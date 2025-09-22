2025-10-13 Monday

Notícias sobre criptomoedas

Fique por dentro das últimas notícias do mundo cripto e das atualizações do mercado!
Previsão do Preço do Bitcoin: Analista Revela Níveis-Chave de BTC USD Para Observar Esta Semana

Previsão do Preço do Bitcoin: Analista Revela Níveis-Chave de BTC USD Para Observar Esta Semana

A publicação Previsão de preço do Bitcoin: Analista revela níveis-chave de BTC USD para observar esta semana apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Principais insights: Na mais recente previsão de preço do Bitcoin, um analista disse que o BTC USD deve ultrapassar o obstáculo de $123.000 para um caminho claro até o próximo recorde histórico. Este analista instou os traders a estarem conscientes do equilíbrio de preços ocorrendo entre $114.700 e $116.600. A medida de inflação preferida do Fed, o índice de Despesas de Consumo Pessoal (PCE), está programada para ser divulgada em 26 de setembro. O analista Donald Dean compartilhou uma previsão de preço do Bitcoin, dizendo que o nível de preço mais importante do Bitcoin para ficar de olho é $123.000. De acordo com ele, o Bitcoin USD está agora retestando seu rompimento exatamente na linha de tendência, com a ação do preço pairando perto da prateleira de volume. Esta área tornou-se um campo de batalha crítico para bulls (touros) e bears (ursos), e seu resultado provavelmente ditará o próximo movimento do BTC USD. Previsão de preço do Bitcoin: Analista insta traders a ficarem atentos aos $123.000 Neste momento, o mercado está se apoiando no suporte. Se os compradores conseguirem manter a linha, a configuração aponta para um renovado momentum a favor dos bulls. Se o BTC USD ultrapassar o nível, a previsão de preço do Bitcoin sugere que isso abriria o caminho para o primeiro grande alvo de alta em $123.000. Dean enfatizou que uma vez que este obstáculo seja ultrapassado, o próximo objetivo-chave será o nível de $131.000, que se alinha com o Golden Ratio. O que se destaca é a estrutura deste rompimento do Bitcoin USD. O gráfico de preços do BTC USD revela um reteste limpo da linha de tendência descendente, seguido por uma tentativa constante de recuperar terreno mais alto. Tal comportamento frequentemente marca a transição da consolidação para a expansão. Além disso, a presença da prateleira de volume nas proximidades adiciona peso a esta zona, tornando-a uma âncora de suporte se o preço do Bitcoin for subir mais. Este nível é uma junção crucial e decisiva para a maior criptomoeda por capitalização de mercado. Um firme...
Bitcoin
BTC$113 700,02+1,62%
BitcoinEthereumNews2025/09/23 00:18
AUD/USD recupera perdas iniciais enquanto o Dólar americano luta para estender a alta

AUD/USD recupera perdas iniciais enquanto o Dólar americano luta para estender a alta

O post AUD/USD recupera perdas iniciais enquanto o Dólar americano luta para estender alta apareceu no BitcoinEthereumNews.com. AUD/USD recupera as suas perdas iniciais à medida que o movimento de alta do Dólar americano parece atingir o pico. Os investidores aguardam o discurso de Powell do Fed para novas pistas sobre as perspectivas da política monetária. Espera-se que o IPC mensal da Austrália tenha aumentado de forma constante em 2,8%. O par AUD/USD recupera as suas perdas iniciais e sobe para perto de 0,6590 durante a sessão de negociação europeia na segunda-feira. O par australiano recupera enquanto o Dólar americano (USD) luta para estender a sua sequência de três dias de ganhos, com os investidores a aguardarem o discurso do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, na terça-feira. O Índice do Dólar americano (DXY), que acompanha o valor do Dólar contra seis moedas principais, negoceia marginalmente mais baixo, perto de 97,55. O Dólar americano negociou firmemente nos últimos dias, após o anúncio da política monetária pelo Fed na quarta-feira, no qual reduziu as taxas de juros em 25 pontos base (bps) para 4,00%-25%. O Fed também sinalizou mais dois cortes nas taxas de juros no restante do ano. Na terça-feira, os investidores vão focar-se no discurso de Powell do Fed para obter mais pistas sobre a reunião de política monetária. Os participantes do mercado também gostariam de saber se o Fed continuará a reduzir as taxas de juros mesmo com as pressões inflacionárias permanecendo bem acima da meta de 2% do banco central. Entretanto, o próximo gatilho para o Dólar australiano (AUD) será o dado do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) mensal de agosto, que será publicado na quarta-feira. Espera-se que os dados de inflação tenham crescido de forma constante a um ritmo anual de 2,8%. Sinais de pressões inflacionárias persistentes poderiam restringir o Reserve Bank of Australia (RBA) de reduzir ainda mais as taxas de juros. Perguntas frequentes sobre o Dólar americano O Dólar americano (USD) é a moeda oficial dos Estados Unidos da América, e a moeda 'de facto' de um número significativo de outros países onde é encontrado em circulação juntamente com...
BitcoinEthereumNews2025/09/22 23:57
Bitcoin Cash tenta quebrar acima do nível de suporte de $590

