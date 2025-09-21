2025-10-13 Monday

Previsão de preço do Bitcoin (BTC) para 20 de setembro

A publicação Previsão de Preço do Bitcoin (BTC) para 20 de setembro apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Os bears são mais poderosos que os bulls no primeiro dia do fim de semana, de acordo com o CoinStats. Gráfico BTC por CoinStats BTC/USD O preço do Bitcoin (BTC) caiu 0,46% durante o último dia. Imagem por TradingView No gráfico horário, a taxa do BTC está se aproximando da resistência local de $116.040. Se ocorrer uma ruptura, a alta provavelmente continuará até a marca de $116.500 até amanhã. Imagem por TradingView No timeframe maior, o preço da principal criptomoeda está no meio do canal amplo. Você Também Pode Gostar Como nem bulls nem bears estão dominando, a negociação lateral em curso na faixa de $114.000-$116.000 é o cenário mais provável nos próximos dias. Imagem por TradingView Do ponto de vista de médio prazo, a situação é semelhante. Nenhum dos lados tomou a iniciativa, já que a taxa está longe dos níveis de suporte e resistência. Neste caso, há poucas chances de testemunhar maior volatilidade até o final do mês. O Bitcoin está sendo negociado a $115.915 no momento da publicação. Fonte: https://u.today/bitcoin-btc-price-prediction-for-september-20
Ações do Tesouro Solana: Por que estas empresas estão a comprar SOL?

O post Solana Treasury Stocks: Por que Estas Empresas Estão Comprando SOL? apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Em 2020, todos observaram a Strategy (chamada Microstrategy na época) adquirir Bitcoin e transformar as tesourarias corporativas de criptomoedas em uma história popular. Agora, uma nova onda está se formando. E está centrada na Solana. Dezenas de empresas estão fazendo holding de SOL como uma aposta no preço. Exceto que elas não estão apenas fazendo holding. Estão construindo o que está sendo chamado de tesourarias Solana ou Tesourarias de Ativos Digitais (DATs). Estas não são cofres passivos. São estratégias ativas que fazem stake, geram rendimento e se conectam ao ecossistema Solana em rápido crescimento. Forward Industries, uma empresa listada na Nasdaq, recentemente comprou mais de 6,8 milhões de SOL, tornando-se a maior empresa de tesouraria Solana do mundo. Outras como Helius Medical, Upexi e DeFi Development estão seguindo um roteiro semelhante, transformando SOL em peça central de seus balanços. A tendência é clara: as ações de tesouraria Solana estão emergindo como uma nova classe de ações expostas a criptomoedas. E para os investidores, a questão não é apenas quem está comprando, mas por que essa estratégia está se espalhando tão rapidamente. Destaques principais: As tesourarias Solana (DATs) são reservas corporativas de SOL projetadas para gerar rendimento através de staking em DeFi. Empresas como Forward Industries, Helius Medical, Upexi e DeFi Development Corp agora possuem milhões de SOL. Empresas públicas coletivamente possuem 17,1M SOL (≈$4B), o que torna Solana uma das tesourarias mais adotadas. Diferentemente das tesourarias Bitcoin, as holdings de Solana geram 6-8% de recompensas anuais. Isso transforma reservas em ativos produtivos As ações de tesouraria Solana estão emergindo como uma nova maneira para os investidores ganharem exposição indireta ao SOL. Os riscos permanecem: volatilidade, regulamentação e holdings concentradas. Mas a adoção corporativa está crescendo rapidamente. O que é uma tesouraria Solana (DAT)? Uma tesouraria Solana, às vezes chamada de Tesouraria de Ativos Digitais (DAT), é quando uma empresa mantém SOL como parte de seu balanço. Mas diferentemente das tesourarias Bitcoin, estas geralmente não são apenas reservas estáticas sentadas em cold storage. A diferença chave é a produtividade. SOL pode ser staked diretamente...
BTC será o verdadeiro vencedor da Quarta Viragem — Analista

