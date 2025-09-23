Exchange MEXC
Avalanche (AVAX) acaba de conseguir um apoiante de tesouraria de 700 milhões de dólares
O post Avalanche (AVAX) Acaba de Conseguir um Apoiador de Tesouraria de $700M apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Altcoins 23 de setembro de 2025 | 09:00 O veterano de Wall Street Anthony Scaramucci está redobrando sua aposta em blockchain, desta vez com uma grande aposta na Avalanche. O fundador da SkyBridge Capital revelou na segunda-feira que está apoiando uma nova plataforma de tesouraria de ativos digitais (DAT) focada em acumular tokens AVAX, com ambições de arrecadar mais de $550 milhões. Scaramucci presidirá o conselho consultivo estratégico do projeto, orientando esforços para aumentar suas participações para mais de $700 milhões em AVAX. A iniciativa atraiu o apoio de grandes investidores, incluindo Hivemind, a Fundação Avalanche e mais de 50 instituições, desde a Galaxy Digital até o Digital Currency Group. Empresa Listada na Nasdaq Adere à Tendência DAT O veículo para o projeto é a AgriFORCE Growing Systems, uma empresa de pequena capitalização listada na Nasdaq sob o ticker AGRI, que está se afastando de seu negócio original e se rebatizando como Avax One. As ações da AGRI dispararam quase 150% na segunda-feira, atingindo $5,99 nas negociações matinais. A mudança destaca uma tendência crescente: empresas menores de capital aberto se reinventando como tesourarias cripto. O modelo ecoa o manual DAT de Bitcoin de Michael Saylor, que inspirou movimentos semelhantes visando tokens como Solana, Toncoin e XRP. "Canivete Suíço" das Layer 1s Scaramucci disse que a tecnologia da Avalanche se destaca por sua flexibilidade, comparando-a a um canivete suíço entre blockchains. Corporações incluindo Apollo e J.P. Morgan Chase já experimentaram as ferramentas de tokenização da rede, ele observou, acrescentando que o interesse dos diretores de tecnologia em grandes empresas está acelerando a adoção. A Avax One pretende arrecadar cerca de $300 milhões através de uma transação PIPE, seguida por outros $250 milhões em financiamento vinculado a ações. A Hivemind está liderando a captação de capital, com investidores institucionais e nativos de cripto juntando-se ao esforço. Scaramucci enquadrou a aposta como parte de uma convicção mais ampla de que as principais chains Layer 1 — incluindo Ethereum, Solana e Avalanche — sustentarão...
BitcoinEthereumNews
2025/09/23 14:01
Discurso crucial de Jerome Powell para revelar a próxima direção do dólar americano
A publicação Discurso Crucial de Jerome Powell Para Revelar a Próxima Direção do Dólar Americano apareceu em BitcoinEthereumNews.com. Forex (FX): Discurso Crucial de Jerome Powell Para Revelar a Próxima Direção do Dólar Americano Ir para o conteúdo Início Notícias Forex Mercado Forex: Discurso Crucial de Jerome Powell para Revelar a Próxima Direção do Dólar Americano Fonte: https://bitcoinworld.co.in/forex-market-powell-speech/
BitcoinEthereumNews
2025/09/23 13:45
Desbloqueando o seu lugar inevitável na banca tradicional
A publicação Desbloqueando o Seu Lugar Inevitável Na Banca Tradicional apareceu em BitcoinEthereumNews.com. Criptomoeda Em Finanças: Desbloqueando o Seu Lugar Inevitável Na Banca Tradicional Ir para o conteúdo Início Notícias Cripto Criptomoeda em Finanças: Desbloqueando o Seu Lugar Inevitável na Banca Tradicional Fonte: https://bitcoinworld.co.in/cryptocurrency-finance-future-integration/
BitcoinEthereumNews
2025/09/23 13:18
Bitcoin cai, mas estratégia revela nova compra de 100 milhões de dólares
O post Bitcoin Crashes, But Strategy Unveils Fresh $100 Million Buy apareceu em BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin Crashes, But Strategy Unveils Fresh $100 Million Buy Cadastre-se para o nosso boletim informativo! Para atualizações e ofertas exclusivas, insira o seu e-mail. Keshav é formado em Física e trabalha como escritor na Bitcoinist desde junho de 2021. Ele é apaixonado por escrever e, ao longo dos anos, adquiriu experiência trabalhando em uma variedade de nichos. Keshav mantém um interesse ativo no mercado de criptomoedas, sendo a análise on-chain uma área que ele particularmente gosta de pesquisar e escrever. Este site utiliza cookies. Ao continuar a utilizar este site, está a dar consentimento para a utilização de cookies. Visite o nosso Centro de Privacidade ou Política de Cookies. Concordo Fonte: https://bitcoinist.com/bitcoin-crashes-but-strategy-fresh-100-million-buy/
BitcoinEthereumNews
2025/09/23 12:41
Sequestrador de Ontário que exigiu resgate de 1 milhão de dólares em Bitcoin condenado a 13 anos
Um rapto na área de Toronto ligado a uma exigência de um milhão de dólares em Bitcoin terminou com uma pena de prisão de 13 anos, enquanto um menor co-acusado aguarda julgamento.
