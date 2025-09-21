Exchange MEXC
Milionário Anthony Scaramucci diz que "$200.000 é muito baixo" para Bitcoin, revela a sua própria previsão
O post Milionário Anthony Scaramucci Diz "$200.000 É Muito Baixo" para Bitcoin, Revela Sua Própria Previsão apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Anthony Scaramucci, fundador da SkyBridge Capital, fez declarações marcantes sobre a avaliação do Bitcoin (BTC). De acordo com o famoso investidor, o Bitcoin deve ser visto como uma classe de ativos em escala global, não apenas como uma ferramenta de investimento. Scaramucci fez a seguinte declaração em sua avaliação: "Você tem que perguntar: O Bitcoin é uma classe de ativos? Se a resposta for 'sim', então sua capitalização de mercado deve atingir o mesmo nível que o ouro. Nesse caso, grandes investidores institucionais adicionarão Bitcoin aos seus portfólios assim como fariam com o ouro." Scaramucci destacou a distribuição global do Bitcoin, argumentando que ele tem uma base de propriedade muito mais ampla do que apenas empresas americanas ou ações do S&P 500. Esta característica, disse ele, solidificará ainda mais o lugar do Bitcoin em portfólios de investimento no futuro. O renomado investidor afirmou que considera os níveis de preço atuais baixos, dizendo: "Se metade ou mais dos investidores continuarem a ver o Bitcoin como uma classe de ativos, as compras e alocações de portfólio continuarão. Neste caso, $200.000 permanece muito baixo para o Bitcoin. Um nível mais próximo do seu verdadeiro valor seria $500.000." *Isto não é aconselhamento de investimento. Siga nossa conta do Telegram e Twitter agora para notícias exclusivas, análises e dados on-chain! Fonte: https://en.bitcoinsistemi.com/millionaire-anthony-scaramucci-says-200000-is-way-too-low-for-bitcoin-reveals-his-own-prediction/
BitcoinEthereumNews
2025/09/21 17:20
Ponte Shibarium permanece congelada após hack de $2,3M, plano de recuperação incerto
O post Cadeia Cross-Chain do Shibarium Permanece Congelada Após Hack de $2,3M, Plano de Recuperação Incerto apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Blockchain 21 de setembro de 2025 | 12:18 Shibarium, a blockchain de camada 2 intimamente ligada ao Shiba Inu, permanece offline semanas após sofrer um grande hack. O desenvolvedor Kaal Dhairya confirmou que a ponte para Ethereum ainda está suspensa, deixando os utilizadores impossibilitados de transferir fundos de volta para a rede principal. A equipa não definiu uma data para reabertura, enfatizando que verificações de segurança e verificação vêm antes da velocidade. A violação ocorreu em 12 de setembro e foi primeiramente sinalizada pela empresa de segurança PeckShield. Os atacantes exploraram vulnerabilidades do validador, ganhando controle de 10 das 12 chaves e usando-as para aprovar transações fraudulentas. Isso permitiu que eles desviassem aproximadamente $2,3 milhões em ativos, incluindo ETH, SHIB e ROAR. A equipa do Shiba Inu posteriormente validou as descobertas, chamando o incidente de uma das interrupções mais graves na história do projeto. Desde então, os desenvolvedores adotaram uma estratégia de comunicação cautelosa. Atualizações estão sendo compartilhadas apenas através de canais oficiais, enquanto detalhes sensíveis estão sendo retidos para evitar dar vantagem ao atacante. O foco agora é na contenção e no reforço da segurança do sistema para garantir que um exploit semelhante não possa acontecer novamente. Uma das maiores incertezas envolve a recuperação de ativos. Dhairya disse que as discussões estão em curso, mas nenhum plano foi finalizado. Se os fundos não puderem ser recuperados através de investigações ou programas de recompensa, alternativas como sacar do tesouro, queimar tokens ou recorrer a reservas de seguro estão sendo consideradas. Qualquer proposta precisaria de aprovação da comunidade antes da implementação. Para investidores e detentores de tokens, o encerramento prolongado do Shibarium está levantando questões sobre confiança e estabilidade. O incidente ocorre em um momento em que projetos de camada 2 estão sob crescente escrutínio, e o resultado da resposta do Shiba Inu poderia influenciar como seu ecossistema é percebido no mercado mais amplo. A informação fornecida neste artigo é para fins educacionais...
