De Reserva de Valor a Potência DeFi: Solana Desbloqueia a Verdadeira Utilidade do Bitcoin — Eis Como

O post De Reserva de Valor a Potência DeFi: Solana Desvenda a Verdadeira Utilidade do Bitcoin — Eis Como apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Bitcoin tem sido celebrado como ouro digital e uma reserva de valor segura com funcionalidade limitada, mas a blockchain de alta velocidade e baixo custo da Solana está a mudar essa narrativa. Ao fazer a ponte do BTC para o ecossistema DeFi do SOL, o BTC ganha liquidação instantânea, casos de uso programáveis e acesso a oportunidades de empréstimos, pegar emprestado e rendimento. A melhor forma de Bitcoin está literalmente na Solana, citando a capacidade da rede de transformar o BTC de uma reserva de valor estática num ativo dinâmico e produtivo. Solana Sensei, o Fundador da Sensei holdings e do grupo Namaste, destacou no X que 66% de todos os traders de Bitcoin wrapped (wBTC) estão na rede Solana. Ele sustenta esta afirmação com as razões pelas quais as pessoas estão a escolher manter e usar o seu BTC no SOL. Por Que a Velocidade e as Baixas Taxas da Solana Mudam o Jogo A Solana é extremamente barata em transações, um contraste gritante com as taxas de $5 a $50+ frequentemente vistas nas redes Bitcoin ou Ethereum para o mesmo movimento. Com finalidade de transação em aproximadamente 400 milissegundos, as transferências de BTC no SOL tornam-se quase instantâneas, em comparação com os minutos ou horas de espera em outras cadeias. A capacidade do SOL de processar 65.000 TPS permite-lhe lidar com BTC à escala da internet sem congestão de rede. Além disso, o Bitcoin torna-se um ativo programável com integração profunda em protocolos DeFi como Jupiter, Raydium, Orca, Drift e Kamino, permitindo negociação instantânea, empréstimos e uso como garantia. Também, o BTC torna-se programável em SOL DeFi, NFT e RWAs, sem a necessidade de pontes entre múltiplas cadeias. Esta integração transforma o BTC num ativo dinâmico e produtivo que pode ser usado para empréstimos, staking e provisão de liquidez ou produtos estruturais de maneiras que não são possíveis na cadeia BTC nativa. Soluções de custódia de BTC, como tBTC, sBTC ou o Wormhole BTC, combinadas com a alta contagem de validadores do SOL e proteção Jito MEV, estão a torná-lo...