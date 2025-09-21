Exchange MEXC
Perspetiva do Preço da Solana: Analistas Preveem Ganhos Modestos Com SOL E Múltiplos Transformadores Com Layer Brett
Os preços da Solana estão a ser negociados em torno de $241 após uma enorme valorização de 25% no último mês, mas enquanto o smart money está a investir em SOL, muitos investidores de retalho estão a direcionar a sua atenção para outro lado—particularmente para o Layer Brett ($LBRETT). Ao contrário da Solana, que já tem uma capitalização de mercado superior a $100B, o Layer Brett ainda está apenas a $0.0058 na pré-venda, mas rapidamente [...]
Grayscale atualiza o registo de ETF para incluir Dogecoin – Detalhes
A publicação Grayscale atualiza o registro de ETF para incluir Dogecoin – Detalhes apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Principais conclusões O que a Grayscale está planeando com Dogecoin? Está a procurar aprovação da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos para converter o seu Dogecoin Trust num ETF totalmente negociável sob o ticker GDOG. Por que isso importa para o mercado de ETF de criptomoedas? Novas regras da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos aceleram aprovações, abrindo portas para mais meme coins e ETFs multi-ativos entrarem rapidamente no mercado. Wall Street está a obter uma nova forma de apostar em Dogecoin [DOGE]. A Grayscale acabou de atualizar o seu registo para lançar um ETF de Dogecoin, com a Coinbase alinhada como custodiante. A movimentação ocorre enquanto o ETF de Dogecoin [DOJE] da rival Osprey atrai 17 milhões de dólares em volume de negociação de estreia. E graças às recentes mudanças nas regras da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, as aprovações para estes produtos estão a mover-se mais rapidamente do que nunca. A oferta de ETF de Dogecoin da Grayscale ganha força A Grayscale revisou o seu registo S-1 junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, mostrando nova intenção de converter o seu Dogecoin Trust num ETF totalmente negociável. A aplicação atualizada coloca a Coinbase no comando como custodiante e corretor principal, uma movimentação que adiciona credibilidade enquanto a empresa trabalha com reguladores sob o novo quadro de aprovação rápida da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. Fonte: https://ambcrypto.com/grayscale-updates-etf-filing-to-include-dogecoin-details/
Faraday Future transforma a Qualigen na plataforma de criptomoeda CXC10
O post Faraday Future Transforma Qualigen Em Plataforma Cripto CXC10 apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Pontos-chave: O investimento de $41 milhões da Faraday Future transforma a Qualigen Therapeutics em CXC10. A transformação incorpora componentes e infraestrutura importantes da Web3. A Faraday Future obtém uma participação de 62% na CXC10. A Faraday Future (NASDAQ: FFAI) anunciou um investimento de $41 milhões para transformar a Qualigen Therapeutics (NASDAQ: QLGN) em CXC10, uma plataforma cripto e Web3, colaborando com importantes apoiadores da Web3. Esta mudança representa a transição da Faraday Future de veículos elétricos para finanças digitais, potencialmente impactando a dinâmica do mercado e agitando os índices de ativos cripto. O Movimento de $41M da Faraday Future Altera o Panorama Cripto A Faraday Future, listada como NASDAQ: FFAI, investirá $41 milhões em transações PIPE para converter a Qualigen Therapeutics em CXC10. Esta manobra designa a CXC10 como uma plataforma de negócios cripto e Web3 com objetivos expansivos, como o lançamento de um ETF C10 e tesouros. A CXC10 visa estabelecer infraestrutura incluindo produtos de índice e pontes de finanças digitais. A Faraday Future e Jia Yueting, juntamente com apoiadores de blockchain e institucionais como a SIGN Foundation, controlarão aproximadamente 62% do capital da CXC10. O investimento adicionará liderança de alto nível com Jia Yueting como Conselheiro Chefe e Jerry Wang tornando-se Co-CEO. A decisão destaca um foco maior na diversificação dos canais de investimento, mantendo a estabilidade do mercado através de alocações ativas/passivas do tesouro. Observadores do mercado notaram a vantagem estratégica que a Faraday Future ganha ao fazer a transição para espaços cripto em meio a paisagens financeiras em evolução. A prontidão demonstrada por investidores institucionais como a SIGN Foundation reforça a confiança nos retornos de longo prazo à medida que os ecossistemas Web3 continuam amadurecendo. Comentários encorajadores das partes interessadas destacam sinergias antecipadas e potenciais benefícios financeiros. "Estamos entusiasmados em liderar este investimento estratégico e pivotar para o espaço Web3, aproveitando nossas capacidades para criar um índice de ativos cripto de primeira linha." — Jerry Wang, Co-CEO, CXC10 Bitcoin em Tendência Em Meio à Expansão da Infraestrutura Cripto Você sabia? A transformação da CXC10 em uma plataforma cripto Web3 traça paralelos com pivôs corporativos anteriores nos setores de biotecnologia e tecnologia, que levaram a...
