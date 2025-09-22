Cardano (ADA) tem como alvo $5, mas esta moeda poderia subir de menos de $0,005 para $0,50 antes que ADA atinja seu objetivo

O post Cardano (ADA) Visa $5, Mas Esta Moeda Pode Subir De Menos de $0.005 para $0.50 Antes da ADA Atingir Seu Objetivo apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Cardano tem sido há muito tempo um dos projetos mais resilientes do mundo cripto. Os seus apoiantes frequentemente consideram a marca de $5 como um objetivo realista a longo prazo, mas atingir essa meta pode levar anos de adoção constante. Por outro lado, o Little Pepe já está a fazer ondas durante a sua pré-venda, e pode passar de $0.0022 para $0.50 antes da ADA finalmente tocar os $5. Os compradores iniciais já garantiram ganhos de 120%, e os investidores que entram na fase 13 ainda podem esperar mais 36,36% de valorização antes do lançamento. Cardano (ADA): Construindo Lentamente Rumo aos $5 Cardano, também conhecido como ADA, carrega o slogan de ser uma blockchain orientada pela pesquisa. No momento da escrita, o preço da ADA está a ser negociado em torno de $0.91 de acordo com o CoinMarketCap. Para a ADA atingir $5, várias condições devem alinhar-se. O ecossistema precisa de um crescimento significativo em finanças descentralizadas, uso mais amplo dos seus contratos inteligentes e uma adoção mais forte por empresas e governos. Atualizações atuais como Hydra destinam-se a aumentar a escalabilidade, o que seria crucial se a ADA quiser competir com Ethereum e Solana. O desafio permanece que a ADA tem muita concorrência, e embora os fundamentos sejam sólidos, o caminho para $5 provavelmente será gradual em vez de explosivo. Gráfico de preço da ADA | Fonte: CoinMarketCap Little Pepe (LILPEPE): A Meme Coin Com Utilidade Enquanto a ADA segue o caminho lento e constante, o Little Pepe está a avançar rapidamente com a sua pré-venda. Conhecida como a meme coin divertida mas funcional, a LILPEPE está a posicionar-se como mais do que apenas mais um token comunitário. No momento da escrita, a pré-venda está na fase 13 com tokens a $0.0022 depois de recentemente subir de $0.0021. A pré-venda já arrecadou mais de $25.5 milhões, com mais de 15.7 mil milhões de tokens vendidos dos 17.25 mil milhões planeados para esta fase. Little Pepe não é apenas uma meme coin. Funciona em...