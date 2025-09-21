2025-10-13 Monday

Bitcoin testa abertura semanal enquanto lacuna de Preço Justo de $113.300 se aproxima — O que isto significa?

A publicação Bitcoin Testa Abertura Semanal Enquanto Lacuna de Preço Justo de $113.300 Se Aproxima — O Que Isso Significa? apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Semilore Faleti é um escritor de criptomoedas especializado no campo do jornalismo e criação de conteúdo. Embora tenha começado a escrever sobre vários assuntos, Semilore logo descobriu um talento para desvendar as complexidades e minúcias do intrigante mundo das blockchains e criptomoedas. Semilore é atraído pela eficiência dos ativos digitais em termos de armazenamento e transferência de valor. Ele é um defensor ferrenho da adoção de criptomoedas, pois acredita que podem melhorar a digitalização e transparência dos sistemas financeiros existentes. Em dois anos de escrita ativa sobre cripto, Semilore cobriu múltiplos aspectos do espaço de ativos digitais, incluindo blockchains, finanças descentralizadas (DeFi), staking, tokens não fungíveis (NFT), regulamentações e atualizações de rede, entre outros. Nos seus primeiros anos, Semilore aperfeiçoou suas habilidades como redator de conteúdo, criando artigos educacionais que atendiam a um público amplo. Seus textos eram particularmente valiosos para indivíduos novos no espaço cripto, oferecendo explicações perspicazes que desmistificavam o mundo das moedas digitais. Semilore também criou peças para usuários veteranos de cripto, garantindo que estivessem atualizados com as mais recentes blockchains, aplicações descentralizadas e atualizações de rede. Esta base na escrita educacional continua a informar seu trabalho, garantindo que seu trabalho atual permaneça acessível, preciso e informativo. Atualmente na NewsBTC, Semilore dedica-se a reportar as últimas notícias sobre movimentação de preços de criptomoedas, desenvolvimentos on-chain e atividade de baleias. Ele também cobre as mais recentes análises de tokens e previsões de preços por especialistas de mercado de topo, fornecendo assim aos leitores informações potencialmente perspicazes e acionáveis. Através da sua pesquisa meticulosa e estilo de escrita envolvente, Semilore esforça-se para se estabelecer como uma fonte confiável no campo do jornalismo cripto para informar e educar seu público sobre as últimas tendências e desenvolvimentos no mundo em rápida evolução dos ativos digitais. Fora do seu trabalho, Semilore possui outras paixões como todos os indivíduos. Ele...
BitcoinEthereumNews2025/09/21 09:38
Ethereum enfrenta teste crucial enquanto analistas observam níveis de suporte importantes em torno de $4200

O Ethereum ($ETH) está a ser negociado a $4500, e os especialistas de mercado estão a acompanhar se o ativo consegue manter o suporte. Por volta de $3600 é uma oportunidade de compra na queda.
Blockchainreporter2025/09/21 09:00
Dicas e resposta do Wordle de hoje #1555 para domingo, 21 de setembro

A publicação Dicas e Resposta do Wordle #1555 de Hoje para Domingo, 21 de setembro apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Como resolver o Wordle de hoje. SOPA Images/LightRocket via Getty Images É o último sábado de verão, queridos Wordlers. O equinócio de outono é nesta segunda-feira. Aproveite os últimos raios de sol. Daqui até o Halloween serão folhas caindo e lattes de especiarias de abóbora, e depois é temporada de peru. E promoções de férias. Temos um Wordle para resolver, então vamos derrubá-lo! Procurando pelo Wordle de sexta-feira? Confira nosso guia aqui mesmo. Como Jogar Wordle Wordle é um jogo diário de palavras onde seu objetivo é adivinhar uma palavra de cinco letras em seis tentativas ou menos. Após cada palpite, o jogo fornece feedback para ajudá-lo a se aproximar da resposta: Verde: A letra está na palavra e no local correto. Amarelo: A letra está na palavra, mas no local errado. Cinza: A letra não está na palavra. Use estas pistas para reduzir seus palpites. Cada dia traz uma nova palavra, e todos ao redor do mundo estão tentando resolver o mesmo quebra-cabeça. Alguns Wordlers também jogam Wordle Competitivo contra amigos, família, o Wordle Bot ou até mesmo contra mim, seu humilde narrador. Veja as regras para o Wordle Competitivo no final desta publicação. Dicas e Resposta do Wordle de Hoje Palavra Inicial do Wordle Bot: SLATE Minha Palavra Inicial Hoje: CHORE (12 palavras restantes) A Dica: Você precisa de pelo menos três para este tipo de reunião. A Pista: Este Wordle começa e termina com uma consoante. Ok, spoilers abaixo! A resposta está chegando! . . . A Resposta: Wordle de Hoje Captura de tela: Erik Kain Análise do Wordle Todos os dias eu verifico o Wordle Bot para ajudar a analisar meu jogo de adivinhação. Você pode verificar sua pontuação do Wordle com o Wordle Bot aqui mesmo. CHORE foi quase tão sortudo quanto BEARD foi ontem, deixando-me com apenas 12...
BitcoinEthereumNews2025/09/21 08:58
Robert Kiyosaki vê o Bitcoin a disparar com a reforma de investimento 401(k) de Trump