BitcoinEthereumNews
2025/09/21 17:19
Monero equilibra privacidade, DOT expande cadeias, e a pré-venda de BullZilla surge na corrida pelo que é a próxima meme coin com potencial de 100x
E se o setor mais imprevisível do mercado cripto também pudesse entregar os seus maiores vencedores? Meme coins, frequentemente descartadas como novidade, têm repetidamente surpreendido os mercados com grandes recuperações. No entanto, a sua volatilidade também abalou muitos investidores, deixando tanto medo quanto entusiasmo em igual medida. Nas últimas 24 horas, Monero caiu ligeiramente enquanto Polkadot [...]
Coinstats
2025/09/21 16:30
De $3 para $100? Ou será o Layer Brett a alternativa de 150x?
O post De $3 Para $100? Ou Será o Layer Brett A Alternativa de 150x? apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Notícias Cripto 21 de setembro de 2025 | 11:10 O mercado cripto está sempre dividido entre os players estabelecidos e a próxima grande novidade. Neste momento, o preço do XRP está novamente nas manchetes, mas não é o único token no radar das pessoas. Um novo desafiante, Layer Brett, está ganhando destaque. Construído como um projeto de Layer 2 do Ethereum, este meme token traz energia viral e velocidade real de blockchain. A sua pré-venda de cripto está ativa a apenas $0,0058, já arrecadando mais de $38m. Olhando para o histórico do XRP vs o novo começo do Layer Brett O XRP existe há anos, atingindo uma máxima histórica de $3,84 em 2018 antes de experimentar flutuações devido a processos judiciais e mudanças regulatórias. Recentemente, o preço do XRP tem estado mais estável (cerca de $3,00), com a pressão de venda das whales diminuindo e alguns analistas vendo espaço para crescimento. Em contraste, o Layer Brett não tem histórico de negociação. É exatamente por isso que os compradores iniciais estão entusiasmados. É uma tela em branco com enorme potencial de valorização. Como uma criptomoeda promissora de baixa capitalização, o LBRETT oferece um ponto de entrada raro antes do início do hype das listagens em exchanges públicas. Tecnologias diferentes, objetivos diferentes Os dois tokens não poderiam ser mais diferentes. O XRP funciona no XRP Ledger, impulsionando pagamentos transfronteiriços e até sendo adotado pela primeira plataforma de crédito on-chain do Brasil. Seu caso de uso é claro: acelerar transferências internacionais de dinheiro. O Layer Brett, por outro lado, foi projetado para tornar o Ethereum mais rápido. Processa transações off-chain, reduzindo as taxas de gas para centavos enquanto mantém a segurança on-chain. Esta eficiência alimenta seu ecossistema de staking, onde os participantes iniciais podem bloquear tokens para recompensas de cerca de 670% de APY. Com um fornecimento de 10 bilhões de tokens e distribuição transparente, o sistema é construído tanto para escala quanto para recompensas comunitárias. Sentimento de mercado e foco na comunidade Investidores institucionais continuam a investir em XRP, e o lançamento de produtos de rendimento para detentores poderia atrair...
