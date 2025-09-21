2025-10-13 Monday

Notícias sobre criptomoedas

Vitalik Buterin: DeFi de Baixo Risco Poderia Ser o Momento "Pesquisa" da Ethereum

O post Vitalik Buterin: DeFi de Baixo Risco Poderia Ser o Momento "Pesquisa" do Ethereum apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O cofundador do Ethereum, Vitalik Buterin, argumentou em um post de blog em 21 de setembro de 2025, que finanças descentralizadas (DeFi) de "baixo risco" poderiam se tornar para o Ethereum o que a pesquisa foi para o Google, fornecendo o principal motor de receita sustentável enquanto preserva os objetivos culturais e técnicos mais amplos da plataforma. Buterin define DeFi de baixo risco como primitivas de pagamento e poupança, empréstimos totalmente garantidos e sintéticos [...] Fonte: https://news.bitcoin.com/vitalik-buterin-low%E2%80%91risk-defi-could-be-ethereums-search-moment/
BitcoinEthereumNews2025/09/21 18:53
Melhor cripto para comprar agora: Detentores de Pepe e Shiba Inu estão a vender para comprar esta nova moeda viral

Ao procurar a melhor cripto para comprar agora, muitos investidores estão a olhar para além das meme coins estabelecidas como Pepe e Shiba Inu. A necessidade de ter mais do que apenas memes levou-os ao Layer Brett (LBRETT), causando agitação com a sua pré-venda cripto em curso. Fundindo a energia viral da cultura meme com o robusto [...] O post Melhor Cripto Para Comprar Agora: Detentores de Pepe e Shiba Inu Estão a Vender Para Comprar Esta Nova Moeda Viral apareceu primeiro no Blockonomi.
Blockonomi2025/09/21 18:30
Previsão do preço da Ripple: Queda do XRP aproveitada pelas baleias – Mas não tão rápido como este L2 de ETH com ganhos de 13.000%

As baleias de XRP continuam comprando quedas, mas sua valorização é lenta. O pré-lançamento de Layer Brett a $0,0058, staking com APY de 670%, e a velocidade da L2 da Ethereum conferem-lhe um potencial de 100x muito maior para 2025.
Blockchainreporter2025/09/21 18:30
Dispare para a riqueza: 6 melhores criptomoedas para observar em 2025 – Garanta antes que a porta se feche

Estarão as meme coins certas a moldar o futuro da riqueza digital? Com os mercados de criptomoedas a expandirem-se rapidamente, selecionar moedas que combinem forte utilidade, suporte da comunidade virtual e potenciais recompensas está a tornar-se cada vez mais crítico. Os investidores questionam-se sobre como identificar projetos que possam proporcionar ganhos significativos e benefícios tangíveis. Poderá o próximo token viral elevar as carteiras [...] O post Disparo para a Riqueza: 6 Melhores Criptos para Observar em 2025 - Garanta Antes que a Porta se Feche apareceu primeiro no Live Bitcoin News.
LiveBitcoinNews2025/09/21 18:15
Finary garante financiamento de 25 milhões de euros para melhorar a integração de criptomoeda