Bitcoin Cash tenta quebrar acima do nível de suporte de $590

O post Bitcoin Cash Tenta Quebrar Acima do Nível de Suporte de $590 apareceu no BitcoinEthereumNews.com. 22 de set de 2025 às 13:43 // Preço O preço do Bitcoin Cash continuou a mover-se lateralmente acima das linhas médias móveis. Análise de preço do BCH por Coinidol.com. Análise de preço de longo prazo do Bitcoin Cash: variação A criptomoeda subiu para um máximo de $650 antes de cair. Esta é a segunda vez que a altcoin enfrentará rejeição no seu máximo de $640. De qualquer forma, a altcoin cairá e encontrará suporte acima das linhas médias móveis. Se os touros ultrapassarem o nível de $650, o BCH subirá para o seu preço histórico de $719. Entretanto, o BCH caiu para um mínimo de $572. Indicadores Técnicos Zonas de Resistência Chave: $600, $650, $700 Zonas de Suporte Chave: $500, $450, $400 Análise de indicadores de preço do BCH No gráfico diário, as barras de preço estão acima das linhas médias móveis, indicando uma tendência de alta passada. As linhas médias móveis no gráfico de 4 horas são horizontais, indicando que o mercado está agora a negociar lateralmente. O preço está abaixo das linhas médias móveis, indicando um declínio. Gráfico diário BCH/USD – 20 de setembro de 2025 Qual é o próximo movimento para o BCH? No gráfico de 4 horas, o BCH caiu e retomou o seu movimento limitado ao intervalo. O BCH recuou para o seu intervalo de preço atual. O preço está a estabilizar após cair abaixo do suporte de $590. Gráfico de 4 horas BCH/USD – 20 de setembro de 2025 Aviso legal. Esta análise e previsão são opiniões pessoais do autor. Os dados fornecidos são recolhidos pelo autor e não são patrocinados por nenhuma empresa ou desenvolvedor de token. Isto não é uma recomendação para comprar ou vender criptomoeda e não deve ser visto como um endosso pelo CoinIdol.com. Os leitores devem fazer a sua própria pesquisa antes de investir em fundos. Fonte:...
BitcoinEthereumNews2025/09/22 23:31
Bitcoin lidera à medida que o corte na taxa da Fed impulsiona 1,9 mil milhões de dólares para fundos cripto

Bitcoin lidera à medida que o corte na taxa da Fed impulsiona 1,9 mil milhões de dólares para fundos cripto

O post Bitcoin lidera enquanto corte de taxa do Fed impulsiona $1,9 mil milhões para fundos cripto apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Na semana passada, a decisão do Federal Reserve de reduzir as taxas de juros desencadeou uma nova onda de investimentos em fundos de ativos digitais, com a CoinShares registando $1,9 mil milhões de novos fluxos de entrada. A mudança na política, um corte de 25 pontos base anunciado após a reunião do FOMC de setembro, deu aos investidores um sinal mais claro de que os ativos de risco poderiam beneficiar de condições financeiras mais favoráveis. James Butterfill, diretor de pesquisa da CoinShares, observou que os traders do mercado inicialmente hesitaram ao interpretarem o chamado "corte hawkish" como uma mensagem mista. No entanto, o sentimento deles mudou quando os mercados tiveram tempo para se ajustar a esta mudança de política. De acordo com ele: "Os fluxos de entrada foram retomados no final da semana, com $746 milhões entrando na quinta e sexta-feira, à medida que os mercados começaram a digerir as implicações para os ativos digitais." Ele observou que o impulso elevou o total de ativos sob gestão em produtos de investimento cripto para $40,4 mil milhões, o nível mais alto registado este ano. Considerando isso, ele disse que 2025 poderia rivalizar ou superar o total de $48,6 mil milhões do ano passado se o ritmo atual continuar. Bitcoin domina O Bitcoin continuou sendo a maior atração, capturando $977 milhões em fluxos de entrada na semana passada. Esta foi a terceira semana consecutiva de ganhos líquidos desde que ultrapassou o Ethereum como a alocação preferida. Como resultado, os fundos focados em BTC já viram fluxos de entrada de quase $4 mil milhões este mês, enquanto seus fluxos do ano até à data ficaram em $24,7 mil milhões. Os fundos gerem mais de $183 mil milhões em ativos em suas várias carteiras. Por outro lado, o apetite por produtos de Short Bitcoin continuou a cair, com os fundos perdendo $3,5 milhões na semana passada e deslizando para um mínimo de vários anos de $83 milhões sob gestão. A situação do fundo Short Bitcoin pode estar ligada à relutância dos investidores em apostar contra o Bitcoin porque acreditam que a política monetária flexível inclina o equilíbrio de volta para negociações de risco. Altcoins atraem $1 mil milhão Enquanto isso, o interesse dos investidores em altcoin...
Bitcoin
BTC$113 700,02+1,62%
BitcoinEthereumNews2025/09/22 23:02
MSTR adiciona mais BTC

