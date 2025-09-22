2025-10-13 Monday

O Rei das Obrigações alerta sobre o futuro do Bitcoin

O Rei das Obrigações alerta sobre o futuro do Bitcoin

O post "O Rei das Obrigações Alerta sobre o Futuro do Bitcoin" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin 22 de setembro de 2025 | 15:12 Jeffrey Gundlach, o bilionário por trás da DoubleLine Capital, não está comprando o hype do Bitcoin. Conhecido em Wall Street como o "Rei das Obrigações", Gundlach acredita que o mercado cripto pode estar preparando-se para dor se os ativos tradicionais tropeçarem. Em vez de posicionar o Bitcoin como uma proteção, Gundlach argumenta o oposto – que a moeda é vulnerável quando ações ou outros ativos de risco são vendidos. "Criptomoeda não é imune", sugeriu, alertando que tanto Bitcoin quanto Ethereum poderiam enfrentar forte queda se as ações desabarem. Ouro Acima do Bitcoin Uma razão pela qual Gundlach não está convencido: o ouro tem sido o melhor performer em 2025. Enquanto entusiastas do Bitcoin ainda promovem a moeda como "ouro digital", o metal real superou silenciosamente o BTC este ano. Para Gundlach, isso enfraquece a narrativa do Bitcoin como um armazenamento de valor confiável. "O momentum acabou", disse ele, questionando se o ativo pode corresponder às expectativas. Descartando Modismos de Finanças Cripto Gundlach também se distanciou da crescente onda de estratégias cripto corporativas e institucionais. Para ele, experimentos como alocações de tesouraria para Bitcoin não são diferentes das modas financeiras de curta duração do passado. Ele as comparou a conceitos como Alpha Portátil ou estratégias 130/30, rotulando a tendência como "gimmicky" e não valendo a pena adotar. Panorama do Mercado No momento de seus comentários, o Bitcoin estava sendo negociado em torno de $114.800 e o Ethereum perto de $4.374. Apesar de seus fortes ganhos no ano até à data, Gundlach permanece não convencido de que os ativos digitais estão prontos para rivalizar com os refúgios tradicionais. Para ele, o brilho pertence ao ouro, não ao Bitcoin. ﻿ As informações fornecidas neste artigo são apenas para fins educacionais e não constituem aconselhamento financeiro, de investimento ou de negociação. Coindoo.com não endossa ou recomenda qualquer estratégia de investimento específica ou criptomoeda. Sempre conduza sua própria pesquisa e consulte um consultor financeiro licenciado antes de tomar quaisquer decisões de investimento.…
2025/09/22
mBit Casino lidera jogos de Bitcoin com mais de 8.000 jogos, saques rápidos de cripto e anonimato total

mBit Casino lidera jogos de Bitcoin com mais de 8.000 jogos, saques rápidos de cripto e anonimato total

O post mBit Casino Lidera Jogos de Bitcoin Com Mais de 8.000 Jogos, Saques Cripto Rápidos e Anonimato Total apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Este conteúdo é fornecido por um patrocinador. Descubra o mBit Casino, um casino Bitcoin líder com mais de 8.000 jogos, saques cripto extremamente rápidos, jogo comprovadamente justo, recompensas VIP e anonimato total. Redefinindo a Experiência de Casino Cripto O crescimento dos casinos cripto remodelou a indústria de jogos online, com os jogadores priorizando cada vez mais velocidade, privacidade e transparência. Neste ambiente em rápida evolução [...] Fonte: https://news.bitcoin.com/mbit-casino-leads-bitcoin-gaming-with-8000-games-fast-crypto-payouts-and-full-anonymity/
2025/09/22
A Bifecta da Blockchain: Por que os entusiastas da Polkadot estão fascinados pelo sistema de dois tokens da XRP Tundra

A Bifecta da Blockchain: Por que os entusiastas da Polkadot estão fascinados pelo sistema de dois tokens da XRP Tundra

