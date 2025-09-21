2025-10-13 Monday

Entrevista | CEO da Biller Genie visa faturação baseada em blockchain

O CEO da Biller Genie, Thomas Aronica, vê a criptomoeda como uma evolução inevitável das infraestruturas financeiras que a sua empresa eventualmente precisará de suportar.
Crypto.news2025/09/22 02:00
Pode recuperar 1$ enquanto um concorrente de pré-venda oculto se torna a melhor cripto para investir em 2025?

O post Pode Recuperar $1 Enquanto Um Concorrente Oculto de Pré-venda Se Torna A Melhor Cripto Para Investir Em 2025? apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Cada ciclo desperta a mesma questão: e se este for o escolhido? Os investidores exploram o horizonte em busca da melhor criptomoeda para investir em 2025, esperando descobrir um projeto capaz de multiplicar seu capital muitas vezes. Alguns tokens proporcionam ralis de rápido movimento, enquanto outros constroem ecossistemas pacientes que recompensam os detentores com sustentabilidade a longo prazo. Separar o hype da tração real nunca foi tão crítico. Cronos ($CRO) está entre os nomes mais comentados nesta conversa. Impulsionado por um ecossistema próspero, seu desempenho nos últimos meses tem sido nada menos que dramático. Com ganhos de mais de 181% em um ano e um aumento acentuado de 66% no último mês, Cronos demonstrou sua capacidade de capturar tanto o momentum quanto a curiosidade dos investidores. Ainda assim, sua questão de longo prazo permanece: pode recuperar máximas anteriores e garantir relevância no mundo cada vez mais competitivo dos ecossistemas cripto? É aqui que o BlockchainFX ($BFX) entra com uma proposta de valor muito diferente. Atualmente em pré-venda, já arrecadou $7,75 milhões, atraiu mais de 10.304 detentores e precificou seus tokens em $0,023, com um preço de lançamento confirmado de $0,05. Isso por si só garante um potencial de valorização de 127% antes de chegar às exchanges. Mas a proposta é maior que números de curto prazo. Ao se posicionar como um super aplicativo nativo de cripto, o BlockchainFX permite aos usuários negociar mais de 500 ativos em um só lugar. Analistas começaram a classificá-lo como a melhor criptomoeda para investir em 2025, incentivando os investidores a comprar o token BlockchainFX enquanto a janela de pré-venda ainda está aberta. Cronos ($CRO): Um Ecossistema Veterano Com Novo Momentum Cronos, desenvolvido pela Crypto.com, conquistou seu lugar como um dos tokens de utilidade mais reconhecíveis no mercado. Com preço de $0,2333 e capitalização de mercado de $8,11 bilhões, continua sendo um peso-pesado no setor. No último ano, Cronos subiu 181%, com um aumento acentuado de 66%...
BitcoinEthereumNews2025/09/22 01:59
Aqui estão as últimas notícias sobre criptos para as três criptomoedas mais populares hoje

O post Aqui Estão as Últimas Notícias sobre Criptomoedas para as Três Criptos em Tendência Hoje apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Notícias Cripto 21 de setembro de 2025 | 20:50 A Solana voltou a ganhar destaque, graças a grandes movimentos institucionais, otimismo em relação aos ETFs e ação de preço ultrapassando os $250. Ripple (XRP) também está ganhando força com clareza regulatória, aumento da atividade de whales (baleias) e especulação sobre maior exposição em novos produtos ETF. Enquanto isso, a Remittix está sendo mencionada junto a esses ativos estabelecidos em recentes notícias sobre criptomoedas, respaldada por suas métricas e utilidade, posicionada como uma das criptos populares em tendência hoje. Movimentos Institucionais da Solana e Quebra de Resistência A Solana está atualmente sendo negociada a $240, desfrutando de força no preço após manter o suporte e recuperar níveis acima de $240. Analistas estão considerando novos alvos na faixa de $300 a $400 à medida que o momentum aumenta. Um grande catalisador é a Brera Holdings arrecadando $300 milhões com apoio da ARK Invest, Grupo Pulsar e outros, comprometendo-se a acumular e fazer stake de SOL como parte de sua estratégia de tesouraria. Paralelamente, movimentos regulatórios como a aprovação pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de padrões de listagem genéricos para ETFs de cripto à vista devem facilitar o caminho para que SOL seja incluída em mais produtos financeiros populares. Ganhos Regulatórios e Atividade de Whales da Ripple O XRP está recebendo atenção renovada devido a sinais regulatórios e comportamento on-chain. Analistas apontam para estruturas regulatórias mais claras e desenvolvimentos legais, que estão melhorando o perfil de risco do XRP. Há também relatos de acumulação por whales que podem impulsionar movimentos ascendentes se a demanda permanecer forte. Previsões sugerem que o XRP poderia realizar retornos de 4 a 6 vezes se essas zonas de resistência forem quebradas, especialmente com entradas institucionais e relacionadas a ETFs esperadas sob as novas regulamentações. Remittix Está Crescendo Rapidamente à Medida que Utilidade e Métricas Lhe Dão Vantagem A Remittix está sendo comparada com SOL e XRP, e notícias recentes sugerem que pode superar ambas dependendo de como as tendências evoluem. Em contraste com a infraestrutura há muito estabelecida da Solana e a força regulatória da Ripple, a Remittix está fortemente focada na utilidade,...
BitcoinEthereumNews2025/09/22 01:52
Solana, Ripple & Remittix: Aqui estão as últimas notícias sobre criptomoedas para as três criptos mais populares hoje

