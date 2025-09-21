CEO da Helius Labs e cofundador da Solana discordam sobre tokenização

O post CEO da Helius Labs e cofundador da Solana discordam sobre tokenização apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O CEO da Helius Labs, Mert Mumtaz, e um dos cofundadores da Solana, Anatoly "Toly" Yakovenko, expressaram publicamente opiniões divergentes no X sobre o tema polarizador da tokenização. O grupo da Solana sempre foi unido e fortemente ligado por uma mentalidade compartilhada de azarão, calejado por desafios como tempos de inatividade depois de surgir no cenário como o "Ethereum Killer". Então, quando as principais partes têm um choque de ideais, isso tende a ser notado. Por que criar um token? A troca entre Toly e Mert começou depois que o cofundador da Solana respondeu a uma publicação deste último questionando por que uma carteira precisa de um token. "Existe algum uso para isso que estou perdendo?" Ele perguntou, ao que Toly escreveu: "Tudo com receitas deveria ter um token." Insistindo por uma explicação, Mert perguntou: "Por quê?" e Toly diz: "Assim os lucros poderiam ser devolvidos aos detentores de tokens." Na seção de comentários, os usuários também estavam divididos. Enquanto alguns reconheceram a lógica na posição de Toly, outros se inclinaram para a visão de Mert de que as carteiras são infraestrutura essencial que corre o risco de se tornar outra coisa quando a tokenização está envolvida. A resposta de Toly parece ser mais sobre democratizar a propriedade do que qualquer outra coisa, e abre caminho para que usuários comuns se beneficiem, em oposição a apenas VCs ou uma equipe centralizada. Mert pareceu discordar ao responder com um sarcástico "devo lançar um token?" A troca é apenas um exemplo dos debates sobre tokenização que ocorrem em todo o ecossistema à medida que o espaço amadurece. Apenas dias antes, Mert iniciou uma rodada de debate após lançar a ideia de uma stablecoin alinhada com Solana em uma conversa sobre tesouros tokenizados e stablecoins, que é uma maneira fácil de capturar rendimento on-chain. Mert gerou debate sobre stablecoins da Solana Em 10 de setembro, Mert lançou a ideia de uma stablecoin alinhada com Solana cujo rendimento de reserva seria redirecionado para...