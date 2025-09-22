2025-10-13 Monday

Eis por que Michael Saylor e MSTR estão a enfrentar questões apesar da subida do Bitcoin

O post Eis por que Michael Saylor e MSTR estão enfrentando questões apesar da alta do Bitcoin apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Principais conclusões O que aconteceu com MSTR? Caiu 4% em um mês, mesmo que o valor do Bitcoin tenha subido 3% no mesmo período. Como estão outras empresas de "reserva de Bitcoin"? Outras empresas caíram muito pior - Metaplanet caiu 36%, KindlyMD 87% e Semler Scientific 12%. A empresa de Michael Saylor, Strategy (anteriormente MicroStrategy), há muito tempo é aclamada como o exemplo perfeito de adoção corporativa do Bitcoin [BTC]. Sua ousada estratégia de reserva não apenas colocou a MSTR em destaque, mas também inspirou dezenas de outras empresas a seguirem um caminho centrado no Bitcoin. No entanto, a narrativa mudou um pouco nas últimas semanas. Strategy e outras empresas enfrentam um declínio Apesar do Bitcoin subir 3% no último mês, as ações da Strategy caíram 4%, gerando um debate renovado sobre se a aposta de alto risco de Saylor, alimentada por dívidas, na maior criptomoeda do mundo é tão resiliente quanto se acreditava anteriormente. Enquanto a Strategy de Michael Saylor enfrentou uma queda modesta, outras empresas que imitaram seu manual de Bitcoin em primeiro lugar estão vendo declínios muito mais acentuados. A operadora de hotéis japonesa Metaplanet, por exemplo, caiu 27,62% em apenas um mês. Outras como a startup de saúde KindlyMD, uma recém-chegada ao clube de reservas de Bitcoin, colapsou 87%. De fato, até mesmo a empresa de tecnologia médica Semler Scientific, que aderiu à tendência no início deste ano, está com queda de 12% agora. Nem todos estão recuando, no entanto. Uma persistência de otimismo O Banco Nacional Suíço começou silenciosamente a comprar ações da MicroStrategy (MSTR), efetivamente dando ao banco central exposição indireta ao Bitcoin sem comprar a criptomoeda diretamente. Muitas das empresas mencionadas anteriormente inicialmente correram para as reservas de Bitcoin quando os preços em alta, regulamentações mais flexíveis e mudanças contábeis favoráveis tornaram isso atraente. Infelizmente, a saturação agora é evidente. Com mais de 180 empresas públicas detendo Bitcoin e controlando aproximadamente 5% de todas as moedas em circulação, algumas estão negociando abaixo do valor...
3 Melhores Moedas para Transformar 880€ em 44.000€ se Perdeu a Oportunidade da Solana (SOL) e Dogecoin (DOGE)

O post 3 Melhores Moedas para Transformar $880 em $44.000 se Você Perdeu a Oportunidade da Solana (SOL) e Dogecoin (DOGE) apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O post 3 Melhores Moedas para Transformar $880 em $44.000 se Você Perdeu a Oportunidade da Solana (SOL) e Dogecoin (DOGE) apareceu primeiro no Coinpedia Fintech News Esta alta do mercado de 2021-2023 revelou que apostar cedo em tokens como Solana (SOL) e Dogecoin (DOGE) resultaria em ganhos massivos. Com os mercados cripto revitalizados, os investidores estão procurando a onda promissora de projetos que podem trazer-lhes um aumento financeiro. Aqui estão três moedas que poderiam transformar $880 em $44.000, e uma em particular que pode superar até mesmo os gigantes. VeChain (VET): Utilidade no Mundo Real Encontra a Escalabilidade da Web3 VeChain sempre foi conhecida como uma blockchain que pode ser usada no mundo real, e seu projeto mais recente, o Programa VeFounder, pode impulsionar ainda mais a adoção. VeChain está fechando a lacuna entre a experimentação em estágio inicial e a utilidade em grande escala, fornecendo aos construtores aplicativos descentralizados (DApps) prontos que comprovadamente funcionam. Com o apoio da grande empresa BCG, o programa já tem projetos que lidam com questões importantes que afetam a todos, como sustentabilidade, nutrição e desperdício de alimentos. Com mais de 4 milhões de usuários de DApp existentes, VeChain oferece aos fundadores um launchpad que ultrapassa os obstáculos de adoção inicial que a maioria dos projetos enfrenta. Os participantes ganham controle operacional completo quando atingem 100.000 usuários, junto com recompensas $B3TR e potencial de longo prazo. Esta abordagem "pronta para escalar" posiciona VeChain não apenas como mais uma Layer 1, mas como uma base para negócios Web3 do mundo real. Para os investidores, essa é uma combinação rara de infraestrutura comprovada e potencial de crescimento. Floki (FLOKI): De Meme Coin a Desafiante do Metaverso Floki está trabalhando duro para se livrar da imagem de "apenas uma meme coin", e o próximo torneio play-to-earn Valhalla é um passo ousado nessa direção. O evento está marcado para setembro e dobrou seu pool de prêmios para $150.000. Haverá 64 vencedores, e o melhor jogador receberá...
Sucesso Notável da Giggle Academy com Doação de $1 Milhão em Meme Coins

