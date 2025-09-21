2025-10-13 Monday

Aumento das altcoins: 79 criptomoedas superam o Bitcoin

O post Altcoin Surge: 79 Criptos Superam o Bitcoin apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Pontos-chave: Índice de Temporada de Altcoins registra 79 altcoins superando o Bitcoin em 90 dias. Momentum contínuo desde o mês passado. Impacto no mercado desperta nova energia de negociação. O Índice de Temporada de Altcoins atingiu 79 em 21 de setembro, mantendo seu status de "temporada alt" por quatro dias consecutivos, com 79 criptomoedas de topo superando o Bitcoin, de acordo com dados do Coinmarketcap. Isso destaca uma mudança em direção às altcoins, com atividade significativa de mercado em ETH e PENDLE, enquanto líderes cripto pedem engajamento regulatório para promover estabilidade no mercado. 79 Altcoins Superam o Bitcoin: Mudança na Dinâmica do Mercado O momentum das altcoins permanece forte, com 79 criptomoedas excedendo o Bitcoin em desempenho. Isso continua a manter a atenção dos investidores, indicando uma potencial mudança no sentimento do mercado. Notavelmente, esta alta segue um pico de 87 estabelecido em dezembro passado. Implicações imediatas emergem, com realocações de capital sendo observadas em várias plataformas. Stakings e saques significativos, especialmente em ETH, indicam participação ativa no mercado. Baleias e grandes players continuam a se envolver em manobras financeiras dinâmicas envolvendo ETH e Pendle. "Pedimos aos nossos colegas republicanos que permitam a elaboração bipartidária de legislação sobre a estrutura do mercado de criptomoedas atualmente em tramitação no Congresso." – BlockBeats A Alta do Ethereum enquanto a Temporada de Altcoins Evolui Você sabia? O crescimento consistente do Índice de Temporada de Altcoins desde o mês passado enfatiza uma expansão significativa na dominância de mercado das altcoins, reminiscente das notáveis altas testemunhadas em dezembro passado. O Ethereum (ETH) está sendo negociado a aproximadamente $4.479,83 com uma capitalização de mercado de $540,73 bilhões, de acordo com o CoinMarketCap. A moeda domina 13,36% do mercado com um fornecimento circulante de mais de 120,70 milhões. O preço do ETH aumentou 0,31% nas últimas 24 horas e subiu 20,09% nos últimos 60 dias, apesar de uma queda de 39,19% no volume de negociação. Ethereum(ETH), gráfico diário, captura de tela no CoinMarketCap às 04:05 UTC em 21 de setembro de 2025. Fonte: CoinMarketCap Especialistas antecipam que a dominância sustentada das altcoins pode estimular maior diversificação de investimentos...
BitcoinEthereumNews2025/09/21 12:12
Alerta XRP: Investidores preparam-se para uma mudança revolucionária

O post Alerta XRP: Investidores Preparam-se para uma Mudança Revolucionária apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Aviso legal: Este conteúdo é um artigo patrocinado. Bitcoinsistemi.com não é responsável por quaisquer danos ou negatividades que possam surgir das informações acima ou de qualquer produto ou serviço mencionado no artigo. Bitcoinsistemi.com aconselha os leitores a fazerem pesquisas individuais sobre a empresa mencionada no artigo e lembra que toda a responsabilidade pertence ao indivíduo. O XRP Ledger está a preparar uma das suas atualizações mais ambiciosas até agora, com o objetivo de dar aos usuários defesas mais fortes contra fraudes e ataques que há muito assombram a comunidade. Os desenvolvedores estão avançando com o XLS-86 Firewall, uma funcionalidade proposta que poderia retardar ou bloquear transações suspeitas antes que esvaziem contas. Marca um ponto de viragem para a proteção do investidor no XRPL, que até agora dependia fortemente dos usuários protegerem as suas próprias carteiras. À medida que este marco se aproxima, alguns grandes detentores de XRP também estão explorando outras oportunidades de alto crescimento, com a MAGACOIN FINANCE emergindo como um destino surpreendente para whales que procuram diversificar. Um Novo Firewall para XRPL O XLS-86 Firewall está sendo projetado para parar ataques ao nível da transação, oferecendo aos usuários a capacidade de controlar como seus fundos se movem. Ao contrário de configurações complexas de assinatura múltipla, este sistema é construído para ser amigável ao usuário, permitindo que tanto indivíduos quanto empresas ativem regras sem conhecimento técnico profundo. No seu núcleo, o firewall introduz duas ferramentas simples mas poderosas: limites de transação e atrasos de tempo. Os usuários poderão definir limites sobre quanto pode sair das suas contas num determinado período ou atrasar grandes saques por várias horas. Se hackers comprometerem uma carteira, estas restrições poderiam dar ao proprietário real tempo para reagir, evitando perdas instantâneas. Outra funcionalidade chave é a adição à lista de permissões, que permite que endereços confiáveis ignorem restrições. Transações cotidianas – como pagar um fornecedor ou transferir fundos entre contas pessoais – permaneceriam sem problemas. O equilíbrio entre proteção rigorosa e...
BitcoinEthereumNews2025/09/21 12:02
ZOOZ Power com dupla cotação compromete-se com Tesouraria de Bitcoin numa ousada mudança estratégica