BitcoinEthereumNews
2025/09/21 16:10
Instituições agora controlam quase um quarto do suprimento disponível de Bitcoin
O post Instituições Agora Controlam Quase um Quarto do Suprimento Disponível de Bitcoin apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin 21 de setembro de 2025 | 11:00 Novos dados do BitcoinTreasuries revelam o quão concentrada se tornou a propriedade de Bitcoin entre instituições. De acordo com os dados, cerca de 3,74 milhões de BTC — quase 18% de todas as moedas em circulação — estão agora nas mãos de empresas, fundos, governos e outras organizações. A maior parte pertence a ETFs e empresas de capital aberto, que expandiram rapidamente suas participações desde que os EUA aprovaram ETFs de Bitcoin à vista no início deste ano. No total, sabe-se que 332 entidades mantêm reservas: 192 empresas públicas, 44 fundos, 68 empresas privadas, 13 governos, 11 projetos DeFi e quatro grandes custodiantes ou corretoras. Participação no Fornecimento Disponível Quando ajustado para moedas que provavelmente nunca se moverão — incluindo os estimados 1,1 milhão de BTC minerados por Satoshi Nakamoto e até 3,7 milhões que se acredita estarem perdidos — a propriedade institucional representa cerca de 23-25% do fornecimento efetivo. Distribuição Global Os Estados Unidos lideram o grupo, com 118 entidades relatando reservas de Bitcoin. O Canadá vem em seguida com 43, seguido pelo Reino Unido (21), Japão (12) e Hong Kong (12). Juntos, esses países dominam o panorama institucional da adoção de Bitcoin, tanto por meio de tesourarias corporativas quanto de produtos financeiros. Influência Crescente O aumento acentuado na propriedade institucional coincide com duas tendências: a chegada de ETFs regulamentados em grandes mercados e o surgimento de empresas de tesouraria de ativos digitais que gerenciam reservas de criptomoedas da mesma forma que as corporações lidam com dinheiro. A mudança acelerou em 2025, solidificando ainda mais o papel do Bitcoin como um ativo estratégico nas finanças globais. Com quase um quarto do fornecimento líquido agora em mãos institucionais, a trajetória do Bitcoin está cada vez mais ligada às estratégias de empresas, fundos e até governos — levantando novas questões sobre o quão descentralizado o ecossistema realmente é. As informações fornecidas neste artigo são apenas para fins educacionais e...
BitcoinEthereumNews
2025/09/21 16:01
Senadora Cynthia Lummis propõe plano massivo de Bitcoin para resolver a dívida de trilhões de dólares dos EUA
A publicação "Senadora Cynthia Lummis Propõe Plano Massivo de Bitcoin para Lidar com a Dívida Trilionária dos EUA" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A senadora dos EUA Cynthia Lummis apresentou uma proposta notável para lidar com os problemas fiscais de longo prazo da nação. De acordo com Lummis, se os Estados Unidos mantivessem 1 milhão de Bitcoins (BTC) como reserva estratégica por 20 anos, poderia eliminar metade da dívida nacional de 37 trilhões de dólares. Lummis afirmou que o processo poderia ser acelerado, dizendo que o primeiro passo poderia ser dado com ativos digitais apreendidos mantidos pelo Serviço de Marshals dos EUA. Ela argumentou que esses ativos poderiam ser o ponto de partida para uma "Reserva estratégica de Bitcoin", acrescentando que, com o tempo, outros ativos poderiam ser convertidos em Bitcoin e acumulados na reserva. Segundo a senadora, algumas dessas etapas poderiam ser implementadas dentro dos poderes presidenciais existentes sem exigir nova legislação. No entanto, Lummis disse que um quadro legal deve ser estabelecido para segurança de longo prazo: "Legislar uma reserva estratégica de Bitcoin é crucial porque não pode ser facilmente eliminada pelas políticas de futuros presidentes." Lummis afirmou que o objetivo é coletar 1 milhão de Bitcoins, ou cerca de 5% do suprimento total, e mantê-los por 20 anos. De acordo com Lummis, se essa visão for realizada, poderia apagar metade da dívida nacional dos EUA. *Isto não é aconselhamento de investimento. Siga nossa conta do Telegram e Twitter agora para notícias exclusivas, análises e dados on-chain! Fonte: https://en.bitcoinsistemi.com/senator-cynthia-lummis-proposes-massive-bitcoin-plan-to-address-the-uss-trillion-dollar-debt/
BitcoinEthereumNews
2025/09/21 15:38
Solana, Hyperliquid, Chainlink, Dogecoin e Zexpire tornam-se as escolhas de criptomoedas imprescindíveis para 2025
Analistas citam a atividade acelerada da rede, comunidades de desenvolvedores em expansão e uma lista crescente de parcerias institucionais como os principais fatores que elevam [...] A publicação Solana, Hyperliquid, Chainlink, Dogecoin e Zexpire tornam-se as escolhas de Criptomoeda imperdíveis de 2025 apareceu primeiro no Coindoo.
