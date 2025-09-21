Exchange MEXC
O melhor investimento em criptomoeda para fazer hoje é Pepeto, com mais potencial que Shiba Inu e Pepe, em 2025
Mas 2025 não é a mesma história, o hype puro por si só não levará a uma repetição. Os investidores agora procuram utilidade real; investindo [...] A publicação O melhor investimento em cripto para fazer hoje é Pepeto, Com Mais Potencial que Shiba Inu e Pepe, Em 2025 apareceu primeiro em Coindoo.
T
$0,01332
+9,81%
REAL
$0,07123
+1,66%
HYPE
$39,54
+4,54%
Coindoo
2025/09/21 03:40
CEO da Helius Labs e cofundador da Solana discordam sobre tokenização
O post CEO da Helius Labs e cofundador da Solana discordam sobre tokenização apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O CEO da Helius Labs, Mert Mumtaz, e um dos cofundadores da Solana, Anatoly "Toly" Yakovenko, expressaram publicamente opiniões divergentes no X sobre o tema polarizador da tokenização. O grupo da Solana sempre foi unido e fortemente ligado por uma mentalidade compartilhada de azarão, calejado por desafios como tempos de inatividade depois de surgir no cenário como o "Ethereum Killer". Então, quando as principais partes têm um choque de ideais, isso tende a ser notado. Por que criar um token? A troca entre Toly e Mert começou depois que o cofundador da Solana respondeu a uma publicação deste último questionando por que uma carteira precisa de um token. "Existe algum uso para isso que estou perdendo?" Ele perguntou, ao que Toly escreveu: "Tudo com receitas deveria ter um token." Insistindo por uma explicação, Mert perguntou: "Por quê?" e Toly diz: "Assim os lucros poderiam ser devolvidos aos detentores de tokens." Na seção de comentários, os usuários também estavam divididos. Enquanto alguns reconheceram a lógica na posição de Toly, outros se inclinaram para a visão de Mert de que as carteiras são infraestrutura essencial que corre o risco de se tornar outra coisa quando a tokenização está envolvida. A resposta de Toly parece ser mais sobre democratizar a propriedade do que qualquer outra coisa, e abre caminho para que usuários comuns se beneficiem, em oposição a apenas VCs ou uma equipe centralizada. Mert pareceu discordar ao responder com um sarcástico "devo lançar um token?" A troca é apenas um exemplo dos debates sobre tokenização que ocorrem em todo o ecossistema à medida que o espaço amadurece. Apenas dias antes, Mert iniciou uma rodada de debate após lançar a ideia de uma stablecoin alinhada com Solana em uma conversa sobre tesouros tokenizados e stablecoins, que é uma maneira fácil de capturar rendimento on-chain. Mert gerou debate sobre stablecoins da Solana Em 10 de setembro, Mert lançou a ideia de uma stablecoin alinhada com Solana cujo rendimento de reserva seria redirecionado para...
M
$2,04902
-11,03%
CAMP
$0,02071
-3,76%
GET
$0,00275
--%
BitcoinEthereumNews
2025/09/21 03:27
Melhores Altcoins para comprar agora: Dogecoin, HBAR classificam-se alto nas listas de observação mas uma cripto está a roubar o espetáculo
Dogecoin e HBAR continuam como melhores escolhas, mas o pré-lançamento de Layer Brett a $0,0058, staking com APY de 685% e crescimento viral fazem dele a altcoin de ruptura que analistas preveem valorizar 50x em 2025.
ALTCOIN
$0,0002912
+3,70%
TOP
$0,000096
--%
LAYER
$0,3047
+3,39%
Blockchainreporter
2025/09/21 03:20
Dogecoin visa recuperação para $0,28–$0,30 após sinal de compra TD Sequential H4
O analista de criptomoeda Ali Martinez identifica um TD Sequential de "compra" no gráfico de 4 horas do Dogecoin. Poderá o DOGE recuperar em direção a $0,28-$0,30? Análise de preço e dicas de negociação no interior.
