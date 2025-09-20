Exchange MEXC
Shorts vencem Longs por 485 BTC
Traders de Bitcoin Ainda Baixistas: Shorts Superam Longs Em 485 BTC. Keshav é formado em Física e trabalha como escritor no Bitcoinist desde junho de 2021. Ele é apaixonado por escrever e, ao longo dos anos, ganhou experiência trabalhando em uma variedade de nichos. Keshav mantém um interesse ativo no mercado de criptomoedas, sendo a análise on-chain uma área que ele particularmente gosta de pesquisar e escrever.
BTC
$113,735.67
+1.64%
COM
$0.012563
+24.10%
SIGN
$0.04426
+4.60%
BitcoinEthereumNews
2025/09/20 19:59
O futuro fenomenal do Bitcoin: Revelando as previsões de preço para 2025-2030
O Futuro Fenomenal do Bitcoin: Revelando as Previsões de Preço 2025-2030
COM
$0.012563
+24.10%
FUTURE
$0.11747
+3.64%
BitcoinEthereumNews
2025/09/20 19:51
A maturação do Bitcoin levanta questões-chave
Michael Saylor, Presidente da MicroStrategy, recentemente compartilhou perspectivas futuras sobre a trajetória de preços do Bitcoin, identificando a redução da volatilidade de preços como fundamental para atrair o interesse institucional. Falando no podcast Coin Stories, Saylor explicou que, embora as flutuações reduzidas possam diminuir a empolgação para traders de varejo, esta transição significa a maturação do Bitcoin.
COM
$0.012563
+24.10%
MAY
$0.0299
+2.89%
FORWARD
$0.0002363
+1.28%
BitcoinEthereumNews
2025/09/20 19:41
Bitcoin Hyper a próxima cripto a explodir?
Economista Prevê Temporada de Altcoins e Mais Cortes nas Taxas: Bitcoin Hyper Será a Próxima Criptomoeda a Explodir? Bogdan trabalha como escritor de cripto, com responsabilidades que se dividem entre pesquisar e escrever artigos. Graças aos seus mais de 12 anos de experiência em escrita em diversos campos, incluindo tecnologia, cibersegurança, modelagem, fitness, cripto e outros tópicos, ele tornou-se um verdadeiro ativo para a equipe. Com o fiat como uma moeda eternamente desvalorizando, Bitcoin e altcoins parecem ser a melhor alternativa para Bogdan.
HYPER
$0.20572
+3.38%
MORE
$0.02599
+1.64%
READY
$0.039879
+9.82%
BitcoinEthereumNews
2025/09/20 19:20
Bitcoin vai superar o índice S&P 500? "Para sempre", diz Michael Saylor
Em notícias recentes sobre Bitcoin, o CEO da Strategy, Michael Saylor, fez novamente uma afirmação ousada sobre o futuro do Bitcoin (BTC USD). Ele disse que o Bitcoin superará o S&P 500 "para sempre". Segundo ele, o índice perderia quase 29% em valor a cada ano quando comparado à principal criptomoeda. Em sua declaração, Saylor destacou a força do Bitcoin como um investimento de longo prazo. Ele acredita que seu fornecimento fixo e adoção global continuarão a impulsionar seu valor. Por outro lado, argumentou que um índice tradicional como o S&P 500 terá dificuldades para acompanhar. Em sua entrevista com o Coin Stories, o presidente executivo da MicroStrategy, Michael Saylor, explicou que o Bitcoin era um veículo de investimento digital único. Segundo ele, cresce em valor muito mais rápido que os ativos tradicionais. Saylor observou que o retorno médio do S&P 500 é frequentemente tratado como a medida padrão de crescimento de investimento. No entanto, ele enfatizou que o Bitcoin (BTC USD) consistentemente supera esse benchmark. Essa diferença, disse ele, destaca uma clara lacuna de desempenho. Por causa disso, Saylor acredita que uma grande mudança financeira está ocorrendo. Ele argumentou que o Bitcoin está emergindo como uma escolha superior para investidores. Na sua visão, também serve como garantia mais forte comparado aos ativos tradicionais. Na sua opinião, a valorização constante do Bitcoin dá aos investidores a chance de criar novas formas de crédito respaldadas pelo ativo. Ele explicou que empréstimos garantidos por Bitcoin poderiam durar mais, entregar retornos mais altos e remodelar as finanças globais. Michael Saylor também destacou que essa perspectiva influenciou seu papel nas discussões políticas. Recentemente, ele se juntou a outros executivos de criptomoedas em uma reunião para defender o projeto de lei de reserva estratégica de Bitcoin. Além disso, ele comparou a confiabilidade do Bitcoin com a fraqueza nas moedas tradicionais.
