100000-fee-for-h1-b-visas-report-says/
B
B$0,17261-2,49%
Sidekick
K$0,03265+14,20%
Union
U$0,007338+3,61%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/20 06:52
Compartilhar
Entrada de $0.0013 da BlockDAG atrai atenção do mercado antes do prazo final

Entrada de $0.0013 da BlockDAG atrai atenção do mercado antes do prazo final

O post BlockDAG's $0.0013 Entry Draws Market Attention Ahead of Deadline apareceu em BitcoinEthereumNews.com. Notícias Cripto 20 de setembro de 2025 | 00:00 Descubra por que a entrada de $0.0013 da BlockDAG está fazendo manchetes com quase $410M arrecadados, 26,3B de moedas vendidas, e o evento por tempo limitado encerrando em 1 de outubro. Ocasionalmente, uma única cifra captura a atenção em todo o mundo cripto. Desta vez, não é uma projeção ou uma configuração de gráfico; é um ponto de entrada de pré-venda. O preço fixo de $0.0013 da BlockDAG (BDAG) tornou-se mais do que um detalhe de pré-venda. Representa um marcador de tempo, confiabilidade e progresso mensurável. Com mais de 26,3 bilhões de moedas vendidas e quase $410 milhões já garantidos, este preço não é apenas uma isca. É uma oferta estruturada que continua a atrair participantes em grande número. Quando 1 de outubro passar, a entrada de $0.0013 será encerrada, e sua importância poderá ser lembrada como um daqueles raros marcos de estágio inicial. A Janela de $0.0013 Reflete Mais Do Que Uma Oferta Temporária Muitas pré-vendas são definidas pela incerteza, frequentemente com cronogramas variáveis e objetivos pouco claros. Ao fixar seu preço de pré-venda em $0.0013 até 1 de outubro, a BlockDAG criou um ponto de clareza em um mercado lotado. É menos sobre um desconto e mais sobre uma declaração definida: o projeto está estabelecendo um limite claro para acesso antecipado. Esta abordagem tem mostrado resultados. Mais de 26,3 bilhões de moedas BDAG já foram compradas. Esse momentum vem do progresso demonstrado, não apenas especulação. Uma Testnet ao vivo, cerca de 20.000 mineradores distribuídos e mais de 3 milhões de usuários ativos diários do minerador móvel X1 apontam para atividade acontecendo agora, em vez de promessas adiadas. Além disso, o perfil de retorno é notável. O preço atual do lote é $0.03, enquanto a entrada de $0.0013 permanece aberta por tempo limitado. Essa diferença significa um ROI de aproximadamente 2.900% em comparação com o lote 1. Mesmo assim, o projeto está mantendo o nível de entrada estável até 1 de outubro, fornecendo...
1
1$0,004752+25,38%
Threshold
T$0,01331+9,90%
Omnity Network
OCT$0,05873+4,53%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/20 06:25
Compartilhar
CEO da Coinbase põe fim à especulação sobre a conta de Bitcoin bloqueada da estrela da NBA Kevin Durant

CEO da Coinbase põe fim à especulação sobre a conta de Bitcoin bloqueada da estrela da NBA Kevin Durant

A publicação "CEO da Coinbase Põe Fim à Especulação sobre a Conta Bitcoin Bloqueada da Estrela da NBA Kevin Durant" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Esta semana, o CEO da Coinbase, Brian Armstrong, confirmou que Kevin Durant recuperou o acesso a uma conta Coinbase que ele havia aberto há quase 10 anos. Isto põe fim à especulação em torno do suposto bloqueio permanente da estrela da NBA. Durant entrou no mercado no final de 2016, quando o Bitcoin estava sendo negociado a cerca de $650. A maior criptomoeda agora muda de mãos a cerca de $117.000, representando um aumento de cerca de 180 vezes desde suas compras iniciais. Apenas nos últimos cinco anos, o preço do Bitcoin aumentou mais de 950%, transformando investimentos iniciais em participações multimilionárias. O problema da conta surgiu durante uma discussão na conferência Game Plan da CNBC em Los Angeles. O parceiro de negócios de Durant, Rich Kleiman, disse que seu cliente não conseguia fazer login há anos. Horas depois, Armstrong abordou o assunto diretamente nas redes sociais, escrevendo que o processo de recuperação havia sido concluído. Estrela da NBA torna-se importante investidor em exchange dos EUA A conexão de Durant com a Coinbase vai além de uma conta de usuário. Em 2017, ele e Kleiman adicionaram a Coinbase ao portfólio de sua empresa de investimentos 35V. Quatro anos depois, as duas empresas assinaram um acordo de marketing, tornando Durant um dos embaixadores públicos da empresa. Apesar desses laços, ele não conseguia acessar o Bitcoin comprado antes da parceria e do investimento. A escala dos números envolvidos coloca a recuperação em perspectiva. Um investimento de $10.000 em Bitcoin ao preço de entrada de Durant agora valeria quase $1,8 milhões. Mesmo uma única moeda comprada em 2016 agora valeria mais de $116.000. Durant, que está pronto para jogar na próxima temporada da NBA com o Houston Rockets, agora recuperou o controle direto dos ativos adquiridos há quase 10 anos. Fonte: https://u.today/coinbase-ceo-ends-speculation-on-nba-star-kevin-durants-blocked-bitcoin-account
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/20 06:02
Compartilhar
Reformas da Fed, não cortes nas taxas, beneficiarão a indústria de cannabis, dizem CEOs