A equipa BF gastou $185.000 em 15 horas para comprar 817.000 ORDERs
PANews informou em 21 de setembro que, de acordo com o analista on-chain Aunt Ai (@ai9684xtpa), a equipa BF gastou $185.000 para comprar 817.000 tokens ORDER nas últimas 15 horas, a um preço médio de $0,2265. ORDER tornou-se agora a sua maior holding on-chain.
ETF BETA de Bitcoin lançado na Bolsa de Valores de Varsóvia
O post Bitcoin BETA ETF Lança na Bolsa de Valores de Varsóvia apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Bitcoin BETA ETF da Polónia lança na GPW, oferecendo exposição regulamentada ao Bitcoin através de contratos futuros sem possuir a criptomoeda diretamente. A Polónia deu um grande passo no mundo das finanças digitais. A Bolsa de Valores de Varsóvia (GPW) lançou oficialmente o Bitcoin BETA ETF. É um produto de investimento novo que pode permitir que indivíduos tenham exposição ao Bitcoin, mas sem possuir a moeda em si. Esta ação é considerada um avanço significativo para a esfera financeira polaca e o seu capital ETF em expansão. Bitcoin BETA ETF Visa Investidores que Evitam Corretoras de Cripto Este fundo não possui Bitcoin real, ao contrário dos ETFs spot de Bitcoin. Em vez disso, negocia contratos futuros na Chicago Mercantile Exchange (CME) para se expor à criptomoeda. A AgioFunds TFI SA é uma empresa de gestão de fundos respeitável na Polónia que gere o ETF. Isto levou a um meio regulamentado e transparente de investir no Bitcoin por investidores polacos através do mercado de ações convencional. Será particularmente útil para indivíduos interessados em cripto, mas não dispostos a usar carteiras digitais ou corretoras. Leitura Relacionada: Grayscale Lança o Primeiro ETF Cripto Multi-Ativo dos EUA na NYSE Arca | Live Bitcoin News Além disso, a introdução do Bitcoin BETA ETF coincide com a necessidade de notar que a negociação em ETFs está atualmente a desenvolver-se a uma taxa elevada na Polónia. Até à data, este ano o volume de negócios de ETF na GPW atingiu 1,9 mil milhões de PLN, representando um aumento de 94,2 por cento em comparação com o volume de negócios do ano anterior. É evidente que um número crescente de investidores está a recorrer a ETFs devido à sua simplicidade, baixo custo e facilidade de negociação. Além disso, a GPW tem atualmente 16 ETFs. Estes incluem fundos que seguem os populares índices polacos como WIG20, mWIG40 e sWIG80. Os principais índices globais também têm ETFs, por exemplo, S&P 500, Nasdaq-100...
Probabilidades de Encerramento do Governo dos EUA Aumentam Drasticamente em Meio a Impasse no Senado
O post Probabilidades de Paralisação do Governo dos EUA Aumentam Drasticamente em Meio a Impasse no Senado apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Pontos-chave: Os riscos de paralisação dos EUA aumentam com disputas não resolvidas sobre gastos no Senado. Previsões mostram uma probabilidade de 66% de paralisação este ano. Volatilidade elevada do mercado afeta a liquidez do Bitcoin e Ethereum. O mercado de previsão Kalshi indica uma chance de 66% de paralisação do governo dos EUA até o final do ano, já que o Senado não consegue aprovar um projeto de lei provisório de gastos. A antecipação de uma paralisação do governo impacta Bitcoin e Ethereum com maior volatilidade, potencialmente deslocando o foco dos investidores para ativos defensivos em meio à incerteza económica. Impasse no Senado Intensifica Temores de Paralisação O fracasso do Senado dos EUA em aprovar um projeto de lei crítico de gastos está aumentando as preocupações sobre uma paralisação do governo. Negociadores-chave, incluindo o líder da maioria no Senado Chuck Schumer e o presidente da Câmara Mike Johnson, permanecem em um impasse sobre provisões de saúde. Este impasse político arrisca uma significativa perturbação económica. Os mercados financeiros estão se preparando para potenciais instabilidades com os gastos federais em risco. Contrações de liquidez em cripto e aumento da volatilidade foram observados nos mercados de Bitcoin e Ethereum à medida que os investidores reagem a esses desenvolvimentos. Enquanto isso, nenhuma