2025-10-13 Monday

Carteiras de Baleias de Bitcoin adicionam 7,3 mil milhões de dólares em setembro enquanto ETH e SOL registam acumulação aumentada

Carteiras de baleias de Bitcoin adicionaram 7,3 mil milhões de dólares em setembro, com Ethereum e Solana também a registarem um aumento na acumulação. Analistas observam altcoins como uma criptomoeda promissora.
Blockchainreporter2025/09/21 22:00
BitcoinEthereumNews2025/09/21 21:25
Observação do preço do Bitcoin: Intervalo apertado sinaliza Ruptura ou queda iminente

O post Bitcoin Price Watch: Intervalo Apertado Sinaliza Ruptura ou Queda Iminente apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Bitcoin foi negociado a $115.733 em 21 de setembro de 2025, com uma capitalização de mercado de $2,30 trilhões e um volume de negociação de 24 horas de $19,24 bilhões. A ação do preço do dia permaneceu confinada dentro de um estreito intervalo intradia entre $115.426 e $116.154, refletindo consolidação em meio ao enfraquecimento do momentum em vários períodos de tempo.
BitcoinEthereumNews2025/09/21 20:59
Top 3 criptomoedas ocultas preparadas para ganhos de 8.880%, uma impulsionada pela cultura Meme-to-Earn

Explore a posição atual de AVAX e XRP e por que MAGAX está a emergir como uma das principais pré-vendas de meme-to-earn com potencial para retornos massivos—o acesso antecipado é importante.
Blockchainreporter2025/09/21 20:30
BitcoinEthereumNews2025/09/21 20:25
Grande Semana para os Dados Económicos dos E.U.A.

A publicação Grande Semana para os Dados Económicos dos EUA apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Esta semana está a revelar-se crucial para os mercados financeiros, com uma série de indicadores económicos chave dos EUA prestes a serem divulgados, incluindo comentários do Presidente da Reserva Federal Jerome Powell, relatórios PMI, dados do PIB, pedidos de subsídio de desemprego e o Índice de Preços PCE Core. Juntas, estas atualizações fornecerão novos sinais sobre o estado da economia americana e poderão influenciar fortemente o sentimento dos investidores em ações, obrigações e cripto. A semana começa na terça-feira com o discurso de Powell, observado de perto por pistas sobre a futura política monetária, juntamente com novos dados sobre atividade de serviços e manufatura. Os traders estarão à procura de sinais de resiliência económica ou desaceleração, o que poderia alterar as expectativas em torno dos cortes nas taxas. Na quinta-feira, a atenção volta-se para os números do PIB do segundo trimestre e os pedidos semanais de subsídio de desemprego. Uma leitura do PIB mais forte do que o esperado pode reforçar a visão de que a economia está a aguentar-se, potencialmente dando à Fed menos margem para flexibilizar a política. Por outro lado, um crescimento mais fraco ou aumento nos pedidos de subsídio de desemprego poderia levantar preocupações sobre uma desaceleração e empurrar o banco central para uma postura mais dovish. A divulgação mais importante chega na sexta-feira com o Índice de Preços PCE Core, o indicador de inflação preferido da Fed. Se a inflação mostrar sinais de arrefecimento, ativos de risco como Bitcoin e Ethereum poderiam beneficiar das crescentes expectativas de cortes nas taxas. No entanto, se a inflação permanecer persistente, os mercados podem precificar taxas mais altas por mais tempo, pesando sobre setores sensíveis à liquidez, incluindo cripto. Para o mercado de criptomoedas, os dados desta semana podem ser decisivos. Os investidores frequentemente tratam o Bitcoin como uma proteção contra a inflação, mas também como um ativo impulsionado pela liquidez que prospera em condições monetárias mais flexíveis. Uma leitura dovish dos dados pode apoiar o impulso do Bitcoin acima dos níveis de resistência chave, enquanto leituras de inflação mais fortes poderiam desencadear volatilidade e correções.
BitcoinEthereumNews2025/09/21 20:22
Grande semana para os dados económicos dos EUA – O que isso pode significar para a Criptomoeda

Juntos, estes dados atualizados fornecerão novos sinais sobre o estado da economia americana e poderão influenciar fortemente o sentimento dos investidores
Coindoo2025/09/21 20:03
Jogadores de Axie Infinity mudam o foco para a oportunidade de pré-venda de criação de riqueza da XRP Tundra

