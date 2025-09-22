Mercado de criptomoedas prepara-se para volatilidade antes do discurso de Jerome Powell na terça-feira

O post Mercado Cripto Prepara-se para Volatilidade Antes do Discurso de Terça-feira de Jerome Powell apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Jerome Powell irá dirigir-se à nação sobre as perspetivas económicas na próxima terça-feira. O próximo discurso de Powell segue-se ao corte da taxa de juros da semana passada. Os investidores esperam que o discurso de Powell desencadeie volatilidade no mercado de criptomoedas. O presidente da Reserva Federal dos EUA, Jerome Powell, irá dirigir-se à nação sobre as perspetivas económicas na próxima terça-feira, 23 de setembro de 2025. Os cidadãos dos EUA e observadores económicos em todo o mundo estão a mostrar interesse no próximo discurso, que a maioria das pessoas espera que desencadeie volatilidade nos mercados globais, incluindo o mercado de criptomoedas. Os investidores esperam pistas sobre as direções futuras do mercado O próximo discurso de Powell, que está programado para ser realizado no Almoço de Perspetivas Económicas de 2025 da Câmara de Comércio de Greater Providence, Warwick, R.I., seguir-se-á ao corte da taxa de juros da semana passada. A maioria dos analistas financeiros espera que Powell esclareça mais sobre o potencial impacto da política mais recente, enquanto se concentram em possíveis pistas sobre a direção de curto a médio prazo da economia dos EUA. Relacionado: Corte da Taxa da Fed de Setembro é Agora um "Go", Dizem Barclays e BNP Após Discurso de Powell O corte da taxa de juros da semana passada, o primeiro após um longo período para os EUA, deu aos investidores muito para refletir, apesar das expectativas anteriores. A redução da taxa de empréstimo de referência overnight em um quarto de ponto percentual ativou ajustes de política interna para empresas e investidores. No entanto, o desenvolvimento pareceu mais crítico após indicações de que a Fed poderia implementar até mais dois cortes de taxa antes do final do ano. O discurso de Powell poderia fornecer mais clareza económica Como esperado, a mais recente decisão da taxa de juros pela Fed mergulhou o ecossistema financeiro global em análises complexas, com especialistas a tentar antecipar o que poderia acontecer a longo prazo. Por exemplo, o recém-nomeado governador da Fed, Stephen Miran, pensa que os cortes da taxa de juros poderiam estender-se até ao próximo ano, com mais um corte de taxa a acontecer em 2026. Entretanto, alguns outros membros da...