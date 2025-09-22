A Bifecta da Blockchain: Por que os entusiastas da Polkadot estão fascinados pelo sistema de dois tokens da XRP Tundra

O post A Bifecta Blockchain: Por que os Entusiastas da Polkadot Estão Fascinados pelo Sistema de Dois Tokens da XRP Tundra apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O ecossistema da Polkadot tornou-se um campo de prova para interoperabilidade, onde as parachains demonstram como as redes descentralizadas podem comunicar-se perfeitamente. No entanto, enquanto esta visão avançou a infraestrutura blockchain, muitos investidores da Polkadot estão procurando oportunidades financeiras com potencial de valorização mais claro. Essa busca levou à XRP Tundra, uma pré-venda que abrange Solana e o XRP Ledger. Agora na Fase 2, o projeto oferece seu sistema de dois tokens a $0,028, respaldado por auditorias independentes, verificação KYC e uma estrutura de staking que promete rendimentos muito além dos pools DeFi tradicionais. Da Interoperabilidade ao Potencial de Rendimento A Polkadot se destaca na conexão de blockchains, mas a geração de rendimento frequentemente permanece dependente de pools de liquidez voláteis. A XRP Tundra apresenta uma inovação paralela: um sistema onde os detentores de XRP podem finalmente acessar staking nativo através dos Cryo Vaults. Estes cofres permitirão aos investidores travar XRP por 7, 30, 60 ou 90 dias, com retornos escalando até 30% de APY. Diferentemente da mineração de liquidez, os ativos nunca saem do ledger, reduzindo riscos de custódia. A flexibilidade vem através das Frost Keys, impulsionadores baseados em NFT que podem aumentar multiplicadores ou encurtar períodos de trava. Embora o staking ainda não tenha sido lançado, os compradores da pré-venda têm garantido o primeiro acesso, uma promessa que ressoa fortemente com comunidades acostumadas à descentralização e controle. Como Funciona o Sistema de Dois Tokens A pré-venda entrega mais de um ativo. Os compradores adquirem TUNDRA-S na Solana, um token de utilidade e rendimento, e também recebem alocações gratuitas de TUNDRA-X, um token de governança e reserva emitido no XRP Ledger. Na Fase 2, o TUNDRA-S está disponível a $0,028, com um bônus de 18% aplicado às compras. Paralelamente, os compradores recebem tokens TUNDRA-X gratuitos, avaliados como referência em $0,01 cada. No lançamento, as metas são $2,50 para TUNDRA-S e $1,25 para TUNDRA-X, mapeando retornos potenciais de mais de 100x para os participantes iniciais. Com 40% do fornecimento de TUNDRA-S dedicado à pré-venda em várias fases, o sistema recompensa aqueles que entram...