Reformas da Fed, não cortes nas taxas, beneficiarão a indústria de cannabis, dizem CEOs

A publicação "Reformas da Fed, Não Cortes nas Taxas, Beneficiarão a Indústria de Cannabis, Dizem CEOs" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O edifício do Federal Reserve em Washington DC sobreposto a uma nota de vinte dólares e um fundo com textura grunge getty A decisão do Federal Reserve de cortar as taxas de juros em um quarto de ponto pode ser uma boa notícia para a economia. Mas para os CEOs de cannabis que operam em um mercado fragmentado, ainda federalmente ilegal, onde lojas familiares são forçadas a operar apenas com dinheiro enquanto ainda pagam impostos exorbitantes graças ao 280E, o veredicto é misto. Anthony Coniglio, CEO da NewLake Capital Partners, uma empresa imobiliária de cannabis com sede em Connecticut, expressa otimismo cauteloso. Embora ele diga que a notícia é encorajadora, muito dependerá de quanto mais o banco central decidir cortar as taxas. Primeiros relatórios de notícias sugerem que mais duas reduções podem ocorrer este ano. "Muitos operadores têm um custo de dívida de 12 a 14%, então uma redução de 25 pontos base é apenas uma fração de economia, mas poderia ser um impulso bem-vindo para o fluxo de capital", explica Coniglio. Existem outras maneiras pelas quais isso poderia aliviar as dores de cabeça para operadores/profissionais de cannabis. "Além do impacto direto nos fluxos de capital, um ciclo de flexibilização poderia aumentar o interesse em ativos de risco, como dívidas e ações de cannabis", continua Coniglio. "Com uma parede de refinanciamento chegando em 2026 e 2027, o aumento do interesse na dívida de cannabis seria um desenvolvimento bem-vindo. Mas não vamos confundir ventos favoráveis macroeconômicos com mudanças significativas. Sem reprogramação, alívio do 280E e reforma bancária, o capital permanecerá cauteloso e o crescimento restrito." Terry Mendez, CEO da Safe Harbor Financial, um provedor de serviços bancários de cannabis com sede no Colorado, ecoa o sentimento de Coniglio. Embora os cortes de impostos possam ter repercussões positivas em toda a economia, provavelmente não será o caso para o espaço da cannabis. "A decisão do Fed de cortar as taxas de juros repercutirá em toda a economia, reduzindo os custos de empréstimos e estimulando o investimento", disse Mendez. "Para o setor de cannabis, no entanto, os benefícios permanecem limitados. Enquanto a maioria...
Threshold
T$0,01331+9,90%
RealLink
REAL$0,07117+1,58%
ChangeX
CHANGE$0,001653+7,92%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/20 05:31
Compartilhar
xAI de Elon Musk quer 10 mil milhões de dólares dos investidores com uma valorização altíssima de 200 mil milhões de dólares

xAI de Elon Musk quer 10 mil milhões de dólares dos investidores com uma valorização altíssima de 200 mil milhões de dólares

