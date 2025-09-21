Grande Semana para os Dados Económicos dos E.U.A.

A publicação Grande Semana para os Dados Económicos dos EUA apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Fintech 21 de setembro de 2025 | 15:03 Esta semana está a revelar-se crucial para os mercados financeiros, com uma série de indicadores económicos chave dos EUA prestes a serem divulgados, incluindo comentários do Presidente da Reserva Federal Jerome Powell, relatórios PMI, dados do PIB, pedidos de subsídio de desemprego e o Índice de Preços PCE Core. Juntas, estas atualizações fornecerão novos sinais sobre o estado da economia americana e poderão influenciar fortemente o sentimento dos investidores em ações, obrigações e cripto. A semana começa na terça-feira com o discurso de Powell, observado de perto por pistas sobre a futura política monetária, juntamente com novos dados sobre atividade de serviços e manufatura. Os traders estarão à procura de sinais de resiliência económica ou desaceleração, o que poderia alterar as expectativas em torno dos cortes nas taxas. Na quinta-feira, a atenção volta-se para os números do PIB do segundo trimestre e os pedidos semanais de subsídio de desemprego. Uma leitura do PIB mais forte do que o esperado pode reforçar a visão de que a economia está a aguentar-se, potencialmente dando à Fed menos margem para flexibilizar a política. Por outro lado, um crescimento mais fraco ou aumento nos pedidos de subsídio de desemprego poderia levantar preocupações sobre uma desaceleração e empurrar o banco central para uma postura mais dovish. A divulgação mais importante chega na sexta-feira com o Índice de Preços PCE Core, o indicador de inflação preferido da Fed. Se a inflação mostrar sinais de arrefecimento, ativos de risco como Bitcoin e Ethereum poderiam beneficiar das crescentes expectativas de cortes nas taxas. No entanto, se a inflação permanecer persistente, os mercados podem precificar taxas mais altas por mais tempo, pesando sobre setores sensíveis à liquidez, incluindo cripto. Para o mercado de criptomoedas, os dados desta semana podem ser decisivos. Os investidores frequentemente tratam o Bitcoin como uma proteção contra a inflação, mas também como um ativo impulsionado pela liquidez que prospera em condições monetárias mais flexíveis. Uma leitura dovish dos dados pode apoiar o impulso do Bitcoin acima dos níveis de resistência chave, enquanto leituras de inflação mais fortes poderiam desencadear volatilidade e correções. Por que isso importa para cripto? Porque os ativos digitais estão cada vez mais ligados às tendências macroeconómicas. Institucional...