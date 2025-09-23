2025-10-13 Monday

Analista de mercado alega que o preço do XRP está a ser deliberadamente suprimido, quem são os culpados?

Analista de mercado alega que o preço do XRP está a ser deliberadamente suprimido, quem são os culpados?

A publicação Analista de Mercado Alega que o Preço do XRP Está Sendo Deliberadamente Suprimido, Quem São os Culpados? apareceu no BitcoinEthereumNews.com.
BitcoinEthereumNews2025/09/23 10:29
Mercados cripto cambaleiam após eliminação de 1,7 mil milhões de dólares: Bitcoin, Ethereum e Dogecoin lutam para recuperar

Mercados cripto cambaleiam após eliminação de 1,7 mil milhões de dólares: Bitcoin, Ethereum e Dogecoin lutam para recuperar

O post Mercados cripto cambaleiam após perda de 1,7 mil milhões de dólares: Bitcoin, Ethereum e Dogecoin lutam para recuperar apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin estabiliza perto de $112.574 após fechamento instantâneo eliminar $1,7 mil milhões em alavancagem. Ethereum é negociado a $4.198, lutando para recuperar momentum. Preocupações do mercado, política do Fed e liquidações mantêm traders cautelosos. As criptomoedas continuam defensivas nesta terça-feira, 23 de setembro, enquanto os investidores lambem as feridas do massacre que atingiu os mercados há apenas 24 horas. Após uma venda de alto risco que apagou mais de $1,7 mil milhões em alavancagem durante a noite, mesmo as maiores moedas digitais não encontraram seu equilíbrio. O clima? Ansioso, com traders se preparando para mais solavancos à frente enquanto as agitações macro e manchetes regulatórias circulam. Bitcoin, Ethereum e amigos: Negociação cautelosa após o crash As consequências da queda acentuada de segunda-feira ainda ecoam nas exchanges. Bitcoin, ainda a estrela do norte do mercado, está tentando se reerguer após cair abaixo de $112.000. Nesta manhã, está flutuando em torno de $112.574, apenas um movimento fracionário para cima que pouco faz para apagar a dor da sessão anterior. Ethereum também está sentindo o peso. A segunda maior cripto por capitalização de mercado mudou de mãos a $4.198, um movimento modesto mas pouco impressionante após a queda de segunda-feira para abaixo de $4.100. Solana não está se saindo melhor, permanecendo em $219 enquanto analistas técnicos debatem se os compradores vão intervir ou se uma queda adicional está por vir. XRP também escorregou para $2,84, quebrando uma tendência de alta de semanas. Enquanto isso, Dogecoin está sendo negociado a $0,24, com queda de 3,79%, oferecendo pouco consolo aos detentores que já viram o token perder mais de 14% desde seu último pico. O culpado? O fechamento instantâneo de segunda-feira foi impulsionado por uma tempestade perfeita: quebras técnicas, rendimentos crescentes do Tesouro nos EUA, preocupações macroeconômicas contínuas e uma onda de liquidações forçadas que deixou centenas de milhares de traders do lado errado da negociação. Há pouco apetite para apostas ousadas enquanto a aversão ao risco persiste e os volumes diminuem.
BitcoinEthereumNews2025/09/23 10:09
Cripto vê descarga de 1,7 mil milhões enquanto Bitcoin cai para 112 mil dólares

Cripto vê descarga de 1,7 mil milhões enquanto Bitcoin cai para 112 mil dólares

A publicação Cripto Vê Descarga de 1,7 Mil Milhões À Medida Que Bitcoin Cai Para 112 Mil Dólares apareceu em BitcoinEthereumNews.com.
BitcoinEthereumNews2025/09/23 09:44
De Reserva de Valor a Potência DeFi: Solana Desbloqueia a Verdadeira Utilidade do Bitcoin — Eis Como

De Reserva de Valor a Potência DeFi: Solana Desbloqueia a Verdadeira Utilidade do Bitcoin — Eis Como

