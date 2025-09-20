Previsão do Preço da Dogecoin à medida que o Movimento ETF Encontra Ruptura de Ciclo:

O preço do Dogecoin atualmente é negociado a $0,2641 após um declínio diário de 4%, com sua capitalização de mercado próxima a $39,89 bilhões. A estrutura do mercado mostra que o ativo continua a refletir o comportamento cíclico observado em 2017 e 2021, onde consolidações prolongadas foram seguidas por fortes altas. Com o ciclo de 2025 exibindo uma configuração semelhante, analistas estão observando se o mesmo padrão poderia se desenrolar novamente. Ação de Preço do Dogecoin: Retestes de Ciclo Sinalizam Potencial de Ruptura O preço do Dogecoin continua a se mover em ciclos de longo prazo reconhecíveis, com 2017, 2021 e agora o emergente ciclo de 2025 marcando pontos de virada importantes. De acordo com um analista na plataforma X, a alta de 2017 começou após consolidação e empurrou o DOGE de menos de $0,0002 para um pico próximo a $0,017. O ciclo de 2021 refletiu esta corrida explosiva, com o preço subindo de cerca de $0,0022 para máximas acima de $0,70. Ambas as altas se desenrolaram enquanto a EMA de 50 era negociada abaixo do preço, reforçando fortes condições ascendentes durante as rupturas. No atual ciclo de 2025, o Dogecoin já retestou uma linha de tendência descendente próxima a $0,26 enquanto novamente se mantém acima da EMA de 50. Este alinhamento estrutural reflete as fundações que precederam surtos parabólicos anteriores, fortalecendo o caso para continuação. O mesmo analista sugere que a ruptura antecipada poderia se estender em direção a $1 e além se o padrão se mantiver. Com o Dogecoin classificado entre as principais meme coins, seu ritmo cíclico oferece uma previsão de preço DOGE de longo prazo que aponta para outro movimento histórico. Portanto, as condições atuais ecoam a configuração de corridas anteriores e elevam as expectativas para os próximos meses. Gráfico DOGE/USD de 1 Mês (Fonte: X) Oferta de ETF DOGE da Grayscale: Interesse Institucional Encontra Otimismo Crescente O registro S-1 alterado da Grayscale para converter seu Dogecoin Trust em um ETF sob o ticker GDOG alimentou novo debate sobre o futuro do ativo. Se aprovado, o ETF seria negociado na NYSE Arca, com a Coinbase servindo como corretora principal e custodiante. Este passo vem enquanto o...