O post A Bifecta Blockchain: Por que os Entusiastas da Polkadot Estão Fascinados pelo Sistema de Dois Tokens da XRP Tundra apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O ecossistema da Polkadot tornou-se um campo de prova para interoperabilidade, onde as parachains demonstram como as redes descentralizadas podem comunicar-se perfeitamente. No entanto, enquanto esta visão avançou a infraestrutura blockchain, muitos investidores da Polkadot estão procurando oportunidades financeiras com potencial de valorização mais claro. Essa busca levou à XRP Tundra, uma pré-venda que abrange Solana e o XRP Ledger. Agora na Fase 2, o projeto oferece seu sistema de dois tokens a $0,028, respaldado por auditorias independentes, verificação KYC e uma estrutura de staking que promete rendimentos muito além dos pools DeFi tradicionais. Da Interoperabilidade ao Potencial de Rendimento A Polkadot se destaca na conexão de blockchains, mas a geração de rendimento frequentemente permanece dependente de pools de liquidez voláteis. A XRP Tundra apresenta uma inovação paralela: um sistema onde os detentores de XRP podem finalmente acessar staking nativo através dos Cryo Vaults. Estes cofres permitirão aos investidores travar XRP por 7, 30, 60 ou 90 dias, com retornos escalando até 30% de APY. Diferentemente da mineração de liquidez, os ativos nunca saem do ledger, reduzindo riscos de custódia. A flexibilidade vem através das Frost Keys, impulsionadores baseados em NFT que podem aumentar multiplicadores ou encurtar períodos de trava. Embora o staking ainda não tenha sido lançado, os compradores da pré-venda têm garantido o primeiro acesso, uma promessa que ressoa fortemente com comunidades acostumadas à descentralização e controle. Como Funciona o Sistema de Dois Tokens A pré-venda entrega mais de um ativo. Os compradores adquirem TUNDRA-S na Solana, um token de utilidade e rendimento, e também recebem alocações gratuitas de TUNDRA-X, um token de governança e reserva emitido no XRP Ledger. Na Fase 2, o TUNDRA-S está disponível a $0,028, com um bônus de 18% aplicado às compras. Paralelamente, os compradores recebem tokens TUNDRA-X gratuitos, avaliados como referência em $0,01 cada. No lançamento, as metas são $2,50 para TUNDRA-S e $1,25 para TUNDRA-X, mapeando retornos potenciais de mais de 100x para os participantes iniciais. Com 40% do fornecimento de TUNDRA-S dedicado à pré-venda em várias fases, o sistema recompensa aqueles que entram...
2025/09/22
O ouro sobe uma hora depois da queda do BTC, sugerindo uma rotação de lucros para os metais

O ouro sobe uma hora depois da queda do BTC, sugerindo uma rotação de lucros para os metais

O post "Ouro Sobe uma Hora Após Queda do BTC, Sugerindo uma Rotação de Lucros para Metais" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O ouro, frequentemente visto como um análogo de dinheiro sólido, subiu 1% na segunda-feira estabelecendo outro recorde histórico e elevando seu ganho de 2025 para 43%. O metal, agora negociado a $3.721, avançou cerca de uma hora depois que o bitcoin BTC$112.534,51, considerado por alguns proponentes como uma forma digital de dinheiro sólido, registrou uma queda de 24 horas de 3% que reduziu seu preço para $112.000 e seu ganho anual para 17%. O momento sugere a possibilidade de que os lucros das liquidações de bitcoin tenham sido transferidos para o ouro. Os dois ativos raramente se movem em conjunto, embora haja períodos ocasionais quando ambos sobem ou caem simultaneamente, frequentemente com um pequeno atraso. Desta vez, a divergência é mais forte. O ouro não é o único metal atraindo fluxos. A prata ganhou 1,5% na segunda-feira, aproximando-se de $44, seu terceiro nível mais alto desde 1975, e agora está com mais de 50% de alta no ano. Notavelmente, desde que o Federal Reserve cortou as taxas de juros em 25 pontos base em 17 de setembro, tanto o ouro quanto o S&P 500 subiram cerca de 1%. Ao mesmo tempo, os rendimentos do tesouro dos EUA aumentaram, com o título de 10 anos dos EUA a 4,125% (alta de 2,5%) e o de 30 anos dos EUA a 4,7% (alta de 2%). O dólar se fortaleceu, com o índice DXY adicionando 1% para 97,5. Um dólar mais forte normalmente pressiona ativos de risco, e o bitcoin caiu mais de 3,5% desde a medida do Fed. Ativos desde o corte da taxa do Federal Reserve (TradingView) Fonte: https://www.coindesk.com/markets/2025/09/22/gold-rallies-an-hour-after-bitcoin-drops-suggesting-a-profit-rotation-into-metals
2025/09/22
Estabilidade do mercado em Bitcoin atrai atenção institucional

