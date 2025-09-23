2025-10-13 Monday

Desbloqueando oportunidades surpreendentes em investimentos em fase inicial no Bitcoin World Disrupt 2025

Desbloqueando oportunidades surpreendentes em investimentos em fase inicial no Bitcoin World Disrupt 2025

Elad Gil: Desbloqueando Oportunidades Surpreendentes em Investimentos em Fase Inicial no Bitcoin World Disrupt 2025
Após o Wrestlepalooza, o que vem a seguir para a despedida de John Cena da WWE?

Após o Wrestlepalooza, o que vem a seguir para a despedida de John Cena da WWE?

O post Após o Wrestlepalooza, O Que Vem a Seguir para a Despedida de John Cena da WWE? apareceu no BitcoinEthereumNews.com. INDIANAPOLIS, INDIANA – 20 DE SETEMBRO: John Cena faz sua entrada durante o Wrestlepalooza no Gainbridge Fieldhouse em 20 de setembro de 2025 em Indianapolis, Indiana. (Foto de Michael Marques/WWE via Getty Images) WWE via Getty Images Suplex após suplex, F5 após F5. Brock Lesnar derrotou John Cena em minutos. Não, essa não é apenas a história do confronto do SummerSlam 2014, mas exatamente o que aconteceu no Wrestlepalooza para inaugurar a era ESPN da WWE. Quando a turnê de despedida do Líder da Cenation começou em janeiro, poucos poderiam ter previsto a maioria do que se seguiu, além dele garantir o recorde reconhecido de reinados como campeão mundial da WWE. Uma virada heel antes considerada impossível, uma estranha aliança no WrestleMania 41 com Travis Scott que ficará na infâmia, um confronto com Logan Paul, e agora outro embate com Lesnar. A maioria desses desvios não deu certo. Faltou criatividade ou deixou os fãs questionando se outra pessoa poderia ter sido mais adequada para os holofotes, especialmente considerando a agenda limitada de Cena. Esse sentimento apenas cresceu após esta última luta com a Fera no Wrestlepalooza. E o tempo está se esgotando. Para Onde Vai a História de Cena a Partir Daqui? O campeão por 17 vezes tem apenas cinco aparições programadas restantes. A menos que sua turnê de despedida seja estendida, as oportunidades são escassas, com duas datas reservadas para Eventos ao Vivo Premium e uma para o Saturday Night's Main Event em 13 de dezembro, que bem poderia ser sua despedida final. Ainda não há indicação de quem ele enfrentará. O caminho mais lógico, considerando o quanto esta história já avançou, é um último confronto com Lesnar. Isso daria a Cena a chance de finalmente derrotar seu maior adversário antes que o tempo acabe. Uma crise de confiança, uma conversa motivacional com alguém como Ron "The Truth" Killings, e uma busca final para conquistar a Fera poderia encerrar o capítulo para ambos os homens,...
Gigante da gestão de ativos sul-africana aconselha clientes contra exposição excessiva ao Bitcoin

Gigante da gestão de ativos sul-africana aconselha clientes contra exposição excessiva ao Bitcoin

A Sygnia Ltd. da África do Sul, uma gestora de ativos de $20 mil milhões, está a instar os clientes a evitar concentrar as suas carteiras em Bitcoin (BTC) apesar da forte procura pelo seu fundo cripto recentemente lançado, noticiou a Bloomberg News em 22 de setembro. A empresa sediada na Cidade do Cabo aconselhou os investidores a não comprometerem mais de 5% dos seus ativos discricionários ou anuidades de reforma no fundo Sygnia Life Bitcoin Plus, que acompanha o ETF iShares Bitcoin Trust. A empresa disse que intervém quando os clientes tentam transferir as suas carteiras completas para o produto, citando a extrema volatilidade do ativo subjacente. O Bitcoin subiu 82% no último ano, mas caiu 2,75% na segunda-feira para $112.100 no momento da publicação. Embora as oscilações do mercado tenham moderado em comparação com uma década atrás, movimentos súbitos de preços ainda representam riscos significativos, particularmente em mercados emergentes como a África do Sul, onde o rendimento médio per capita está muito abaixo do das economias avançadas. A Sygnia lançou o seu ETF de Bitcoin em junho e relatou entradas substanciais, refletindo o crescente entusiasmo entre investidores de retalho e institucionais. A empresa planeia introduzir produtos adicionais de cripto negociados em bolsa na Bolsa de Valores de Joanesburgo assim que as barreiras regulatórias forem resolvidas, após uma tentativa anterior sem sucesso. Embora a Sygnia agora descreva o Bitcoin como uma oportunidade de investimento de longo prazo em vez de puramente especulativa, continua a enfatizar que as criptomoedas devem permanecer um pequeno componente de uma estratégia diversificada. A empresa enfatizou que o Bitcoin ainda é altamente volátil e alertou que a exposição excessiva poderia levar a perdas financeiras significativas. Dados de Mercado do Bitcoin No momento da publicação às 20:43 UTC de 22 de setembro de 2025, o Bitcoin está classificado em #1 por capitalização de mercado e o preço caiu 2,79% nas últimas 24 horas. O Bitcoin tem uma capitalização de mercado de $2,24 triliões com um volume de negociação de 24 horas de $64,12 mil milhões.
Mineradores de BTC Desafiam Cotações: Taxa de Hash da Rede Atinge 1.091 ZH/s Apesar da Queda nas Receitas