MSTR adiciona mais BTC

A publicação "MSTR Adiciona Mais BTC" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Strategy (MSTR) continuou a adicionar à sua reserva de bitcoin BTC$113.122,43 na semana passada, embora tenha sido uma compra relativamente pequena. A empresa disse na segunda-feira que comprou mais 850 BTC por $99,7 milhões, aumentando suas participações totais para 639.825 moedas. Esta compra foi feita a um preço médio de $117.344 por bitcoin, elevando o preço médio de compra geral da empresa para $73.971. Esta última aquisição foi financiada através da emissão de ações preferenciais perpétuas e ações ordinárias no mercado (ATM), embora cerca de 80% desse financiamento tenha sido através de vendas de ações ordinárias. As ações da MSTR caíram 2,5% no pré-mercado junto com uma queda considerável no preço do bitcoin para cerca de $112.000. Fonte: https://www.coindesk.com/markets/2025/09/22/strategy-added-850-bitcoin-for-nearly-usd100m-last-week
BitcoinEthereumNews2025/09/22 22:37
Memecoins enfrentam queda acentuada enquanto liquidações atingem 1,7 mil milhões de dólares em 24 horas

Memecoins enfrentam queda acentuada enquanto liquidações atingem 1,7 mil milhões de dólares em 24 horas

A publicação Meme coins enfrentam queda acentuada com liquidações atingindo $1,7 mil milhões em 24 horas apareceu primeiro na Coinpedia Fintech News O mercado cripto inteiro, incluindo o mercado de meme coins, enfrentou um dos seus dias mais difíceis de 2025, com preços a despencar como parte da maior liquidação de posições long cripto do ano, destacado pela Coinglass hoje. Os dados revelaram que com $1,70 mil milhões em posições alavancadas eliminadas hoje, os preços de outras moedas principais, altcoins, ...
CoinPedia2025/09/22 21:59
Bitcoin Price Watch: Capitalização de mercado de $2,24 Triliões Enfrenta Encruzilhada Técnica

Bitcoin Price Watch: Capitalização de mercado de $2,24 Triliões Enfrenta Encruzilhada Técnica

O post Bitcoin Price Watch: Capitalização de mercado de $2,24 Triliões Enfrenta Encruzilhada Técnica apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Bitcoin estava cotado a $112.686 em 22 de setembro de 2025, com uma capitalização de mercado de $2,24 triliões e um volume de negociação de 24 horas de $51,67 mil milhões. A criptomoeda foi negociada dentro de um intervalo diário de $111.986 a $115.776, refletindo um período de volatilidade elevada e sinais técnicos cruciais em vários períodos de tempo. Bitcoin O gráfico diário revela que o bitcoin [...] Fonte: https://news.bitcoin.com/bitcoin-price-watch-2-24-trillion-market-cap-faces-technical-crossroads/
BitcoinEthereumNews2025/09/22 21:55
Os ursos estão à solta? Por que o Bitcoin e outros estão a cair agora

Os ursos estão à solta? Por que o Bitcoin e outros estão a cair agora

A publicação "Os ursos estão à solta? Por que o Bitcoin e outros estão a cair agora" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Os ursos estão à solta? Por que o Bitcoin e outros estão a cair agora | Bitcoinist.com Cadastre-se para a nossa newsletter! Para atualizações e ofertas exclusivas, insira o seu e-mail. Este site utiliza cookies. Ao continuar a utilizar este site, está a dar consentimento para a utilização de cookies. Visite o nosso Centro de Privacidade ou Política de Cookies. Concordo Fonte: https://bitcoinist.com/bitcoin-kurs-absturz-ethereum-abwarts-liquidation/
BitcoinEthereumNews2025/09/22 21:10
Bitcoin estagnado em neutro enquanto os mercados rugem — Porquê?