DOGE
$0,2076
+7,65%
ALI
$0,00459
+9,80%
TRADE
$0,08825
+5,34%
Blockchainreporter
2025/09/21 03:00
Flora Growth muda para o modo Web3 AI com $0G e Solana
Flora Growth Corp. (NASDAQ: FLGC) lança em grande estilo com uma ronda de financiamento de nada menos que $401 milhões. A empresa, que em breve continuará sob o nome ZeroStack, muda completamente para uma estratégia de Web3 AI. O ponto central dessa estratégia é o $0G, o token próprio do projeto blockchain impulsionado por IA... A notícia Flora Growth muda para o modo Web3 AI com $0G e Solana apareceu primeiro em Blockchain Stories.
TOKEN
$0,009145
+0,71%
0G
$2,264
+0,80%
AI
$0,0839
+5,00%
Coinstats
2025/09/21 02:41
Traders testam ChatGPT para previsões de preço do Bitcoin
O post Traders testam ChatGPT para previsões de preço do Bitcoin apareceu no BitcoinEthereumNews.com. ChatGPT reflete níveis-chave do Bitcoin quando alimentado com indicadores RSI, MACD e MVRV. Traders testam ChatGPT para chamadas de BTC, mas notam limites sem dados on-chain. A IA mostra-se promissora como ferramenta de mesa quando combinada com o julgamento humano do mercado. Traders começaram a testar uma nova questão na mesa: pode o ChatGPT prever o próximo movimento do Bitcoin? O modelo não escaneia blockchains ou rastreia carteiras de baleias. Mas quando combinado com gráficos limpos e indicadores fortes, pode refletir níveis que importam. Como pode o ChatGPT prever o próximo movimento do Bitcoin? Solicitando ao GPT-5 com dados ricos e análise de especialistas. Os resultados dependem da qualidade da entrada. Prompts esparsos dão respostas amplas. Feeds detalhados, ou seja, RSI, MACD, índices MVRV, produzem chamadas mais precisas. Um exemplo é o do analista Ali Martinez, que traçou o Bitcoin mantendo $115.400 para evitar uma queda em direção a $93.600. Quando esse gráfico foi executado através do ChatGPT, os mesmos níveis retornaram. Ao solicitar ao modelo GPT-5 do ChatGPT com um gráfico diferente e introduzindo um novo parâmetro de fundamentos, surgiu uma previsão diferente. Em seguida, criamos um cenário onde removemos o MVRV e deixamos apenas RSI e MACD, e o viés mudou para baixista, sinalizando momentum mais fraco. Traders colocam isso em prática. No X, o trader primedealer inseriu um gráfico de um minuto de BTC com médias móveis empilhadas no modelo. Curiosamente, o ChatGPT forneceu ao trader uma previsão de que o preço do BTC tem mais sentimento baixista do que altista. Perguntei ao ChatGPT se poderia analisar um gráfico de 1 minuto e relatar condições... realmente bastante impressionante. Posso começar a usar isso para verificar o sentimento em gráficos de timeframe mais alto quando o mercado parece pouco claro. $BTC pic.twitter.com/MN8RhcFAen — primedealer (@primedealer) 19 de setembro de 2025 Os cenários que testamos mostram que o ChatGPT não está inventando sinais; ele estrutura os sinais com os quais é alimentado, espelhando a lógica do analista. Os limites permanecem claros. ChatGPT não pode acessar blockchain bruto...
