Pesos pesados da Cripto juntam-se ao Painel Consultivo Global da CFTC – Detalhes

A publicação Pesos Pesados de Cripto Juntam-se ao Painel Consultivo Global da CFTC – Detalhes apareceu em BitcoinEthereumNews.com. Pesos Pesados de Cripto Juntam-se ao Painel Consultivo Global da CFTC – Detalhes | Bitcoinist.com Cadastre-se para o Nosso Boletim Informativo! Para atualizações e ofertas exclusivas, insira o seu e-mail. Christian, jornalista e editor com funções de liderança em meios de comunicação filipinos e canadianos, é movido pelo seu amor pela escrita e criptomoeda. Fora do trabalho, é um cozinheiro e cinéfilo constantemente intrigado pelo tamanho do universo. Este site utiliza cookies. Ao continuar a utilizar este site, está a dar consentimento para a utilização de cookies. Visite o nosso Centro de Privacidade ou Política de Cookies. Concordo Fonte: https://bitcoinist.com/crypto-heavyweights-join-cftcs-global-advisory-panel-details/
2025/09/21 23:44
XRP poderia atingir $2.500, CEO Claver analisa os fatores-chave

TLDR Jake Claver, CEO da Digital Ascension Group, acredita que o XRP poderia atingir $2.500 com os eventos macroeconómicos globais adequados. Claver enfatiza que um potencial choque de fornecimento, em vez da capitalização de mercado, é a chave para o aumento do valor do XRP. O fornecimento fixo do XRP, limitado a 100 mil milhões de moedas, torna-o um ativo único que poderia experimentar um preço significativo [...] A publicação XRP Poderia Atingir $2.500, CEO Claver Analisa os Fatores-Chave apareceu primeiro no CoinCentral.
2025/09/21 23:41
Previsão de preço do Ethereum para 2025 – 2030: Poderá o ETH atingir $25.000 dentro de 5 anos

O post Previsão de Preço do Ethereum Para 2025 – 2030: Poderá o ETH Atingir $25.000 Em 5 Anos apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Os investidores estão cada vez mais positivos sobre o potencial do Ethereum, e alguns analistas acreditam que pode ser avaliado em $25.000 até o final da década. Para os investidores, o Ethereum é simplesmente um meio de multiplicar dinheiro, mas os maiores retornos tendem a estar na descoberta de projetos que utilizam a Blockchain Ethereum - conceitos de alto crescimento, que podem multiplicar dinheiro mais rapidamente que o próprio Ethereum. É por isso que muitos estão adotando uma estratégia em duas partes: manter uma posição central em Ethereum para valorização constante, enquanto alocam para um projeto ERC-20 inovador que já está classificado como número um pela CertiK e está sendo chamado de maior multiplicador de riqueza deste ciclo. Vamos ver mais. O Caminho do Ethereum para $25.000 A previsão de $25.000 para o Ethereum não é apenas especulação; está fundamentada em princípios básicos. Espera-se que os fluxos institucionais de ETFs à vista acelerem, enquanto o fornecimento deflacionário do Ethereum desde a Fusão da mainnet continua a restringir os tokens disponíveis. Além disso, o ecossistema Layer-2 do Ethereum em rápida expansão está economizando dinheiro e ganhando força. Todas essas tendências criam uma base sólida para aumentos de preço a longo prazo. Assumindo que o ETH aumentará para $25.000 a partir do preço atual, isso seria um ganho de cinco a seis vezes ao longo de um período de 5 anos. É um investimento excepcional em um ativo digital líder e, como tal, o ETH deve ser incluído em qualquer portfólio cripto sério. Ainda assim, para aqueles que buscam uma valorização que mude a vida, o Ethereum é apenas uma parte da equação. Remittix: O Multiplicador de Riqueza Construído no Ethereum Se o Ethereum é o blue-chip seguro, o Remittix é a oportunidade de alta exponencial. Construído como um ecossistema de pagamentos DeFi no Ethereum, o Remittix está visando o mercado de remessas de vários trilhões de dólares. Sua missão é simples: tornar o envio de dinheiro através das fronteiras instantâneo, barato e acessível a todos. É por isso que está sendo rapidamente reconhecido como um dos melhores investimentos cripto em estágio inicial para 2025. O...
2025/09/21 23:11
O que impulsiona a atividade contida do Bitcoin?

