2025-10-13 Monday

Alemanha quer sediar uns Jogos Olímpicos em algum momento nos próximos 20 anos

Alemanha quer sediar uns Jogos Olímpicos em algum momento nos próximos 20 anos

Meio século se passou desde que os Jogos Olímpicos foram realizados na Alemanha, e muitos no país sentem que já é hora da nação entrar na fila para sediar novamente. Desde suas últimas Olimpíadas de Verão em Munique em 1972, a Alemanha não tem sido tímida em se candidatar novamente, mesmo que não tenha realmente chegado perto de conseguir outros Jogos. Em vez disso, a Alemanha contentou-se com vários Jogos multidesportivos menores e Campeonatos Mundiais em uma variedade de esportes olímpicos e esportes que serão olímpicos (chegando em 2026: equestre em Aachen, futebol de bandeira em Dusseldorf e ginástica rítmica em Frankfurt). Agora chegam os ventos de mudança. O Comitê Olímpico Alemão anunciou recentemente que iria investigar a possibilidade de um dos quatro locais propostos – Berlim, Hamburgo, Munique e a região do Reno-Ruhr – se candidatar aos Jogos de Verão de 2036, 2040 ou 2044. Os comitês exploratórios de cada um receberam sinal verde para elaborar propostas, e espera-se que o Comitê Olímpico nacional escolha um vencedor no próximo ano. 2036 pode não acontecer para nenhum deles. Cinco outros candidatos entraram oficialmente na corrida e, ao contrário de Paris, que aproveitou ao máximo seus Jogos centenários no ano passado, é difícil imaginar a Alemanha fazendo o mesmo. A década de 2040 parece mais promissora. Os quatro primeiros candidatos têm argumentos convincentes. Cinco cidades da região noroeste do Reno-Ruhr, com um pouco de ajuda de Berlim, uniram-se neste verão para produzir Jogos Universitários Mundiais coloridos e bem organizados, provando novamente que os Jogos não precisam estar vinculados a...
O Grande Touro Michael Saylor Discute o Futuro do Bitcoin: "O Período de 10 Anos Começou"

O Grande Touro Michael Saylor Discute o Futuro do Bitcoin: "O Período de 10 Anos Começou"

Na sua recente entrevista com Natalie Brunell, o Presidente da MicroStrategy Michael Saylor fez declarações importantes sobre o futuro do Bitcoin (BTC) à medida que investidores institucionais entram no setor. Enquanto a diminuição da volatilidade de preços do Bitcoin pode torná-lo "entediante" para investidores de retalho que procuram emoções, é na verdade uma fase natural de maturação para o ativo e um sinal positivo, segundo Saylor. Saylor observa que o declínio na volatilidade de preços do Bitcoin atraiu a atenção de grandes investidores institucionais, o que ele vê como parte do processo de maturação do Bitcoin e encorajando detentores de capital de longo prazo a investir em grandes quantidades do ativo. Saylor argumenta que este período de maturação é necessário para que o ativo se torne um veículo de investimento mais robusto e confiável. Saylor descreve a década entre 2025 e 2035 como uma nova "corrida ao ouro digital" para o ecossistema Bitcoin. Ele prevê que muitos modelos de negócios e produtos diferentes surgirão durante este período, novas empresas serão fundadas e vastas fortunas serão criadas. Saylor afirma que este período reflete o "caos" no mercado, e que erros serão cometidos, mas, em última análise, grandes sucessos serão alcançados. A entrevista também explora a visão de Saylor para instrumentos de crédito garantidos por Bitcoin. Saylor argumenta que o Bitcoin, como "capital digital", poderia gerar rendimentos mais elevados e resolver fraquezas no sistema financeiro tradicional. Ele argumenta que o trabalho da sua empresa nesta área permitiu ao Bitcoin gerar fluxo de caixa, criando produtos de crédito mais seguros, com maior rendimento e mais líquidos para os investidores.
Kevin Durant recupera Bitcoin comprado a 650 dólares, agora com valorização de mais de 17.700%, após quase uma década

Kevin Durant recupera Bitcoin comprado a 650 dólares, agora com valorização de mais de 17.700%, após quase uma década