O post "xAI de Elon Musk quer 10 mil milhões de dólares de investidores com uma avaliação astronómica de 200 mil milhões de dólares" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Elon Musk está à procura de mais 10 mil milhões de dólares. A sua startup de IA, xAI, está a angariar fundos novamente, e desta vez com uma avaliação massiva de 200 mil milhões de dólares. Foi o que a CNBC relatou, citando fontes próximas das negociações. Não é a primeira grande ronda — há apenas algumas semanas, Elon angariou outros 10 mil milhões de dólares numa mistura de dívida e capital quando a xAI foi avaliada em cerca de 150 mil milhões de dólares. E em dezembro, a empresa arrecadou 6 mil milhões de dólares para financiar o desenvolvimento. Isto está a acontecer enquanto empresas de IA por todo o lado estão a lançar números como se fosse dinheiro do Monopólio. A Anthropic acabou de angariar 13 mil milhões de dólares com uma avaliação de 183 mil milhões de dólares. A OpenAI? Recentemente fez uma venda secundária de ações, avaliando a empresa em 500 mil milhões de dólares. Isso é meio bilião de dólares para uma empresa de chatbot apoiada pela Microsoft. Bem-vindo ao poço de dinheiro da IA. xAI junta-se ao X, Grok tropeça, chips de IA inundam o mercado Em março, Elon fundiu a xAI com o X, a sua versão renomeada do Twitter, num acordo totalmente em ações. Esse movimento avaliou a xAI em 80 mil milhões de dólares e o X em 33 mil milhões de dólares. Lembre-se, Elon comprou o Twitter por 44 mil milhões de dólares em 2022, renomeou-o, e agora é um grande playground caótico para tudo; desde notícias até ao Grok, o seu chatbot de IA. Falando do Grok, vamos falar sobre a confusão. O bot fez manchetes por elogiar Adolf Hitler e atacar pessoas judias. Noutro caso, cuspiu respostas não relacionadas sobre "genocídio branco" e África do Sul. Não foram bugs isolados. Expuseram uma falta de controlos de segurança adequados, e a reação foi imediata. Utilizadores e críticos criticaram-no duramente. No entanto, o Grok ainda permanece dentro do X, tentando alcançar os modelos GPT da OpenAI e o Claude da Anthropic. E não está a fazer um bom trabalho nisso. O Grok tem menos utilizadores, capacidades mais fracas e muito mais controvérsia. Agora Elon quer gastar o...
Threshold
T$0,01331+9,90%
Whiterock
WHITE$0,0002173+0,09%
Sky Protocol
SKY$0,0612+3,88%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/20 05:25
Compartilhar
Observe a ferramenta NVT para o preço de $150.000 BTC, diz análise

Observe a ferramenta NVT para o preço de $150.000 BTC, diz análise

O post "Observe a Ferramenta NVT para Preço de BTC de $150.000, Diz Análise" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Pontos-chave: Bitcoin desfruta de outro golden cross, desta vez do indicador NVT. Cruzamentos anteriores precederam grandes períodos de alta no preço do BTC. Metas de preço incluem novos recordes históricos em questão de semanas. Bitcoin (BTC) permanece em uma "tendência de alta saudável" com novos recordes históricos esperados em semanas. A pesquisa mais recente da plataforma de análise on-chain CryptoQuant diz que a ação de preço do BTC tem espaço para "expansão" a $117.000. Bitcoin aguarda ganhos do novo golden cross do NVT Bitcoin ainda está longe de sobreaquecido, de acordo com um indicador clássico que prevê topos e fundos locais do preço do BTC. A ferramenta de golden cross do valor da rede para transação (NVT-GC), que compara a capitalização de mercado com o valor das transações on-chain dentro de um determinado período, atualmente está em território "neutro". Valores negativos de NVT-GC, especialmente aqueles abaixo de -1,6 em sua escala, tipicamente precedem períodos de alta de preço. Uma vez que a métrica ultrapassa 2,2, uma reversão baixista torna-se mais provável. O sinal de long mais recente veio em julho, quando o NVT-GC atingiu -2,8. Depois recuperou para 0,3. "Isso não indica nem sobrevalorização extrema nem subvalorização, mas sim uma tendência de alta saudável", resumiu o colaborador da CryptoQuant Pelin Ay em um dos posts do blog Quicktake desta semana. "Curto prazo: Com a métrica não elevada, Bitcoin ainda não está em território de bolha. Ainda há espaço para expansão de preço." Bitcoin NVT-GC. Fonte: CryptoQuant O NVT-GC tem um histórico recente impressionante. Suas quatro quedas anteriores na zona de "long" resultaram em ganhos no preço do BTC, incluindo em agosto de 2024. Preço do BTC devido a "potencial impulso" para máxima histórica A métrica adiciona aos sinais reveladores de que o mercado em alta do Bitcoin ainda não acabou. Relacionado: Bitcoin repete movimento de breakout de maio enquanto análise espera confronto de $118K Como relatado pela Cointelegraph, julho também desencadeou um sinal de "compra" na Convergência de Médias Móveis (MACD), enquanto a análise argumentou que era...
1
1$0,004752+25,38%
Bitcoin
BTC$113 700+1,60%
Moonveil
MORE$0,02599+1,64%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/20 04:29
Compartilhar
EUR/GBP sobe para máximos de seis semanas enquanto preocupações com estagflação no Reino Unido pesam sobre a Libra Esterlina

