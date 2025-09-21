2025-10-13 Monday

Notícias sobre criptomoedas

Fique por dentro das últimas notícias do mundo cripto e das atualizações do mercado!
Estado da Cripto: Listagens de ETF Tornaram-se Mais Fáceis

O post Estado da Criptomoeda: Listagens de ETFs Tornaram-se Mais Fáceis apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos aprovou uma mudança na forma como as empresas podem listar e negociar ações de fundos negociados em bolsa, o que deve simplificar o processo para novos produtos no futuro. Você está lendo Estado da Cripto, um boletim informativo da CoinDesk que analisa a interseção entre criptomoeda e governo. Clique aqui para se inscrever em edições futuras. A narrativa A maioria dos comissários da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos votou para simplificar o processo pelo qual as empresas poderiam listar e negociar ações de fundos negociados em bolsa (ETFs) de criptomoedas à vista, bem como outros tipos de ETFs, através da aprovação de um padrão de listagem genérico. Por que isso importa Por mais de uma década, o processo para (tentar) listar um fundo negociado em bolsa de criptomoedas à vista era um processo de 270 dias que geralmente terminava com a rejeição da solicitação do ETF. No ano passado, sob o ex-presidente da SEC Gary Gensler, o regulador aprovou os primeiros ETFs de criptomoedas à vista, para Bitcoin e Ether. Ao longo do último ano, vimos solicitações para vários outros ativos. Detalhando A ideia de que a SEC criaria padrões de listagem genéricos tem sido discutida há alguns meses, pelo menos desde que o regulador pausou o lançamento do Digital Large Cap Fund da Grayscale no início deste ano. Em julho, a SEC aprovou o GDLC para ser listado como um ETF, mas quase imediatamente pausou o processo. Na época, uma pessoa familiarizada disse que a pausa provavelmente tinha como objetivo dar à SEC tempo suficiente para desenvolver esses padrões de listagem genéricos. Na quarta-feira passada, a SEC aprovou esses padrões, permitindo que as empresas ignorem o processo da Lei de Câmbio se seus produtos propostos atenderem aos padrões. Em uma declaração, o presidente da SEC, Paul Atkins, disse: "Ao aprovar esses padrões de listagem genéricos, estamos garantindo que nossos mercados de capitais continuem sendo o melhor lugar do mundo para se envolver na inovação de ponta de...
BitcoinEthereumNews2025/09/22 01:29
Ex-executivo da Ripple explica por que o XRP não foi projetado para traders de retalho

TLDR Dilip Rao, ex-executivo da Ripple, esclarece que o futuro do XRP está focado na adoção institucional em vez de negociação de retalho. Rao enfatiza que o XRP foi projetado para ser usado como uma moeda ponte por instituições financeiras sofisticadas. A estratégia da Ripple visa ir além da negociação especulativa e construir liquidez profunda através de investidores institucionais. Rao destaca que institucionais [...] O post Ex-Executivo da Ripple Explica Por Que o XRP Não Foi Projetado para Traders de Retalho apareceu primeiro no CoinCentral.
Coincentral2025/09/22 01:01
DigiTap Destaca-se Como A Moeda Potencial em 2025 – CriptoNinjas

O post DigiTap Destaca-se Como A Moeda Potencial em 2025 – CryptoNinjas apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Os iniciantes em criptomoedas frequentemente questionam qual é a melhor cripto para investir agora para o sucesso a longo prazo. Uma estratégia popular tem sido escolher uma moeda de grande capitalização que tenha proporcionado taxas de retorno impressionantes, mas ainda esteja atrás de alguns de seus pares, esperando que logo possa alcançá-los. Solana é um excelente exemplo. A moeda subiu 27% desde o início de 2025. Embora certamente impressionante por si só e sem nada a reclamar, entre as 100 principais moedas por capitalização de mercado, Solana não está entre as 15 primeiras em termos de desempenho desde o início do ano. Está atrás de moedas como Mantle, XRP, Tron, Cronos, Hyperliquid, entre outras. Solana atingiu o pico no início de 2025 a $295,31, sugerindo que investidores Smart Money estavam felizes em seguir em frente. Agora é a quinta maior moeda por capitalização de mercado. Um destaque que está atraindo a atenção dos investidores de Solana é DigiTap ($TAP), um novo token cripto nas fases iniciais de sua pré-venda, cuja utilidade no mundo real tem o potencial de superar os ganhos de Solana nos próximos anos. O Sucesso da Solana vs. O Potencial de Valorização da DigiTap Solana criou muitos milionários, pois os primeiros investidores reconheceram seu potencial para se tornar uma blockchain de topo com transações extremamente rápidas e taxas baixas. No entanto, a moeda já experimentou um crescimento explosivo, tendo subido de cerca de 50 centavos para mais de $200 hoje em apenas cinco anos. Em contraste, Digitap é uma novidade ainda em fase de pré-venda e oferece aos investidores uma oportunidade desde o início, semelhante à Solana em 2020. Os investidores iniciais agora têm a oportunidade de comprar Digitap a cerca de $0,0125, com potencial para retornos extraordinários se o projeto cumprir sua visão. Esta visão é simples: Digitap não é apenas mais um token meme ou moeda especulativa; está construindo uma plataforma financeira prática. Apelidada por alguns especialistas como o primeiro verdadeiro "omni-banco" do mundo, Digitap combina a velocidade e a liberdade...
BitcoinEthereumNews2025/09/22 00:53
Previsão de preço da Cronos: Poderá recuperar 1$ enquanto um concorrente oculto em pré-venda se torna a melhor cripto para investir em 2025?

