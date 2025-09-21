4.057.686 SHIB Queimados em Dias: O Que Resta?
O post 4.057.686 SHIB Queimados em Dias: O Que Resta? apareceu no BitcoinEthereumNews.com. De acordo com dados do Shibburn, 4.057.686 SHIB foram removidos do fornecimento de Shiba Inu em questão de dias. Um total de 4.057.686 tokens SHIB foram queimados nos últimos sete dias, conforme relatado pelo Shibburn, marcando um aumento de 138,57% na taxa de queima semanal. No entanto, o inverso é visto diariamente, já que menos tokens SHIB foram queimados, resultando em uma queda na taxa de queima diária. Nas últimas 24 horas, apenas 117.566 SHIB foram queimados, marcando uma queda de 89,01% na taxa de queima.
ATUALIZAÇÃO HORÁRIA DO SHIB
$SHIB Preço: $0,0000129 (1h 0,21% ▲ | 24h -2,95% ▼)
Capitalização de mercado: $7.603.047.444 (-2,84% ▼)
Suprimento total: 589.247.706.073.045
TOKENS QUEIMADOS
Últimas 24h: 117.566 (-89,01% ▼)
Últimos 7 dias: 4.057.686 (138,57% ▲)
— Shibburn (@shibburn) 20 de setembro de 2025
Os 4.057.686 tokens SHIB queimados nos últimos sete dias contribuíram para uma queda no suprimento total de Shiba Inu. Em seu início, Shiba Inu tinha um suprimento total de 1 quatrilhão de tokens. Isso foi reduzido em mais de 410 trilhões de tokens Shiba Inu sendo cortados do suprimento total. De acordo com dados do Shibburn, o suprimento total de Shiba Inu agora é de 589.247.706.073.045 SHIB.
Atualização da comunidade sobre o exploit da ponte Shibarium
No início desta semana, a conta oficial SHIB X forneceu à comunidade Shiba Inu uma atualização sobre o exploit da ponte Shibarium ocorrido no último fim de semana. A partir desta atualização recente, 17 tokens diferentes foram roubados da ponte, incluindo $1 milhão em ETH, $1,3 milhões em SHIB, $717.000 em KNINE, $680.000 em LEASH, $260.000 em ROAR, bem como quantidades menores de TREAT, USDC, USDT, BAD, SHIFU, FUND, DAI, LTD, XFUND, WBTC e OSCAR. O atacante apenas vendeu seus USDT e USDC para ETH enquanto tentou sete vezes vender seus KNINE antes que a K9 Finance DAO conseguisse incluir sua carteira na lista negra. Todos os outros tokens permanecem sob controle do atacante e estão em risco. A possibilidade principal...
BitcoinEthereumNews2025/09/21 07:25