Mineradores de BTC Desafiam Cotações: Taxa de Hash da Rede Atinge 1.091 ZH/s Apesar da Queda nas Receitas

Embora a dificuldade de mineração da rede tenha aumentado 4,63% há apenas quatro dias, esse aumento mal incomodou os mineradores. As máquinas continuaram a funcionar com dedicação selvagem, e a potência do protocolo disparou para um novo recorde histórico de 1.091 exahash por segundo (EH/s). Mineradores Elevam a Rede Bitcoin a uma Taxa de Hash Máxima Histórica de 1.091 Zettahash
Pode o seu salto de 7,0% transformar-se em mais força?

Pode o seu salto de 7,0% transformar-se em mais força?

As ações da Coeur Mining (CDE – Relatório Gratuito) subiram 7% na última sessão de negociação, fechando em $17,42. O movimento foi respaldado por um volume sólido, com muito mais ações mudando de mãos do que numa sessão normal. Isso se compara ao ganho de 39,5% das ações nas últimas quatro semanas. As ações da empresa valorizaram à medida que os preços do ouro e da prata atingiram recordes históricos, impulsionados pelas crescentes expectativas de cortes adicionais nas taxas do Federal Reserve dos EUA. O Fed reduziu as taxas de juros em 25 pontos base na semana passada e indicou o potencial para mais duas reduções este ano. No acumulado do ano, o ouro subiu 40,4%, apoiado por compras de refúgio seguro em meio a tensões geopolíticas persistentes, preocupações com tarifas e fortes compras de bancos centrais. A prata também é respaldada por fundamentos firmes, com demanda robusta das indústrias solar, de veículos elétricos e eletrônicos, enquanto as restrições de oferta continuam a apertar o mercado. Além disso, a empresa anunciou recentemente que as interceptações recentes em sua mina subterrânea de prata e ouro Las Chispas em Sonora, México, e sua mina de ouro subterrânea Kensington no Alasca refletem alguns dos mais altos teores perfurados. Espera-se que esta empresa de mineração de prata apresente lucros trimestrais de $0,22 por ação em seu próximo relatório, o que representa uma mudança de +83,3% em relação ao ano anterior. As receitas devem ser de $511,2 milhões, um aumento de 63,1% em relação ao trimestre do ano anterior. As expectativas de crescimento de lucros e receitas certamente dão uma boa noção da força potencial de uma ação, mas pesquisas empíricas mostram que as tendências nas revisões de estimativas de lucros estão fortemente correlacionadas com movimentos de preços de ações a curto prazo. Para a Coeur Mining, a estimativa de consenso do EPS para o trimestre foi revisada 4,7% para cima nos últimos 30 dias até o nível atual. E uma tendência positiva na revisão de estimativa de lucro geralmente se traduz em valorização de preço.
Preço do Bitcoin cai abruptamente. Será que a Strive acabou de usar a arma de elefante de Warren Buffett?

Preço do Bitcoin cai abruptamente. Será que a Strive acabou de usar a arma de elefante de Warren Buffett?