A publicação "Dual-Listed ZOOZ Power Compromete-se com Tesouraria de Bitcoin em Mudança Estratégica Ousada" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A ZOOZ Power está a eletrificar mercados com a aprovação dos acionistas para canalizar quase todo o capital novo para uma estratégia ousada de tesouraria de Bitcoin, sinalizando uma convicção agressiva em ativos digitais. ZOOZ Power Obtém Aprovação dos Acionistas para Reserva de Tesouraria de Bitcoin A ZOOZ Power Ltd. (Nasdaq e TASE: ZOOZ), uma empresa com dupla cotação que desenvolve amplificadores de energia ultrarrápidos para infraestrutura de carregamento de veículos elétricos, [...] Fonte: https://news.bitcoin.com/dual-listed-zooz-power-commits-to-bitcoin-treasury-in-bold-strategic-shift/
BitcoinEthereumNews2025/09/21 11:32
Notícias Cripto: DeFi de Baixo Risco Pode Ser o 'Momento Google' da Ethereum, Diz Vitalik Buterin

A publicação Notícias Cripto: DeFi de Baixo Risco Poderia Ser o 'Momento Google' do Ethereum, Diz Vitalik Buterin apareceu primeiro na Coinpedia Fintech News O Ethereum pode ter encontrado a sua aplicação revolucionária. O cofundador do Ethereum, Vitalik Buterin, argumentou que as finanças descentralizadas (DeFi) de baixo risco poderiam fazer pelo Ethereum o que a pesquisa fez pelo Google. Poderia fornecer um motor de receita global e confiável enquanto permanece alinhado com os valores da comunidade. A Tensão de Longa Data Durante anos, o Ethereum enfrentou uma divisão entre aplicações que geravam receita e …
CoinPedia2025/09/21 11:15
Resultados do WWE WrestlePalooza 2025 com Cody Rhodes a derrotar Drew McIntyre

O post Resultados do WWE WrestlePalooza 2025 com Cody Rhodes a derrotar Drew McIntyre apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Cody Rhodes regressou recentemente à WWE após uma breve pausa. (Crédito: Rich Wade/WWE via Getty Images) WWE via Getty Images Cody Rhodes enfrentou um dos seus maiores desafios até à data no WWE WrestlePalooza 2025 na forma do ex-campeão da WWE Drew McIntyre. Há oito dias no SmackDown, "The American Nightmare" regressou após uma breve pausa da programação da WWE para lançar um desafio a McIntyre para o primeiro PLE da WWE na ESPN. McIntyre acabara de derrotar o amigo de longa data e mentor de Rhodes, Randy Orton, no evento principal do SmackDown, mas não teve muito tempo para celebrar. O regresso triunfante de Rhodes ao SmackDown preparou o cenário para um confronto monumental entre o Campeão da WWE e McIntyre no WWE WrestlePalooza em Indianapolis. ForbesWWE WrestlePalooza 2025 Resultados com AJ Lee a submeter Becky LynchPor Blake Oestriecher Resultados do WWE WrestlePalooza 2025 para Cody Rhodes vs. Drew McIntyre A WWE apresentou o WrestlePalooza como um evento de calibre WrestleMania, e Rhodes e McIntyre proporcionaram uma luta digna do "The Grandest Stage of Them All". Dentro do Gainbridge Fieldhouse, Rhodes e McIntyre lutaram num confronto clássico de main eventers estabelecidos, mas no final foi Rhodes quem se manteve de pé. O duas vezes Campeão da WWE derrotou McIntyre com um super Cody Cutter e um Cross Rhodes para manter o Campeonato da WWE que conquistou apenas no mês passado quando derrotou John Cena no SummerSlam. Entre os principais destaques da defesa bem-sucedida do título da WWE por Rhodes estavam: Os primeiros minutos da luta foram equilibrados até que Rhodes tentou correr para as cordas mas abrandou, sugerindo uma perna lesionada. Ele conseguiu acertar um Cody Cutter mas favoreceu o joelho. Rhodes eventualmente acertou um springboard kick em McIntyre seguido por um suicide dive para fora do ringue. Ele tentou um segundo, mas McIntyre apanhou-o e atirou-o de costas primeiro...
BitcoinEthereumNews2025/09/21 11:13
Naomi Envia Uma Mensagem Após a Vitória de Vaquer