A publicação "Robert Kiyosaki Vê Bitcoin em Ascensão Com a Reforma de Investimento 401(k) de Trump" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Bitcoin está ganhando um poderoso momentum à medida que uma nova ordem executiva expande o acesso do 401(k) a ativos digitais e alternativos—uma mudança fortemente apoiada por Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki Prevê a Ascensão do Bitcoin Com o Acesso do 401(k) de Trump à Criptomoeda Robert Kiyosaki, autor do best-seller Pai Rico, Pai Pobre, opinou sobre uma grande mudança nos EUA [...] Fonte: https://news.bitcoin.com/robert-kiyosaki-sees-bitcoin-surging-with-trumps-401k-investment-reform/
BitcoinEthereumNews2025/09/21 08:35
À medida que a confiança nos bancos e governos diminui, o Bitcoin ganha terreno

O post À Medida que a Confiança em Bancos e Governos Diminui, o Bitcoin Ganha Terreno apareceu em BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin 21 de setembro de 2025 | 03:03 Para Jordi Visser, o futuro do Bitcoin não depende de se a inflação cai, as taxas sobem ou a economia dos EUA evita a recessão. Ele acredita que a criptomoeda está destinada a florescer independentemente do rumo que a economia global tome — porque o problema mais profundo é a confiança, não os dados macroeconómicos. O investidor veterano disse a Anthony Pompliano que a fé nos pilares do sistema antigo desmoronou. Não são apenas os bancos que perderam credibilidade, argumentou ele, mas governos, empregadores, moedas e mercados de dívida. Esse colapso na confiança, diz ele, posiciona o Bitcoin de forma única para intervir como um ativo neutro e sem permissão, além do alcance político. Um Cenário de "Quarta Viragem" Visser enquadra esta mudança através da lente da Quarta Viragem, uma teoria de William Strauss e Neil Howe que descreve ciclos recorrentes de crise e renovação. Na sua visão, o mundo já está a entrar num destes reajustes geracionais, onde as instituições construídas no ciclo anterior estão a desmoronar-se e novas estruturas estão a emergir. O Bitcoin, sugere ele, poderia ser a base monetária deste reajuste. O Fator Desigualdade As divisões económicas estão a acelerar a transição. Visser apontou para o que os economistas chamam de recuperação em forma de K: famílias mais ricas com ativos veem suas fortunas expandir, enquanto aqueles sem ativos estão sendo pressionados pela inflação e custos crescentes. Milhões na "parte inferior do K" agora se sentem excluídos do crescimento por completo, alimentando a demanda por alternativas. Essa frustração aparece em pesquisas com consumidores. Uma pesquisa da Universidade de Michigan revelou que a maioria dos americanos espera maior desemprego até 2026, enquanto apenas um quarto acredita que seu poder de compra permanecerá estável. Para muitos, o sistema tradicional parece manipulado contra eles. Bitcoin como Válvula de Escape Neste contexto de desconfiança e desigualdade, Visser acredita que o Bitcoin está se tornando a "opção de saída". Ao contrário das moedas nacionais ou ativos apoiados por empresas, o Bitcoin não...
BitcoinEthereumNews2025/09/21 08:06
4.057.686 SHIB Queimados em Dias: O Que Resta?

