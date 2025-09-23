Pode o seu salto de 7,0% transformar-se em mais força?
As ações da Coeur Mining (CDE – Relatório Gratuito) subiram 7% na última sessão de negociação, fechando em $17,42. O movimento foi respaldado por um volume sólido, com muito mais ações mudando de mãos do que numa sessão normal. Isso se compara ao ganho de 39,5% das ações nas últimas quatro semanas. As ações da empresa valorizaram à medida que os preços do ouro e da prata atingiram recordes históricos, impulsionados pelas crescentes expectativas de cortes adicionais nas taxas do Federal Reserve dos EUA. O Fed reduziu as taxas de juros em 25 pontos base na semana passada e indicou o potencial para mais duas reduções este ano. No acumulado do ano, o ouro subiu 40,4%, apoiado por compras de refúgio seguro em meio a tensões geopolíticas persistentes, preocupações com tarifas e fortes compras de bancos centrais. A prata também é respaldada por fundamentos firmes, com demanda robusta das indústrias solar, de veículos elétricos e eletrônicos, enquanto as restrições de oferta continuam a apertar o mercado. Além disso, a empresa anunciou recentemente que as interceptações recentes em sua mina subterrânea de prata e ouro Las Chispas em Sonora, México, e sua mina de ouro subterrânea Kensington no Alasca refletem alguns dos mais altos teores perfurados. Espera-se que esta empresa de mineração de prata apresente lucros trimestrais de $0,22 por ação em seu próximo relatório, o que representa uma mudança de +83,3% em relação ao ano anterior. As receitas devem ser de $511,2 milhões, um aumento de 63,1% em relação ao trimestre do ano anterior. As expectativas de crescimento de lucros e receitas certamente dão uma boa noção da força potencial de uma ação, mas pesquisas empíricas mostram que as tendências nas revisões de estimativas de lucros estão fortemente correlacionadas com movimentos de preços de ações a curto prazo. Para a Coeur Mining, a estimativa de consenso do EPS para o trimestre foi revisada 4,7% para cima nos últimos 30 dias até o nível atual. E uma tendência positiva na revisão de estimativa de lucros geralmente se traduz em valorização de preço. Portanto, certifique-se de ficar de olho na CDE daqui para frente para...
BitcoinEthereumNews2025/09/23 03:42