O post BTC Será o Verdadeiro Vencedor da Quarta Viragem — Analista apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Bitcoin (BTC) está pronto para crescer em preço e adoção, independentemente dos cenários macroeconómicos que se desenrolarão nos próximos anos e décadas, à medida que o sistema financeiro global se dirige para uma redefinição ao estilo da Quarta Viragem, de acordo com o analista de mercado Jordi Visser. Visser disse a Anthony Pompliano que a pessoa média perdeu a confiança em todas as instituições tradicionais, o que deve impulsionar o investimento em BTC — um ativo global neutro, sem permissão, não vinculado a governos ou organizações tradicionais. A Quarta Viragem é uma referência a um livro escrito por William Strauss e Neil Howe que descreve a ascensão e queda cíclica das nações devido a padrões intergeracionais previsíveis. Jordi Visser fala com Anthony Pompliano no "The Pomp Podcast". Fonte: Anthony Pompliano "Bitcoin é uma coisa sem confiança. Foi criado primeiro para lidar com o facto de que não confio nos bancos. Bem, agora já ultrapassámos os bancos", disse Visser. Ele então acrescentou: "Não confio no meu empregador. Não confio no governo. Não confio nos bancos. Não confio na moeda. Não confio na dívida. Não confio em nada, e por isso, não vejo como se pode recuperar a confiança de repente." Os comentários surgiram em meio à diminuição da confiança do consumidor, tensões geopolíticas e dívida governamental recorde, que está a desvalorizar o poder de compra do indivíduo médio e a criar a necessidade de um sistema financeiro alternativo baseado em dinheiro forte incorruptível. Relacionado: Autor do 'Padrão Bitcoin': o 'Ponzi' de títulos da Argentina está perto do colapso, Bitcoin é a saída A confiança do consumidor desmorona enquanto a maioria das pessoas está presa na parte inferior de uma economia em forma de K "O número crescente de pessoas na extremidade inferior do K não sentem que fazem parte do sistema, e isso é parte da Quarta Viragem", disse Visser. Uma economia em forma de K refere-se a um sistema financeiro no qual diferentes segmentos...
Democratas do Senado defendem um "processo de autoria bipartidário" para o projeto de lei das criptomoedas sobre a estrutura do mercado

Doze senadores democratas assinaram uma carta instando os seus colegas republicanos a trabalharem com eles para elaborar regulamentações bipartidárias para o mercado cripto.
Dificuldade de mineração do Bitcoin atinge nova máxima histórica novamente em setembro

A publicação "Dificuldade de Mineração do Bitcoin Atinge Novo Recorde Histórico Novamente em Setembro" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A dificuldade de mineração do Bitcoin (BTC), uma métrica que acompanha o desafio relativo de adicionar novos blocos ao livro-razão, subiu para um novo recorde histórico de 142,3 trilhões na sexta-feira. A dificuldade de mineração atingiu sucessivos recordes históricos em agosto e setembro, impulsionada por um influxo de poder computacional recentemente implantado nas últimas semanas. A taxa de hash do Bitcoin, a média do poder computacional total que protege o protocolo monetário descentralizado, também atingiu um recorde histórico de mais de 1,1 trilhão de hashes por segundo na sexta-feira, de acordo com a CryptoQuant. A crescente dificuldade de mineração e a necessidade constante de poder computacional de alto desempenho e com alto consumo de energia para proteger a rede estão tornando mais difícil para mineradores individuais e corporações competirem, levantando preocupações de que a mineração de Bitcoin está se tornando cada vez mais centralizada. A dificuldade da rede Bitcoin atingiu um novo recorde histórico em setembro. Fonte: CryptoQuant Relacionado: Ações de mineração de Bitcoin superam o BTC enquanto investidores apostam em pivôs de IA Empresas de capital aberto estão enfrentando pressão dos governos e fornecedores de infraestrutura energética Mineradores menores e até mesmo empresas de capital aberto estão enfrentando crescente concorrência dos governos, que têm acesso a recursos energéticos gratuitos, e fornecedores de infraestrutura energética que podem integrar verticalmente a mineração de Bitcoin em suas operações comerciais. Vários governos já estão minerando Bitcoin ou explorando a mineração com energia excedente ou residual, incluindo Butão, Paquistão e El Salvador. Em maio, o governo do Paquistão anunciou planos para alocar 2.000 megawatts (MW) de energia excedente para mineração de Bitcoin, como parte da mudança regulatória do país abraçando criptomoedas e ativos digitais. Fornecedores de energia no estado americano do Texas também estão integrando a mineração de Bitcoin em sua infraestrutura para equilibrar cargas elétricas em colaboração com o Conselho de Confiabilidade Energética do Texas (ERCOT). Um gráfico mostrando a redução no uso de energia dos mineradores de criptomoedas no Texas durante períodos de pico de demanda de 2021-2023. Fonte: ERCOT As redes elétricas podem sofrer de um...
Tilted faz parceria com Majyo Treasure para transformar o futuro dos jogos na Web3