O post Finary Garante €25M de Financiamento para Melhorar a Integração de Criptomoeda apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Pontos-chave: O Financiamento Série A de €25M da Finary liderado pela PayPal Ventures impulsiona ofertas de criptomoeda. Integra ainda mais BTC, ETH e altcoins na sua plataforma. 600.000 utilizadores beneficiam de ferramentas financeiras expandidas e funcionalidades de IA. A Finary, uma startup fintech sediada em Paris, garantiu €25 milhões em Financiamento Série A, liderado pela PayPal Ventures, incorporando capacidades de investimento em criptomoeda nos seus serviços de gestão de ativos. Este financiamento permite à Finary expandir operações europeias, melhorar o seu portfólio de criptomoeda e aproveitar ferramentas de IA na gestão de ativos, potencialmente aumentando o envolvimento no mercado cripto. Finary Garante €25M para Adoção Melhorada de Criptomoeda na Europa A conclusão da ronda de Financiamento Série A de €25 milhões da Finary marca um progresso significativo na sua jornada financeira, reforçada pelo investimento estratégico da PayPal Ventures e outros. Os fundadores da startup, Mounir Laggoune e Julien Blancher, lideram esforços para fornecer serviços de gestão de ativos mais inclusivos, notavelmente através de integrações melhoradas de ativos digitais. Esta iniciativa de financiamento indica um forte compromisso para melhorar as opções de investimento em criptomoeda, abrindo caminho para um acesso financeiro mais amplo e inclusão para utilizadores em toda a Europa. As implicações deste financiamento avançam a capacidade da Finary de crescer as suas operações e melhorar ferramentas de gestão de ativos impulsionadas por IA, incluindo a integração de investimentos em criptomoeda como BTC, ETH e altcoins selecionadas. Esta iniciativa visa expandir as ferramentas financeiras disponíveis para a sua base de utilizadores, agora crescendo para além de 600.000. Ao oferecer acesso mais amplo aos principais ativos de criptomoeda, a Finary melhora tanto os portfólios de gestão de ativos de retalho como privados. Respostas do mercado de especialistas reconhecem o interesse estratégico da PayPal Ventures na convergência fintech-cripto. Citações de Ian, parceiro na PayPal Ventures, enfatizam a sua dedicação ao bem-estar financeiro enquanto "PayPal está num poderoso ponto de inflexão". Isto sublinha a visão do mercado de que a ronda de financiamento da Finary potencia um crescimento substancial na adoção e uso de criptomoedas em plataformas de gestão de ativos. Ferramentas Cripto Preparadas para Crescimento em Meio a Forte Suporte do Mercado Sabia? O PayPal em 2020...
BitcoinEthereumNews2025/09/21 18:12
Ethereum (ETH) espelha a ação de preço de 2021 enquanto os touros visam $10.000 até 2026

O post Ethereum (ETH) Espelha a Ação de Preço de 2021 Enquanto os Bulls Visam $10.000 até 2026 apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Semilore Faleti é um escritor de criptomoedas especializado no campo do jornalismo e criação de conteúdo. Embora tenha começado a escrever sobre vários assuntos, Semilore logo descobriu um talento para desvendar as complexidades e minúcias do intrigante mundo das blockchains e criptomoedas. Semilore é atraído pela eficiência dos ativos digitais em termos de armazenamento e transferência de valor. Ele é um defensor ferrenho da adoção de criptomoedas, pois acredita que podem melhorar a digitalização e transparência dos sistemas financeiros existentes. Em dois anos de escrita ativa sobre cripto, Semilore cobriu múltiplos aspectos do espaço de ativos digitais, incluindo blockchains, finanças descentralizadas (DeFi), staking, tokens não fungíveis (NFT), regulamentações e atualizações de rede, entre outros. Nos seus primeiros anos, Semilore aperfeiçoou suas habilidades como redator de conteúdo, criando artigos educacionais que atendiam a um público amplo. Seus textos eram particularmente valiosos para indivíduos novos no espaço cripto, oferecendo explicações perspicazes que desmistificavam o mundo das moedas digitais. Semilore também criou peças para usuários veteranos de cripto, garantindo que estivessem atualizados com as mais recentes blockchains, aplicações descentralizadas e atualizações de rede. Esta base na escrita educacional continuou a informar seu trabalho, garantindo que seu trabalho atual permaneça acessível, preciso e informativo. Atualmente na NewsBTC, Semilore dedica-se a reportar as últimas notícias sobre ação de preço de criptomoedas, desenvolvimentos on-chain e atividade de baleias. Ele também cobre as mais recentes análises de tokens e previsões de preço por especialistas de mercado de topo, fornecendo assim aos leitores informações potencialmente perspicazes e acionáveis. Através da sua pesquisa meticulosa e estilo de escrita envolvente, Semilore esforça-se para se estabelecer como uma fonte confiável no campo do jornalismo cripto para informar e educar seu público sobre as últimas tendências e desenvolvimentos no mundo em rápida evolução dos ativos digitais. Fora do seu trabalho, Semilore possui outras paixões como todos os indivíduos. Ele...
BitcoinEthereumNews2025/09/21 18:02
Explorando a Ascensão da Ozak AI no Mercado de Tokens de IA de 2025