Cronos ganha 181% mas ainda está longe de $1. A pré-venda do BlockchainFX a $0,024 com potencial de valorização de 127%, recompensas de staking e utilidade do cartão Visa torna o BFX uma das melhores escolhas para 2025.
Blockchainreporter2025/09/22 00:50
Previsão do preço da ADA de atingir $2 vs. Potencial explosivo do token em pré-venda: Onde os investidores poderiam ganhar muito em 2025

O Cardano (ADA) está cotado a $0,90 e prevê-se que atinja $2 até o final de 2025. Mas a pré-venda do MAGAX Stage 2, com preço de $0,000293, oferece um potencial de valorização muito maior, com projeções de crescimento de 50×–166×.
Blockchainreporter2025/09/22 00:45
Solana, Hyperliquid, Chainlink, Dogecoin e Zexpire são as escolhas de criptomoedas mais populares deste ano

O post Solana, Hyperliquid, Chainlink, Dogecoin & Zexpire São as Escolhas Cripto Mais Quentes Deste Ano apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Solana, Hyperliquid, Chainlink, Dogecoin e o recém-lançado Zexpire emergiram como os tokens mais comentados do ano, dominando mesas de negociação, feeds sociais e notas de analistas. Volumes recordes, oscilações acentuadas de preços e uma série de anúncios de parcerias impulsionaram esses cinco nomes para a frente do mercado de criptomoedas, superando centenas de rivais que lutaram para capturar atenção comparável. Por trás do aumento está uma mistura de atualizações técnicas, endossos virais e promessas de utilidade renovadas. Solana está chamando atenção por velocidades de transação mais rápidas, Hyperliquid por seu modelo de câmbio descentralizado, Chainlink por feeds de dados do mundo real expandidos, Dogecoin por menções renovadas de celebridades e pilotos de pagamento, enquanto Zexpire ganha tração através de um mecanismo de queima baseado em tempo destinado a manter o suprimento sob controle. Juntos, o grupo está moldando a narrativa deste ano sobre para onde o capital e a curiosidade estão fluindo a seguir nas finanças digitais. $ZX Acesso Antecipado: Primeiro Token para Lucrar com a Volatilidade Zexpire está virando cabeças enquanto seu token $ZX é lançado a apenas $0,003, dando aos investidores iniciais uma entrada no térreo antes do preço de listagem de $0,025 — quase 800% de valorização. Analistas de cripto estão observando de perto — a negociação de opções é um dos segmentos de DeFi com crescimento mais rápido, com $3B em volume diário e crescendo. Zexpire é um protocolo DeFi 0DTE, tornando as opções tão simples quanto um jogo de previsão diária com um clique. É também a primeira plataforma que permite aos traders ganhar diretamente com a volatilidade cripto. Em vez de apostar na direção, os usuários enfrentam uma simples escolha diária: o Bitcoin permanecerá dentro do intervalo ou romperá? As perdas são limitadas, sem chamadas de margem, sem liquidações — apenas uma maneira de um clique, com risco fixo, para transformar volatilidade em lucro. E cada jogada requer $ZX, então a demanda pelo token está incorporada desde o primeiro dia. Os compradores iniciais obtêm o melhor preço e desbloqueiam: recompensas de staking APR antes do TGE...
BitcoinEthereumNews2025/09/22 00:44
Próxima Cripto a Explodir? Esta Pré-venda Oferece 90% de APY (Taxa de Rendimento Anual) e $500.000 em Brindes para Compradores Pioneiros

