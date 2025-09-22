2025-10-13 Monday

Notícias sobre criptomoedas

7 Melhores Criptomoedas para observar em 2025 prontas para quebrar recordes – Eis porque os traders estão a apostar forte

À medida que os ativos digitais continuam a evoluir a uma velocidade relâmpago, identificar moedas com fundamentos sólidos, funcionalidades inovativas e potencial de crescimento estratégico
Coindoo2025/09/22 10:15
Protocolos de Empréstimos DeFi atingem marco recorde de 8,64 mil milhões de dólares em Empréstimos ativos; Contribuição da Moonwell, Maple Finance, Ether.Fi, Curve.Fi, Jupiter e Outros

O aumento nos empréstimos ativos on-chain mostra um número crescente de clientes a adotar DeFi e também destaca os principais protocolos de empréstimo que estão a moldar o panorama.
Blockchainreporter2025/09/22 09:15
Índice emocionante atinge 70, desbloqueando novas oportunidades em criptomoedas

Temporada de Altcoins: Índice Emocionante Atinge 70, Desbloqueando Novas Oportunidades Cripto
BitcoinEthereumNews2025/09/22 09:14
A próxima grande história das criptomoedas: mercados de crédito prestes a ficar parabólicos, diz especialista

Os empréstimos de criptomoedas estão prontos para desencadear um crescimento explosivo, desbloqueando trilhões em capital não utilizado e transformando os mercados globais para sempre. Mercados de Crédito Cripto Prontos para Explodir Com o Boom de Empréstimos Tokenizados O diretor executivo da Bitwise Asset Management, Hunter Horsley, compartilhou na plataforma de mídia social X em 18 de set. que empréstimos e crédito logo se tornarão centrais
BitcoinEthereumNews2025/09/22 09:13
Corte de taxa da Reserva Federal em outubro provável, mercados de cripto reagem

Detalhe: https://coincu.com/markets/fed-rate-cut-crypto-impact-5/
Coinstats2025/09/22 09:10
Toyota, Yamaha, BYD aceitam Tether na Bolívia à medida que as reservas de USD diminuem

Tether está agora a ser aceite para pagamentos na Toyota, Yamaha e BYD na Bolívia, à medida que as empresas recorrem cada vez mais a stablecoins para contornar a escassez de dólares americanos no país. Três grandes fabricantes internacionais de veículos começaram a aceitar Tether na Bolívia para contornar as suas reservas de dólares americanos em colapso, marcando um grande passo na adoção de cripto do país latino-americano. O CEO da Tether, Paolo Ardoino, partilhou que a Toyota, Yamaha e BYD estão a aceitar Tether (USDT) como pagamento no domingo, enquanto a empresa de segurança cripto BitGo confirmou que o primeiro Toyota foi comprado na Bolívia com USDT no sábado. Imagens partilhadas por Ardoino mostram uma concessionária exibindo cartazes que anunciam o USDT como uma opção de pagamento "fácil, rápida e segura" para compras de carros. Ler mais
Coinstats2025/09/22 09:09
Principais escolhas de criptomoedas para o Q4: Solana, Dogecoin, o desafiante dos meme coins caninos e a joia de pré-venda com tecnologia de IA

As escolhas principais de criptomoedas para o Q4 incluem SOL, DOGE e SHIB — mas a pré-venda de MAGAX oferece potencial exponencial com IA, escassez e respaldo de auditoria.
Blockchainreporter2025/09/22 08:45
Previsão do Mercado Cripto: XRP a Perder Ainda Mais a $2? Preço do Bitcoin Desvanecendo a $115.745, Ethereum (ETH) Pode Atingir $5.000 num Piscar

O mercado está em modo de correção com potencial para perder ainda mais, a menos que o Ethereum arraste tudo para a frente
Coinstats2025/09/22 08:01
Pré-venda de Cripto da SpacePay ultrapassa 1,3 milhões de dólares – Eis porque os investidores estão entusiasmados