Introdução à Ascensão de Mercado da Ozak AI Iniciando a sua jornada na arena das criptomoedas, a pré-venda da Ozak AI demonstrou uma trajetória de preços impressionante, com o seu valor aumentando de apenas $0,001 para $0,012 em várias etapas, culminando em ganhos de mais de 1.100% para os apoiadores iniciais. A Ozak AI vendeu impressionantemente mais de 914 milhões de tokens, acumulando mais de $3,3 milhões. Esta ascensão posiciona o token $OZ para ganhos futuros significativos, potencialmente atingindo um preço de listagem pública de $1, marcando um potencial aumento de mais de 20.000% desde as suas fases iniciais. Uma Comparação dos Principais Tokens de IA 1. A Nova Aliança de Superinteligência Artificial (ASI) As entidades recentemente fundidas—SingularityNET, Fetch.ai e Ocean Protocol—deram origem à Artificial Superintelligence Alliance (ASI), negociando a aproximadamente $0,6475. Esta fusão estratégica visa melhorar a eficiência operacional e a presença no mercado. 2. Inovações com o Story Protocol (IP) O Story Protocol continua sendo uma plataforma notável no espaço de criação narrativa descentralizada, com seu token IP negociando a $12,40. O protocolo continua a ganhar força, refletindo um crescimento robusto de 16,45% recentemente. 3. Desenvolvimentos no NEAR Protocol (NEAR) O NEAR Protocol tem subido constantemente, com preço de $3,12, o que representa um ligeiro aumento, consolidando a sua posição no mercado. 4. O Crescente Apelo da Render Network (RENDER) A Render Network, auxiliando significativamente a indústria de renderização 3D ao aproveitar recursos GPU descentralizados, está se saindo bem no mercado, com preços em torno de $4,00. Vantagem Estratégica e Perspectivas Futuras da Ozak AI A Ozak AI não só se destaca devido ao seu desempenho de mercado, mas também através da sua integração inovadora de IA com redes descentralizadas. As parcerias estratégicas da plataforma, incluindo colaborações com a Hive Intel e SINT para inteligência de mercado e soluções de negociação baseadas em IA, garantem ainda mais a sua vantagem competitiva. Considerações Finais O mercado de tokens de IA está florescendo com potencial, destacado pela rápida ascensão da Ozak AI e fase de pré-venda bem-sucedida. Enquanto concorrentes como ASI, IP, RENDER e NEAR apresentam opções viáveis, a estratégia abrangente e os ganhos robustos da Ozak AI a posicionam como uma escolha preferida para muitos investidores em 2025. Descubra mais sobre a Ozak AI e suas ofertas únicas visitando: Site Oficial: https://ozak.ai/ Twitter/X: https://x.com/OzakAGI Telegram: https://t.me/OzakAGI Aviso Legal: Este é um artigo patrocinado e serve apenas para fins informativos. Não reflete as opiniões da Bitzo, nem se destina a ser usado como aconselhamento jurídico, fiscal, de investimento ou financeiro.
Coinstats2025/09/21 17:36
Interesse institucional em BTC cresce enquanto CME atinge um recorde

O preço do Bitcoin está hoje em $116.000, um ligeiro aumento de 0,3% nas últimas 24 horas. Mas enquanto o preço ainda está abaixo do seu pico histórico, há algo que está a quebrar recordes: o número de opções em aberto na CME (Chicago Mercantile Exchange) nunca esteve tão... A mensagem Interesse institucional em BTC cresce enquanto CME atinge um recorde apareceu primeiro em Blockchain Stories.
Coinstats2025/09/21 17:22
Projeto de lei sobre a estrutura do mercado de criptomoedas: senadores democratas incentivam autoria bipartidária

Após o Comité Bancário do Senado ter avançado com a legislação liderada pelo GOP sobre a estrutura do mercado cripto, um número crescente de senadores Democratas apresentou-se para exigir a oportunidade de contribuir ativamente para uma das regulamentações de ativos digitais potencialmente mais importantes. Este desenvolvimento surge enquanto o quadro regulatório cripto permanece no centro das atenções no Congresso dos EUA, [...]
Bitcoinist2025/09/21 15:00
O Guia do Geek para Experimentação em ML

Utilizamos conjuntos de dados tabulares originalmente do OpenML e compilados num conjunto de conjuntos de dados de referência da equipa Inria-Soda no HuggingFace. Treinamos com 28.855 amostras de treino e testamos nas restantes 9.619 amostras. Todos os MLPs são treinados com um tamanho de lote de 64, 64, e 0,0005, e estudamos 3 camadas de 100 neurónios cada. Definimos aqui as seis principais métricas utilizadas no nosso trabalho.
Hackernoon2025/09/21 13:47
