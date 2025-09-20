2025-10-13 Monday

A revolução blockchain deve ser invisível

A publicação "A revolução da blockchain deve ser invisível" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Divulgação: As opiniões e pontos de vista aqui expressos pertencem exclusivamente ao autor e não representam as opiniões e pontos de vista da equipe editorial da crypto.news. Quando se trata de dinheiro, cada pessoa tem basicamente as mesmas necessidades: precisamos poder poupá-lo, enviá-lo e gastá-lo, de forma segura e simples. Mas mesmo em 2025, bilhões de pessoas ainda estão excluídas do sistema financeiro formal. E isso acontece não apenas nos mercados emergentes, mas, ironicamente, também nas principais nações do mundo. Resumo Dezenas de milhões permanecem sem acesso bancário em mercados desenvolvidos, mas a blockchain ainda não conseguiu oferecer soluções práticas e cotidianas devido à má experiência do usuário e complexidade. A adoção depende da identificação — modelos bem-sucedidos como Nubank no Brasil, GCash nas Filipinas e os pagamentos TON do Telegram mostram que as pessoas adotam tecnologia quando é simples, integrada e resolve problemas diários. A blockchain deve priorizar a utilidade sobre a ideologia — implementações desajeitadas como o experimento Bitcoin de El Salvador mostram os riscos, enquanto stablecoins e ativos tokenizados oferecem um caminho mais claro para usabilidade e confiança. A adoção em massa requer simplicidade — as criptomoedas devem se tornar tão simples quanto os aplicativos existentes, tornando natural poupar, enviar e gastar; caso contrário, a blockchain corre o risco de permanecer um nicho por décadas. De acordo com pesquisas recentes, mais de 36 milhões de consumidores permanecem sem acesso bancário apenas na América do Norte, enquanto há mais de 20,2 milhões de adultos mal atendidos no Reino Unido. Seja devido à falta de infraestrutura ou à desconfiança no sistema bancário, essa exclusão financeira continua a sufocar a mobilidade econômica e limitar o acesso a oportunidades básicas. Muitos ainda veem a blockchain como uma solução revolucionária, oferecendo serviços financeiros mais rápidos, baratos e sem fronteiras para o mundo. No entanto, na prática, ainda não cumprimos essa promessa para os usuários comuns. Hoje, as criptomoedas e a blockchain, de forma mais ampla, são percebidas como formas especulativas de extrair valor, em vez de...
BitcoinEthereumNews2025/09/20 17:15
Snowball Money e ENI preparam o terreno para a adoção da Web3 escalável e de nível empresarial

Snowball Money e ENI preparam-se para simplificar identidades de modo a melhorar a reputação on-chain e impulsionar a adoção escalável da Web3 de nível empresarial a nível global.
Blockchainreporter2025/09/20 17:00
Fundo de saúde mental dos bombeiros de Vancouver vai aceitar Bitcoin

O post Fundo de saúde mental para bombeiros de Vancouver aceitará Bitcoin apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O prefeito de Vancouver, Ken Sim, lançou um fundo dedicado a apoiar a saúde mental dos bombeiros. De acordo com novas revelações, o fundo, administrado pela Vancouver Firefighter Charities, aceitará tanto doações em dinheiro quanto ativos digitais, particularmente Bitcoin. Na declaração divulgada pelo gabinete do prefeito, o desenvolvimento vem de números divulgados pela Associação Canadense de Saúde Mental que mostram que as taxas de suicídio entre bombeiros são 30% mais altas do que as do público em geral, devido ao trauma que enfrentam no trabalho. "Até o momento, os doadores prometeram um total combinado de 3,5 bitcoin para o fundo, um valor equivalente a aproximadamente C$550.000", disse uma declaração do gabinete do prefeito. Prefeito de Vancouver lança fundo de saúde mental para bombeiros Inicialmente, a Vancouver Fighter Charities havia arrecadado cerca de 2,7 milhões de dólares canadianos na semana passada durante uma angariação de fundos. Foi durante a angariação que Sim anunciou o fundo, explicando ao público como ele ajudaria as vítimas. De acordo com o gabinete do prefeito, as promessas serão adicionadas aos fundos arrecadados, observando que isso ajudará muito as vítimas de problemas de saúde mental entre os bombeiros em Vancouver. Eric Himmelman, diretor executivo da Vancouver Firefighter Charities, disse que a organização fará o seu melhor para distribuir os fundos de forma significativa. "Qualquer financiamento e conscientização direcionados para fornecer mais apoio à saúde mental para bombeiros que estão em dificuldades é muito apreciado e necessário agora mais do que nunca", acrescentou. Espera-se que um relatório seja apresentado pela equipe neste outono. Esta iniciativa está chegando em um momento em que há maior volatilidade no mercado cripto. Como relatado anteriormente pelo Cryptopolitan, o Federal Reserve anunciou recentemente seu primeiro corte na taxa de juros para 2025, levando analistas e especialistas a especular que isso poderia desencadear baixas no curto prazo. Em...
BitcoinEthereumNews2025/09/20 16:58
Bitcoin vai se tornar chato, afirma Saylor em meio a entradas de ETF

