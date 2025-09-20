Exchange MEXC
/
Notícias sobre criptomoedas
/
2025-10-13 Monday
Notícias sobre criptomoedas
Fique por dentro das últimas notícias do mundo cripto e das atualizações do mercado!
Valour Estreia ETP de Staking de Bitcoin na LSE, Proporcionando Rendimento Anual aos Investidores
A publicação Valour Estreia ETP de Staking de Bitcoin na LSE, Oferecendo aos Investidores Rendimento Anual apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Valour Digital Securities, uma subsidiária da DeFi Technologies (DEFT), estreou o seu produto negociado em bolsa (ETP) de staking de bitcoin BTC$115.538,78 na Bolsa de Valores de Londres, expandindo o alcance de um produto que começou a ser negociado na Alemanha há quase um ano. O produto 1Valour Bitcoin Physical Staking (1VBS) oferece aos investidores profissionais e institucionais exposição ao bitcoin com um rendimento adicional de staking anual de 1,4% e está disponível na plataforma Xetra da Deutsche Börse desde 5 de novembro de 2024. Agora é negociado em várias bolsas europeias. Cada ação é garantida 1:1 com bitcoin mantido em cold storage pela Copper. O rendimento é adicionado ao valor líquido de ativos (NAV), que é publicado diariamente juntamente com direitos e preços indicativos. As ações da DeFi Technologies caíram 3,12% para $2,63 no início das negociações na Nasdaq. O acesso ao novo ETP listado em Londres é limitado a investidores profissionais sob as regras atuais do Reino Unido. Os investidores de retalho poderão aceder a notas negociadas em bolsa de criptomoedas (ETNs) em bolsas de investimento reconhecidas como a LSE a partir de 8 de outubro, sob as regras da Autoridade de Conduta Financeira (FCA). Fonte: https://www.coindesk.com/markets/2025/09/19/valour-debuts-bitcoin-staking-etp-on-london-stock-exchange-in-move-outside-mainland-europe
1
$0.004752
+25.38%
K
$0.03265
+14.20%
U
$0.007338
+3.61%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews
2025/09/20 11:35
Compartilhar
Especialista que acertou o topo do Bitcoin em 2024 emite novo Call para $208.000
O post Especialista Que Acertou o Topo do Bitcoin de 2024 Emite Novo Call Para $208.000 apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Jake Simmons, um jornalista cripto dedicado, é apaixonado por Bitcoin desde 2016, quando aprendeu sobre ele pela primeira vez. Através do seu extenso trabalho com NewsBTC.com e Bitcoinist.com, Jake tornou-se uma voz confiável na comunidade cripto, guiando tanto novatos quanto entusiastas experientes para uma compreensão mais profunda deste campo dinâmico. Sua missão é simples, mas profunda: desmistificar o Bitcoin e as criptomoedas e torná-los acessíveis a todos. Com uma carreira profissional no cenário Bitcoin e cripto que começou logo após se formar em Sistemas de Informação em 2017, Jake mergulhou na indústria. Jake juntou-se ao Grupo NewsBTC no final de 2022. Sua formação educacional proporciona-lhe o conhecimento técnico e as habilidades analíticas necessárias para dissecar tópicos complexos e apresentá-los em um formato compreensível. Seja você um leitor casual curioso sobre Bitcoin ou um investidor que busca navegar pelas últimas tendências do mercado, as percepções de Jake oferecem perspectivas valiosas que preenchem a lacuna entre tecnologia complexa e uso cotidiano. Jake não é apenas um repórter de tendências tecnológicas; ele é um firme crente no potencial transformador do Bitcoin sobre as moedas fiduciárias tradicionais. Para ele, o sistema financeiro atual está à beira do caos, impulsionado por ações governamentais descontroladas e políticas econômicas keynesianas falhas. Baseando-se nos princípios da escola austríaca de economia, Jake vê o Bitcoin não apenas como um ativo digital, mas como um passo crucial para retificar um sistema monetário em falência. Suas visões libertárias reforçam sua posição de que, assim como a igreja foi separada do estado, o dinheiro também deve ser libertado do controle governamental. Para Jake, o Bitcoin representa mais do que apenas um investimento; é uma revolução pacífica. Ele vislumbra um futuro onde o Bitcoin promove uma estrutura financeira sustentável e responsável para as gerações vindouras. Sua defesa não é sobre oposição...