A publicação "Notável sucesso da doação de 1 milhão de dólares em meme coins da Giggle Academy" apareceu no BitcoinEthereumNews.com.
Empresa japonesa faz aquisição massiva de 5.419 BTC

A publicação Empresa Japonesa Faz Aquisição Massiva de 5.419 BTC apareceu no BitcoinEthereumNews.com.
Metaplanet aumenta as suas reservas de Bitcoin em 5.419 BTC para um total de 25.555 BTC

O post Metaplanet aumenta suas reservas de Bitcoin em 5.419 BTC para um total de 25.555 BTC apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Principais destaques Metaplanet, uma empresa pública japonesa, comprou mais 5.419 BTC, elevando suas reservas totais para 25.555 BTC. No preço atual do Bitcoin, o BTC da Metaplanet vale cerca de $2,9 bilhões. Metaplanet, uma empresa japonesa de tecnologia e investimento de capital aberto, aumentou suas reservas de Bitcoin em 5.419 BTC hoje, elevando seu total para 25.555 BTC. A aquisição reflete a estratégia agressiva de acumulação de Bitcoin da empresa ao longo de 2025, seguindo o modelo pioneiro da Strategy, que detém 638.985 BTC. Aos preços atuais de mercado de cerca de $114.433 por Bitcoin, as reservas da Metaplanet são avaliadas em cerca de $2,9 bilhões. A compra alinha-se com uma tendência mais ampla de adoção corporativa de Bitcoin, particularmente entre empresas asiáticas que buscam diversificar reservas em meio à incerteza econômica. Investidores institucionais compraram coletivamente mais de 1 milhão de BTC desde 2020. O Bitcoin experimentou volatilidade significativa em 2025, com a alta apoiada por fatores incluindo o ambiente regulatório dos EUA sob a administração Trump. A Metaplanet indicou planos para adquirir 30.000 Bitcoin até o final do ano, tratando o ativo digital como proteção contra inflação e reserva central do tesouro. Fonte: https://cryptobriefing.com/metaplanet-increases-bitcoin-holdings-5419-btc-total-25555-btc/
Toyota, Yamaha e BYD impulsionam a adoção de criptomoeda na Bolívia com pagamentos em Tether

A Bolívia deu outro passo ousado no mundo das finanças digitais, já que gigantes automotivos globais como Toyota e Yamaha, junto com a BYD, agora aceitam Tether (USDT) para compras de veículos. A medida surge enquanto o país enfrenta uma escassez histórica de reservas de dólares americanos, forçando tanto empresas quanto consumidores a explorar alternativas de stablecoin. O CEO da Tether Paolo [...]
Evento lateral imperdível da SOON KBW: Jesse Lingard junta-se ao Dia de Alto Desempenho em 25 de set.

