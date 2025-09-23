Gestor de fundos sul-africano aconselha cautela sobre ETF de Bitcoin

O post Gestor de Fundos Sul-Africano Aconselha Cautela com ETF de Bitcoin apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Sygnia Ltd., com sede na África do Sul, uma empresa de gestão de ativos de 20 mil milhões de dólares, aconselha os investidores a limitarem a sua exposição ao Bitcoin, apesar das robustas entradas no seu novo fundo cripto. A Sygnia lançou o seu ETF de Bitcoin, o fundo Sygnia Life Bitcoin Plus, em junho. A empresa recomendou explicitamente que os clientes não alocem mais de 5% dos seus ativos discricionários ou de anuidade de reforma ao fundo, que acompanha o ETF iShares Bitcoin Trust. Patrocinado Patrocinado Gestor de Fundos Aconselha Prudência Pouco Depois do Lançamento do Produto À medida que a procura por ativos digitais aumenta na África do Sul, sinalizando um crescente interesse tanto de investidores de retalho como institucionais, a empresa emitiu orientações. Também contacta ativamente clientes que tentam alocar as suas carteiras inteiras ao fundo, alertando para a extrema volatilidade do ativo. A empresa também reiterou que os investidores não devem exceder a alocação recomendada de 5% dos ativos discricionários ou de anuidade de reforma ao fundo. Isto porque o bitcoin registou ganhos substanciais no último ano, subindo mais de 80%, mas os preços permanecem voláteis, caindo mais de 2,4% na última semana. "A nossa função é impedir que os investidores assumam riscos desproporcionados", disse Magda Wierzycka, CEO da Sygnia, numa entrevista à Bloomberg TV em 22 de setembro. "O Bitcoin é emocionante, mas não é um caminho garantido para a riqueza. Precisa de uma gestão cuidadosa dentro de uma carteira diversificada." Mercados Emergentes Podem Enfrentar Maior Volatilidade O panorama financeiro da África do Sul mudará significativamente à medida que novos ETFs de Bitcoin aguardam aprovação regulatória. Estas ofertas provavelmente impulsionarão a adoção de ativos digitais no país, mas os analistas instam à disciplina dos investidores. Os analistas alertam que mercados emergentes como a África do Sul podem enfrentar maior volatilidade. Patrocinado Patrocinado O gestor de fundos planeia introduzir ETFs cripto adicionais na Bolsa de Valores de Joanesburgo assim que a aprovação regulatória for concedida. A cautela deriva da vulnerabilidade inerente destes mercados a oscilações súbitas de preços, uma realidade...