O post Bitcoin (BTC) e Altcoins Começam a Nova Semana com uma Queda de $1,7 Mil Milhões! O que Causou a Queda? – Más Notícias de um Analista! apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) e altcoins começaram a nova semana com um declínio. Neste momento, Bitcoin e altcoins caíram abaixo dos níveis pré-FOMC com o forte declínio experimentado no domingo à noite. Bitcoin caiu 2,4% nas últimas 24 horas, negociando a $113.000. Ethereum caiu 6,3% para $4.190, XRP caiu 6,3% para $2,80, e Solana (SOL) caiu 6,6% para $224. Acredita-se que este declínio se deve à diminuição do entusiasmo pelos cortes nas taxas de juros e à abordagem cautelosa dos investidores em relação a ativos de risco face a um ambiente macroeconómico incerto. Liquidações Próximas de $2 Mil Milhões! Após a queda repentina de preço do Bitcoin e altcoins, mais de $1 mil milhão em posições long foram liquidadas em muito pouco tempo. De acordo com dados da Coinglass, $1,7 mil milhões em posições alavancadas foram liquidadas nas últimas 24 horas. Deste valor, $1,61 mil milhões foram de posições long e $85,9 milhões de posições short. Segundo os dados, Ethereum liderou com $493,4 milhões em liquidações de criptomoedas em 24 horas, enquanto BTC viu $283,9 milhões em liquidações long, Solana $95,4 milhões, e XRP $78,9 milhões. Analistas observaram que esta situação ocorreu frequentemente durante a sessão de domingo à noite, com baixa liquidez levando a uma grande queda. No entanto, as quedas são frequentemente compradas na abertura do mercado dos EUA, disseram os analistas. O Bull Market Acabou? Falando ao The Block, a analista da BTC Markets Rachael Lucas afirmou que o bull run do BTC acabou, já que os investidores estão se tornando cautelosos. De acordo com a análise de Lucas, o mercado bull do BTC está chegando às suas fases finais, levando os investidores a adotar uma postura mais cautelosa. Lucas observou que a tendência de alta de longo prazo vista após o início do ano diminuiu, acrescentando que os investidores estão agora cautelosos e os investidores de curto prazo parecem particularmente preocupados. No entanto, Lucas concluiu que a ausência de uma grande...
BitcoinEthereumNews2025/09/22 14:49