declaração oficial surgiu de grandes figuras cripto como CZ ou Vitalik Buterin. Chuck Schumer, Líder da Maioria no Senado, Democrata, "Estamos preparados para deixar o financiamento do governo acabar se as propostas republicanas omitirem itens-chave de saúde." Mercados Cripto Reagem à Potencial Turbulência Económica Você sabia? A previsão da Kalshi sobre uma paralisação do governo dos EUA ecoa crises passadas onde carteiras defensivas como ouro e serviços públicos consistentemente superaram o desempenho, mostrando a preferência dos investidores por estabilidade em períodos voláteis. Bitcoin (BTC) reporta um valor atual de $115.570,08 com uma capitalização de mercado de $2,30 trilhões, segundo o CoinMarketCap. Os volumes de negociação diminuíram 35,91% nas últimas 24 horas. Nos últimos sete dias, o valor do Bitcoin caiu 20,48%, embora tenha registado um aumento de 14,05% em 90 dias. Bitcoin(BTC), gráfico diário, captura de tela no CoinMarketCap às 05:06 UTC em 21 de setembro de 2025. Fonte: CoinMarketCap A pesquisa da Coincu sublinha a volatilidade dentro do cripto...
DeFi de baixo risco poderia fazer pelo Ethereum o que a pesquisa fez pelo Google, diz Vitalik
Vitalik Buterin disse que protocolos DeFi de risco zero podem trazer receitas estáveis para a rede, como o Google Search faz para o Google, mas também garantindo que os valores fundamentais do Ethereum permaneçam intactos. O cofundador do Ethereum, Vitalik Buterin, disse que a receita de protocolos de finanças descentralizadas de baixo risco poderia dar à rede estabilidade económica — muito parecido com o Google Search que suporta o Google — enquanto permite que aplicações não financeiras mantenham os valores culturais do Ethereum. O DeFi de baixo risco poderia resolver "tensões importantes" na comunidade Ethereum sobre se as aplicações que geram receita suficiente para sustentar economicamente o ecossistema estão alinhadas com os valores culturais e éticos que trouxeram as pessoas ao Ethereum em primeiro lugar, disse Buterin numa publicação de blog no sábado. O primeiro tem sido uma combinação de tokens não fungíveis, meme coins e negociação especulativa, enquanto as aplicações não financeiras e semifinanceiras que refletem os valores culturais do Ethereum têm lutado para ganhar adoção generalizada ou não geraram taxas suficientes, disse ele. Leia mais
Neto do fundador da Chow Tai Fook estabelece o Grupo ALMAD, focado em investimentos em ativos digitais e virtuais
PANews relatou em 21 de setembro que, de acordo com um relatório do Hong Kong Economic Journal, Adrian Cheng, ex-CEO da New World Development e neto mais velho do fundador da Chow Tai Fook, Cheng Yu-tung, afastou-se de vários negócios familiares desde o ano passado e agora anunciou a criação do ALMAD Group, um conglomerado que se concentrará em nove novas indústrias e investirá na China continental, países da ASEAN, Médio Oriente e outras regiões. O grupo está a focar-se em três áreas-chave: primeiro, investir em indústrias inovadoras em mercados emergentes, incluindo cultura, entretenimento, desporto, média, saúde, gestão de negócios e o setor de turismo cultural; segundo, explorar novos avanços em ativos digitais e virtuais, explorando a tokenização de ativos digitais e ativos do mundo real (RWAs), e outras oportunidades de investimento emergentes; e terceiro, expandir globalmente o ecossistema cultural K11 by AC.
Sui e Avalanche geram burburinho no mercado enquanto BullZilla junta-se às fileiras das melhores novas pré-vendas em setembro de 2025
Setembro de 2025 revelou-se como um dos meses mais fascinantes na história recente das criptomoedas. O mercado blockchain, frequentemente acusado de imprevisibilidade, demonstrou mais uma vez o seu poder de atrair capital novo e despertar entusiasmo. Dois players estabelecidos, Sui e Avalanche, captaram atenção com a sua atividade de rede e crescimento técnico. Enquanto isso, um novo concorrente, BullZilla [...]
Ethereum – Por que os analistas acreditam que o ETH está numa zona de "comprar na queda"
Pode ser melhor adicionar posições long de ETH no nível atual.