O post 4.057.686 SHIB Queimados em Dias: O Que Resta? apareceu no BitcoinEthereumNews.com. De acordo com dados do Shibburn, 4.057.686 SHIB foram removidos do fornecimento de Shiba Inu em questão de dias. Um total de 4.057.686 tokens SHIB foram queimados nos últimos sete dias, conforme relatado pelo Shibburn, marcando um aumento de 138,57% na taxa de queima semanal. No entanto, o inverso é visto diariamente, já que menos tokens SHIB foram queimados, resultando em uma queda na taxa de queima diária. Nas últimas 24 horas, apenas 117.566 SHIB foram queimados, marcando uma queda de 89,01% na taxa de queima. ATUALIZAÇÃO HORÁRIA DO SHIB $SHIB Preço: $0,0000129 (1h 0,21% ▲ | 24h -2,95% ▼) Capitalização de mercado: $7.603.047.444 (-2,84% ▼) Suprimento total: 589.247.706.073.045 TOKENS QUEIMADOS Últimas 24h: 117.566 (-89,01% ▼) Últimos 7 dias: 4.057.686 (138,57% ▲) — Shibburn (@shibburn) 20 de setembro de 2025 Os 4.057.686 tokens SHIB queimados nos últimos sete dias contribuíram para uma queda no suprimento total de Shiba Inu. Em seu início, Shiba Inu tinha um suprimento total de 1 quatrilhão de tokens. Isso foi reduzido em mais de 410 trilhões de tokens Shiba Inu sendo cortados do suprimento total. De acordo com dados do Shibburn, o suprimento total de Shiba Inu agora é de 589.247.706.073.045 SHIB. Atualização da comunidade sobre o exploit da ponte Shibarium No início desta semana, a conta oficial SHIB X forneceu à comunidade Shiba Inu uma atualização sobre o exploit da ponte Shibarium ocorrido no último fim de semana. A partir desta atualização recente, 17 tokens diferentes foram roubados da ponte, incluindo $1 milhão em ETH, $1,3 milhões em SHIB, $717.000 em KNINE, $680.000 em LEASH, $260.000 em ROAR, bem como quantidades menores de TREAT, USDC, USDT, BAD, SHIFU, FUND, DAI, LTD, XFUND, WBTC e OSCAR. O atacante apenas vendeu seus USDT e USDC para ETH enquanto tentou sete vezes vender seus KNINE antes que a K9 Finance DAO conseguisse incluir sua carteira na lista negra. Todos os outros tokens permanecem sob controle do atacante e estão em risco. A possibilidade principal...
BitcoinEthereumNews2025/09/21 07:25
Resultados do AEW All Out 2025, Vencedores e Notas das Lutas em 20 de setembro

O post Resultados do AEW All Out 2025, Vencedores e Notas de Combates em 20 de setembro apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Resultados do AEW All Out 2025 AEW AEW All Out 2025 emanou de Toronto, Ontário, Canadá em um show marcado pelos heróis locais Cage e Cope e uma luta pelo título mundial entre Hangman Adam Page e o consumado lutador Kyle Fletcher. O show maratona de 10 lutas está praticamente garantido para se estender até o WWE Wrestlepalooza, a estreia da promoção na ESPN. O AEW All Out estava originalmente programado para as 16:00 PST, mas Tony Khan mudou o PPV para evitar a competição direta com o supershow da WWE. Audiências do AEW Dynamite 17 de setembro de 2025 | 667.000 10 de setembro de 2025 | 584.000 3 de setembro de 2025 | 472.000 27 de agosto de 2025 | 585.000 20 de agosto de 2025 | 565.000 Resultados do AEW All Out 2025, Card de Lutas e Cotações Cage e Cope (-1500) def. FTR (+1200) Eddie Kingston def. Big Bill Marc Briscoe def. MJF | Luta de Mesas e Tachinhas Ricochet e os Gates of Agony (-250) def. The Hurt Syndicate (+170) Mercedes Mone (-2000) def. Riho (+700) | Título AEW TBS Kazuchika Okada def. Konosuke Takeshita e Mascara Dorada | Título Unificado AEW Jon Moxley (+275) def. Darby Allin (-450) | Luta de Caixão Kris Statlander (+600) def. Toni Storm (-2000), Jamie Hayter (+1000) e Thekla (+500) | Título Mundial Feminino AEW Brodito vs. Young Bucks vs. JetSpeed vs. Don Callis Family | Luta Fatal 4-Way pelo Campeonato de Duplas AEW Hangman Adam Page (-5000) vs. Kyle Fletcher (+1200) | Título Mundial Peso-Pesado AEW Horário de Início do AEW All Out 2025 e Onde Assistir Data do AEW All Out 2025: Sábado, 20 de setembro de 2025 Horário de Início do AEW All Out 2025: 12:00 PST (15:00 EST) Onde Assistir/Transmitir: AEW All Out 2025 está disponível em múltiplas plataformas de streaming, incluindo HBO Max onde pode ser comprado com desconto por $39,99. AEW All...
The Cryptonomist2025/09/21 06:29
Melhores sites de póquer online para Mac – Póquer para MacBook

O número de plataformas que oferecem experiências de poker para Mac pode estar a aumentar diariamente, mas apenas algumas delas realmente proporcionam uma combinação perfeita de gráficos de alta fidelidade, nova gameplay (mecânica de jogo) cheia de adrenalina e múltiplos bônus generosos. Este artigo fornece uma visão completa sobre como jogar poker no Macbook, destacando uma das plataformas de alto nível capazes de oferecer o [...]
Coinstats2025/09/21 05:26
XRP para $9? Analistas sugerem 'XRP é uma compra' enquanto o preço visa aumento de 200%

Leia o artigo completo em coingape.com.
Hackernoon2025/09/21 01:00
Corrida de Alta de 2026: Progresso da Pré-venda da Mutuum Finance (MUTM)

Mutuum Finance (MUTM) é um ecossistema descentralizado de empréstimos. É uma jogada mais inteligente rumo à alta do mercado de 2026. Mutuum Finance está atualmente na Fase 6 a $0,035, com $15,90 milhões angariados, 42% dos tokens vendidos.
Hackernoon2025/09/21 01:00