À medida que a semana chega ao fim, o cenário das criptomoedas está a experimentar uma calmaria após uma atividade significativa. No final de sexta-feira, o momentum desvaneceu-se, em grande parte devido ao desempenho dececionante do mercado de ETF. Continue a ler: O que impulsiona a atividade contida do Bitcoin?
2025/09/21 22:42
Michael Saylor afirma que vendedores a descoberto estão a usar um exército de bots para atacar ações de estratégia

TLDR Michael Saylor afirma que vendedores a descoberto estão a usar redes de bots pagos para espalhar críticas sobre a MicroStrategy online As ações da MicroStrategy atingiram um mínimo de cinco meses de $323 apesar do Bitcoin ter caído apenas 8% dos máximos recentes O vendedor a descoberto Jim Chanos rejeitou as alegações de bots de Saylor e chamou-as de acusações sérias sem evidências A MicroStrategy adicionou 7.714 BTC em agosto, trazendo [...] O post Michael Saylor Afirma que Vendedores a Descoberto Estão a Usar Exército de Bots para Atacar Ações de Estratégia apareceu primeiro no CoinCentral.
2025/09/21 22:29
Corte de taxas da Reserva Federal dos EUA – Veja como o Bitcoin e as altcoins reagiram

Embora o BTC mal tenha reagido positivamente ao corte da taxa da Fed desta vez, poderá fazê-lo no caso de cortes adicionais de preços nos próximos meses.
2025/09/21 22:29
Vitalik Buterin Revela o Futuro do Ethereum: DeFi de Baixo Risco, Não NFTs ou Memes!

Vitalik Buterin prevê o futuro do Ethereum com DeFi estável e de risco zero. Ethereum muda o foco para finanças descentralizadas seguras e confiáveis em vez de hype. DeFi de baixo risco pode ser a chave para o sucesso a longo prazo do Ethereum. O futuro do Ethereum está mudando o foco para longe de tendências de alto risco como NFTs e meme coins. De acordo com Vitalik Buterin, cofundador do Ethereum, o verdadeiro potencial está nas finanças descentralizadas (DeFi) de baixo risco. Buterin compara esta mudança a como o Google se tornou uma potência através dos seus serviços de busca, fornecendo a base para todos os seus outros produtos. O sucesso do Ethereum, ele argumenta, não precisa de hype ou burburinho, precisa de estabilidade. Nos últimos anos, o DeFi do Ethereum evoluiu significativamente. Antes atormentado por altas perdas acima de 5% do valor total bloqueado em 2019, os protocolos DeFi do Ethereum melhoraram drasticamente. Até 2025, prevê-se que esses números caiam para quase zero, com uma diminuição marcante no risco à medida que os protocolos se tornam mais seguros e confiáveis. O foco mudou de empreendimentos especulativos para sistemas financeiros centrais confiáveis que permanecem sustentáveis. Leia também: Fiji reprime cripto: Este é o fim dos ativos digitais no paraíso? Por que o DeFi de baixo risco é a chave para o sucesso a longo prazo do Ethereum A visão de Vitalik Buterin centra-se em aplicações práticas como sistemas de pagamento, contas poupança, empréstimos com garantia e ativos sintéticos. Esses elementos não apenas atendem às necessidades diárias, mas também garantem que o ETH permaneça bloqueado no sistema, promovendo a atividade da rede e fornecendo liquidez. Para muitos usuários, os riscos ligados às finanças tradicionais são agora maiores do que aqueles encontrados nos sistemas DeFi. O surgimento do DeFi de baixo risco está abrindo novas oportunidades para o Ethereum. Buterin aponta para potenciais inovações como empréstimos baseados em reputação com menos dependência de garantia, mercados de previsão para hedge e novas formas de ativos estáveis como flatcoins vinculados à inflação. Todos estes são parte do esforço do Ethereum para tornar as finanças mais acessíveis, seguras e confiáveis. A mensagem de Buterin é simples: a força do Ethereum está em fazer as finanças descentralizadas funcionarem sem o ciclo constante de hype. Se o Ethereum continuar pelo caminho do DeFi confiável e de baixo risco, poderá cimentar seu lugar como um jogador-chave nas finanças globais a longo prazo. Leia também: Senadores Democratas exigem projeto de lei bipartidário sobre cripto, desafiam abordagem do GOP O post Vitalik Buterin revela o futuro do Ethereum: DeFi de baixo risco, não NFTs ou memes! apareceu primeiro em 36Crypto.
2025/09/21 22:27
Quem vai escrever o livro de regras de cripto da América? A luta começou