Coindoo
2025/09/21 15:30
Neurolov junta-se à Novastro para combinar RWAs tokenizados com computação de IA descentralizada
O post Neurolov Junta-se à Novastro Para Combinar RWAs Tokenizados Com Computação Descentralizada de IA apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Neurolov, uma plataforma descentralizada de computação de IA e marketplace de GPU, estabeleceu parceria com a Novastro, um ecossistema blockchain, para disponibilizar RWAs on-chain. A parceria visa conectar os ativos reais (RWAs) e a computação descentralizada liderada pela comunidade. Conforme revelado pela Neurolov no seu anúncio oficial nas redes sociais, o principal objetivo deste desenvolvimento é avançar o setor de RWA com recursos de computação liderados por IA. Além disso, a iniciativa também está focada em ampliar a adoção dos tokens $XNL e $NLOV. ⚡ Grandes Notícias para a Comunidade ⚡ Estamos oficialmente em parceria com @Novastro_xyz para conectar Computação Impulsionada pela Comunidade + Finanças RWA. Juntos estamos:✔️ Potencializando ativos reais tokenizados com computação de IA descentralizada✔️ Expandindo a adoção de $NLOV + $XNL em múltiplas cadeias… pic.twitter.com/rvzOW2L9TB — Neurolov (@neurolov) 20 de setembro de 2025 Aliança Neurolov x Novastro Combina IA Descentralizada e IA Tokenizada A parceria entre Neurolov e Novastro leva em consideração a fusão da computação de IA descentralizada impulsionada pela comunidade e as finanças RWA. Assim, espera-se que este movimento estabeleça um precedente robusto para a combinação de finanças tokenizadas e IA descentralizada dentro do ecossistema blockchain em rápida evolução. Com isso, o desenvolvimento aproveita as funcionalidades de computação descentralizada da Neurolov com a expertise da Novastro em RWAs tokenizados. Esta sinergia inclusiva beneficia-se dos pontos fortes de ambas as plataformas para fornecer infraestrutura escalável, facilitando usuários, investidores e desenvolvedores. Capacitando Inventores e Comunidade com Integração RWA-IA De acordo com a Neurolov, a colaboração com a Novastro reforça a abordagem centrada na comunidade. Assim, ao combinar a infraestrutura de computação descentralizada com as finanças tokenizadas de próxima geração, os colaboradores pretendem fortalecer os clientes com modelos de ganhos equilibrados, além de impulsionar o crescimento do ecossistema a longo prazo. Simultaneamente, a iniciativa foi projetada para minimizar as barreiras de participação, permitindo que investidores institucionais e de varejo utilizem novos caminhos de geração de renda. Umair Younas é um escritor de conteúdo relacionado a criptomoedas vinculado a este trabalho desde 2019. Aqui, no Blockchainreporter, ele atua como...
BitcoinEthereumNews
2025/09/21 15:05
CEO da Tether: Toyota, BYD e Yamaha aceitam pagamentos em USDT na Bolívia
A PANews noticiou em 21 de setembro que o CEO da Tether, Paolo Ardoino, publicou no Twitter que a Toyota, BYD e Yamaha agora aceitam pagamentos em USDT na Bolívia. Ele afirmou que o USDT tornou-se o "dólar digital" para centenas de milhões de pessoas em mercados emergentes.
PANews
2025/09/21 14:28
Exchange descentralizada (DEX) da Solana vê tokens meme desaparecerem enquanto negociação de Stablecoin aumenta
A DEX da Solana vê o comércio de tokens meme diminuir drasticamente enquanto o volume de negociação de stablecoins aumenta, marcando uma grande mudança no mercado.
Crypto News Flash
2025/09/21 14:26