O jogador da NBA Kevin Durant recuperou o acesso ao seu Bitcoin, após ficar bloqueado da sua conta Coinbase por quase uma década. Nesse período, o preço do BTC subiu mais de 17.700%. "Resolvemos isso. Recuperação de ativos completa", publicou o CEO da Coinbase, Brian Armstrong, no X, respondendo a um tweet viral sobre os problemas de acesso de Durant. A recuperação ocorre dias depois de Durant e seu parceiro de negócios, Rich Kleiman, discutirem o bloqueio na conferência Game Plan da CNBC. "É apenas um processo que não conseguimos resolver", disse Kleiman. Ainda assim, ele observou, "o Bitcoin continua subindo... então, quero dizer, só nos beneficiou." Durant comprou Bitcoin em 2016 depois de ouvir sobre isso de seus então companheiros de equipe no Golden State Warriors. Na época, o Bitcoin era negociado entre $360 e $1.000, e estima-se que Durant tenha comprado por cerca de $650 por moeda. Agora está perto de $116.000, segundo dados da CoinMarketCap. Nem Durant nem Kleiman revelaram o tamanho de suas participações. Durant e Kleiman são investidores na Coinbase e promoveram a empresa através do seu veículo de mídia, Boardroom. O episódio ocorre em meio à crescente frustração entre alguns usuários da Coinbase, que alegaram ter enfrentado problemas semelhantes para recuperar o acesso às contas ou obter ajuda do suporte ao cliente. Armstrong reconheceu as críticas nas redes sociais, dizendo que a empresa está "colocando um grande foco" na melhoria do suporte ao cliente.
Kevin Durant recupera acesso ao Bitcoin após anos

Kevin Durant recupera acesso ao Bitcoin após anos

A estrela da NBA Kevin Durant finalmente recuperou o controlo da sua carteira de Bitcoin há muito perdida após quase dez anos sem conseguir aceder à sua conta Coinbase. Esta reconexão com os seus ativos de criptomoeda gerou ampla discussão dentro da comunidade de moeda digital, sublinhando as complexidades e a natureza volátil do mercado cripto no que diz respeito à segurança digital.
GBP/USD está sob forte pressão do 'Dólar Rei'

GBP/USD está sob forte pressão do 'Dólar Rei'

GBP/USD cai abaixo de 1,3500 enquanto o 'Dólar Rei' recupera força após Fed A Libra Esterlina (GBP) está sob forte pressão do 'Dólar Rei' na sexta-feira, caindo 0,52% mesmo com a agenda nos EUA vazia, apenas com oficiais do Federal Reserve (Fed) aparecendo nos noticiários. Os dados do Reino Unido, embora positivos, não conseguiram sustentar a Libra nas Vendas a Retalho. GBP/USD está a ser negociado a 1,3482. O sentimento do mercado permanece misto em meio a opções de quad witching a expirar na sexta-feira, o que pode desencadear volatilidade nos mercados de ações dos EUA. O Dólar americano recuperou-se após cair para mínimas de três anos na sequência da decisão de política monetária do Fed na quarta-feira. A Libra Esterlina cai devido a preocupações fiscais crescentes no Reino Unido, discurso de Daly do Fed é aguardado A Libra Esterlina (GBP) despenca contra seus principais pares na sexta-feira, à medida que os rendimentos de gilts de longo prazo do Reino Unido (UK) aumentam acentuadamente em meio ao aumento dos empréstimos do setor público em agosto. Os rendimentos de gilts do Reino Unido de 30 anos saltam mais de 1% para perto de 5,50%. Os dados mostraram que o empréstimo líquido do setor público atingiu £18 bilhões, o mais alto para o mês em cinco anos. Os economistas esperavam que os empréstimos do governo fossem significativamente menores, em £12,8 bilhões. GBP/USD entrou numa fase de negociação em intervalo - Grupo UOB A Libra Esterlina (GBP) entrou numa fase de negociação em intervalo; o tom subjacente de enfraquecimento sugere que é provável que teste primeiro o limite inferior do intervalo 1,3470/1,3650, observam os analistas de FX do Grupo UOB, Quek Ser Leang e Peter Chia.
Dólar canadiano fortalece apesar das vendas a retalho mais fracas em julho

