Aumento das altcoins: 79 criptomoedas superam o Bitcoin
O post Altcoin Surge: 79 Criptos Superam o Bitcoin apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Pontos-chave: Índice de Temporada de Altcoins registra 79 altcoins superando o Bitcoin em 90 dias. Momentum contínuo desde o mês passado. Impacto no mercado desperta nova energia de negociação. O Índice de Temporada de Altcoins atingiu 79 em 21 de setembro, mantendo seu status de "temporada alt" por quatro dias consecutivos, com 79 criptomoedas de topo superando o Bitcoin, de acordo com dados do Coinmarketcap. Isso destaca uma mudança em direção às altcoins, com atividade significativa de mercado em ETH e PENDLE, enquanto líderes cripto pedem engajamento regulatório para promover estabilidade no mercado. 79 Altcoins Superam o Bitcoin: Mudança na Dinâmica do Mercado O momentum das altcoins permanece forte, com 79 criptomoedas excedendo o Bitcoin em desempenho. Isso continua a manter a atenção dos investidores, indicando uma potencial mudança no sentimento do mercado. Notavelmente, esta alta segue um pico de 87 estabelecido em dezembro passado. Implicações imediatas emergem, com realocações de capital sendo observadas em várias plataformas. Stakings e saques significativos, especialmente em ETH, indicam participação ativa no mercado. Baleias e grandes players continuam a se envolver em manobras financeiras dinâmicas envolvendo ETH e Pendle. "Pedimos aos nossos colegas republicanos que permitam a elaboração bipartidária de legislação sobre a estrutura do mercado de criptomoedas atualmente em tramitação no Congresso." – BlockBeats A Alta do Ethereum enquanto a Temporada de Altcoins Evolui Você sabia? O crescimento consistente do Índice de Temporada de Altcoins desde o mês passado enfatiza uma expansão significativa na dominância de mercado das altcoins, reminiscente das notáveis altas testemunhadas em dezembro passado. O Ethereum (ETH) está sendo negociado a aproximadamente $4.479,83 com uma capitalização de mercado de $540,73 bilhões, de acordo com o CoinMarketCap. A moeda domina 13,36% do mercado com um fornecimento circulante de mais de 120,70 milhões. O preço do ETH aumentou 0,31% nas últimas 24 horas e subiu 20,09% nos últimos 60 dias, apesar de uma queda de 39,19% no volume de negociação. Ethereum(ETH), gráfico diário, captura de tela no CoinMarketCap às 04:05 UTC em 21 de setembro de 2025. Fonte: CoinMarketCap Especialistas antecipam que a dominância sustentada das altcoins pode estimular maior diversificação de investimentos...
BitcoinEthereumNews2025/09/21 12:12