1
$0,004754
+26,03%
T
$0,01332
+9,81%
ECHO
$0,02628
+2,97%
BitcoinEthereumNews
2025/09/21 02:08
Detentores de ETH e BTC procuram rendimento estável através da mineração em nuvem FleetMining
O post ETH and BTC Holders Seek Stable Income Through FleetMining Mineração em nuvem apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Publicidade     Aviso legal: O artigo abaixo é patrocinado, e as opiniões nele não representam as da ZyCrypto. Os leitores devem realizar pesquisas independentes antes de tomar quaisquer ações relacionadas ao projeto mencionado neste texto. Este artigo não deve ser considerado como aconselhamento de investimento. Hora de Nova York: 20 de setembro de 2025 — FleetMining, uma empresa de mineração na nuvem com sede nos EUA, anuncia o lançamento do seu serviço de mineração na nuvem sem custos, dando aos usuários a capacidade de minerar criptomoedas populares como Bitcoin e Dogecoin sem hardware caro ou custos de eletricidade. A nova plataforma introduz uma forma simplificada para entusiastas de cripto e novatos ganharem rendimento passivo através de mineração—totalmente online. Ao oferecer um contrato de mineração gratuito de $15 no registo, a FleetMining está tornando a mineração mais acessível do que nunca. Sem Equipamento. Sem Experiência. Apenas Recompensas Cripto. A plataforma da FleetMining remove as complexidades tradicionais da mineração de criptomoedas. Os usuários não precisam mais comprar equipamentos de mineração ou manter servidores. Com apenas um endereço de e-mail, os indivíduos podem cadastrar-se e começar a ganhar pagamentos diários através de uma interface simples e amigável. A plataforma suporta mineração para Bitcoin (BTC), Dogecoin (DOGE) e Litecoin (LTC). "Criamos a FleetMining com a crença de que qualquer pessoa deve poder participar na mineração de criptomoedas sem altos custos ou desafios técnicos", disse um representante da empresa. "Nosso modelo é construído para transparência, facilidade de uso e inclusão." Publicidade   Operações Globais com Infraestrutura Eco-Consciente A FleetMining opera suas fazendas de mineração em regiões estratégicas e energeticamente eficientes, como Cazaquistão e Islândia. Estes locais são selecionados pelas suas baixas taxas de eletricidade e acesso a fontes de energia sustentáveis, permitindo que a empresa repasse economia de custos e confiabilidade aos seus usuários. Plano Retorno Diário Duração (dias) Retorno Total Minerador Iniciante $100 $3,00 2 $106 Minerador Iniciante $500 $6,25 5 $531,25 Minerador Padrão $3.000 $45,00 15 $3.675 Minerador Padrão $6.000 $96,00 20 $7.920 Avançado...
BTC
$113 748,87
+1,63%
MORE
$0,02599
+1,52%
ANYONE
$0,6353
+26,07%
BitcoinEthereumNews
2025/09/21 02:07
EDF entrega os seus excedentes nucleares a um minerador de bitcoin americano
A França está a preparar-se para ceder o seu excedente de energia nuclear a um minerador de Bitcoin americano em vez de favorecer a solução francesa. O artigo EDF entrega os seus excedentes nucleares a um minerador de Bitcoin americano apareceu primeiro no Cointribune.
Coinstats
2025/09/21 02:05
Pepe Coin (PEPE) vs. Little Pepe (LILPEPE): Por que LILPEPE tem a vantagem em 2025
A pré-venda do Little Pepe a $0,0022 arrecadou $25M com compradores pioneiros com ganhos de 120%, oferecendo mais 36% de potencial de valorização antes do lançamento e possíveis ganhos de 3.938% para rivalizar com PEPE em 2025.
MORE
$0,02599
+1,52%
EDGE
$0,26471
+5,79%
GAINS
$0,02345
+11,29%
Blockchainreporter
2025/09/21 01:55
Rotação da temporada de altcoins vê SUI, SEI e VET avançarem; Zexpire destaca opções de risco fixo para traders de retalho
SUI, SEI e VET em alta à medida que o fluxo de capital roda para altcoins, mas Zexpire rouba o foco com opções cripto de risco fixo, com um clique e crescente procura pelo token $ZX.
SEI
$0,2312
+6,39%
SUI
$2,7778
+4,02%
ALTCOIN
$0,0002912
+3,70%
Blockchainreporter
2025/09/21 00:50
Na última hora, a liquidação de toda a rede totalizou 116 milhões de dólares, principalmente devido a posições short.