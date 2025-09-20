EUR/GBP sobe para máximos de seis semanas enquanto preocupações com estagflação no Reino Unido pesam sobre a Libra Esterlina
O post EUR/GBP sobe para máximas de seis semanas enquanto preocupações com estagflação do Reino Unido pesam sobre a Libra apareceu no BitcoinEthereumNews.com. EUR/GBP estende ganhos pelo segundo dia, subindo para máximas de seis semanas. A Libra Esterlina está sob pressão apesar de dados mais fortes de Vendas a Retalho do Reino Unido. Preocupações com estagflação no Reino Unido crescem com alta inflação, crescimento fraco e um mercado de trabalho em enfraquecimento. O Euro (EUR) estende ganhos contra a Libra Esterlina (GBP) pelo segundo dia, com EUR/GBP subindo para seu nível mais alto desde 7 de agosto, apesar de dados de Vendas a Retalho do Reino Unido melhores que o esperado. No momento da escrita, o cruzamento está sendo negociado em torno de 0,8713, recuando ligeiramente de uma máxima intradia de 0,8728, enquanto a Libra permanece sob pressão devido à postura cautelosa de política monetária do Banco da Inglaterra (BoE) após a decisão desta semana de manter as taxas. As Vendas a Retalho do Reino Unido para agosto surpreenderam positivamente em toda a linha. As Vendas a Retalho subiram 0,5% MoM, ligeiramente acima da previsão de 0,4% e igualando os 0,5% revisados do mês anterior (de 0,6%). As Vendas a Retalho Core (excluindo combustível) saltaram 0,8% MoM, bem acima dos 0,3% esperados e o dobro dos 0,4% revisados de julho (de 0,5%). Em base anual, as vendas gerais aumentaram 0,7% YoY, superando o consenso de 0,6%, mas diminuindo em relação aos 0,8% revisados em julho (de 1,1%). As vendas core subiram 1,2% YoY, acima da previsão de 0,8%, e ligeiramente acima dos 1,0% revisados de julho (de 1,3%). Os dados destacam que as famílias ainda estão gastando apesar dos custos de empréstimo elevados e da inflação persistente, sublinhando um grau de resiliência no lado da demanda da economia. Embora a surpresa positiva seja encorajadora, vale a pena notar que os números de julho foram revisados para baixo, sugerindo que estimativas anteriores superestimaram a força do consumidor. A divulgação, no entanto, fez pouco para mudar a perspectiva macroeconômica mais ampla, com riscos de estagflação ainda pairando sobre a economia do Reino Unido. A inflação permanece elevada em 3,8% YoY, quase o dobro da meta de 2% do BoE, enquanto o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) desacelerou para apenas 0,3% QoQ no segundo trimestre. Ao mesmo...
BitcoinEthereumNews2025/09/20 04:04