O post Jogadores de Axie Infinity Mudam o Foco para a Oportunidade de Pré-venda de Construção de Riqueza do XRP Tundra apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Axie Infinity ajudou a definir o modelo play to earn em criptomoedas. Ao combinar NFTs, gameplay (mecânica de jogo) e recompensas tokenizadas, atraiu milhões de jogadores em todo o mundo e inspirou inúmeros imitadores. Mesmo com o valor de mercado do Axie tendo flutuado, sua comunidade permaneceu entre as mais leais e ativas nos jogos Web3, constantemente avaliando novas oportunidades que prometem tanto engajamento cultural quanto vantagens financeiras. Em 2025, Axie continua a lançar novo conteúdo, incluindo o desenvolvimento de "Atia's Legacy", expansões para a gameplay de terras e estruturas lideradas por guildas que aprofundam o envolvimento da comunidade. No entanto, os mesmos jogadores e guildas que antes se concentravam apenas nas recompensas do jogo estão ampliando seu escopo. Muitos agora estão examinando pré-vendas como XRP Tundra, que introduz mecânicas transparentes, funcionalidade de rendimento e uma economia de token duplo que atrai investidores que buscam mais do que especulação. Uma Pré-venda Definida pela Clareza A pré-venda do XRP Tundra centra-se em uma oferta simples, mas distintiva. Os compradores adquirem TUNDRA-S, um token de utilidade e rendimento baseado em Solana, a um preço fixo de $0,01. Junto com cada compra, eles recebem alocações de TUNDRA-X, o token de governança e reserva emitido no XRP Ledger, gratuitamente. Para expandir ainda mais as participações, cada transação inclui um bônus de 19% em tokens, dando aos participantes iniciais alocações maiores do que apenas seu investimento base. O que diferencia o Tundra para os jogadores de Axie é seu preço de lançamento declarado. A equipe anunciou valores de listagem de $2,50 para TUNDRA-S e $1,25 para TUNDRA-X, reduzindo a incerteza que normalmente cerca as pré-vendas. Com 40% do fornecimento de TUNDRA-S alocado para rodadas de pré-venda, os apoiadores iniciais garantem uma parte significativa do projeto antes mesmo de chegar às exchanges. Para jogadores acostumados com sistemas de recompensa que mudam com a demanda do mercado, esse tipo de clareza antecipada é incomum e atraente.
BitcoinEthereumNews2025/09/21 19:40
$ASTER desencadeia debate com avaliação de $10B sobre potencial controlo de suprimento e manipulação de mercado

$ASTER está a enfrentar controvérsia sobre a avaliação de $10B com fornecimento controlado e baixo volume, o que desencadeou debate sobre manipulação de mercado e utilidade das altcoins.
Blockchainreporter2025/09/21 19:00
Hayes prevê 'apenas subida' para cripto, preocupações com a fila de saída do staking de ETH: Hodler's Digest, 14 – 20 de setembro

Arthur Hayes prevê que a liquidez fluirá para os mercados assim que o Tesouro dos EUA atingir seu objetivo, notícias de Vitalik Buterin e mais: Resumo do Hodler O cofundador do Ethereum, Vitalik Buterin, finalmente abordou algumas preocupações sobre o aumento da fila de saída do staking do Ethereum, que agora cresceu para 45 dias. Sua resposta veio depois que o chefe de DeFi da Galaxy Digital, Michael Marcantonio, chamou o comprimento da fila de saída de preocupante em postagens no X e comparou-o com Solana, que requer apenas dois dias para fazer unstake. Ele já apagou as postagens. "Não está claro como uma rede que leva 45 dias para devolver ativos pode servir como um candidato adequado para impulsionar a próxima era dos mercados de capital globais", acrescentou.
Coinstats2025/09/21 18:11
Notícias em alta

Mais

Quatro.Meme: A emissão de novo token requer um depósito de 0,01 BNB, aplicável ao modo Meme Rush e modo regular

Uma baleia com uma posição long de 25x em ETH já obteve um lucro de $4,335 milhões

Nas últimas 24 horas, a liquidação de contratos em toda a rede foi de US$683 milhões, com posições long e short explodindo.

BlockchainFX lidera as melhores pré-vendas de criptomoedas enquanto Nexchain e Lightchain juntam-se ao impulso de Uptober

Na última hora, a liquidação de toda a rede totalizou 116 milhões de dólares, principalmente devido a posições short.