Compartilhar
BitcoinEthereumNews
2025/09/20 10:53
Compartilhar
Uma Nova Era Para Investimentos em Criptomoeda
A publicação Uma Nova Era Para Investimentos em Criptomoeda apareceu em BitcoinEthereumNews.com. Estreia Marcante do ETF GDLC da Grayscale: Uma Nova Era para Investimentos em Criptomoeda Ir para o conteúdo Início Notícias de Criptomoeda Estreia Marcante do ETF GDLC da Grayscale: Uma Nova Era para Investimentos em Criptomoeda Fonte: https://bitcoinworld.co.in/grayscale-gdlc-etf-debut/
Compartilhar
BitcoinEthereumNews
2025/09/20 10:45
Compartilhar
Eis o que cada investidor deve fazer num mercado baixista de criptomoedas
O post Aqui está o que Todo Investidor Deve Fazer em um Mercado Baixista de Cripto apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Quando os preços começam a despencar, multidões de traders fogem com medo, vendendo no fundo do mercado. Mas a história também mostrou que, por mais dolorosos que sejam, as quedas nas criptomoedas podem estar entre os momentos mais ricos para aqueles que sabem o que estão fazendo. Mas ao contrário dos mercados tradicionais, o cripto nunca dorme e negocia com base em narrativas, além de se mover agora com inovação ou notícias ao redor do mundo. É por isso que os mercados baixistas são tão voláteis — e também um momento em que podem ser terreno fértil para investidores disciplinados que estão preparados em vez de em pânico. Em ciclos anteriores, os gestores de dinheiro que adotaram essa abordagem de longo prazo em vez de perseguir recuperações rápidas tenderam a obter os maiores ganhos quando o mercado de alta retornou. Contra esse tipo de cenário, o comportamento migratório de baleias de grande porte, como visto na MAGACOIN FINANCE, é um sinal de que o dinheiro profissional já está se posicionando silenciosamente para o que está por vir, independentemente de o varejo seguir seu ritmo ou não. Foco nos Fundamentos Os mercados baixistas separam o joio do trigo, revelando quem está genuinamente construindo utilidade e quem era apenas hype. Os investidores fariam bem em monitorar a atividade dos desenvolvedores, aplicações do mundo real e parcerias ativas junto com eles. Criptomoedas fortemente estabelecidas, apoiadas por tecnologia e com comunidades ativas têm as melhores chances de resistir a uma tempestade e também de se destacar contra o próximo ciclo de alta. Acumular Gradualmente Encontrar o fundo exato é quase impossível. Em vez de esperar pela entrada "perfeita", estratégias como média do custo em dólar (DCA) permitem acumulação constante ao longo do tempo. Esta abordagem reduz a pressão emocional do timing de mercado e constrói exposição a preços mais favoráveis, preparando portfólios para recuperação quando o otimismo retornar. Diversificar com Sabedoria Focar em um único token é emocionante quando o mercado está em alta, mas também pode ser destrutivo durante ciclos de baixa. Manter um...
REAL
$0.07121
+1.64%
HYPE
$39.7
+4.69%
MORE
$0.02599
+1.64%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews
2025/09/20 10:16
Compartilhar
Coral Finance e GATA fundem DeFi com IA para acelerar a inovação
Em parceria com a GATA, a Coral Finance está preparada para combinar a experiência de ambas as entidades em IA e finanças descentralizadas (DeFi) para avançar a inovação financeira.
GATA
$0.02423
-5.35%
DEFI
$0.0013
-6.13%
AI
$0.084
+5.13%
Compartilhar
Blockchainreporter
2025/09/20 10:15
Compartilhar
Burla de criptomoeda em Hong Kong custa 3,3 milhões de dólares a idoso
Detalhe: https://coincu.com/scam-alert/hong-kong-crypto-scam-eth-2025/
COM
$0.012563
+24.10%
MAN
$0.00547
-5.36%
KONG
$0.0068
-0.72%
Compartilhar
Coinstats
2025/09/20 09:40
Compartilhar
Previsão de Preço do Bitcoin a Longo prazo — $200K em Jogo enquanto Analistas Destacam a Procura Institucional
O post Previsão de Preço do Bitcoin a Longo prazo — $200K em Jogo enquanto Analistas Destacam a Demanda Institucional apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Aviso Legal: Este conteúdo é um artigo patrocinado. Bitcoinsistemi.com não é responsável por quaisquer danos ou negatividades que possam surgir das informações acima ou de qualquer produto ou serviço mencionado no artigo. Bitcoinsistemi.com aconselha os leitores a fazerem pesquisas individuais sobre a empresa mencionada no artigo e lembra que toda a responsabilidade pertence ao indivíduo. O Bitcoin está de volta aos holofotes com previsões ousadas colocando-o entre $150.000 e $200.000 nos próximos meses. Enquanto a demanda institucional impulsiona a subida do Bitcoin, muitos traders também estão de olho na MAGACOIN FINANCE como a melhor cripto para comprar depois do BTC, graças à sua acessibilidade e curva de crescimento mais rápida. Analistas do Bitcoin Preveem $150K até o Natal Michael Saylor, Presidente da MicroStrategy, compartilhou no CNBC's Squawk Box que a maioria dos analistas de ações espera que o Bitcoin ultrapasse $150.000 até o Natal. Com o Bitcoin sendo negociado a $112.210, isso significaria uma subida de mais de 30% em apenas três meses. Saylor explicou que a adoção é o principal motor. À medida que mais empresas adicionam Bitcoin aos seus balanços e mais indivíduos aprendem sobre ele, a demanda continua a aumentar contra um fornecimento limitado. Ele enfatizou que o fornecimento fixo do Bitcoin significa que cada aumento no interesse impacta diretamente o preço, potencialmente elevando o BTC em direção à marca de $150K. A previsão alinha-se com vozes da indústria que veem o papel do Bitcoin expandindo-se nas finanças corporativas e estratégia institucional. Cada nova entrada constrói confiança de que o Bitcoin poderia em breve entrar no território de seis dígitos, tornando-o o centro das previsões do mercado cripto nesta temporada. Meta de $200K de Tom Lee para o Bitcoin Tom Lee da Fundstrat Global acredita que o Bitcoin não vai parar nos $150K. Na sua visão, os próximos cortes nas taxas do Federal Reserve poderiam empurrar o BTC ainda mais alto, preparando o terreno para uma alta em direção aos $200.000 até o Natal de 2025. Lee apontou que o Bitcoin tradicionalmente tem um bom desempenho no quarto trimestre. Ele também observou que mais ampla...