Warren Buffett, o investidor mais querido da América e crítico ocasional do Bitcoin, às vezes fala sobre a enorme reserva de dinheiro da Berkshire Hathaway como uma "arma de elefante". Os ativos da empresa são enormes e ela mantém centenas de bilhões em dinheiro, o que significa que para Buffett mover significativamente o ponteiro dos investimentos da sua empresa, as aquisições precisam ser superdimensionadas. A esfera das empresas de reserva de bitcoin está chegando a uma observação semelhante: vá com tudo ou desista, mesmo quando o preço do bitcoin cai e dificulta a vida das BTCTCs. Para fazer uma diferença significativa na corrida pelo bitcoin corporativo -ou- garantir uma boa parte deste futuro mundo financeiro que pensamos que a bitcoinização das finanças produzirá, você precisa de muito bitcoin: Mesmo a compra de $679 milhões de Nakamoto só lhes rendeu cerca de 5.000 BTC. O problema de Buffett é que na classe superdimensionada, a maioria das coisas tem preços eficientes e, portanto, você não pode facilmente superar o desempenho adquirindo negócios lá. O cenário de tesouraria de bitcoin não é muito eficiente (ainda?). Por que um lote de bitcoin listado em uma bolsa de valores negocia a qualquer valor que não seja seu valor de mercado em bitcoin faz pouco sentido para mim (sim, sim, eu entendo: oportunidades bancárias futuras com desconto e capacidade de continuar a se engenheirar financeiramente para uma pilha maior). Assim, nossas queridas BTCTCs têm o mesmo problema que Buffett tem. "Todos os dias acordo pensando, 'droga, tenho que ir trabalhar porque o pessoal da Metaplanet vai me ultrapassar'" – Michael Saylor, 17 de setembro, Nova York No mundo do Bitcoin, gostamos de manter as coisas interessantes. Das notícias macro desta manhã, vimos o ouro atingir máximas históricas, enquanto Metaplanet, Strategy e Capital ₿ anunciaram compras massivas de moedas em momento inoportuno, enquanto o preço do bitcoin caiu abruptamente cerca de 5% em meio ao maior evento de liquidação para criptomoedas este ano.
O Bitcoin juntar-se-á ao ouro nas folhas de balanço de reserva dos Bancos Centrais até 2030

O Bitcoin juntar-se-á ao ouro nas folhas de balanço de reserva dos Bancos Centrais até 2030

O Deutsche Bank (DBK) afirmou que o Bitcoin poderá aparecer nos balanços dos bancos centrais até 2030, coexistindo com o ouro como um ativo de cobertura complementar. No entanto, o banco disse que o ouro manterá a sua liderança nas participações oficiais por enquanto. De acordo com o credor alemão, quanto mais a volatilidade do Bitcoin (BTC) cai, mais a sua aceitação cresce, e a moeda é adotada por empresas, investidores de retalho e governos. Agora, a volatilidade do Bitcoin está a diminuir, o que tem sido um problema há muito tempo em termos do seu estatuto de reserva. Em agosto, a sua volatilidade de 30 dias atingiu uma mínima histórica, mesmo quando o seu preço bateu recordes acima de $123.500. Isto sugere que a moeda pode estar a afastar-se das suas raízes especulativas. O ouro sobe enquanto o Bitcoin cai O DBK vê a adoção do Bitcoin seguindo um caminho semelhante ao do ouro, passando do ceticismo para a aceitação generalizada, com regulamentação, tendências macroeconómicas e tempo a abrir caminho. O banco disse que o Bitcoin e o ouro continuarão a coexistir como coberturas complementares contra a inflação e o risco geopolítico devido à sua escassez e baixa correlação com outros ativos. 🚨 Nova Pesquisa do Deutsche Bank: Bitcoin para Coexistir com Ouro nos Balanços dos Bancos Centrais até 2030 >Volatilidade do Bitcoin vai diminuir >Nenhum precisa de "substituir" o USD como ativo de reserva >Desta vez não é diferente (O ouro já foi arriscado) >BTC e outros ativos alternativos fazem parte da natureza humana pic.twitter.com/Zk3m392jCw — matthew sigel, recovering CFA (@matthew_sigel) 22 de setembro de 2025 Os investidores frequentemente comparam o ouro a dinheiro seguro. Hoje, subiu 1% para estabelecer um novo recorde histórico e elevar o seu ganho de 2025 para 43%. Atingiu um recorde histórico de $3.763. O metal precioso subiu mais de 40% desde o início do ano. O preço do metal subiu cerca de uma hora depois do BTC cair 3% em 24 horas, baixando o seu preço para $112.000. Isto encerrou o seu ganho desde o início do ano de 17%.
Ações da Apple recuperam queda impulsionada por tarifas com recuperação de 47%