A publicação "Próxima Criptomoeda a Explodir? Esta Pré-venda Oferece 90% de APY e 500.000$ em Oferta para Compradores Pioneiros" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Notícias Cripto 21 de setembro de 2025 | 19:40 O mercado cripto recompensa aqueles que se movem cedo. Bitcoin abaixo de $1 e Solana a $2 transformaram pequenas entradas em histórias de milionários cripto. Mas muitos recém-chegados perderam esses momentos e ainda perguntam: qual é a melhor pré-venda de cripto para comprar agora? BlockchainFX (BFX) pode ser essa segunda oportunidade. A sua pré-venda de token ao vivo já está ganhando força, posicionando-se como a principal pré-venda cripto 100x em 2025 com enorme potencial. Ao contrário de projetos que dependem apenas de hype, BlockchainFX oferece utilidade no mundo real. É uma super aplicação cripto que combina negociação de cripto, ações, ETFs e forex em um só lugar. Construído para usabilidade, recompensas e adoção global, o BFX está criando valor desde o primeiro dia. Para aqueles que perguntam como comprar cripto em pré-venda com benefícios reais, BlockchainFX está entregando respostas e resultados. Não perca a oportunidade de se juntar à melhor pré-venda cripto de 2025. Compre BlockchainFX agora e obtenha 30% de tokens extras com BLOCK30. Por que BlockchainFX Pode Ser a Melhor Pré-venda Cripto em 2025 BlockchainFX é mais do que um token—é um ecossistema completo de negociação. Os usuários podem acessar mais de 500 ativos, incluindo ouro, ações e moedas digitais em uma única aplicação habilitada para Web3. Este acesso multi-ativo dá-lhe uma vantagem sobre os típicos projetos de pré-venda cripto de 2025 que se concentram apenas em tokens. A pré-venda começou a $0,01 e já subiu para $0,024, com uma listagem confirmada em exchange a $0,05. Mais de 10.200+ participantes contribuíram com $7,7 milhões, mostrando forte demanda inicial. Mas a urgência é real: os preços dos tokens sobem todas as segundas-feiras. Esperar mesmo uma semana significa pagar mais pela mesma alocação. Além do crescimento de preço, os detentores de BFX desfrutam de rendimento passivo cripto imediatamente. As recompensas de staking são pagas em USDT diariamente, mesmo durante a pré-venda. Isso faz do BlockchainFX não apenas a melhor pré-venda de token de 2025 para se juntar pelo ROI, mas também um...
BitcoinEthereumNews2025/09/22 00:43
XRP Ledger ultrapassa 7 milhões de contas ativas, marcando novo marco

TLDR O XRP Ledger atingiu um marco de 7 milhões de endereços ativos, demonstrando um crescimento significativo. O número de endereços ativos no XRP Ledger atualmente é de 7.000.768. Endereços ativos no XRP Ledger são definidos por manter um saldo mínimo de um XRP. O XRPScan relatou que 14.202.427 XRP foram permanentemente queimados. Um total [...] A publicação XRP Ledger Ultrapassa 7 Milhões de Endereços Ativos, Marcando Novo Marco apareceu primeiro no CoinCentral.
XRP
XRP$2.5156+1.92%
Coincentral2025/09/21 23:57
Previsão da Hyperliquid: Permanecerá forte, ou poderá um concorrente silencioso proporcionar os melhores ganhos de 100x em criptomoeda?

Hyperliquid mantém-se perto de máximos, mas a pré-venda da BlockchainFX a $0,024 com potencial de 127%, recompensas de staking e bônus BLOCK30 é apontada como a melhor cripto 100x de 2025.
NEAR
NEAR$2.456+4.02%
GAINS
GAINS$0.02356+11.81%
Blockchainreporter2025/09/21 23:55
Reino Unido enfrenta julgamento histórico de fraude com Bitcoin

A indústria financeira está a preparar-se para um julgamento sem precedentes sobre uma fraude cripto massiva em Londres. Com golpes de alto perfil como o FTX ainda frescos na memória, este caso envolve aproximadamente 7 mil milhões de dólares em Bitcoin e estabelece um precedente para o Reino Unido. Continue a ler: Reino Unido enfrenta julgamento histórico de fraude com Bitcoin
Coinstats2025/09/21 23:40
