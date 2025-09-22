Exchange MEXC
Capitalista de risco: O mundo está a tornar-se Internet-first—Eis o que precisa de saber
As economias modernas em nações avançadas estão a mudar rapidamente para um panorama digital, impulsionado pela internet e dominado por gigantes tecnológicos e ecossistemas descentralizados, de acordo com Balaji Srinivasan, ex-executivo da Coinbase e autor de "The Network State". "A economia tradicional está a ser posta de lado em favor da economia da Internet", afirmou Srinivasan numa publicação recente no X. Ele partilhou [...]
Crypto Breaking News
2025/09/22 04:39
Entradas de ETF poderiam Push Bitcoin para $150.000 até dezembro—E impulsionar crescimento explosivo na pré-venda de Meme
Com os fluxos de entrada do ETF de Bitcoin a aumentar e as expectativas de corte nas taxas a crescer, os analistas veem o BTC potencialmente a atingir $150.000 até dezembro. A pré-venda do MAGAX Stage 2 oferece aos investidores de retalho uma oportunidade antecipada de grande valorização.
Blockchainreporter
2025/09/22 04:15
Trump nomeia Ellison, Dell, Murdochs para equipa de aquisição do TikTok nos EUA
Trump nomeia Ellison, Dell e os Murdochs em um plano para assumir o controle do algoritmo do TikTok nos EUA, com a Oracle dirigindo as proteções de dados. Trump no domingo disse que um grupo de figuras conhecidas da tecnologia e mídia, incluindo Larry Ellison, Rupert e Lachlan Murdoch, e Michael Dell, farão parte da equipe designada para assumir o controle do TikTok [...]
Cryptopolitan
2025/09/22 04:10
Lyno AI Aposta na Arbitragem, BlockchainFX Impulsiona a Escalabilidade, BlockDAG Implementa Economia Global de Mineradores! Qual Criptomoeda Deve Comprar Agora?
Muitos investidores que olham para o BlockchainFX (BFX) veem o desafio familiar: muita conversa sobre utilidade, mas ainda sem infraestrutura ao vivo [...] O post Lyno AI Aposta na Arbitragem, BlockchainFX Impulsiona Escalabilidade, BlockDAG Implementa Economia Global de Mineradores! Qual Criptomoeda Deve Comprar Agora? apareceu primeiro no Coindoo.
Coindoo
2025/09/22 04:00
Mercado de criptomoedas prepara-se para volatilidade antes do discurso de Jerome Powell na terça-feira
O post Mercado Cripto Prepara-se para Volatilidade Antes do Discurso de Terça-feira de Jerome Powell apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Jerome Powell irá dirigir-se à nação sobre as perspetivas económicas na próxima terça-feira. O próximo discurso de Powell segue-se ao corte da taxa de juros da semana passada. Os investidores esperam que o discurso de Powell desencadeie volatilidade no mercado de criptomoedas. O presidente da Reserva Federal dos EUA, Jerome Powell, irá dirigir-se à nação sobre as perspetivas económicas na próxima terça-feira, 23 de setembro de 2025. Os cidadãos dos EUA e observadores económicos em todo o mundo estão a mostrar interesse no próximo discurso, que a maioria das pessoas espera que desencadeie volatilidade nos mercados globais, incluindo o mercado de criptomoedas. Os investidores esperam pistas sobre as direções futuras do mercado O próximo discurso de Powell, que está programado para ser realizado no Almoço de Perspetivas Económicas de 2025 da Câmara de Comércio de Greater Providence, Warwick, R.I., seguir-se-á ao corte da taxa de juros da semana passada. A maioria dos analistas financeiros espera que Powell esclareça mais sobre o potencial impacto da política mais recente, enquanto se concentram em possíveis pistas sobre a direção de curto a médio prazo da economia dos EUA. Relacionado: Corte da Taxa da Fed de Setembro é Agora um "Go", Dizem Barclays e BNP Após Discurso de Powell O corte da taxa de juros da semana passada, o primeiro após um longo período para os EUA, deu aos investidores muito para refletir, apesar das expectativas anteriores. A redução da taxa de empréstimo de referência overnight em um quarto de ponto percentual ativou ajustes de política interna para empresas e investidores. No entanto, o desenvolvimento pareceu mais crítico após indicações de que a Fed poderia implementar até mais dois cortes de taxa antes do final do ano. O discurso de Powell poderia fornecer mais clareza económica Como esperado, a mais recente decisão da taxa de juros pela Fed mergulhou o ecossistema financeiro global em análises complexas, com especialistas a tentar antecipar o que poderia acontecer a longo prazo. Por exemplo, o recém-nomeado governador da Fed, Stephen Miran, pensa que os cortes da taxa de juros poderiam estender-se até ao próximo ano, com mais um corte de taxa a acontecer em 2026. Entretanto, alguns outros membros da...