Estabilidade do mercado em Bitcoin atrai atenção institucional

A publicação Estabilidade do Mercado no Bitcoin Atrai Atenção Institucional apareceu no BitcoinEthereumNews.com. À medida que o Bitcoin se torna cada vez mais um elemento central nas estratégias financeiras populares, a sua dinâmica de mercado está a transformar-se significativamente. Durante esta transição, a volatilidade da criptomoeda parece estar a diminuir, o que é atraente para investidores institucionais, mas apresenta desafios para traders de retalho que prosperam com as flutuações do mercado. Continue a ler: Estabilidade do Mercado no Bitcoin Atrai Atenção Institucional Fonte: https://en.bitcoinhaber.net/market-stability-in-bitcoin-attracts-institutional-attention
2025/09/22
Kaia e LINE NEXT revelam super-app com tecnologia de stablecoin para expandir o mercado Web3 da Ásia

Kaia e LINE NEXT revelam super-app com tecnologia de stablecoin para expandir o mercado Web3 da Ásia

O post Kaia e LINE NEXT revelam super-app com stablecoin para expandir o mercado Web3 da Ásia apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Neste post: Kaia e LINE NEXT colaboraram para lançar uma super-app Web3 alimentada por stablecoin chamada Project Unify. Espera-se que a versão beta da aplicação seja lançada este ano e incluirá recursos principais como pagamentos, remessas, rendimento e acesso a mais de 100 aplicações Web3. O Project Unify incluirá um SDK para permitir que desenvolvedores e emissores integrem recursos de stablecoin em vários mercados. A Kaia DLT revelou planos para lançar uma super-app alimentada por stablecoin em colaboração com a LINE NEXT. A aplicação visa conectar financeiramente a Ásia, onde a infraestrutura fintech e os segmentos de mercado são altamente fragmentados devido à sua diversidade única. Kaia e LINE NEXT lançarão a super-app Web3 alimentada por stablecoin chamada Unify. Estará disponível como um serviço independente da Kaia e como um Mini Dapp operado pela LINE NEXT. O seu serviço beta, lançado este ano, introduzirá funções Web3 e fintech centradas no consumidor, como rendimento de stablecoin, pagamentos, remessas, on/off-ramps e aplicações Web3. Unify, a super-app que incluirá um SDK de stablecoin para desenvolvedores e emissores De acordo com o comunicado de imprensa da Kaia, a aplicação Unify permitirá aos utilizadores depositar stablecoins e receber incentivos em tempo real, enviar tokens para contatos via mensagens, fazer pagamentos e receber reembolsos para comerciantes online e offline, introduzir soluções on/off-ramp e permitir acesso a mais de 100 aplicações Web3. Kai e LINE NEXT lançaram vários Mini Daaps em janeiro deste ano, que atraíram mais de 130 milhões de novos utilizadores registados para a plataforma. O plano recentemente revelado baseia-se na sua inovação contínua para escalar para a aplicação Unify completa, que estará disponível na Web e como app de celular. A aplicação será integrada com o portal Daap da LINE NEXT, e as funcionalidades serão adaptadas aos ambientes regulatórios locais da Ásia. A aplicação Unify é uma resposta à crescente competição de stablecoin na Ásia. É um gateway para emissão,...
2025/09/22
Veja o que esta camada 2 de $BTC planeia

