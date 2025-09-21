Solana, Hyperliquid, Chainlink, Dogecoin e Zexpire são as escolhas de criptomoedas mais populares deste ano
O post Solana, Hyperliquid, Chainlink, Dogecoin & Zexpire São as Escolhas Cripto Mais Quentes Deste Ano apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Solana, Hyperliquid, Chainlink, Dogecoin e o recém-lançado Zexpire emergiram como os tokens mais comentados do ano, dominando mesas de negociação, feeds sociais e notas de analistas. Volumes recordes, oscilações acentuadas de preços e uma série de anúncios de parcerias impulsionaram esses cinco nomes para a frente do mercado de criptomoedas, superando centenas de rivais que lutaram para capturar atenção comparável. Por trás do aumento está uma mistura de atualizações técnicas, endossos virais e promessas de utilidade renovadas. Solana está chamando atenção por velocidades de transação mais rápidas, Hyperliquid por seu modelo de câmbio descentralizado, Chainlink por feeds de dados do mundo real expandidos, Dogecoin por menções renovadas de celebridades e pilotos de pagamento, enquanto Zexpire ganha tração através de um mecanismo de queima baseado em tempo destinado a manter o suprimento sob controle. Juntos, o grupo está moldando a narrativa deste ano sobre para onde o capital e a curiosidade estão fluindo a seguir nas finanças digitais.
$ZX Acesso Antecipado: Primeiro Token para Lucrar com a Volatilidade
Zexpire está virando cabeças enquanto seu token $ZX é lançado a apenas $0,003, dando aos investidores iniciais uma entrada no térreo antes do preço de listagem de $0,025 — quase 800% de valorização. Analistas de cripto estão observando de perto — a negociação de opções é um dos segmentos de DeFi com crescimento mais rápido, com $3B em volume diário e crescendo. Zexpire é um protocolo DeFi 0DTE, tornando as opções tão simples quanto um jogo de previsão diária com um clique. É também a primeira plataforma que permite aos traders ganhar diretamente com a volatilidade cripto. Em vez de apostar na direção, os usuários enfrentam uma simples escolha diária: o Bitcoin permanecerá dentro do intervalo ou romperá? As perdas são limitadas, sem chamadas de margem, sem liquidações — apenas uma maneira de um clique, com risco fixo, para transformar volatilidade em lucro. E cada jogada requer $ZX, então a demanda pelo token está incorporada desde o primeiro dia. Os compradores iniciais obtêm o melhor preço e desbloqueiam: recompensas de staking APR antes do TGE...
