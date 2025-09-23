Previsão do Mercado de Criptomoeda: Shiba Inu (SHIB) Atingirá o Fundo de 2025, XRP: Esperança de Recuperação para $3 Não Está Perdida, Bitcoin Ainda Não Perde os $100.000

O post Previsão do Mercado Cripto: Shiba Inu (SHIB) Atingirá o Fundo de 2025, XRP: Esperança de Recuperação para $3 Não Está Perdida, Bitcoin Ainda Não Perde $100.000 apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O mercado entrou num período de correção de longo prazo e pode perder uma parte significativa da sua avaliação. O Shiba Inu está a preparar-se para testar o fundo de 2025 em torno de $0,00001, e o Bitcoin já está de olho no nível de $100.000. Mas no caso do Bitcoin e XRP, a correção pode não se agravar e manter o estado geral do mercado neutro. Shiba Inu fraco Há indicações de fraqueza no Shiba Inu, o que poderia empurrar o token para os seus níveis mais baixos em 2025. A recente quebra do ativo da sua estrutura triangular simétrica de longa data colocou-o numa posição técnica, indicando que mais perdas são provavelmente o próximo passo. A EMA de 200 dias ainda está a atuar como forte resistência superior, e o SHIB caiu abaixo das suas médias móveis de 50 e 100 dias, negociando atualmente a cerca de $0,00001213. Gráfico SHIB/USDT pela TradingView O fracasso em permanecer acima destes níveis indica que os compradores estão a perder o controlo do mercado e que o momentum bearish (baixista) está a desenvolver-se. As vendas, picos de volume, fornecem evidências adicionais de que este declínio é o resultado de uma mudança mais ampla no sentimento do mercado e não apenas um evento de baixa liquidez. Com pouca indicação de uma reversão, o RSI caiu perto do território sobrecomprado, indicando intensa pressão de venda. O cenário mais provável daqui para a frente é um teste de níveis mais profundos de suporte. A próxima área crítica é em torno de $0,00001050, que pode representar um novo fundo local para 2025 se o SHIB não conseguir estabilizar acima de $0,00001200. A possibilidade de o SHIB iniciar uma tendência descendente prolongada, e possivelmente eliminar uma grande parte dos seus ganhos anuais anteriores, seria indicada por uma quebra abaixo deste nível. A perspetiva para o SHIB permanece pessimista, devido à falta de catalisadores significativos no futuro próximo e às condições cautelosas do mercado. Nas próximas semanas, o Shiba Inu parece pronto para revisitar,...