Veja o que esta camada 2 de $BTC planeia

O post Veja o Que Esta Layer-2 de $BTC Planeia apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin Hyper Não Está Longe dos $20M, Baleias Continuam a Comprar: Veja o Que Esta Layer-2 de $BTC Planeia Cadastre-se para a Nossa Newsletter! Para atualizações e ofertas exclusivas, insira o seu e-mail. Como escritor de cripto, Krishi divide o seu tempo entre descodificar o caos dos mercados e escrever sobre isso de uma forma que não o faz adormecer. Ele tem estado nisso há quase dois anos nas trincheiras cripto. Sim, ele lamenta ter perdido as magníficas subidas que vieram antes disso (quem não!), mas está mais do que pronto para colocar o seu dinheiro onde estão as suas palavras. Antes de mergulhar de cabeça nas criptomoedas, Krishi passou mais de cinco anos a escrever para alguns dos maiores nomes da tecnologia, incluindo TechRadar, Tom's Guide e PC Gaming, cobrindo tudo, desde gadgets e cibersegurança até jogos e software. Quando não está a pesquisar e escrever sobre os últimos acontecimentos em cripto, Krishi negocia no mercado forex enquanto mantém cripto nos seus planos de HODL a longo prazo. Ele é um crente do Bitcoin, embora nunca deixe que esse viés se infiltre na sua escrita. Este site utiliza cookies. Ao continuar a utilizar este site, está a dar consentimento para a utilização de cookies. Visite o nosso Centro de Privacidade ou Política de Cookies. Concordo Fonte: https://bitcoinist.com/bitcoin-hyper-not-far-from-20m-as-whales-keep-accumulating/
2025/09/22
Bitcoin.com lança acelerador para apoiar a próxima geração de Bitcoin e startups de criptomoedas

Bitcoin.com lança acelerador para apoiar a próxima geração de Bitcoin e startups de criptomoedas

O post Bitcoin.com Lança Acelerador para Apoiar a Próxima Geração de Bitcoin e Startups de Cripto apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin.com, o ponto de entrada mais acessível e confiável para o Bitcoin e o ecossistema cripto mais amplo, anunciou hoje o lançamento do Bitcoin.com Accelerator, um programa projetado para identificar, apoiar e amplificar projetos de alto potencial que estão a construir na interseção de Bitcoin, cripto, cultura e comércio. O Acelerador fornece às startups acesso à vasta rede de distribuição da Bitcoin.com, técnica [...] Fonte: https://news.bitcoin.com/bitcoin-com-launches-accelerator-to-support-the-next-generation-of-bitcoin-and-crypto-startups/
2025/09/22
SoftBank do Japão dispara 146% com apostas em IA, agora rivaliza com a Toyota em influência no Topix

SoftBank do Japão dispara 146% com apostas em IA, agora rivaliza com a Toyota em influência no Topix