BitcoinEthereumNews
2025/09/22 04:00
Suposta violação de segurança da Crypto.com desencadeia debate sobre transparência
TLDR A Crypto.com terá sofrido uma violação de segurança que não divulgou ao público. A violação foi associada ao grupo de hackers Scattered Spider, conhecido por utilizar táticas de engenharia social. A Crypto.com confirmou que o ataque afetou apenas um pequeno número de funcionários e que os fundos dos clientes permaneceram seguros. Especialistas em segurança criticaram a Crypto.com por não [...] O artigo "Alegada Violação de Segurança da Crypto.com Desencadeia Debate Sobre Transparência" apareceu primeiro no CoinCentral.
Coincentral
2025/09/22 03:46
Yakovenko: Computadores quânticos poderiam quebrar a segurança do Bitcoin em 5 anos
TLDR O cofundador da Solana, Anatoly Yakovenko, adverte que os computadores quânticos poderiam quebrar a segurança do Bitcoin em cinco anos. Yakovenko destaca a vulnerabilidade da criptografia do Bitcoin ao algoritmo de Shor usado por computadores quânticos. A rede Bitcoin poderia ficar exposta devido à sua dependência do Algoritmo de Assinatura Digital de Curva Elíptica (ECDSA). Aproximadamente 25-30% do Bitcoin, incluindo os primeiros do Satoshi Nakamoto [...] O post Yakovenko: Computadores Quânticos Poderiam Quebrar a Segurança do Bitcoin em 5 Anos apareceu primeiro no CoinCentral.
Coincentral
Crypto.com Revela Violação Oculta de Dados de Utilizadores
O post Crypto.com Revela Violação Oculta de Dados de Usuários apareceu no BitcoinEthereumNews.com. De acordo com uma investigação da Bloomberg, a Crypto.com, uma das maiores bolsas de criptomoedas do mundo, sofreu uma violação de segurança que nunca divulgou. O relatório relacionou o incidente ao Scattered Spider, um grupo de hackers que frequentemente visa empresas com táticas de engenharia social. O grupo é composto principalmente por adolescentes que se especializam em enganar funcionários para que entreguem suas credenciais. Patrocinado Patrocinado De acordo com a Bloomberg, os atacantes se passaram por funcionários de TI e persuadiram funcionários não identificados da Crypto.com a entregar credenciais de início de sessão. Uma vez dentro, tentaram aumentar seu acesso visando contas de funcionários seniores. A Crypto.com disse à Bloomberg que o ataque afetou apenas "um número muito pequeno de indivíduos" e enfatizou que os fundos dos clientes permaneceram intactos. A empresa ainda não forneceu informações adicionais sobre o incidente até o momento da publicação. Enquanto isso, especialistas em segurança argumentam que a decisão da bolsa de não divulgar a violação mina a confiança em suas práticas de segurança. Eles argumentam que sua falha em compartilhar detalhes sobre o incidente deixa seus usuários incertos sobre a extensão da exposição e vulneráveis a possíveis ataques subsequentes. Esta preocupação é significativa porque a Coinbase sofreu anteriormente uma violação semelhante que expôs seus clientes a perdas anuais de mais de $300 milhões. O investigador on-chain ZachXBT acusou a Crypto.com de deliberadamente encobrir a violação. Ele também enfatizou que esta não foi a primeira vez que a plataforma foi associada a falhas de segurança não divulgadas Patrocinado Patrocinado Seus comentários ecoam a frustração mais ampla do setor sobre bolsas que silenciosamente minimizam violações para proteger suas reputações. Enquanto isso, o incidente também reacendeu críticas à dependência do setor em sistemas de Know Your Customer (KYC) / Conheça Seu Cliente. O pesquisador de segurança pseudônimo Pcaversaccio reagiu fortemente às questões, argumentando que os requisitos de KYC criam enormes honeypots de dados para hackers. "Você pode mudar uma senha facilmente, mas _não_ seu passaporte e eles sabem muito bem disso. Somos basicamente a garantia em sua rede de vigilância,"...
BitcoinEthereumNews
2025/09/22 03:09
Organismo de vigilância acusa empreendimento cripto de Trump de vender tokens para a Coreia do Norte e Irão
A publicação "Entidade fiscalizadora acusa empreendimento Cripto de Trump de vender tokens para a Coreia do Norte e Irão" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Entidade fiscalizadora acusa empreendimento Cripto de Trump de vender tokens para a Coreia do Norte e Irão | Bitcoinist.com Cadastre-se para o nosso boletim informativo! Para atualizações e ofertas exclusivas, insira o seu e-mail. Christian, jornalista e editor com funções de liderança em meios de comunicação filipinos e canadianos, é movido pelo seu amor pela escrita e criptomoeda. Fora do trabalho, é um cozinheiro e cinéfilo constantemente intrigado pelo tamanho do universo. Este site utiliza cookies. Ao continuar a utilizar este site, está a dar consentimento para a utilização de cookies. Visite o nosso Centro de Privacidade ou Política de Cookies. Concordo Fonte: https://bitcoinist.com/watchdog-accuses-trumps-crypto-venture-of-selling-tokens-to-north-korea-iran/
BitcoinEthereumNews
2025/09/22 03:05
Vencedores e perdedores semanais do mercado cripto – ASTER, DEXE, FARTCOIN, SPX
Aqui está uma análise de como algumas das suas altcoins selecionadas se comportaram após uma grande semana macroeconómica.
Coinstats
