De $3 para $100? Ou será o Layer Brett a alternativa de 150x?

21 de setembro de 2025 | 11:10 O mercado cripto está sempre dividido entre os players estabelecidos e a próxima grande novidade. Neste momento, o preço do XRP está novamente nas manchetes, mas não é o único token no radar das pessoas. Um novo desafiante, Layer Brett, está ganhando destaque. Construído como um projeto de Layer 2 do Ethereum, este meme token traz energia viral e velocidade real de blockchain. A sua pré-venda de cripto está ativa a apenas $0,0058, já arrecadando mais de $38m. Olhando para o histórico do XRP vs o novo começo do Layer Brett O XRP existe há anos, atingindo uma máxima histórica de $3,84 em 2018 antes de experimentar flutuações devido a processos judiciais e mudanças regulatórias. Recentemente, o preço do XRP tem estado mais estável (cerca de $3,00), com a pressão de venda das whales diminuindo e alguns analistas vendo espaço para crescimento. Em contraste, o Layer Brett não tem histórico de negociação. É exatamente por isso que os compradores iniciais estão entusiasmados. É uma tela em branco com enorme potencial de valorização. Como uma criptomoeda promissora de baixa capitalização, o LBRETT oferece um ponto de entrada raro antes do início do hype das listagens em exchanges públicas. Tecnologias diferentes, objetivos diferentes Os dois tokens não poderiam ser mais diferentes. O XRP funciona no XRP Ledger, impulsionando pagamentos transfronteiriços e até sendo adotado pela primeira plataforma de crédito on-chain do Brasil. Seu caso de uso é claro: acelerar transferências internacionais de dinheiro. O Layer Brett, por outro lado, foi projetado para tornar o Ethereum mais rápido. Processa transações off-chain, reduzindo as taxas de gas para centavos enquanto mantém a segurança on-chain. Esta eficiência alimenta seu ecossistema de staking, onde os participantes iniciais podem bloquear tokens para recompensas de cerca de 670% de APY. Com um fornecimento de 10 bilhões de tokens e distribuição transparente, o sistema é construído tanto para escala quanto para recompensas comunitárias. Sentimento de mercado e foco na comunidade Investidores institucionais continuam a investir em XRP, e o lançamento de produtos de rendimento para detentores poderia atrair...