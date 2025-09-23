Mercados cripto cambaleiam após eliminação de 1,7 mil milhões de dólares: Bitcoin, Ethereum e Dogecoin lutam para recuperar
O post Mercados cripto cambaleiam após perda de 1,7 mil milhões de dólares: Bitcoin, Ethereum e Dogecoin lutam para recuperar apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin estabiliza perto de $112.574 após fechamento instantâneo eliminar $1,7 mil milhões em alavancagem. Ethereum é negociado a $4.198, lutando para recuperar momentum. Preocupações do mercado, política do Fed e liquidações mantêm traders cautelosos. As criptomoedas continuam defensivas nesta terça-feira, 23 de setembro, enquanto os investidores lambem as feridas do massacre que atingiu os mercados há apenas 24 horas. Após uma venda de alto risco que apagou mais de $1,7 mil milhões em alavancagem durante a noite, mesmo as maiores moedas digitais não encontraram seu equilíbrio. O clima? Ansioso, com traders se preparando para mais solavancos à frente enquanto as agitações macro e manchetes regulatórias circulam. Bitcoin, Ethereum e amigos: Negociação cautelosa após o crash As consequências da queda acentuada de segunda-feira ainda ecoam nas exchanges. Bitcoin, ainda a estrela do norte do mercado, está tentando se reerguer após cair abaixo de $112.000. Nesta manhã, está flutuando em torno de $112.574, apenas um movimento fracionário para cima que pouco faz para apagar a dor da sessão anterior. Ethereum também está sentindo o peso. A segunda maior cripto por capitalização de mercado mudou de mãos a $4.198, um movimento modesto mas pouco impressionante após a queda de segunda-feira para abaixo de $4.100. Solana não está se saindo melhor, permanecendo em $219 enquanto analistas técnicos debatem se os compradores vão intervir ou se uma queda adicional está por vir. XRP também escorregou para $2,84, quebrando uma tendência de alta de semanas. Enquanto isso, Dogecoin está sendo negociado a $0,24, com queda de 3,79%, oferecendo pouco consolo aos detentores que já viram o token perder mais de 14% desde seu último pico. O culpado? O fechamento instantâneo de segunda-feira foi impulsionado por uma tempestade perfeita: quebras técnicas, rendimentos crescentes do Tesouro nos EUA, preocupações macroeconômicas contínuas e uma onda de liquidações forçadas que deixou centenas de milhares de traders do lado errado da negociação. Há pouco apetite para apostas ousadas enquanto a aversão ao risco persiste e os volumes diminuem. Além dos preços: Mudanças de política e mercado mais amplo...