O post De Reserva de Valor a Potência DeFi: Solana Desvenda a Verdadeira Utilidade do Bitcoin — Eis Como apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Bitcoin tem sido celebrado como ouro digital e uma reserva de valor segura com funcionalidade limitada, mas a blockchain de alta velocidade e baixo custo da Solana está a mudar essa narrativa. Ao fazer a ponte do BTC para o ecossistema DeFi do SOL, o BTC ganha liquidação instantânea, casos de uso programáveis e acesso a oportunidades de empréstimos, pegar emprestado e rendimento. A melhor forma de Bitcoin está literalmente na Solana, citando a capacidade da rede de transformar o BTC de uma reserva de valor estática num ativo dinâmico e produtivo. Solana Sensei, o Fundador da Sensei holdings e do grupo Namaste, destacou no X que 66% de todos os traders de Bitcoin wrapped (wBTC) estão na rede Solana. Ele sustenta esta afirmação com as razões pelas quais as pessoas estão a escolher manter e usar o seu BTC no SOL. Por Que a Velocidade e as Baixas Taxas da Solana Mudam o Jogo A Solana é extremamente barata em transações, um contraste gritante com as taxas de $5 a $50+ frequentemente vistas nas redes Bitcoin ou Ethereum para o mesmo movimento. Com finalidade de transação em aproximadamente 400 milissegundos, as transferências de BTC no SOL tornam-se quase instantâneas, em comparação com os minutos ou horas de espera em outras cadeias. A capacidade do SOL de processar 65.000 TPS permite-lhe lidar com BTC à escala da internet sem congestão de rede. Além disso, o Bitcoin torna-se um ativo programável com integração profunda em protocolos DeFi como Jupiter, Raydium, Orca, Drift e Kamino, permitindo negociação instantânea, empréstimos e uso como garantia. Também, o BTC torna-se programável em SOL DeFi, NFT e RWAs, sem a necessidade de pontes entre múltiplas cadeias. Esta integração transforma o BTC num ativo dinâmico e produtivo que pode ser usado para empréstimos, staking e provisão de liquidez ou produtos estruturais de maneiras que não são possíveis na cadeia BTC nativa. Soluções de custódia de BTC, como tBTC, sBTC ou o Wormhole BTC, combinadas com a alta contagem de validadores do SOL e proteção Jito MEV, estão a torná-lo
BitcoinEthereumNews2025/09/23 09:26
Aumento do ETF de Bitcoin provoca alerta de gestor de ativos de 20 mil milhões de dólares

Aumento do ETF de Bitcoin provoca alerta de gestor de ativos de 20 mil milhões de dólares

O post Aumento do ETF de Bitcoin Gera Alerta de Gestor de Ativos de $20B apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin 23 de setembro de 2025 | 03:00 A gestora de ativos sul-africana Sygnia Ltd., que supervisiona cerca de $20 bilhões, está surfando na onda de interesse em ativos digitais – mas sua liderança está alertando os investidores para não se deixarem levar. Falando à Bloomberg, a CEO Magda Wierzycka reconheceu os fortes influxos no ETF de Bitcoin recentemente lançado pela Sygnia, mas enfatizou que o fundo não deve ser tratado como um investimento principal. Ela aconselhou que a exposição a cripto permaneça limitada a não mais que 5% das carteiras discricionárias ou de aposentadoria, enfatizando que as mensagens em torno de tais produtos devem ser realistas. Equilibrando Crescimento e Risco Wierzycka argumentou que, embora o Bitcoin tenha potencial como investimento de longo prazo, sua volatilidade o torna perigoso para famílias em economias em desenvolvimento. Em mercados como a África do Sul, onde a renda média é muito menor do que em países mais ricos, ela alertou que oscilações repentinas de preços poderiam "eliminar economias de uma vida" se os investidores alocarem de forma muito agressiva. Seus comentários destacam o delicado equilíbrio que os gestores de ativos enfrentam: incentivar a adoção de produtos inovadores enquanto protegem os clientes de riscos extremos de queda. Mais ETFs no Horizonte Apesar do tom cauteloso, a Sygnia não está se afastando do setor. A empresa está se preparando para registrar ETFs cripto adicionais na Bolsa de Valores de Joanesburgo, pendente de autorização regulatória. Esse movimento sublinha o crescente apetite por exposição regulamentada a ativos digitais entre investidores sul-africanos. Um Mercado em Rápido Crescimento A África do Sul está emergindo como um dos hubs cripto mais ativos da África. As corretoras locais estão proliferando, a adoção entre empresas e indivíduos está acelerando, e as previsões sugerem que mais de 10% da população estará envolvida com cripto até 2025. Ao contrário de alguns governos que restringiram ou proibiram ativos digitais, os reguladores sul-africanos estão integrando-os ao sistema financeiro, classificando-os como produtos financeiros. Para Wierzycka, a mensagem permanece consistente: a inovação é bem-vinda,
BitcoinEthereumNews2025/09/23 08:00
O IPA N.º 1 da América acaba de se tornar móvel—Conheça o Tanque Juice Force