O post Naomi Envia Uma Mensagem Após a Vitória de Vaquer apareceu no BitcoinEthereumNews.com. SPRINGFIELD, MASSACHUSETTS – 15 DE SETEMBRO: Stephanie Vaquer (Foto por Rich Freeda/WWE via Getty Images) WWE via Getty Images Stephanie Vaquer tornou-se a nova Campeã Mundial Feminina da WWE após um clássico instantâneo com Iyo Sky. Caso tenha perdido, dê uma olhada no moonsault em parafuso que finalizou a luta. As felicitações inundaram as redes sociais após o momento histórico. Mas nem todos foram agradáveis após a grande vitória de Vaquer. A ex-campeã Naomi, também conhecida como Trinity Fatu, recorreu ao X com esta publicação hilariante e característica para provocar a nova campeã. Há alguns elementos irónicos na publicação, mas é divertida e destaca o completo domínio de Naomi sobre a sua carismática personagem de vilã. Para aqueles que chegaram tarde à festa, Naomi era a campeã, mas está à espera de um filho com o seu marido, Jimmy Uso, que perdeu uma luta de duplas no sábado à noite ao lado do seu irmão gémeo Jey contra o Vision (Bronson Reed e Bron Breakker). Naomi lutou durante anos para chegar ao topo do negócio e ser reconhecida como campeã, por isso o momento da sua pausa foi agridoce. Naomi fez referência às suas "placas de identificação", que são os elementos de personalização que a WWE permite a qualquer campeão para tornar os títulos próprios. EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY – 03 DE AGOSTO: A campeã mundial Naomi faz a sua entrada antes da luta Triple Threat contra Rhea Ripley e Iyo Sky durante o WWE 2025 SummerSlam no MetLife Stadium em 03 de agosto de 2025 em East Rutherford, New Jersey. (Foto de Elsa/Getty Images) Getty Images A data de regresso de Naomi não foi discutida, mas poderá demorar algum tempo, considerando todas as circunstâncias. Quanto à luta, a publicação de Naomi não deve desviar muita atenção da espetacular exibição de Vaquer e IYO. Essas duas mulheres fizeram uma excelente luta que pode ser a melhor de todo o evento...
BitcoinEthereumNews2025/09/21 10:04
Operações de mineração da Tether no Uruguai paralisadas devido a dívida energética de 5 milhões de dólares — Detalhes

A publicação Operações de Mineração da Tether no Uruguai Paralisadas Devido a Dívida de Energia de $5 Milhões — Detalhes apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Operações de Mineração da Tether no Uruguai Paralisadas Devido a Dívida de Energia de $5 Milhões — Detalhes Cadastre-se para o Nosso Boletim Informativo! Para atualizações e ofertas exclusivas, insira o seu e-mail. Semilore Faleti trabalha como jornalista de criptomoedas na Bitconist, fornecendo as últimas atualizações sobre desenvolvimentos blockchain, regulamentações de criptomoedas e o ecossistema DeFi. Ele é um forte entusiasta de criptomoedas apaixonado por cobrir a crescente presença da tecnologia blockchain no mundo financeiro. Este site utiliza cookies. Ao continuar a utilizar este site, está a dar consentimento para a utilização de cookies. Visite o nosso Centro de Privacidade ou Política de Cookies. Concordo Fonte: https://bitcoinist.com/tether-uruguayan-mining-operations-5-million-debt/
BitcoinEthereumNews2025/09/21 10:02
Uma baleia vendeu 9,07 milhões de APX a um preço médio de $0,25 durante quatro dias e atualmente detém 5,35 milhões.

PANews informou em 21 de setembro que, de acordo com o analista on-chain Yu Jin, um whale (baleia) que fez stake de 13,3 milhões de tokens APX há dois anos vendeu 9,07 milhões de tokens APX nos últimos quatro dias por $2,27 milhões, a um preço médio de $0,25. Quando o whale fez stake há dois anos, o preço do APX era apenas $0,033, e os tokens APX valiam apenas $440.000. Nos últimos dois anos, seus retornos de staking excederam seu investimento inicial de $440.000. No entanto, a um preço médio de $0,25, com o preço atual de $1,60, eles venderam antes da decolagem inicial, perdendo $12,7 milhões em lucros. Atualmente, 5,35 milhões de tokens APX permanecem não vendidos, avaliados em $8,82 milhões.
PANews2025/09/21 09:49
Principais novas moedas para ganhos de 100x: BullZilla, Ripple e Cronos estão a reescrever o manual da criptomoeda

O mundo das criptomoedas nunca para. Cada ciclo introduz projetos com o potencial de reescrever as regras da criação de riqueza. Em 2025, três nomes dominarão as conversas entre investidores, desenvolvedores de blockchain e analistas financeiros: BullZilla, Ripple e Cronos. Cada moeda conta uma história diferente, mas todas compartilham um fio comum: momentum, escassez e crescimento impulsionado pela comunidade. [...] Continue a leitura: Novas Criptos populares para ganhos de 100x: BullZilla, Ripple e Cronos estão reescrevendo o manual das criptomoedas
Coinstats2025/09/21 09:15
Meta de preço de 1$ do Dogecoin (DOGE) desperta entusiasmo, mas esta alternativa ao DOGE poderia disparar 12044%

À medida que o Dogecoin (DOGE) avança em direção ao seu ambicioso objetivo de preço de $1, está a gerar entusiasmo na comunidade de meme coins. O DOGE tornou-se a melhor meme coin através dos constantes apoios de Elon Musk e de uma comunidade em rápido crescimento. No entanto, há um novo jogador que está a crescer rapidamente em popularidade: Little Pepe (LILPEPE). A nova moeda, que é
Coinstats2025/09/21 09:00