A pré-venda da SpacePay arrecadou mais de 1,3 milhões de dólares enquanto investidores apoiam a startup londrina que permite pagamentos em cripto através de máquinas de cartão existentes sem custos de novo hardware.
Coinstats2025/09/22 08:00
Aumento fenomenal: Volume de negociação de criptomoedas na Ásia-Pacífico dispara 70% em um ano

BitcoinWorld Crescimento Fenomenal: Volume de Negociação Cripto na Ásia-Pacífico Dispara 70% em um Ano O panorama de ativos digitais está em constante evolução, e dados recentes da região Ásia-Pacífico destacam uma transformação surpreendente. Se tem acompanhado o mercado de criptomoedas, pode ter notado um aumento de atividade, mas a escala de crescimento nesta região é verdadeiramente notável. O volume de negociação cripto na Ásia-Pacífico registou um crescimento fenomenal, captando a atenção de investidores e analistas em todo o mundo. O que Está a Impulsionar o Explosivo Volume de Negociação Cripto na Ásia-Pacífico? Nos últimos 12 meses, o volume de negociação cripto na Ásia-Pacífico experimentou um impressionante aumento de 69%, subindo de 1,4 trilião de dólares para um impressionante valor de 2,4 triliões de dólares. Este salto significativo foi reportado pela Cointelegraph via X, indicando um interesse robusto e crescente em ativos digitais por toda a região. Mas o que exatamente está a alimentar este crescimento explosivo? Vários fatores contribuem para esta rápida expansão: Crescente Adoção Retalhista: Uma porção significativa da população nos países da Ásia-Pacífico está cada vez mais a adotar criptomoedas para vários fins, desde investimento até remessas. Evolução do Panorama Regulatório: Embora ainda variado, alguns países na região estão a desenvolver estruturas regulatórias mais claras, o que pode fomentar maior confiança entre investidores institucionais e retalhistas. Inovação Tecnológica: A região é um centro de inovação fintech, com muitas startups e empresas estabelecidas a explorar tecnologia blockchain e soluções de ativos digitais. Fatores Económicos: Em algumas áreas, os sistemas financeiros tradicionais podem ser menos acessíveis ou eficientes, tornando as criptomoedas uma alternativa atraente para armazenamento e transferência de riqueza. Como Este Crescimento Impacta o Mercado Cripto Global? O aumento substancial no volume de negociação cripto na Ásia-Pacífico não é apenas um fenómeno regional; tem implicações significativas para o mercado global de criptomoedas. A Ásia-Pacífico é lar de uma vasta população e várias economias em rápido desenvolvimento, tornando a sua participação crucial para a saúde geral e direção dos ativos digitais. Eis porque isto importa globalmente: Liquidez Aumentada: Volumes de negociação mais elevados contribuem para maior liquidez de mercado, tornando mais fácil a execução de grandes negociações sem impactar significativamente os preços. Influência de Mercado: A pura escala de negociação na Ásia-Pacífico significa que tendências e desenvolvimentos dentro da região podem influenciar cada vez mais os preços e sentimento cripto globais. Centro de Inovação: A abordagem inovadora da região à tecnologia frequentemente estabelece precedentes para como os ativos digitais são adotados e integrados em sistemas financeiros mundialmente. Este crescimento sublinha a crescente aceitação mainstream das criptomoedas e tecnologia blockchain. Também destaca o crescente poder económico e conhecimento digital dos consumidores e investidores em países como Coreia do Sul, Japão, Singapura e Austrália, entre outros. Existem Desafios no Meio Deste Crescimento Notável? Embora o crescimento no volume de negociação cripto na Ásia-Pacífico seja largamente positivo, é essencial reconhecer potenciais desafios. A rápida expansão também pode trazer maior escrutínio e uma necessidade de navegação cuidadosa das complexidades regulatórias e volatilidade do mercado. Os principais desafios incluem: Divergência Regulatória: Diferentes países dentro da região Ásia-Pacífico têm posturas variadas sobre regulação de criptomoedas, o que pode criar mercados fragmentados e obstáculos de