Bitcoin estagnado em neutro enquanto os mercados rugem — Porquê?

O post Bitcoin Preso em Neutro Enquanto os Mercados Rugem — Porquê? apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Jake Simmons, um jornalista dedicado de cripto, tem sido apaixonado pelo Bitcoin desde 2016, quando aprendeu sobre ele pela primeira vez. Através do seu extenso trabalho com NewsBTC.com e Bitcoinist.com, Jake tornou-se uma voz confiável na comunidade cripto, guiando tanto novatos quanto entusiastas experientes para uma compreensão mais profunda deste campo dinâmico. A sua missão é simples, mas profunda: desmistificar o Bitcoin e as criptomoedas e torná-las acessíveis a todos. Com uma carreira profissional na cena do Bitcoin e cripto que começou logo após se formar em Sistemas de Informação em 2017, Jake mergulhou na indústria. Jake juntou-se ao Grupo NewsBTC no final de 2022. A sua formação educacional proporciona-lhe a capacidade técnica e habilidades analíticas necessárias para dissecar tópicos complexos e apresentá-los num formato compreensível. Seja você um leitor casual curioso sobre Bitcoin ou um investidor que procura navegar pelas últimas tendências do mercado, as perspetivas de Jake oferecem visões valiosas que preenchem a lacuna entre tecnologia complexa e uso quotidiano. Jake não é apenas um repórter de tendências tecnológicas; ele é um firme crente no potencial transformador do Bitcoin sobre as moedas fiduciárias tradicionais. Para ele, o sistema financeiro atual está à beira do caos, impulsionado por ações governamentais descontroladas e políticas económicas keynesianas falhas. Baseando-se nos princípios da escola austríaca de economia, Jake vê o Bitcoin não apenas como um ativo digital, mas como um passo crucial para retificar um sistema monetário em falência. As suas visões libertárias reforçam a sua posição de que, assim como a igreja foi separada do estado, também o dinheiro deve ser libertado do controle governamental. Para Jake, o Bitcoin representa mais do que apenas um investimento; é uma revolução pacífica. Ele vislumbra um futuro onde o Bitcoin promove uma estrutura financeira sustentável e responsável para as gerações vindouras. A sua defesa não se trata de oposição...
BitcoinEthereumNews2025/09/22 20:58
A obra-prima dos Fleetwood Mac atinge um marco histórico

A obra-prima dos Fleetwood Mac atinge um marco histórico

A publicação "A Obra-Prima do Fleetwood Mac Atinge um Marco Histórico" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O álbum Rumours do Fleetwood Mac atinge 650 semanas na Billboard 200, garantindo seu lugar entre os álbuns de maior permanência nas paradas da história dos EUA, enquanto ainda se mantém no top 40. CERCA DE 1977: (E-D) Lindsey Buckingham, Christine McVie, Mick Fleetwood, Stevie Nicks e John McVie do grupo de rock 'Fleetwood Mac' posam para um retrato por volta de 1977. (Foto de Michael Ochs Archives/Getty Images) getty Desde que o Fleetwood Mac lançou Rumours em meados dos anos 1970, o álbum permaneceu como um dos mais bem-sucedidos de todos os tempos – não apenas na história americana, mas em todo o mundo. O projeto pop-rock vendeu dezenas de milhões de cópias globalmente e produziu alguns dos singles mais amados de todos os tempos. Mesmo décadas após seu lançamento inicial, Rumours continua sendo um favorito entre milhões, e o tipo de título que mantém uma presença constante em várias paradas da Billboard. Esta semana, enquanto os americanos continuam a consumir Rumours em grandes números, o conjunto atinge um marco incrível na contagem de álbuns mais competitiva dos Estados Unidos — um que apenas um punhado de projetos alcançou. Rumours Atinge 650 Semanas na Parada de Álbuns Rumours alcança 650 semanas na Billboard 200 neste período. A contagem é a principal lista de álbuns na América, e classifica os EPs e álbuns completos mais consumidos usando uma metodologia que combina vendas puras com atividade de streaming. Rumours Ainda Está no Top 40? Surpreendentemente, Rumours continua a viver dentro do top 40 na Billboard 200 neste período. O conjunto cai do nº 21 para o nº 27 neste período. Quantos Álbuns Nº 1 o Fleetwood Mac Conquistou? Rumours está entre os quatro campeões do Fleetwood Mac na Billboard 200, e facilmente se classifica como o vencedor de maior duração do grupo. O lançamento autointitulado de 1975 do conjunto e The Dance conseguiram apenas um...
BitcoinEthereumNews2025/09/22 20:42
