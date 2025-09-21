Minerar Bitcoin atinge dificuldade recorde enquanto governos entram na corrida

O post Mineração de Bitcoin Atinge Dificuldade Recorde enquanto Governos Entram na Corrida apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin 20 de setembro de 2025 | 22:49 A rede do Bitcoin acaba de estabelecer outro recorde — mas não são os mineradores que estão a celebrar. A dificuldade de produzir novos blocos subiu para níveis sem precedentes, um sinal de que vastas quantidades de poder computacional estão a inundar o sistema. Paralelamente, a taxa de hash ultrapassou a marca de um trilião, sublinhando a intensidade da competição. Para as operações de mineração tradicionais, tanto públicas como privadas, este aumento já não se trata apenas de instalar equipamentos mais rápidos. Os seus rivais mais difíceis cada vez mais não são outras empresas, mas governos e fornecedores de energia com vantagens únicas. Governos Transformam Energia Excedente em Bitcoin Vários países começaram a experimentar operações de mineração apoiadas pelo estado. O Paquistão revelou planos para dedicar 2.000 megawatts de eletricidade não utilizada ao Bitcoin no início deste ano, enquanto o Butão e El Salvador já estão a explorar iniciativas semelhantes. Estes projetos permitem aos governos monetizar energia excedente ou renovável sem se preocuparem com os altos custos que normalmente afundam os mineradores menores. Serviços Públicos do Texas Redefinem o Jogo Nos EUA, o epicentro da inovação é o Texas. Os serviços públicos locais estão a integrar a mineração de Bitcoin na rede elétrica do estado em parceria com a ERCOT, o operador da rede. Quando a procura de eletricidade é baixa, as máquinas de mineração consomem o excesso, e quando a procura aumenta, os equipamentos desligam-se instantaneamente para libertar fornecimento. Esta estratégia mantém a rede estável e transforma energia desperdiçada em novas fontes de receita. Para os serviços públicos, isto é uma cobertura perfeita: não enfrentam nenhuma das contas de energia que sobrecarregam as empresas de mineração, mas colhem os benefícios. Essa vantagem estrutural inclina ainda mais o campo de jogo para longe das empresas que dependem de energia com preço de mercado. Preocupações com Centralização Aumentam A consequência é um setor de mineração que parece cada vez mais consolidado. Os jogadores menores, já pressionados pelo custo de hardware de alto desempenho, estão a ser superados por entidades com energia efetivamente gratuita. Mesmo os grandes mineradores de capital aberto...