Coinstats
2025/09/23 12:40
Notícias XRP: Prazo de Migração de Validador Aproxima-se enquanto Novo Produto de Investimento Estreia
A mudança envolve a Lista de Nós Única padrão (dUNL), uma lista de validadores confiáveis que ajuda a manter o consenso no [...] O post Notícias XRP: Prazo de Migração de Validador se Aproxima enquanto Novo Produto de Investimento Estreia apareceu primeiro no Coindoo.
Coindoo
2025/09/23 12:30
Bitcoin enfrenta pressão baixista enquanto entradas nas corretoras permanecem elevadas
O post Bitcoin Enfrenta Pressão Baixista À Medida Que Entradas nas Corretoras Permanecem Elevadas apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Ash é um pesquisador dedicado de criptomoedas e entusiasta de blockchain com paixão por mergulhar profundamente no mundo em evolução das tecnologias descentralizadas. Com experiência em escrita e uma curiosidade natural sobre como os ativos digitais estão moldando o futuro, ele se envolveu em vários setores do espaço de criptomoedas, incluindo finanças descentralizadas (DeFi), NFTs e mineração de liquidez. Sua jornada no mundo cripto começou com o desejo de entender completamente a tecnologia por trás dele, levando-o a explorar e interagir com esses sistemas em primeira mão. A abordagem de Ash ao DeFi vai além da pesquisa superficial, pois ele participa ativamente de protocolos descentralizados, testando sua funcionalidade para obter uma compreensão mais profunda de como operam. Desde experimentar mecanismos de staking até explorar estratégias de mineração de liquidez, ele é prático em sua exploração, o que lhe permite fornecer insights práticos do mundo real que vão muito além do conhecimento teórico. Esta experiência imersiva o ajudou a desenvolver uma compreensão abrangente de contratos inteligentes, governança de tokens e as implicações mais amplas das plataformas descentralizadas no futuro das finanças. No espaço NFT, o interesse de Ash é impulsionado pelo potencial da tecnologia para remodelar a propriedade e a criatividade na era digital. Ele explorou vários projetos NFT, obtendo insights sobre como esses ativos digitais funcionam em diferentes ecossistemas. Seu foco está em entender a relação em evolução entre criadores e comunidades, bem como os usos inovadores da tecnologia blockchain para estabelecer autenticidade e procedência no mundo digital. A pesquisa de Ash nesta área frequentemente aborda a interseção de cultura, tecnologia e projetos orientados pela comunidade. Uma área-chave de sua expertise está na mineração de liquidez, onde ele se envolveu com várias plataformas descentralizadas para entender como o fornecimento de liquidez contribui para a funcionalidade e segurança dos ecossistemas DeFi. O envolvimento prático de Ash permitiu-lhe analisar os riscos, recompensas e implicações mais amplas dos pools de liquidez,...