O post Bitcoin Vai Ficar Chato, Afirma Saylor em Meio a Entradas de ETF apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Notas Principais Michael Saylor diz que o Bitcoin vai parecer chato à medida que a volatilidade diminui. ETFs de Bitcoin atraíram $223M em 19 de setembro, liderados pela BlackRock. A rotação de altcoins está desacelerando, com a atenção voltando para o Bitcoin. . O Bitcoin pode estar perdendo um pouco da sua emoção, de acordo com o presidente da MicroStrategy, Michael Saylor. À medida que grandes instituições entram no mercado, a extrema volatilidade que antes definia o Bitcoin está começando a diminuir. "Você quer que a volatilidade diminua para que as mega instituições se sintam confortáveis em entrar no espaço e dimensionar", disse Saylor no podcast Coin Stories. Mas ele admitiu que é um "enigma", menos volatilidade torna o Bitcoin mais forte, mas também menos emocionante. "É como se eles tivessem tido esse grande pico e agora a adrenalina está diminuindo e eles estão um pouco bearish", acrescentou. Bitcoin Estagnado em Neutro O Bitcoin atingiu um recorde histórico de $124.100 em 14 de agosto, mas desde então esfriou, agora negociando em torno de $115.760. Alguns, como Arthur Hayes, acham que ainda pode disparar para $250.000 este ano, tornando-o uma das melhores moedas para comprar em 2025. Outros veem uma subida mais lenta ou até mesmo um forte recuo pela frente. O mercado está claramente dividido. Após o corte da taxa de juros no início desta semana em 25 pontos base, de 4,50% para 4,25%, o Bitcoin encontrou suporte em $115K. A criptomoeda subiu 82% no último ano e precisa quebrar acima de $117K para estabelecer uma corrida para um novo ATH. Instituições Entram Em 19 de setembro, os ETFs spot de Bitcoin dos EUA geraram $223 milhões, com quase tudo fluindo para o IBIT da BlackRock. Os ETFs de Ethereum também viram atividade, liderados pelo ETHA da BlackRock. Em 19 de setembro, os ETFs spot de Bitcoin dos EUA registraram entradas líquidas de $223M, com apenas o IBIT da BlackRock registrando entradas de $246M. Os ETFs spot de Ethereum viram entradas líquidas de $47,75M, impulsionadas exclusivamente pelo ETHA da BlackRock, que registrou $144M...
BitcoinEthereumNews2025/09/20 16:21
A busca da Anchorage Digital por uma Conta master do Federal Reserve

A publicação "A Busca da Anchorage Digital por uma Conta Master do Federal Reserve" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Crucial: A Busca da Anchorage Digital por uma Conta Master do Federal Reserve Ir para o conteúdo Início Notícias de Criptomoedas Crucial: A Busca da Anchorage Digital por uma Conta Master do Federal Reserve Fonte: https://bitcoinworld.co.in/anchorage-fed-master-account/
BitcoinEthereumNews2025/09/20 16:15
Melhores meme coins para comprar agora: Top 5 escolhas para construir riqueza geracional em 2025

As memecoins continuam populares entre os investidores em 2025, à medida que os traders procuram alto crescimento nos seus [...]
Coinstats2025/09/20 15:15
'Venda americana': World Liberty ligada à família Trump acusada de negócios com adversários dos EUA

O post 'Venda de Interesses Americanos': World Liberty Ligada à Família Trump Acusada de Negócios Com Adversários dos EUA apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Accountable.us, um organismo de vigilância sediado em Washington D.C., acusou a World Liberty Financial, ligada à família Trump, de vender os seus tokens a entidades sancionadas ligadas à Coreia do Norte, Irão e Rússia. Alegadas Ligações Russas e Iranianas Um organismo de vigilância sediado em Washington D.C., Accountable.us, acusou a World Liberty Financial Inc., ligada à família Trump, de vender centenas de milhares de tokens WLFI a [...] Fonte: https://news.bitcoin.com/american-sell-out-trump-family-linked-world-liberty-accused-of-deals-with-us-adversaries/
BitcoinEthereumNews2025/09/20 15:05
Traders abandonam previsões de Shiba Inu, mudando para o potencial de ganhos de 100× da pré-venda do Pepeto

No entanto, para a previsão de preço do shiba inu em 2025, a questão é simples: as lendas ainda são o caminho, ou é hora de explorar novos terrenos?
The Cryptonomist2025/09/20 15:00
Por que Saylor prevê uma mudança crucial na ação de preço do BTC

O post Por Que Saylor Prevê Uma Mudança Crucial na Ação de Preço do BTC apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Adoção Institucional do Bitcoin: Por Que Saylor Prevê uma Mudança Crucial na Ação de Preço do BTC Ir para o conteúdo Início Notícias de Criptomoedas Adoção Institucional do Bitcoin: Por Que Saylor Prevê uma Mudança Crucial na Ação de Preço do BTC Fonte: https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-institutional-adoption-saylor/
BitcoinEthereumNews2025/09/20 14:45
O suprimento de Ethereum diminui enquanto as baleias acumulam

A dinâmica de suprimento do Ethereum (ETH) está a passar por uma mudança significativa, com um aumento notável na acumulação por grandes investidores, comumente conhecidos como "whales (baleias)". De acordo com dados on-chain, a quantidade de ETH detida por estes endereços acumuladores mais do que duplicou desde junho de 2025, de aproximadamente 13 milhões para quase 28 milhões de ETH. Esta agressiva... Continue a ler "O Suprimento de Ethereum Diminui enquanto as Whales Acumulam" A publicação O Suprimento de Ethereum Diminui enquanto as Whales Acumulam apareceu primeiro em Cryptoknowmics-Crypto News and Media Platform.
Coinstats2025/09/20 14:25
