Memecoins não podem ser o carro-chefe da Ethereum para receita, diz cofundador Vitalik Buterin. 'DeFi de baixo risco' poderia

A Blockchain Ethereum há muito tempo luta com o problema "não-ouroboros": como gerar receita real além dos ciclos especulativos de compra, venda e alavancagem de tokens em sua cadeia. Durante anos, meme coins, non-fungible tokens (NFT) e aplicativos de finanças descentralizadas orientados por incentivos sustentaram a atividade, mas não conseguiram fornecer uma base sustentável para a economia DeFi da Ethereum de quase 100 mil milhões de dólares, de acordo com dados da DefiLlama. Agora, à medida que Wall Street aposta cada vez mais na Ethereum como a espinha dorsal do boom das stablecoins, o cofundador Vitalik Buterin argumenta que o "DeFi de baixo risco", que inclui coisas como pagamentos, poupanças e empréstimos com garantia, poderia finalmente dar à rede seu principal motor de receita. "Aplicações não financeiras e mais experimentais são crucialmente importantes para o papel da Ethereum no mundo e para sua cultura", escreveu Buterin em um post de blog publicado no domingo. "Mas elas não precisam ser vistas como geradoras de receita." Essa é uma grande mudança em relação aos primeiros anos da Ethereum, quando DeFi era sinônimo de rendimentos de dois dígitos em fazendas de liquidez arriscadas e frenesis por NFTs de desenhos animados. Buterin admite que ele era "mais desconfiado do DeFi" na época, descrevendo seu principal apelo como "ganhar dinheiro negociando tokens altamente especulativos". Hoje, ele diz, o centro de gravidade se moveu em direção a produtos financeiros mais simples. Os números brutos e outros analistas concordam. O fornecimento de stablecoins na Ethereum aumentou 700% desde o início de 2021 para mais de 160 mil milhões de dólares, enquanto ativos do mundo real, como títulos do Tesouro dos EUA tokenizados, cresceram de quase nada para um mercado de 9 mil milhões de dólares. "Stablecoins são o 'ChatGPT' das criptomoedas", disse Tom Lee, presidente da empresa de tesouraria Ethereum BitMine, ao DL News em agosto. "E a Ethereum é a espinha dorsal. É legalmente reconhecida e tem zero tempo de inatividade." Movimentações do mercado cripto Bitcoin caiu 0,4% nas últimas 24 horas e está sendo negociado a $115.440. Ethereum caiu 0,3% no mesmo período para $4.472.