BitcoinEthereumNews
2025/09/23 12:23
Gestor de fundos sul-africano aconselha cautela sobre ETF de Bitcoin
O post Gestor de Fundos Sul-Africano Aconselha Cautela com ETF de Bitcoin apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Sygnia Ltd., com sede na África do Sul, uma empresa de gestão de ativos de 20 mil milhões de dólares, aconselha os investidores a limitarem a sua exposição ao Bitcoin, apesar das robustas entradas no seu novo fundo cripto. A Sygnia lançou o seu ETF de Bitcoin, o fundo Sygnia Life Bitcoin Plus, em junho. A empresa recomendou explicitamente que os clientes não alocem mais de 5% dos seus ativos discricionários ou de anuidade de reforma ao fundo, que acompanha o ETF iShares Bitcoin Trust. Patrocinado Patrocinado Gestor de Fundos Aconselha Prudência Pouco Depois do Lançamento do Produto À medida que a procura por ativos digitais aumenta na África do Sul, sinalizando um crescente interesse tanto de investidores de retalho como institucionais, a empresa emitiu orientações. Também contacta ativamente clientes que tentam alocar as suas carteiras inteiras ao fundo, alertando para a extrema volatilidade do ativo. A empresa também reiterou que os investidores não devem exceder a alocação recomendada de 5% dos ativos discricionários ou de anuidade de reforma ao fundo. Isto porque o bitcoin registou ganhos substanciais no último ano, subindo mais de 80%, mas os preços permanecem voláteis, caindo mais de 2,4% na última semana. "A nossa função é impedir que os investidores assumam riscos desproporcionados", disse Magda Wierzycka, CEO da Sygnia, numa entrevista à Bloomberg TV em 22 de setembro. "O Bitcoin é emocionante, mas não é um caminho garantido para a riqueza. Precisa de uma gestão cuidadosa dentro de uma carteira diversificada." Mercados Emergentes Podem Enfrentar Maior Volatilidade O panorama financeiro da África do Sul mudará significativamente à medida que novos ETFs de Bitcoin aguardam aprovação regulatória. Estas ofertas provavelmente impulsionarão a adoção de ativos digitais no país, mas os analistas instam à disciplina dos investidores. Os analistas alertam que mercados emergentes como a África do Sul podem enfrentar maior volatilidade. Patrocinado Patrocinado O gestor de fundos planeia introduzir ETFs cripto adicionais na Bolsa de Valores de Joanesburgo assim que a aprovação regulatória for concedida. A cautela deriva da vulnerabilidade inerente destes mercados a oscilações súbitas de preços, uma realidade...
BitcoinEthereumNews
2025/09/23 10:51
Ações da CleanSpark (CLSK) sobem após receber crédito de 100 milhões de dólares garantido por Bitcoin da Coinbase Prime
O post Participações da CleanSpark (CLSK) sobem após obter crédito de $100M garantido por Bitcoin do Coinbase Prime apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A empresa de mineração de Bitcoin CleanSpark (CLSK) garantiu uma nova linha de crédito de $100 milhões com o Coinbase Prime, dando-lhe acesso a capital novo sem vender suas reservas de bitcoin ou aumentar capital próprio. As ações subiram quase 6% nas negociações pós-mercado, após o anúncio na segunda-feira. A empresa de mineração usará os recursos para despesas estratégicas de capital, incluindo a expansão do portfólio de energia da CleanSpark, escalando suas operações de mineração de bitcoin e investindo em capacidades de computação de alto desempenho (HPC), disse a empresa em um comunicado à imprensa. Em vez de vender bitcoin para levantar dinheiro ou vender ações adicionais da empresa—uma medida que pode diluir os atuais acionistas—a CleanSpark está usando o ativo como garantia para continuar crescendo enquanto mantém o que minera. "Entregar crescimento acrescido usando financiamento não-dilutivo está no centro da estratégia de capital da CleanSpark", disse Gary A. Vecchiarelli, CFO da CleanSpark. "Nossa estratégia 'Infraestrutura Primeiro' foi comprovada historicamente e aumentará ainda mais o valor para os acionistas à medida que expandimos para oportunidades de computação mais diversificadas." O novo levantamento de capital vem após recentes mudanças de liderança que sugeriram que o minerador iria além da simples mineração de bitcoin e diversificaria para outras oportunidades de receita. O foco em HPC não é surpreendente, já que cada vez mais mineradores de bitcoin estão se voltando para hospedar máquinas que atendem à computação HPC e de inteligência artificial, que requer uma enorme quantidade de energia, em seus centros de dados. Leia mais: Corrida do ouro GPU: Por que mineradores de Bitcoin estão impulsionando a expansão da IA Fonte: https://www.coindesk.com/business/2025/09/22/cleanspark-shares-rise-after-getting-usd100m-bitcoin-backed-credit-from-coinbase-prime
BitcoinEthereumNews
2025/09/23 10:50
Relatórios Contraditórios sobre o Alto Preço do Ouro Geram Debate
Detalhe: https://coincu.com/markets/gold-price-high-verification/
Coinstats
2025/09/23 09:10