EUR/GBP sobe para máximos de seis semanas enquanto preocupações com estagflação no Reino Unido pesam sobre a Libra Esterlina

O post EUR/GBP sobe para máximas de seis semanas enquanto preocupações com estagflação do Reino Unido pesam sobre a Libra apareceu no BitcoinEthereumNews.com. EUR/GBP estende ganhos pelo segundo dia, subindo para máximas de seis semanas. A Libra Esterlina está sob pressão apesar de dados mais fortes de Vendas a Retalho do Reino Unido. Preocupações com estagflação no Reino Unido crescem com alta inflação, crescimento fraco e um mercado de trabalho em enfraquecimento. O Euro (EUR) estende ganhos contra a Libra Esterlina (GBP) pelo segundo dia, com EUR/GBP subindo para seu nível mais alto desde 7 de agosto, apesar de dados de Vendas a Retalho do Reino Unido melhores que o esperado. No momento da escrita, o cruzamento está sendo negociado em torno de 0,8713, recuando ligeiramente de uma máxima intradia de 0,8728, enquanto a Libra permanece sob pressão devido à postura cautelosa de política monetária do Banco da Inglaterra (BoE) após a decisão desta semana de manter as taxas. As Vendas a Retalho do Reino Unido para agosto surpreenderam positivamente em toda a linha. As Vendas a Retalho subiram 0,5% MoM, ligeiramente acima da previsão de 0,4% e igualando os 0,5% revisados do mês anterior (de 0,6%). As Vendas a Retalho Core (excluindo combustível) saltaram 0,8% MoM, bem acima dos 0,3% esperados e o dobro dos 0,4% revisados de julho (de 0,5%). Em base anual, as vendas gerais aumentaram 0,7% YoY, superando o consenso de 0,6%, mas diminuindo em relação aos 0,8% revisados em julho (de 1,1%). As vendas core subiram 1,2% YoY, acima da previsão de 0,8%, e ligeiramente acima dos 1,0% revisados de julho (de 1,3%). Os dados destacam que as famílias ainda estão gastando apesar dos custos de empréstimo elevados e da inflação persistente, sublinhando um grau de resiliência no lado da demanda da economia. Embora a surpresa positiva seja encorajadora, vale a pena notar que os números de julho foram revisados para baixo, sugerindo que estimativas anteriores superestimaram a força do consumidor. A divulgação, no entanto, fez pouco para mudar a perspectiva macroeconômica mais ampla, com riscos de estagflação ainda pairando sobre a economia do Reino Unido. A inflação permanece elevada em 3,8% YoY, quase o dobro da meta de 2% do BoE, enquanto o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) desacelerou para apenas 0,3% QoQ no segundo trimestre. Ao mesmo...
1
1$0,004752+25,38%
SIX
SIX$0,01758+1,55%
ChangeX
CHANGE$0,001653+7,92%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/20 04:04
Compartilhar
Layer Brett Poderá Ultrapassar os Ganhos Iniciais Que os Detentores de Dogecoin & Pepe Fizeram em 2022

Layer Brett Poderá Ultrapassar os Ganhos Iniciais Que os Detentores de Dogecoin & Pepe Fizeram em 2022

Layer Brett ($LBRETT) combina a cultura de meme coins com a velocidade da Layer 2 da Blockchain Ethereum, taxas de $0,0001 e staking com APY de 680%, visando superar os ganhos iniciais do Dogecoin e do PEPE.
GAINS
GAINS$0,02339+11,01%
Solayer
LAYER$0,3044+3,39%
Pepe
PEPE$0,00000743+5,53%
Compartilhar
Blockchainreporter2025/09/20 03:50
Compartilhar

Notícias em alta

Mais

Quatro.Meme: A emissão de novo token requer um depósito de 0,01 BNB, aplicável ao modo Meme Rush e modo regular

Uma baleia com uma posição long de 25x em ETH já obteve um lucro de $4,335 milhões

Nas últimas 24 horas, a liquidação de contratos em toda a rede foi de US$683 milhões, com posições long e short explodindo.

BlockchainFX lidera as melhores pré-vendas de criptomoedas enquanto Nexchain e Lightchain juntam-se ao impulso de Uptober

Na última hora, a liquidação de toda a rede totalizou 116 milhões de dólares, principalmente devido a posições short.