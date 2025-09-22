Exchange MEXC
Grupo de trabalho da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos examina regras de empréstimo DeFi em reunião com empresa cripto
A publicação "Força-Tarefa da SEC Examina Regras de Empréstimo DeFi em Reunião Com Empresa Cripto" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O empréstimo DeFi voltou à agenda da SEC enquanto reguladores se reuniram com participantes do setor para examinar a classificação de tokens, contratos inteligentes e caminhos para empréstimos cripto em conformidade. A Força-Tarefa Cripto da SEC Discute Regulamentação de Empréstimo DeFi A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) continua a reunir-se com participantes do setor, conforme refletido num memorando [...] Fonte: https://news.bitcoin.com/sec-task-force-examines-defi-lending-rules-in-meeting-with-crypto-firm/
Custodiante de criptomoedas visa passo histórico para o Sistema da Reserva Federal
O post Custodiante Cripto Visa Passo Histórico Para o Sistema da Reserva Federal apareceu em BitcoinEthereumNews.com. Fintech 22 de setembro de 2025 | 01:30 A Anchorage Digital está fazendo uma aposta ousada para se aprofundar no sistema financeiro dos EUA ao buscar acesso direto aos trilhos de pagamento da Reserva Federal. A empresa, mais conhecida como o primeiro banco nativo de cripto com uma carta federal, apresentou sua solicitação para uma Conta Master do FRB no final de agosto. Tal conta permitiria à Anchorage liquidar transações diretamente com o banco central — o mesmo privilégio desfrutado pelos maiores credores comerciais da América. Transferências bancárias, compensação de cheques e pagamentos ACH poderiam todos passar pelo Fed sem intermediários, potencialmente transformando a Anchorage de um custodiante especializado em uma ponte financeira completa entre cripto e o sistema bancário tradicional. O momento da solicitação é notável. Em Washington, os legisladores estão avançando com o GENIUS Act, um projeto de lei de stablecoin que endureceria a supervisão de empresas de ativos digitais. Para a Anchorage, ganhar a aprovação do Fed não apenas fortaleceria sua posição sob esse novo quadro, mas também estabeleceria um precedente para outras instituições cripto tentando entrar no mainstream bancário. O caminho da Anchorage não tem sido suave. Após garantir sua carta de banco fiduciário nacional do OCC em 2021, enfrentou resistência regulatória devido a deficiências no combate à lavagem de dinheiro. Uma ordem de consentimento foi imposta no ano seguinte, apenas levantada em agosto depois que a empresa demonstrou grandes melhorias de conformidade. O CEO Nathan McCauley enquadrou a resolução como prova de que bancos de ativos digitais podem operar com os mesmos padrões que os tradicionais sob supervisão federal. Outras empresas estão circulando o mesmo objetivo. Ripple, Circle, Paxos, WisdomTree e Standard Custody, todas buscaram licenças bancárias federais ou contas de liquidação direta. Mas as chances continuam baixas: sob o atual sistema de três níveis do Fed, os candidatos relacionados a cripto estão na categoria mais baixa, tornando as aprovações raras. Ainda assim, o movimento da Anchorage mostra quão agressivamente as empresas de ativos digitais estão pressionando para serem tratadas como pares...
Previsão de Preço do Dogecoin: Com o Lançamento do ETF DOGE, DOGE Previsto para Atingir $0.50 Junto com LBRETT
O lançamento do ETF de DOGE alimenta previsões de preço de $0,50, mas a pré-venda de $0,0058 do Layer Brett e o staking com APY de 660% tornam-no uma aposta mais forte com potencial de valorização de 150x para 2025.
