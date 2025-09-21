Jogadores de Axie Infinity mudam o foco para a oportunidade de pré-venda de criação de riqueza da XRP Tundra
O post Jogadores de Axie Infinity Mudam o Foco para a Oportunidade de Pré-venda de Construção de Riqueza do XRP Tundra apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Axie Infinity ajudou a definir o modelo play to earn em criptomoedas. Ao combinar NFTs, gameplay (mecânica de jogo) e recompensas tokenizadas, atraiu milhões de jogadores em todo o mundo e inspirou inúmeros imitadores. Mesmo com o valor de mercado do Axie tendo flutuado, sua comunidade permaneceu entre as mais leais e ativas nos jogos Web3, constantemente avaliando novas oportunidades que prometem tanto engajamento cultural quanto vantagens financeiras. Em 2025, Axie continua a lançar novo conteúdo, incluindo o desenvolvimento de "Atia's Legacy", expansões para a gameplay de terras e estruturas lideradas por guildas que aprofundam o envolvimento da comunidade. No entanto, os mesmos jogadores e guildas que antes se concentravam apenas nas recompensas do jogo estão ampliando seu escopo. Muitos agora estão examinando pré-vendas como XRP Tundra, que introduz mecânicas transparentes, funcionalidade de rendimento e uma economia de token duplo que atrai investidores que buscam mais do que especulação.
Uma Pré-venda Definida pela Clareza
A pré-venda do XRP Tundra centra-se em uma oferta simples, mas distintiva. Os compradores adquirem TUNDRA-S, um token de utilidade e rendimento baseado em Solana, a um preço fixo de $0,01. Junto com cada compra, eles recebem alocações de TUNDRA-X, o token de governança e reserva emitido no XRP Ledger, gratuitamente. Para expandir ainda mais as participações, cada transação inclui um bônus de 19% em tokens, dando aos participantes iniciais alocações maiores do que apenas seu investimento base.
O que diferencia o Tundra para os jogadores de Axie é seu preço de lançamento declarado. A equipe anunciou valores de listagem de $2,50 para TUNDRA-S e $1,25 para TUNDRA-X, reduzindo a incerteza que normalmente cerca as pré-vendas. Com 40% do fornecimento de TUNDRA-S alocado para rodadas de pré-venda, os apoiadores iniciais garantem uma parte significativa do projeto antes mesmo de chegar às exchanges.
Para jogadores acostumados com sistemas de recompensa que mudam com a demanda do mercado, esse tipo de clareza antecipada é incomum e atraente.
Rendimento Além da Gameplay
Um dos principais atrativos do Axie Infinity sempre foi sua capacidade de transformar o tempo gasto...
BitcoinEthereumNews2025/09/21 19:40