BitcoinWorld Evento Lateral SOON KBW Imperdível: Jesse Lingard Junta-se ao Dia de Alto Desempenho em 25 de setembro Está pronto para uma fusão eletrizante de inovação blockchain e estrelato desportivo? Prepare-se para o evento lateral SOON KBW, "Dia de Alto Desempenho", onde o Rollup SVM de alto desempenho SOON está a reunir líderes da indústria, investidores e ninguém menos que a sensação do futebol do FC Seoul, Jesse Lingard! Este encontro único promete ser um destaque da Semana Blockchain da Coreia 2025, oferecendo insights incomparáveis e oportunidades de networking. O que torna o Evento Lateral SOON KBW tão especial? O mundo cripto está a falar sobre o próximo "Dia de Alto Desempenho" da SOON, agendado para as 7:00 UTC de 25 de setembro. Isto não é apenas mais um encontro da indústria; é um evento lateral SOON KBW meticulosamente planeado, concebido para mostrar tecnologia blockchain de ponta e promover um robusto envolvimento da comunidade. SOON, conhecida pelo seu Rollup SVM de alto desempenho, está na vanguarda das soluções de escala para aplicativos descentralizados. Mas o que é exatamente um Rollup SVM? Em termos simples, é uma tecnologia sofisticada que ajuda as redes blockchain a processar transações muito mais rápida e eficientemente. É como construir uma via expressa para dados, garantindo que os seus aplicativos descentralizados funcionem sem congestionamento. Esta proeza tecnológica faz da SOON um jogador significativo no panorama evolutivo da Web3. Os participantes neste encontro exclusivo incluirão uma mistura de figuras influentes: Project Officials: As mentes por trás da SOON e outros empreendimentos blockchain inovadores. Instituições de investimento: Jogadores-chave à procura da próxima grande oportunidade na Web3. Influenciadores: Vozes que moldam a opinião pública e impulsionam a adoção no espaço cripto. A agenda está repleta de sessões envolventes, incluindo discussões dinâmicas em painel e amplas oportunidades de networking, garantindo que cada participante obtenha conhecimentos e conexões valiosas. Por que Jesse Lingard está a participar no Evento Lateral SOON KBW? A emoção em torno do evento lateral SOON KBW atinge um novo nível com a aparição especial do celebrado futebolista Jesse Lingard. Atualmente a jogar pelo FC Seoul, o envolvimento de Lingard preenche a lacuna entre o mundo tradicional dos desportos e o universo em rápida expansão da Web3. A sua presença sinaliza uma tendência crescente de figuras mainstream a reconhecer o potencial e a importância da tecnologia blockchain. Durante o evento, Lingard participará numa cativante conversa ao pé da lareira. Este segmento oferece uma rara oportunidade de ouvir as suas perspetivas sobre inovação, envolvimento de fãs e talvez até os seus pensamentos sobre como o blockchain poderia revolucionar os desportos. Espera-se que o seu ponto de vista único atraia um público diversificado, incluindo entusiastas de desporto curiosos sobre cripto e nativos de blockchain ansiosos por ver colaboração entre indústrias. Esta colaboração destaca como o blockchain já não está confinado aos círculos tecnológicos. Está a atrair atenção de vários setores, demonstrando a sua ampla aplicabilidade e poder transformador. A participação de Lingard no evento lateral SOON KBW é um testemunho desta influência em expansão. Envolvendo a Comunidade Coreana: Um Movimento Estratégico para SOON A SOON deixou claro que este "Dia de Alto Desempenho" é mais do que apenas um evento; é uma parte fundamental da sua iniciativa estratégica para aprofundar as suas raízes no mercado sul-coreano. O país é um centro de adoção tecnológica e inovação, tornando-o uma