Tilted e Majyo Treasure para fundir jogos de IA e Web3 para criar uma experiência imersiva de RPG, economias de jogadores e novas oportunidades de ganhos.
Yakovenko da Solana diz que Bitcoin deve atualizar-se para sobreviver à ameaça quântica até 2030

O post Yakovenko da Solana diz que o Bitcoin deve fazer uma Atualização para sobreviver à ameaça quântica até 2030 apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O cofundador da Solana, Anatoly Yakovenko, alertou que os desenvolvedores do Bitcoin devem agir para se preparar para um possível avanço na computação quântica que poderia tornar obsoletas as medidas de segurança atuais da rede. Falando na All-In Summit 2025, Yakovenko disse que há uma chance "50/50" de que os computadores quânticos sejam poderosos o suficiente dentro de cinco anos para quebrar as proteções criptográficas que protegem as carteiras Bitcoin. "Devemos migrar o Bitcoin para um esquema de assinatura resistente a quânticos", disse ele. A preocupação surge da possibilidade de máquinas quânticas executarem algoritmos como o de Shor, que poderiam quebrar o Algoritmo de Assinatura Digital de Curva Elíptica que atualmente protege as chaves privadas do Bitcoin. Isso tornaria possível forjar transações e comprometer carteiras, um risco existencial para a rede. Resistência da comunidade O design do Bitcoin não facilita tal mudança. Uma migração para criptografia pós-quântica exigiria um hard fork, um processo altamente controverso e tecnicamente complexo que precisaria de amplo suporte em toda a rede e não seria compatível com versões anteriores. Enquanto Yakovenko enfatizou a urgência, outros na comunidade cripto não estão convencidos de que a ameaça está próxima. Adam Back, CEO da Blockstream, estimou que a tecnologia ainda está um pouco distante e até mesmo tornar o Bitcoin preparado para quânticos é "relativamente simples". O colaborador do Bitcoin Core, Peter Todd, apontou anteriormente nas redes sociais que computadores quânticos "não existem", pois "as demonstrações executando problemas de brinquedo não contam". Para Luke Dashjr, outro colaborador do Bitcoin Core, o quântico não é uma ameaça tão grande para o Bitcoin agora quanto spam e corrupção de desenvolvedores, que a comunidade pode abordar agora. Yakovenko argumentou que os avanços na inteligência artificial mostram como o trabalho de laboratório pode rapidamente saltar para o mundo real. No momento em que gigantes da tecnologia como Apple ou Google lançarem pilhas criptográficas seguras contra quânticos, ele disse, "é hora de migrar". Fonte: https://www.coindesk.com/tech/2025/09/20/solana-s-yakovenko-says-bitcoin-must-upgrade-to-survive-quantum-threat-by-2030
Minerar Bitcoin atinge dificuldade recorde enquanto governos entram na corrida

O post Mineração de Bitcoin Atinge Dificuldade Recorde enquanto Governos Entram na Corrida apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin 20 de setembro de 2025 | 22:49 A rede do Bitcoin acaba de estabelecer outro recorde — mas não são os mineradores que estão a celebrar. A dificuldade de produzir novos blocos subiu para níveis sem precedentes, um sinal de que vastas quantidades de poder computacional estão a inundar o sistema. Paralelamente, a taxa de hash ultrapassou a marca de um trilião, sublinhando a intensidade da competição. Para as operações de mineração tradicionais, tanto públicas como privadas, este aumento já não se trata apenas de instalar equipamentos mais rápidos. Os seus rivais mais difíceis cada vez mais não são outras empresas, mas governos e fornecedores de energia com vantagens únicas. Governos Transformam Energia Excedente em Bitcoin Vários países começaram a experimentar operações de mineração apoiadas pelo estado. O Paquistão revelou planos para dedicar 2.000 megawatts de eletricidade não utilizada ao Bitcoin no início deste ano, enquanto o Butão e El Salvador já estão a explorar iniciativas semelhantes. Estes projetos permitem aos governos monetizar energia excedente ou renovável sem se preocuparem com os altos custos que normalmente afundam os mineradores menores. Serviços Públicos do Texas Redefinem o Jogo Nos EUA, o epicentro da inovação é o Texas. Os serviços públicos locais estão a integrar a mineração de Bitcoin na rede elétrica do estado em parceria com a ERCOT, o operador da rede. Quando a procura de eletricidade é baixa, as máquinas de mineração consomem o excesso, e quando a procura aumenta, os equipamentos desligam-se instantaneamente para libertar fornecimento. Esta estratégia mantém a rede estável e transforma energia desperdiçada em novas fontes de receita. Para os serviços públicos, isto é uma cobertura perfeita: não enfrentam nenhuma das contas de energia que sobrecarregam as empresas de mineração, mas colhem os benefícios. Essa vantagem estrutural inclina ainda mais o campo de jogo para longe das empresas que dependem de energia com preço de mercado. Preocupações com Centralização Aumentam A consequência é um setor de mineração que parece cada vez mais consolidado. Os jogadores menores, já pressionados pelo custo de hardware de alto desempenho, estão a ser superados por entidades com energia efetivamente gratuita. Mesmo os grandes mineradores de capital aberto...
Metaplanet avalia recompras de ações em meio à estratégia de acumulação de Bitcoin