Dólar canadiano fortalece apesar das vendas a retalho mais fracas em julho

O Dólar canadiano fortalece-se apesar das vendas a retalho mais fracas em julho, com USD/CAD a recuar após não conseguir manter-se acima da marca de 1,3800. Os gastos das famílias canadianas enfraqueceram em julho, com as vendas a retalho a caírem 0,8%, enquanto as vendas excluindo automóveis caíram 1,2%. O Índice do Dólar americano mantém-se próximo das máximas de seis dias, sustentado pela procura resiliente após a orientação cautelosa da Fed. O Dólar canadiano (CAD) fortalece-se contra o Dólar americano (USD) na sexta-feira, com USD/CAD a quebrar uma sequência de dois dias de ganhos e a reduzir perdas intradiárias anteriores, apesar de um Dólar mais firme e dados de vendas a retalho mais fracos. No momento da escrita, o par está a negociar em torno de 1,3778, recuando da máxima do dia de 1,3825, já que os compradores não conseguiram manter o impulso acima da marca psicológica de 1,3800. Entretanto, o Índice do Dólar americano (DXY), que mede o valor do Dólar contra um cabaz de seis moedas principais, mantém a sua recuperação pós-Fed, negociando perto das máximas de seis dias em torno de 97,63. A Statistics Canada relatou que as vendas a retalho caíram 0,8% MoM em julho, em linha com as expectativas, depois de junho ter sido revisto para cima para 1,6% de 1,5%. As vendas excluindo automóveis diminuíram 1,2%, uma queda mais acentuada do que os -0,7% antecipados, embora o mês anterior tenha sido revisto para cima para 2,2% de 1,9%. Os números destacam o enfraquecimento da procura interna, levantando preocupações sobre o impulso dos gastos dos consumidores após um segundo trimestre robusto. A divulgação surge na sequência das decisões-chave dos bancos centrais desta semana. O Banco do Canadá (BoC) reduziu a sua taxa de política em 25 pontos base para 2,50%. Os decisores políticos citaram o crescimento mais lento, exportações mais fracas e fissuras no mercado de trabalho como justificações para o alívio. O Governador Tiff Macklem enfatizou que o Banco está preparado para aliviar ainda mais "se os riscos aumentarem". Os swaps de índice overnight implicam cerca de 40% de probabilidade de outro corte na reunião de 29 de outubro, subindo para quase 75% até dezembro. A Reserva Federal (Fed) também cortou as taxas em 25 pontos base para uma meta...
Polónia junta-se à onda de ETF de Bitcoin com estreia na Bolsa de Valores de Varsóvia

Polónia junta-se à onda de ETF de Bitcoin com estreia na Bolsa de Valores de Varsóvia

A Polónia Junta-se à Onda de ETF de Bitcoin Com Estreia na Bolsa de Valores de Varsóvia
Uma Abordagem Blockchain-Agnóstica Da Quant E Do Seu Token QNT

Uma Abordagem Blockchain-Agnóstica Da Quant E Do Seu Token QNT

Quant é um projeto blockchain que visa fornecer interoperabilidade e a troca perfeita de ativos digitais e dados entre diferentes redes blockchain. Uma análise mais detalhada da Quant e QNT – sua criptomoeda nativa. Uma interação perfeita entre diferentes blockchains O foco principal da Quant é criar uma rede interoperável que permite que várias redes blockchain se comuniquem e compartilhem dados entre si. Isso permite a transferência de ativos digitais e dados entre blockchains díspares. A tecnologia Overledger serve como base para sua solução de interoperabilidade. O Overledger é projetado para facilitar a interação perfeita entre diferentes blockchains e sistemas tradicionais. A rede da Quant atua como um gateway de ativos digitais, permitindo a transferência de tokens e ativos entre diferentes redes blockchain. Para isso, são utilizadas Aplicações Multi-chain (MApps) que são construídas sobre a rede Quant para aproveitar seus recursos de interoperabilidade e permitir interações cross-chain e compartilhamento de dados. QNT é o token de utilidade nativo da rede Quant baseado na Blockchain Ethereum. É usado para vários propósitos dentro do ecossistema Quant, incluindo acesso e utilização da tecnologia Overledger, participação na governança e pagamento por serviços de rede. Hoje, QNT está entre as 100 principais criptomoedas com uma capitalização de mercado de $1,18B. Enqu
Lei CLARITY ganha apoio à medida que o impulso da política do Bitcoin cresce