BTC
$113,735.67
+1.64%
INDEX
$0.91
+5.44%
TOP
$0.000096
--%
BitcoinEthereumNews
2025/09/20 18:34
Previsão do Preço da Dogecoin à medida que o Movimento ETF Encontra Ruptura de Ciclo:
O preço do Dogecoin atualmente é negociado a $0,2641 após um declínio diário de 4%, com sua capitalização de mercado próxima a $39,89 bilhões. A estrutura do mercado mostra que o ativo continua a refletir o comportamento cíclico observado em 2017 e 2021, onde consolidações prolongadas foram seguidas por fortes altas. Com o ciclo de 2025 exibindo uma configuração semelhante, analistas estão observando se o mesmo padrão poderia se desenrolar novamente. O preço do Dogecoin continua a se mover em ciclos de longo prazo reconhecíveis, com 2017, 2021 e agora o emergente ciclo de 2025 marcando pontos de virada importantes. De acordo com um analista na plataforma X, a alta de 2017 começou após consolidação e empurrou o DOGE de menos de $0,0002 para um pico próximo a $0,017. O ciclo de 2021 refletiu esta corrida explosiva, com o preço subindo de cerca de $0,0022 para máximas acima de $0,70. Ambas as altas se desenrolaram enquanto a EMA de 50 era negociada abaixo do preço, reforçando fortes condições ascendentes durante as rupturas. No atual ciclo de 2025, o Dogecoin já retestou uma linha de tendência descendente próxima a $0,26 enquanto novamente se mantém acima da EMA de 50. Este alinhamento estrutural reflete as fundações que precederam surtos parabólicos anteriores, fortalecendo o caso para continuação. O mesmo analista sugere que a ruptura antecipada poderia se estender em direção a $1 e além se o padrão se mantiver. Com o Dogecoin classificado entre as principais meme coins, seu ritmo cíclico oferece uma previsão de preço DOGE de longo prazo que aponta para outro movimento histórico. Portanto, as condições atuais ecoam a configuração de corridas anteriores e elevam as expectativas para os próximos meses. O registro S-1 alterado da Grayscale para converter seu Dogecoin Trust em um ETF sob o ticker GDOG alimentou novo debate sobre o futuro do ativo. Se aprovado, o ETF seria negociado na NYSE Arca, com a Coinbase servindo como corretora principal e custodiante.
NEAR
$2.461
+4.14%
1
$0.004751
+25.35%
BID
$0.05526
+5.45%
BitcoinEthereumNews
2025/09/20 18:02
O Bitcoin finalmente vai fazer um gap este fim de semana?
O preço do Bitcoin está a mover-se bastante tranquilo neste momento, mas isso pode mudar facilmente no fim de semana. O preço do Bitcoin está atualmente em $115.900, o que representa uma ligeira queda de 0,85% em comparação com 24 horas atrás. O comércio ainda é substancial com um volume de $34,4 mil milhões.
MET
$0.2319
-0.89%
OP
$0.4868
+0.97%
Coinstats
2025/09/20 17:33
Bitcoin $BTC a perder o suporte de $115.440 pode significar problemas no futuro
Detalhe: https://coincu.com/bitcoin/bitcoin-btc-losing-115440-support/
BTC
$113,735.67
+1.64%
COM
$0.012563
+24.10%
SPELL
$0.0003601
+4.71%
Coinstats
2025/09/20 17:16
UE finaliza roteiro para o Euro Digital para desafiar a dominância dos pagamentos dos EUA
A União Europeia está a avançar com planos para um euro digital, com o objetivo principal de ajudar o bloco a reduzir a sua dependência de sistemas financeiros estrangeiros. Os ministros das finanças da União Europeia (UE) chegaram a acordo sobre um roteiro para um euro digital, uma moeda digital de banco central (CBDC) destinada a reduzir a dependência de sistemas de pagamento estrangeiros.
FORWARD
$0.0002363
+1.28%
BANK
$0.14748
+4.39%
Coinstats
2025/09/20 16:30
Token da Metamask 'virá mais cedo', confirma fundador da Consensys
A MetaMask está a enfrentar uma intensa competição enquanto as carteiras lutam pela dominância.
TOKEN
$0.009145
+0.93%
FIGHT
$0.0004115
+0.63%
Coinstats
2025/09/20 16:30