Ações da Apple recuperam queda impulsionada por tarifas com recuperação de 47%

A Apple eliminou a sua maior perda do ano com um rebote completo de 47% que a empurrou de volta para território positivo para 2025. As ações subiram até 3,3% na segunda-feira, atingindo $253,78, e finalmente terminaram 0,1% acima no ano, um marco considerando onde começou. A empresa havia caído fortemente durante o auge do pânico tarifário em abril, em um ponto ficando mais de 30% no vermelho. A recuperação seguiu semanas de diminuição da tensão comercial e renovado interesse nos iPhones mais recentes da Apple, especialmente nos modelos mais caros. Os compradores estão aparecendo, gastando mais e impulsionando um momentum que a maioria dos analistas não previu. A Apple está agora a 3,5% do
Resumo Semanal de ETF: Bitcoin Lidera Com $887 Milhões, Ether Mantém o Ritmo Com $557 Milhões

Resumo Semanal de ETF: Bitcoin Lidera Com $887 Milhões, Ether Mantém o Ritmo Com $557 Milhões

O post Resumo Semanal de ETF: Bitcoin Lidera Com $887 Milhões, Ether Mantém o Ritmo Com $557 Milhões apareceu no BitcoinEthereumNews.com. ETFs de Bitcoin registaram $887 milhões em entradas líquidas durante a semana, enquanto ETFs de ether adicionaram $557 milhões. A maior parte dos ganhos foi impulsionada pela Blackrock e Fidelity, reafirmando sua dominância no panorama de ETF. Entradas de ETF Sinalizam Confiança Renovada enquanto Produtos de Bitcoin e Ether Veem Bilhões em Atividade O momento continuou para ETFs de cripto na semana passada, [...] Fonte: https://news.bitcoin.com/etf-weekly-recap-bitcoin-leads-with-887-million-ether-keeps-pace-with-557-million/
PayPal expande Stablecoin, FTX para reembolsar, adoção do Bitcoin fica mais forte

PayPal expande Stablecoin, FTX para reembolsar, adoção do Bitcoin fica mais forte

O post PayPal Expande Stablecoin, FTX Para Reembolsar, Adoção do Bitcoin Fica Mais Forte apareceu no BitcoinEthereumNews.com. 22 de set de 2025 às 16:00 // Notícias O mercado cripto viu uma mistura de integração institucional, grandes movimentos corporativos e desenvolvimentos políticos na segunda metade de setembro. O Coinidol.com analisa os cinco principais títulos mais interessantes das últimas duas semanas. Enquanto os preços enfrentaram volatilidade, a infraestrutura subjacente e a adoção continuaram a crescer, demonstrando uma indústria em amadurecimento. PayPal expande stablecoin para 9 novas blockchains O PayPal anunciou que sua stablecoin, PYUSD, expandirá sua disponibilidade para nove blockchains adicionais. Isso marca um grande passo para tornar o PYUSD uma moeda digital verdadeiramente interoperável e multi-chain. A expansão é um sinal poderoso de um gigante das finanças tradicionais que está comprometido em construir pontes com o ecossistema de finanças descentralizadas (DeFi). Ao aproveitar as capacidades de transação rápidas e de baixo custo de múltiplas blockchains, o PayPal está posicionando sua stablecoin para casos de uso mais amplos, desde pagamentos peer-to-peer até comércio on-chain. Este desenvolvimento é um passo fundamental para trazer a estabilidade das moedas fiduciárias para a velocidade e eficiência do mundo blockchain. FTX para quitar credores: um marco na recuperação cripto A exchange cripto falida FTX fez um anúncio crucial, declarando seu plano de reembolsar $1,6 bilhões aos credores até o final de setembro. Isso marca um marco significativo no longo e complexo processo de falência. A distribuição, que será o terceiro pagamento aos credores, é um desenvolvimento positivo que proporciona alguma medida de encerramento para aqueles que perderam fundos no colapso da exchange. A abordagem estruturada para reembolso, que prioriza certos grupos de credores, fornece um precedente crucial para futuras insolvências no espaço cripto. Esta notícia sinaliza que até mesmo as maiores falhas na indústria podem levar a uma resolução formal, potencialmente reconstruindo parte da confiança perdida durante a queda do mercado em 2022. Uma nova cripto...