região crucial para o desenvolvimento blockchain. A SOON visa fortalecer a sua comunicação e construir uma relação robusta com a comunidade local através deste evento lateral SOON KBW e atividades relacionadas. Antes do evento principal, a SOON está ativamente a envolver-se com o público através de vários programas de divulgação: Anúncios no Metro: Alcançando um público amplo num dos sistemas de trânsito mais movimentados de Seul. Camião de Café Gratuito: Oferecendo um gesto de boas-vindas e interação direta com o público. Stand KBW: Fornecendo um espaço dedicado na Semana Blockchain da Coreia para os participantes aprenderem mais sobre a SOON e a sua tecnologia. Estes esforços sublinham o compromisso da SOON com a acessibilidade e o fomento de uma base de usuários local forte e informada. É sobre mais do que apenas tecnologia; é sobre construir confiança e comunidade. Conclusão: Não Perca Este Dia de Alto Desempenho! O próximo evento lateral SOON KBW, 'Dia de Alto Desempenho', está a configurar-se como uma ocasião imperdível para qualquer pessoa interessada no futuro do blockchain, particularmente Rollups SVM de alto desempenho. Com um convidado estrela como Jesse Lingard, discussões perspicazes e um foco claro no envolvimento da comunidade na Coreia do Sul, a SOON está pronta para fazer um impacto significativo. Este evento representa um passo crucial para a SOON na expansão da sua presença global e no reforço do seu compromisso com a inovação e o desenvolvimento centrado no usuário. Certifique-se de marcar nos seus calendários o dia 25 de setembro e prepare-se para um dia repleto de ideias inovadoras e conexões emocionantes. Perguntas Frequentes sobre o Evento Lateral SOON KBW O que é SOON? SOON é um Rollup SVM (Solana Virtual Machine) de alto desempenho, projetado para melhorar significativamente a velocidade e eficiência das transações blockchain e aplicativos descentralizados. O que é a Semana Blockchain da Coreia (KBW)? KBW é um dos eventos blockchain mais proeminentes da Ásia, reunindo líderes da indústria, inovadores e entusiastas para discutir as últimas tendências e desenvolvimentos no espaço blockchain. Por que Jesse Lingard está envolvido no evento lateral SOON KBW? Jesse Lingard, um futebolista profissional do FC Seoul, está a juntar-se como convidado especial para preencher a lacuna entre os desportos tradicionais e a Web3, oferecendo insights únicos e ampliando o apelo do evento. Como o público pode envolver-se com a SOON antes do evento? A SOON está a executar anúncios no metro, oferecendo café gratuito de um camião de café e hospedando um stand na KBW para interagir diretamente com a comunidade sul-coreana. Qual é o principal objetivo do evento "Dia de Alto Desempenho" da SOON? O evento visa fortalecer a presença da SOON no mercado sul-coreano, fomentar a comunicação com a comunidade local e mostrar as capacidades do seu Rollup SVM de alto desempenho. Achou este artigo perspicaz? Partilhe a emoção do próximo evento lateral SOON KBW com a sua rede! Informe os seus amigos e colegas sobre esta oportunidade única de mergulhar na tecnologia blockchain de alto desempenho e testemunhar a convergência de desportos e Web3. As suas partilhas ajudam-nos a espalhar a palavra sobre desenvolvimentos vitais no espaço cripto. Para saber mais sobre as últimas novidades, explore o nosso artigo sobre desenvolvimentos-chave que estão a moldar a adoção institucional do mercado cripto. Esta publicação Evento Lateral SOON KBW Imperdível: Jesse Lingard Junta-se ao Dia de Alto Desempenho em 25 de setembro apareceu primeiro no BitcoinWorld.
Lei GENIUS impulsiona aumento na adoção de Stablecoin, pesquisa da EY