O IPA N.º 1 da América acaba de se tornar móvel—Conheça o Tanque Juice Force

O post O IPA N.º 1 da América Acaba de se Tornar Móvel—Conheça o Tanque Juice Force apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Uma lata de cerveja de 21 pés está prestes a tornar-se a coisa mais imperdível na autoestrada. A Voodoo Ranger transformou a sua Juice Force IPA num tanque rolante, e está a fazer uma turnê por jogos de futebol, festivais e encontros de adeptos pelo Sudoeste neste outono. Aviste a lata gigante, digitalize o código QR colado na lateral, e receberá $5 para a sua próxima Juice Force. Um medidor de cerveja gigante até acompanha quanto resta no tanque, esvaziando até ficar vazio. A Voodoo Ranger transformou a Juice Force IPA num tanque de 21 pés, e está a chegar aos encontros de adeptos pelo Colorado, Texas e Arizona. New Belgium Por que a Voodoo Ranger construiu um tanque A Juice Force não é apenas mais uma IPA; é a cerveja que os fãs estão a consumir em festas, bares e, sim, estacionamentos de estádios. A IPA turva e frutada contém 9,5% de teor alcoólico, mas é suave o suficiente para impulsionar o seu crescimento meteórico. Neste momento, mais de um terço de todas as cervejas artesanais vendidas em lojas de conveniência vêm da Voodoo Ranger, e a cada 1,3 segundos, alguém nos EUA abre uma. A própria Voodoo Ranger passou de uma linha de três cervejas em 2017 para mais de 20 lançamentos hoje, incluindo Imperial IPA, Juicy Haze, Tropic Force e até Hardcharged Tea. Enquanto grande parte do mundo da cerveja artesanal está a desacelerar, a Voodoo continua a crescer apostando em façanhas selvagens, uma mascote esqueleto com atitude e cervejas feitas para diversão em vez de complicações. Para onde o Tanque Juice Force está a ir A turnê do tanque começou em Los Angeles em setembro e agora está a chegar às suas paragens finais: Front Range, Colo.: 24–30 de setembro Dallas–Fort Worth: 3–6 de outubro Austin: 9–12 de outubro Phoenix: 15–18 de outubro Pode verificar o calendário completo em emptythetanker.com ou seguir no Instagram da Voodoo Ranger, onde os fãs já estão a publicar vídeos do tanque a chegar a estacionamentos e encontros de adeptos.
BitcoinEthereumNews2025/09/23 07:45
Convenção Europeia de Blockchain Impulsiona Renascimento das Finanças Digitais em Meio a Queda de 90% nas Ofertas de Emprego em Blockchain

Convenção Europeia de Blockchain Impulsiona Renascimento das Finanças Digitais em Meio a Queda de 90% nas Ofertas de Emprego em Blockchain

A publicação "Convenção Europeia de Blockchain Impulsiona Renascimento das Finanças Digitais Enquanto Anúncios de Emprego em Blockchain Caem 90%" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Este conteúdo é fornecido por um patrocinador. COMUNICADO DE IMPRENSA. Líderes globais reúnem-se em Barcelona demonstrando resiliência enquanto a UE avança com o euro digital e o investimento em fintech atinge €3,6 mil milhões no primeiro semestre de 2025. Barcelona, Espanha, 22 de setembro — A 11ª Convenção Europeia de Blockchain (EBC11) reunirá líderes globais em Barcelona nos dias 16 e 17 de outubro para desafiar perceções de declínio europeu [...]
BitcoinEthereumNews2025/09/23 07:16
CleanSpark expande estratégia de capital com crédito de 100 milhões de dólares garantido por Bitcoin do Coinbase Prime

CleanSpark expande estratégia de capital com crédito de 100 milhões de dólares garantido por Bitcoin do Coinbase Prime

A publicação "CleanSpark expande estratégia de capital com crédito de $100M garantido por Bitcoin do Coinbase Prime" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Principais conclusões: A CleanSpark garantiu uma linha de crédito de $100 milhões do Coinbase Prime, utilizando seus ativos de Bitcoin como garantia. A nova facilidade de crédito fornece financiamento não dilutivo, permitindo que a CleanSpark levante capital sem emitir novas ações. A CleanSpark, uma empresa americana de mineração sustentável de Bitcoin, garantiu uma facilidade de crédito de $100 milhões do Coinbase Prime, uma plataforma de nível institucional para serviços avanç
BitcoinEthereumNews2025/09/23 07:08
Seoul Exchange, uma das apenas duas plataformas licenciadas para títulos não listados, utilizará exclusivamente a Story para liquidar RWAs tokenizados