conformidade. Volatilidade do Mercado: Apesar do crescimento, as criptomoedas continuam a ser ativos altamente voláteis. Oscilações significativas de preço podem impactar a confiança dos investidores e a estabilidade do mercado. Preocupações de Segurança: À medida que os volumes de negociação aumentam, também aumenta o potencial para ameaças cibernéticas, golpes online e hacks, necessitando medidas de segurança robustas para exchanges e utilizadores individuais. Educação e Consciencialização: Garantir que novos participantes estejam bem informados sobre os riscos e benefícios da negociação cripto é crucial para um crescimento sustentável. Abordar estes desafios proativamente será vital para a contínua expansão saudável do mercado de ativos digitais na região Ásia-Pacífico. A Perspetiva Futura para o Volume de Negociação Cripto na Ásia-Pacífico Olhando para o futuro, a trajetória para o volume de negociação cripto na Ásia-Pacífico parece promissora. As economias dinâmicas da região, população tecnologicamente experiente e estruturas regulatórias em evolução sugerem que continuará a ser uma potência no espaço cripto global. À medida que mais instituições e governos exploram moedas digitais de bancos centrais (CBDCs) e aplicações blockchain, a fundação para integração de ativos digitais torna-se ainda mais forte. Este crescimento significativo confirma que os ativos digitais já não são um interesse de nicho, mas uma parte fundamental do panorama financeiro moderno. A região Ásia-Pacífico não está apenas a participar; está a liderar a carga, moldando o futuro das finanças com as suas notáveis taxas de adoção e inovação. Para saber mais sobre as últimas tendências do mercado cripto, explore o nosso artigo sobre desenvolvimentos-chave que moldam a adoção institucional de ativos digitais. Perguntas Frequentes (FAQ) 1. Qual é a principal razão para o crescimento no volume de negociação cripto na Ásia-Pacífico? O crescimento é principalmente impulsionado por uma combinação de crescente adoção retalhista, clareza regulatória em evolução em algumas jurisdições, significativa inovação tecnológica em fintech, e fatores económicos que tornam os ativos digitais uma alternativa atraente às finanças tradicionais. 2. Como este crescimento regional afeta o mercado global de criptomoedas? O aumento do volume de negociação na Ásia-Pacífico impulsiona a liquidez do mercado global, significando que negociações maiores podem ser executadas mais suavemente. As tendências da região também influenciam cada vez mais os preços cripto globais e o sentimento geral do mercado, tornando-a um jogador-chave. 3. Quais são os principais riscos associados a este rápido crescimento? Os principais riscos incluem divergência regulatória entre diferentes países da Ásia-Pacífico, volatilidade inerente ao mercado de criptomoedas, preocupações de segurança como ameaças cibernéticas e golpes, e a necessidade de educação contínua dos investidores para garantir participação informada. 4. Quais países estão a liderar este crescimento na região Ásia-Pacífico? Embora os dados específicos por país variem, nações como Coreia do Sul, Japão, Singapura e Austrália são frequentemente destacadas pelas suas contribuições significativas para a adoção de ativos digitais e atividade de negociação dentro da região Ásia-Pacífico. 5. Esta tendência de crescimento é sustentável a longo prazo? A sustentabilidade deste crescimento depende do desenvolvimento regulatório contínuo, avanços tecnológicos e gestão eficaz de riscos. No entanto, os fatores subjacentes como o aumento da literacia digital e a procura por soluções financeiras alternativas sugerem um forte potencial para crescimento contínuo. Se achou este artigo perspicaz, considere partilhá-lo com a sua rede! Ajude-nos a espalhar consciência sobre o incrível crescimento e panorama em evolução do volume de negociação cripto na Ásia-Pacífico partilhando nas suas plataformas de redes sociais favoritas. Este post Crescimento Fenomenal: Volume de Negociação Cripto na Ásia-Pacífico Dispara 70% em um Ano apareceu primeiro no BitcoinWorld.
Coinstats2025/09/22 06:55