Ripple (XRP) também está a ganhar força com clareza regulatória, aumento da atividade de whales (baleias) e especulação sobre maior exposição em novos ETF [...] A publicação Solana, Ripple & Remittix: Aqui estão as últimas notícias sobre criptomoedas para as três criptos mais populares hoje apareceu primeiro no Coindoo.
Coindoo2025/09/22 01:50
Michael Saylor Continua na Nova Semana Também: Ele Fez um Anúncio Sobre Bitcoin

O fundador da MicroStrategy, Michael Saylor, adicionou mais um aos seus anúncios semanais regulares sobre Bitcoin. Continue a ler: Michael Saylor continua na nova semana também: ele fez um anúncio sobre Bitcoin
Coinstats2025/09/22 01:35
Memecoins não podem ser o carro-chefe da Ethereum para receita, diz cofundador Vitalik Buterin. 'DeFi de baixo risco' poderia

A Blockchain Ethereum há muito tempo luta com o problema "não-ouroboros": como gerar receita real além dos ciclos especulativos de compra, venda e alavancagem de tokens em sua cadeia. Durante anos, meme coins, non-fungible tokens (NFT) e aplicativos de finanças descentralizadas orientados por incentivos sustentaram a atividade, mas não conseguiram fornecer uma base sustentável para a economia DeFi da Ethereum de quase 100 mil milhões de dólares, de acordo com dados da DefiLlama. Agora, à medida que Wall Street aposta cada vez mais na Ethereum como a espinha dorsal do boom das stablecoins, o cofundador Vitalik Buterin argumenta que o "DeFi de baixo risco", que inclui coisas como pagamentos, poupanças e empréstimos com garantia, poderia finalmente dar à rede seu principal motor de receita. "Aplicações não financeiras e mais experimentais são crucialmente importantes para o papel da Ethereum no mundo e para sua cultura", escreveu Buterin em um post de blog publicado no domingo. "Mas elas não precisam ser vistas como geradoras de receita." Essa é uma grande mudança em relação aos primeiros anos da Ethereum, quando DeFi era sinônimo de rendimentos de dois dígitos em fazendas de liquidez arriscadas e frenesis por NFTs de desenhos animados. Buterin admite que ele era "mais desconfiado do DeFi" na época, descrevendo seu principal apelo como "ganhar dinheiro negociando tokens altamente especulativos". Hoje, ele diz, o centro de gravidade se moveu em direção a produtos financeiros mais simples. Os números brutos e outros analistas concordam. O fornecimento de stablecoins na Ethereum aumentou 700% desde o início de 2021 para mais de 160 mil milhões de dólares, enquanto ativos do mundo real, como títulos do Tesouro dos EUA tokenizados, cresceram de quase nada para um mercado de 9 mil milhões de dólares. "Stablecoins são o 'ChatGPT' das criptomoedas", disse Tom Lee, presidente da empresa de tesouraria Ethereum BitMine, ao DL News em agosto. "E a Ethereum é a espinha dorsal. É legalmente reconhecida e tem zero tempo de inatividade." Movimentações do mercado cripto Bitcoin caiu 0,4% nas últimas 24 horas e está sendo negociado a $115.440. Ethereum caiu 0,3% no mesmo período para $4.472. O que estamos lendo Saylor diz que as ações da Strategy estão sob ataque de um exército de bots financiado por vendedores a descoberto — DL News PYUSD da PayPal integra LayerZero para expandir entre blockchains — Unchained O que você perdeu esta semana — Milk Road Dúvidas persistem sobre o concurso de stablecoin da Hyperliquid enquanto críticos alegam vantagem injusta — DL News Kyle Baird é o Editor de Fim de Semana do DL News. Tem uma dica? Email para kbaird@dlnews.com.
Coinstats2025/09/22 01:34
Por que a Solana pode oferecer o maior potencial de valorização em criptomoedas – Pantera Capital explica

Com a Stripe e a PayPal a construir na Solana, a Pantera afirma que a história de adoção da blockchain está apenas a começar a desenrolar-se.
CryptoPotato2025/09/22 01:02
BlockDAG (BDAG) lidera 4 projetos cripto que mostram enorme potencial de ruptura

Os preços de mercado movem-se diariamente, mas projetos que estão escalando, garantindo adoção e expandindo suas comunidades tendem a se destacar. Neste momento, vários nomes estão provando que têm tanto momentum quanto substância por trás deles. Esta lista examina mais de perto quatro redes que importam em setembro de 2025: BlockDAG, Chainlink (LINK), Sui (SUI) e Cardano (ADA). [...]
Coinstats2025/09/22 00:31
O Momentum do ETF da Litecoin e o Crescimento Hiperlíquido Encontram a Pré-venda da BlockchainFX como a Maior História de Investimento em Criptomoedas de 2025

Já alguma vez se arrependeu de perder o Ethereum abaixo de $1 ou Solana a $0,20? O arrependimento de perder essas oportunidades criou milhares de milionários em criptomoedas. Em 2025, a pré-venda do BlockchainFX está a dar aos membros da comunidade essa rara segunda oportunidade. Com momentum explosivo, recompensas de staking com 90% de APY (Taxa de Rendimento Anual), e um preço de lançamento confirmado de $0,05, já está a ser chamado de
Coinstats2025/09/22 00:30
Resolução de Versão de Dependência Transitiva em Rust e Java: Comparando os Dois

Aprendizado por comparação com o que já sabe. Recentemente fui surpreendido ao assumir que o Rust funcionava como o Java em relação à resolução de versão de dependência transitiva. Neste post, quero comparar os dois.
