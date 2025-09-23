2025-10-13 Monday

ETFs de Bitcoin registam saída de 363 milhões de dólares antes do discurso de Jerome Powell

A publicação ETFs de Bitcoin Registam Saída de $363M Antes do Discurso de Jerome Powell apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin 23 de setembro de 2025 | 12:03 ETFs de cripto Spot sinalizaram aversão ao risco apenas horas antes das observações de Jerome Powell. O rastreador da Farside Investors mostra que os ETFs de Bitcoin spot dos EUA perderam $363,1 milhões em 23 de setembro—a maior saída diária deste mês—liderada pelo FBTC da Fidelity (-$276,7M), ARKB (-$52,3M), GBTC (-$24,6M) e HODL (-$9,5M). Os fundos de Ethereum também viraram negativos com saídas de $76M, liderados pelo FETH da Fidelity (-$33,1M), ETHW da Bitwise (-$22,3M) e ETHA da BlackRock (-$15,1M). Os mercados estão se preparando para o discurso de perspectiva económica de Powell após sinais mistos de funcionários do Fed sobre o ritmo de cortes futuros—o Governador Stephen Miran defendeu uma redução mais profunda do que a maioria de seus colegas. O índice do dólar pairou na faixa alta dos 97 e o rendimento de 10 anos dos EUA manteve-se próximo a 4,15% durante o evento, reforçando um tom cauteloso em ativos de risco. Verificação de preço: O Bitcoin estava pairando em torno de $113.000 após a liquidação de alavancagem de segunda-feira, enquanto o Ethereum negociava próximo à área de suporte de $4.200. Intervalos de curto prazo e apetite de risco mais suave mantêm os traders focados na orientação de Powell e nas impressões de inflação desta semana para a próxima pista direcional. Por que isso importa: Os fluxos tendem a liderar o preço no curto prazo. Um dólar firme e taxas longas estáveis antes da aparição de Powell elevam a barra para uma recuperação de risco—qualquer indício de que o Fed prefere ir mais devagar nos cortes poderia estender a postura defensiva em cripto até que dados ou retórica política quebrem o impasse. As informações fornecidas neste artigo são apenas para fins educacionais e não constituem aconselhamento financeiro, de investimento ou negociação. Coindoo.com não endossa ou recomenda qualquer estratégia de investimento específica ou criptomoeda. Sempre conduza sua própria pesquisa e consulte um consultor financeiro licenciado antes de tomar quaisquer decisões de investimento. Autor Alex é um jornalista financeiro experiente e entusiasta de criptomoedas. Com mais de 8 anos de experiência cobrindo as indústrias de cripto, blockchain e fintech, ele é bem versado no complexo e...
BTC Atinge um Marco Fenomenal de $113.000

A publicação BTC Atinge um Marco Fenomenal de $113.000 apareceu em BitcoinEthereumNews.com. Aumento do Preço do Bitcoin: BTC Atinge um Marco Fenomenal de $113.000 Ir para o conteúdo Início Notícias Crypto Aumento do Preço do Bitcoin: BTC Atinge um Marco Fenomenal de $113.000 Fonte: https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-price-surge-milestone-8/
Ripple Lança Protocolo de Empréstimos Nativo para XRP Ledger

TLDR A Ripple lança protocolo de empréstimo nativo para XRP Ledger na Versão 3.0.0 ainda este ano XRPL ultrapassa $1 bilião em volume mensal de stablecoin e classifica-se no top 10 para ativos do mundo real Novo protocolo oferece empréstimos agrupados e crédito subscrito diretamente no ledger Provas de conhecimento zero planeadas para o Q1 2026 para proporcionar privacidade mantendo a conformidade Multi-Purpose [...] O post Ripple Lança Protocolo de Empréstimo Nativo para XRP Ledger apareceu primeiro no CoinCentral.
Pequenos investidores controlam notáveis 8,4% do suprimento de BTC

