Queda do preço do Bitcoin abaixo de $112.000 gera inquietação no mercado
A publicação Queda do Preço do Bitcoin Abaixo de $112.000 Gera Inquietação no Mercado apareceu em BitcoinEthereumNews.com. Urgente: Queda do Preço do Bitcoin Abaixo de $112.000 Gera Inquietação no Mercado Ir para o conteúdo Início Notícias Crypto Urgente: Queda do Preço do Bitcoin Abaixo de $112.000 Gera Inquietação no Mercado Fonte: https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-price-drop-market-6/
BitcoinEthereumNews
2025/09/22 15:20
Ao vivo: Capitalização de mercado de criptomoedas cai para $3,89T e outras notícias em 22 de setembro
A publicação Ao vivo: Capitalização de mercado cripto cai para $3,89T e outras notícias em 22 de set. apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O mercado cripto está no vermelho hoje. Bitcoin BTC $112 851 volatilidade 24h: 2,6% Capitalização de mercado: $2,25 T Vol. 24h: $34,85 B está a ser negociado em torno de $112K, com queda de 1,5% nas últimas 24 horas. Enquanto isso, a capitalização de mercado cripto caiu 3,9%, para $3,89 trilhões. próximo Aviso legal: A Coinspeaker está comprometida em fornecer relatórios imparciais e transparentes. Este artigo visa entregar informações precisas e oportunas, mas não deve ser considerado como aconselhamento financeiro ou de investimento. Como as condições de mercado podem mudar rapidamente, encorajamos que verifique as informações por conta própria e consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão baseada neste conteúdo. Notícias de Criptomoeda, Notícias Julia é uma redatora de conteúdo experiente. Ela trabalha com vários tópicos e domínios de negócios, incluindo, mas não limitado a blockchain, criptomoedas, IA e desenvolvimento de software. Seus artigos são regularmente apresentados em sites de notícias respeitáveis e portais de negócios de TI. Atualmente, Julia é a Editora Sénior da UE na Coinspeaker. Julia Sakovich no X Fonte: https://www.coinspeaker.com/live-crypto-market-cap-falls-3-89t-news-sept-22/
BitcoinEthereumNews
2025/09/22 14:35
Bitcoin junta-se ao banho de sangue das altcoins com uma queda instantânea para 112 mil dólares
O BTC estagnou no início, mas despencou há minutos atrás.
CryptoPotato
2025/09/22 14:22
Por que a Cripto está a cair hoje? Vamos analisar
TLDR A capitalização total do mercado cripto caiu 77 mil milhões de dólares para 3,91 biliões de dólares em 24 horas O Bitcoin caiu abaixo do nível de suporte de 115.000 dólares, negociando agora a 114.363 dólares O Ethereum diminuiu 1,6% enquanto o Dogecoin caiu 7,1% As altcoins seguiram a fraqueza do Bitcoin O sentimento do mercado permanece neutro em 45 no Índice de Medo e Ganância O mercado de criptomoedas enfrentou uma pressão de venda generalizada em 22 de setembro, [...] A publicação Por que o Cripto está a Cair Hoje? Vamos Analisar apareceu primeiro no CoinCentral.
Coincentral
2025/09/22 14:21
UE impulsiona o Euro Digital como resposta à dominância dos EUA nos pagamentos
Ministros das Finanças reuniram-se em Copenhaga esta semana com a Presidente do Banco Central Europeu Christine Lagarde e o Comissário da UE Valdis Dombrovskis, debatendo [...] A publicação UE Promove o Euro Digital como Resposta à Dominância de Pagamentos dos EUA apareceu primeiro no Coindoo.
