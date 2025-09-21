DeFi de Baixo Risco: A Visão de Vitalik Buterin para a Aplicação Revolucionária do Ethereum
O post DeFi de Baixo Risco: A Visão de Vitalik Buterin para o Aplicativo Revolucionário do Ethereum apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Ethereum nunca careceu de ambição. Desde os seus primeiros dias, ostentava o ousado slogan de se tornar o "computador mundial". A rede Ethereum seria uma plataforma global e descentralizada onde os desenvolvedores poderiam construir tudo, desde redes sociais incensuráveis até mercados financeiros de próxima geração. No entanto, uma década depois, aquele "aplicativo revolucionário" que atrairia milhões, até bilhões, para a blockchain permaneceu teimosamente fora de alcance. Agora, em uma nova publicação sincera intitulada DeFi de baixo risco pode ser para o Ethereum o que a pesquisa foi para o Google, o criador do Ethereum, Vitalik Buterin, defende o catalisador da plataforma: DeFi de baixo risco. Pense menos em cassino cripto, apostando no preço do ETH, e mais no equivalente à pesquisa do Google. Algo universalmente útil, silenciosamente confiável e suficientemente fundamental para suportar todo um ecossistema económico. Fonte: Vitalik Buterin no X Ethereum: De Computador Mundial a Cavalo de Trabalho DeFi Foi uma grande jornada para a narrativa do Ethereum e o preço do ETH ao longo dos anos. No lançamento, o foco estava todo em contratos inteligentes e aplicações imparáveis, uma espécie de nova internet. Depois veio o boom das ICOs, que transformou o Ethereum numa máquina de captação de capital e atraiu ondas de calor regulatório. Por um tempo, NFTs e arte digital roubaram a narrativa. Então, o verão DeFi (e seus invernos subsequentes) cimentaram o papel do Ethereum como pipeline financeiro e local especulativo de cripto. Cada narrativa refletiu tanto genialidade quanto dores de crescimento; um testemunho de quão difícil é equilibrar inovação, adoção e princípio. No entanto, ao longo de todas essas mudanças, algo estava faltando: o tipo de aplicativo cotidiano que sobrevive muito depois que o hype diminui. Buterin argumenta que o Google tem muitos produtos incríveis, mas ainda são a pesquisa e os anúncios de pesquisa que pagam as contas. O que poderia servir a um propósito fundamental semelhante para o Ethereum e impulsionar o preço do ETH? Talvez, ele agora argumenta, não seja a mais recente loteria de meme coins, mas os bons e velhos empréstimos, stablecoins,...
BitcoinEthereumNews2025/09/21 22:01