A publicação Pequenos Investidores Controlam Uma Notável Percentagem de 8,4% do Suprimento de BTC apareceu em BitcoinEthereumNews.com. Detentores de Bitcoin: Pequenos Investidores Controlam Uma Notável Percentagem de 8,4% do Suprimento de BTC Ir para o conteúdo Início Notícias Cripto Detentores de Bitcoin: Pequenos Investidores Controlam uma Notável Percentagem de 8,4% do Suprimento de BTC Fonte: https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-holders-control-supply/
Posição decisiva do CEO do JPMorgan sobre depósitos bancários

A publicação "Posição Decisiva do CEO do JPMorgan Sobre Depósitos Bancários" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Stablecoins Reveladas: Posição Decisiva do CEO do JPMorgan Sobre Depósitos Bancários Ir para o conteúdo Início Notícias de Criptomoedas Stablecoins Reveladas: Posição Decisiva do CEO do JPMorgan sobre Depósitos Bancários Fonte: https://bitcoinworld.co.in/stablecoins-jpmorgan-no-threat/
Dia tranquilo no mercado cripto: XRP e TRON sobem ligeiramente

O mercado de criptomoedas está mais calmo hoje. Enquanto ontem vimos uma explosão de liquidações, com um total de $1,7 mil milhões, o contador nas últimas 24 horas parou em "apenas" $373 milhões. Isso representa uma pausa significativa para os traders, especialmente do lado long onde $241 milhões foram... A notícia Dia tranquilo no mercado cripto: XRP e TRON sobem ligeiramente apareceu primeiro no Blockchain Stories.
Previsão do Mercado de Criptomoeda: Shiba Inu (SHIB) Atingirá o Fundo de 2025, XRP: Esperança de Recuperação para $3 Não Está Perdida, Bitcoin Ainda Não Perde os $100.000

O post Previsão do Mercado Cripto: Shiba Inu (SHIB) Atingirá o Fundo de 2025, XRP: Esperança de Recuperação para $3 Não Está Perdida, Bitcoin Ainda Não Perde $100.000 apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O mercado entrou num período de correção de longo prazo e pode perder uma parte significativa da sua avaliação. O Shiba Inu está a preparar-se para testar o fundo de 2025 em torno de $0,00001, e o Bitcoin já está de olho no nível de $100.000. Mas no caso do Bitcoin e XRP, a correção pode não se agravar e manter o estado geral do mercado neutro. Shiba Inu fraco Há indicações de fraqueza no Shiba Inu, o que poderia empurrar o token para os seus níveis mais baixos em 2025. A recente quebra do ativo da sua estrutura triangular simétrica de longa data colocou-o numa posição técnica, indicando que mais perdas são provavelmente o próximo passo. A EMA de 200 dias ainda está a atuar como forte resistência superior, e o SHIB caiu abaixo das suas médias móveis de 50 e 100 dias, negociando atualmente a cerca de $0,00001213. Gráfico SHIB/USDT pela TradingView O fracasso em permanecer acima destes níveis indica que os compradores estão a perder o controlo do mercado e que o momentum bearish (baixista) está a desenvolver-se. As vendas, picos de volume, fornecem evidências adicionais de que este declínio é o resultado de uma mudança mais ampla no sentimento do mercado e não apenas um evento de baixa liquidez. Com pouca indicação de uma reversão, o RSI caiu perto do território sobrecomprado, indicando intensa pressão de venda. O cenário mais provável daqui para a frente é um teste de níveis mais profundos de suporte. A próxima área crítica é em torno de $0,00001050, que pode representar um novo fundo local para 2025 se o SHIB não conseguir estabilizar acima de $0,00001200. A possibilidade de o SHIB iniciar uma tendência descendente prolongada, e possivelmente eliminar uma grande parte dos seus ganhos anuais anteriores, seria indicada por uma quebra abaixo deste nível. A perspetiva para o SHIB permanece pessimista, devido à falta de catalisadores significativos no futuro próximo e às condições cautelosas do mercado. Nas próximas semanas, o Shiba Inu parece pronto para revisitar,...
Pop Social escolhe a CryptoPay para redefinir o empoderamento social e pagamentos na Web3