Principais Criptomoedas para Investir em 2025: Preço da Litecoin Luta pelos $120 Enquanto a Pré-venda da BlockchainFX Surge como a Melhor Pré-venda de Cripto
Detalhe: https://coincu.com/pr/top-crypto-to-invest-in-2025-litecoin-price-battles-120-while-blockchainfx-presale-emerges-as-the-best-crypto-presale/
Melhores Estratégias de Investimento em Criptomoeda que Todo Iniciante Deve Conhecer
O post Melhores Truques de Investimento em Criptomoedas que Todo Iniciante Deve Conhecer apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O mercado de criptomoedas está mudando rapidamente, e os recém-chegados ao mercado frequentemente cometem o erro de seguir conselhos gerais que não os equipam para ter sucesso. É uma boa ideia empregar estratégias que não são óbvias para se proteger e maximizar os ganhos. Em 2025, especialistas do mercado veem a MAGACOIN FINANCE como a escolha número um para investidores inteligentes, com sua pré-venda já arrecadando mais de 15 milhões de dólares. Mas enquanto a MAGACOIN FINANCE captura a atenção, novos investidores também precisam de métodos menos comentados que podem fazer uma diferença real na forma como gerem as suas carteiras. Acompanhe os Cronogramas de Desbloqueio de Tokens O fornecimento de tokens desbloqueados é um dos fatores subestimados que tendem a fazer cair o preço dos tokens. Quando uma grande quantidade de tokens bloqueados é liberada no mercado, isso inundará o mercado e empurrará os preços para baixo. Os iniciantes devem olhar continuamente para o cronograma de vesting de um projeto para que não comprem imediatamente antes de um grande desbloqueio. Ferramentas como TokenUnlocks ou whitepapers de projetos geralmente revelam esses cronogramas. Siga os Dados de Reserva das Corretoras Uma quantidade crescente de moedas mantidas nas corretoras geralmente sinaliza que os investidores estão se preparando para vender, enquanto reservas em queda sugerem acumulação e escassez. Os iniciantes podem acompanhar as reservas das corretoras através de plataformas de dados on-chain como Glassnode ou CryptoQuant. Isso dá uma imagem mais clara da pressão de oferta do que apenas observar gráficos de preços. Procure por Whales (Baleias), não Apenas Manchetes O Smart Money frequentemente se move silenciosamente antes das notícias surgirem. Seguindo carteiras de whales, os iniciantes estarão em posição de identificar os padrões de acumulação dentro dos projetos mesmo antes do hype se estabelecer. Por exemplo, o fluxo de whales para tokens de pré-venda como MAGACOIN FINANCE foi observado por analistas recentemente, o que foi um indicador precoce de confiança. A atividade on-chain indica mais do que a maioria das conversas nas redes sociais. Preste Atenção à Pré-venda...
Melhor pré-venda de criptomoeda: MAGACOIN FINANCE atinge $14M
O post Melhor Pré-venda de Criptomoeda: MAGACOIN FINANCE Atinge $14M apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O mercado de pré-venda de criptomoedas está a aquecer à medida que os investidores procuram além de nomes estabelecidos como Bitcoin e Ethereum. Cada vez mais, os holofotes estão a mudar para projetos de pré-venda que combinam narrativas virais com infraestrutura blockchain comprovada. Entre estes, o MAGACOIN FINANCE emergiu como uma das melhores pré-vendas de criptomoedas de 2025, já ultrapassando $14 milhões em financiamento enquanto o número de investidores aumenta constantemente. Com mais de 13.500 participantes em todo o mundo, o MAGACOIN FINANCE está a ganhar um impulso sério que o colocou em todas as listas de observação de pré-venda de criptomoedas este setembro. O que é a Moeda MAGACOIN FINANCE? O MAGACOIN FINANCE é desenhado com um modelo de pré-venda estruturado, tokenomics claros e um tema político único que ressoa amplamente. O projeto aproveita uma infraestrutura sólida de contrato inteligente, proporcionando segurança, compatibilidade de carteira e integração suave em plataformas DeFi. Esta combinação de fundamentos fortes e branding viral tornou-o uma das novas moedas cripto mais observadas para investir este ano. Os analistas destacam que o seu apelo vai além da especulação, com a tração da comunidade real atuando como um motor-chave para o crescimento. Estrutura de Pré-venda e Tokenomics A pré-venda do MAGACOIN FINANCE é estruturada em etapas, com os preços dos tokens aumentando incrementalmente à medida que cada ronda se esgota. Rondas de pré-venda: Cada etapa aumenta o preço de entrada, recompensando os adotantes iniciais Alocação de tokens: Uma grande porção dedicada à construção da comunidade e liquidez de câmbio Este modelo de pré-venda estruturado espelha lançamentos bem-sucedidos do passado, vinculando o crescimento de valor tanto aos influxos quanto à expansão da comunidade. Rapidamente estabeleceu o MAGACOIN FINANCE como uma criptomoeda de pré-venda de topo com potencial em 2025. Interesse Crescente dos Investidores Com mais de $14M angariados e mais de 13.500 investidores já a bordo, o MAGACOIN FINANCE passou de ser apenas mais uma pré-venda para um sério concorrente entre as novas altcoins. Os investidores não são apenas atraídos pelos tokenomics transparentes, mas também pela narrativa política que torna a marca instantaneamente reconhecível e partilhável...