O post "SoftBank do Japão dispara 146% com apostas em IA, agora rivaliza com a Toyota em influência no Topix" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A SoftBank subiu 146% desde abril, e esse movimento colocou-a diretamente contra as maiores blue chips do Japão no índice Topix. A ação agora detém um peso de 2% no índice de referência, posicionando-se logo atrás da Toyota e da Sony. O aumento está sendo impulsionado pelo fundador bilionário Masayoshi Son, que tem investido bilhões em inteligência artificial, e está forçando até mesmo alguns dos céticos mais duros da empresa a saírem da linha lateral. De acordo com a Bloomberg, os gestores de fundos que acompanham o mercado de ações do Japão estão sendo arrastados para a SoftBank, quer gostem ou não. Qualquer um que tente superar o índice agora está mantendo esta ação ou tendo desempenho inferior. "Muitos investidores institucionais estão agora agonizando sobre como lidar com a SoftBank", disse Yoshiki Nagata, diretor de investimentos da enTorch Capital Partners. "Se você não possui esta ação em particular, todo o esforço para escolher outros bons investimentos vai por água abaixo." Traders perseguem SoftBank após adicionar 110 mil milhões de dólares em valor Os números são impressionantes. A SoftBank adicionou 15,9 trilhões de ienes — cerca de 110 mil milhões de dólares — ao valor total do Topix desde março. Isso sozinho representou quase 10% do crescimento total da capitalização de mercado do índice. Nenhum dos outros grandes nomes chegou perto. O segundo e terceiro maiores contribuintes, Advantest e Mitsubishi Heavy Industries, nem sequer compuseram metade disso combinados. Nagata disse que alguns investidores agora enfrentam pressão estrutural para comprar mais ações apenas para acompanhar as carteiras vinculadas ao índice de referência. "Quando uma ação com um grande peso como a SoftBank continua subindo, é difícil fechar sua posição de baixo peso", disse ele. "Este é um problema estrutural com investimentos vinculados a índices de referência. Poderíamos ver um ciclo de autoalimentação de compras adicionais convidando mais compras." A conexão da empresa com a OpenAI também está atraindo mais interesse. Hiroaki Tomori, gestor executivo de fundos da Mitsubishi UFJ Asset Management, disse...
2025/09/22
Bitcoin (BTC) e Altcoins Começam a Nova Semana com uma Queda de $1,7 Mil Milhões! O que Causou a Queda? – Más Notícias de um Analista!

Bitcoin (BTC) e Altcoins Começam a Nova Semana com uma Queda de $1,7 Mil Milhões! O que Causou a Queda? – Más Notícias de um Analista!

O post Bitcoin (BTC) e Altcoins Começam a Nova Semana com uma Queda de $1,7 Mil Milhões! O que Causou a Queda? – Más Notícias de um Analista! apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) e altcoins começaram a nova semana com um declínio. Neste momento, Bitcoin e altcoins caíram abaixo dos níveis pré-FOMC com o forte declínio experimentado no domingo à noite. Bitcoin caiu 2,4% nas últimas 24 horas, negociando a $113.000. Ethereum caiu 6,3% para $4.190, XRP caiu 6,3% para $2,80, e Solana (SOL) caiu 6,6% para $224. Acredita-se que este declínio se deve à diminuição do entusiasmo pelos cortes nas taxas de juros e à abordagem cautelosa dos investidores em relação a ativos de risco face a um ambiente macroeconómico incerto. Liquidações Próximas de $2 Mil Milhões! Após a queda repentina de preço do Bitcoin e altcoins, mais de $1 mil milhão em posições long foram liquidadas em muito pouco tempo. De acordo com dados da Coinglass, $1,7 mil milhões em posições alavancadas foram liquidadas nas últimas 24 horas. Deste valor, $1,61 mil milhões foram de posições long e $85,9 milhões de posições short. Segundo os dados, Ethereum liderou com $493,4 milhões em liquidações de criptomoedas em 24 horas, enquanto BTC viu $283,9 milhões em liquidações long, Solana $95,4 milhões, e XRP $78,9 milhões. Analistas observaram que esta situação ocorreu frequentemente durante a sessão de domingo à noite, com baixa liquidez levando a uma grande queda. No entanto, as quedas são frequentemente compradas na abertura do mercado dos EUA, disseram os analistas. O Bull Market Acabou? Falando ao The Block, a analista da BTC Markets Rachael Lucas afirmou que o bull run do BTC acabou, já que os investidores estão se tornando cautelosos. De acordo com a análise de Lucas, o mercado bull do BTC está chegando às suas fases finais, levando os investidores a adotar uma postura mais cautelosa. Lucas observou que a tendência de alta de longo prazo vista após o início do ano diminuiu, acrescentando que os investidores estão agora cautelosos e os investidores de curto prazo parecem particularmente preocupados. No entanto, Lucas concluiu que a ausência de uma grande...
2025/09/22
