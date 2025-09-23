Preço do Bitcoin cai abruptamente. Será que a Strive acabou de usar a arma de elefante de Warren Buffett?

O post Preço do Bitcoin Cai Abruptamente. A Strive Acabou de Usar a "Arma de Elefante" de Warren Buffett? apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Warren Buffett, o investidor mais querido da América e crítico ocasional do Bitcoin, às vezes fala sobre a enorme reserva de dinheiro da Berkshire Hathaway como uma "arma de elefante". Os ativos da empresa são enormes e ela mantém centenas de bilhões em dinheiro, o que significa que para Buffett mover significativamente o ponteiro dos investimentos da sua empresa, as aquisições precisam ser superdimensionadas. A esfera das empresas de reserva de bitcoin está chegando a uma observação semelhante: vá com tudo ou desista, mesmo quando o preço do bitcoin cai e dificulta a vida das BTCTCs. Para fazer uma diferença significativa na corrida pelo bitcoin corporativo -ou- garantir uma boa parte deste futuro mundo financeiro que pensamos que a bitcoinização das finanças produzirá, você precisa de muito bitcoin: Mesmo a compra de $679 milhões de Nakamoto só lhes rendeu cerca de 5.000 BTC. O problema de Buffett é que na classe superdimensionada, a maioria das coisas tem preços eficientes e, portanto, você não pode facilmente superar o desempenho adquirindo negócios lá. O cenário de tesouraria de bitcoin não é muito eficiente (ainda?). Por que um lote de bitcoin listado em uma bolsa de valores negocia a qualquer valor que não seja seu valor de mercado em bitcoin faz pouco sentido para mim (sim, sim, eu entendo: oportunidades bancárias futuras com desconto e capacidade de continuar a se engenheirar financeiramente para uma pilha maior). Assim, nossas queridas BTCTCs têm o mesmo problema que Buffett tem. "Todos os dias acordo pensando, 'droga, tenho que ir trabalhar porque o pessoal da Metaplanet vai me ultrapassar'" – Michael Saylor, 17 de setembro, Nova York No mundo do Bitcoin, gostamos de manter as coisas interessantes. Das notícias macro desta manhã, vimos o ouro atingir máximas históricas, enquanto Metaplanet, Strategy e Capital ₿ anunciaram compras massivas de moedas em momento inoportuno, enquanto o preço do bitcoin caiu abruptamente cerca de 5% em meio ao maior evento de liquidação para criptomoedas este ano. E vimos a primeira de muitas aquisições previsíveis...