Lei CLARITY ganha apoio à medida que o impulso da política do Bitcoin cresce

O post Lei CLARITY Ganha Apoio à Medida que o Momentum da Política Bitcoin Cresce apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A regulamentação de criptomoedas nos Estados Unidos ganhou momentum antes das eleições intercalares de 2026. O CEO do Satoshi Action Fund prometeu um anúncio massivo sobre Bitcoin que pode mudar a perspectiva de adoção cripto. A Lei Clarity já recebeu o suporte mínimo necessário dos Senadores Democratas. A regulamentação cripto nos EUA está ganhando velocidade em direção às intercalares de 2026. O Satoshi Action Fund, liderado por Dennis Porter, intensificou os esforços de lobby em Washington D.C., pressionando legisladores a priorizar a Lei CLARITY. Porter também provocou que um anúncio "massivo" sobre Bitcoin está chegando na próxima semana; um que ele afirma poder mudar a trajetória da adoção do Bitcoin nos EUA. Vozes da indústria estão instando traders a observarem atentamente. Benjamin Aaron Semchee, presidente da Averliz, disse aos seguidores que o chamado de Porter merece atenção, sublinhando como mudanças políticas podem atingir os mercados rapidamente. Quais Regulamentações Cripto São Esperadas de Washington D.C? Construindo sobre a Lei GENIUS Os legisladores dos EUA se uniram de ambos os principais partidos para aprovar a Lei GENIUS, que se concentra em stablecoins como forma de pagamento. Com os dados de trabalho do país tendo revelado fraqueza, os legisladores estão agora mais interessados do que nunca em aproveitar as tecnologias emergentes para criar empregos novos e mais bem pagos. Impulso Bipartidário para a Lei CLARITY O momentum está agora por trás da Lei CLARITY, que visa reformular as regras de estrutura do mercado cripto. Na sexta-feira, 12 Senadores Democratas, liderados pelo Senador Ruben Gallego, reafirmaram sua intenção de trabalhar além das fronteiras partidárias. "Esperamos que nossos colegas Republicanos concordem com um processo de autoria bipartidário, como é a norma para legislação desta escala. Dado nosso interesse compartilhado em avançar rapidamente nesta questão, esperamos que eles concordem com pedidos razoáveis para permitir uma verdadeira colaboração", observaram os Senadores Democratas. Relacionado: Ray Dalio Alerta sobre 'Ataque Cardíaco Econômico' dos EUA por Dívida, Vê...
A que horas começa a 3ª temporada de "Tulsa King" de Sylvester Stallone? Como assistir

A que horas começa a 3ª temporada de "Tulsa King" de Sylvester Stallone? Como assistir

A publicação "A que horas começa a 3ª temporada de 'Tulsa King' de Sylvester Stallone? Como assistir" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Pôster parcial da 3ª temporada de "Tulsa King". Paramount+ Tulsa King, o drama criminal de Sylvester Stallone criado por Taylor Sheridan, retorna este fim de semana com a 3ª temporada. A que horas a nova temporada começa a ser transmitida na Paramount+? Tulsa King estreou em 2022 e retornou com sua segunda temporada em 2024. Stallone estrela a série como Dwight "O General" Manfredi, um ex-caporegime da máfia que, após 25 anos na prisão, é enviado pelos seus chefes do crime de Nova York para Tulsa, Oklahoma, para estabelecer uma nova empresa criminal. Forbes'South Park' Cronograma de lançamento atualizado da 27ª temporada: Quando saem os novos episódios?Por Tim Lammers A sinopse da 3ª temporada de Tulsa King diz: "À medida que o império de Dwight se expande, também crescem seus inimigos e os riscos para sua equipa. Agora, ele enfrenta seus adversários mais perigosos em Tulsa até agora: os Dunmires, uma poderosa família de dinheiro antigo que não joga pelas regras do velho mundo, forçando Dwight a lutar por tudo o que construiu e proteger sua família." A 3ª temporada de Tulsa King também é estrelada por Martin Starr, Jay Will, Annabella Sciorra, Neal McDonough, Robert Patrick, Beau Knapp, Bella Heathcote, Chris Caldovino, McKenna Quigley Harrington, Mike "Cash Flo" Walden, Kevin Pollak, Vincent Piazza, Frank Grillo, Michael Beach, James Russo, Garrett Hedlund e Dana Delany. A 3ª temporada de Tulsa King começa com o Episódio 1, intitulado Sangue e Bourbon, que começa a ser transmitido no domingo às 03:00 ET/00:00 PT na Paramount+. Como as duas temporadas anteriores de Tulsa King, a 3ª temporada consistirá em 10 episódios. Forbes'The Fantastic Four: First Steps' Recebe Data de StreamingPor Tim Lammers A Paramount+ oferece dois níveis de streaming: Paramount+ Essential, que inclui anúncios, custa $7,99 por mês e Paramount+ Premium, que é livre de anúncios, custa $12,99 por mês. Samuel L. Jackson Participa como Convidado Especial na 3ª Temporada de 'Tulsa King' Antes de Ter Sua Própria Série Derivada Tulsa King contará com um convidado especial em...