O post Quem Escreverá o Livro de Regras de Cripto da América? A Luta Começou apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A luta sobre como regular as criptomoedas nos Estados Unidos entrou numa nova fase no Senado. Doze Democratas estão pressionando os Republicanos para permitir que participem na redação do projeto de lei sobre a estrutura do mercado cripto, em vez de apenas comentarem uma proposta elaborada pelo GOP. A sua exigência destaca o que está em jogo nesta legislação, que poderia definir o equilíbrio de poder entre a SEC e a CFTC, remodelar a supervisão de ativos digitais e estabelecer as regras do jogo para investidores e exchanges. Democratas Pedem Verdadeira Colaboração Um grupo de doze Senadores Democratas divulgou uma declaração instando os Republicanos a permitirem a autoria bipartidária da legislação sobre a estrutura do mercado cripto que está a tramitar no Congresso. Os legisladores enfatizaram que um projeto regulatório tão abrangente não deveria ser elaborado por apenas um partido. Destacaram que a autoria bipartidária tem sido historicamente a norma para legislação desta escala e argumentaram que uma colaboração significativa é necessária para credibilidade e rapidez. Quem Assinou a Declaração? Os signatários incluem algumas das vozes Democratas mais ativas em ativos digitais: Kirsten Gillibrand de Nova Iorque, Cory Booker de Nova Jersey, Ruben Gallego do Arizona e Mark Warner da Virgínia, entre outros. Este grupo apresentou anteriormente uma estrutura de sete pilares para regular os mercados cripto, sinalizando a sua intenção de moldar a discussão em vez de apenas reagir às propostas Republicanas. Projeto Republicano e a Lei de Clareza O projeto liderado pelos Republicanos, conhecido como Lei de Clareza, já foi aprovado na Câmara e está agora em análise no Senado. O projeto orienta a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) e a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) a formarem um comité conjunto sobre harmonização regulatória. Esta é uma tentativa de colmatar a lacuna entre as duas agências, que têm adotado posturas diferentes sobre como classificar e supervisionar ativos digitais. Visão Alternativa dos Democratas A...
2025/09/21 22:21
DeFi de Baixo Risco: A Visão de Vitalik Buterin para a Aplicação Revolucionária do Ethereum

O post DeFi de Baixo Risco: A Visão de Vitalik Buterin para o Aplicativo Revolucionário do Ethereum apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Ethereum nunca careceu de ambição. Desde os seus primeiros dias, ostentava o ousado slogan de se tornar o "computador mundial". A rede Ethereum seria uma plataforma global e descentralizada onde os desenvolvedores poderiam construir tudo, desde redes sociais incensuráveis até mercados financeiros de próxima geração. No entanto, uma década depois, aquele "aplicativo revolucionário" que atrairia milhões, até bilhões, para a blockchain permaneceu teimosamente fora de alcance. Agora, em uma nova publicação sincera intitulada DeFi de baixo risco pode ser para o Ethereum o que a pesquisa foi para o Google, o criador do Ethereum, Vitalik Buterin, defende o catalisador da plataforma: DeFi de baixo risco. Pense menos em cassino cripto, apostando no preço do ETH, e mais no equivalente à pesquisa do Google. Algo universalmente útil, silenciosamente confiável e suficientemente fundamental para suportar todo um ecossistema económico. Fonte: Vitalik Buterin no X Ethereum: De Computador Mundial a Cavalo de Trabalho DeFi Foi uma grande jornada para a narrativa do Ethereum e o preço do ETH ao longo dos anos. No lançamento, o foco estava todo em contratos inteligentes e aplicações imparáveis, uma espécie de nova internet. Depois veio o boom das ICOs, que transformou o Ethereum numa máquina de captação de capital e atraiu ondas de calor regulatório. Por um tempo, NFTs e arte digital roubaram a narrativa. Então, o verão DeFi (e seus invernos subsequentes) cimentaram o papel do Ethereum como pipeline financeiro e local especulativo de cripto. Cada narrativa refletiu tanto genialidade quanto dores de crescimento; um testemunho de quão difícil é equilibrar inovação, adoção e princípio. No entanto, ao longo de todas essas mudanças, algo estava faltando: o tipo de aplicativo cotidiano que sobrevive muito depois que o hype diminui. Buterin argumenta que o Google tem muitos produtos incríveis, mas ainda são a pesquisa e os anúncios de pesquisa que pagam as contas. O que poderia servir a um propósito fundamental semelhante para o Ethereum e impulsionar o preço do ETH? Talvez, ele agora argumenta, não seja a mais recente loteria de meme coins, mas os bons e velhos empréstimos, stablecoins,...
2025/09/21 22:01
Projeto Aster transfere 80 milhões de tokens APX para novo ecossistema

Detalhe: https://coincu.com/news/aster-project-apx-token-migration/
2025/09/21 21:39
