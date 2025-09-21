Metaplanet avalia recompras de ações em meio à estratégia de acumulação de Bitcoin
Pontos-chave: Metaplanet muda estratégia para evitar emissão dilutiva de ações. Concentra-se na acumulação de BTC orientada por regras de conformidade. Novas estratégias financeiras podem impactar tendências de mercado. O CEO da Metaplanet, Simon Gerovich, enfatiza que emitir novas ações abaixo de 1x mNAV prejudica o valor, levando a empresa a focar em ações preferenciais e recompras de ações para otimizar o rendimento de BTC. Esta estratégia destaca o compromisso da Metaplanet em maximizar o valor para os acionistas e aderir à conformidade, afetando a dinâmica do mercado de BTC e interesses de investimento globalmente. Avaliação do Bitcoin e Alinhamento Regulatório Aumentam a Credibilidade da Metaplanet O CEO Simon Gerovich abordou publicamente mudanças na estratégia de capital da Metaplanet, especificamente em relação à aquisição de Bitcoin. Essas mudanças incluem afastar-se da emissão de novas ações quando o preço cai abaixo de 1 vez o mNAV, o que ele diz destruir o valor para os acionistas. Em vez disso, opções como ações preferenciais e recompras de ações estão sob avaliação. A emissão de ações abaixo do mNAV é vista como prejudicial por Gerovich, pois afetaria negativamente o rendimento de BTC da empresa. A empresa navegará por isso considerando recompras de ações, alinhando-se com seus objetivos de BTC em conformidade com corretoras japonesas. As reações do mercado a esses anúncios destacam preocupações sobre vender a descoberto, que corretoras japonesas enfatizaram como ilegal se coberto por novas alocações de ações. A comunidade cripto mais ampla vê a estratégia da Metaplanet alinhada com a conformidade, pois ecoa o modelo de acumulação de BTC da MicroStrategy, aumentando sua estatura como detentores significativos de Bitcoin. Dados de Mercado e Perspectivas Futuras Você sabia? A adesão de Simon Gerovich a cronogramas estratégicos de acumulação de BTC oferece à Metaplanet resiliência e continuidade em mercados voláteis, espelhando estratégias usadas por outras empresas centradas em tesouraria de Bitcoin historicamente comprovadas como eficazes. Em 20 de setembro de 2025, o Bitcoin (BTC) era negociado a $115.787,86, com uma capitalização de mercado de $2,31 trilhões e uma queda de volume de 24 horas de 42,60% de acordo com o CoinMarketCap. O BTC mostrou pequena mudança de preço, subindo 0,32% em 24 horas, refletindo o timing cuidadoso de mercado de Gerovich para acumulação estratégica. Bitcoin(BTC), gráfico diário, captura de tela no CoinMarketCap...
BitcoinEthereumNews2025/09/21 03:11