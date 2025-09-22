Exchange MEXC
O que os investidores de criptomoedas precisam saber esta semana
Eventos Cruciais do Mercado Financeiro: O Que os Investidores de Cripto Precisam Saber Esta Semana
Índice de Medo e Ganância das Criptomoedas cai para 45, o que isso significa para si
Alerta Urgente: Índice de Medo e Ganância de Criptomoeda Cai Para 45, O Que Isso Significa Para Si
TVL de DeFi ultrapassa $544 mil milhões enquanto Tether e Circle lideram a recuperação
O Valor Total Bloqueado (TVL) em Finanças Descentralizadas (DeFi) atinge $544B com Tether e Circle liderando a recuperação, enquanto Aave mantém-se estável e Lido, EigenLayer enfrentam quedas acentuadas.
Cardano (ADA) tem como alvo $5, mas esta moeda poderia subir de menos de $0,005 para $0,50 antes que ADA atinja seu objetivo
Cardano (ADA) Visa $5, Mas Esta Moeda Pode Subir De Menos de $0.005 para $0.50 Antes da ADA Atingir Seu Objetivo

Cardano tem sido há muito tempo um dos projetos mais resilientes do mundo cripto. Os seus apoiantes frequentemente consideram a marca de $5 como um objetivo realista a longo prazo, mas atingir essa meta pode levar anos de adoção constante. Por outro lado, o Little Pepe já está a fazer ondas durante a sua pré-venda, e pode passar de $0.0022 para $0.50 antes da ADA finalmente tocar os $5. Os compradores iniciais já garantiram ganhos de 120%, e os investidores que entram na fase 13 ainda podem esperar mais 36,36% de valorização antes do lançamento.

Cardano (ADA): Construindo Lentamente Rumo aos $5

Cardano, também conhecido como ADA, carrega o slogan de ser uma blockchain orientada pela pesquisa. No momento da escrita, o preço da ADA está a ser negociado em torno de $0.91 de acordo com o CoinMarketCap. Para a ADA atingir $5, várias condições devem alinhar-se. O ecossistema precisa de um crescimento significativo em finanças descentralizadas, uso mais amplo dos seus contratos inteligentes e uma adoção mais forte por empresas e governos. Atualizações atuais como Hydra destinam-se a aumentar a escalabilidade, o que seria crucial se a ADA quiser competir com Ethereum e Solana. O desafio permanece que a ADA tem muita concorrência, e embora os fundamentos sejam sólidos, o caminho para $5 provavelmente será gradual em vez de explosivo.

Little Pepe (LILPEPE): A Meme Coin Com Utilidade

Enquanto a ADA segue o caminho lento e constante, o Little Pepe está a avançar rapidamente com a sua pré-venda. Conhecida como a meme coin divertida mas funcional, a LILPEPE está a posicionar-se como mais do que apenas mais um token comunitário. No momento da escrita, a pré-venda está na fase 13 com tokens a $0.0022 depois de recentemente subir de $0.0021. A pré-venda já arrecadou mais de $25.5 milhões, com mais de 15.7 mil milhões de tokens vendidos dos 17.25 mil milhões planeados para esta fase. Little Pepe não é apenas uma meme coin. Funciona em...
Coinbase enfrenta fúria dos clientes — Executivo promete fazer melhor
A Coinbase enfrentou semanas de raiva dos usuários que dizem que a intermediário de câmbio é lenta a responder quando precisam de ajuda. Relatórios revelaram que a frustração cresceu ainda mais após uma grande violação de dados expor detalhes sensíveis de mais de 69.000 clientes. Agora, a empresa está prometendo mudar a forma como lida com o suporte. Leitura relacionada: NBA [...]
Gráfico Semanal de Worldcoin (WLD) Indica que uma Grande Oscilação Pode Estar a Caminho Se Isto Acontecer
O Worldcoin está a chamar a atenção dos traders enquanto é negociado a cerca de $1,48 e prepara-se para o que poderá ser um grande movimento. Um tópico detalhado do analista de criptomoedas Vertix no X (anteriormente Twitter) alerta que a capitalização de mercado de $3 mil milhões do WLD é ofuscada por uma Avaliação Totalmente Diluída (FDV) muito maior de $14,7 mil milhões. A publicação chama a esta diferença "o
Ministros das Finanças da UE estabelecem roteiro para o Euro Digital em meio a debates em curso
TLDR Os ministros das finanças da UE aproximaram-se de alcançar um consenso sobre o quadro do euro digital. O euro digital funcionará paralelamente ao dinheiro dos bancos comerciais, proporcionando um sistema de pagamento seguro para consumidores e empresas. Os ministros das finanças concordaram em dar aos funcionários da UE uma palavra a dizer na emissão do euro digital e na quantidade de cada [...] A publicação "Ministros das Finanças da UE Estabelecem Roteiro para o Euro Digital Em Meio a Debates Em Andamento" apareceu primeiro no Blockonomi.
Volume de Negociação de Cripto na Ásia-Pacífico Dispara 70% Em Um Ano
Aumento Fenomenal: Volume de Negociação de Criptomoedas na Ásia-Pacífico Dispara 70% Em Um Ano
Ministros das finanças da UE estabelecem roteiro para lançar o euro digital, embora a emissão possa demorar anos: Reuters
O euro digital tem sido uma proposta fortemente contestada, com alguns estados-membros da UE preocupados com os seus efeitos na privacidade financeira.
4 Melhores Projetos Cripto Que Você Desejará Ter Aderido Mais Cedo: BlockDAG, PEPE, Avalanche e Solana!
Os mercados de criptomoedas nunca param, e os projetos que avançam hoje estão a definir o tom para os ganhos de amanhã. Com milhares [...] A publicação 4 Principais Projetos Cripto Que Você Desejará Ter Aderido Mais Cedo: BlockDAG, PEPE, Avalanche e Solana! apareceu primeiro em Coindoo.
Uma baleia com uma posição long de 25x em ETH já obteve um lucro de $4,335 milhões
Nas últimas 24 horas, a liquidação de contratos em toda a rede foi de US$683 milhões, com posições long e short explodindo.
BlockchainFX lidera as melhores pré-vendas de criptomoedas enquanto Nexchain e Lightchain juntam-se ao impulso de Uptober
Na última hora, a liquidação de toda a rede totalizou 116 milhões de dólares, principalmente devido a posições short.
Dell Technologies Inc. ($DELL) Ações: CEO Michael Dell vende mil milhões em Participações / Ações à medida que a atividade interna aumenta