Lei GENIUS impulsiona adoção de stablecoin em empresas dos EUA, promovendo pagamentos transfronteiriços mais rápidos e baratos e aumentando a confiança em instrumentos financeiros digitais. A adoção de stablecoins entre empresas americanas está a acelerar, impulsionada por nova clareza regulatória e interesse crescente em pagamentos transfronteiriços mais rápidos e baratos. Este novo momentum reflete-se numa pesquisa recente da EY-Parthenon em junho [...] A publicação "Lei GENIUS Desencadeia Aumento na Adoção de Stablecoin, Pesquisa EY" apareceu primeiro no Live Bitcoin News.
Wall Street mantém-se com títulos do Tesouro de médio prazo enquanto o caminho da Fed permanece obscuro

O post Wall Street mantém-se com títulos do Tesouro de médio prazo enquanto o caminho do Fed permanece incerto apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Os traders de Wall Street não estão a mudar de ideias. Na BlackRock, PGIM e Morgan Stanley, os gestores de obrigações continuam a comprar títulos do Tesouro de médio prazo, mesmo com o plano da Reserva Federal a tornar-se mais difícil de interpretar. Estão a apostar na mesma estratégia que funcionou durante todo o ano—manter-se em obrigações com vencimento em cerca de cinco anos. Estas são as obrigações que oferecem rendimentos sólidos enquanto são menos sensíveis a mudanças repentinas nas taxas de juro. O primeiro corte de taxa do Fed em nove meses ocorreu na quarta-feira. O presidente Jerome Powell disse que foi "um corte de gestão de risco", acrescentando que mais mudanças dependeriam do que acontecer nas próximas reuniões. Esta mensagem fez com que os rendimentos subissem em toda a linha e eliminou as esperanças de um ritmo mais rápido de cortes. Alguns traders que esperavam um movimento maior começaram a fechar posições. Mas muitos outros permaneceram exatamente onde estavam. Os que estavam no meio da curva não se moveram. BlackRock e PGIM visam o centro da curva para rendimento e proteção O vice-diretor de investimentos para rendimento fixo global da BlackRock, Russell Brownback, disse que o foco continua a ser na parte de cinco anos da curva. "O centro é o ponto ideal", disse ele. Tem sido um dos melhores desempenhos este ano. Um índice Bloomberg que acompanha títulos do Tesouro de 5 a 7 anos mostra um retorno de 7%, melhor que o ganho de 5,4% do mercado de obrigações mais amplo. Greg Peters, co-diretor de investimentos da PGIM Fixed Income, explicou porquê. Estes títulos do Tesouro de médio prazo pagam juros suficientes para gerar dinheiro mesmo quando se utiliza fundos emprestados. Isso é chamado de carry positivo. E à medida que as obrigações se aproximam do vencimento, o seu valor aumenta. "Carry positivo e roll: é o sonho do investidor em obrigações", disse ele. A decisão do Fed surgiu enquanto os sinais de fraqueza económica continuavam a aumentar. O crescimento do emprego desacelerou nos últimos meses, e as empresas ainda estão a reagir às contínuas...
Nova mesa de degustação na Baixa Califórnia destaca um legado regional do campo à mesa

O post Nova Mesa de Degustação na Baixa Califórnia Destaca um Legado Regional do Campo à Mesa apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Preparações da Mesa de Degustação no Four Seasons Resort Los Cabos em Costa Palmas. Four Seasons Resort Los Cabos em Costa Palmas Na Baixa Califórnia, México, as brisas mais frescas estão finalmente chegando, trazendo nova abundância para uma região conhecida pelos seus ingredientes frescos e saborosos e pelo movimento culinário do campo à mesa que eles nutrem. Com a mudança sazonal vem uma nova experiência gastronómica no Four Seasons Resort Los Cabos em Costa Palmas, um dos resorts mais refinados da região: um novo evento de Mesa de Degustação transformando os frutos da terra em arte. Reunindo chefs representando cada um dos doze destinos gastronómicos do resort, a primeira Mesa de Degustação da propriedade foi uma viagem ao redor do mundo e de volta. Ainda assim, suas raízes na imensa riqueza deste legado culinário regional tornaram-na uma experiência gastronómica coesa que atinge o coração do que faz da Baixa Califórnia um destino tão especial para os amantes da gastronomia. Localizado nos jardins do chef, o Zest é o menor restaurante da Baixa Califórnia, com uma única mesa para até 12 convidados. Four Seasons Resort Los Cabos em Costa Palmas No Cabo Leste Ao longo das tranquilas margens do Mar de Cortez, o Four Seasons Los Cabos em Costa Palmas situa-se numa área que se sente à parte e serena, misericordiosamente afastada da loucura característica de Los Cabos. Estreou em 2019 no Cabo Leste ao longo de praias encantadoras e menos movimentadas (próprias para nadar, uma rara comodidade de Los Cabos para os conhecedores), e abriga um espaçoso spa e centro de bem-estar, um campo de golfe de campeonato, uma marina privada e muito mais. Com doze diferentes destinos gastronómicos—"treze quando se inclui o serviço de quarto", observa o Chef Executivo da propriedade, Paolo Della Corte—a culinária sempre esteve no coração do que significa visitar a propriedade. "Muitos hóspedes não têm a oportunidade de experimentar tudo o que oferecemos durante...
