Probabilidades de Encerramento do Governo dos EUA Aumentam Drasticamente em Meio a Impasse no Senado

O post Probabilidades de Paralisação do Governo dos EUA Aumentam Drasticamente em Meio a Impasse no Senado apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Pontos-chave: Os riscos de paralisação dos EUA aumentam com disputas não resolvidas sobre gastos no Senado. Previsões mostram uma probabilidade de 66% de paralisação este ano. Volatilidade elevada do mercado afeta a liquidez do Bitcoin e Ethereum. O mercado de previsão Kalshi indica uma chance de 66% de paralisação do governo dos EUA até o final do ano, já que o Senado não consegue aprovar um projeto de lei provisório de gastos. A antecipação de uma paralisação do governo impacta Bitcoin e Ethereum com maior volatilidade, potencialmente deslocando o foco dos investidores para ativos defensivos em meio à incerteza económica. Impasse no Senado Intensifica Temores de Paralisação O fracasso do Senado dos EUA em aprovar um projeto de lei crítico de gastos está aumentando as preocupações sobre uma paralisação do governo. Negociadores-chave, incluindo o líder da maioria no Senado Chuck Schumer e o presidente da Câmara Mike Johnson, permanecem em um impasse sobre provisões de saúde. Este impasse político arrisca uma significativa perturbação económica. Os mercados financeiros estão se preparando para potenciais instabilidades com os gastos federais em risco. Contrações de liquidez em cripto e aumento da volatilidade foram observados nos mercados de Bitcoin e Ethereum à medida que os investidores reagem a esses desenvolvimentos. Enquanto isso, nenhuma declaração oficial surgiu de grandes figuras cripto como CZ ou Vitalik Buterin. Chuck Schumer, Líder da Maioria no Senado, Democrata, "Estamos preparados para deixar o financiamento do governo acabar se as propostas republicanas omitirem itens-chave de saúde." Mercados Cripto Reagem à Potencial Turbulência Económica Você sabia? A previsão da Kalshi sobre uma paralisação do governo dos EUA ecoa crises passadas onde carteiras defensivas como ouro e serviços públicos consistentemente superaram o desempenho, mostrando a preferência dos investidores por estabilidade em períodos voláteis. Bitcoin (BTC) reporta um valor atual de $115.570,08 com uma capitalização de mercado de $2,30 trilhões, segundo o CoinMarketCap. Os volumes de negociação diminuíram 35,91% nas últimas 24 horas. Nos últimos sete dias, o valor do Bitcoin caiu 20,48%, embora tenha registado um aumento de 14,05% em 90 dias. Bitcoin(BTC), gráfico diário, captura de tela no CoinMarketCap às 05:06 UTC em 21 de setembro de 2025. Fonte: CoinMarketCap A pesquisa da Coincu sublinha a volatilidade dentro do cripto...