Seoul Exchange, uma das apenas duas plataformas licenciadas para títulos não listados, utilizará exclusivamente a Story para liquidar RWAs tokenizados

A publicação Seoul Exchange, Uma das Apenas Duas Plataformas Licenciadas Para Títulos Não Listados, Usará Exclusivamente Story Para Liquidar RWAs Tokenizados apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Comunicados de imprensa são conteúdo patrocinado e não fazem parte do conteúdo editorial da Finbold. Para uma isenção completa, por favor. Ativos/produtos cripto podem ser altamente arriscados. Nunca invista a menos que esteja preparado para perder todo o dinheiro que investir. Seul, Coreia do Sul, 22 de setembro de 2025, Chainwire Seoul Exchange, Uma das Apenas Duas Plataformas Licenciadas Para Títulos Não Listados, Usará Exclusivamente Story Para Liquidar RWAs Tokenizados Parceria definida para trazer ativos programáveis ao mercado cripto de $450 bilhões da Coreia, o segundo maior do mundo em volume de negociação Colaboração estratégica para trazer toda a Atividade de Negociação da Seoul Exchange para ativos tokenizados na Story. Seoul Exchange, uma das apenas duas plataformas licenciadas para negociação de títulos não listados, escolherá a blockchain da Story como parceira exclusiva de infraestrutura focada em Ativos Reais (RWAs), desbloqueando uma nova classe de títulos digitais compatíveis e investíveis. Durante os primeiros 3 anos, a Seoul Exchange usará a blockchain Layer-1 da Story como infraestrutura exclusiva para registrar e liquidar ativos tokenizados. As transações serão alimentadas pelo token nativo da Story ($IP), criando um mercado totalmente on-chain para ativos culturais e financeiros anteriormente ilíquidos. A colaboração se concentrará na tokenização de IP de conteúdo coreano, incluindo royalties de K-pop, direitos de K-drama, webtoons, jogos e patentes, tornando esses fenômenos culturais globais investíveis pela primeira vez. IPs notáveis já registrados na Story incluem BLACKPINK, BTS, Psy e Pinkfong (Baby Shark) Seoul Exchange e Story Protocol firmaram um acordo para construir a primeira corretora blockchain dedicada da Coreia para ativos de propriedade cultural e intelectual tokenizados. A colaboração descreve como a Seoul Exchange lançará uma plataforma regulamentada de negociação de RWA alimentada inteiramente pela infraestrutura blockchain da Story pelos próximos 3 anos. Seoul Exchange é uma empresa fintech que fornece serviços de corretagem para ações não listadas de startups e empresas de risco através de sua plataforma de negociação de títulos não listados "Seoul Exchange". É uma das apenas duas plataformas oficialmente selecionadas por...
BitcoinEthereumNews2025/09/23 06:12
Preço do Bitcoin cai abaixo de $112.000 – O que vem a seguir para a Criptomoeda?

Preço do Bitcoin cai abaixo de $112.000 – O que vem a seguir para a Criptomoeda?

O post Preço do Bitcoin Cai Abaixo de $112.000 – O Que Vem a Seguir Para a Criptomoeda? apareceu em BitcoinEthereumNews.com. Urgente: Preço do Bitcoin Cai Abaixo de $112.000 – O Que Vem a Seguir Para a Criptomoeda? Ir para o conteúdo Início Notícias Cripto Urgente: Preço do Bitcoin Cai Abaixo de $112.000 – O Que Vem a Seguir para a Criptomoeda? Fonte: https://bitcoinworld.co.in/urgent-bitcoin-price-plunge/
BitcoinEthereumNews2025/09/23 06:02
Uma baleia com uma posição long de 25x em ETH já obteve um lucro de $4,335 milhões

Nas últimas 24 horas, a liquidação de contratos em toda a rede foi de US$683 milhões, com posições long e short explodindo.

BlockchainFX lidera as melhores pré-vendas de criptomoedas enquanto Nexchain e Lightchain juntam-se ao impulso de Uptober

Na última hora, a liquidação de toda a rede totalizou 116 milhões de dólares, principalmente devido a posições short.

Dell Technologies Inc. ($DELL) Ações: CEO Michael Dell vende mil milhões em Participações / Ações à medida que a atividade interna aumenta