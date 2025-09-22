Bitcoin lidera à medida que o corte na taxa da Fed impulsiona 1,9 mil milhões de dólares para fundos cripto

Na semana passada, a decisão do Federal Reserve de reduzir as taxas de juros desencadeou uma nova onda de investimentos em fundos de ativos digitais, com a CoinShares registando $1,9 mil milhões de novos fluxos de entrada. A mudança na política, um corte de 25 pontos base anunciado após a reunião do FOMC de setembro, deu aos investidores um sinal mais claro de que os ativos de risco poderiam beneficiar de condições financeiras mais favoráveis. James Butterfill, diretor de pesquisa da CoinShares, observou que os traders do mercado inicialmente hesitaram ao interpretarem o chamado "corte hawkish" como uma mensagem mista. No entanto, o sentimento deles mudou quando os mercados tiveram tempo para se ajustar a esta mudança de política. De acordo com ele: "Os fluxos de entrada foram retomados no final da semana, com $746 milhões entrando na quinta e sexta-feira, à medida que os mercados começaram a digerir as implicações para os ativos digitais." Ele observou que o impulso elevou o total de ativos sob gestão em produtos de investimento cripto para $40,4 mil milhões, o nível mais alto registado este ano. Considerando isso, ele disse que 2025 poderia rivalizar ou superar o total de $48,6 mil milhões do ano passado se o ritmo atual continuar. Bitcoin domina O Bitcoin continuou sendo a maior atração, capturando $977 milhões em fluxos de entrada na semana passada. Esta foi a terceira semana consecutiva de ganhos líquidos desde que ultrapassou o Ethereum como a alocação preferida. Como resultado, os fundos focados em BTC já viram fluxos de entrada de quase $4 mil milhões este mês, enquanto seus fluxos do ano até à data ficaram em $24,7 mil milhões. Os fundos gerem mais de $183 mil milhões em ativos em suas várias carteiras. Por outro lado, o apetite por produtos de Short Bitcoin continuou a cair, com os fundos perdendo $3,5 milhões na semana passada e deslizando para um mínimo de vários anos de $83 milhões sob gestão. A situação do fundo Short Bitcoin pode estar ligada à relutância dos investidores em apostar contra o Bitcoin porque acreditam que a política monetária flexível inclina o equilíbrio de volta para negociações de risco. Altcoins atraem $1 mil milhão Enquanto isso, o interesse dos investidores em altcoin...