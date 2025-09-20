Bitcoin vai se tornar chato, afirma Saylor em meio a entradas de ETF

O post Bitcoin Vai Ficar Chato, Afirma Saylor em Meio a Entradas de ETF apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Notas Principais Michael Saylor diz que o Bitcoin vai parecer chato à medida que a volatilidade diminui. ETFs de Bitcoin atraíram $223M em 19 de setembro, liderados pela BlackRock. A rotação de altcoins está desacelerando, com a atenção voltando para o Bitcoin. . O Bitcoin pode estar perdendo um pouco da sua emoção, de acordo com o presidente da MicroStrategy, Michael Saylor. À medida que grandes instituições entram no mercado, a extrema volatilidade que antes definia o Bitcoin está começando a diminuir. "Você quer que a volatilidade diminua para que as mega instituições se sintam confortáveis em entrar no espaço e dimensionar", disse Saylor no podcast Coin Stories. Mas ele admitiu que é um "enigma", menos volatilidade torna o Bitcoin mais forte, mas também menos emocionante. "É como se eles tivessem tido esse grande pico e agora a adrenalina está diminuindo e eles estão um pouco bearish", acrescentou. Bitcoin Estagnado em Neutro O Bitcoin atingiu um recorde histórico de $124.100 em 14 de agosto, mas desde então esfriou, agora negociando em torno de $115.760. Alguns, como Arthur Hayes, acham que ainda pode disparar para $250.000 este ano, tornando-o uma das melhores moedas para comprar em 2025. Outros veem uma subida mais lenta ou até mesmo um forte recuo pela frente. O mercado está claramente dividido. Após o corte da taxa de juros no início desta semana em 25 pontos base, de 4,50% para 4,25%, o Bitcoin encontrou suporte em $115K. A criptomoeda subiu 82% no último ano e precisa quebrar acima de $117K para estabelecer uma corrida para um novo ATH. Instituições Entram Em 19 de setembro, os ETFs spot de Bitcoin dos EUA geraram $223 milhões, com quase tudo fluindo para o IBIT da BlackRock. Os ETFs de Ethereum também viram atividade, liderados pelo ETHA da BlackRock. Em 19 de setembro, os ETFs spot de Bitcoin dos EUA registraram entradas líquidas de $223M, com apenas o IBIT da BlackRock registrando entradas de $246M. Os ETFs spot de Ethereum viram entradas líquidas de $47,75M, impulsionadas exclusivamente pelo ETHA da BlackRock, que registrou $144M...