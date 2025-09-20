Dólar canadiano fortalece apesar das vendas a retalho mais fracas em julho

O post Dólar canadiano firma-se apesar das vendas a retalho mais fracas em julho apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Dólar canadiano fortalece-se apesar das vendas a retalho mais fracas em julho, com USD/CAD a recuar após não conseguir manter-se acima da marca de 1,3800. Os gastos das famílias canadianas enfraqueceram em julho, com as vendas a retalho a caírem 0,8%, enquanto as vendas excluindo automóveis caíram 1,2%. O Índice do Dólar americano mantém-se próximo das máximas de seis dias, sustentado pela procura resiliente após a orientação cautelosa da Fed. O Dólar canadiano (CAD) fortalece-se contra o Dólar americano (USD) na sexta-feira, com USD/CAD a quebrar uma sequência de dois dias de ganhos e a reduzir perdas intradiárias anteriores, apesar de um Dólar mais firme e dados de vendas a retalho mais fracos. No momento da escrita, o par está a negociar em torno de 1,3778, recuando da máxima do dia de 1,3825, já que os compradores não conseguiram manter o impulso acima da marca psicológica de 1,3800. Entretanto, o Índice do Dólar americano (DXY), que mede o valor do Dólar contra um cabaz de seis moedas principais, mantém a sua recuperação pós-Fed, negociando perto das máximas de seis dias em torno de 97,63. A Statistics Canada relatou que as vendas a retalho caíram 0,8% MoM em julho, em linha com as expectativas, depois de junho ter sido revisto para cima para 1,6% de 1,5%. As vendas excluindo automóveis diminuíram 1,2%, uma queda mais acentuada do que os -0,7% antecipados, embora o mês anterior tenha sido revisto para cima para 2,2% de 1,9%. Os números destacam o enfraquecimento da procura interna, levantando preocupações sobre o impulso dos gastos dos consumidores após um segundo trimestre robusto. A divulgação surge na sequência das decisões-chave dos bancos centrais desta semana. O Banco do Canadá (BoC) reduziu a sua taxa de política em 25 pontos base para 2,50%. Os decisores políticos citaram o crescimento mais lento, exportações mais fracas e fissuras no mercado de trabalho como justificações para o alívio. O Governador Tiff Macklem enfatizou que o Banco está preparado para aliviar ainda mais "se os riscos aumentarem". Os swaps de índice overnight implicam cerca de 40% de probabilidade de outro corte na reunião de 29 de outubro, subindo para quase 75% até dezembro. A Reserva Federal (Fed) também cortou as taxas em 25 pontos base para uma meta...