Coindoo
2025/09/22 14:00
CEO da Cripto.com Nega Encobrimento – U.Today
A publicação "CEO da Crypto.com Nega Encobrimento – U.Today" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O CEO da Crypto.com, Kris Marszalek, recentemente recorreu à rede social X para esclarecer que não houve encobrimento em relação a um incidente de segurança ocorrido em 2023. A popular plataforma de negociação dos EUA foi anteriormente acusada de tentar ocultar o incidente condenável, apesar da gravidade do incidente justificar divulgação pública. Hacker adolescente Segundo a Bloomberg, a exchange foi anteriormente comprometida pelo notório grupo de hackers Scattered Spider, que incluía o mundialmente famoso hacker Noah Urban. O atacante supostamente conseguiu aceder à conta de um dos funcionários da exchange através de phishing. Sem encobrimento A Crypto.com afirma que não tentou realmente esconder o incidente, já que o relatou aos reguladores. Além disso, levou apenas algumas horas para conter o incidente, e muito poucas pessoas foram realmente afetadas, com a perda de suas informações pessoais. Nenhum fundo de usuário foi realmente perdido como resultado do incidente. Ataque de 2022 Em 2022, a Crypto.com sofreu um ataque substancialmente mais grave, com centenas de usuários afetados. O atacante conseguiu roubar fundos contornando a Autenticação de Dois Fatores (2FA). Na época, a exchange teve que interromper os saques e melhorar sua segurança. Fonte: https://u.today/cryptocom-ceo-denies-cover-up
BitcoinEthereumNews
2025/09/22 13:46
À procura das 6 melhores meme coins para investir esta semana? Uma pré-venda mostra ROI de 7.000%+
A publicação "Procurando pelas 6 Melhores Meme Coins para Investir Esta Semana? Uma Pré-venda Mostra ROI de 7.000%+" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Notícias de Criptomoeda 22 de setembro de 2025 | 08:15 A cripto não é mais apenas negociação—é um circo alimentado por memes onde até piadas sobre flatulência podem se transformar em jogadas de milhões de dólares. Fartcoin ($FARTCOIN) continua provando que o humor de banheiro tem impacto financeiro, Degen ($DEGEN) prospera como o token do apostador, e BullZilla ($BZIL) está arrasando em sua pré-venda como um kaiju esmagando arranha-céus. Adicione Gigachad ($GIGA) se exibindo como o meme alfa da internet, e a formação fica ainda mais suculenta. Juntos, eles estão mostrando por que os traders estão correndo para as melhores meme coins para investir esta semana. BullZilla ($BZIL) está rugindo mais alto com sua pré-venda ao vivo no Estágio 3 (404: Sinal de Baleia Detectado), Fase 4. Cada $100.000 arrecadados ou a cada 48 horas desencadeia um aumento automático de preço, mantendo os níveis de FOMO nas alturas. Com ROI de 6.565,92% do estágio atual até a listagem e mais de $530.000 já arrecadados, é uma bomba-relógio de oportunidade. Cada minuto de atraso significa uma bolsa menor a um preço mais alto—então a hesitação pode ser brutal. 1. BullZilla ($BZIL) A pré-venda do BullZilla é um espetáculo por si só, projetada para punir a hesitação e recompensar a convicção. Seu Mecanismo de Mutação garante que o preço nunca estagne, subindo automaticamente seja pela demanda dos investidores ou pela marcha do tempo. Esse mecanismo é o motivo pelo qual os analistas consistentemente o classificam entre as melhores meme coins para investir esta semana. No Estágio 3-4, BullZilla é negociado a $0,00007908. Mais de $530.000 foram arrecadados, 27 bilhões de tokens desapareceram, e mais de 1.700 detentores estão rugindo em uníssono. O hype inicial foi explosivo: 3 bilhões de tokens desapareceram em apenas quatro horas, enquanto $39.000 foram arrecadados nas primeiras 24. Os números de ROI são impressionantes—1.275,30% para os participantes mais antigos, e 6.565,92% projetados do estágio atual até a listagem de $0,00527. Isso não é hopium, é matemática estruturada apoiada por tokenomics que continua alimentando o fogo. Pegue um investimento de $1.000 nos preços atuais, e ele chega...
BitcoinEthereumNews
2025/09/22 13:18
Melhor pré-venda de criptomoeda 2025: MAGACOIN FINANCE ultrapassa $14M com baleias de DOGE e XRP a juntarem-se aos fluxos de entrada
Pré-venda da MAGACOIN FINANCE ultrapassa $14M com a entrada de grandes investidores de DOGE e XRP. Analistas afirmam que é uma das melhores pré-vendas de criptomoedas de 2025.
Blockchainreporter
2025/09/22 13:00
Previsão de Preço do XRP para Hoje, 22 de setembro
O XRP da Ripple está a começar a segunda-feira numa nota mais suave. Depois de fazer holding acima de $3,00 durante várias sessões, o preço do XRP escorregou agora para cerca de $2,90, uma queda de aproximadamente 1% na última vela de 4 horas. O movimento surge após uma forte corrida no início de setembro e mostra vendedores a entrar enquanto o mercado arrefece. O que o gráfico do XRP
Coinstats
2025/09/22 13:00
Qual criptomoeda comprar enquanto a Forward Industries apresenta programa de capital de 4 mil milhões de dólares, visando a expansão da tesouraria da Solana
A publicação Qual Criptomoeda Comprar Enquanto a Forward Industries Apresenta Programa de Ativos de $4 Biliões, Visa Expansão da Tesouraria Solana apareceu primeiro na Coinpedia Fintech News A Forward Industries está a apresentar um programa de ativos no mercado de $4 biliões à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. O documento, que permite à empresa vender ações ordinárias até esse montante, está focado em objetivos corporativos como a aquisição de ativos geradores de rendimento e a expansão da sua tesouraria Solana. Consequentemente, a empresa está a reforçar a sua intenção de construir...
CoinPedia
2025/09/22 02:25
Uma baleia com uma posição long de 25x em ETH já obteve um lucro de $4,335 milhões
Nas últimas 24 horas, a liquidação de contratos em toda a rede foi de US$683 milhões, com posições long e short explodindo.
BlockchainFX lidera as melhores pré-vendas de criptomoedas enquanto Nexchain e Lightchain juntam-se ao impulso de Uptober
Na última hora, a liquidação de toda a rede totalizou 116 milhões de dólares, principalmente devido a posições short.
Dell Technologies Inc. ($DELL) Ações: CEO Michael Dell vende mil milhões em Participações / Ações à medida que a atividade interna aumenta