O post Metaplanet Avalia Recompras de Ações em Meio à Estratégia de Acumulação de Bitcoin apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Pontos-chave: Metaplanet muda estratégia para evitar emissão dilutiva de ações. Concentra-se na acumulação de BTC orientada por regras de conformidade. Novas estratégias financeiras podem impactar tendências de mercado. O CEO da Metaplanet, Simon Gerovich, enfatiza que emitir novas ações abaixo de 1x mNAV prejudica o valor, levando a empresa a focar em ações preferenciais e recompras de ações para otimizar o rendimento de BTC. Esta estratégia destaca o compromisso da Metaplanet em maximizar o valor para os acionistas e aderir à conformidade, afetando a dinâmica do mercado de BTC e interesses de investimento globalmente. Avaliação do Bitcoin e Alinhamento Regulatório Aumentam a Credibilidade da Metaplanet O CEO Simon Gerovich abordou publicamente mudanças na estratégia de capital da Metaplanet, especificamente em relação à aquisição de Bitcoin. Essas mudanças incluem afastar-se da emissão de novas ações quando o preço cai abaixo de 1 vez o mNAV, o que ele diz destruir o valor para os acionistas. Em vez disso, opções como ações preferenciais e recompras de ações estão sob avaliação. A emissão de ações abaixo do mNAV é vista como prejudicial por Gerovich, pois afetaria negativamente o rendimento de BTC da empresa. A empresa navegará por isso considerando recompras de ações, alinhando-se com seus objetivos de BTC em conformidade com corretoras japonesas. As reações do mercado a esses anúncios destacam preocupações sobre vender a descoberto, que corretoras japonesas enfatizaram como ilegal se coberto por novas alocações de ações. A comunidade cripto mais ampla vê a estratégia da Metaplanet alinhada com a conformidade, pois ecoa o modelo de acumulação de BTC da MicroStrategy, aumentando sua estatura como detentores significativos de Bitcoin. Dados de Mercado e Perspectivas Futuras Você sabia? A adesão de Simon Gerovich a cronogramas estratégicos de acumulação de BTC oferece à Metaplanet resiliência e continuidade em mercados voláteis, espelhando estratégias usadas por outras empresas centradas em tesouraria de Bitcoin historicamente comprovadas como eficazes. Em 20 de setembro de 2025, o Bitcoin (BTC) era negociado a $115.787,86, com uma capitalização de mercado de $2,31 trilhões e uma queda de volume de 24 horas de 42,60% de acordo com o CoinMarketCap. O BTC mostrou pequena mudança de preço, subindo 0,32% em 24 horas, refletindo o timing cuidadoso de mercado de Gerovich para acumulação estratégica. Bitcoin(BTC), gráfico diário, captura de tela no CoinMarketCap...
Corrida de Alta de 2026: Progresso da Pré-venda da Mutuum Finance (MUTM)

Mutuum Finance (MUTM) é um ecossistema descentralizado de empréstimos. É uma jogada mais inteligente rumo à alta do mercado de 2026. Mutuum Finance está atualmente na Fase 6 a $0,035, com $15,90 milhões angariados, 42% dos tokens vendidos.