Algumas Altcoins Veem Boom no Volume de Negociação na Coreia do Sul – Uma Atinge Volume de Mil Milhões de Dólares
Na Coreia do Sul, onde a comunidade virtual de criptomoedas é densa, algumas altcoins têm registado um aumento notável no volume de negociação. Continue a Leitura: Algumas Altcoins Veem Boom no Volume de Negociação na Coreia do Sul – Uma Atinge Volume de Mil Milhões de Dólares
Aqui está o que precisa de ficar atento nas altcoins na nova semana
O analista de criptomoedas The DeFi Investor partilhou o que os seguidores de altcoins devem definitivamente seguir de perto na nova semana. Continue a ler: Aqui está o que precisa de ficar de olho em altcoins na nova semana
Preço da Avalanche (AVAX) prepara-se para uma subida – Eis o que revelam os gráficos
O AVAX está a preparar-se para o que poderá ser o seu próximo grande movimento. O preço da Avalanche está a negociar em torno de $32,94, e os traders estão a observar níveis-chave após uma forte eliminação de alavancagem. O proeminente analista James Easton partilhou no X (anteriormente Twitter) que "o grande movimento para o $AVAX ainda está para vir", apontando para $27,00 como uma área onde
Previsão de $20 para Cardano que 'Quebra a Internet' torna-se viral enquanto ADA é negociada abaixo de $1 ⋆ ZyCrypto
A publicação "Previsão de $20 para Cardano que 'Quebraria a Internet' Torna-se Viral Enquanto ADA é Negociada Abaixo de $1 ⋆ ZyCrypto" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Publicidade     Cardano (ADA) voltou ao centro do debate de mercado após uma afirmação amplamente divulgada sugerir que a criptomoeda poderia subir para $20. O valor, promovido em vídeos virais e discussões nas redes sociais durante setembro de 2025, atraiu atenção em comunidades de negociação de retalho. Situação Atual de Mercado da Cardano Em meados de setembro de 2025, ADA é negociada entre $0,85 e $0,95, de acordo com o TradingView. ADAUSD: fonte Tradingview A criptomoeda Cardano tem uma capitalização de mercado de aproximadamente $31 a $33 mil milhões, colocando-a firmemente entre os dez principais ativos digitais por valorização. Estes números servem como base para avaliar afirmações de metas de preço extremas, destacando a lacuna entre previsões virais e condições atuais de mercado. Publicidade   Cardano mostrou evidências de acumulação por grandes detentores, com zonas de suporte aparecendo na faixa de $0,85 a $0,95. Analistas técnicos apontaram para cenários potenciais de rompimento se ADA mantiver momentum acima da marca de um dólar com volume de negociação aumentado. O preço da Cardano permanece logo abaixo de um dólar, sua capitalização de mercado é aproximadamente $31 a $33 mil milhões, e analistas populares projetam potencial de valorização limitado no curto prazo. Estudos técnicos indicam resistência no nível de um dólar e sugerem cenários condicionais para crescimento modesto. A atividade de whales e acumulação são visíveis, mas permanecem incrementais, não transformacionais. A ideia de que ADA atingirá $20 dentro do ciclo atual origina-se de comentadores independentes nas redes sociais, em vez de departamentos de pesquisa institucional ou documentos oficiais. Cardano continua a classificar-se entre as principais criptomoedas por capitalização de mercado e permanece sob observação atenta de investidores de retalho e institucionais. Seu quadro técnico de curto prazo sugere possível progresso em direção a um dólar e além, desde que os volumes de negociação e métricas de adoção se fortaleçam. Para investidores e analistas que acompanham Cardano, a abordagem prudente é monitorizar níveis de preço confirmados, registos regulatórios e tendências de adoção, tratando com cautela as metas extremas que circulam online...