A parceria entre Pop Social e CryptoPay visa revolucionar o pagamento e o empoderamento social liderado por IA dentro do ecossistema Web3.
CIO da Bitwise revela a sua previsão de 12 meses para o Bitcoin

O post Bitwise CIO Revela Sua Previsão de 12 Meses para o Bitcoin apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Matt Hougan, CIO da Bitwise Asset Management, disse em um programa da CNBC que espera que a quantidade de Bitcoin mantida por empresas em seus balanços dobre nos próximos 12 meses. Esta tendência é particularmente forte com empresas, bem como indivíduos, procurando manter entre 5% e 10% de Bitcoin em seus portfólios, segundo Hougan. De acordo com dados da Bitcointreasuries, mais de 180 empresas de capital aberto já adicionaram Bitcoin aos seus balanços. Hougan observou que o modelo de "tesouraria de ativos digitais" (DAT) pioneiro da MicroStrategy inicialmente viu um rápido crescimento, mas agora entrou em uma fase de consolidação mais equilibrada. No entanto, ele observou que essas empresas estão desacelerando suas compras em vez de vender, e estão cada vez mais mudando para ETFs de criptomoedas. Hougan afirmou que vê as recentes quedas do mercado como oportunidades, prevendo que os fluxos de entrada nos ETFs de Bitcoin irão acelerar, especialmente no último trimestre do ano. Ele também enfatizou que a adoção institucional é a verdadeira história no mercado de criptomoedas: "Os dados mostram que as empresas ainda estão comprando Bitcoin, Ethereum e Solana. Enquanto esta tendência continuar, não vejo razão para descartar esta história." *Isto não é aconselhamento de investimento. Siga nossa conta do Telegram e Twitter agora para notícias exclusivas, análises e dados on-chain! Fonte: https://en.bitcoinsistemi.com/bitwise-cio-reveals-his-12-month-forecast-for-bitcoin/
ETFs de Bitcoin à vista registam fluxo de saída de $363M

O post ETFs spot de Bitcoin registam fluxo de saída de $363M apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Principais conclusões: ETFs spot de Bitcoin registaram $363 milhões em fluxos de saída em 22 de setembro. Estes ETFs, lançados nos EUA em 2024, detêm Bitcoin diretamente para acompanhar o seu preço. ETFs spot de Bitcoin registaram $363 milhões em fluxos de saída hoje, sem entradas em nenhum dos 12 fundos aprovados. Os fluxos de saída afetam veículos de investimento regulamentados lançados nos EUA em 2024 que detêm Bitcoin real para espelhar o seu preço em tempo real. A retirada marca uma mudança notável para a categoria de ETF, que atraiu mais de $57 mil milhões em entradas líquidas acumuladas desde que a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos aprovou os produtos pela primeira vez em janeiro de 2024. Os ativos sob gestão para ETFs spot de Bitcoin ultrapassaram $110 mil milhões em 2025, superando algumas categorias tradicionais de ETF e rivalizando com ETFs de ouro em retornos, de acordo com relatórios da indústria. Os fundos experimentaram fluxos flutuantes ao longo de 2025, com períodos atingindo $25 mil milhões em volume semanal durante máximos de mercado, contrastando com saídas em meio à incerteza económica e reposicionamento institucional. Os fluxos de saída frequentemente se correlacionam com a volatilidade de preços do Bitcoin, com investidores retirando fundos quando a moeda digital cai abaixo dos níveis de suporte chave. Padrões semelhantes emergiram no início de 2024 durante conversões iniciais de ETF de produtos legados como o GBTC da Grayscale. Os 12 fundos aprovados pela SEC são geridos por empresas incluindo BlackRock, Fidelity e Grayscale, representando a principal porta de entrada institucional para investimento em Bitcoin nos mercados financeiros tradicionais. Fonte: https://cryptobriefing.com/bitcoin-spot-etf-363m-outflow-2025/