STOP
$0.0675
+14.75%
T
$0.01331
+9.90%
SIX
$0.01758
+1.55%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews
2025/09/20 09:17
Compartilhar
Registo de IPO da BitGo revela grande aumento de receitas, planeada listagem na NYSE
Detalhe: https://coincu.com/news/bitgo-ipo-nyse-listing/
COM
$0.012563
+24.10%
MAJOR
$0.11629
+31.37%
Compartilhar
Coinstats
2025/09/20 09:11
Compartilhar
Um controlo crucial sobre as grandes empresas de IA
O post Uma Verificação Crucial Sobre Grandes Empresas de IA apareceu em BitcoinEthereumNews.com. SB 53 Ousada da Califórnia: Uma Verificação Crucial sobre Grandes Empresas de IA Pular para o conteúdo Início Notícias de IA SB 53 Ousada da Califórnia: Uma Verificação Crucial sobre Grandes Empresas de IA Fonte: https://bitcoinworld.co.in/california-ai-safety-bill/
COM
$0.012563
+24.10%
AI
$0.084
+5.13%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews
2025/09/20 08:54
Compartilhar
O golfe de carvão traz determinação e cor a Bethpage antes da Ryder Cup
O post Charcoal Golf Traz Garra E Cor Para Bethpage Antes Da Copa Ryder apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Charcoal Golf traz um estilo urbano contemporâneo à ilustração de golfe no Campo de Golfe Bethpage Black, dando vida ao buraco 18 de novas maneiras. Charcoal Golf O item de recordação mais único do Campo de Golfe Bethpage Black antes da Copa Ryder não será encontrado em lojas de golfe ou tendas de mercadorias — vem da Charcoal Golf. As ilustrações robustas e ousadas de designs de buracos vistos de cima são do artista e ilustrador da Charcoal Golf, Mark Rivard. Sua obra de arte une a imagem tradicional, formal e adequada do golfe com uma estética inspirada na rua e no urbano. As interpretações de Rivard de famosos buracos de golfe são claramente reconhecíveis, mas possuem uma qualidade áspera, quase inacabada, com padrões geométricos misturados a cores ousadas e linhas desfocadas. "Quando comecei a investigar a arte do golfe, vi muito do mesmo. Não havia muitos pintores, e os que existiam não ultrapassavam os limites em direção ao novo clima do golfe. Eu queria pintar algo mais urbano contemporâneo", disse Rivard. Sua peça Bethpage Black dá vida ao buraco 18. Os extensos bunkers de fairway de Tillinghast à direita e à esquerda dominam o centro da tela, enquanto a grande superfície de putting no topo equilibra-se com tee boxes sombreados, formas geométricas e o icônico sinal Bethpage Black na parte inferior. Exibido predominantemente no primeiro tee de Bethpage Black, "O Campo Black é um campo extremamente difícil que recomendamos apenas para golfistas altamente qualificados." Charcoal Golf Esta não é a primeira ilustração de golfe de Rivard. Ele já deu vida em tela a campos como Landmand, Sweetens Cove, Sand Hills, Sutton Bay, The Club at Golden Valley e os buracos de Perry Maxwell em Prairie Dunes. Rivard, outrora um viciado em esportes de aventura com paixão pelo esqui, voltou-se para a arte depois que uma lesão aos 20 anos o deixou imóvel. Ele começou a criar arte para skates e logo chamou a atenção de...
T
$0.01331
+9.90%
PERRY
$0.0011991
+23.97%
MORE
$0.02599
+1.64%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews
2025/09/20 07:52
Compartilhar
Notícias em alta
Mais
Quatro.Meme: A emissão de novo token requer um depósito de 0,01 BNB, aplicável ao modo Meme Rush e modo regular
Uma baleia com uma posição long de 25x em ETH já obteve um lucro de $4,335 milhões
Nas últimas 24 horas, a liquidação de contratos em toda a rede foi de US$683 milhões, com posições long e short explodindo.
BlockchainFX lidera as melhores pré-vendas de criptomoedas enquanto Nexchain e Lightchain juntam-se ao impulso de Uptober
Na última hora, a liquidação de toda a rede totalizou 116 milhões de dólares, principalmente devido a posições short.